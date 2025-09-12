실행 가능한 인사이트를 수집하기 위한 제품 시장 적합성 설문조사 질문

만약 당신의 제품이 하룻밤 사이에 사라진다면, 고객들은 대체품을 찾아 허둥지둥할까요?

아니면 사라진 걸 눈치채지도 못할까? 그것이 진정한 제품 시장 적합성(PMF)의 시금석이다.

제품을 개발 중이라면—이 글을 읽는 분이라면 그럴 가능성이 높습니다—잘 구성된 설문조사를 포함한 적절한 제품 시장 적합성 연구 없이는 앞으로 나아갈 수 없습니다.

시장 수요를 파악하고, 목표 시장을 검증하며, 솔루션의 확장 가능성을 판단하기 위해 초기 단계에서 제품 시장 적합성을 측정하는 것은 거의 필수적입니다.

그러나 신뢰할 수 있는 통찰력을 얻는 것은 한 가지에 의존합니다: 올바른 제품 시장 적합성 설문조사를 하는 것입니다.

무엇을 물어봐야 할까요? 바로 그 점을 다음에서 다루겠습니다.

제품 시장 적합성이란 무엇이며 왜 중요한가

“필수 기능”과 “추가 기능”의 차이를 좁히는 것이 바로 제품 시장 적합성(PMF)이 추구하는 목표입니다.

간단히 말해, PMF란 특정 사용자 집단(타깃 고객)의 명확한 문제를 해결하여 그들이 더 이상 제품을 사용할 수 없게 되면 실망할 정도로 만족시키는 상태를 의미합니다. 이 단계에서는 시장 수요가 검증되어 확신을 가지고 사업을 확장할 수 있습니다.

대부분의 스타트업과 SaaS 기업에게 PMF(제품 시장 적합성)를 찾는 것은 자금 조달이나 확장 전에 달성해야 할 첫 번째 실질적인 마일스톤입니다.

제품 시장 적합성(PMF)에 대해 주목할 점은 지속적인 과정이라는 것입니다. 핵심 기능을 개선하고 올바른 사용자에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 지속적으로 올바른 제품 시장 적합성 설문조사를 던져야 합니다.

📌 예시: 예를 들어 Dropbox의 인스턴스를 살펴보겠습니다. 출시 당시 클라우드 스토리지 솔루션은 불편하고 신뢰할 수 없었습니다. Dropbox는 기기 간 원활한 동기화와 직관적인 인터페이스를 제공함으로써 매우 현실적인 문제를 해결하며 차별화되었습니다.

이 제품은 USB 드라이브나 끝없는 이메일 스레드 없이도 파일 접근을 용이하게 한다는 중대한 문제를 해결했습니다.

Dropbox의 바이럴 추천 프로그램 (보내는 사람과 받는 사람 모두에게 추가 저장소 제공)은 확장을 위한 전략적 움직임이었습니다. 이는 사용자를 홍보자로 전환시켜 강력한 시장 수요를 창출했으며, 제품 시장 적합성을 달성했음을 입증했습니다.

⭐ 기능 템플릿 모든 인사이트, 질문, 응답을 한곳에 체계적으로 정리할 수 있는 바로 가기: ClickUp 시장 조사 템플릿은 제품 시장 적합성을 진지하게 고려하는 팀을 위해 설계되었습니다. ClickUp의 시장 조사 템플릿을 활용하여 데이터 기반의 확신을 가지고 앞으로 나아갈 방향을 명확히 파악하세요 이 템플릿을 활용하면 연구를 체계화하고, 목표 시장에서 패턴을 발견하며, 피드백을 명확한 다음 단계로 전환할 수 있습니다. 신규 기능 검증, 신규 시장 탐색, 위치 조정 등 어떤 상황에서도 효과적입니다.

제품 시장 적합성 설문조사는 전략적이고 증거 기반의 의사결정을 추구하는 창업자와 비즈니스 팀에게 가장 효과적인 제품 피드백 메커니즘 중 하나입니다.

수동적인 분석과 달리 설문조사는 목표 고객에게 직접 접근할 수 있는 기회를 제공합니다. 또한 제품 피드백 설문조사를 통해 피드백 루프를 주도적으로 관리하며 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다:

✅ 목표 고객층을 정의하고 상세한 맞춤형 고객 세그먼트를 구축하세요

✅ 제품 시장 적합성(PMF) 과정 전반에 걸쳐 고객 커뮤니케이션 관리를 원활히 하여 감정 변화를 연구하세요

✅ 경험, 선호도, 기대치에 대한 고객의 직접적인 피드백 수집

전반적으로 설문조사는 목표 고객층의 감정적·행동적 신호를 포착함으로써 제품 시장 적합성을 측정하는 데 도움을 줍니다.

"이 제품을 더 이상 사용할 수 없다면 어떤 기분이 드시겠습니까?" 또는 "다른 사람들에게 이 제품 사용을 추천해 본 적이 있습니까?"와 같은 질문을 통해 고객 만족도, 충성도 및 전반적인 제품 값을 평가할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 널리 사용되는 숀 엘리스 테스트는 기준점을 제시합니다: 응답자의 40%가 당신의 제품이 없다면 매우 실망할 것이라고 답한다면, 당신은 제품 시장 적합성(Product Market Fit)에 가까워졌을 가능성이 높습니다.

결론적으로, 이러한 정성적 응답을 정량적 데이터와 결합하면 정보에 기반한 데이터 중심의 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 근로자의 약 60%는 인스턴트 메시지에 10분 이내로 응답하지만, 15%는 2시간 이상 걸려 업무 불일치와 추진력 상실을 초래합니다.

키 제품 시장 적합성 설문조사 질문

사용자의 진정한 입장을 파악하기 위해 물어볼 수 있는 가장 효과적인 제품 시장 적합성 설문조사 질문 유형을 살펴보겠습니다.

아래는 5가지 전략적 범주로 분류된 20가지 엄선된 제품 시장 적합성 설문조사 질문입니다.

주요 제품 시장 적합성 질문

1. 저희 제품을 더 이상 사용할 수 없게 된다면 어떤 기분이 드시겠습니까?

✍🏻 이 질문을 통해 무엇을 얻을 수 있나요? 숀 엘리스 테스트로 입증된 키 제품 시장 적합성 설문조사 질문입니다. 감정적 첨부 파일을 드러내며, '매우 실망할 것'이라고 답한 사람의 수를 기준으로 제품 시장 적합성 달성 여부를 판단하는 데 도움이 됩니다

📖 추천 자료: 조건부 논리로 구동되는 스마트한 양식이 가장 복잡한 워크플로우를 지원합니다

사용 및 경험 관련 질문

2. 저희 제품을 얼마나 자주 사용하시나요?

✍🏻 이 질문을 통해 무엇을 얻을 수 있나요? 가장 적극적으로 참여하는 사용자를 식별하고 강력한 시장 적합성과 부합하는 사용 패턴을 파악하는 데 도움이 됩니다.

3. 이 문제를 마지막으로 경험한 시기에 대해 말씀해 주세요.

✍🏻 이 질문을 통해 무엇을 얻을 수 있나요? 이 질문은 사용자가 언제, 왜 귀사의 제품을 찾는지에 대한 실제 상황을 제공하여 제품 시장 적합성 연구를 풍부하게 합니다.

📖 추천 자료: 제품 팀을 위한 10가지 제품 피드백 도구

4. 이전에 어떤 솔루션을 사용해 보셨나요?

✍🏻 이 질문을 통해 무엇을 얻을 수 있나요? 경쟁사와 사용자가 벗어나고자 하는 점을 이해하는 데 도움이 되어 시장 수요 격차에 대한 통찰력을 제공합니다.

💡 전문가 팁: ClickUp 내장 /AI 어시스턴트인 ClickUp Brain을 활용해 설문조사 질문을 생성하세요!

5. 해당 솔루션에서 마음에 들지 않았던 점은 무엇인가요?

✍🏻 이 질문을 통해 무엇을 얻을 수 있나요? 경쟁사의 약점을 파악하고 핵심 기능을 맞춤화하여 경쟁사 대비 우위를 점할 수 있습니다.

6. 일 중 전형적인 하루 일과가 어떻게 되나요?

✍🏻 이 질문을 통해 무엇을 얻을 수 있나요? 이 질문은 행동적 통찰력을 더해, 제품이 목표 고객의 일상 속에 어떻게 녹아드는지 더 잘 지도할 수 있게 합니다.

💡 전문가 팁: 회의가 실제로 일하는지 확신이 서지 않나요? 회의 후 피드백 설문조사 질문을 통해 팀의 솔직한 의견을 수집하여 사람들이 정말 참석하고 싶어 하는 회의를 운영하세요.

맞춤형 고객 만족도 질문

7. 이 제품을 다른 사람에게 추천해 본 적이 있나요?

✍🏻 이 질문을 통해 무엇을 얻을 수 있나요? 이 질문은 고객 만족도를 측정하고 유기적 성장을 이끌 수 있는 브랜드 옹호자를 식별합니다.

8. 친구나 가족에게 저희를 추천해 본 적이 있나요?

✍🏻 이 질문을 통해 무엇을 얻을 수 있나요? 충성도에 대한 또 다른 관점—제품이 입소문 추천을 얻을 만큼 강력하게 요구를 충족시키는지 보여줍니다.

9. 이 제품으로부터 가장 큰 혜택을 받을 수 있는 사람은 어떤 유형이라고 생각하시나요?

✍🏻 이 질문을 통해 무엇을 얻고 있나요? 사용자가 목표 시장을 정의하도록 하고, 구매자 페르소나와 마케팅 전략을 구체화하는 데 도움을 받으세요.

10. 답변 중 하나 이상에 대한 추가 설명을 요청하기 위해 이메일로 후속 연락을 드려도 괜찮을까요?

✍🏻 이 질문을 통해 무엇을 얻을 수 있나요? 사용자에게 직접 응답하고 더 깊은 관계를 형성할 수 있는 피드백 루프를 구축합니다.

💡 전문가 팁: 훌륭한 제품 아이디어가 있지만 어떻게 제안해야 할지 모르시나요? '비즈니스 성공을 위한 제품 제안서 작성법'에서는 아이디어를 설득력 있는 제안서로 전환하여 지지를 얻고 추진력을 구축하는 방법을 상세히 설명합니다.

개선 및 추천 질문

11. 귀하의 요구를 더 잘 충족시키기 위해 제품을 어떻게 개선할 수 있을까요?

✍🏻 이 질문을 통해 무엇을 얻을 수 있나요? 고객의 직접적인 제품 피드백은 개발 우선순위를 정하고 시장 적합성 격차를 해소하는 데 도움이 됩니다.

12. 개선이 필요한 부분은 무엇인가요(예: 고객 지원, 안정성, 디자인)?

✍🏻 이 질문을 통해 무엇을 얻을 수 있나요? 개선에 대한 목표 방향을 제시하고 제품 또는 서비스의 취약점을 부각시켜 줍니다.

13. 경쟁사와 비교했을 때 저희의 차별화된 점은 무엇이라고 생각하시나요?

✍🏻 이 질문을 통해 무엇을 얻을 수 있나요? 인식된 값 제안을 드러내고 브랜드 차별화 전략을 세분화하는 데 도움이 됩니다.

14. 이 제품이 더 이상 이용 불가능해진다면 대체로 무엇을 사용할 것 같습니까?

✍🏻 이 질문을 통해 무엇을 얻을 수 있나요? 사용자 연구 수행 방식에 대한 전략적 대안 — 시장에서 제품의 대체 가능성을 보여줍니다.

15. 이 솔루션의 대안을 찾아보셨나요?

✍🏻 이 질문을 통해 무엇을 얻을 수 있나요? 사용자가 당신의 솔루션에 커밋했는지, 아니면 더 나은 대안을 찾을 때까지 임시로 만족하는 것인지 확인해 줍니다.

발견 및 세분화 질문

16. 이 제품을 어떻게 발견하거나 알게 되셨나요?

✍🏻 이 질문을 통해 무엇을 얻을 수 있나요? 시장 조사 노력을 안내하고 가장 강력한 고객 획득 채널이 어디인지 알려줍니다.

17. 본인에 대해 간단히 소개해 주시겠어요? 현재 고용 상태는 어떻게 되시나요?

✍🏻 이 질문을 통해 무엇을 얻을 수 있나요? 응답을 세분화하고 특정 맞춤형 고객층에 맞춰 제품을 설계할 수 있는 맥락을 제공합니다.

18. 어떤 문제로 인해 이 제품을 사용해 보게 되셨나요?

✍🏻 이 질문을 통해 무엇을 얻을 수 있나요? 사용자의 진정한 동기를 파악하고, 제품 시장에서 관련성 있는 문제를 해결하고 있는지 검증합니다.

19. 이 답변을 선택하신 이유를 알려주시면 감사하겠습니다.

✍🏻 이 질문을 통해 무엇을 얻고 있나요? 닫힌 질문 뒤에 숨겨진 더 깊은 통찰을 이끌어내는 개방형 질문—질적 데이터 수집에 유용합니다.

20. 신규 기능 출시 시 베타 목록에 포함되시겠습니까?

✍🏻 이 질문을 통해 무엇을 얻을 수 있나요? 얼리 어답터를 식별하고, 신규 기능을 테스트하며, 제품 주변에 더 강력한 커뮤니티를 구축하는 데 도움이 됩니다.

📖 추천 자료: 시장과 제품 잠재력을 완전히 이해하기 위한 고객 발견 질문

ClickUp에서 설문조사를 생성하고 관리하는 방법

제품 시장 적합성 설문조사 질문을 준비하고 무엇을 물어볼지 명확히 파악하셨습니다. 하지만 적절한 시스템이 없다면 데이터가 오히려 해가 될 수 있습니다.

문제는 이렇습니다: 응답은 한 tool에서 수집하고, 다른 tool에서 저장하며, 인사이트는 또 다른 곳에서 추적합니다. 이처럼 분산된 워크플로는 정보의 누락, 왜곡된 결과, 신뢰할 수 없는 데이터를 초래하여 진정한 제품 시장 적합성 측정을 어렵게 만듭니다.

지금 바로 필요한 솔루션: ClickUp—일을 위한 모든 것 앱으로, 응답 수집, 제출물 정리, 고객 니즈 분석 수행, 팀 협업까지 가능합니다.

탭 전환 없이, 번거로운 데이터 내보내기도 필요 없습니다.

놓쳐서는 안 됩니다. 놓친 기회는 없어야 합니다. 그 방법을 함께 살펴보겠습니다.

ClickUp 양식을 활용하여 맞춤형 PMF 설문조사를 구축하세요

일반적인 제품 전략 템플릿에 의존하기보다는 맞춤형 설문조사를 통해 특정 목표 고객층에 맞는 제품 시장 적합성 설문 질문을 정확히 던질 수 있습니다.

왜 중요한가요? 이는 어떤 두 제품도, 어떤 두 맞춤형 고객 세그먼트도 동일하지 않기 때문입니다.

설문조사 문항을 맞춤화하면 행동 패턴을 분석하고, 마찰 지점을 발견하며, 시장 수요에 부합하도록 돕는 질적 응답을 수집할 수 있습니다.

바로 여기에 ClickUp Forms가 필요합니다. 독립형 양식 빌더가 고립된 상태로 존재하는 것과 달리, ClickUp Forms는 작업 공간과 직접 연결되어 모든 응답을 작업, 인사이트 또는 워크플로우로 전환합니다.

정적인 설문조사를 넘어 ClickUp Forms로 살아 숨 쉬는 시스템을 구축하세요

즉, 답변을 수집한 후 ClickUp의 내장 AI로 신속하게 분석하고 팀과 업데이트를 공유할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 산발적인 고객 의견을 실제 제품 결정으로 전환하는 데 어려움을 겪고 계신가요? 효과적인 피드백 관리 시스템 구축 방법에서는 피드백을 체계화하고 분석하며 실행에 옮기는 방법을 알려드립니다 .

✨ClickUp에서 PMF 설문조사를 만드는 방법에 대한 간단한 가이드입니다:

단계 1: 양식 보기 추가하기

ClickUp 스페이스, 폴더 또는 목록으로 이동하여 새 양식 보기를 추가하고 설문조사를 구축하세요

단계 2: PMF 설문조사 질문 추가하기

핵심 질문인 "이 제품을 더 이상 사용할 수 없다면 어떻게 느끼시겠습니까?"를 포함하고, 대상 시장과 목표에 따라 맞춤형 질문을 추가하세요.

단계 3: 조건 논리 활성화

응답에 따라 후속 질문을 맞춤 설정하는 논리적 접근법 활용(예: "매우 실망할 것"이라고 답한 경우 이유를 묻기).

4단계: 디자인 맞춤형 설정

맞춤형 이미지, 색상, 레이아웃 조정을 통해 양식을 브랜드에 맞게 구성하세요.

단계 5: 워크플로우 자동화

응답을 작업으로 전환하거나, 감정 분석을 기반으로 태그를 지정하거나, 팀 회원에게 후속 조치를 할당하기 위해 자동화 또는 자동화 에이전트를 설정하세요.

응답을 작업으로 전환하고 ClickUp으로 워크플로우를 자동화하세요

ClickUp 제품 피드백 설문조사 템플릿은 복잡한 절차 없이 체계적이고 의미 있는 의견을 수집하기 위한 훌륭한 출발점입니다.

📖 추천 자료: 데이터 분석 및 수집 속도를 높이는 양식 자동화 소프트웨어

내장된 /AI와 대시보드로 응답을 추적하고 트렌드를 파악하세요

첫 단계는 완료됨; 그러나 이는 시작에 불과합니다. 진정한 값은 그 데이터를 어떻게 활용하느냐에 달려 있습니다.

사용자의 반응을 파악할 수 있는 가시성이 없으면, 키 패턴, 시장 수요 변화 또는 제품 시장 적합성 검증 전략 개선 기회를 놓칠 위험이 있습니다.

Dropbox가 서비스를 업데이트한 예시를 기억하시나요?

데이터 기반 기업은 경쟁사 대비 맞춤형 고객 확보에서 23배, 수익성에서 19배, 고객 유지율에서 거의 7배 더 높은 성과를 내는 등 압도적인 경쟁 우위를 점합니다.

ClickUp 대시보드는 이를 위한 완벽한 환경을 제공합니다.

ClickUp 대시보드를 활용하여 지속 가능한 성장을 이끄는 정보 기반 의사결정을 내리세요

모든 제품 시장 적합성 설문조사 응답을 깔끔하고 통찰력 있는 보기로 통합한 맞춤형 시각적 보고서를 구축할 수 있습니다. 동시에 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

✅ 막대 차트, 원형 차트 또는 선 그래프로 설문조사 동향을 시각화하세요

✅ 실시간 시장 적합성 신호를 모니터링할 수 있는 라이브 대시보드를 설정하세요

✅ 샘플 크기, 사용자 유형 또는 감정 범주별로 보기 필터링

✅ 설문조사 결과를 연결된 작업이나 제품 업데이트에 바로 연결하세요

설문조사에서 핵심 요약이나 빠른 인사이트를 얻고 싶다면 ClickUp Brain에 문의하세요. 즉시 인사이트를 제공해 드립니다. 방법은 다음과 같습니다. 👇🏼

원시 고객 피드백을 명확한 전략적 우위로 전환하는 또 다른 훌륭한 방법은 ClickUp 제품 포지셔닝 템플릿을 활용하는 것입니다.

💡 전문가 팁: 설문지를 처음부터 설계하는 것은 금방 부담스러워질 수 있습니다— 효율적인 데이터 수집을 위한 Free 설문지 템플릿을 활용하면 즉시 사용 가능한 맞춤형 템플릿으로 워크플로우를 간소화하고 정확한 인사이트를 빠르게 수집할 수 있습니다.

제품 시장 적합성은 데이터로부터의 통찰력과 마케팅으로부터의 공감, 그리고 전사적 차원의 전략적 실행이 필요한 전사적 대화입니다.

다양한 기능의 관점을 반영하면 고객 피드백을 실제 문제점을 해결하는 실행 계획으로 전환하고 분석할 수 있습니다.

참여 대상과 각 참여자가 테이블에 기여하는 바는 다음과 같습니다: 제품 관리자/소유자* → PMF 목표와 설문조사를 정의하고 의사결정을 주도합니다

데이터 분석가* → 데이터를 정리하고 패턴을 발견하며 사용자 인사이트를 도출합니다

마케팅 팀* → 목표 시장 세분화를 지원하고 메시지 일관성을 보장합니다

엔지니어링/제품 팀 → 인사이트를 우선순위가 지정된 작업 및 기능 개선으로 전환합니다

이러한 협업이 바로 ClickUp 문서들이 가능하게 하는 것입니다.

ClickUp Docs로 팀이 협업하고 인사이트를 워크플로우에 직접 연결할 수 있는 살아있는 문서를 생성하세요

ClickUp의 '댓글 할당' 기능을 활용하면 제품 시장 적합성 설문조사 결과를 요약한 공유 문서를 생성하고, 차트와 요약 자료를 추가하며, 실시간으로 관계자에게 태그를 지정할 수 있습니다.

모든 피드백은 논의로 이어지고, 모든 논의는 작업으로 전환될 수 있습니다.

여러 tools를 오가거나 이메일 스레드에서 작업 항목을 놓치는 대신, ClickUp은 모든 것을 한 곳에 모아 놓습니다. 그래서 놓치는 일이 없습니다.

사용자가 '매우 실망할 것'이라고 생각하는 이유를 탐구하든 핵심 기능 개선을 브레인스토밍하든, 팀 전체가 목표를 공유하고 책임을 다할 수 있습니다.

📖 함께 읽기: 최고의 시장 조사 템플릿

시장 피드백을 실제로 클릭(상승)시키는 시간

제품 시장 적합성은 우연히 발견되는 것이 아닙니다. 측정하고, 테스트하고, 설문조사하며 때로는 집착할 정도로 신경 써야 합니다. 그리고 그것은 좋은 일입니다.

그러나 제품 시장 적합성 설문조사는 올바르게 설정되고, 제대로 추적되며, 신속하게 실행될 때만 일합니다. 바로 여기에 ClickUp이 필요한 이유입니다.

ClickUp Forms를 사용하면 피드백을 수집하고 자동화할 수 있습니다. 한편, ClickUp Docs와 할당된 댓글 기능을 통해 제품팀부터 마케팅팀까지 전 팀원이 한 곳에서 협업할 수 있습니다.

Pontica Solutions의 계정 디렉터인 Dayana Mileva가 말하듯이:

ClickUp을 통해 우리는 게임에서 한 단계 앞서 나가, 클라이언트가 실시간으로 성과, 점유율, 프로젝트를 확인하고 모니터링할 수 있는 대시보드를 구축했습니다. 이를 통해 클라이언트는 특히 서로 다른 국가, 때로는 대륙에 위치해 있음에도 팀과 연결되어 있다는 느낌을 받을 수 있습니다.

결국, 사용자의 40%가 제품이 사라진다는 사실에 매우 실망한다면, 당신은 올바른 길을 가고 있는 것입니다. 아직 그 답을 모른다면, 지금 바로 ClickUp에 가입하세요!

자주 묻는 질문

1. 제품 시장 적합성 테스트의 질문은 무엇인가요?

제품 시장 적합성 테스트에서 가장 흔히 묻는 질문은 다음과 같습니다:

"이 제품을 더 이상 사용할 수 없다면 어떤 기분이 드시겠습니까?"

일반적인 답변 선택지는 다음과 같습니다:

매우 실망스럽습니다

다소 실망스럽습니다

실망하지 않을 거예요 (정말 유용하지 않아요)

2. 효과적인 설문조사 질문 5가지가 무엇인가요?

제품 시장 적합성 또는 사용자 만족도를 측정하는 데 효과적인 5가지 설문조사 질문은 다음과 같습니다:

이 제품을 더 이상 사용할 수 없다면 어떤 기분이 드시겠습니까? 이 제품으로부터 얻는 주요 혜택은 무엇입니까? 이 제품으로부터 가장 큰 혜택을 볼 수 있는 사람은 어떤 유형의 사람이라고 생각하시나요? 제품을 어떻게 개선해야 할까요? 이 제품을 다른 사람에게 추천해 보셨나요? 추천한 이유 또는 추천하지 않은 이유는 무엇인가요?

3. 제품-시장 적합성에 대해 사용자에게 무엇을 물어봐야 할까?

제품-시장 적합성을 평가하려면 사용자에게 다음과 같이 질문하세요:

이 제품을 더 이상 사용할 수 없다면 얼마나 실망하시겠습니까?

이 제품이 여러분에게 해결해주는 문제는 무엇인가요?

이 제품이 이용 불가능할 경우 어떤 대안을 사용하시겠습니까?

가장 값을 두는 기능은 무엇인가요?

이 제품을 어떻게 알게 되셨나요?

4. 제품-시장 적합성에 대한 40% 규칙이란 무엇인가요?

40% 법칙에 따르면, 설문조사에 참여한 사용자의 최소 40%가 더 이상 제품을 사용할 수 없게 되면 '매우 실망할 것'이라고 답한다면, 제품-시장 적합성을 달성한 것으로 간주할 수 있습니다.