손쉬운 관리를 위한 무료 Notion 이벤트 플랜 템플릿 10선

이벤트는 사람들을 가깝게 만들고 새로운 기회의 문을 열어줍니다.

실제로 마케터의 약 90%는 이벤트가 경쟁사와 차별화하는 데 도움이 된다고 믿으며, 89%는 비즈니스 성장에 필수적이라고 생각합니다.

하지만 성공적인 이벤트를 만드는 데는 열정만으로는 부족합니다. 적합한 이벤트 기획 템플릿을 활용하면 사소한 세부 사항까지 놓치지 않고 전체 과정을 더 수월하게 진행할 수 있습니다.

이 글에서는 이벤트를 성공적으로 관리하는 데 도움이 되는 최고의 Notion 이벤트 기획 템플릿을 소개합니다.

한눈에 보는 최고의 이벤트 플래너 템플릿

소개하는 모든 Notion 및 ClickUp 이벤트 기획 템플릿 요약은 다음과 같습니다:

좋은 Notion 이벤트 기획 템플릿의 조건은 무엇인가요?

이벤트 매니저로서, Notion이 이벤트의 모든 세부 사항을 관리할 수 있는 중앙 집중식 맞춤형 스페이스를 제공한다는 점이 마음에 듭니다. 고수준 전략부터 세부적인 운영 계획까지, 동적인 체크리스트를 구축하고, 예산을 추적하며, 작업을 할당하고, 모든 관련 문서를 한곳에 보관할 수 있습니다.

G2 리뷰가 이를 잘 요약하고 있습니다. 훌륭한 Notion 이벤트 플랜 템플릿은 큰 그림 목표부터 사소한 운영 사항까지 필요한 모든 것을 한곳에 모아 관리하는 홈 역할을 합니다.

다음과 같은 특징을 확인하세요:

✅ 시작부터 완료까지 작업과 마감일을 명확히 관리할 수 있는 타임라인 및 체크리스트

✅ 지출을 모니터링하고 재정적 통제를 유지하는 예산 추적기

✅ 공급업체 관리: 연락처, 견적서, 결제 내역, 계약서를 체계적으로 정리하세요

✅ 참석 여부, 선호 사항, 좌석 배치를 추적하는 게스트 관리 시스템

✅ 노트, 문서, 링크를 한곳에 저장할 수 있는 중앙 hub

10가지 무료 Notion 이벤트 플랜 템플릿

컨퍼런스부터 결혼식, 소규모 모임까지, 적절한 템플릿을 사용하면 사소한 세부사항까지 기억해야 하는 부담을 덜 수 있습니다. 세부사항을 추적하고 일정을 준수하는 데 도움이 되는 무료 Notion 이벤트 플랜 템플릿을 소개합니다.

Notion의 이벤트 달력

via Notion

Notion의 이벤트 캘린더 템플릿은 다가오는 이벤트를 배치하고 날짜, 시간, RSVP 링크 등 키 이벤트 세부사항을 모두 추가할 수 있는 공유 캘린더를 제공합니다.

이 템플릿의 차별점은 커뮤니케이션 공간으로도 활용된다는 점입니다. 달력 내에서 바로 문서를 첨부 파일로 추가하거나, 간단한 노트를 작성하거나, 링크를 공유할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

팀 전체가 하나의 스페이스에서 이벤트 세부 사항을 공유하세요

워크숍, 외부 행사 또는 커뮤니티 세션을 명확한 가시성으로 플랜하세요

컨퍼런스 이벤트 일정과 참석 여부(RSVP)를 지도하세요

과거 이벤트 기록을 구축하여 향후 플랜에 활용하세요

✨ 추천 대상: 다가오는 이벤트에 대해 모든 구성원이 동일한 정보를 공유할 수 있는 간편한 방법을 원하는 팀 및 조직.

👀 재미있는 사실: 프리마베라 사운드가 바르셀로나에서 기록을 갈아치웠습니다. 23회째를 맞은 이 페스티벌은 약 293,000명의 관객을 동원하며 역대 단일 주간 이벤트 중 최대 규모를 기록했습니다. 찰리 XCX, 트로이 시반, 사브리나 카펜터 같은 헤드라이너 덕분에 1월 중 매진되었습니다. 이 이벤트는 도시 경제에 3억 유로 이상의 경제적 파급 효과를 창출했습니다.

2. Notion의 홀리데이 선물 플래너

홈 나 홀로 집에 2에서 케빈은 장난감 가게 쇼핑을 꼼꼼히 플랜하며, 필요한 물건을 정확히 파악한 뒤에야 출발합니다. 가족들도 휴가를 같은 세심함으로 플랜했다면 공항에서의 혼란을 피할 수 있었을 것입니다.

Notion의 홀리데이 선물 플래너가 바로 그 일을 도와드립니다.

이 템플릿으로 선물 준비를 허둥대지 않고 신중하게 계획하세요. 일 년 내내 선물 아이디어를 기록하고, 예산을 추적하며, 구매한 항목은 체크해 나가면 됩니다.

이 이벤트 기획 템플릿은 친구의 즐겨찾기 색상부터 동료의 취미까지, 필요한 순간에 바로 활용할 수 있도록 모든 세부 사항을 기억해 줍니다.

또한 온라인 주문 알림 설정, 배송 추적, 카테고리 맞춤형 설정이 가능해 몇 달 전부터 쇼핑을 계획하든, 막판에 발견한 아이템으로 활약하든 여러분의 스타일에 맞게 활용할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

가족과 친구부터 동료와 클라이언트까지, 목록에 있는 모든 사람을 추적하세요

선물 아이디어를 선호도, 알레르기, 취미 등에 대한 노트와 함께 정리하세요

여러 휴일이나 행사를 한 곳에서 중앙 집중식으로 플랜하세요

배송 마감일을 위한 알림을 설정하고 배송 현황을 철저히 관리하세요

✨ 추천 대상: 명절 쇼핑을 스트레스 가득한 분주함에서 체계적이고 세심한 경험으로 바꾸고 싶은 모든 분.

📖 함께 읽기: 최고의 Notion 대안

3. Notion의 이벤트 예산 플래너

물가가 곳곳에서 서서히 오르고 있습니다. 이벤트를 플랜하는 사람이라면, 인플레이션 상승으로 인해 장소, 케이터링, 소모품 비용이 예상보다 더 많이 드는 경우가 많습니다.

Notion의 이벤트 예산 플래너는 책임감 있게 플랜하여 예산을 초과하지 않도록 도와, 이런 시기에 마음의 평화를 선사합니다.

이 궁극의 이벤트 플래너 템플릿은 이벤트 기획에서 가장 까다로운 부분 중 하나인 재정 관리에 체계성을 부여합니다. 지출을 기록하고 분류하며 결제를 추적하는 동시에, 남은 예산을 자동으로 계산해 주는 집계 기능을 확인할 수 있습니다.

이 템플릿의 유용성은 확장성에 있습니다. 제품 출시, 결혼식, 기금 모금 행사 등 어떤 이벤트를 플랜하든, 이 이벤트 예산 플래너는 야망과 현실성을 균형 있게 조율하는 데 도움을 줍니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

하나의 체계적인 공간에서 여러 이벤트의 예산을 추적하세요

지출 내역을 카테고리, 금액, 결제 상태별로 기록하세요

자동 수식으로 총액과 잔여 자금을 계산하세요

모든 재정적 세부사항을 광범위한 플랜 과정과 연결하여 관리하세요

✨ 적합 대상: 잊지 못할 경험에 집중하면서도 비용을 명확하게 관리하고자 하는 이벤트 기획자 및 팀.

📮 ClickUp 인사이트: 약 32%의 근로자가 개인 시간을 확보하기 어렵다고 답했지만, 실제로 캘린더에 스페이스를 블록해 둔 경우는 14%에 불과합니다. 사실, 미리 계획하지 않으면 개인 시간을 지키기 어렵습니다. 📆ClickUp 캘린더를 사용하면 회의 일정처럼 개인 시간을 확보할 수 있습니다. 외부 캘린더와 동기화하고 업무 및 개인 시간을 위한 반복 블록을 설정하세요. 계획이 변경될 때는 작업이나 이벤트를 드래그 앤 드롭으로 이동시키면 됩니다. 이렇게 하면 무료 시간에 급한 업무가 끼어드는 것을 막을 수 있습니다. 💫 실제 결과: Lulu Press는 ClickUp 자동화 기능을 통해 직원당 매일 1시간을 절약하여 전체 효율성을 12% 향상시켰다고 보고했습니다.

4. Notion의 세련된 생일 플래너

성인 4명 중 거의 1명은 다른 어떤 연간 이벤트보다 생일을 더 기대합니다.

이해가 됩니다. 생일은 잠시 멈춰 서서 소중한 사람들과 함께 모여 개인적인 방식으로 축하할 수 있는 이유를 제공합니다.

Notion의 미적 생일 플래너는 그 기쁨을 현실로 만들어 드립니다. 이 템플릿은 매력과 실용성을 조화롭게 결합했습니다. 음식, 활동, 게스트 목록, 완벽한 장소 설정을 한 곳에서 플랜할 수 있으며, 세련되고 기분 좋은 레이아웃으로 구성되어 있습니다.

이 Notion 템플릿의 특별한 점은 맞춤 설정이 매우 쉽다는 것입니다. 대규모 파티를 주최하든 소규모 저녁 식사를 준비하든, 여러분의 계획에 맞춰 섹션을 조정할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

선호도나 특별한 요구사항을 노트에 기록하며 게스트 목록을 정리하세요

음식, 장식, 활동을 하나의 접근하기 쉬운 형식으로 플랜하세요

예산 추적을 하면서도 세심한 배려를 더하세요

향후 영감을 위해 플랜과 함께 이벤트 사진 및 추억을 저장하세요

✨ 추천 대상: 세련되고 체계적이며 개인적인 감성이 가득한 생일 파티를 만들고 싶은 모든 분.

👀 재미있는 사실: 비엔나 도나우섬 축제(Donauinselfest) 는 세계 최대 규모의 무료 음악 축제 중 하나입니다. 매년 300만 명 이상이 참여하며 대규모 커뮤니티 이벤트를 어떻게 플랜할 수 있는지에 대한 훌륭한 예시입니다.

5. Notion의 하프 마라톤 훈련 추적기

요즘 러닝 문화에 큰 변화가 일어나고 있습니다. 많은 러너들이 완전히 혼자 달리기보다는 다른 사람들과 함께 훈련하거나 소셜 앱에 자신의 진행을 공유하는 것을 선호합니다.

소셜 미디어를 장악한 Strava 냉장고 트렌드를 보세요. 훈련을 추적하는 것만큼이나 공유해버린 현상입니다.

Notion의 하프 마라톤 훈련 추적기는 레이스 목표를 위한 명확하고 공유 가능한 구조를 제공하여 이러한 분위기에 완벽히 부합합니다.

이 템플릿은 베를린 하프 마라톤을 위해 처음 제작된 8주 프로그램을 지원하지만, 어떤 레이스나 루틴에도 유연하게 적용할 수 있습니다. 달리기, 휴식일, 주행 거리 목표를 균형 있게 조정하면서 모든 내용이 한눈에 명확한 보기에 표시됩니다.

가장 큰 장점은 달리기 후 거리 기록, 주간 성과 추적, 일기 작성까지 가능하다는 점입니다. 또한 레이스 당일 친구들의 지원을 체계적으로 준비할 수 있는 응원 플랜 기능이 있어, 세심한 인간적인 배려를 더해줍니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

달리기, 휴식, 진행 표시가 포함된 명확한 8주 플랜을 따르세요

주행 거리와 주간 증가량을 추적하여 시간에 따른 개선 효과를 확인하세요

러닝 저널에 노트와 함께 각 훈련 세션을 되돌아보세요

응원 플랜을 체계적으로 구성하여 지원들이 언제, 어디로 와야 하는지 알 수 있도록 하세요

✨ 추천 대상: 첫 하프마라톤을 준비하는 러너나 체계적인 계획과 격려를 통해 개인 기록을 경신하려는 모든 분.

📖 함께 읽어보세요: 이벤트 피드백 설문조사 질문

6. Notion의 커뮤니티 이벤트

커뮤니티 모임이 다시 활기를 띠고 있습니다. 실제로 Meetup과 같은 앱들은 사람들이 오프라인 연결을 재구축할 방법을 모색하면서 지역 이벤트 등록이 급증했다고 보고했습니다(총 등록 사용자 수 6천만 명 이상!).

Notion의 커뮤니티 이벤트 템플릿은 그 에너지를 포착하고 각 모임을 특별하게 만드는 사람들을 소개할 수 있는 명확한 방법을 제공합니다.

이 템플릿은 간단하면서도 강력합니다. 참가자를 강조 표시하고, 역할을 목록으로 표시하며, 연결된 프로필로 연결하여 누가 참여하는지 모두가 알 수 있습니다.

단순한 운영에만 집중하지 않고, 이벤트의 핵심인 사람들을 조명합니다. 회사명, 소셜 미디어 계정, 개인 정보를 포함하여 단순한 참석자 목록을 생생한 디렉토리로 탈바꿈시킬 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

참가자를 역할, 소속 기관, 연결된 링크와 함께 한 스페이스에 소개하세요

커뮤니티 박람회, 학생 이벤트 또는 전문적인 모임에 활용하세요.

이벤트 전후로 참가자들이 공유 이자를 통해 연결될 수 있도록 지원하세요

이벤트를 가능하게 한 사람들을 강조하는 과거 이벤트 기록을 작성하세요

✨ 적합한 대상: 이벤트를 사람 중심으로 운영하고, 더 쉽고 기억에 남는 연결을 만들고자 하는 기획자.

7. Notion의 이벤트 플랜

헝거 게임에서 모든 경기장은 지형 레이아웃부터 도전 과제 시간까지 사소한 부분까지 설계됩니다. 어떤 세부 사항도 간과되지 않습니다. Notion의 이벤트 플랜 템플릿은 바로 그 수준의 체계성을 현실 세계의 모임에 적용합니다.

이 템플릿은 계획 과정을 단계별로 안내합니다. 목표 설정과 대상 고객 정의부터 완벽한 이벤트 일정 완료까지, 모든 필수 이벤트 세부 사항을 포착할 수 있습니다.

이 이벤트 템플릿이 특히 유용한 이유는 물류 관리 기능을 깊이 있게 다루기 때문입니다. 장소 설정 플랜을 세우고, 예산을 추적하며, 필요한 장비를 목록화하고, 마케팅 및 프로모션 전략까지 개요를 작성할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

구조화된 하나의 스페이스에서 목표, 대상, 일정을 정의하세요

예산 배분과 추적을 명확하고 쉽게 수행하세요

장소 설정, 케이터링, 장비, 교통편을 플랜하세요

성공적인 이벤트를 보장하기 위한 마케팅 및 프로모션 전략을 수립하세요

✨ 추천 대상: 창의성과 필수적인 운영 사항을 균형 있게 조화시킨 명확하고 체계적인 플랜을 원하는 팀 및 기획자.

📖 함께 읽기: 가상 컨퍼런스 이벤트 플랜 방법

8. Notion의 올인원 크리스마스 플래너

크리스마스 이틀 전, 아이들 학교 휴일 콘서트는 내일, 사무실 팟럭은 그다음 날인데, 방금 포장지를 사지 않았다는 걸 깨달았습니다. 밤 9시에 목표에 허둥지둥 달려가는 그 모습은 많은 가족들에게 익숙한 이야기입니다.

Notion의 올인원 크리스마스 플래너로 스트레스 받는 막바지 허둥대기를 피하고, 진정한 시즌의 즐거움을 누리세요.

이 템플릿은 모든 것을 체계적인 공간에서 추적할 수 있도록 도와줍니다. 선물 아이디어를 목록화하고, 쇼핑 리스트를 관리하며, 휴일 관련 작업을 분배하는 달력을 구축할 수 있습니다.

혼잡한 매장을 허둥지둥 돌아다니거나 중요한 항목을 잊어버리는 대신, 여유와 자신감으로 시즌을 보내세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

가족, 친구, 동료들을 위한 선물 아이디어를 수집하고 정리하세요

축제용 식사 플랜을 세우고 레시피와 함께 식료품 구매 내역을 추적하세요

주간 및 월간 달력을 활용하여 막판 스트레스를 피하세요

✨ 추천 대상: 가족, 커플 또는 휴일 스트레스 없이 체계적으로 준비하며 계절을 즐기고 싶은 모든 분들.

9. Notion의 웨딩 플래너 hub

사랑은 장벽을 알지 못합니다. 장애물을 뛰어넘고, 울타리를 넘으며, 벽을 뚫고 희망으로 가득 찬 목적지에 도달합니다.

하지만 결혼식 플랜에도 견딜 수 있을까요?

농담은 접어두고, 결혼식 플랜은 대부분 지치기 마련입니다. 하지만 Notion의 웨딩 플래너 hub가 그 부담을 덜어주어, 이 여정이 기쁨으로 가득 차게 해줍니다.

이 템플릿은 즐거움을 잃지 않으면서 플랜 과정을 단순화하도록 설계되었습니다. 장소, 예산, 장식, 음악을 한곳에서 추적하면서 영감도 함께 저장할 수 있습니다.

필수적인 운영 업무에 스트레스를 받을 필요 없이, 이 템플릿을 활용해 작업을 위임하고, 게스트 목록을 관리하며, 잊지 못할 이벤트를 기획하는 데 집중하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

예산, 계약서, 공급업체 정보를 하나의 hub에서 관리하세요

게스트 목록을 정리하고 참석 여부(RSVP)를 손쉽게 추적하세요

장식, 의상, 음악에 대한 영감을 한곳에 모아보세요

장소 설정과 케이터링 같은 필수적인 운영 사항을 추적하지 않고 플랜하세요.

✨ 이상적인 대상: 결혼식 플랜 과정에서 창의적인 측면을 즐기면서도 스트레스 없이 플랜하고 싶은 커플.

10. Notion의 간단한 파티 플래너/호스팅

The Office에 나오는 유명한 대사 중 앤디가 이렇게 말하죠,

진정한 좋은 시절이 지나가기 전에 그 시절이 좋았다는 걸 알 수 있는 방법이 있다면 좋겠어.

Notion의 심플 파티 플래너/호스팅 템플릿은 스트레스는 줄이고 의도는 더 담아 특별한 순간을 만들어 줍니다.

이 템플릿은 행사 주최에 필요한 모든 것을 차분하고 명확한 스페이스에서 모아둡니다. RSVP 링크가 포함된 초대장을 설정하고, 메뉴를 구성하며, 음료와 장식을 추적하고, 예산이 적절하게 관리되도록 할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

초대장을 만들고 공유 가능한 방식으로 참석 여부를 추적하세요

음식, 음료, 장식을 하나의 체계적인 스페이스에서 플랜하세요

게스트 목록을 관리하고 파티 예산을 꼼꼼히 확인하세요

크고 작은 모임에 맞게 템플릿을 손쉽게 조정하세요

✨ 적합한 대상: 모임 플랜을 손쉽게 진행하고, 세부적인 준비보다 추억에 더 집중하고 싶은 주최자.

Notion의 한도점

“실망스럽습니다.”

한 사용자가 Notion 사용 경험을 이렇게 표현했습니다.

다양한 범위의 가능성을 제공하지만 설정 과정이 까다롭게 느껴질 수 있으며, 템플릿이 항상 기대에 부응하지는 않습니다.

Notion에도 단점이 없지는 않으며, 이를 주요 플랜 tool로 활용하기 전에 다음 사항들을 염두에 두는 것이 좋습니다:

특히 간단하고 바로 사용할 수 있는 것을 원하는 초보자에게는 학습 곡선이 가파르게 느껴질 수 있습니다.

오프라인 지원은 여전히 한도여서 안정적인 인터넷 연결 없이 일하기가 어렵습니다.

AI 기능은 유망하지만 경쟁사 대비 여전히 기대에 못 미칩니다. 특히 정확성과 사용 편의성 측면에서 더욱 그렇습니다.

협업은 일관성이 떨어질 수 있으며, 팀들은 페이지 간 레이아웃과 보기를 동기화하는 데 어려움을 겪습니다.

인터페이스가 복잡하게 느껴질 수 있습니다. 너무 많은 옵션이 오히려 생산성을 높이기보다 때로는 저하시킬 수 있기 때문입니다.

📖 추천 읽기: 최고의 무료 이벤트 플랜 소프트웨어

Notion 템플릿의 대안

오늘날 팀이 직면한 가장 큰 과제 중 하나는 일 분산입니다. 한 tool에서 작업이 할당되지만 팀은 다른 세 개의 플랫폼에서 작업합니다. 당연히 이러한 분산은 시간과 에너지를 소모합니다.

Notion은 유연하지만 일 분산 문제를 완전히 해결하지는 못합니다. 일관된 프로세스 관리, 오프라인 지원, 원활한 연동 기능이 부족해 세부 사항이 누락되는 경우가 많습니다.

ClickUp은 이러한 간극을 메우기 위해 설계되었습니다. 통합형 AI 작업 공간으로서, 작업, 문서, 목표, 채팅, 자동화를 하나의 연결된 시스템으로 통합하여 업무 분산을 줄여줍니다.

이 템플릿과 기능들을 살펴보며 이벤트 및 프로젝트 관리가 어떻게 훨씬 쉬워지는지 알아봅시다.

ClickUp 이벤트 프로젝트 개요 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 이벤트 프로젝트 개요 템플릿으로 이벤트 스토리가 모양을 갖추는 단일 스페이스를 확보하세요.

첫인상이 마지막 인상이라는 말이 있습니다. 이벤트에 있어서 이 말은 그 어느 때보다도 진실입니다. 시작부터 비전이 불분명하면 플랜 자체가 혼란스러워집니다.

ClickUp 이벤트 프로젝트 개요 템플릿은 처음부터 모든 필수 세부 사항을 한곳에 모아 첫인상을 제대로 잡을 수 있도록 도와줍니다.

이 템플릿을 사용하면 이벤트 목표를 설정하고, 날짜, 장소, 예산, 참석자 수 등 필수 정보를 기록하며, 모든 관계자가 동일한 이해를 갖도록 할 수 있습니다. 초기 플랜 단계를 팀 전체가 자신 있게 따라갈 수 있는 명확한 로드맵으로 전환해 줍니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

단일 공유 문서에서 목표를 정의하고 이해관계자를 조정하세요

예산, 위치, 일정 등 이벤트 세부사항을 추적하지 않고 기록하세요

연결된 하나의 작업 공간에서 책임을 할당하고 마일스톤을 모니터링하세요

대화, 파일, 업데이트를 플랜에 직접 연결하여 관리하세요

✨ 추천 대상: 첫날부터 모든 구성원이 같은 방향으로 나아갈 수 있는 강력한 출발점을 원하는 이벤트 기획자 및 팀.

👀 재미있는 사실: 팬데믹 기간 동안 가상 및 하이브리드 형식이 급증했지만, 현재 약 60%의 이벤트가 완전히 대면 방식으로 돌아왔으며 대기업들은 대면 연결을 선호합니다. 가상 이벤트는 여전히 자리를 차지하지만, 예전만큼의 규모는 아닙니다.

2. ClickUp 대규모 이벤트 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 간트 차트로 명확한 타임라인을 구축하고, ClickUp의 대규모 이벤트 기획 템플릿으로 작업을 일정대로 진행하세요

테일러 스위프트의 '에라스 투어'가 사상 최초로 10억 달러 매출을 돌파했습니다. 그토록 거대한 공연을 성공시키기 위해 얼마나 많은 플랜이 필요했을지 상상해 보세요.

물론 우리 대부분은 경기장 투어를 기획하지는 않지만, ClickUp 대규모 이벤트 플랜 템플릿 없이는 작은 이벤트조차도 압도적으로 느껴질 수 있습니다.

이 템플릿으로 예산 설정, 타임라인 수립, 팀별 작업 배정을 명확하게 진행하세요. 장소 보안부터 업체 관리까지 이벤트의 모든 단계를 플랜할 수 있습니다.

한편, ClickUp 간트 차트 보기로 마감일을 한눈에 파악할 수 있으며, 이벤트 브리프와 회의록을 통해 모든 논의 내용을 문서화하고 쉽게 접근할 수 있습니다.

또한 진행 상황을 추적하고, 상태를 업데이트하며, 키 정보를 한 곳에서 공유할 수 있습니다. 대규모 기획의 불확실성을 없애고 자신감을 선사합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

팀 회원에게 책임을 할당하고 다양한 보기에 걸쳐 진행 상황을 모니터링하세요

예산, 물류, 자원을 추적하여 비용이 많이 드는 실수를 방지하세요

이벤트 브리핑과 회의록을 활용하여 이해관계자들에게 최신 정보를 제공하세요

✨ 이상적인 대상: 대규모 이벤트를 플랜하는 팀으로, 모든 진행 요소에 대한 명확성, 체계성 및 실시간 가시성이 필요한 경우.

*이 템플릿이 실제로 어떻게 작동하는지, 다양한 사용 사례에 어떻게 적용되는지 확인하려면 다음 비디오를 시청하세요

📖 함께 읽기: 이벤트를 돋보이게 하는 이벤트 마케팅 예시

3. ClickUp 이벤트 예산 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 이벤트 예산 템플릿으로 하나의 간편한 작업 공간에서 모든 이벤트 비용을 추적하세요

영화 <신부의 아버지>에서 스티브 마틴의 문자, 풍선 비용과 핫도그 빵 때문에 거의 미쳐버릴 뻔했던 장면 기억하시나요? 규모와 상관없이 예산이 통제 불능 상태가 되면 바로 그런 일이 벌어집니다.

바로 그곳에서 ClickUp 이벤트 예산 템플릿이 여러분의 안전망이 되어 드립니다.

이 템플릿으로 현실적인 예산을 설정하고, 모든 지출을 추적하며, 예상치 못한 상황이 발생하기 전에 전체적인 상황을 파악하세요. 이미 지출한 금액을 꼼꼼히 관리하면서, 케이터링, 장소, 장비, 장식 등을 하나의 체계적인 공간에서 플랜할 수 있습니다.

내장된 보기를 통해 흩어진 스프레드시트에 휩쓸리지 않고 비용을 세분화하고, 상태를 업데이트하며, 플랜을 조정할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

케이터링, 장소, 공급업체에 대한 명확한 예산을 설정하여 한도를 초과하지 않도록 하세요

비용 절감 기회를 조기에 발견하고 불필요한 지출을 방지하세요

정확하고 실시간으로 비용을 추적하여 이해관계자들에게 최신 정보를 제공하세요

✨ 적합 대상: 모든 예산을 명확하게 관리하고, 막판 변수를 피하며, 기획부터 실행까지 자신감을 유지하고자 하는 이벤트 기획자 및 팀.

4. ClickUp 이벤트 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 이벤트 관리 템플릿으로 예산을 관리하고 한 곳에서 지출을 모니터링하세요

상상해 보세요: 스타트업의 제품 출시 행사를 준비 중입니다. 장소는 예약했지만, 케이터링 팀은 아직 최종 번호 수를 기다리고 있습니다. 한편, CEO는 내일까지 완성도 높은 진행 순서표를 요구하고 있습니다.

중앙화된 시스템 없이 수많은 변수를 관리하는 것은 거의 불가능합니다.

ClickUp 이벤트 관리 템플릿은 단일 hub를 제공합니다. 목표 설정, 타임라인 구축, 작업 할당, 예산 관리를 한곳에서 수행할 수 있습니다. 지도, 목록, 타임라인 등의 뷰를 통해 진행 상황과 운영 현황을 명확하게 파악할 수 있습니다.

출시 행사, 컨퍼런스, 내부 워크숍 등 어떤 행사든 이 템플릿을 사용하면 팀원들이 업데이트를 쫓느라 시간을 낭비하지 않고 환상적인 경험을 만드는 데 집중할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

명확한 타임라인으로 모든 작업과 마감일을 완벽하게 관리하세요

팀 회원에게 책임을 할당하고 실시간으로 진행을 추적하세요

공급업체, 직원, 이해관계자와 손쉽게 협업하세요

✨ 적합 대상: 복잡한 이벤트를 관리하며 명확성, 협업, 그리고 아무것도 놓치지 않을 것이라는 마음의 평화를 필요로 하는 이벤트 기획자.

💡 프로 팁: 이벤트를 관리할 때 사소한 세부사항도 놓치기 쉽습니다. 공급업체의 늦은 업데이트나 기획 회의에서 놓친 노트 하나가 마지막 순간의 혼란으로 이어질 수 있습니다. 바로 이때 ClickUp Brain이 추가 팀원처럼 느껴집니다. ClickUp Brain을 사용하면 회의 노트가 즉시 작업, 의제, 후속 조치로 전환됩니다. "이번 주 케이터링 플랜에 어떤 변경 사항이 있었나요?"와 같은 질문을 하면 몇 초 만에 작업 공간에서 답변을 추출해 줍니다. 평균적으로 팀은 Brain이 번거로운 작업을 처리하도록 함으로써 매주 약 1.1일을 절약합니다. 이 시간을 창의적인 플랜에 다시 투자하거나 잠시 숨을 돌리는 데 활용할 수 있습니다. ClickUp Brain으로 이벤트 업데이트를 즉시 답변으로 전환하세요

5. ClickUp 이벤트 플랜 문서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 이벤트 기획 문서 템플릿을 활용하여 맞춤형 체크리스트로 기획 작업을 추적하세요

이벤트 기획자의 52%가 참석률 제고가 가장 큰 난관이라고 답했습니다. 장소 문제나 제작 관련 우려보다 더 큰 문제입니다. 이는 사람들이 등록하기는 쉽지만 실제로 참석하는 사람은 드물다는 점을 보여줍니다.

등록된 참석자들이 실제로 행사장에 오도록 하려면 세심한 뒷받침이 필요합니다. 바로 이때 ClickUp 이벤트 기획 플랜 템플릿이 필요합니다.

이메일이나 포스트잇을 뒤지는 대신, 내장된 체크리스트를 활용해 완료된 작업을 표시하세요. 허가증 확보, 음향 시스템 확인, 케이터링 관리 등 모든 과정을 한눈에 추적할 수 있는 체계적인 공간을 확보하세요.

이 이벤트 기획 체크리스트는 협업에 특히 유용합니다. 팀 회원들은 섹션에 직접 댓글을 달고 작업 상태를 업데이트할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

장소, 케이터링, 엔터테인먼트 등 키 이벤트 세부사항을 하나의 문서에 통합하세요

각 담당자에게 명확한 역할을 할당하여 모두가 자신의 역할을 확실히 알 수 있도록 하세요

승인, 업데이트, 노트를 문서화하여 이해관계자 간 원활한 협업이 가능하도록 하세요

✨ 적합 대상: 모든 세부 사항을 포착하고 실행을 원활하게 해주는 직관적인 플랜 hub를 원하는 팀.

💡 전문가 팁: 음성 입력을 사용하여 텍스트로 업데이트를 4배 더 빠르게 기록하세요 장소 현장 점검 노트나 통화 후 조치 항목이 사라지지 않도록 하세요. ClickUp의 Talk to Text 기능은 커서가 있는 곳 어디서나 음성을 정제된 작업, 이메일 또는 문서 업데이트로 변환합니다. 자연스럽게 말하기만 하면 AI가 형식, 링크, @멘션을 처리해 줍니다. 예시: "*작업 생성: 금요일까지 AV 업체 확정. 담당자: Priya. 체크리스트 추가—핸드헬드 마이크 4개, 뱃지 마이크 2개, HDMI 분배기, 무대 모니터 테스트. 진행 순서표와 어제 회의 노트 연결." → 음성 입력 기능이 작업을 생성하고 체크리스트를 삽입하며 관련 문서를 자동 연결합니다. 이동 중에도 플랜 수립이 가능하십니까? 현장 방문 직후 후속 조치를 음성으로 입력하여 타이핑 없이도 추진력을 유지하세요. ClickUp의 음성 입력 기능을 통해 50개 이상의 언어로 작업, 노트, 이메일을 음성으로 입력하세요

6. ClickUp 이벤트 마케팅 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 이벤트 마케팅 플랜 템플릿으로 작업 할당, 자료 첨부 파일, 승인 관리까지 한 곳에서 처리하세요

지난 몇 년간 많은 기업들이 마케팅 예산을 10~20% 삭감한 반면, 평균 클릭당 비용은 크게 증가했습니다. 이러한 압박 속에서 모든 캠페인은 성과를 내기 위해 더 열심히 일하고 철저히 체계화되어야 합니다.

ClickUp 이벤트 마케팅 계획 템플릿은 아이디어를 명확한 실행 플랜으로 전환하여 매일 팔로워할 수 있도록 도와줍니다.

먼저 이벤트 목표와 타겟 고객층을 작성하세요. 홍보할 키 이벤트 정보(날짜, 시간, 장소, 등록 링크 등)를 추가하세요. 게시물과 이메일이 적절한 시점에 전달되도록 채널별 달력에 이벤트를 지도하세요.

채널별 예산 추적으로 자금 흐름을 파악하고, 효과가 없는 부분은 신속히 조정하세요. 실시간으로 결과를 확인하여 참가자 관심을 높이는 요소는 지속하고, 효과가 없는 요소는 중단하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

목표, 대상, 메시지를 명확히 정리하여 키 이벤트 정보 전달의 일관성을 유지하세요

이메일, 소셜 미디어, 파트너사를 아우르는 간결한 일정을 플랜하여 성공적인 이벤트 프로모션을 이끌어내세요

채널별 예산과 결과를 추적하여 조기에 조정하고 지출을 보호하세요

✨ 적합한 대상: 단순하고 신뢰할 수 있는 시스템으로 홍보 플랜을 세우고, 일을 관리하며, 행사장을 가득 채우고자 하는 팀.

💡 전문가 팁: 캠페인과 이벤트 프로모션이 쌓이기 시작하면 스프레드시트, 이메일, 프로젝트 보드에 묻힌 답변을 찾는 데 소중한 시간을 낭비하게 됩니다. ClickUp Brain Max는 ClickUp과 연결된 tools 전반의 정보를 한곳으로 모아 AI 지휘 센터 역할을 합니다. 자연스럽게 질문을 말하거나 입력하면 ClickUp Brain Max가 명확하고 출처가 명시된 답변을 제공합니다. ClickUp Brain 맥스에게 지난주 등록 현황을 보여달라고 요청하고, 가장 성과가 좋았던 채널을 요약해달라고 하며, 예산을 재배분할 곳을 제안해달라고 상상해 보세요. 수동으로 검색하는 대신, 지원 세부 정보와 함께 깔끔한 스냅샷을 얻을 수 있으며, 팀과 함께 다듬을 수 있는 초안 실행 계획까지 제공됩니다.

7. ClickUp 이벤트 프로모션 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 이벤트 프로모션 템플릿으로 응답률을 추적하고 필요에 따라 캠페인을 조정하세요

틱톡이나 Instagram에서 콘텐츠가 얼마나 빠르게 확산될 수 있는지 생각해 보세요. 한 번의 영리한 게시물이나 눈길을 사로잡는 릴 영상이 단 몇 시간 만에 수천 명의 시선을 제품이나 심지어 지역 팝업 스토어로 이끌 수 있습니다.

이벤트 프로모션에도 바로 그런 활력이 필요합니다. ClickUp 이벤트 프로모션 템플릿이 그 목표를 달성하도록 도와드립니다.

이벤트 목표를 설정하고, 프로모션 타임라인을 계획하며, 소셜 게시물, 언론 홍보, 인플루언서 협업 등의 작업을 할당하세요. 포스터 초안부터 이메일 문구까지 모든 자료를 관련 작업과 함께 저장할 수 있어 팀원들이 항상 필요한 정보를 쉽게 찾을 수 있습니다.

이제 여러 스프레드시트와 채팅 스레드를 뒤적거리며 확인하는 대신, 한 스페이스에서 성과를 모니터링하고 실시간으로 조정할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

다양한 채널을 통한 이벤트 프로모션을 위한 명확한 타임라인을 작성하세요

소셜 게시물, 인플루언서 홍보, 언론 보도 관련 작업을 할당하세요

디자인 파일, 카피, 승인 사항을 작업에 첨부하여 쉽게 접근하세요

✨ 적합 대상: 체계적이고 일관성 있게, 창의적인 자유를 살려 이벤트를 홍보하고자 하는 이벤트 기획자 및 마케터.

📖 함께 읽어보세요: 이벤트를 위한 최고의 프로젝트 관리 소프트웨어

8. ClickUp 이벤트 프로젝트 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 이벤트 프로젝트 플랜 템플릿으로 마감일과 업데이트를 놓치지 마세요

당신이 완료되지 않으면 아무것도 일하지 않습니다.

이것은 특히 이벤트 기획에 있어서 더욱 진실된 말입니다. 게스트들이 마법처럼 느끼는 순간들은 사실 무대 뒤에서 이루어지는 세심한 준비의 결과이기 때문입니다.

ClickUp 이벤트 프로젝트 계획 템플릿은 이러한 준비 과정을 현실로 만들 수 있는 구조를 제공합니다. 하나의 작업 공간에서 이벤트의 모든 단계를 명확하게 지도하고, 팀들에게 책임을 할당하며, 공급업체, 예산, 물류 등을 추적할 수 있습니다.

타임라인, 목록, 달력 보기를 통해 주의가 필요한 사항과 시기를 쉽게 파악할 수 있습니다. 허둥대지 않고 모든 것이 체계적으로 관리되고 있다는 확신을 가지고 차분하게 진행하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

이벤트 프로세스의 모든 단계를 보여주는 타임라인을 구축하세요

책임 소재를 명확히 하기 위해 마감일을 설정하여 작업과 책임을 할당하세요

사용자 지정 필드를 활용하여 예산, 공급업체, 물류 정보를 추적하세요

✨ 추천 대상: 이벤트 아이디어를 명확한 타임라인, 책임 분담, 진행 추적이 포함된 실행 가능한 플랜으로 전환하고자 하는 팀.

9. ClickUp 간단한 이벤트 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 간편한 이벤트 플랜 템플릿으로 활동, 시설, 청구 작업을 손쉽게 관리하세요

상상해 보세요: 친한 친구의 졸업 파티를 플랜 중입니다. 게스트 목록은 계속 늘어나고, 누군가 새로운 케이터링 업체를 제안하며, 어느새 세 개의 다른 앱에서 모든 것을 추적하고 있다는 사실을 깨닫게 됩니다.

그때야말로 진짜 스트레스가 시작됩니다.

ClickUp의 간편 이벤트 플랜 템플릿을 사용하면 전체적인 그림을 놓치지 않으면서도 장소, 예산, 게스트 목록은 물론 장식이나 음악 같은 사소한 세부 사항까지 추적할 수 있습니다.

이 템플릿에는 목록, 보드, 달력 등 유연한 뷰가 포함되어 있어 여러분의 스타일에 맞는 설정을 선택할 수 있습니다.

또한 미리 저장된 활동, 시설, 청구 관련 목록들이 있어 업무를 더욱 손쉽게 관리할 수 있습니다. 업데이트를 공유할 때는 ClickUp Docs를 통해 협업 스페이스를 활용하여 스폰서 정보, 공급업체 계약서 또는 팀 회의 노트를 간편하게 기록하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

구조화된 보기에 장소, 예산, 게스트 목록을 체계적으로 정리하세요

워크플로우에 따라 목록, 보드, 달력 레이아웃을 자유롭게 전환하세요

사용자 지정 필드로 키 세부 정보를 추가하고 상태로 진행 상황을 추적하세요

✨ 적합 대상: 여러 개의 분리된 tools를 번갈아 사용하지 않고도 간단하고 안정적인 방식으로 이벤트를 관리하고자 하는 팀.

📖 함께 읽어보세요: 최고의 무료 이벤트 플랜 소프트웨어

10. ClickUp 고급 이벤트 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp Advanced Event Plan 템플릿으로 모든 이벤트 커뮤니케이션을 중앙 집중화하세요

PwC 조사에 따르면, 98%의 기업이 디지털 tools가 운영 전반에 걸친 가시성을 개선했다고 답했습니다. 거의 모든 기업이 그렇다는 것은 중요한 시사점을 제공합니다.

운영 규모가 크고 복잡할수록, 모든 움직이는 부분이 가시성을 유지하기 위한 단일 정보원(Single Source of Truth)이 더욱 필요합니다. 대규모 이벤트 플랜도 마찬가지입니다.

ClickUp 고급 이벤트 플랜 템플릿은 이러한 가시성을 제공하도록 설계되었습니다. 예산을 관리하면서 장소 예약, 케이터링 관리, 게스트 목록 조정을 모두 수행할 수 있습니다.

다양한 보기, 사용자 지정 필드, 20여 가지 이상의 상태를 통해 이벤트의 시작부터 끝까지 전체적인 그림을 구축할 수 있습니다.

여러 개의 분과 세션이 있는 컨퍼런스든, 일련의 기업 로드쇼든, 어떤 업무를 맡고 있든 이 템플릿으로 진행 상황을 모니터링하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

29가지 맞춤형 상태로 이벤트 기획의 모든 단계를 관리하며 상세하게 추적하세요

알림이나 업체 확인 같은 반복 작업을 자동화로 간소화하세요

달력 및 간트 차트를 포함한 6가지 내장 뷰로 타임라인을 시각화하세요

실시간 업데이트를 위해 설계된 사용자 지정 필드로 예산과 결제를 추적하세요

✨ 적합 대상: 가시성, 체계성, 자동화가 필요한 대규모 다층적 이벤트를 운영하는 팀.

ClickUp으로 기회를 잡으세요

자기를 속이지 맙시다. 이벤트 플랜은 정말 힘든 일입니다.

예산은 균형을 맞춰야 하고, 타임라인은 추적해야 하며, 게스트는 관리해야 합니다. 사소한 것 같아도 결국 큰 문제가 될 수 있는 것을 잊어버릴까 봐 끊임없이 걱정해야 하죠.

바로 그 때문에 적합한 tools가 필요합니다. ⚙️

시중의 다양한 옵션을 살펴보면 ClickUp이 조용히 차별화됩니다. 단순히 달력이나 체크리스트만 제공하고 떠나는 것이 아닙니다. 명확성이 필요할 때는 구조를, 플랜이 불가피하게 변경될 때는 유연성을, 그리고 팀 전체가 큰 그림을 볼 수 있는 단일 스페이스를 제공합니다.

그리고 가장 좋은 점은—ClickUp 템플릿이 플랜을 쉽게 접근할 수 있게 만든다는 것입니다. *

컨퍼런스 운영이든 파티 기획이든, 모든 핵심 정보를 한곳에서 관리하세요. 이는 스트레스는 줄이고 자신감은 높이며, 실제로 즐겁게 느껴지는 플랜 과정을 의미합니다.

다음 이벤트를 더 원활하고 차분하게, 그리고 플랜하는 과정 자체를 조금 더 즐겁게 만들고 싶다면, 지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요!