가상 팀 협업 및 사무실을 위한 최고의 Sococo 대체 솔루션 10선

소코코는 원격 및 하이브리드 팀을 위한 가상 사무실을 제공하여 마치 한자리에 모여 있는 것처럼 협업할 수 있도록 지원합니다. 그러나 많은 사용자들이 기술적 문제와 높은 비용을 보고 있습니다.

다음과 같은 기능을 제공하는 더 저렴한 제공자를 찾고 계시다면:

현대적이고 전문적인 인터페이스

대규모 팀을 위한 안정적인 성능

팀 진행 상황과 책임에 대한 더 나은 가시성 확보

화이트보드, 화면 공유, 문서 공동 편집, 소그룹 회의실 같은 기능들…

그렇다면 바로 이곳이 답입니다. 본 가이드는 팀의 협업 효율성을 높여줄 최고의 Sococo 대안을 소개합니다.

왜 Sococo 대안을 선택해야 할까요?

Sococo 사용자라면 아마도 다음과 같은 점에 공감하실 겁니다:

복잡한 탐색: 팀 규모가 커질수록 복잡하고 어수선한 인터페이스 때문에 동료나 회의실을 찾기 어려워질 수 있습니다.

성능 저하: Sococo는 특히 다수의 비디오 스트림이 있을 때 많은 시스템 리소스를 소모할 수 있습니다. 모바일 앱은 기본 목록 보기 기능으로 한도가 있습니다.

확장성 문제: 대규모 조직의 경우 복잡한 레이아웃과 화면 공유 또는 영상 통화 시 느려지는 성능으로 어려움을 겪을 수 있습니다.

작업 관리 기능 부재: Sococo는 작업, 목표 또는 워크플로우 관리를 위한 내장 tools를 제공하지 않습니다.

🧠 재미있는 사실: 기술 업계 근로자의 약 67%가 원격 근무를 한다고 보고합니다. 이는 원격 근무자 비율이 가장 높은 업계입니다.

한눈에 보는 최고의 Sococo 대안

각 Sococo 대안을 살펴보기 전에, 각 도구의 주요 기능, 적합한 팀 크기, 가격 정책을 간략히 정리해 드립니다. 따라서 가상 사무실을 구축하거나, 온라인 이벤트를 주최하거나, 단순히 원격 팀원 간의 유대감을 유지하려는 경우에도 여러분의 필요에 맞는 도구를 찾을 수 있습니다.

tool 주요 기능 가장 적합한 경우 가격* ClickUp ClickUp Brain, AI 에이전트가 실시간 협업을 원활하게 하고, 맞춤형 뷰와 대시보드, 워크플로우 자동화로 세계에서 가장 완벽한 업무 AI를 구현합니다. 스타트업부터 대기업까지, 프로젝트 관리, 자동화, 크로스-기능적 협업을 위한 통합 플랫폼이 필요한 기업을 위한 솔루션입니다. Free Plan 제공; 기업용 맞춤형 설정 가능 탠덤 즉시 음성/비디오 통화, 화면 공유, 공동 작업 모드, 온라인 상태 표시기 민첩한 협업을 위해 즉흥적인 음성/비디오 채팅과 실시간 상태 표시를 중요하게 여기는 중소 규모의 원격 팀 Free Plan 제공; 유료 플랜은 월 59달러부터 시작 Kumospace 공간 오디오, 인터랙티브 룸, 협업 tools를 갖춘 가상 오피스 플랫폼 창의적, 기술 또는 에이전시 환경에서 몰입형 인터랙티브 가상 오피스 경험을 추구하는 분산형 팀(5~100명 이상) Free Plan 제공; 유료 플랜은 사용자당 월 16달러부터 시작 팀플로우 공간 오디오, 지속형 화이트보드 및 문서, 기밀 회의실, 다중 화면 공유, 생산성 통합 기능 지속적인 협업 스페이스를 통해 물리적 사무실의 분위기를 재현하고자 하는 하이브리드 및 원격 팀(10~200명) Free Plan 제공; 유료 플랜은 사용자당 월 20달러부터 시작 Microsoft Teams 채팅, 영상 통화, 파일 공유, 채널, Microsoft 365 심층 통합, 최대 10,000명까지 참여 가능한 웨비나, 기업급 보안 규제 산업 분야의 중견 및 대기업을 대상으로, Microsoft 365와 긴밀히 통합된 보안이 보장되고 확장 가능한 커뮤니케이션이 필요한 기업 유료 플랜은 사용자당 월 4.80달러부터 시작합니다. Slack 채널 기반 메시징, 허들, 2000개 이상의 통합 기능, 워크플로우 빌더, 강력한 검색, 파일 공유 빠른 채널 기반 메시징과 개발자 도구와의 심층적 통합을 우선시하는 기술 스타트업 및 중소기업 유료 플랜은 사용자당 월 8.75달러부터 시작됩니다. Zoom HD 비디오 회의, 소그룹 회의실, 웨비나 호스팅, 화면 공유, AI 회의 도우미 신뢰할 수 있는 고품질 비디오 회의, 웨비나 및 가상 이벤트가 필요한 대기업 유료 플랜은 사용자당 월 13.33달러부터 시작됩니다. Connecteam 시간 추적, 교대 근무 스케줄링, 작업 업데이트, 내부 뉴스피드, 위치 추적, HR 도구, 교육 모듈 현장 서비스 기업, 소매, 호텔 및 물류 팀이 대규모로 데스크리스 또는 모바일 직원을 관리하는 경우 무료 체험판, 유료 플랜 월 $35부터 시작 Cisco Webex 화상 회의(HD), 영상 통화, 웨비나, 화이트보드, 투표, 파일 공유, 지속적 메시징, AI 기반 협업, 강력한 보안 강력한 보안, 규정 준수 및 고급 비디오 화상 회의 기능이 필요한 대기업 및 정부 기관 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 14.50달러부터 시작 Google Workspace Gmail, Drive, 문서, 회의, 달력, 5000개 이상의 앱 마켓플레이스 통합, 강력한 관리자 제어, 데이터 보호 및 규정 준수 간편한 관리자 도구 및 협업 도구를 갖춘 통합 생산성 제품군을 찾는 중소기업 및 교육 기관 팀을 위한 솔루션 유료 플랜은 사용자당 월 $8.40부터 시작합니다.

ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법 저희 편집팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 추천 내용이 실제 제품 가치를 바탕으로 함을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

사용할 최고의 Sococo 대체 솔루션

가상 사무실을 구축하거나, 온라인 이벤트를 주최하거나, 단순히 원격 팀을 하나로 묶고자 하는 경우에도 각 요구사항에 맞는 도구가 있습니다.

각 도구가 제공하는 기능을 자세히 살펴보겠습니다.

1. ClickUp (작업과 협업을 위한 통합 플랫폼이 필요한 팀에 최적)

일부 팀은 팀이 더 효과적이고 스마트하게 일할 수 있도록 지원하는 플랫폼을 찾고 있기 때문에 Sococo의 가상 오피스 개념에서 벗어나려 할 수 있습니다.

클릭업(ClickUp)을 소개합니다. 세계 최초의 통합 AI 작업 공간으로, 협업, 작업 및 프로젝트 관리, 채팅, 에이전트 기능을 AI 기반의 단일 플랫폼에 통합합니다.

ClickUp 채팅으로 온라인 협업하기 ClickUp 채팅으로 토글 비용 없이 원격 협업을 원활하게 진행하세요

원격 팀이 빠르게 변화하는 환경에서 일할 때, 일은 종종 서로 소통하지 못하는 여러 도구, 채팅 창, 문서, 이메일, 광고 시스템에 분산됩니다. 그 결과: 팀은 앱 전환, 맥락 찾기, 정보 단절과의 싸움에 소중한 시간을 낭비하는 반면, 조직은 생산성과 효율성의 지속적인 손실을 겪게 됩니다.

ClickUp은 원격 팀이 실제로 매일 사용하는 tools를 통합하여 이러한 업무 분산을 해소합니다.

따라서 가상 회의에는 Sococo, 채팅에는 Slack, 별도의 작업 관리 tool, 협업에는 Google Docs를 번갈아 사용하지 않아도 됩니다. 모든 것이 하나의 플랫폼에 통합됩니다. 이것이 바로 플랫폼 통합의 힘입니다 .

그럼 이제 ClickUp의 각 기능을 살펴보겠습니다:

작업 공간에 통합된 채팅 및 영상 통화

오늘날 원활한 커뮤니케이션은 생산적인 팀의 핵심입니다. ClickUp 채팅을 사용하면 더 이상 커뮤니케이션 도구 전환으로 시간을 낭비할 필요가 없습니다. 채팅은 진정한 업무의 미래입니다.

대화, 작업, 프로젝트가 단순히 연결되는 것이 아니라 하나로 통합되기 때문입니다. 채널이나 다이렉트 메시지로 팀과 소통하고, 채팅 메시지에서 작업을 생성하며, ClickUp AI로 스레드 내용을 요약하는 등 다양한 기능을 활용할 수 있습니다.

또는 비디오로 소통하고 싶다면, ClickUp SyncUps로 원격 팀원들이 작업 공간 내에서 빠르고 체계적인 체크인을 통해 항상 최신 정보를 공유하세요. 작업 항목 할당, 프로젝트 진행 상황 검토, 결정 사항 기록까지 모두 SyncUp 세션 내에서 가능합니다(채팅 창에서 클릭 한 번으로 시작할 수 있습니다)!

ClickUp 채팅의 SyncUps를 통해 신속한 협업 토론에 참여하세요

💡 전문가 팁: 팀이 서로 다른 시간대에서 작업할 때는 비동기식 비디오가 더 편리합니다. ClickUp Clips를 사용하면 플랫폼 내에서 직접 화면과 음성을 녹화할 수 있습니다. 음성 해설만 추가한 화면 녹화, 콘텐츠 주석 달기, 결과 비디오 간편 공유가 가능합니다. 특정 타임스탬프에 댓글을 추가하고 ClickUp Clips로 완전한 토론을 시작하세요

강력하고 통합된 프로젝트 관리

ClickUp의 프로젝트 관리 기능은 모든 작업 스타일에 맞춤형 설정 가능하여 가상 팀 협업에 완벽하게 부합합니다. 비동기 작업을 손쉽게 만드는 주요 기능은 다음과 같습니다:

ClickUp 화이트보드 : 브레인스토밍, 워크플로우 매핑, 아이디어 시각화를 위한 디지털 캔버스를 활용하세요. 포스트잇과 다이어그램을 실행 가능한 작업으로 바로 전환하고, 화이트보드를 문서나 작업과 연결하여 원활한 지식 공유를 실현하세요. 브레인스토밍, 워크플로우 매핑, 아이디어 시각화를 위한 디지털 캔버스를 활용하세요. 포스트잇과 다이어그램을 실행 가능한 작업으로 바로 전환하고, 화이트보드를 문서나 작업과 연결하여 원활한 지식 공유를 실현하세요.

ClickUp 화이트보드를 활용하여 워크플로우 등을 시각화하세요

ClickUp Docs : 회의 아젠다, 회사 wiki, 표준 운용 절차 (SOP), 프로젝트 개요를 작성하고 협업하세요. 실시간 편집, 풍부한 형식, 중첩된 페이지 기능을 활용하고, 세분화된 권한 제어 기능을 통해 안전한 문서 공유를 실현하세요. 회의 아젠다, 회사 wiki, 표준 운용 절차 (SOP), 프로젝트 개요를 작성하고 협업하세요. 실시간 편집, 풍부한 형식, 중첩된 페이지 기능을 활용하고, 세분화된 권한 제어 기능을 통해 안전한 문서 공유를 실현하세요.

ClickUp 자동화 : 100개 이상의 사전 구축된 자동화 레시피로 작업 할당, 상태 변경, 알림과 같은 일상적인 프로세스를 자동화하세요. 작업 업데이트, 마감일 또는 사용자 지정 필드에 기반한 작업을 트리거하여 가상 팀이 고효율 작업에 집중할 수 있도록 지원합니다. 100개 이상의 사전 구축된 자동화 레시피로 작업 할당, 상태 변경, 알림과 같은 일상적인 프로세스를 자동화하세요. 작업 업데이트, 마감일 또는 사용자 지정 필드에 기반한 작업을 트리거하여 가상 팀이 고효율 작업에 집중할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp 대시보드 : 업무량, 프로젝트 진행 상황, 시간 추적 및 핵심 메트릭을 실시간으로 시각화하는 맞춤형 대시보드를 구축하세요. 작업, 목표, 스프린트 등을 위한 위젯을 활용하여 성과를 모니터링하고 데이터 기반 의사 결정을 내리세요. 업무량, 프로젝트 진행 상황, 시간 추적 및 핵심 메트릭을 실시간으로 시각화하는 맞춤형 대시보드를 구축하세요. 작업, 목표, 스프린트 등을 위한 위젯을 활용하여 성과를 모니터링하고 데이터 기반 의사 결정을 내리세요.

💡 전문가 팁: ClickUp의 협업 감지 기능을 사용하면 팀원이 동일한 작업이나 문서에서 작업할 때 실시간 타이핑 표시기, 실시간 편집 알림, 즉각적인 업데이트를 확인할 수 있습니다. 이 기능은 원격 팀이 중복 편집을 방지하고 여러 기기에서 동기화된 상태를 유지하는 데 도움이 됩니다. ClickUp의 실시간 협업 감지 기능으로 협업을 손쉽게 만들어보세요

AI로 원격 근무를 혁신하세요

ClickUp Brain은 원격 협업을 더 스마트하고 빠르며 직관적으로 만들어주는 AI 팀 동료입니다. Brain을 통해 동일한 문서에서 협업하고, 추천 사항, 즉각적인 요약, 외부 연구 결과 등 완전한 LLM이 제공하는 모든 기능을 활용할 수 있습니다.

회의록, 프로젝트 업데이트, 문서를 즉시 요약하여 팀이 항상 같은 페이지에 머물 수 있도록 합니다.

대화나 댓글에서 작업 항목 및 후속 작업을 자동 생성하여 수동 일을 줄입니다.

통합된 모든 앱(Google Drive, Slack, Notion 등)에서 답변과 파일을 몇 초 만에 검색하세요

워크플로우 간소화, 장애 요인 파악, 팀 생산성 향상을 위한 AI 기반 제안을 받아보세요.

편리한 템플릿으로 더 빠르게 협업하세요

ClickUp 원격 근무 계획 템플릿은 팀이 어디서든 작업, 일정, 우선순위를 관리할 수 있도록 설계되었습니다. 책임 할당, 마감일 설정, 실시간 진행 상황 추적이 간편합니다. 이 템플릿은 업무 장소와 무관하게 원격 팀이 체계적으로 운영되고, 책임감을 유지하며, 연결 상태를 유지하도록 지원합니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 원격 근무 플랜 템플릿으로 언제 어디서나 직원들의 업무 프로젝트 진행 상황을 모니터링하세요.

💡 전문가 팁: 팀원들이 어떤 작업을 진행 중인지 확인하려고 계속 방해하는 게 지겹지 않으신가요? ClickUp BrainGPT는 원격 근무 속도를 늦출 수 있는 끊임없는 방해 없이 분산된 팀이 효과적으로 협업할 수 있도록 돕습니다. 이 데스크탑 AI 도우미는 다음과 같은 작업을 지원합니다: 모든 곳의 모든 것을 검색하세요 : BrainGPT는 ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint 및 연결된 모든 저장소를 검색합니다.

팀원과 일 내용을 즉시 확인하세요 : "웹사이트 리디자인 작업 중인 분은 누구인가요?" 또는 "사라가 간단한 동기화를 할 수 있나요?"라고 질문하면 BrainGPT가 현재 작업 배정, 일정, 상태 업데이트를 기반으로 알려줍니다.

음성 기반 협업: Talk to Text 기능을 활용해 책상에서 떨어져 있을 때도 작업 할당, 프로젝트 상태 확인, 팀 업데이트가 가능합니다. 원격 근무자는 회의 사이나 출퇴근 중에도 핸즈프리로 연결 상태를 유지하며 일을 조정할 수 있습니다. 작업 공간 전반에 걸친 심층적인 연구와 맥락을 위해 ClickUp BrainGPT를 사용해 보세요

ClickUp의 최고의 기능들

자동 회의록 : 모든 회의에 참석할 필요가 없습니다! : 모든 회의에 참석할 필요가 없습니다! ClickUp AI 노트테이커는 회의 후 요약본을 제공하고, 회의록의 실행 가능한 항목을 모두 작업으로 전환하며, 팀원이 검색 가능한 완전한 회의록을 제공합니다.

즐겨찾기 도구 동기화: ClickUp 통합 기능을 통해 Zoom, Outlook, Google Drive 등을 연결하여 업데이트, 파일, 회의 내용을 한곳에서 관리하세요

신속한 통화 시작: ClickUp 채팅 내에서 바로 음성 또는 비디오 SyncUp을 시작하여 장애 요소를 빠르게 해결하고 맥락을 유지하세요

자동으로 일정을 계획하세요: ClickUp 달력이 팀원들의 가용성과 마감일을 고려하여 작업 및 회의에 적합한 시간을 제안해 드립니다.

일 시작 전 목표를 일치시키세요: ClickUp의 ClickUp의 커뮤니케이션 플랜 템플릿을 활용해 공유 내용, 시기, 대상자를 정의하고 신속하게 기대치를 설정하세요

ClickUp의 한도

다양한 기능으로 인해 학습 곡선이 가파를 수 있습니다

모바일 앱에서는 아직 모든 보기가 제공되지 않습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰 중 하나는 다음과 같습니다:

ClickUp은 놀라울 정도로 다재다능하여 일상 업무부터 장기 프로젝트 관리까지 모든 것을 처리하는 데 우리가 가장 선호하는 도구로 자리 잡았습니다. 특히 맞춤 설정 기능이 마음에 듭니다 — 우리 팀의 워크플로우에 완벽하게 맞출 수 있었죠. 대시보드 생성, 반복 작업 자동화, Slack 및 Google Drive와 같은 도구와의 연동 기능 덕분에 엄청난 시간을 절약했습니다. 사용자 인터페이스도 익숙해지면 깔끔하고 탐색하기 쉽습니다.

ClickUp은 놀라울 정도로 다재다능하여 일상 업무부터 장기 프로젝트 관리까지 모든 것을 처리하는 데 우리가 가장 선호하는 도구로 자리 잡았습니다. 특히 맞춤 설정 기능이 마음에 듭니다 — 우리 팀의 워크플로우에 완벽하게 맞출 수 있었죠. 대시보드 생성, 반복 작업 자동화, Slack 및 Google Drive와 같은 도구와의 연동 기능 덕분에 엄청난 시간을 절약했습니다. 사용자 인터페이스도 익숙해지면 깔끔하고 탐색하기 쉽습니다.

💡 전문가 팁: ClickUp AI 기반 달력을 사용해 보세요. 작업, 이벤트, 팀원 가용성이 하나의 지능형 대시보드로 병합됩니다. Sococo와 유사하게 시각적 아바타 없이도 시간을 협업의 중심축으로 삼는 공유 공간을 제공합니다. 추측을 없애고 ClickUp 달력에서 팀원들의 일정을 한눈에 파악하여 중복 예약을 방지하세요.

2. Tandem (즉석 회의와 원활한 원격 협업 경험에 최적)

via Tandem

즉석 브레인스토밍 세션과 자연스러운 대화를 장려하는 가상 회의 플랫폼을 찾고 있다면 Tandem이 좋은 선택입니다. 'Wave & Talk' 또는 'Notify Me When Free' 기능을 통해 팀원의 상태를 볼 수 있고 클릭 한 번으로 대화를 시작할 수 있습니다.

테이블과 룸 같은 구조화된 협업 스페이스와 즉각적인 화면 공유, 공유 커서, 원격 화면 제어 같은 내장 협업 tools를 제공합니다. 또한 Google Docs, Trello, Asana, Slack, GitHub 등과 연동되어 앱 내 협업을 확장합니다.

그러나 통합 기능에도 불구하고 실제 프로젝트 데이터에 접근하려면 여전히 여러 도구 간 전환이 필요합니다. 대화는 Tandem에서 이루어지지만 후속 작업과 문서화는 다른 곳에 존재합니다.

탠덤의 주요 기능

누구나 참여할 수 있는 탠덤 룸(일명 음성 채널)으로 실제 회의실을 재현하세요. 해당 룸에 있는 모든 사람의 오디오에 자동으로 연결됩니다.

모바일 사용자와 외부 게스트가 애플리케이션을 설치하지 않고도 브라우저를 통해 참여할 수 있도록 허용하세요.

타이머, 아젠다, 투표, 심지어 음악까지 추가하여 역동적인 대화를 이끌어보세요

탠덤의 한도

제한된 협업 기능(내장형 작업 관리 또는 프로젝트 추적 등)

탠덤 가격 정책

Free

소규모 팀 : 월 59달러

중규모 팀 : 월 119달러

대규모 팀: 월 449달러

탠덤 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Tandem에 대해 어떻게 말하고 있나요?

의 Capterra 리뷰를 소개합니다:

효율적인 원격 근무를 위한 훌륭한 tool로, 여러 기능을 하나의 프로그램에 통합한 사용하기 쉬운 대안입니다.

효율적인 원격 근무를 위한 훌륭한 도구로, 여러 기능을 하나의 프로그램에 통합한 사용하기 쉬운 대안입니다.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 거의 50%가 채팅이 추가하는 가장 큰 번거로움은 작업을 수동으로 다른 도구로 옮기는 것이라고 답했습니다. 또 다른 20%는 실제 실행 항목을 찾기 위해 스레드를 다시 읽는 데 시간을 소비합니다. 이러한 사소한 방해는 각 작업 인계가 시간, 에너지, 명확성의 작은 누수이기 때문에 누적됩니다. ClickUp은 계주 경주를 단일 동작으로 대체합니다. ClickUp 채팅 내에서 대화 스레드를 즉시 추적 가능한 작업으로 전환할 수 있습니다. ClickUp의 통합 AI 작업 공간이 맥락을 그대로 유지해 주므로 작업 전환 시 흐름을 잃지 않습니다.

📚 추천 자료: 지속 가능한 강력한 원격 근무 기업 문화 구축 방법

3. Kumospace (몰입형 가상 사무실 및 팀 참여도 향상에 최적)

via Kumospace

Kumospace는 커피 테이블, 라운지, 맞춤형 인테리어, 테마별 공간이 있는 사무실을 포함한 비디오 게임 스타일의 가상 환경으로 실제 사무실을 디지털 버전으로 제공합니다.

팀원들은 영상 통화 및 채팅으로 소통하고, 문서 공동 작업, 가상 화이트보드에서 아이디어를 구상하며, 심지어 인터랙티브 게임까지 즐길 수 있습니다. 따라서 단순히 회의를 진행하는 것을 넘어 원격 환경에서도 사무실 문화를 구축할 수 있습니다.

즉석 회의를 진행할 때, 쿰오스페이스 시스템은 동시 화면 공유, 다중 사용자 프레젠테이션, 직관적인 발표자 제어 기능을 지원합니다. 또한 손들기 기능과 회의 녹화 기능이 기본 탑재되어 논의 중 명확성과 책임성을 보장합니다.

Kumospace의 주요 기능

회의 및 팀 협업을 위한 가상 본사를 구축하고, 가상 이벤트와 방송급 웨비나를 개최하세요.

관리자 제어, 싱글 사인온(SSO), 맞춤형 권한 설정으로 보안을 강화하세요

고급 분석을 통해 팀 활동, 참여도 및 사용 패턴에 대한 가시성을 확보하세요.

Kumospace의 한도

특히 참가자가 많은 회의에서는 비디오 및 음성 품질이 때때로 일관되지 않을 수 있습니다.

Kumospace 가격 정책

Free

비즈니스 : 사용자당 월 16달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Kumospace 평가 및 리뷰

G2 : 4.8/5 (200개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Kumospace에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰를 소개합니다:

Kumospace의 인터페이스는 직관적이고 사용하기 쉬워 대면 회의에서 가상 회의로의 전환을 훨씬 원활하게 합니다. 또한 맞춤형 스페이스를 만들고 음악이나 게임 같은 인터랙티브 요소를 추가할 수 있는 기능은 경험을 크게 향상시켜 더욱 재미있고 몰입감 있게 만듭니다.

Kumospace의 인터페이스는 직관적이고 사용하기 쉬워 대면 회의에서 가상 회의로의 전환을 훨씬 원활하게 합니다. 또한 맞춤형 스페이스를 만들고 음악이나 게임 같은 인터랙티브 요소를 추가할 수 있는 기능은 경험을 크게 향상시켜 더욱 재미있고 몰입감 있게 만듭니다.

📚 추천 읽기: 가상 협업을 위한 최고의 Kumospace 대안

🎥 시청하기: 다섯 개의 서로 다른 앱에서 채팅, 문서, 끝없는 알림을 동시에 처리하는 데 지치셨나요? 이 비디오에서는 팀의 집중력을 분산시키지 않고 실제로 팀을 하나로 모으는 최고의 온라인 협업 tools를 분석합니다. 다음 내용을 다룹니다 👇 ✅ 원격 및 하이브리드 팀을 위한 최고의 협업 플랫폼 ✅ 실시간 문서 공유, 화이트보드, 작업 추적 ✅ ClickUp이 5가지 도구를 하나로 대체하여 원활한 팀워크를 구현하는 방법

4. Teamflow (원격 팀에서 실제 사무실 분위기를 재현하는 데 최적)

via Teamflow

팀플로우의 인터랙티브 2D 또는 3D 레이아웃을 통해 사용자는 방, 책상, 가구, 구역, 심지어 맞춤형 아바타로 가상 스페이스를 커스터마이징할 수 있습니다. 근접 기반 오디오, 다중 사용자 공유 브라우저, 모바일 접근성 같은 협업 도구가 몰입감 있는 경험을 제공합니다.

Google Docs, Trello, Notion, Figma 및 기타 플랫폼의 파일과 문서를 작업 공간에 직접 임베드할 수 있습니다.

이 tool은 SDR을 위해 설계된 전문 영업 현장 모드를 제공하여 실시간 통화 세션, 동료 관찰, 실시간 피드백, 가상 축하 행사를 가능하게 합니다. 또한 Aircall, Salesloft, Outreach 등과 같은 영업 플랫폼과 통합하여 실시간 통화 코칭 및 협업을 수행할 수 있습니다.

팀플로우의 주요 기능

실시간 공동 브라우징으로 동일한 웹페이지를 함께 탐색하고 제어하세요

개인적인 채팅방에 접근하여 기밀성 높은 논의나 1:1 대화를 위한 프라이버시 제어 기능을 활용하세요.

사용자가 퇴사한 후에도 Teamflow 스페이스와 회의실의 콘텐츠와 레이아웃을 유지하여 향상된 연속성과 맥락을 확보하세요.

팀플로우의 한도

최적의 경험을 위해서는 안정적인 인터넷 연결과 최신 하드웨어가 필요합니다.

팀플로우 가격 정책

Free

Seed : 직원당 월 20달러

비즈니스: 직원당 월 30달러

팀플로우 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (60개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Teamflow에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰를 소개합니다:

팀플로우는 원격 근무자들이 서로 연결된 느낌을 유지하며 유연하게 일을 할 수 있도록 이 가상 공간을 제공합니다. 우리 취향에 맞게 공간을 디자인하고, 모두가 좋아하는 아름다운 풍경과 귀여운 반려동물로 가상 사무실을 꾸밀 수 있는 유연성이 마음에 듭니다.

팀플로우는 원격 근무자들이 서로 연결된 느낌을 유지하며 유연하게 일을 할 수 있도록 이 가상 스페이스를 제공합니다. 우리 취향에 맞게 스페이스를 디자인하고, 모두가 좋아하는 아름다운 풍경과 귀여운 반려동물로 가상 사무실을 꾸밀 수 있는 유연성이 마음에 듭니다.

📚 추천 읽기: 가상 협업을 위한 최고의 Teamflow 대안

👀 알고 계셨나요: 포레스터 리서치에 따르면 , ClickUp을 사용한 조직들은 3년 기간 동안 약 384%의 투자 수익률(ROI)을 달성했습니다 . 이 조직들은 ClickUp으로 가능해지거나 개선된 프로젝트를 통해 약 390만 달러의 증분 수익을 창출했습니다.

5. Microsoft Teams (확장 가능한 기업 커뮤니케이션 및 협업에 최적)

via Microsoft Teams

Microsoft Teams는 원격 및 하이브리드 팀 간 가상 협업을 위한 가장 널리 사용되는 플랫폼 중 하나입니다. Microsoft 365 제품군의 일부로 출시된 이 플랫폼은 커뮤니케이션, 파일 공유, 프로젝트 추적 및 통합 기능을 하나의 hub로 결합합니다.

관리자는 최대 10,000명의 참가자가 참여하는 웨비나 및 대규모 회의를 주최할 수 있습니다. Teams의 사용자 친화적인 인터페이스는 PowerPoint, Word, Excel과 같은 다른 Microsoft 365 애플리케이션과 원활하게 통합됩니다.

또한, 손들기, 소그룹 회의실, 배경 흐림, 실시간 반응과 같은 기능이 회의 인터페이스에 원활하게 통합되어 직관적인 영상 통화 경험을 제공합니다. 이 플랫폼은 오디오 및 영상 통화 중 조직 데이터를 보호하기 위해 보안 실시간 전송 프로토콜(Secure Real-time Transport Protocol, SRTP) 기술을 활용합니다.

Microsoft Teams 최고의 기능

일대일 및 그룹 채팅을 원활하게 진행하고, 특정 프로젝트에 집중된 논의를 위한 전용 메시징 채널을 활용하세요.

팀과 채널을 부서, 프로젝트 또는 주제별로 구성하여 대화와 파일이 항상 맥락을 유지하도록 하세요

Microsoft Teams의 한도

외부 협력자를 Teams에 초대할 때 한도가 있습니다

Microsoft Teams 가격 정책

Microsoft Teams Essentials : 사용자당 월 $4.00

Microsoft 365 비즈니스 베이직: 사용자당 월 $6.00

Microsoft 365 비즈니스 스탠다드: 사용자당 월 $12.50

Microsoft Teams 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (16,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (10,700개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Microsoft Teams에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰를 소개합니다:

Microsoft Teams에서 가장 마음에 드는 점은 모든 기능이 하나의 플랫폼에 통합되어 있다는 것입니다 — 채팅, 회의, 파일 공유, 심지어 타사 앱까지 말이죠. 특히 여러 부서와 협업할 때 일상적인 협업을 훨씬 수월하게 만들어줍니다. 채팅 창에서 바로 빠른 통화를 시작하거나 회의를 예약할 수 있는 기능은 정말 편리합니다.

Microsoft Teams에서 가장 마음에 드는 점은 모든 기능이 하나의 플랫폼에 통합되어 있다는 것입니다 — 채팅, 회의, 파일 공유, 심지어 타사 앱까지 말이죠. 특히 여러 부서와 협업할 때 일상적인 협업을 훨씬 수월하게 만들어줍니다. 채팅 창에서 바로 빠른 통화를 시작하거나 회의를 예약할 수 있는 기능은 정말 편리합니다.

📚 추천 읽기: 가상 협업을 위한 최고의 Microsoft Teams 대안

🧠 재미있는 사실: 세계 최대의 완전 원격 근무 기업인 GitLab은 60개 이상의 국가에 2,000명 이상의 팀원을 두고 있습니다. 이는 원격 근무 문화가 많은 본사보다 더 큰 규모로 확장될 수 있음을 증명합니다.

6. Slack (유연한 팀 메시징 및 통합 기능에 최적)

via Slack

Slack에서 팀 커뮤니케이션을 위한 전용 채널(#마케팅hub, #개발실, #영업현장 등 부서별 채널 및 #프로젝트알파 등 프로젝트별 토론 채널)을 활용하여 Sococo의 가상 공간을 구현할 수 있습니다.

또한 모든 채널이나 DM에서 시작할 수 있는 빠른 회의(Huddles)를 통해 화면 공유가 가능한 음성 및 영상 통화를 진행할 수 있습니다. 팀 회원들은 마치 가상 사무실 방에 들어가는 것처럼 자유롭게 참여하거나 빠져나갈 수 있습니다. 이모지 반응을 추가하여 대화를 재미있고 상호작용적으로 유지할 수 있습니다.

통합은 간단합니다. Google 캘린더나 Outlook을 연결하여 팀 일정을 실시간으로 추적하고, Google 드라이브, Dropbox, Notion 등의 파일을 관련 채널에 추가할 수 있습니다.

Slack의 최고의 기능들

맞춤형 알림을 설정하고 예약 메시지를 활용하여 가장 적절한 시점에 커뮤니케이션을 전달하세요.

Google Drive 같은 파일 시스템, ClickUp 같은 프로젝트 관리 도구, GitHub 같은 개발자 도구와도 연동 가능합니다.

Slack의 워크플로우 빌더를 통해 일상적인 작업과 프로세스를 자동화하세요. 신규 회원에게 환영 메시지 보내기, 양식 작성, 승인 프로세스 생성 등이 가능합니다.

Slack의 한도

수많은 채널과 끊임없는 알림 속에서 산만해지거나 중요한 메시지를 놓치기 쉽습니다.

Slack 가격 정책

Free

Pro : 사용자당 월 8.75달러

Business+ : 사용자당 월 15달러

Enterprise+: 맞춤형 가격

Slack 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (35,700개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (24,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Slack에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰를 소개합니다:

Slack은 정말 우리 팀의 협업 방식을 크게 바꿔놓았습니다. 사용법이 매우 간편하고, 사무실에 있든 원격으로 일하든 서로 연결된 상태를 유지하는 데 도움이 됩니다. 이메일을 뒤적일 필요 없이 빠르게 채팅하고, 파일을 공유하며, 모든 것을 한곳에서 체계적으로 관리할 수 있습니다.

Slack은 정말 우리 팀의 협업 방식을 크게 바꿔놓았습니다. 사용법이 매우 간편하고, 사무실에 있든 원격으로 일하든 서로 연결된 상태를 유지하는 데 도움이 됩니다. 이메일을 뒤적일 필요 없이 빠르게 채팅하고, 파일을 공유하며, 모든 것을 한곳에서 체계적으로 관리할 수 있습니다.

📚 추천 읽기: 팀 채팅을 위한 최고의 Slack 대안

7. Zoom (비디오 회의 및 웨비나에 최적)

via Zoom

대규모 웨비나를 주최하든, 간단한 회의를 진행하든, 친구들과의 가상 친목 모임을 열든, Zoom은 믿을 수 있는 선택지입니다. 회의용 비디오 회의, 팀 협업을 위한 인스턴트 메시징, 일정 예약 등 다양한 커뮤니케이션 tools를 단일 플랫폼에 통합합니다.

비동기식 커뮤니케이션을 위해 Zoom Clips는 사용자가 비디오 메시지나 화면 녹화물을 생성하고 공유할 수 있게 합니다. Zoom Docs는 버전 기록과 코멘트 기능을 갖춘 실시간 문서 편집을 지원합니다. 또한 Zoom 화이트보드는 팀과 함께 브레인스토밍 및 계획을 위한 가상 캔버스를 제공합니다.

그러나 Zoom은 여전히 기본적인 프로젝트 관리 기능이 부족합니다. 팀원들은 종종 Zoom에서 내린 결정 사항과 실행 항목을 프로젝트 관리 도구로 수동으로 옮겨야 하며, 이로 인해 작업 전환이 발생합니다.

Zoom 최고의 기능

Zoom AI Companion으로 회의 콘텐츠, 이메일 스레드, 채팅 대화를 요약하세요.

Zoom 브레이크아웃 룸을 활용하여 집중적인 토론이나 워크숍을 위해 회의를 소그룹으로 분할하세요.

ClickUp과 같은 생산성 도구, Moodle 및 Canvas와 같은 학습 관리 시스템, Google 캘린더 및 Outlook과 같은 달력 앱과 원활하게 통합하세요.

Zoom의 한도

스레드 형식 답글 및 파일 관리 같은 고급 기능이 부족하여 공유 링크와 중요한 메시지를 추적하기 어렵습니다.

Zoom 가격 정책

기본: 무료

Pro : 사용자당 월 $16.99

비즈니스 : 사용자당 월 $21.99

기업: 맞춤형 가격

Zoom 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (54,300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (14,400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zoom에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰를 소개합니다:

Zoom Workplace의 가장 큰 장점은 비디오 회의, 채팅, 화이트보드, 파일 공유를 하나의 플랫폼에서 완벽하게 통합한다는 점입니다. 대규모 회의에서도 영상과 음성 품질이 항상 우수합니다. 또한 내부 및 외부 세션 모두에 매우 유용한 소그룹 회의실과 웨비나 기능도 마음에 듭니다.

Zoom Workplace의 가장 큰 장점은 비디오 회의, 채팅, 화이트보드, 파일 공유를 하나의 플랫폼에서 완벽하게 통합한다는 점입니다. 대규모 회의에서도 영상과 음성 품질이 항상 우수합니다. 또한 내부 및 외부 세션 모두에 매우 유용한 소그룹 회의실과 웨비나 기능도 마음에 듭니다.

📚 추천 읽기: 최고의 Zoom 대안

8. Connecteam (현장 및 비사무직 인력 운영 관리에 최적)

via Connecteam

Connecteam은 Sococo의 공간 음향이나 룸 기반 영상 통화 기능을 제공하지 않지만, 부서별, 프로젝트별, 사교 스페이스별로 전용 그룹이나 채팅방을 생성할 수 있습니다. 공지사항 피드에서는 경영진이 CEO 메시지나 일상적인 사무실 소식을 공유할 수 있으며, 직원 디렉토리에서는 팀 구성원, 역할, 연락처를 확인할 수 있습니다.

이 도구는 시간 추적 기능도 제공하여 팀원이 출퇴근 기록을 남기거나 교대 근무를 표시할 수 있게 합니다. 이를 통해 모든 구성원이 누가 활동 중인지, 휴식 중인지, 또는 근무 외 상태인지 확인할 수 있습니다. 또한 작업 업데이트에 대한 맞춤형 상태 및 자동화를 설정하여 팀 활동을 실시간으로 파악할 수 있도록 지원합니다.

Connecteam은 교대 근무 계획 수립을 위한 스케줄링 도구, 온보딩 및 규정 준수를 위한 교육 모듈, 하루 종일 책상에 앉아 있지 않은 팀에게 적합한 모바일 우선 디자인을 포함합니다. 이 플랫폼은 인력 관리와 팀 커뮤니케이션을 하나의 앱으로 통합합니다.

Connecteam 최고의 기능

채팅이나 이벤트 내부에 Zoom, Teams 또는 Google Meet 링크를 삽입하여 원클릭 빠른 회의 진행

회사 정책, 표준 운용 절차 (SOP), 프로젝트 파일을 저장하여 쉽게 접근할 수 있는 문서 hub 및 지식 기반을 생성하세요.

직원 타임시트, 일일 한도 초과, 결근자, 무단 결근자 등의 자동화된 보고서를 생성하세요.

Connecteam의 한도점

전체적으로 맞춤형 설정 옵션이 적음(보기/템플릿/상태가 적음)이며 대규모 다중 이해관계자 프로젝트에 대한 유연성이 부족함

Connecteam 가격 정책

무료 체험판

기본 : 월 35달러

고급 : 월 59달러

전문가 : 월 119달러

기업: 맞춤형 가격

Connecteam 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (2,880개 이상의 평가)

Capterra: 4.6/5 (4,380개 이상의 평가)

실제 사용자들은 Connecteam에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰를 소개합니다:

Connecteam에서 가장 마음에 드는 점은 사용자 친화적이고 올인원이라는 점입니다. 여러 앱을 번갈아 사용하지 않아도 일정 관리, 시간 추적, 팀 커뮤니케이션이 매우 간편합니다. 특히 직원들이 휴대폰으로 출퇴근 기록을 남기고, 휴가를 신청하며, 회사 뉴스피드를 통해 최신 정보를 확인하는 과정이 매우 간편한 점이 좋습니다.

Connecteam에서 가장 마음에 드는 점은 사용자 친화적이고 올인원이라는 점입니다. 여러 앱을 번갈아 사용하지 않아도 일정 관리, 시간 추적, 팀 커뮤니케이션이 매우 간편합니다. 특히 직원들이 휴대폰으로 출퇴근 기록을 남기고, 휴가를 신청하며, 회사 뉴스피드를 통해 최신 정보를 확인하는 과정이 매우 간편한 점이 좋습니다.

📚 추천 읽기: 최고의 Connecteam 대안

📮 ClickUp 인사이트: 직원의 48%가 하이브리드 근무가 일과 삶의 균형에 가장 좋다고 답했습니다. 그러나 여전히 50%가 주로 사무실에서 근무하는 상황에서, 여러 위치 간 협업을 유지하는 것은 어려울 수 있습니다. 하지만 ClickUp은 원격, 하이브리드, 비동기 등 모든 유형의 팀을 위해 설계되었습니다. ClickUp 채팅 및 할당된 댓글 기능을 통해 팀은 끝없는 회의 없이도 신속하게 업데이트를 공유하고 피드백을 제공하며 논의를 실행으로 전환할 수 있습니다. ClickUp 문서 및 ClickUp 화이트보드를 통해 실시간으로 협업하고, 댓글에서 바로 작업을 할당하며, 어디서 근무하든 모두가 동일한 정보를 공유하도록 유지하세요! 💫 실제 결과: STANLEY 보안은 ClickUp의 원활한 협업 tools 덕분에 팀워크 만족도가 80% 증가했습니다.

9. Cisco Webex (기업급 보안 비디오 화상 회의에 최적)

via Webex

Cisco의 Webex는 회의 및 웨비나 도구로 시작했으나, 이후 다양한 기업 협업 도구를 추가했습니다. 가장 인기 있는 제품은 Webex Calling과 Webex Meetings입니다. Cisco의 회의는 최대 1,000명의 참가자를 대상으로 HD 화질의 비디오와 음성으로 진행됩니다.

참석 방법은 직접 다이얼인 번호, VOIP, 또는 회의 주최자의 발신 전화 등 여러 가지가 있습니다. Webex는 Google 캘린더와 같은 다양한 달력과 연동되어 회의 일정을 더 간편하게 잡을 수 있습니다.

보안 역시 Cisco Webex가 두각을 나타내는 분야입니다. 클라우드 회의는 모두 암호화되며, 회의 비밀번호 추가 및 회의실 잠금 기능도 사용할 수 있습니다. 실시간 필사, 자동 회의 요약, 소음 제거 등 AI 기반 기능을 통해 회의 품질을 향상시킵니다.

이 플랫폼은 기업급 보안, 규정 준수 인증, 기존 Cisco 커뮤니케이션 인프라와의 통합이 필요한 기업에 적합합니다.

Cisco Webex 최고의 기능

Webex 스페이스(지속적인 그룹 채팅)를 활용하여 부서, 프로젝트 또는 사교 공간을 구현하세요

각 스페이스에 핵심 파일, 화이트보드 또는 링크를 탭으로 추가하여 해당 스페이스의 '자료 보관함' 역할을 하도록 설정하세요.

전용 Webex 회의실을 가상 휴게실로 열어두어 팀원들이 언제든지 편하게 참여할 수 있도록 하세요.

Cisco Webex의 한도

Webex는 기능이 풍부하지만, 많은 사용자들이 Zoom이나 Microsoft Teams 같은 경쟁사 대비 직관적이지 않은 인터페이스를 지적합니다.

Cisco Webex 가격 정책

Free

Webex Meet : 사용자당 월 14.50달러

Webex Suite : 사용자당 월 25달러

Webex Enterprise: 맞춤형 가격

Cisco Webex 평가 및 리뷰

G2 : 4.3/5 (20,100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (7,400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Cisco Webex에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰를 소개합니다 :

웹엑스는 선명한 비디오와 음질로 가상 회의를 마치 대면 채팅처럼 자연스럽게 만들어주는 점이 정말 마음에 듭니다. 화이트보드나 즉각적인 파일 공유 같은 실시간 협업 tools를 통해 브레인스토밍을 쉽게 진행하고 모든 구성원이 동일한 정보를 공유할 수 있게 해줍니다.

웹엑스는 선명한 비디오와 음질로 가상 회의를 마치 대면 채팅처럼 자연스럽게 만들어주는 점이 정말 마음에 듭니다. 화이트보드나 즉각적인 파일 공유 같은 실시간 협업 tools를 통해 브레인스토밍을 쉽게 진행하고 모든 구성원이 동일한 정보를 공유할 수 있게 해줍니다.

🧐 알고 계셨나요? 갤럽의 '글로벌 직장 현황 보고서'에 따르면 완전 원격 근무자의 업무 몰입도가 31%로 가장 높았으며, 하이브리드 근무자는 23%, 현장 근무자는 19%에 그쳤습니다.

📚 추천 읽기: 최고의 Webex 대안

10. Google Workspace (통합 생산성 및 협업 제품군에 최적)

via Google 작업 공간

원격 근무를 한다면 이미 Gmail, Drive, 달력, Meet 등 Google Workspace의 통합 앱 몇 가지를 사용하고 있을 것입니다. 이는 업무 생산성 향상을 위해 설계된 클라우드 기반 애플리케이션 모음입니다.

Google Workspace는 Sococo의 '드롭인' 상호작용을 모방하는 즉각적인 커뮤니케이션 및 회의 tools를 제공합니다. 예를 들어 Google Meet을 통해 채팅, 캘린더 또는 Gmail에서 바로 즉석 비디오 회의를 진행할 수 있습니다. Google 캘린더의 근무 시간 설정과 Google 채팅의 상태 표시기(활동 중, 자리를 비움, 방해 금지) 같은 유용한 기능으로 팀원들은 서로의 상태와 가용성을 확인할 수 있습니다.

또한 Google Docs, 스프레드시트, 프레젠테이션을 활용하면 팀원들이 실시간으로 문서를 공동 작업할 수 있어 브레인스토밍이나 프로젝트 관리에 유용한 도구입니다. Gmail/Chat 내에서 ClickUp 같은 앱과 직접 연동하여 작업 관리와 팀 커뮤니케이션을 연결할 수 있습니다.

Google Workspace 최고의 기능

모든 회사 파일, 표준 운용 절차 (SOP), 정책을 체계적인 폴더에 저장하고, 부서별 공유 드라이브를 활용하여 일을 한곳에 집중하세요.

온라인 상태 또는 집중 모드 여부를 공유하여 팀원이 대화를 시작할 수 있는지 빠르게 알 수 있도록 합니다.

추적 가능한 편집 내용, 댓글, 버전 기록과 함께 실시간으로 협업하세요

Google Workspace의 한도

완전한 클라우드 기반 제품군인 Google Workspace는 안정적인 인터넷 접속에 크게 의존합니다. 인터넷이 없으면 파일 접근, 실시간 협업 및 대부분의 기능이 제한되거나 사용할 수 없습니다.

Google Workspace 가격 정책

스타터 : 사용자당 월 $8.40

스탠다드 : 사용자당 월 $16.80

플러스 : 사용자당 월 $26.40

Enterprise 플러스: 맞춤형 가격

Google Workspace 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (43,601개 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (17,316개 리뷰)

실제 사용자들은 Google Workspace에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰를 소개합니다:

Google Workspace는 실시간 협업에서 특히 뛰어난 성능을 발휘합니다. 여러 팀원이 동시에 문서나 스프레드시트에서 작업할 수 있으며, 모든 사람의 변경 사항을 실시간으로 확인할 수 있습니다. Gmail, Google 캘린더, 드라이브, 미트, 채팅을 한곳에서 사용할 수 있어 여러 도구를 찾아 헤매지 않아도 됩니다. 모든 것이 클릭 한 번으로 가능합니다.

Google Workspace는 실시간 협업에서 특히 뛰어난 성능을 발휘합니다. 여러 팀원이 동시에 문서나 스프레드시트에서 작업할 수 있으며, 모든 사람의 변경 사항을 실시간으로 확인할 수 있습니다. Gmail, 달력, 드라이브, 미트, 채팅을 한곳에서 사용할 수 있어 여러 도구를 찾아 헤매지 않아도 됩니다. 모든 것이 클릭 한 번으로 가능합니다.

📚 추천 읽기: 최고의 Google 회의 대안

ClickUp으로 가상 협업을 업그레이드하세요

바로 여기 있습니다: 오늘날 원격 팀을 위한 최고의 가상 협업 tool입니다.

깔끔한 UI, 아바타 기반 라운지, 고성능 협업 hub 등 어떤 요소가 우선순위이든, 여러분의 특정 요구사항을 충족하도록 설계된 플랫폼이 존재합니다. 하지만 모든 기능을 한곳에서 제공하는 플랫폼은 극소수에 불과합니다.

바로 그 이유로 ClickUp이 이상적인 선택이 됩니다. 원격 팀과의 가상 협업을 효율화하는 데 필요한 모든 기능을 갖추고 있습니다. tools를 중앙화하고 팀 간 협업을 원활하게 할 준비가 되었다면, ClickUp이 바로 여러분의 올인원 솔루션입니다.

ClickUp에 무료로 가입하여 팀원들이 어디에 있든 함께 일할 수 있도록 하세요.