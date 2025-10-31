이벤트 활성화란 무엇인가? 참여도를 높이는 전략, 예시 및 tools

제품 출시 이벤트, 컨퍼런스, 가상 워크숍 등 모든 성공적인 이벤트는 첫 참가자가 도착하기 훨씬 전부터 시작됩니다.

진정한 마법은 이벤트가 활성화되는 방식에 있습니다: 팀이 마케팅부터 사후 관리까지 모든 것을 플랜하고 자동화하며 조율하는 방법입니다.

전통적으로 이벤트 활성화는 수많은 움직이는 부품, 스프레드시트, 작업 목록, 공급업체 이메일, 수동 알림을 한데 모으는 것을 의미했습니다. 그러나 AI 이벤트 관리의 등장으로 그 방식이 바뀌었습니다.

분산된 워크플로우에서 벗어나, AI 이벤트 자동화는 데이터, 예측 인사이트, 실시간 협업을 활용하여 더 효율적이고 매력적인 이벤트를 운영합니다.

최근 연구에 따르면 AI와 자동화 운영을 통합한 조직이 성장에 훨씬 더 잘 대비되어 있습니다. 예시적으로, 맥킨지 앤 컴퍼니의 글로벌 설문조사에 따르면 마케팅 조직 중 자체 운영을 성숙하다고 평가한 비율은 58%에 불과했습니다. 이는 야망과 역량 사이에 큰 격차를 시사합니다.

이벤트 환경에서는 이는 오류 감소, 참가자 경험 향상, 측정 가능한 ROI 개선으로 이어집니다. AI를 활용한 몰입형 브랜드 경험을 통해 참가자 참여도를 높이고 소중한 브랜드 활성화 효과를 창출하는 방법을 알아봅시다!

/AI 이벤트 활성화란 무엇인가?

AI 이벤트 활성화란 사전 행사 물류 및 마케팅부터 사후 분석 및 평가에 이르기까지, 인공지능을 활용해 이벤트를 플랜, 실행, 최적화하는 것을 의미합니다. 자동화, 예측 분석, 워크플로우 오케스트레이션을 결합하여 팀이 수동 조정을 제거하고, 실시간으로 성과를 추적하며, 참가자 참여를 개인화할 수 있도록 지원합니다.

간단히 말해, /AI 이벤트 활성화는 사람, 프로세스, 데이터 간의 연결 고리를 만듭니다.

예산 편성부터 작업 배정, 후속 이메일 발송에 이르기까지 모든 결정이 데이터 기반으로 이루어지고 팀 간에 동기화되도록 보장합니다. 왜 중요한가요? 수동적인 이벤트 기획은 종종 여러 부서에 걸쳐 수백 시간의 일 시간을 소모합니다.

AI tools는 시간을 되찾는 데 도움이 될 수 있습니다: 마케팅 운영 플랫폼을 사용하는 팀들은 조직 내에서 데이터의 약 65%가 활용되지 못한 채 남아 있다고 밝힙니다.

데이터 속에 숨겨진 통찰력은 바로 팀이 더 개인화된 경험을 제공하기 위해 필요한 핵심 요소입니다. B2C 마케팅 리더의 71%가 개인화가 중요하다고 답했지만, 많은 기업이 이를 대규모로 구현하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

완료됨에 따라, AI 이벤트 활성화는 지속적인 학습의 고리를 만듭니다: 각 이벤트는 다음 이벤트를 위한 통찰력을 제공하여 시간이 지남에 따라 효율성과 참여도를 높입니다.

/AI 대 전통적 이벤트 활성화: 차이점은 무엇인가?

전통적인 이벤트 활성화는 플랜된 내용을 전달합니다. 이는 미리 정해진 대본, 고정된 일정, 그리고 관객이 반응할 것이라는 가정에 따라 진행됩니다.

일단 시작되면 조정할 여지가 거의 없으며, 성공은 주로 몇 주 또는 몇 달 전에 내린 예측에 의존합니다.

/AI 기반 활성화는 필요한 것을 바로 그 순간에 제공합니다.

단순한 실행을 넘어, 실시간 관객 행동, 감정적 신호, 참여율·체류 시간·소셜 대화 내 감정 등 상황적 요소를 분석하여 진행 중인 경험을 지속적으로 개선합니다.

연구에 따르면 실시간 캠페인 활성화를 위해 AI를 활용하는 마케터가 전년 대비 41% 증가했으며, 이는 정적인 이벤트 설계에서 데이터 기반의 동적 참여로 전환되고 있음을 보여줍니다. 그 결과 모든 순간이 측정되고 모든 결정이 직관이 아닌 통찰에 기반하는 새로운 이벤트 성과 기준이 정립되었습니다.

측면 전통적인 이벤트 활성화 AI 이벤트 활성화 플랜 스프레드시트와 이메일을 통한 수동 조정 자동화된 일정 관리, 의존성 추적 및 자원 할당 데이터 사용 참가자 데이터 최소 활용; 사후 대응적 의사 결정 참가자 행동 및 이력을 기반으로 한 예측 인사이트 커뮤니케이션 이메일이나 채팅을 통한 연결되지 않은 업데이트 이벤트 워크플로우 자동화를 통한 중앙 집중식 협업 실행 지연, 업데이트 누락, 수동 재작업이 발생하기 쉬운 위험 방지를 위한 실시간 모니터링 및 자동화된 경고 후속 조치 수동 이메일 캠페인과 지연된 보고 /AI 기반 개인화, 세분화, 즉각적인 ROI 분석

간단히 말해, AI는 이벤트 활성화를 사후 대응적이고 작업 부담이 큰 프로세스에서 선제적이고 통찰력 중심의 운영으로 전환합니다.

전통적인 이벤트 플랜의 과제

AI가 이벤트 워크플로우를 어떻게 변화시키는지 깊이 탐구하기 전에, 기존 방식이 확장성에 어려움을 겪는 이유를 이해하는 것이 중요합니다.

이벤트 프로젝트 관리에는 종종 여러 팀, 마케팅, 운영, 공급업체, 연사, 물류 등이 참여하며, 모두 촉박한 타임라인과 변화하는 우선순위 속에서 일합니다. 가장 흔한 도전 과제는 다음과 같습니다:

❗️팀 간 수동 조정

수십 개의 움직이는 부품—연사 일정, 케이터링 주문, 스폰서 제공물, 참가자 커뮤니케이션—을 조율하며 컨퍼런스를 기획하는 상황을 상상해 보세요. 단 한 번의 메시지 누락만으로도 연사가 업데이트된 시간대를 받지 못하거나, 업체가 잘못된 장비를 가져올 수 있습니다. 오류의 여지는 아주 좁습니다.

👋🏾 AI 기반 에이전트 워크플로우가 이 과정을 간편하게 만들어줍니다. 세계 최초의 통합 AI 작업 공간인 ClickUp에서 얼마나 매끄러운 프로젝트 실행이 가능한지 확인해보세요.

❗️분산된 데이터와 사일로 현상

등록자 번호는 한 tool에, 예산 스프레드시트는 다른 곳에 저장되어 있고, 마케팅 분석 자료는 또 다른 플랫폼에 묻혀 있습니다. 이벤트 성과 보고나 신속한 의사 결정이 필요할 때면 여러 출처의 정보를 모아서 맞춰야 하는 상황에 처하게 됩니다. 예시: 마케팅 매니저는 캠페인 지출과 참석자 참여 데이터를 연결하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 이로 인해 ROI를 입증하거나 즉각적인 전략 조정이 어려워집니다. 예시, 한 연구에 따르면 마케터 중 데이터 기반 인사이트를 전략 수립에 활용하는 데 어느 정도 또는 매우 효과적이라고 느끼는 비율은 49%에 불과했습니다.

❗️느린 팔로워와 놓친 기회

이벤트는 끝나지만, 일은 아직 한참 남았습니다. 참가자 피드백, 리드 스캔, 참여 메트릭을 신속하게 수집하고 실행에 옮겨야 합니다. 그러나 수동 프로세스로는 이 정보를 통합하는 데 며칠(심지어 몇 주)이 걸릴 수 있습니다. 그때쯤이면 열기는 식고 잠재 고객의 관심도 사그라들었습니다. 데이터가 제때 준비되지 않았다는 이유만으로 영업 팀이 뜨거운 잠재 고객과의 연결 기회를 놓칠 수도 있습니다.

❗️부정확한 예측과 자원 배분

예측 통찰력이 없다면 이벤트 기획자는 직감에 의존할 수밖에 없습니다. 200명일까요, 500명일까요? '만약을 대비해' 추가 식사를 주문해야 할까요? 과대 추정은 자원 낭비와 예산 초과를, 과소 추정은 긴 대기 줄, 빈 좌석, 불만스러운 게스트를 초래합니다. 예시적으로, 한 축제 주최자는 보안 인력을 과도하게 배치했다가 절반이 할 일이 없는 상황을 맞을 수 있으며, 다른 이벤트는 참석자 수를 과소평가해 배지가 부족해질 수 있습니다.

❗️ROI 가시성 부족

모든 일이 마무리되면 경영진은 답을 원합니다: 무엇이 효과가 있었는가? 무엇이 실패했는가? 가장 높은 참여도를 보인 부분은 어디인가? 그러나 데이터가 여러 팀과 tools로 분산되어 있어 보고서는 종종 불완전하거나 일관성이 없습니다. CMO는 소셜 미디어 화제를 강조하는 마케팅 요약 보고서를 받을 수 있는 반면, 운영 팀은 비용 절감에 집중합니다. 어느 쪽도 전체 그림을 보여주지 못합니다. 이러한 통합 보고의 부재는 진정한 성공 요인을 정확히 파악하는 것을 거의 불가능하게 만듭니다.

이러한 한도는 운영상의 골칫거리임이 분명하지만, 그 이상으로 참석자 경험 전체에 영향을 미칩니다. AI 이벤트 tools는 이벤트 기획, 실행, 사후 인사이트를 통합 시스템으로 연결함으로써 이러한 문제점을 직접 해결합니다.

ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 18%는 캘린더, 작업, 알림을 통해 AI로 삶을 정리하고 싶어 합니다. 또 다른 15%는 AI가 일상적인 작업과 행정 일을 처리해주길 원합니다. 이를 위해 AI는 다음을 수행할 수 있어야 합니다: 워크플로우 내 각 작업의 우선순위 수준을 이해하고, 작업 생성 또는 조정을 위한 필수 단계를 실행하며, 자동화된 워크플로우를 설정하는 것입니다. 대부분의 tool은 이 중 한두 단계만 해결합니다. 그러나 ClickUp은 사용자들이 당사 플랫폼을 통해 최대 5개 이상의 앱 통합을 지원했습니다! 우선순위에 따라 캘린더의 빈 시간대에 작업과 회의를 손쉽게 할당할 수 있는 AI 기반 스케줄링을 경험해 보세요. ClickUp Brain을 통해 맞춤형 자동화 규칙을 설정하여 일상적인 작업을 처리할 수도 있습니다. 번거로운 일과 작별하세요!

키 이벤트 활성화 전략 유형

이벤트 활성화 전략은 브랜드가 이벤트 전, 중, 후에 관객과 어떻게 연결할지 결정합니다. 여기에 AI를 접목하면 이러한 전략은 더욱 타겟팅되고, 측정 가능하며, 확장 가능해집니다.

방법을 살펴보겠습니다:

사전 이벤트 활성화

이것은 기초 단계입니다: 분위기를 조성하고, 관객을 준비시키며, 기대감을 모양내고, 추진력을 구축하는 순간입니다. 강력한 사전 이벤트 활성화 없이는 낮은 참석률, 약한 참여도, 또는 부적합한 관객을 초래할 위험이 있습니다.

AI가 테이블에 제공하는 가치:

심층적인 관객 데이터 분석: 예측 모델을 통해 누가 등록하고, 참석하며, 참여할 가능성이 높은지, 심지어 이벤트 후 전환될지까지 파악할 수 있습니다. 한 연구에 따르면 예측 모델을 통해 누가 등록하고, 참석하며, 참여할 가능성이 높은지, 심지어 이벤트 후 전환될지까지 파악할 수 있습니다. 한 연구에 따르면 마케터의 74%가 /AI가 이벤트 플랜과 데이터 분석에 도움이 된다고 답했습니다.

대규모 맞춤화: AI 기반 세분화와 콘텐츠 생성을 통해 획일적인 메시지 대신 맞춤형 초대장, 동적 이메일 흐름, 마이크로 캠페인을 제작할 수 있습니다.

자원 최적화: AI는 과거 이벤트 데이터, 등록률 추이, 외부 조건 조건을 참조하여 최적의 이벤트 일정, 인력 규모, 예산 배분을 예측할 수 있습니다.

이것이 중요한 이유:

💡 전문가 팁: 사전 이벤트 활성화는 단순히 이벤트를 알리는 데 그치지 말고 관객을 하나의 이야기로 초대하세요: 그들이 경험하게 될 것, 얻어갈 것, 이 이벤트가 그들을 위해 마련된 이유를 암시하세요. 그런 다음 AI를 활용해 해당 이야기를 세분화된 대상군에 맞게 조정하여, 예를 들어 고위 경영진과 경력 초반 전문가에게 각기 다른 공감을 불러일으키도록 하세요.

2. 현장 또는 라이브 활성화

참가자가 현장에 도착하거나(또는 가상/하이브리드 방식으로 접속한 후)에는 준비 단계에서 벗어나 경험 전달, 실시간 조정, 의미 있는 참여로 초점이 전환됩니다. 이 단계가 바로 이벤트의 성패를 가르는 순간입니다.

AI가 라이브 활성화에 기여하는 방식:

스마트 체크인/등록: 얼굴 인식 또는 QR 기반 등록은 입력 속도를 높이고, 첫인상 경험을 개선하며, 병목 현상을 줄입니다.

실시간 감정 또는 참여도 분석: tools를 통해 실시간으로 관객 감정(키워드, 채팅 행동, 얼굴 인식 분석을 통해)을 모니터링하고, 세션 성과가 저조하거나 특정 세그먼트가 매우 활발할 때 경고할 수 있습니다.

동적 자원 배분: 실시간 데이터(방문객 수, 세션 참여도, 체류 시간)를 활용하세요: 직원 배치를 혼잡한 구역으로 전환하고, 인기 세션을 연장하며, 덜 인기 있는 세션은 연기하세요.

자동화된 워크플로우: AI/자동화를 통해 연사 조정, 세션 전환, 스폰서 상호작용, 콘텐츠 캡처 등 모든 작업이 완벽하게 조율됩니다.

몰입형 네트워킹: /AI 기반 매칭 시스템이 유사한 이자, 스폰서 또는 연사를 가진 참가자들을 연결하여 연결의 질과 전반적인 경험을 향상시킵니다.

ClickUp으로 실시간 양식 제출 데이터를 분석하고 AI 인사이트를 얻으세요

이것이 중요한 이유:

💡프로 팁: 이벤트 전, 참석자의 실시간 '여정'을 지도하세요: 체크인부터 세션 참여, 휴식 시간, 네트워킹, 콘텐츠 캡처까지. 여기에 실시간 데이터 트리거를 적용할 지점을 겹쳐 표시하세요(예: "세션 참석률이 X 미만으로 떨어지면" → "팝업 설문 조사 실행"). AI 기반 알림 기능이 탑재된 이벤트 운영 대시보드를 구축하세요.

3. 이벤트 후 활성화

이벤트는 끝났을지 몰라도 여정은 계속됩니다. 이벤트 후 활성화는 인사이트를 수확하고, 관계를 육성하며, 리드를 전환하고, 향후 전략을 다듬는 과정입니다. 이는 투자 수익을 실현하고 장기적인 가치를 구축할 기회입니다.

이 단계에서 AI가 지원하는 내용:

자동화된 후속 조치 및 맞춤형 제안: AI는 참여도 수준과 행동 패턴(참석한 세션, 다운로드한 콘텐츠)에 따라 참석자를 분류한 후 맞춤형 감사 이메일, 주문형 콘텐츠 또는 관련 제안을 발송할 수 있습니다.

감정 및 참여도 분석: AI 모델이 피드백, 세션 평가, 소셜 미디어 대화, 콘텐츠 소비 패턴을 분석하여 만족도를 측정하고 불만 요인을 식별하며 다음을 위한 인사이트를 도출합니다.

리드 스코어링 및 전환 모델링: 이벤트 참여 행동을 기반으로 AI가 리드 점수를 부여하고, 전환 가능성이 가장 높은 참석자를 예측하여 적절한 육성 트랙으로 안내합니다.

콘텐츠 재활용: AI가 세션 녹화본을 자동으로 하이라이트 영상, 소셜 게시물, 블로그 요약으로 변환하여 이벤트 콘텐츠의 수명을 연장하고 추가 참여를 유도합니다.

학습 루프 최적화: 인사이트를 다음 이벤트 플랜에 반영합니다. 예시: "세션 B의 참여도가 낮았으며, 감정 분석 결과에 따라 형식/길이를 조정해야 합니다."

이것이 중요한 이유:

💡프로 팁: 에필로그를 조용히 마무리하지 마세요. 반복 가능한 사후 이벤트 실행 계획을 수립하세요: 24~48시간 이내에 맞춤형 커뮤니케이션을 발송하고, AI 기반 감정 및 행동 분석을 수행하며, 그 결과를 다음 이벤트의 '사전 단계' 플랜에 반영하세요. 사후 작업(감사 인사, 콘텐츠 재활용, 분석, 후속 조치)에 대한 명확한 소유권을 지정하세요.

AI가 이벤트 워크플로우를 어떻게 변화시키는가

AI를 이벤트 라이프사이클의 특정 단계에만 국한된 tool로 취급하기보다는, 이벤트 워크플로우의 모든 단계를 관통하는 스레드로 보기를 해야 합니다.

이미 간략히 살펴봤으니, 이제 좀 더 깊이 파고들어 보겠습니다. 가장 기초부터 시작해 보죠.

애초에 이벤트를 개최하는 이유는 무엇인가요?

요구사항 수집 자동화

모든 이벤트의 초기 단계는 가장 화려하지 않지만 가장 중요한 시기입니다: 이해관계자 의견 수렴, 범위 설정, 목표 수립이 이루어지는 단계죠. 화려함과는 거리가 먼 이 뒷받침 단계가 제대로 이루어지지 않으면 전체 이벤트가 흔들릴 수 있습니다. /AI를 활용하면 초기 단계의 수동적 부담을 덜고 의미 있는 전략 수립에 집중할 시간을 확보할 수 있습니다.

위원회에서 작성하는 양식이나 스프레드시트에 모인 방대한 데이터 대신, AI 기반 설문조사 tools가 개입하여 (이벤트 유형, 이해관계자 역할, 과거 이벤트 행동을 기반으로) 동적으로 질문을 생성하여 올바른 정보를 신속하게 수집할 수 있도록 합니다. 한편, 데이터 보강 tools는 참석자/초대자 목록에 연결되어 공개 데이터와 CRM 데이터를 교차 참조하여 자동으로 검증, 정리 및 세분화하므로 더 이상 이메일, 중복 또는 오래된 기록을 추적할 필요가 없습니다.

장소, 일정, 예산 결정 시: AI 도구 기반의 이벤트 관리 도구는 과거 이벤트 분석 데이터, 참석 패턴, 비용 벤치마크, 장소 가용성을 종합해 최적의 조합을 제안합니다. 결과는? 예상치 못한 변수가 줄어들고, 초기 단계부터 명확성이 높아지며, 이벤트 팀이 단순히 정보를 모으는 데 그치지 않고 기획에 더 많은 시간을 할애할 수 있게 됩니다.

ClickUp Brain + AI 노트테이커는 업무 환경의 모든 맥락을 포착하고 번거로운 작업 없이 범위 개요를 작성해 줍니다.

추측 없이 범위 설정하기 클링거스 앳 더 에어포트에서는 AI가 초기 단계 이벤트 범위 설정을 혁신했습니다. 수동적 추측에서 데이터 기반 시뮬레이션으로 전환한 것입니다. AI 플랫폼은 과거 참석률, 레이아웃 플랜, 예약 동향, 비용 벤치마크, 장소 가용성 데이터를 활용해 최적 용량, 세션 레이아웃, 인력 수요, 예산 결과를 예측합니다. 기획자는 실행 전 '가상 시나리오'를 통해 혼잡 지역을 예측하고, 자원을 조정하며, 다양한 일정이나 구성을 테스트할 수 있습니다. 이를 통해 예상치 못한 상황을 줄이고 팀이 경험 설계에 무료할 수 있도록 합니다. 결과적으로 더 빠르고 확신 있는 의사 결정이 가능해지며, 사후 대응형 물류 관리가 아닌 사전 예방적 이벤트 전략 접근이 가능해집니다.

AI 기반 이벤트 플랜

기반을 마련한 후에는 오케스트레이션 단계로 넘어갑니다: 일정 수립, 자원 지도, 작업 배정, 예산 예측, 세션 흐름 세밀화 등이 여기에 해당합니다. 바로 이 시점에서 AI는 단순한 백오피스 보조 도구가 아닌 전략적 공동 조종사 역할을 수행하기 시작합니다.

지난 3~5개 이벤트 데이터를 수집하여 등록 동향과 분과 세션 성과를 비교하고, 병목 현상이나 초과 신청 위험을 식별한 후 휴식 시간 연장, 더 큰 회의실 확보, 발표자 순서 변경 등의 조정 방안을 제안하는 시스템을 상상해 보십시오. 주요 전시업체의 불참이나 등록자 수 예측치 미달과 같은 변수가 발생하면 AI가 이를 감지하여 대체 '플랜 B' 옵션을 제시합니다.

작업 할당(마감일/책임 자동 설정), 병목 현상 탐지(자원 또는 예산 과부하), 참여도 향상 세션 설계(참여 패턴 모델링을 통한 세션 시간/공간 크기 결정) 등에 도움이 될 수 있습니다.

최근 업계 설문조사에 따르면, 이벤트 전문가의 약 3분의 2가 AI가 기획 과정을 지원할 것이라고 믿지만, 여전히 많은 이들이 이를 적용할 준비가 부족하다고 느낍니다. 이 단계에서 반복적인 일을 자동화함으로써 팀은 단순한 물류 조달이 아닌 경험 설계에 집중할 수 있는 스페이스를 확보합니다.

프로젝트 플랜 제작자 에이전트를 활용하면 이벤트 준비 과정이 훨씬 수월해집니다. 확인해 보세요. 👇🏼

시간 절약 + 비용 절감 페도위츠 그룹은 이벤트 팀이 AI를 활용해 장소 관리와 공급업체 선택을 지원하는 시스템을 개발했습니다: AI는 이벤트 요구사항(용량, 레이아웃, AV 장비 필요 사항, 예산)을 입력받아 방대한 공급업체 데이터베이스를 검색한 후, 실시간 가용성 신호와 비용 분석이 포함된 순위별 장소 후보 목록을 제공합니다. 이로써 수동 처리 시 약 16~24시간 소요되던 과정을 AI 강화로 약 1~3시간으로 단축합니다.

AI 강화 실행

이제 막이 오릅니다.

모든 플랜은 여기서 결실을 맺거나 무너집니다—그리고 AI는 실시간 증폭기 역할을 합니다. 라이브 단계에서는 모든 것이 풍부한 데이터로 변모합니다: 현재 체크인 중인 인원, 이탈이 발생하는 세션, 혼잡한 부스, 활용도가 낮은 네트워킹 라운지 등이 모두 데이터로 기록됩니다.

AI는 이러한 신호(체크인 시간, 방문자 흐름 히트맵, 체류 시간)를 모니터링하고, 세션이 저조할 때를 식별하여 시정 조치를 트리거할 수 있습니다(참가자에게 푸시 알림 전송, 직원 재배치, 일정 조정). 실시간 행동을 기반으로 네트워킹 매칭을 프롬프트하거나, 막 시작된 덜 알려진 분과 세션을 제안하거나, 케이터링이 지연될 경우 알림을 보내는 등 맞춤형 참가자 참여를 유도할 수 있습니다.

이런 점을 고려해 보세요: 대규모 이벤트(글로벌 다중 장소 이벤트 포함)에서 운영 팀들은 AI를 활용해 참가자 이동 경로와 세션 참여도를 모니터링하고, 인력과 스페이스를 동적으로 재배치하는 실험을 진행 중입니다. 이는 단순한 유행이 아닙니다.

단일 AI 기반 작업 공간에서 운영할 때 실시간 보고와 통합 실행은 서로 밀접하게 연결됩니다.

예시, 2026년 개최 예정인 2026 동계 올림픽은 일정 관리와 비상 계획 수립에 AI를 확장하여 활용할 예정입니다.

올림픽 + AI = 새로운 기준을 세우다! 주최측은 2026년 올림픽 게임의 방대한 디지털, 운영 및 보안 요구사항을 다중 경기장에서 처리하기 위해 주니퍼 네트웍스와 협력하여 그들의 'AI 네이티브 네트워킹 플랫폼'을 도입했습니다. 이 시스템은 선수, 자원봉사자, 관중 및 미디어를 위한 실시간 데이터 관리, 초고용량 연결, 사이버 보안 보호 및 원활한 접근을 제공하도록 설계되었습니다. 한편 방송사들은 차세대 중계 방식을 준비 중입니다. 인스턴스로 중국 미디어 그룹은 조직위원회와의 협약에 따라 /AI 기반 제작과 8K 초고화질 전송을 통합해 전 세계 팬들의 시청 경험을 향상시킬 예정입니다. 이러한 시스템들은 2026 동계 올림픽이 단순히 엘리트 스포츠를 단계하는 것을 넘어, 연결된 AI 기반 생태계로 운영될 것임을 의미합니다. 이를 통해 더 스마트한 물류 관리, 풍부한 보기, 예측 유지보수, 동적인 군중 흐름 관리, 그리고 강화된 사이버 복원력을 실현할 수 있을 것입니다.

이벤트 후 자동화된 후속 조치

조명이 꺼지고 참석자들이 떠난 후, 많은 팀은 긴장을 풀지만 바로 그때 진정한 값이 발휘됩니다. AI는 원시 데이터와 참여도를 인사이트, 전환율, 그리고 다음 이벤트를 위한 더 스마트한 플랜으로 전환할 수 있게 해줍니다.

키 기능: AI가 참석자의 관심이 높은 시점에 맞춤형 피드백/설문조사 이메일을 자동 배포합니다; 참석자, 참여자, 상호작용자를 기반으로 리드 점수를 모델링합니다; 피드백, 소셜 미디어 대화, 콘텐츠 소비에 대한 감성 분석을 수행합니다; 이벤트 콘텐츠를 클립, 블로그 게시물 또는 웨비나로 자동 재활용합니다; 그리고 분석 결과를 다음 이벤트 실행 계획에 반영합니다.

후속 조치가 이제 더 스마트하고, 더 빠르며, 훨씬 더 가치 있게 변모합니다. 참가자의 이자를 관계로, 리드를 기회로, 경험을 학습 루프로 전환하고 있습니다.

클릭업에서는 내장된 자막 기능이 있는 Clip 같은 기능으로 콘텐츠를 재활용하고 배포하기가 더 쉬워지며, 콘텐츠 제작을 돕기 위해 ClickUp Brain이 대기 중입니다.

ClickUp Clips + ClickUp Brain으로 빠른 비디오를 녹화하고, 이벤트 후 콘텐츠 배포의 흐름을 이어가세요.

자동화된 콘텐츠 배포 마테크(MarTech)는 2025년 9월 가상 컨퍼런스를 위해 AI 기반 콘텐츠 생성 생태계를 구축하여 라이브 이벤트 세션을 다양한 형식의 자산과 인사이트로 전환했습니다. 각 패널 토론은 AI tools로 녹화 및 텍스트 변환된 후 ChatGPT를 통해 키 요점, 인용문, 요약문을 추출하는 과정을 거쳤습니다. 팀은 오디오 개요와 짧은 비디오 클립을 추가로 생성했으며, AI 모델은 발표자 발언 비중을 포함한 세션 전달 내용을 약속된 성과와 비교 평가했습니다. 이 워크플로우는 수작업 노력을 획기적으로 줄이고, 채널 간 콘텐츠 배포를 가속화하며, 향후 이벤트를 위한 실행 가능한 인사이트를 제공했습니다. 인간 검토와 AI 자동화를 통합함으로써 MarTech는 이벤트 콘텐츠의 도달 범위와 가치를 증폭시켜 단일 라이브 이벤트를 재사용 가능한 데이터 풍부한 콘텐츠 생태계로 전환했습니다. via MarTech

이벤트 활성화 환경은 스프레드시트와 이메일 발송을 훨씬 뛰어넘는 수준으로 진화했습니다.

참가자 참여도를 진정으로 확보하고 전환을 촉진하며 궁극적인 투자 수익률을 입증하려면 강력하고 통합된 기술 스택이 필요합니다.

그러나 모든 이벤트 플랫폼이 기획, 이벤트 마케팅, 성과 측정을 원활하게 연결하도록 설계된 것은 아닙니다. 기본적인 운영을 넘어, 최대 효과를 위해 부서 간 협업과 자동화된 보고의 필요성을 이해하는 플랫폼이 필요합니다.

현재 시장에서 가장 주목받는 tools들을 자세히 살펴보겠습니다. 먼저 전체 이벤트 워크플로우를 통합하는 tool부터 시작해 보죠.

이벤트 관리 소프트웨어

ClickUp (통합 플랜 및 크로스-기능적 조정에 최적)

최초의 통합형 AI 작업 공간인 ClickUp은 포괄적인 AI 기반 이벤트 활성화 tool로, 이벤트 관리의 모든 측면을 단일 협업 작업 공간에서 통합하도록 설계되었습니다.

기존 이벤트 기획은 tool 분산, 수동 프로세스, 커뮤니케이션 단절로 어려움을 겪곤 합니다. 하지만 ClickUp은 마케팅용 ClickUp, 이벤트용 ClickUp과 같은 맞춤형 솔루션을 통해 접수, 실행, 보고 등 모든 워크플로우를 하나의 원활한 플랫폼으로 통합함으로써 이러한 과제를 해결합니다.

컨텍스트 기반 AI 에이전트와 컨텍스트 기반 AI 어시스턴트 인 ClickUp Brain은 반복적인 작업을 자동화하고, 지능적인 추천을 제공하며, 이벤트 라이프사이클 전반에 걸쳐 모든 이해관계자가 일관되게 협력하도록 보장합니다. 필요한 사항을 묻고, 이전 대화에서 인사이트를 도출하며, 이벤트 플랜을 생성하는 것으로 시작하세요!

ClickUp 이벤트 활성화 솔루션의 키 활용 사례는 접수 및 기획 단계입니다.

여기서 AI 사용자 정의 필드와 에이전트는 이벤트 요청 수집 및 평가를 효율화합니다. 예시: 이벤트 브리프 제작자 에이전트는 ClickUp 양식을 통해 제출된 정보를 기반으로 상세 브리프를 자동 생성하며, 이벤트 평가 에이전트는 검토 후 다음 단계를 추천합니다.

하위 작업 에이전트는 작업의 이름 변경, 할당 및 일정을 처리하여 누락되는 사항이 없도록 합니다. 이 체계적인 접수 프로세스를 통해 마케팅 및 필드 팀은 아이디어에서 승인된 이벤트로 신속하게 진행할 수 있으며, 모든 중요한 세부 사항이 처음부터 포착되고 체계화됩니다. 실제 작동 모습을 여기서 확인하세요. 👇🏼

실행 과정에서 ClickUp의 AI 에이전트는 지속적으로 효율성과 명확성을 주도합니다.

하위 작업 요약 에이전트는 간결한 업데이트를 제공하며, 이벤트 스태프 플래너 에이전트는 역할 배정과 참여 확인을 지원합니다. 런 오브 쇼 에이전트는 상세한 타임라인을 생성하고, 콘텐츠 크리에이터 에이전트는 홍보 자료와 RSVP 양식을 제작합니다. 이벤트 변경 알림 에이전트와 참석자 식단 에이전트 같은 실시간 에이전트는 업데이트와 특별 요구사항을 모든 관계자에게 전달합니다. 이러한 자동화된 워크플로우들은 이벤트 실행이 원활하고 조율되며, 마지막 순간 변경 사항에도 유연하게 대응할 수 있도록 보장합니다.

마지막으로, ClickUp은 이벤트 후 보고 및 분석에서 탁월합니다. 팀은 참석률, 참여도, 예산 성과를 추적하여 성공을 쉽게 측정하고 개선점을 파악할 수 있습니다. 모든 이벤트 데이터와 피드백을 한곳에 통합함으로써 ClickUp은 향후 이벤트를 위한 지속적인 학습과 최적화를 가능하게 합니다. 이러한 종단간 조정은 이벤트 운영을 혼란스럽고 수동적인 프로세스에서 체계적이고 지능적인 워크플로우로 전환하여 대규모로 측정 가능한 성과를 창출합니다.

즉시 사용 가능한 템플릿으로 설정을 가속화하세요 모든 이벤트 단계에 맞춰 미리 제작된 방대한 템플릿 라이브러리를 활용해 체계적인 실행에 즉시 착수하세요. 설정 시간을 획기적으로 단축할 수 있습니다: 이벤트 프로젝트 플랜 템플릿: 이벤트를 명확한 의존성과 자원 할당을 갖춘 민첩한 타임라인 중심 실행 플랜으로 세분화하는 데 완벽합니다. 이벤트 관리 템플릿: 물류 조정, 공급업체 관리, 게스트 커뮤니케이션, 예산 관리를 위한 종합적인 작업 공간 이벤트 기획 템플릿: 아이디어 구상, 장소 선택, 기본 예산 수립 등 초기 전략 단계 수립에 이상적입니다.

달력, 리스트, 보드(칸반), 타임라인(간트), 지도 보기를 활용하여 장소 위치, 일정, 공급업체 상태를 한 곳에서 추적하세요.

통합 채팅, 할당된 댓글, 실시간 문서 협업을 활용하여 앱 전환 없이 이벤트 스태프, 공급업체, 클라이언트를 원활하게 연계하세요.

예산, 지출 내역, 참석자 RSVP 상태, 식사 선호도, 공급업체 연락처 정보 등 특정 이벤트 세부사항을 관리하기 위한 사용자 지정 필드를 생성하세요.

일과 하위 작업을 세분화하고, 작업이 올바른 순서로 완료됨을 보장하기 위해 의존성을 설정하여 이벤트 라이프사이클 전체를 플랜하세요.

반복되는 이벤트 작업을 자동화하고, 후속 조치 항목을 할당하거나, 마감일 알림을 발송하여 기획 워크플로우를 효율화하세요.

사전 계획부터 사후 관리까지, 미리 제작된 템플릿이나 맞춤형 템플릿을 활용해 새로운 이벤트 구조를 즉시 구축하세요.

기능과 맞춤형 옵션의 방대한 양은 기본 기능만 필요한 신규 사용자나 소규모 팀에게 부담스러울 수 있습니다.

가격 테이블

G2 4. 7/5 (2,500개 이상의 리뷰)

Capterra 4.6/5 (3,700개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

ClickUp은 매우 다재다능하여 거의 모든 비즈니스 사례나 프로세스에 대한 솔루션을 만들 수 있게 해줍니다. 자동화 기능과 AI 에이전트도 매우 강력합니다! 논리나 AI 프롬프트를 통해 자동 작업을 설정하여 ClickUp에서 상상할 수 있는 거의 모든 작업을 실행할 수 있습니다. 마지막으로, 제품 업데이트 속도만 봐도 놀랍습니다. 매달 정말 중요한 기능 업데이트가 이루어지며 회사는 성장에 막대한 투자를 하고 있습니다.

ClickUp은 매우 다재다능하여 거의 모든 비즈니스 사례나 프로세스에 대한 솔루션을 만들 수 있게 해줍니다. 자동화 기능과 AI 에이전트도 매우 강력합니다! 논리나 AI 프롬프트를 통해 자동 작업을 설정하여 ClickUp에서 상상할 수 있는 거의 모든 작업을 실행할 수 있습니다. 마지막으로, 제품 업데이트 속도만 봐도 놀랍습니다. 매달 정말 중요한 기능 업데이트가 이루어지며 회사는 성장에 막대한 투자를 하고 있습니다.

Cvent (기업 이벤트 물류 및 소싱에 최적)

via Cvent

Cvent는 복잡한 대규모 기업 이벤트 및 컨퍼런스 관리의 최고 기준으로 자리매김하고 있습니다.

이 플랫폼은 이벤트 운영의 가장 까다로운 측면을 관리하는 포괄적인 tool 모음을 제공합니다. 여기에는 방대한 장소 소싱 데이터베이스, 복잡한 티켓 유형과 단체 등록을 처리할 수 있는 동적 온라인 등록 플랫폼, 체크인, 배지 발급, 리드 캡처를 위한 강력한 현장 tool 세트가 포함됩니다. 높은 규정 준수 요구사항과 대규모 참석자를 보유한 조직을 위해 Cvent는 전문적이고 문제 없는 실행을 보장하는 신뢰할 수 있는 고성능 플랫폼입니다.

Cvent 공급업체 네트워크 를 통해 장소를 찾고 확보할 수 있으며, 드래그 앤 드롭 tool로 실제 크기의 평면도와 좌석 배치를 생성하세요.

OnArrival 과 같은 tools을 활용하여 빠르고 원활한 모바일 체크인, 주문형 배지 인쇄, 세션 참석 추적을 구현하세요.

맞춤형 브랜딩이 가능한 모바일 이벤트 앱을 확보하세요. 개인화된 아젠다, 네트워킹 tools, 실시간 Q&A, 투표, 게임화 기능을 제공하는 앱입니다.

포괄적이고 맞춤 설정 가능한 대시보드와 150개 이상의 보고서로 ROI, 참여도 점수, 등록 동향, 예산 관리를 추적하세요.

이 플랫폼은 매우 복잡하고 기능이 풍부 하여, 특히 신규 사용자의 경우 완전한 활용을 위해 상당한 교육이나 전문 서비스가 필요한 경우가 많습니다.

이 시스템의 규모와 비용 구조는 이벤트 규모가 크고 예산이 풍부한 조직에 가장 적합합니다.

맞춤형 가격 책정

G2: 4. 3/5 (3000개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Cvent에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

Cvent 이벤트 관리 플랫폼은 이벤트 기획의 모든 측면을 효율적으로 관리하는 탁월한 솔루션입니다. 등록부터 보고까지 포괄적인 tool로 비즈니스 니즈를 충족시키며, 시간을 절약하고 정확성을 높여줍니다. 직관적인 인터페이스와 안정적인 고객 지원으로 모든 단계에서 전문적이고 효과적인 이벤트 운영이 가능합니다.

Cvent 이벤트 관리 플랫폼은 이벤트 기획의 모든 측면을 효율적으로 관리하는 탁월한 솔루션입니다. 등록부터 보고까지 포괄적인 tool로 비즈니스 니즈를 충족시키며, 시간을 절약하고 정확성을 높여줍니다. 직관적인 인터페이스와 안정적인 고객 지원으로 모든 단계에서 전문적이고 효과적인 이벤트 운영이 가능합니다.

Bizzabo (데이터 기반 이벤트 경험 및 참여도 향상에 최적)

via Bizzabo

참가자 참여도를 극대화하고 실행 가능한 데이터로 즉각적인 효과를 입증하는 것이 주요 목표라면, Bizzabo가 바로 여러분의 플랫폼입니다. 이벤트 웹사이트, 커뮤니케이션, 세련된 모바일 앱으로 구성된 시스템을 하나의 통합된 시스템으로 매끄럽게 연결하는 이벤트 성공 플랫폼입니다.

비자보(Bizzabo)는 참석자 행동에 대한 심층 실시간 분석을 제공합니다. 참석자들이 어떤 세션에 참여하는지, 누구와 네트워킹하는지, 스폰서와 어떻게 상호작용하는지 추적합니다. 이러한 활성화 현황에 대한 즉각적인 통찰력은 즉각적인 조정을 가능하게 하며, 스폰서 가치를 입증할 수 있는 참여도 증명을 확실히 제공합니다.

단일 중앙 지휘 센터에서 대면, 가상, 하이브리드 이벤트의 전체 라이프사이클을 관리하도록 설계된 통합 플랫폼을 확보하세요.

대면 이벤트에 스마트 웨어러블 배지를 제공하여 비접촉 네트워킹, 리드 캡처, 게임화, 풍부한 실시간 데이터 수집을 가능하게 하세요.

HubSpot 및 Salesforce와 같은 핵심 CRM 및 마케팅 자동화 tools와의 강력한 네이티브 통합을 활용하여 원활한 데이터 흐름과 ROI 추적을 보장하세요.

브랜드화된 역동적인 이벤트 웹사이트와 맞춤형 아젠다 및 참여를 위한 전용 모바일 앱(참가자 hub)을 손쉽게 제작하세요.

일부 사용자에 따르면 이벤트 웹사이트에서 심층적인 시각적 커스터마이징을 구현하려면 HTML 또는 맞춤형 CSS에 대한 지식이 필요할 수 있다고 보고합니다.

맞춤형 가격 책정

G2: 4. 3/5 (360개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Bizzabo에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

Bizzabo의 가장 큰 장점 중 하나는 사용자 경험 측면에서 매우 잘 설계되었다는 점입니다. 대규모 컨퍼런스부터 소규모 공개 프로그램 강좌까지 다양한 유형의 이벤트를 생성하고 게시할 수 있습니다. 이벤트 참여자들은 이벤트 정보 확인부터 결제 과정까지 마이크로사이트와 플랫폼을 쉽게 이용할 수 있습니다. CRM과의 연동도 어렵지 않아 필요 시 구매 내역을 추적할 수 있습니다!

Bizzabo의 가장 큰 장점 중 하나는 사용자 경험 측면에서 매우 잘 설계되었다는 점입니다. 대규모 컨퍼런스부터 소규모 공개 프로그램 강좌까지 다양한 유형의 이벤트를 생성하고 게시할 수 있습니다. 이벤트 참여자들은 이벤트 정보 확인부터 결제 과정까지 마이크로사이트와 플랫폼을 쉽게 이용할 수 있습니다. CRM과의 연동도 어렵지 않아 필요 시 구매 내역을 추적할 수 있습니다!

EventMobi (하이브리드/모바일 참여 및 네트워킹에 최적)

via EventMobi

EventMobi는 모든 대면, 가상 또는 하이브리드 이벤트의 역동적인 hub 역할을 하는 고도로 맞춤화 가능한 모바일 앱 경험을 제공하는 제공자로서 빛을 발합니다. 단순한 아젠다 확인 기능을 훨씬 뛰어넘어, 맞춤형 네트워킹, 부스 방문을 유도하는 게임화 요소, 전시업체를 위한 직관적인 리드 수집 기능 등 정교한 기능을 제공합니다.

참가자의 스마트폰을 활성화의 핵심 접점으로 보는 조직을 위해 EventMobi는 기능 전, 중, 후에도 높은 참여도를 유지하고 커뮤니티를 조성하며 측정 가능한 행동을 유도할 수 있는 tools를 제공합니다.

참가자를 위한 맞춤형 아젠다, 세션 콘텐츠, 모든 기기에서 사용 가능한 인터랙티브 지도를 제공하는 완전한 브랜드화된 이벤트 앱을 제공합니다.

참가자 참여와 스폰서 상호작용을 촉진하기 위한 실시간 투표, 설문조사, Q&A, 게임화 챌린지 등의 기능을 제공합니다.

라이브 스트리밍, 비디오 라이브러리, 일대일 비디오 회의 기능을 갖춘 가상/하이브리드 이벤트 플랫폼을 제공하여 일관된 경험을 선사합니다.

전용 앱을 통해 신속한 모바일 체크인, 사전 인쇄 또는 현장 인쇄용 배지 디자이너, 스폰서용 리드 캡처 앱을 지원합니다.

전시업체는 별도의 리드 캡처 앱 다운로드 필요하며, 이는 통합 솔루션에 비해 불편할 수 있습니다.

일부 사용자들은 폰트 선택과 위젯 디자인에 한도의 유연성이 있어 외관과 느낌이 다소 구식이나 투박하다고 보고합니다.

맞춤형 가격 책정

G2: 평점 4.6/5 (200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (25개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 EventMobi에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

EventMobi는 회원들이 이벤트 기간 동안 활용하기에 훌륭한 플랫폼입니다. 다른 플랫폼에 비해 이벤트 일정 관리와 설명 기능이 훨씬 편리하고 협업이 수월했습니다. 선택한 이벤트 알림 기능은 완료된 차원의 경험이었죠! 강의 시간에 늦지 않으려고 휴대폰이나 앱에 매달릴 필요가 없어, 시간을 마음껏 즐기며 그 순간의 경험을 온전히 누릴 수 있었습니다!

EventMobi는 회원들이 이벤트 기간 동안 활용하기에 훌륭한 플랫폼입니다. 다른 플랫폼에 비해 이벤트 일정 관리와 설명 기능이 훨씬 편리하고 협업이 수월했습니다. 선택한 이벤트 알림 기능은 완전히 새로운 차원의 경험이었죠! 강의 시간에 늦지 않으려고 휴대폰이나 앱에 매달릴 필요가 없어, 시간을 마음껏 즐기며 그 순간의 경험을 온전히 누릴 수 있었습니다!

마케팅 자동화 플랫폼

이벤트 활성화의 효과는 문이 열리기 훨씬 전에 결정됩니다.

이 AI 마케팅 tools들은 잠재 고객을 육성하고, 등록을 유도하며, 참석자를 유망한 영업 파이프라인으로 전환시키는 고접촉 후속 조치를 자동화합니다.

HubSpot 마케팅 허브 (CRM 기반 육성 및 리드 흐름에 최적)

via HubSpot

HubSpot CRM 생태계를 활용하는 팀에게 마케팅 허브는 이벤트 활성화의 궁극적인 시너지 도구입니다. 이를 통해 스마트하고 개인화된 이벤트 여정을 구축할 수 있습니다. 이는 이벤트별 행동(초기 세분화된 초대 이메일 발송부터 잠재고객의 등록 여부, 특정 세션 참석 여부, 스폰서 페이지 방문 여부에 따른 자동화된 후속 조치 시리즈까지)에 따라 트리거되어 자동으로 실행됩니다.

가장 큰 강점은 자동화된 리드 스코어링과 파이프라인 관리로, 고값 참석자를 즉시 식별하여 이벤트 후 신속한 영업 팀 접근을 위한 우선순위로 지정합니다.

통합 CRM 내에서 등록, 참석, 불참 데이터를 자동으로 수집 및 업데이트하여 단일 고객 보기를 확보하세요.

등록 상태, 세션 참석률, 참여도 점수 또는 리드 단계에 따라 참석자를 세분화하여 매우 관련성 높은 맞춤형 메시지를 전송하세요.

참가자의 행동(예: 등록 시 환영 이메일 발송)에 따라 이메일, SMS 또는 내부 영업 작업을 자동으로 트리거하는 다단계 시퀀스를 생성하세요.

전환율을 극대화하기 위해 이벤트 등록 페이지와 양식을 설계하고 A/B 테스트하세요. 데이터는 즉시 마케팅 시퀀스로 흐름됩니다.

이는 전용 이벤트 플랫폼이 아닙니다; 현장 체크인, 배지 인쇄 또는 복잡한 가상 이벤트 호스팅과 같은 기능을 위해서는 별도의 tool과의 통합이 필요합니다.

Free 버전 이용 가능

유료 플랜은 월 20달러부터 시작됩니다

G2 4.5/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra 4.5/5 (3,600개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 HubSpot에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

허브스팟은 복잡하거나 사용하기 어려운 점을 피하면서도 매우 강력한 제품입니다. 일상적인 비즈니스 운영에서 핵심적인 역할을 수행하며, 빠른 설정 프로세스를 제공하면서도 맞춤형 워크플로우와 같은 고효율 솔루션을 구현할 수 있을 만큼 유연합니다. 허브스팟의 지원팀(HubSpot)은 항상 접근 가능하며, 애니반의 성공적인 설정에 중요한 역할을 해왔습니다. API 및 MCP 서버와 같은 고급 기술 기능과 함께 제공되는 방대한 정보는 엔지니어링 매니저의 관점에서 일하기에 매우 즐거운 환경을 조성합니다.

허브스팟은 복잡하거나 사용하기 어려운 점을 피하면서도 매우 강력한 제품입니다. 일상적인 비즈니스 운영에서 핵심적인 역할을 수행하며, 빠른 설정 프로세스를 제공하면서도 맞춤형 워크플로우와 같은 고효율 솔루션을 구현할 수 있을 만큼 유연합니다. 허브스팟의 지원팀(HubSpot)은 항상 접근 가능하며, 애니반의 성공적인 설정에 중요한 역할을 해왔습니다. API 및 MCP 서버와 같은 고급 기술 기능과 함께 제공되는 방대한 정보는 엔지니어링 매니저의 관점에서 일하기에 매우 즐거운 환경을 조성합니다.

Adobe Marketo Engage (복잡한 B2B 리드 육성 및 기여도 분석에 최적)

via Adobe Marketo Engage

Marketo는 방대한 데이터베이스와 복잡한 영업 주기를 관리하는 기업 수준의 B2B 마케터를 위해 특별히 설계되었습니다. 고도로 정교한 다중 채널 이벤트 캠페인 실행, 등록 양식에서의 점진적 프로필 관리, 참여도에 기반한 고급 행동 점수화 수행을 위한 tools를 제공합니다.

더 중요한 것은, Marketo가 강력한 수익 기여도 분석 기능을 제공하여 이벤트를 통해 생성된 리드가 전체 마케팅 투자 및 영업 팀 파이프라인에 비해 정확히 어떤 값을 창출하는지 확실히 입증할 수 있도록 지원한다는 점입니다.

정교한 스마트 목록 과 행동 데이터(예: 양식 작성 또는 웹사이트 방문)를 활용하여 리드를 고도로 맞춤화된 사후 이벤트 후속 캠페인에 등록합니다.

Salesforce, Microsoft Dynamics 등과 강력한 네이티브 통합 기능을 제공하여 영업 팀이 이벤트 참여도와 참석 현황에 대한 실시간 가시성 을 확보할 수 있도록 지원합니다.

대규모 데이터베이스, 높은 활동량, 글로벌 캠페인 실행이 필요한 대규모 복잡한 B2B 기업을 위해 설계되었습니다.

사용자 정의 이벤트 활동(예: '부스 방문', '세션 A 참석')을 생성하여 세부적인 참여도를 추적하고 이를 점수화 및 세분화에 활용할 수 있습니다.

현장 체크인용 Marketo 이벤트 앱 이 앱 스토어에서 삭제되어 대면 행사 시 타사 이벤트 앱에 의존해야 합니다.

유료 요금제에서도 성능은 활동, API 호출, 데이터 동기화에 대한 엄격한 가드레일과 정적 한도에 따라 관리되며, 이를 초과할 경우 비용이 추가될 수 있습니다.

맞춤형 가격 책정

G2: 평점 4.1/5 (3,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4. 1/5 (500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Adobe Marketo Engage에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

Adobe Marketo Engage의 학습 곡선은 상당히 어렵게 느껴집니다. 인터페이스가 복잡하고 직관적이지 않으며, 특히 HubSpot이나 Mailchimp 같은 다른 플랫폼과 비교할 때 더욱 그렇습니다. 이러한 복잡성 때문에 종종 기술적 전문성이 요구되는데, 저희 회사를 포함해 모든 기업이 이를 즉시 활용할 수 있는 것은 아닙니다.

Adobe Marketo Engage의 학습 곡선은 상당히 어렵게 느껴집니다. 인터페이스가 복잡하고 직관적이지 않으며, 특히 HubSpot이나 Mailchimp 같은 다른 플랫폼과 비교할 때 더욱 그렇습니다. 이러한 복잡성 때문에 종종 기술적 전문성이 요구되는데, 저희 회사를 포함해 모든 기업이 이를 즉시 활용할 수 있는 것은 아닙니다.

ActiveCampaign (초개인화된 이벤트 워크플로우 및 세분화에 최적)

via ActiveCampaign

ActiveCampaign은 개별 참석자 행동에 맞춰 설계된 정교하고 동적인 자동화 지도를 구축할 수 있는 궁극적인 힘을 제공합니다. 미세 행동(예: 기조 연사 링크 클릭 여부, 마지막 이메일 열람 여부 등)을 기반으로 콘텐츠를 세분화하고 개인화하는 복잡한 조건부 워크플로우를 시각적으로 구축할 수 있습니다.

세분화된 타겟팅에 대한 이 상세한 접근 방식은 모든 잠재고객이 가장 관련성 높고 시의적절한 콘텐츠를 받도록 보장하여, 참석자에서 유망 고객으로의 전환 과정을 가속화하고 전환 기회를 극대화합니다.

외부 등록 플랫폼(Eventbrite, Stripe 또는 맞춤형 양식 등)의 데이터를 유연하게 가져오는 이벤트 추적 API 를 활용하여 자동화를 즉시 트리거합니다.

이메일뿐만 아니라 SMS 메시지 , 사이트 메시지, VIP 참석자 같은 고우선순위 리드를 위한 내부 영업 팀 알림도 트리거하세요.

내장형 CRM(하위 요금제에서는 별도 비용)을 포함하여 이벤트 참여도에 따라 리드를 자동으로 영업 파이프라인 단계로 이동시킵니다(예: 참석자를 '사후 이벤트 후속 조치' 단계로 이동).

900개 이상의 앱과 연결됩니다. 인기 있는 이벤트 등록 tools, 웨비나 플랫폼(Zoom, Acuity 등) 및 기타 비즈니스 시스템을 포함합니다.

연락처 목록이 늘어날수록 비용이 크게 증가하므로, 많은 참가자를 모집하는 대규모 저마진 이벤트 의 경우 비용 부담이 클 수 있습니다.

인터페이스는 사용자 친화적이지만, 복잡한 자동화 및 조건 논리의 모든 잠재력을 숙달하려면 전념하는 학습 커밋이 필요합니다.

유료 플랜은 월 $29부터 시작합니다

G2 4.5/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra 4.6/5 (3,700개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ActiveCampaign에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

세분화 기능이 탁월합니다. 행동, 참여도, 맞춤형 데이터를 기반으로 대상 고객을 정밀하게 목표할 수 있어 이메일 성과와 전환율이 크게 향상되었습니다. 또한 영업 팀과 마케팅 팀의 협업을 원활하게 유지해주는 CRM 통합 기능도 매우 만족스럽습니다.

세분화 기능이 탁월합니다. 행동, 참여도, 맞춤형 데이터를 기반으로 대상 고객을 정밀하게 목표할 수 있어 이메일 성과와 전환율이 크게 향상되었습니다. 또한 영업 팀과 마케팅 팀의 협업을 원활하게 유지해주는 CRM 통합 기능도 매우 만족스럽습니다.

스플래시 (이벤트 특화 전환율 및 확장 가능한 브랜딩에 최적)

via Splash

스플래시는 이벤트 프런트엔드 경험을 간소화하는 현대적인 솔루션입니다. 이벤트 및 마케팅 팀이 디자이너나 개발자 지원 없이도 단 몇 분 만에 브랜드 가이드라인을 준수하는 멋진 이벤트 등록 페이지, 아름다운 랜딩 페이지, 세련된 이메일 커뮤니케이션을 신속하게 배포할 수 있게 합니다.

기본적으로 전환율 최적화, 사용하기 쉬운 양식 로직 제공, 깨끗한 리드 데이터 수집에 중점을 두어, 빈번한 필드 이벤트를 주최하고 즉각적이며 확장 가능한 이벤트 활성화가 필요한 고속 마케팅 팀에게 매우 유용합니다.

코드 없이도 아름다운 브랜드 맞춤형 이벤트 페이지, 등록 양식, 이메일을 제작할 수 있는 고도로 커스터마이징 가능한 드래그 앤 드롭 템플릿을 제공합니다.

초대장 발송과 브랜드화된 등록부터 이벤트 후 후속 조치 및 주문형 콘텐츠 호스팅에 이르기까지 게스트 경험의 모든 단계를 관리합니다.

Salesforce, Marketo, HubSpot 과 같은 플랫폼과의 원활한 실시간 데이터 동기화를 제공하여 이벤트 ROI를 추적하고 리드를 효과적으로 관리합니다.

다양한 글로벌 통화로 진행되는 무료 및 유료 이벤트 모두에 대해 복잡한 티켓 등급, 할인 코드, 결제 처리를 지원합니다.

맞춤형 대시보드 및 API 접근 을 포함한 많은 고급 기능은 상위 등급인 프로페셔널 및 엔터프라이즈 플랜에서만 이용 가능합니다.

템플릿은 훌륭하지만, 사전 설정된 블록을 벗어나 심층적인 디자인 커스터마이징을 달성하는 것은 맞춤형 CSS를 사용하지 않으면 때때로 제한적으로 느껴질 수 있습니다.

Free 버전 이용 가능

유료 플랜 맞춤형 가격 책정

G2 4.7/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra 4.6/5 (100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Splash에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

스플래시는 이벤트 기획과 프로모션을 놀라울 정도로 간편하게 만들어줍니다. 직관적인 인터페이스로 시각적으로 매력적인 초대장을 제작하고 RSVP를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 플랫폼의 자동화 기능은 시간을 절약하고 이벤트 참석률을 극대화하는 데 도움이 됩니다. 또한 향후 이벤트 개선에 유용한 통찰력을 제공하는 상세한 분석 기능도 높이 평가합니다. 지원팀은 항상 신속하고 친절하게 대응하여 전체 경험을 원활하고 신뢰할 수 있게 만들어줍니다.

스플래시는 이벤트 기획과 홍보를 놀라울 정도로 간편하게 만들어줍니다. 직관적인 인터페이스로 시각적으로 매력적인 초대장을 제작하고 RSVP를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 플랫폼의 자동화 기능은 시간을 절약하고 이벤트 참석률을 극대화하는 데 도움이 됩니다. 또한 향후 이벤트 개선에 유용한 통찰력을 제공하는 상세한 분석 기능도 높이 평가합니다. 지원팀은 항상 신속하고 친절하게 대응하여 전체 경험을 원활하고 안정적으로 만들어줍니다.

신뢰할 수 있는 실시간 데이터 없이는 이벤트 ROI는 추측에 불과합니다.

이러한 tools는 활성화 성공을 측정하고 리드당 비용을 계산하며 이벤트 마케팅의 실질적 영향력을 전략적으로 입증하는 데 필요한 핵심 통찰력과 체계적인 피드백을 제공합니다.

Typeform (참여도 높은 대화형 설문조사와 높은 응답률에 최적)

via Typeform

설문조사 응답률이 낮아 고민이라면, Typeform이 미적 감각과 기능을 겸비한 해결책입니다. 기존 딱딱한 양식 대신 시각적으로 매력적이고 대화형 인터페이스로 한 번에 한 가지 질문만 제시합니다.

이러한 디자인 선택은 피드백 수집을 번거로운 작업이 아닌 상호작용적인 대화처럼 느끼게 하여, 세션 직후 피드백, 스폰서별 질문, 신속하고 응답률이 높은 퇴실 설문조사에 대한 응답률을 크게 향상시킵니다.

논리 점프 와 브랜치 를 활용하여 고도로 개인화된 등록 또는 피드백 경로를 생성하세요. 참가자의 답변에 따라 관련 질문으로 안내합니다.

스트라이프(Stripe)를 통해 양식 내에서 직접 등록비 및 결제 수납 을 보안하여 처리하세요.

질문에 이미지와 비디오 를 추가하여 등록 및 피드백 양식의 시각적 매력과 명확성을 높여보세요.

AI를 활용하여 이벤트 전용 양식 초안 작성하고 개방형 피드백을 분석하여 트렌드와 감정 분석을 수행하세요.

모든 하위 유료 플랜은 월별 수집 가능한 응답 수에 엄격한 제한이 적용되어 대규모 고빈도 이벤트 시 비용이 많이 드는 업그레이드가 필요합니다.

Free 버전 이용 가능

유료 플랜은 월 $34부터 시작합니다

G2: 4.5/5 (900개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (350개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Typeform에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

Typeform에는 다양한 옵션이 제공되어 항상 여러분의 요구를 충족시킬 수 있습니다. 양식과 설문조사를 만드는 과정은 간단하며, 제 고객들도 쉽게 사용할 수 있어 큰 장점입니다. 저는 매우 바쁜 클라이언트들과 일하는데, 그들은 이 애플리케이션의 간편함을 높이 평가합니다. 저는 매일 Typeform을 사용하여 클라이언트 신청서를 접수하고, 클라이언트 진행을 확인하며, 클라이언트 후기를 수집합니다.

Typeform에는 다양한 옵션이 제공되어 항상 여러분의 요구를 충족시킬 수 있습니다. 양식과 설문조사를 만드는 과정은 간단하며, 제 고객들도 쉽게 사용할 수 있어 큰 장점입니다. 저는 매우 바쁜 클라이언트들과 일하는데, 그들은 이 애플리케이션의 간편함을 높이 평가합니다. 저는 매일 Typeform을 사용하여 클라이언트 신청서를 접수하고, 클라이언트 진행을 확인하며, 클라이언트 후기를 수집합니다.

Google Analytics 4 (GA4) (디지털 이벤트 트래픽 및 전환 분석에 최적)

via Google Analytics

GA4는 디지털 이벤트 활성화 퍼널을 측정하는 데 필수적인 기반입니다.

현대적인 이벤트 기반 데이터 모델을 활용하여 이벤트 웹사이트에 대한 세분화된 인사이트를 제공합니다. 트래픽의 정확한 유입 경로(유료, 소셜, 이메일), 사용자의 등록 절차 진행 방식, 방문에서 등록 완료까지 가장 높은 전환율을 이끌어내는 마케팅 캠페인을 보여줍니다.

아웃바운드 클릭, 스크롤 깊이, 비디오 참여도 등 다양한 일반적인 상호작용을 맞춤형 코드 없이 자동으로 수집합니다.

사용자가 이벤트 등록 추적에 필수적인 맞춤형 매개변수를 통해 매우 구체적인 사용자 정의 이벤트 를 정의할 수 있도록 합니다.

참가자 이탈 및 전환 분석을 위한 퍼널 탐색, 경로 탐색, 세그먼트 중복 과 같은 강력하고 유연한 보고 tools를 제공합니다.

Free 버전은 원시 이벤트 데이터를 샘플링 없이 무제한으로 Google BigQuery로 내보낼 수 있어, 고급 맞춤형 데이터 웨어하우징 및 분석을 가능하게 합니다.

무료 버전은 탐색 및 맞춤형 보고서를 위해 최대 14개월의 데이터 보존만 허용하여 장기적인 추세 분석을 어렵게 합니다.

Free 버전 이용 가능

맞춤형 가격 플랜 제공

G2 4.5/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra 4.7/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Google Analytics 4에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

Google 애널리틱스가 웹사이트에서 실시간으로 일어나는 일을 파악하는 데 정말 유용합니다. 트래픽 유입 경로, 사용자의 페이지 상호작용 방식, 가장 효과적인 콘텐츠를 명확히 보여줍니다. 구글 광고 및 검색 콘솔과의 연결 기능 덕분에 캠페인 추적과 투자 수익률(ROI) 분석이 훨씬 수월해집니다.

Google 애널리틱스가 웹사이트에서 실시간으로 일어나는 일을 파악하는 데 정말 유용합니다. 트래픽 유입 경로, 사용자의 페이지 상호작용 방식, 가장 효과적인 콘텐츠를 명확히 보여줍니다. 구글 광고 및 검색 콘솔과의 연결 기능 덕분에 캠페인 추적과 투자 수익률(ROI) 분석이 훨씬 수월해집니다.

SurveyMonkey (포괄적인 피드백 관리 및 통계 분석에 최적)

via SurveyMonkey

SurveyMonkey는 업계의 베테랑으로, 모든 피드백 요구 사항을 충족하는 강력한 기업급 플랫폼을 제공하는 제공자입니다.

이 솔루션의 강점은 포괄적인 기능 세트에 있습니다. 여기에는 고급 건너뛰기 로직, 상세한 다변량 보고 tools, 그리고 연사 평가부터 전반적인 만족도 메트릭에 이르기까지 모든 것을 아우르는 방대한 사전 구축된 과학적으로 검증된 이벤트 설문조사 템플릿 라이브러리가 포함됩니다.

내부 보고를 위한 심층적인 통계 분석과 신뢰할 수 있는 데이터가 필요한 조직을 위해 SurveyMonkey는 신뢰할 수 있고 권위 있는 솔루션을 제공합니다.

이벤트 플랜, 사전 이자 조사, 사후 피드백을 위한 전문가 설계 사전 작성 설문 템플릿 방대한 라이브러리 이용 권한

스킵 로직 및 파이핑 과 같은 기능을 활용하여 참석자의 이전 답변에 기반한 고도로 개인화된 조건부 설문 경로를 생성하세요.

고급 통계 분석 및 크로스탭 을 위한 AI 기반 분석 tools로 이벤트 데이터에서 심층적인 인사이트를 도출하세요.

웹 링크, 이메일 초대장, QR 코드 또는 설문조사를 이벤트 웹사이트에 삽입하여 응답을 수집하세요.

이는 주로 피드백 수집 tool이며 실시간 참여나 발표 tool이 아니므로 세션 중 실시간 Q&A나 실시간 투표를 지원하지 않습니다.

Free 버전 이용 가능

유료 플랜은 월 39달러부터 시작됩니다

G2: 4.5/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 SurveyMonkey에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

SurveyMonkey를 사용해 설문조사를 만들고 공유하는 과정이 얼마나 간편한지 높이 평가합니다. 플랫폼 인터페이스는 직관적이고 사용자 친화적이어서 기술적 전문성 없이도 전문적인 설문조사를 설계할 수 있습니다. 또한 명확한 데이터 보고서와 차트를 통해 응답 분석을 빠르고 효율적으로 수행할 수 있습니다. 특히 제공되는 템플릿과 질문 논리 기능은 복잡한 설문조사를 구성할 때 상당한 시간을 절약해 주어 매우 유용합니다.

SurveyMonkey를 사용해 설문조사를 만들고 공유하는 과정이 얼마나 간편한지 높이 평가합니다. 플랫폼 인터페이스는 직관적이고 사용자 친화적이어서 기술적 전문성 없이도 전문적인 설문조사를 설계할 수 있습니다. 또한 명확한 데이터 보고서와 차트를 통해 응답 분석을 빠르고 효율적으로 수행할 수 있습니다. 특히 제공되는 템플릿과 질문 논리 기능은 복잡한 설문조사를 구성할 때 상당한 시간을 절약해 주어 매우 유용합니다.

Mixpanel (실시간 참석자 참여 및 제품 분석에 최적)

via Mixpanel

믹스패널은 세부적인 이벤트 내 행동 데이터 이해를 위한 최고의 tool로, 특히 가상, 하이브리드, 통합 이벤트 앱 활성화에 핵심적입니다. 이벤트 기반 분석에 중점을 두어 특정 사용자 행동(부스 클릭, 브레이크아웃룸 체류 시간, 콘텐츠 다운로드)을 추적하여 참석자의 참여 방식을 정확히 파악할 수 있게 합니다.

이러한 미세 상호작용을 추적함으로써 콘텐츠 최적화, 키 활성화 순간 식별, 그리고 타의 추종을 불허하는 정밀도로 스폰서 ROI를 측정하는 데 필요한 중요한 데이터를 확보할 수 있습니다.

Mixpanel 기능

모든 사용자 행동(예: ‘등록 완료’, ‘세션 A 참석’, ‘연사 페이지 방문’)을 개별 이벤트로 추적하여 정밀한 사용자 수준 분석 을 수행합니다.

이벤트 단계별 전환율(예: '초대장 클릭' → '티켓 구매')을 측정하는 퍼널을 간편하게 생성하고, 흐름 보고서 를 통해 사용자 경로를 확인하세요.

참가자들이 이벤트 후 얼마나 오랫동안 관심을 유지하는지 분석하여 이벤트 후 콘텐츠 소비 또는 구독 갱신을 상세히 추적할 수 있도록 합니다.

이벤트를 고유한 사용자 ID에 연결하여, 참석자의 이벤트 웹사이트와 모바일 앱 전반에 걸친 여정을 통합된 보기로 파악할 수 있도록 합니다.

Mixpanel의 한도

기술적 구현 필요 초기 추적 코드 설정과 명확한 이벤트 분류 체계(명명 규칙) 정의에는 상당한 개발자 참여와 계획이 필요합니다.

Mixpanel 가격 정책

Free 버전 이용 가능

유료 플랜은 월 20달러부터 시작됩니다

믹스패널 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.6/5 (1,200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (30개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Mixpanel에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰는 이렇게 말합니다 :

여러 제품 분석 tools(Amplitude, Smartlook, Heap, Pendo 등)를 사용해 봤지만, Mixpanel이 항상 최고였습니다. 유일하게 개선되길 바라는 점은 사용자 활동 피드에서 이벤트 시퀀스를 더 매끄럽게 보는 방법입니다. 현재는 속성 확인과 맥락 파악을 위해 각 이벤트를 일일이 열어야 하는 점이 다소 불편합니다. 더 간소화된 타임라인 보기가 있다면 이 과정이 훨씬 수월해질 텐데, 아직 구체적인 해결책은 떠오르지 않습니다.

여러 제품 분석 tools(Amplitude, Smartlook, Heap, Pendo 등)를 사용해 봤지만, Mixpanel이 항상 최고였습니다. 유일하게 개선되길 바라는 점은 사용자 활동 피드에서 이벤트 시퀀스를 더 매끄럽게 보기 및 추적할 수 있는 방법입니다. 현재는 속성 확인과 맥락 파악을 위해 각 이벤트를 일일이 열어야 하는 점이 다소 불편합니다. 더 간소화된 타임라인 보기가 있다면 이 과정이 훨씬 수월해질 텐데, 아직 구체적인 해결책은 떠오르지 않습니다.

이벤트 피드백을 위한 AI: 인사이트 수집 및 분석

이벤트 활성화 분야에서 AI의 가장 강력한 활용 사례 중 하나는 피드백 수집 및 분석입니다. 기존 방식의 사후 설문조사는 배포 속도가 느리고 분석이 어려웠습니다.

AI는 다음을 통해 이를 가속화합니다:

🔹 AI 기능 ⚡ 일하는 원리 💡 왜 중요한가 📨 자동화된 설문조사 배포 이벤트 직후 이메일, SMS 또는 앱 알림을 통해 설문조사를 즉시 발송합니다. 시스템은 참석자 행동(예: 마지막으로 참석한 세션 종료 후 발송)에 따라 시기를 개인화할 수 있습니다. 경험이 생생할 때 피드백을 수집하므로 응답률이 높습니다. 개인화는 완료율을 높입니다. 📝 자연어 처리(NLP) 분석 개방형 텍스트 피드백을 읽고 응답을 요약하며 감정(긍정적, 부정적, 중립적)을 감지하고 반복되는 주제나 불만 사항을 표시합니다. 유사한 제안들을 자동으로 그룹화할 수도 있습니다. 수백 건의 응답을 수동으로 읽는 시간을 절약하고, 숨겨진 통찰력을 발견하며, 번호만으로는 드러나지 않는 감정적 반응을 부각시킵니다. 📊 참여도 추적 세션 참석률, 세션당 체류 시간, 클릭 수, Q&A 참여도, 상호작용 빈도 등의 메트릭을 추적합니다. AI는 패턴을 발견합니다. 예를 들어, 어떤 세션이 참석자를 가장 오래 붙잡았는지 파악합니다. 어떤 콘텐츠가 진정으로 공감을 얻었는지 파악하고, 이탈 지점을 확인하며, 향후 이벤트를 위한 참석자의 이자를 예측하세요. 🔗 CRM 및 마케팅 통합 피드백 및 참여 데이터를 CRM 또는 마케팅 플랫폼으로 직접 전송합니다. 이자, 만족도 또는 참여 수준별로 참석자를 세분화할 수 있습니다. 고도로 개인화된 후속 조치, 더 스마트한 리타게팅 캠페인, 그리고 더 나은 관계 관리를 가능하게 합니다. 🔮 예측 분석 과거 및 현재 이벤트 데이터를 분석하여 개선 사항을 제안하고, 세션 인기를 예측하며, 물류(예: 회의실 크기, 세션 시간)를 최적화합니다. 지속적인 개선의 고리를 만듭니다. 향후 이벤트는 더 매력적이고 효율적이며 참석자 선호도에 맞춰질 수 있습니다.

💟 보너스: Brain MAX는 AI 기반 데스크톱 도우미로, 기획부터 사후 분석까지 이벤트 활성화 과정을 효율화하고 강화합니다. 이메일, 캘린더, 문서, 프로젝트 관리 tools와 깊이 연동되어 모든 이벤트 세부사항, 일정, 커뮤니케이션을 한곳에 통합 관리합니다. 음성 입력 기능을 활용해 아이디어를 즉시 기록하고, 작업을 할당하며, 이벤트 단계에 걸쳐 알림을 설정하여 누락 없이 완벽하게 관리할 수 있습니다. 이벤트 중 Brain MAX는 참석자 목록, 세션 일정, 주요 문서를 즉시 불러와 체계적인 운영을 지원합니다. 이벤트 후에는 연결된 소스의 피드백 및 참여 데이터를 분석하고, 고급 AI를 활용해 자유형 텍스트 응답을 요약하며, 후속 조치를 위한 키 인사이트나 실행 항목을 강조합니다. Brain MAX는 보고, CRM 업데이트를 위한 피드백 정리, 향후 활성화 계획을 위한 차기 단계 설정을 지원합니다. 반복 작업을 자동화하고 실행 가능한 인사이트를 도출하며 워크플로우를 연결함으로써, Brain MAX는 수동 노력을 줄이고 더 원활하며 영향력 있는 이벤트 운영을 가능하게 합니다.

이벤트 활성화 ROI 및 키 메트릭 측정 방법

업계 데이터에 따르면, 현재 이벤트는 마케팅 예산의 상당 부분을 계정으로 잡고 있습니다.

또한 많은 기업들이 기술과 분석에 막대한 투자를 하고 있습니다. 예시적으로, 최근 딜로이트 연구에 따르면 지난 1년간 74%의 기업이 AI 또는 생성형 AI에 투자했으며, 디지털 이니셔티브의 투자 수익률(ROI)을 측정할 수 있다고 보고한 기업들은 값을 창출하고 있다고 답할 가능성이 훨씬 더 높았습니다.

이것은 두 가지를 알려줍니다:

첫째, 이벤트와 마케팅 지출에 대한 측정 가능한 성과에 대한 기대가 높아지고 있습니다.

둘째, 데이터 분석, /AI, 통합 대시보드 및 자동화 기술의 활용은 보다 엄격한 측정 방식을 가능하게 할 뿐만 아니라 (어쩌면 필수적으로 요구하기도 합니다).

AI 기반 이벤트 활성화 워크플로우를 도입할 때는 등록률, 참여도, 리드 생성, 전환율, 예산 효율성, 만족도 등 측정 가능한 성과와 연결된 투자 대비 효과를 입증해야 합니다.

추적해야 할 키 메트릭

아래에는 포함해야 할 주요 메트릭과 업계 벤치마크, 그리고 AI 또는 자동화 tools가 각 메트릭을 향상시키는 방법이 제시되어 있습니다.

✅ 등록자 수 vs 참석자 수 (및 참석 평가)

기본적이면서도 여전히 중요한 메트릭: 등록한 사람 수와 실제 참석한 사람 수를 추적하세요.

최근 한 보고서에 따르면 응답자의 약 83.4%가 "이벤트 참석률"을 성공 메트릭으로 꼽은 반면, "투자수익률(ROI) 측정"을 사용한 비율은 약 45.2%에 불과했습니다. 또 다른 벤치마킹 보고서에 따르면 B2B 이벤트의 경우 71%의 브랜드가 방문자/참석자 수를 측정했으며, 64%가 ROI를 추적했습니다.

등록 시스템과 체크인 데이터를 통합함으로써 AI는 이탈 추세(예: 채널별 또는 인구통계별)를 식별하고 다음 번을 위해 개선이 필요한 채널을 제안할 수 있습니다.

✅ 참여도 메트릭

단순한 참석만으로는 더 이상 충분하지 않습니다. 참여의 깊이가 중요합니다: 예를 들어, 몇 개의 세션에 참석했는지, 몇 번의 설문 응답이 있었는지, 채팅/질의응답 참여도, 체류 시간 등이 포함됩니다.

"The Business of Experiential"(2025) 연구에 따르면, 체험형 마케팅 담당자의 약 60%가 세션 참여도를 메트릭으로 활용한다고 보고합니다.

AI는 세션별 분석(참석자, 체류 시간, 질문자)과 채널 간 통합 데이터 처리를 지원하여 고성과 세션 식별 또는 콘텐츠 공백을 실시간에 가깝게 파악할 수 있게 합니다.

✅ 리드 생성 및 전환율

단순히 "획득한 리드"뿐만 아니라 리드의 질과 가능한 경우 하류 전환(MQL → SQL → 고객)을 추적하는 것이 중요합니다.

AI 워크플로우 자동화는 리드 스코어링을 지원할 수 있습니다: 이벤트 참여 데이터(참석 세션, 콘텐츠 다운로드, 부스 방문)를 집계하여 CRM에 입력함으로써, AI는 전환 가능성이 가장 높은 참가자를 순위화하여 후속 조치를 안내하고 전환 효율성을 개선합니다.

✅ 예산 효율성 (플랜 대비 실제 지출 + 참가자/리드당 비용)

예산 성과 분석이 키입니다. 벤치마킹 자료에서는 리드당 비용 또는 참가자당 비용을 유용한 메트릭으로 강조합니다.

AI 도구 또는 자동화는 지출 예측, 예산 초과 발생 시 경고(예: 플랜보다 오래 걸리는 수동 작업, 인건비 증가), 자원 재배분 권고(예: 전환율이 낮은 채널에서 높은 채널로 지출 전환) 등을 통해 도움을 줍니다.

✅ 참가자 만족도 및 감정 분석

설문조사를 통한 만족도와 소셜 미디어 및 이벤트 후 피드백을 통한 감정 분석은 정량적 메트릭을 보완하는 정성적 통찰력을 제공합니다.

2025년 '경험 기반 비즈니스' 보고서에 따르면 , 실시간 참가자 피드백은 신뢰할 수 있는 측정 기관의 약 72%가 활용하고 있습니다.

/AI 또는 감정 분석 tools는 개방형 응답, 소셜 미디어 언급, 해시태그, 채팅 로그를 분석하여 주제(예: "세션이 너무 길다", "네트워킹이 훌륭하다")를 식별함으로써 향후 이벤트를 위한 신속한 개선 조치를 가능하게 합니다.

✅ 기타 고급 메트릭 및 장기적 영향

단기적 메트릭 외에도 다음을 고려해야 합니다: 이벤트 후 콘텐츠 소비(다운로드/보기), 행동 변화(예: 데모 요청, 체험판 가입), 파이프라인 영향(이벤트 참석자의 퍼널 통과 속도 가속화 여부), 브랜드 영향(예: 인지도 상승, 소셜 미디어 멘션량).

이벤트 활성화의 과제 (그리고 이를 극복하는 방법)

AI가 도입되었음에도 이벤트 활성화에는 여전히 어려움이 존재합니다. 가장 흔한 문제점으로는 다음과 같은 것들이 있습니다:

도전 과제 설명 예시 영향력 / 시나리오 높은 초기 비용과 불분명한 투자 수익률(ROI) 많은 조직이 한도의 예산이나 측정 가능한 수익에 대한 불확실성으로 인해 AI 플랫폼이나 통합에 투자하는 것을 주저합니다. 소규모 이벤트 팀은 높은 비용을 우려하여 AI 기반 자동화나 분석 tool 대신 수동 tool에 의존할 수 있습니다. 분산되거나 불완전한 데이터 소스 이벤트 데이터는 종종 등록 tools, CRM 시스템, 소셜 미디어, 이벤트 앱 등에 분산되어 있어 통합이 어렵습니다. 낮은 데이터 품질은 AI 정확도를 저하시킵니다. 등록 및 CRM 데이터가 동기화되지 않으면 AI tools가 효과적으로 고객을 세분화할 수 없습니다. 분석 및 자동화 분야의 기술 격차 이벤트 전문가들은 종종 AI 워크플로우 관리, 대시보드 해석, 예측 모델 미세 조정 등에 필요한 기술적 지식이 부족합니다. 팀들은 예측적 통찰 대신 기본 자동화 기능에만 의존하며 AI tools를 제대로 활용하지 못하고 있습니다. /AI 모델에 충분한 역사적 데이터가 없습니다. 소규모 또는 초보 이벤트의 경우 개인화나 예측을 위한 효과적인 AI 시스템을 훈련시키기에 충분한 데이터가 부족할 수 있습니다. 예측 모델은 신규 이벤트의 참석률이나 참여도를 정확히 예측하지 못합니다. 참가자 데이터의 윤리적·법적 관리 AI 시스템은 대량의 개인 데이터(예: 등록 정보, 참여 행동)를 필요로 합니다. GDPR, CCPA 또는 지역 법률을 준수하는 것은 복잡할 수 있습니다. 동의 없이 소셜 미디어에서 참가자 감정을 완료됨 AI로 분석하는 것은 프라이버시 문제를 트리거할 수 있습니다. 문화적 장벽과 자동화에 대한 두려움 수동 프로세스에 익숙한 Teams은 AI 인사이트를 신뢰하지 않거나 일자리 대체를 우려할 수 있습니다. 이벤트 마케터들은 AI 추천을 무시하고 전통적인 의사결정을 선호할 수 있습니다. AI 기반 기능에 대한 사용자 상호작용의 한도 이벤트 플랫폼이 AI 챗봇, 매칭 서비스, 추천 엔진을 제공하더라도 참석자들이 이를 효과적으로 활용하지 못할 수 있습니다. /AI 매칭 이벤트 기능들은 사용자 경험(UX)이 불량하거나 프로모션이 부족하여 제대로 활용되지 못하고 있습니다. 기존 기술 스택에 AI를 연결하는 데 어려움 AI 이벤트 tools를 CRM(Salesforce, HubSpot), 마케팅 자동화(Marketo, Pardot) 또는 분석 플랫폼과 통합하려면 맞춤형 설정이 필요할 수 있습니다. 분리된 데이터 사일로로 인해 통합된 ROI 보고가 불가능합니다. AI 이니셔티브에 대한 "성공"의 모호한 정의 팀들은 종종 AI 영향력을 측정할 일관된 KPI가 부족하여 자동화나 예측 인사이트가 진정한 가치를 창출했는지 여부에 대한 혼란을 초래합니다. 마케팅 보고는 높은 참여도를 보여주지만, 결과를 실제 비즈니스 성과와 연결된 상태로 유지하지 못합니다. “블랙박스” 의사결정 일부 AI 모델은 명확한 설명 없이 추천을 제공합니다(예: 이 대상층을 목표로 하라, 이 세션을 홍보하라). 이는 신뢰도를 떨어뜨립니다. 관계자들은 /AI 평가 모델이 특정 참가자 세그먼트를 우선순위로 삼는 방식에 의문을 제기합니다. 인간의 창의성과 직관에 대한 소홀함 과도한 자동화는 이벤트를 냉담하게 만들어 브랜드 경험에 해를 끼칠 수 있습니다. AI는 일정 관리를 최적화할 수 있지만, 참여도를 높이는 감정적·문화적 미묘함을 포착하지 못할 수 있습니다. 너무 많은 분리된 AI tools Teams는 통합된 전략 없이 챗봇, 분석 도구, 개인화 엔진 등 다양한 AI 솔루션을 실험합니다. 증가하는 비용과 일관성 없는 참가자 경험.

마케팅 매니저를 위한 이벤트 활성화 체크리스트

체계적인 이벤트 기획 체크리스트는 플랜부터 사후 분석까지 이벤트 활성화의 모든 단계에서 AI를 효과적이고 일관되게 활용할 수 있도록 지원합니다.

이것을 실용적이고 반복 가능한 프레임워크로 활용하여 모든 이벤트에서 효율성, 정확성 및 측정 가능한 ROI를 유지하세요.

🧩 이벤트 전 준비

✅ 명확한 이벤트 목표, 목표 고객 세분화, 성공 KPI 정의하기 ✅ AI 기반 양식 또는 설문조사를 활용해 이해관계자 요구사항 자동 수집하기 ✅ 작업 할당, 알림, 마감일 관리를 위한 AI 워크플로우 자동화 설정하기 ✅ 등록 플랫폼을 CRM 및 마케팅 자동화 tools와 연동하여 원활한 추적 구현 ✅ 예측 분석을 활용한 예산, 자원, 참석률 예측 ✅ AI 세분화 및 콘텐츠 생성으로 초대장 및 캠페인 개인화 ✅ AI 도구로 참석자 여정 시뮬레이션하여 잠재적 마찰점 식별 및 개선

🎤 이벤트 중

✅ AI 대시보드로 실시간 참여도, 참석률, 감정 분석 모니터링✅ 세션 지연, 기술적 문제, 낮은 참여도에 대한 실시간 알림 자동화✅ AI 기반 네트워킹 추천 및 맞춤형 세션 제안 제공✅ 실시간 투표, Q&A 채팅, 소셜 미디어, 이벤트 앱 등을 통한 참여도 추적 참가자 일정, 길 안내, FAQ 지원을 위한 AI 챗봇 배치✅ AI 강화 설문 및 감정 분석 tools로 실시간 피드백 수집 및 분석

📊 이벤트 후 최적화

✅ AI 생성 사후 설문조사로 정량적 및 자유형 피드백 수집✅ 자연어 처리(NLP)를 통한 감정 분석 및 키 인사이트 추출✅ 참여도, 세션 활동, 행동 데이터를 기반으로 리드 자동 점수화✅ ROI, 성과 추이, 전환 메트릭을 요약한 AI 기반 보고서 생성✅ 정밀한 후속 캠페인을 위해 모든 이벤트 데이터를 CRM 및 마케팅 시스템과 동기화✅ 향후 활성화 개선을 위해 인사이트를 이벤트 템플릿 및 워크플로우에 반영✅ 사후 AI 브리핑 실시—결과, 모델 정확도, 권장 사항 검토

💡전문가 팁: 소규모로 시작하세요. 전체 이벤트 전략에 AI를 확대 적용하기 전에, 등록이나 피드백 분석과 같이 영향력이 큰 영역 한두 가지를 자동화하세요. 이를 통해 측정 가능한 결과를 확보하고 원활한 도입이 가능합니다.

영감을 주는 이벤트 활성화 예시와 아이디어

아이디어 설명 및 활성화 방법 왜 그것이 일이 되는지 인터랙티브 아트 설치물 참가자들이 직접 참여하는 라이브 벽화, 디지털 그래피티 벽, 협업 조각 작품을 설치하세요. 참가자들은 공동 제작자가 되어 더 깊은 참여를 이끌어내고, 그들에게 기억에 남는 경험을 선사합니다. 테마별 포토존 및 소셜 존 재미있는 소품, LED 요소, AR 필터 또는 LED 포토부스 설정을 통해 강력한 브랜드 존을 조성하세요. 참가자들이 사진을 찍고 공유하도록 유도하여 소셜 미디어 노출과 입소문을 증진시킵니다. 게임화 & 스캐빈저 헌트 디지털 패스포트, QR 코드 헌트, 리더보드 챌린지, 게임 또는 스페이스 내 퀴즈를 활용하세요. 수동적인 참석을 능동적인 탐색으로 전환하고, 참가자들이 움직이고 상호작용하며 지속적으로 참여하도록 유도합니다. 기술 기반 체험 (VR / AR / 로봇) VR 체험, AR 보물찾기, 실시간 /AI 스케치봇, 로봇 아트 쇼, 인터랙티브 설치 미술 등을 도입하세요. 새로운 기술은 주목을 끌고, '와우' 순간을 창출하며, 일반적인 이벤트와 차별화됩니다. 웰니스/휴식 공간 명상, 라운지 좌석, 충전 스테이션, 무알코올 칵테일, 조용한 네트워킹 공간 등 휴식을 위한 전용 스페이스를 제공하세요. 재충전 휴식 시간은 참석자들이 기운을 되찾도록 도와주어 핵심 이벤트 콘텐츠에 대한 참여도를 높입니다. 팝업, 서프라이즈 & 모바일 활성화 서프라이즈 요소: 예상치 못한 공연, 이동형 라운지, 또는 비전통적인 장소에서의 팝업 스토어. 놀라움과 새로움은 기억에 남는 순간을 만들어내며, 이는 이벤트에 대한 감정적 첨부 파일을 높입니다. 워크숍 및 실습 세션 참가자가 적극적으로 참여할 수 있는 인터랙티브 세션을 제공하세요—DIY 체험 공간, 기술 습득 활동, 제품 시연 등이 포함됩니다. 참여는 경험의 지속성을 높이고 더 깊은 학습 또는 브랜드 연결을 촉진합니다. 목적 중심의 활성화 사회적 목적, 친환경 제품 또는 지속가능성 테마를 이벤트 활성화에 접목하세요. 브랜드나 이벤트를 값과 연계하여 감정적 공감을 강화하고 긍정적인 인식을 심어줍니다.

⚡️ 템플릿 아카이브: 다음 행사를 위한 무료 이벤트 제안서 템플릿

미래에 주목해야 할 AI 이벤트 활성화 트렌드

이벤트 활성화를 위한 AI 환경은 기록적인 속도로 진화하며, 브랜드가 경험을 설계하고 측정하며 개인화하는 방식을 재편하고 있습니다.

주요 변화 중 하나는 예측적 참여 분석의 부상입니다. 이벤트 후 보고서를 기다리기보다, 주최측은 이제 AI를 활용해 참석자 행동을 실시간으로 예측하고 세션이나 레이아웃을 즉각 조정합니다. TDWI가 노트하듯, 예측 시스템은 행동 데이터와 상황 데이터를 결합해 의도를 예측하고 경험을 즉시 맞춤화합니다.

AI는 콘텐츠 생성 및 개인화 방식도 재정의하고 있습니다. 자동화 tools를 통해 실시간 세션 요약, 맞춤형 일정, 참석자와 스폰서를 위한 소셜 미디어 게시물 발췌문이 생성됩니다.

또 다른 주요 도약은 이벤트 중 음성 및 채팅 어시스턴트의 통합입니다. 이러한 대화 AI는 참가자를 안내하고, 자주 묻는 질문에 답변하며, 맞춤형 추천을 제공함으로써 고객 서비스 모델을 라이브 이벤트 환경으로 확장합니다. SG 애널리틱스는 대화형 인터페이스가 소매 및 호스피탈리티 산업 전반의 트렌드를 반영하며, 원활한 온디맨드 상호작용을 창출하는 데 핵심적 역할을 하게 되었다고 지적합니다.

측정 분야에서 다중 모드 감정 분석은 참여도를 이해하는 방식을 혁신하고 있습니다. 주최자들은 단순히 참석률이나 피드백 양식에만 의존하지 않고, 음성 톤, 표정, 실시간 소셜 대화까지 분석하기 위해 AI를 활용하고 있습니다.

EventMarketer에 따르면, 이는 경험 설계자들이 전례 없는 정밀도로 감정적·행동적 영향을 입증할 수 있는 '새로운 ROI 시대'를 알리는 신호입니다. 시장 데이터도 이러한 변화를 지원합니다. 야후 파이낸스에 따르면, /AI 기반 관객 참여 시장은 2032년까지 75억 달러 규모에 이를 것으로 프로젝트됩니다.

마침내 AI와 하이브리드 및 메타버스 스타일 이벤트의 융합이 주목받고 있습니다. 야스 아일랜드 메타버스와 같은 대규모 프로젝트는 AI가 가상 물류, 네트워킹, 게임화된 참여를 어떻게 조율하는지 보여줍니다 . 도입 속도는 아직 고르지 않지만, 분석가들은 AI가 물리적 관객과 디지털 관객을 통합된 활성화 계층으로 연결하는 '접착제' 역할을 한다는 데 동의합니다.

이러한 트렌드를 선도한다는 것은 이벤트를 실시간으로 학습하고 적응하는 역동적인 생태계로 여기는 것을 의미합니다. 분석, 개인화, 하이브리드 전달에 걸쳐 AI를 통합하는 조직은 더욱 몰입감 있고 데이터 기반이며 측정 가능한 이벤트 경험을 제공할 수 있는 위치를 확보하게 될 것입니다.

ClickUp의 상황 인식 AI로 이벤트 활성화하기

AI는 이벤트 활성화의 의미를 재정의하며, 프로세스의 모든 단계를 지능적이고 적응력 있으며 통찰력 기반의 워크플로우로 전환했습니다. 플랜과 이해관계자 조율부터 현장 참여 및 사후 분석에 이르기까지, AI는 이제 창의성과 실행 사이의 연결을 완성합니다.

통합형 AI 워크스페이스인 ClickUp은 팀이 계획을 통합하고, 콘텐츠 및 참여 워크플로우를 자동화하며, 필요한 순간에 맥락적 인사이트를 제공하도록 지원합니다. 통합된 AI 분석은 분산된 이벤트 데이터를 실행 가능한 정보로 전환하며, 자동화는 수동 작업의 부담 없이 크로스-기능 팀이 동기화되어 움직이도록 합니다.

그 결과는 단순히 더 원활한 이벤트가 아닌, 더 스마트한 이벤트입니다. ClickUp 내에서 상황 인식 AI를 활용하는 조직들은 단순히 경험을 주최하는 데 그치지 않습니다. 그들은 지속적으로 경험을 통해 학습하며, 매번의 활성화마다 ROI를 개선하고, 참여를 개인화하며, 영향력을 확장합니다.

모든 순간이 중요한 환경에서 AI 이벤트 관리가 새로운 표준이 되었습니다.

자주 묻는 질문

이벤트 활성화는 이벤트의 모든 단계—준비, 실행, 사후 관리—가 관객을 효과적으로 참여시키고 전환을 유도하며 실행 가능한 인사이트를 창출하도록 설계되도록 보장합니다.

– AI 기반 맞춤형 이메일 캠페인 – 가상 네트워킹 세션 – 게임화된 참가자 참여 유도 – AI가 요약한 사후 설문조사

참가자 수, 참여도, 리드 전환율, 예산 효율성, 참가자 만족도 등의 메트릭을 통해, 실시간 인사이트를 위해 AI 대시보드를 활용하는 경우가 많습니다.

워크플로우 중앙화, 작업 자동화, AI 기반 보고를 위해 ClickUp을 적극 추천합니다. 특수한 요구사항에는 Cvent, Eventbrite, GlueUp 등의 대안도 있습니다.

오프라인 이벤트는 대면 경험, 공간 활용, 실시간 군중 관리에 중점을 두는 반면, 온라인 이벤트는 온라인 참여, 세션 추천, 디지털 분석을 강조합니다. AI 도구는 하이브리드 이벤트 최적화를 위해 두 영역을 연결할 수 있습니다.