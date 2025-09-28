복잡함으로 과부하되지 않은 최고의 PM 소프트웨어 3선

복잡함은 과대평가되었습니다. 우리 모두는 고급 기능을 갈망하지만, 실제 일보다 그 기능을 사용하는 데 더 많은 에너지가 든다면 정말 가치가 있을까요? 생산성은 자연스러워야 합니다. 🌟

예시: 소규모 디자인 스튜디오를 생각해 보세요. 간트 차트를 업데이트하는 것이 프로젝트 자체를 완료하는 것보다 더 어렵게 느껴진다면, 그 소프트웨어는 이미 그들에게 실패한 것입니다.

대부분의 팀에게 진실은 간단합니다. 복잡한 프로젝트 관리 기능으로 가득 찬 무거운 시스템이 필요하지 않습니다. 가볍고, 쉽고, 지원하며, 성장에 따라 확장 가능한 프로젝트 관리 tool이 필요합니다.

이 글에서는 왜 간단한 PM 소프트웨어와 tools이 가장 효과적으로 일하는지에 대해, 그리고 적합한 프로젝트 관리 소프트웨어를 선택할 때 고려해야 할 사항에 대해 알아보겠습니다.

한눈에 보는 사용자 친화적인 PM 소프트웨어 TOP 3

사용하기 쉬운 최고의 프로젝트 관리 소프트웨어를 간단히 비교해 보세요. 적합한 선택을 돕기 위해 키 기능, 장단점, 가격, 사용자 평가를 정리했습니다.

tool 이름 가장 적합한 키 기능 가격* 여러 우선순위 관리에 탁월한 이유 ClickUp 모든 크기의 팀을 위한 AI 기반 프로젝트 관리 및 협업 솔루션 ClickUp Brain AI 지원; 협업형 작업 연계 문서; 유연한 작업 보기; 통합 채팅; 워크플로 자동화 장점:🌟 모든 워크플로에 맞춰 고도로 커스터마이징 가능 🌟 여러 앱을 하나로 통합 🌟 AI 도구가 수동 작업을 줄여줌 단점:🧐 맞춤 설정하지 않으면 방대한 기능 세트가 부담스러울 수 있음 🧐 모바일 앱이 데스크톱보다 덜 매끄러움 Free 플랜; 기업 맞춤형 설정 ClickUp은 여러분과 함께 성장합니다. 이 모든 것 일 앱은 모든 작업, 파일, 앱, 대화를 통합 AI 작업 공간에 모아 놓아 여러 우선순위를 처리할 때도 맥락 전환 없이 작업할 수 있게 합니다. Basecamp 프리랜서와 클라이언트 팀을 위한 직관적이고 고객 중심의 프로젝트 관리 통합 홈 화면; 할 일, 게시판, 채팅, 파일 공유; 진행 상황 추적용 힐 차트, 미션 컨트롤, 라인업; 자동 체크인; 클라이언트 협업 장점:🌟 직관적인 인터페이스 🌟 쉬운 온보딩 🌟 작업 및 커뮤니케이션의 명확한 구조 단점:🧐 간트나 의존성 같은 고급 기능 부재 🧐 제한된 맞춤형 🧐 내장형 AI 또는 기본 시간 추적 기능 없음 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $15부터 시작합니다 Basecamp는 커뮤니케이션, 작업, 파일을 한곳에 모아 흩어진 업데이트를 줄이고 여러 우선순위를 동시에 처리하는 부담을 덜어줍니다. Nifty 여러 팀이 함께 진행하는 복잡한 프로젝트를 관리할 때 로드맵, 작업, 협업을 한곳에서 통합하세요 자동 업데이트되는 타임라인이 포함된 로드맵; 마일스톤, 의존성, 사용자 지정 필드가 있는 작업 관리; 채팅 및 토론; 협업 문서; 보고 대시보드; 워크플로우 자동화장점:🌟 강력한 협업 도구를 갖춘 깔끔한 인터페이스🌟 원활한 데이터 가져오기로 쉬운 전환🌟 내장된 AI 지원단점:🧐 보고 기능 커스터마이징 제한🧐 모바일 앱 기능이 데스크톱보다 부족🧐 대규모 프로젝트 시 속도 저하 가능성 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $49부터 시작합니다 Nifty는 로드맵, 작업, 대화를 한곳에 통합합니다. 특히 tool 과부하를 피하고, 큰 목표를 가시성 있게 유지하면서 일상 작업이 제때 진행되도록 보장하는 데 유용합니다.

복잡함으로 과부하되지 않은 PM 소프트웨어에서 찾아야 할 키 기능

레딧 사용자가 이렇게 잘 요약했듯이,

간단한 프로젝트/플래너 소프트웨어를 찾고 있습니다. 몇 가지를 사용해 봤는데 제 용도에는 복잡하고 불필요했습니다. 깊이 있는 검색에 시간을 투자할 여유가 없어서 여러분의 추천을 부탁드립니다.

간단한 프로젝트/플래너 소프트웨어를 찾고 있습니다. 몇 가지를 사용해 봤는데 제 용도에는 복잡하고 불필요했습니다. 깊이 있는 검색에 시간을 투자할 여유가 없어서 여러분의 추천을 부탁드립니다.

점점 더 많은 프로젝트 관리자들이 자신들의 특정 요구를 충족시키는 간단한 프로젝트 관리 소프트웨어를 갈망하고 있습니다. 그렇다면 압도적이지 않으면서도 다양한 팀을 지원하는 포괄적인 tool에서 무엇을 찾아야 할까요?

다음은 고려해야 할 몇 가지 특징입니다:

깔끔하고 직관적인 인터페이스로 팀원들이 쉽게 익힐 수 있습니다

작업 관리, AI 기반 프로젝트 실행 , 마감일, 작업 의존성 등 필수 기능을 포함하되, 옵션에 압도되지 않도록 합니다

팀 커뮤니케이션과 크로스-기능적 협업을 지원하여 모두가 연결되고 팀원들이 정보를 공유할 수 있도록 합니다

스프레드시트로 돌아가지 않고도 자원 할당을 명확하게 해주는 간단한 자원 관리 기능을 제공합니다

기존 tools과 원활하게 연결되어 모든 데이터를 한곳에서 최신 상태로 유지합니다

📮 ClickUp 인사이트: 전문가 중 단 7%만이 주로 AI를 업무 관리 및 조직화에 활용한다고 답했습니다. 그 이유 중 하나는 대부분의 tools가 달력, 할 일 목록, 이메일과 같은 좁은 영역만 다루기 때문일 수 있습니다. 클릭업(ClickUp)에서는 AI의 역량이 더욱 확장됩니다. 이메일, 커뮤니케이션, 달력, 작업, 문서를 한곳에서 연결합니다. "오늘 내 우선순위는 무엇인가요?"라고 질문하면 ClickUp Brain이 작업 공간을 스캔하여 명확한 긴급도 기반 목록을 제공합니다. 이를 통해 ClickUp은 다섯 개 이상의 앱 기능을 하나의 간편한 슈퍼 앱으로 통합합니다.

복잡함으로 과부하되지 않은 최고의 PM 소프트웨어 3선

프로젝트 관리 tools를 열었는데 탭 사이에서 길을 잃은 적이 있다면, 바로 당신을 위한 내용입니다. 팀이 정말로 필요로 하는 기능을 삭감하지 않으면서도 단순함을 유지하는 세 가지 프로젝트 관리 tools를 소개합니다.

1. ClickUp (AI 기반 프로젝트 관리 및 협업에 최적)

ClickUp Brain을 활용해 장애 요소를 파악하고 작업을 재배정하여 지속적인 확인 없이도 프로젝트가 계속 진행되도록 하세요

많은 사람들이 프로젝트 관리 소프트웨어를 시도했다가 좌절하며 포기합니다. Jira는 설정과 유지 관리가 너무 복잡하게 느껴질 수 있으며, Trello는 단순하지만 일량이 늘어나면 너무 가볍게 느껴질 수 있습니다.

이로 인해 관리자와 프리랜서들은 프로젝트를 관리하기에 충분히 강력하지만 복잡함으로 과부하되지 않는 tool을 원하며 중간에 갇히게 됩니다. 바로 여기서 ClickUp이 빛을 발합니다.

필수 기능을 통해 작업 관리, 프로젝트 팀 협업, 진행 상황 추적이 가능하며, 필요 시 확장할 수 있습니다. 프로젝트 관리 팀이 ClickUp을 활용해 얻는 이점을 자세히 살펴보겠습니다.

팀에 ClickUp Brain으로 추가적인 두뇌를 제공하세요*

ClickUp Brain으로 업데이트를 일일이 찾아볼 필요 없이 진행 상황을 빠르게 확인하세요

ClickUp Brain은 작업 공간에 내장된 AI입니다. 단순한 프롬프트가 아닌 전체 상황을 파악합니다. 장애 요소를 포착하고, 재할당을 제안하며, 우선순위를 업데이트하고, 지속적인 상태 회의 없이도 프로젝트를 일정대로 진행시킵니다.

제품 출시를 준비 중이지만 며칠 동안 자리를 비웠다고 상상해 보세요. 끝없는 업데이트를 스크롤하며 확인하는 대신, Brain에게 "이번 주에 무슨 일이 있었나요?"라고 물어보세요. 몇 초 만에 진행된 사항, 막힌 부분, 주의가 필요한 사항에 대한 요약 정보를 얻을 수 있습니다.

💡 전문가 팁: ClickUp Brain MAX는 하루에 숨겨진 추가 시간 한 시간을 선사합니다. 말하기는 타이핑보다 약 4배 빠르므로, Talk to Text 기능을 활용한 짧은 음성 메모만으로도 매주 거의 하루 분량의 시간을 절약할 수 있습니다. 게다가 Brain MAX는 GPT-5, Claude, Gemini 같은 모델과 연결되므로, AI 스프롤을 없애고 모든 일을 한 화면에 통합할 수 있습니다.

clickUp Brain이 몇 단계만으로 프로젝트 관리 프로세스를 매끄럽게 만드는 방법을 보여주는 YouTube 비디오입니다:*

🧠 알고 계셨나요? JLL은 마케팅 프로젝트를 안내하기 위해 16개 KPI를 활용한 측정 시스템을 도입했습니다. 이를 통해 파이프라인 결과는 3배 증가했고, 매출 영향력은 4배 확대되었으며, 전체 효율성은 20% 이상 향상되었습니다. 이 모든 성과를 더 적은 자원으로 달성했습니다.

ClickUp 문서 및 작업으로 아이디어를 실행에 옮기세요

클릭 한 번으로 피드백을 작업으로 전환하고 ClickUp Docs를 통해 한 스페이스에서 전체 프로젝트를 진행하세요

ClickUp Docs는 문서와 워크플로를 연결합니다. 실시간 공동 편집, 댓글을 작업으로 전환, 파일 삽입, 미니 위젯 추가를 통해 문서에서 벗어나지 않고도 작업 상태 변경이나 업무 할당이 가능합니다.

💡 전문가 팁: 문서 허브에서 검증된 wiki를 생성하고, 브리핑 및 인수인계용 템플릿을 보관하세요. 신규 팀원이 한 곳에서 답변을 검색할 수 있도록 하면 프로젝트 데이터가 깔끔하게 정리되고, 프로젝트 매니저는 링크를 찾는 대신 프로젝트 플랜에 집중할 수 있습니다.

*오늘부터 간단한 목록으로 일을 정리하고, 더 체계적인 관리가 필요할 때는 ClickUp 작업의 보드, 달력 또는 간트 차트로 전환하세요

ClickUp 작업은 마감일, 프로젝트 우선순위 설정, 체크리스트 등 필수 기능으로 시작할 수 있도록 도와줍니다.

고급 기능이 필요할 때는 새 시스템을 처음부터 구축하지 않고도 프로젝트 성과를 추적할 수 있도록 사용자 지정 필드, 자동화, 대시보드를 추가하세요.

📌 예시: 크리에이티브 스튜디오는 목록 보기에서 클라이언트 납품물을 관리하고, 작업 흐름을 위해 보드로 전환하며, 마감일이 다가오면 달력으로 전환합니다. 간단한 대시보드는 지연되는 작업과 자원 배분이 부족한 부분을 보여줍니다. 프로젝트 매니저는 엑셀이나 Google 스프레드시트와 자원 관리 tools 사이를 오가지 않고도 작업량을 균형 있게 조정할 수 있습니다.

clickUp 채팅으로 일과 함께 진행되는 대화*

ClickUp Chat으로 일의 흐름을 끊지 않고도 빠른 채팅 메시지를 실행 항목으로 전환하세요

Slack 스레드나 이메일 체인에서 중요한 결정을 놓친 경험이 있을 겁니다. ClickUp 채팅은 대화가 해당 작업과 항상 연결되도록 보장합니다.

팀이 클라이언트 제안서를 작업 중이라고 상상해 보세요. 채팅 앱과 프로젝트 보드 사이를 오갈 필요 없이, 제안서 문서 바로 옆에서 피드백이 이루어집니다. 사용자가 수정을 제안하면 즉시 작업으로 전환되고, 컨텍스트가 자동으로 저장됩니다.

돌아보면 모든 대화, 파일, 결정이 이미 프로젝트와 연결되어 있습니다.

ClickUp 최고의 기능

clickUp Brain의 즉각적인 요약, 작업 생성 및 할당, AI 문서 작성기 등으로 시간을 절약하세요

ClickUp 문서로 한 곳에서 협업 지식 기반 을 구축하세요. 브레인스토밍, 피드백, 작업 할당이 항상 연결된 상태로 유지됩니다

작업에 직접 댓글 달기, 팀원 태그하기, 파일 공유 까지 한 곳에서 해결하세요. 끝없는 이메일 스레드나 앱 전환이 필요 없습니다

목록, 보드, 달력, 간트 차트와 같은 유연한 보기 로 작업을 관리하여 각 팀원이 선호하는 방식으로 일할 수 있도록 하세요

ClickUp 채팅으로 작업과 문서에 연결된 대화를 유지하며 컨텍스트 전환을 줄이세요

AI 기반 ClickUp 달력으로 스케줄링 문제를 예방하세요

상태 업데이트나 알림 발송과 같은 반복적인 워크플로우를 자동화하여 수동적인 잡일을 줄이세요*

일반적인 워크플로우(콘텐츠 캘린더, 스프린트, 회의 아젠다 등)에 즉시 사용 가능한 템플릿 을 적용하여 즉시 시작하세요. 성장에 따라 맞춤형으로 설정하세요

ClickUp 수신함으로 중요한 커뮤니케이션, 작업, 파일을 한곳에서 모두 확인하세요

ClickUp의 한도

초기에는 기능이 다양해 부담스러울 수 있으나, 맞춤형 설정 시 효과적입니다

일부 사용자에 따르면 모바일 앱 경험은 데스크톱 버전만큼 매끄럽지 않습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (10,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,400개 이상의 리뷰)

사용자들이 ClickUp에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서는 다음과 같이 노트를 했습니다:

ClickUp은 작업 관리, 문서화, 채팅, 프로젝트 계획 등 필요한 모든 것을 한곳에 모아줍니다. 저희는 Asana, Slack, Notion 같은 tools를 ClickUp으로 대체하여 워크플로우를 크게 간소화했습니다.

ClickUp은 작업 관리, 문서화, 채팅, 프로젝트 플랜 등 필요한 모든 것을 한곳에 모아줍니다. 저희는 Asana, Slack, Notion 같은 tools를 ClickUp으로 대체하여 워크플로우를 크게 간소화했습니다.

📖 함께 읽어보세요: 무료 다중 프로젝트 추적 템플릿

2. Basecamp (간결하고 클라이언트 친화적인 프로젝트 관리에 최적)

via Basecamp

일부 작업 관리 소프트웨어는 끝없는 승인 절차를 가진 대기업을 위해 만들어진 것 같은 느낌이 듭니다.

소규모 팀이나 프리랜서라면 그런 복잡한 것들은 필요 없습니다. 작업, 파일, 대화가 한곳에 모여 아무것도 놓치지 않는 스페이스만 있으면 됩니다. 그것이 바로 Basecamp가 약속하는 것입니다.

이 플랫폼은 가파른 학습 곡선 없이 프로젝트를 체계적으로 관리하고자 하는 분들을 위한 실용적인 선택입니다.

웹사이트 리디자인을 플랜 중이든, 클라이언트와 협업 중이든, 아니면 단순히 팀의 집중력을 유지하는 것이든, Basecamp 리뷰에 따르면 Basecamp는 모든 것을 간단하게 유지해 줍니다.

Basecamp의 최고의 기능들

깔끔한 홈 화면 에서 할당된 작업, 마감일, 이벤트를 한눈에 확인하며 프로젝트를 체계적으로 정리하세요

작업, 게시판, 채팅, 파일, 일정을 한곳에 모아 앱마다 흩어지는 일이 없도록 하세요

lineUp, 미션 컨트롤, 힐 차트로 프로젝트 진행 상황을 시각화하여 한눈에 현실을 파악하세요

자동 체크인과 Hey! 메뉴의 명확한 알림을 활용하여 상태 회의 횟수를 줄이세요

피드백, 승인, 파일이 기록으로 남는 보안하고 투명한 스페이스에서 클라이언트와 협업하세요

Basecamp의 한도점

복잡한 프로젝트를 위한 상세한 보고, 간트 타임라인, 작업 의존성 같은 고급 기능은 제공하지 않습니다

추가 업그레이드나 통합 없이 내장된 시간 추적 기능이 부족합니다

대규모 워크플로우에는 기본적인 기능만 제공되며, 맞춤형 옵션에는 한도가 있습니다

기본 AI tools를 제공하지 않으며, 자동화나 인텔리전스 기능은 통합을 통해 구현합니다

Basecamp 가격 정책

Free

추가 혜택 : 사용자당 월 $15

Pro Unlimited: 사용자당 월 $299

Basecamp 평가 및 리뷰

G2 : 4.1/5 (5,300개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

사용자들이 말하는 Basecamp

이 G2 리뷰에서는 다음과 같이 노트를 했습니다:

Basecamp는 프로젝트 관리를 간편하고 체계적으로 만들어줍니다. 작업, 문서, 논의, 마감일 등 모든 것이 한 곳에 모여 있어 분산된 소통을 줄여주는 점이 마음에 듭니다.

Basecamp는 프로젝트 관리를 간편하고 체계적으로 만들어줍니다. 작업, 문서, 논의, 마감일 등 모든 것이 한 곳에 모여 있어 산만한 소통을 줄여주는 점이 마음에 듭니다.

📖 함께 읽기: 최고의 Basecamp 대안

3. Nifty (로드맵, 작업, 협업을 한곳에서 통합하는 데 최적)

via Nifty

진정한 리더십의 시험 중 하나는 문제가 긴급 상황이 되기 전에 이를 인식하는 능력입니다.

진정한 리더십의 시험 중 하나는 문제가 긴급 상황이 되기 전에 이를 인식하는 능력입니다.

아놀드 글라소의 이 말은 프로젝트 세계에서 특히 진실처럼 느껴집니다.

적절한 시스템이 없다면 사소한 문제가 금세 큰 문제로 번집니다. Nifty는 팀이 그런 악순환을 피하도록 돕습니다.

여러 프로젝트 관리 솔루션에 일을 분산시키지 말고, 모든 것을 한곳에 모아보세요.

작업, 로드맵, 대화, 문서가 한눈에 정리되며, 작은 자동화 기능들이 배경에서 번거로운 작업을 조용히 처리합니다. Orbit AI 어시스턴트는 프로젝트 문서 생성, 작업 생성 등을 통해 수동 노력을 줄여줍니다.

편리한 최고의 기능들

작업 완료 시 자동으로 업데이트되는 시각적 타임라인 으로 명확한 프로젝트 로드맵을 구축하세요

사용자 지정 필드, 의존성, 마일스톤으로 작업을 관리하여 프로젝트를 계획대로 진행하세요

내장된 토론 및 채팅 기능을 통해 실시간 협업하여 외부 메시징 앱 사용 필요성을 줄이세요

Nifty 내에서 문서를 공동 편집하고 작업과 직접 연결하여 원활하게 실행하세요*

보고 대시보드와 마일스톤 보기로 진행 상황을 추적하여 프로젝트 현황을 한눈에 파악하세요

반복적인 프로세스를 간소화하기 위해 if/then 규칙 으로 워크플로우를 자동화하세요

Google Drive, Figma, Slack과 같은 인기 tools를 네이티브 통합으로 연결하세요

간편한 한도 사항

고급 프로젝트 관리 플랫폼에 비해 한도 보고 맞춤형을 제공합니다

모바일 앱은 데스크톱 버전의 모든 기능을 제공하지 않습니다

매우 크거나 복잡한 프로젝트를 처리할 때 로딩 속도가 느립니다

알맞은 가격

Free

스타터 : 사용자당 월 49달러

비즈니스 : 사용자당 월 149달러

무제한*: 사용자당 월 $499

멋진 평가와 리뷰

G2 : 4.7/5 (430개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (430개 이상의 리뷰)

Nifty에 대한 사용자 평가

이 Capterra 리뷰는 다음과 같이 언급했습니다:

Nifty는 우리에게 게임 체인저였습니다. 커뮤니케이션 촉진과 문서 관리 효율화에 탁월한 효과를 발휘한 결과 Collaborative Docs는 빠르게 우리 프로젝트 워크플로우의 핵심 요소로 자리 잡았습니다.

Nifty는 우리에게 게임 체인저였습니다. 커뮤니케이션 촉진과 문서 관리 효율화에 탁월한 효과를 발휘한 결과 Collaborative Docs는 빠르게 우리 프로젝트 워크플로우의 핵심 요소로 자리 잡았습니다.

📖 함께 읽기: Nifty 프로젝트 관리 리뷰

이 세 가지 외에도 다른 옵션을 탐색 중이라면, 고려해볼 만한 여러 프로젝트 관리 tools가 있습니다.

1. Monday.com

시각적이고 유연한 방식으로 프로젝트와 영업 팀을 한곳에서 관리하고 싶다면, Monday가 자연스러운 선택입니다. 보드는 보기 쉽고, 자동화 기능이 사소한 작업을 처리하며, 최신 AI 도우미는 워크플로우 설정을 더 빠르게 해주고 불필요한 번거로움 없이 모든 구성원의 업무를 일치시킵니다.

📖 함께 읽기: 작업 정리용 무료 프로젝트 우선순위 설정 템플릿

2. Wrike

Wrike는 창의적인 팀과 에이전시가 워크플로우를 간소화하고 모든 프로젝트에 걸쳐 더 나은 가시성을 확보할 수 있도록 지원하는 강력한 프로젝트 관리 tool입니다.

요청 사항은 명확하게 접수되고, 일은 적절한 담당자에게 배정되며, 보고를 통해 시간 사용 현황을 파악할 수 있어 프로젝트 관리자가 사후가 아닌 사전에 조정할 수 있습니다.

🧠 알고 계셨나요: 미군은 Scale AI, Microsoft, Google과 계약을 체결해 지휘관들이 함정 및 항공기 이동을 플랜하는 데 도움을 주는 AI 보조 시스템 '썬더포지(Thunderforge)'를 개발했습니다. 이 AI는 요약과 권고안을 작성하지만 최종 결정은 인간에게 맡깁니다.

3. Hive

소규모 크리에이티브 팀이 제품 출시 플랜을 세우는 에이전시를 상상해 보세요. Hive는 팀이 캠페인 작업 공간을 시작하고, 결과물 및 키 메트릭 체크리스트를 추가하며, 각 작업 카드 옆에서 채팅하고, 신속한 승인을 위해 클라이언트를 태그할 수 있도록 지원합니다.

복잡한 기능 세트는 배제하고, Hive의 간편한 자동화 기능이 작업 진행, 검토 중인 증빙 자료, 준비 완료된 사항과 주의가 필요한 사항을 공유 보기에 표시하며 소유자를 안내합니다.

여러 우선순위를 효과적으로 관리하는 방법 (팁 + 최고의 실행 방식)

어떤 날은 모든 일이 중요하고 시급하게 느껴집니다. 이러한 끊임없는 갈등은 노력을 분산시켜, 한 가지 작업을 완료하기도 전에 다른 작업이 집중을 요구하게 만듭니다.

사실 여러 프로젝트와 우선순위를 관리하는 것은 한꺼번에 모두 처리하는 것이 아니라, 그 순간 가장 중요한 것을 선택하는 것입니다. 여러 프로젝트를 관리하는 방법에 대한 몇 가지 팁은 다음과 같습니다:

하루를 시작하며 오늘 정말 신경 써야 할 두세 가지 를 노트하고, 나머지는 차례를 기다리게 하세요

작업 분류 를 시도해 보세요: 긴급한 것, 중요한 것, 당분간 미뤄도 되는 것으로 구분하면 마음의 부담이 줄어듭니다. 를 시도해 보세요: 긴급한 것, 중요한 것, 당분간 미뤄도 되는 것으로 구분하면 마음의 부담이 줄어듭니다. 아이젠하워 매트릭스가 도움이 될 수 있습니다

시간을 작은 블록으로 나누어 한 가지 작업에 깊이 일한 후 짧은 휴식 단계에 들어세요. 단 몇 분의 숨 고르기만으로도 큰 차이를 만듭니다. 포모도로 기법을 시도해 보세요!*

필요한 모든 것을 한 곳의 신뢰할 수 있는 공간에 모아두세요. 그러면 여러 앱이나 종이 조각에 흩어진 노트와 알림을 찾아 헤매지 않아도 됩니다

새로운 일을 수락하기 전에 잠시 멈춰 지금 당장 해야 할 일인지 스스로에게 물어보세요—때로는 가장 친절한 대답이 '나중에'일 수 있습니다

✨ 보너스: ClickUp의 AI 필드로 작업 관리와 추적을 더욱 간편하게! 이 비디오에서 그 방법을 정확히 알려드립니다.

👀 재미있는 사실: 1950년대 듀폰과 레밍턴 랜드는 유지보수를 위해 화학 공장을 가동 중단할 때 과도한 손실을 피하는 방법을 모색하던 중 핵심 경로법(CPM)을 개발했습니다. 이 실험을 통해 오늘날까지 사용되는 간트 차트와 일정 관리 기법이 탄생했습니다.

ClickUp: 복잡한 문제에 대한 간단한 해결책

프로젝트 관리자는 사용하기 간편하면서도 강력한 기능을 갖춘 작업 관리 tool이 필요합니다.

이상적인 소프트웨어 솔루션은 작업 관리 기능과 자원 관리, 용량 계획, 프로젝트 일정 관리, 팀 협업을 결합합니다.

결국 이상적인 PM tool은 팀 커뮤니케이션을 명확하게 유지하고, 프로젝트 리스크를 관리하며, 다른 팀원들이 목표를 공유하도록 하는 데 있습니다. Basecamp와 Nifty는 간편함의 가치를 보여주지만, ClickUp은 사용자에게 맞춰진 유연성으로 조용히 앞서 나갑니다.

팀의 워크플로우에 맞는 간단한 목록 또는 보드 보기로 시작하고, 준비가 되면 기능을 추가하세요. 팀을 압도하지 않고 자신만의 속도로 성장할 수 있습니다.

업무가 조금 더 수월해지고 프로젝트가 덜 복잡해지길 바란 적이 있다면, ClickUp이 그 차이를 만들어줄 수 있습니다. 지금 바로 ClickUp에 가입하여 직접 경험해 보세요!