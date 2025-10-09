노코드 빌딩을 위한 최고의 Builder.io 대안 10선

Builder.io는 페이지를 빠르게 생성하기 쉽습니다. 하지만 사이트 규모가 커지거나 워크플로우가 복잡해지면 '쉬움'은 금세 '한도'로 변할 수 있습니다

더 많은 유연성, 개발 및 디자인 팀을 위한 강력한 협업 기능, 또는 기존 스택에 완벽하게 통합되는 헤드리스 CMS를 제공하는 Builder.io 대안을 찾고 있다면, 이 가이드가 바로 당신을 위한 것입니다.

디자이너, 개발자, 제품 팀을 위한 최고의 Builder.io 경쟁사들을 한데 모아 소개합니다. 여러분의 로드맵에 맞춰 확장되는 플랫폼을 선택하세요. 방해가 되는 플랫폼이 아닌, 함께 성장하는 플랫폼을 선택하세요.

💡 전문가 팁: 필수 요소를 카테고리별로 지도하세요—콘텐츠 관리, 통합 기능, 확장성, 보안, 팀 협업—그런 다음 일반적인 기능 목록이 아닌 실제 사용 사례를 기준으로 각 tool을 평가하세요.

목록을 살펴보기 전에, 우선 강력한 Builder.io 대안의 조건이 무엇인지 명확히 해보겠습니다.

Builder.io 대안에서 무엇을 찾아야 할까요?

Builder.io 대안을 탐색할 때는 각 tool이 팀의 워크플로우, 성장 플랜, 기술적 요구사항과 얼마나 잘 부합하는지에 집중하세요. 적합한 플랫폼은 콘텐츠 관리를 간소화하면서도 디자이너와 개발자 모두에게 필요한 유연성을 제공해야 합니다.

키 고려 사항은 다음과 같습니다:

비기술 사용자를 위한 시각적 인터페이스로 신속한 편집 및 게시 가능

기존 tools와의 연결을 위한 통합 기능 및 API 통합

다양한 기기와 전자상거래 플랫폼 전반에 걸친 확장성과 안정적인 성능

불필요한 복잡성을 더하지 않는 광범위한 맞춤형 옵션

고급 보안, 관리자 제어, 규정 준수 지원과 같은 엔터프라이즈 플랜 기능

콘텐츠 제작자, 개발자, 이해관계자가 원활하게 협업할 수 있도록 지원하는 tools

주요 Builder.io 대안 서비스 한눈에 보기

상세 리뷰에 들어가기 전에, 주요 Builder.io 대안들의 간략한 비교와 각 제품의 장단점을 살펴보겠습니다.

tool* 가장 적합한 주요 기능 가격 ClickUp AI 기반 웹 프로젝트 워크플로우 팀 크기: 크리에이티브, 제품, 엔지니어링 팀에 이상적 CMS 문서, 화이트보드, 자동화, 채팅, ClickUp Brain, AI 에이전트, 콘텐츠 관리 템플릿 Free Forever; 기업 맞춤형 설정 가능 Sanity 구조화된 API 우선 콘텐츠 워크플로우 팀 크기: 높은 유연성이 필요한 개발자 중심 팀에 이상적 맞춤형 스키마, 실시간 Studio 협업, GraphQL 및 GROQ API, CDN, 콘텐츠 레이크 Free Plan; 유료 플랜은 사용자당 월 15달러부터 시작 Webflow 시각적 디자인 유연성 팀 크기: 디자이너 및 마케팅 팀에 이상적 드래그 앤 드롭 에디터, 내장형 CMS, 맞춤형 코드, 호스팅, SEO, 협업 tools Free Plan; 유료 플랜은 월 $18부터 시작 콘텐츠풀(Contentful)* 엔터프라이즈급 헤드리스 CMS 팀 크기: 글로벌 기업 및 대규모 웹 팀에 이상적 모듈형 콘텐츠 모델링, GraphQL API, RBAC, 현지화, 앱 마켓플레이스 Free Plan; 유료 플랜 월 $300부터 Storyblok 모듈형 콘텐츠 블록과 시각적 편집 팀 크기: 마케팅과 개발 협업에 이상적 비주얼 에디터, 실시간 미리보기, 재사용 가능한 컴포넌트, 다국어 워크플로우 Free Plan; 유료 플랜은 월 $99부터 시작 Framer 신속한 프로토타이핑 및 사이트 구축 팀 크기: 빠르게 움직이는 디자인 및 성장 팀에 이상적 시각적 UI, 애니메이션 지원, SEO, 내장 호스팅, 분석 기능 Free Plan; 유료 플랜은 월 $15부터 시작 Strapi 완전한 백엔드 제어 기능을 갖춘 오픈소스 CMS 팀 크기: 자체 호스팅 옵션이 필요한 개발 팀에 이상적 REST 및 GraphQL API, 맞춤형 콘텐츠 유형, 전체 코드 접근 권한, 플러그인 생태계 Free (자체 호스팅); 유료 클라우드 플랜은 월 $15부터 시작 프리즈믹(Prismic)* 마케팅 중심 콘텐츠 관리 팀 팀 크기: 캠페인 제작을 위한 마케팅 + 개발 팀에 이상적 슬라이스 기반 에디터, 스케줄링, 로컬라이제이션, 실시간 미리보기 Free Plan; 유료 플랜은 월 $180부터 시작 Plasmic 컴포넌트 기반 로우코드 개발 팀 크기: 디자인 시스템 및 React/Vue 앱 확장하는 팀에 이상적 비주얼 빌더, 재사용 가능한 컴포넌트, 완전한 개발자 통합, API Free Plan; 유료 플랜은 월 $49부터 시작 Podia 디지털 제품 및 온라인 강좌 판매 팀 크기: 제작자, 코치, 교육자에게 이상적 코스 호스팅, 스토어프론트 빌더, 이메일 마케팅, 멤버십 Free Plan; 유료 플랜은 월 $39부터 시작

최고의 Builder.io 대안

이 Builder.io 대안들은 유연성, 강력한 성능, 확장성을 결합합니다. 소규모 팀이 빠르게 구축하든, 기업이 복잡한 워크플로우를 관리하든 상관없이 말이죠. 신속한 페이지 개발부터 원활한 콘텐츠 관리, 강력한 통합 기능까지, 탐색해볼 만한 최고의 플랫폼을 소개합니다.

ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법 저희 편집팀 팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 추천이 실제 제품 값을 바탕으로 함을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 설명입니다.

1. ClickUp (AI 기반 워크플로우로 웹 프로젝트 구축, 관리 및 확장하기에 최적)

ClickUp 문서를 무료로 사용해 보세요! ClickUp 문서에서 웹 콘텐츠부터 제품 업데이트까지 모든 것을 실시간으로 생성, 정리, 협업하세요

노코드 시각적 개발을 위한 강력한 Builder.io 대안을 찾고 있다면 ClickUp이 최고의 후보입니다. Builder.io가 드래그 앤 드롭 방식의 웹사이트 및 앱 빌더로 유명한 반면, ClickUp은 웹 프로젝트 구축, 관리, 확장을 위한 통합 플랫폼을 제공합니다. 시각적 협업, 콘텐츠 관리, AI 기반 자동화를 한곳에서 결합한 솔루션입니다.

현대 웹 팀을 위한 협업 기능

ClickUp의 협업 제품군은 아이디어 구상부터 출시까지 팀 전체가 동기화되도록 설계되었습니다. 일용할 모든 것 앱인 ClickUp은 문서, 작업, 커뮤니케이션을 하나의 연결된 스페이스으로 통합합니다. ClickUp Docs는 동적 CMS 역할도 수행하여 콘텐츠를 협업으로 생성, 편집, 게시할 수 있습니다.

ClickUp의 협업 제품군은 아이디어 구상부터 출시까지 팀 전체가 동기화되도록 설계되었습니다. 일용할 모든 것 앱인 ClickUp은 문서, 작업, 커뮤니케이션을 하나의 연결된 스페이스으로 통합합니다. ClickUp Docs는 동적 CMS 역할도 수행하여 콘텐츠를 협업으로 생성, 편집, 게시할 수 있습니다.

댓글 속 훌륭한 아이디어를 즉시 실행 가능한 작업으로 전환한 후 담당자와 세부 사항을 추가하여 아이디어를 현실로 만드세요

문서는 작업, 댓글, 워크플로우와 깊이 통합되어 콘텐츠가 항상 실행 가능하고 체계적으로 유지됩니다. 중첩 페이지와 풍부한 형식으로 콘텐츠 구조를 유지하며, 내장된 작업 연결 기능을 통해 텍스트를 즉시 실행 항목으로 전환할 수 있습니다. 대규모 팀의 경우, 이는 분리된 tool 간 불필요한 소통을 줄여줍니다 .

시각적 플랜을 위해 ClickUp 화이트보드를 활용하면 팀과 실시간으로 사용자 여정, 와이어프레임, 프로젝트 흐름을 매핑할 수 있어 브레인스토밍과 프로토타이핑에 완벽합니다. 실시간 협업을 통해 디자이너, 개발자, 이해관계자가 초기 단계부터 일관성을 유지할 수 있습니다.

ClickUp 채팅으로 커뮤니케이션도 업그레이드됩니다. 프로젝트 논의가 일과 직접 연결되므로 더 이상 흩어진 Slack 스레드나 놓친 맥락이 없습니다. 대화, 문서, 작업이 동일한 스페이스에서 이루어집니다.

*노코드 워크플로우를 위한 자동화 및 통합 솔루션

ClickUp 자동화는 효율성을 한 단계 높입니다. 상태 필드 업데이트, 작업 할당, 검토 준비 완료 시 알림 전송과 같은 반복 단계를 제거하여 프로젝트를 원활하게 진행시킵니다. 코딩이 필요 없습니다.

사전 구축된 자동화 자동화 레시피를 사용하거나 필요에 맞게 맞춤형으로 설정하세요

또한 1,000개 이상의 통합 기능 (Figma, Slack, Google Drive 등 포함)을 통해 ClickUp은 즐겨찾기 디자인 및 개발 tools과 원활하게 연결됩니다.

🎬 다음 영상 시청하기: ClickUp AI가 프로젝트 플랜, 구축, 관리 방식을 어떻게 혁신하는지 확인하세요—작업 인계 자동화부터 팀 간 진행 요약까지.

ClickUp Brain으로 구현하는 AI 기반 생산성

ClickUp Brain으로 즉각적인 답변, 작업 요약, 스마트 제안을 받아보세요—항상 대기 중인 AI 에이전트입니다

플랫폼의 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain을 활용하면 웹 프로젝트에 강력한 기능을 더할 수 있습니다. 문서 요약, 콘텐츠 생성, ClickUp 작업 내 다음 단계 제안 등 팀이 품질을 유지하면서 더 빠르게 작업할 수 있도록 지원합니다.

사이트 확장, 다중 클라이언트 관리, 기업 대상 구축 등 어떤 작업을 하든 ClickUp은 생성, 실행, 반복 작업을 한 곳에서 처리할 수 있도록 지원합니다.

고급 자동화 및 인사이트를 위해 ClickUp Brain MAX는 지능형 워크플로우 제안 및 콘텐츠 생성 등 더 많은 AI 기능을 잠금 해제합니다.

⭐ 판도를 바꾸는 솔루션 ClickUp Brain MAX로 분산된 앱과 플랫폼 사이를 오가는 번거로움을 잊으세요. 가장 핵심적인 일 기능—AI, 검색, 자동화—를 단일화된 데스크톱 환경 안에서 병합합니다. 다음과 같은 혜택을 누리세요: Talk-to-Text로 손이 자유로운 일 가능하게 하는 간편한 음성 인식 명령어

연결된 모든 앱과 파일에서 결과를 추출하는 ClickUp 기업 검색

워크플로우의 어느 단계에서든 여러분을 지원하는 스마트하고 상황 인식형 AI

즐겨찾기 tools를 연결하는 자동화 기능으로, ClickUp을 벗어나지 않고도 플랫폼 간 작업을 관리하세요

ChatGPT, Claude, Gemini 등 다양한 작업을 위한 주요 대규모 언어 모델(LLM)에 한 곳에서 모두 접근하세요

ClickUp 작업은 높은 수준의 맞춤 설정이 가능하여 사용자 지정 필드, 상태, 보기를 통해 업무 할당, 추적 및 우선순위 설정이 가능합니다. 애자일 웹 개발 팀과 콘텐츠 제작자에게 이상적입니다.

또한 ClickUp의 AI 에이전트를 통해 복잡한 워크플로우를 자동화하고, 반복적인 작업을 위임하며, 지능형 추천을 받아보세요. AI가 번거로운 작업을 처리하는 동안 팀이 창의적이고 전략적인 일에 집중할 수 있도록 지원합니다.

또한 ClickUp의 AI 에이전트를 통해 복잡한 워크플로우를 자동화하고, 반복적인 작업을 위임하며, 지능형 추천을 받아보세요. AI가 번거로운 작업을 처리하는 동안 팀은 창의적이고 전략적인 일에 집중할 수 있습니다.

시작하기 위한 단계를 원하신다면, ClickUp 콘텐츠 관리 템플릿이 콘텐츠 라이브러리, 게시 워크플로우, 승인 절차를 원활하게 관리할 수 있는 즉시 사용 가능한 프레임워크를 제공합니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 콘텐츠 관리 템플릿으로 콘텐츠 개발 및 관리를 간편하게 하고 시간과 노력을 절약하세요

ClickUp 최고의 기능

구조화된 콘텐츠 관리, 버전 관리, 중첩 페이지를 위한 ClickUp 문서

ClickUp 화이트보드로 워크플로우 설계, 웹사이트 지도, 팀 간 시각적 협업 구현

ClickUp 채팅으로 프로젝트 대화를 작업 및 문서와 동일한 공간에서 관리하세요

수동 일을 줄이고 반복적인 워크플로우를 간소화하는 ClickUp 자동화 기능

ClickUp Brain으로 문서 및 작업 내 AI 기반 요약, 콘텐츠 생성, 상황별 추천을 경험하세요

ClickUp 콘텐츠 관리 템플릿으로 콘텐츠를 더 빠르게 구성, 추적 및 게시하세요

ClickUp의 한도

다양한 기능에 익숙해지려면 시간이 필요할 수 있으며, 특히 스페이스나 맞춤형 보기를 구성할 때 더욱 그렇습니다

고급 보고서 및 대시보드의 모든 잠재력을 잠금 해제를 위해서는 약간의 설정이 필요할 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

ClickUp에서 가장 마음에 드는 점은 맞춤 설정과 유연성입니다. 간단한 작업 목록을 사용하든, 자동화, 의존성, 대시보드를 활용한 상세한 워크플로우를 구축하든 원하는 대로 정확히 설정할 수 있습니다. 프로젝트, 문서, 커뮤니케이션, 심지어 시간 추적까지 모든 것을 한곳에 모아주므로 여러 tool 사이를 오갈 필요가 없습니다. 또한 직관적인 인터페이스와 기능을 추가하면서도 복잡성을 높이지 않는 꾸준한 업데이트가 정말 마음에 듭니다. 복잡한 프로젝트에도 충분히 강력하면서도 팀원들이 쉽게 적응할 수 있습니다.

ClickUp에서 가장 마음에 드는 점은 맞춤 설정과 유연성입니다. 간단한 작업 목록을 사용하든, 자동화, 의존성, 대시보드를 활용한 상세한 워크플로우를 구축하든 원하는 대로 정확히 설정할 수 있습니다. 프로젝트, 문서, 커뮤니케이션, 심지어 시간 추적까지 모든 것을 한곳에 모아주므로 여러 tool 사이를 오갈 필요가 없습니다. 또한 직관적인 인터페이스와 기능을 추가하면서도 복잡성을 높이지 않는 꾸준한 업데이트가 정말 마음에 듭니다. 복잡한 프로젝트에도 충분히 강력하면서도 팀들이 쉽게 적응할 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 43%는 반복 작업이 업무 일정에 유용한 구조를 제공한다고 답한 반면, 48%는 이를 지치고 의미 있는 업무에 방해가 된다고 느꼈습니다. 루틴은 생산성 감각을 줄 수 있지만, 종종 창의성을 한도 짓고 의미 있는 진전을 이루는 데 방해가 됩니다. 클릭업(ClickUp)은 지능형 AI 에이전트를 통해 일상적인 작업을 자동화하여 이 악순환에서 벗어나 깊이 있는 작업에 집중할 수 있도록 돕습니다 . 알림, 업데이트, 작업 할당을 자동화하고, 자동 시간 블록 설정 및 작업 우선순위 지정 같은 기능으로 집중 시간을 보호하세요. 💫 실제 결과: Lulu Press는 ClickUp 자동화 기능을 활용해 직원 1인당 하루 1시간을 절약하며 일 효율성을 12% 향상시켰습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 43%는 반복 작업이 업무 일정에 유용한 구조를 제공한다고 답한 반면, 48%는 이를 지치고 의미 있는 업무에 방해가 된다고 느꼈습니다. 루틴은 생산성 감각을 줄 수 있지만, 종종 창의성을 한도 짓고 의미 있는 진전을 이루는 데 방해가 됩니다. 클릭업(ClickUp)은 지능형 AI 에이전트를 통해 일상적인 작업을 자동화하여 이 악순환에서 벗어나 깊이 있는 일에 집중할 수 있도록 돕습니다 . 알림, 업데이트, 작업 할당을 자동화하고, 자동 시간 블록 설정 및 작업 우선순위 지정 같은 기능으로 집중 시간을 보호하세요. 💫 실제 결과: Lulu Press는 ClickUp 자동화 기능을 활용해 직원 1인당 하루 1시간을 절약하며 일 효율성을 12% 향상시켰습니다.

2. Sanity (구조화된 API 중심 콘텐츠 워크플로우에 최적)

via Sanity

Sanity는 구조화되고 확장 가능한 콘텐츠 관리에 탁월한 개발자 중심의 헤드리스 CMS입니다. 실시간 편집 인터페이스, 유연한 스키마 시스템, 강력한 API를 통해 통합 기능, 풍부한 콘텐츠 생성, 다양한 기기와 플랫폼에서의 신속한 반복 작업을 우선시하는 팀에 이상적입니다.

Sanity의 Studio는 각 팀의 요구에 맞춰 조정 가능한 시각적 인터페이스를 제공하며, 구성 가능한 아키텍처를 통해 Next.js나 Remix 같은 프레임워크와 원활하게 통합할 수 있습니다. 이는 프론트엔드를 분리하면서도 효율적인 협업을 가능하게 하여, 기업급 유연성을 추구하는 대규모 조직을 위한 견고한 대안이 됩니다.

그 성능을 어떻게 평가할지 살펴보겠습니다:

Sanity의 주요 기능

광범위한 맞춤형과 모듈식 콘텐츠 재사용을 위한 유연한 스키마 정의 기반의 구조화된 콘텐츠 모델링

Studio에서 실시간 협업으로 여러 사용자가 동시에 충돌 없이 편집 가능

콘텐츠 생성 및 검토 워크플로우를 간소화하는 시각적 편집 tools와 실시간 미리보기

강력한 API 인프라(GROQ 및 GraphQL), 실시간 CDN 및 콘텐츠 레이크를 통한 빠른 콘텐츠 전달 및 확장성 지원

강력한 개발 tools와 통합 기능, 광범위한 플러그인 마켓플레이스 및 커뮤니티 지원

Sanity의 한도

콘텐츠 모델링에는 개발자 노력이 필요합니다—노코드 솔루션이 아니므로 비기술적 사용자는 지원이 필요할 수 있습니다

사용량 증가(추가 좌석, API 호출, 대역폭)에 따라 운영 비용이 예측 불가능하게 증가할 수 있으므로 사전 예산 편성이 필요합니다

Sanity 가격 정책

Free

성장 : 사용자당 월 15달러

기업용: 맞춤형 가격

Sanity 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (900개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Sanity에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

Sanity가 React로 구축되어 Next.js 앱과 완벽하게 호환된다는 점이 정말 마음에 듭니다. 빠르고 개발자 친화적이며 놀라울 정도로 커스터마이징이 가능합니다. Studio를 통해 콘텐츠 관리 및 구조화를 완벽하게 제어할 수 있다는 점이 큰 장점입니다.

Sanity가 React로 구축되어 Next.js 앱과 완벽하게 호환된다는 점이 정말 마음에 듭니다. 빠르고 개발자 친화적이며 놀라울 정도로 커스터마이징이 가능합니다. Studio를 통해 콘텐츠 관리 및 구조화를 완벽하게 제어할 수 있다는 점이 큰 장점입니다.

📚 함께 읽기: 비즈니스 혁신을 위한 최고의 AI 도구

3. Webflow (시각적 디자인 유연성 최고)

via Webflow

웹플로우는 가장 인기 있는 Builder.io 경쟁사 중 하나로, 디자이너가 코드 작성 없이도 완벽한 반응형 웹사이트를 구축할 수 있는 강력한 시각적 인터페이스를 제공합니다. 동시에 맞춤형 컴포넌트, API, 통합 기능을 통해 개발자에게 광범위한 커스터마이징을 제공자로서, 창의적 팀과 기술 팀 모두에게 동등하게 매력적입니다.

Webflow를 사용하면 플랫폼 내에서 직접 디자인하고 제작하여 즉시 운영 가능한 페이지를 출시할 수 있습니다. 내장된 콘텐츠 관리 시스템으로 블로그 게시물, 제품 카탈로그 또는 동적 데이터를 손쉽게 관리하면서 다양한 기기에서 디자인 일관성을 유지할 수 있습니다.

조직 및 대기업을 위해 Webflow는 고급 확장성, 엔터프라이즈급 보안, 전담 지원을 제공합니다. 창의적 유연성과 기업용 안정성의 균형 덕분에 개발 성능을 저하시키지 않으면서도 픽셀 단위의 완벽한 디자인을 원하는 사용자에게 Builder.io의 가장 강력한 대안 중 하나입니다.

Webflow 최고의 기능

코드 없이 반응형 웹사이트 구축을 위한 드래그 앤 드롭 방식의 시각적 인터페이스

블로그, 제품 카탈로그, 동적 데이터를 위한 내장형 콘텐츠 관리 시스템

고급 기능을 위한 맞춤형 코드 임베딩 및 API 통합

호스팅, SEO tools, 성능 최적화 기능이 플랫폼에 통합되어 제공됩니다

디자이너, 마케터, 개발자가 원활하게 일할 수 있는 협업 tools

Webflow의 한도

초보 사용자에게 가파른 학습 곡선을 보이는 것은 고급 기능 때문입니다

프로젝트 확장 시 또는 고급 플랜 사용 시 비용이 급격히 증가할 수 있습니다

일부 대안에 비해 다국어 또는 현지화 워크플로우 지원이 한도입니다

Webflow 가격 정책

Free

기본: 월 $18

CMS: 월 $29

비즈니스: 월 49달러

기업: 맞춤형 가격*

Webflow 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (550개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Webflow에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 말 :

웹플로우는 완전히 맞춤형 것을 만들고자 하는 개발자들의 요구를 충족시키기 위해 필요한 깊이와 기능을 희생하지 않으면서도 웹 디자인과 개발을 놀라울 정도로 쉽게 만들어 줍니다.

웹플로우는 완전히 맞춤형 것을 만들고자 하는 개발자들의 요구를 충족시키기 위해 필요한 깊이와 기능을 희생하지 않으면서도 웹 디자인과 개발을 놀라울 정도로 쉽게 만들어 줍니다.

🔎 알고 계셨나요? 1991년 팀 버너스-리가 만든 최초의 웹사이트는 본질적으로 월드 와이드 웹이 무엇이며 어떻게 사용하는지 설명하는 간단한 콘텐츠 관리 페이지였습니다. 30년이 지난 지금, 수동 코딩 없이도 반응형 인터랙티브 웹사이트를 시각적으로 디자인할 수 있습니다.

4. Contentful (기업용 헤드리스 CMS에 최적)

via 콘텐츠

콘텐츠풀(Contentful)은 대형 조직 및 기업의 복잡한 콘텐츠 관리 요구를 처리하도록 설계된 가장 확립된 헤드리스 CMS 플랫폼 중 하나입니다. 시각적 드래그 앤 드롭 대안과 달리, 구조화된 데이터, 모듈식 구성 요소, 강력한 통합 기능에 중점을 둡니다. 이는 다양한 기기와 전자상거래 플랫폼에 걸쳐 디지털 경험을 확장해야 하는 비즈니스에게 필수 솔루션입니다.

API 중심 접근 방식을 통해 Contentful은 개발자에게 콘텐츠 전달에 대한 완료한 통제권을 제공하는 동시에, 에디터에게 콘텐츠 생성, 관리 및 게시를 위한 직관적인 인터페이스를 제공합니다. 원활한 협업, 강력한 거버넌스, 대규모 워크플로우 조정 능력이 필요한 글로벌 팀들 사이에서 널리 채택되고 있습니다.

콘텐츠풀(Contentful)은 역할 기반 접근 제어, 전담 지원, 강화된 보안과 같은 고급 엔터프라이즈 플랜 옵션도 제공합니다. 이는 미션 크리티컬 웹 프로젝트를 운영하는 대기업에 필수적인 요소들입니다.

콘텐츠풀 최고의 기능

구조화된 디지털 경험을 위한 모듈형 구성 요소 기반의 유연한 콘텐츠 모델링

확장 가능한 통합을 위한 REST 및 GraphQL 기반 API 우선 아키텍처

기업 수준의 조직에 적합한 역할, 권한 및 거버넌스 제어 기능

강력한 현지화 기능을 사용하여 지역별 다국어 콘텐츠 관리

플러그인으로 기능을 확장하는 앱 프레임워크 및 마켓플레이스

콘텐츠풀의 한도

전담 개발자가 없는 소규모 팀에게는 복잡하게 느껴질 수 있습니다

일부 리뷰어들은 단순한 시각적 플랫폼에 비해 에디터의 학습 곡선을 노트합니다

콘텐츠, 사용자, API 호출이 증가함에 따라 가격이 크게 상승할 수 있습니다

콘텐츠풀 가격 정책

Free

라이트: 월 300달러

프리미엄: 맞춤형 가격

콘텐츠풀 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (150개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Contentful에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

직관적인 UI로 콘텐츠 에디터가 독립적으로 일할 수 있으며, 개발자는 모든 프론트엔드 프레임워크와의 통합 유연성을 누릴 수 있습니다.

직관적인 UI로 콘텐츠 에디터가 독립적으로 일할 수 있으며, 개발자는 모든 프론트엔드 프레임워크와의 통합 유연성을 누릴 수 있습니다.

📚 함께 읽기: 콘텐츠 전략 플랜을 위한 무료 콘텐츠 매핑 템플릿

5. Storyblok (모듈형 콘텐츠 블록에 최적)

storyblok 제공

Storyblok은 개발자와 콘텐츠 팀 모두를 고려하여 설계된 헤드리스 CMS입니다. 모듈형 컴포넌트 접근 방식으로 두각을 나타내며, 에디터에게 실시간 콘텐츠 관리를 위한 시각적 인터페이스를 제공하는 동시에 개발자에게 API 우선 시스템의 유연성을 제공합니다. 이는 창의적 자유와 구조화된 콘텐츠 관리 사이의 균형을 추구하는 조직에게 강력한 선택지가 됩니다.

이 시스템은 재사용 가능한 콘텐츠 블록을 중심으로 구축되어 팀이 웹사이트 및 전자상거래 플랫폼을 더 빠르게 설계, 생성 및 확장할 수 있도록 지원합니다. 에디터는 다양한 기기에서 변경 사항을 즉시 미리 보면서 구성 요소를 드래그 앤 드롭할 수 있어 병목 현상을 줄이고 콘텐츠 일관성을 보장합니다. 한편 개발자는 Storyblok을 Next.js, Nuxt, React와 같은 인기 프레임워크와 통합하여 확장 가능한 프로젝트를 구축할 수 있습니다.

대기업을 위해 Storyblok은 역할 기반 접근, 워크플로우 승인, 다국어 현지화 등 고급 기업 기능을 제공하여 대규모 글로벌 콘텐츠 운영 관리를 용이하게 합니다.

Storyblok 최고의 기능

실시간 미리보기가 가능한 시각적 에디터로 원활한 편집 및 게시를 경험하세요

여러 페이지와 웹사이트에서 재사용 가능한 모듈형 콘텐츠 블록

효율적인 협업을 위한 내장형 워크플로우 및 승인 시스템

인기 프레임워크 및 전자상거래 플랫폼과의 강력한 API 통합

글로벌 콘텐츠 전달을 위한 강력한 현지화 지원

Storyblok의 한도

모듈형 콘텐츠 관리에 익숙하지 않은 신규 사용자에게는 인터페이스가 복잡하게 느껴질 수 있습니다

고급 기능은 맞춤형 설정이 필요할 수 있으며, 이는 소규모 팀의 복잡성을 가중시킬 수 있습니다

가격은 사용량에 따라 변동되므로 성장 중인 조직에는 부담이 될 수 있습니다

Storyblok 가격 정책

스타터: 무료

성장: 월 $99

Growth Plus: 월 $349

프리미엄 및 엘리트 플랜: 맞춤형 가격

Storyblok 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (250개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (150개 이상의 리뷰)

Storyblok에 대해 실제 사용자들은 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자가 말합니다 :

Storyblok은 성능과 안정성으로 두각을 나타냅니다. 플랫폼은 시작하기가 매우 쉬웠으며, 신규 사용자조차도 가파른 학습 곡선 없이 쉽게 접근할 수 있습니다.

Storyblok은 성능과 안정성으로 두각을 나타냅니다. 플랫폼은 시작하기가 매우 쉬웠으며, 신규 사용자조차도 가파른 학습 곡선 없이 쉽게 접근할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 모듈식 설계 개념은 원래 건축 분야에서 유래했습니다. 건축에서는 교체 가능한 모듈을 사용하여 건물 건설 속도를 높였습니다. 오늘날 동일한 원리가 웹 개발의 효율성을 주도하고 있습니다.

6. Framer (신속한 프로토타이핑 및 사이트 생성에 최적)

via Framer

Framer는 디자이너를 위한 프로토타이핑 tool로 시작했지만, 시각적 디자인의 자유도와 실제 제작에 바로 활용 가능한 결과물을 결합한 완전한 웹사이트 빌더로 진화했습니다. 복잡한 코딩 없이 개념에서 라이브 사이트로 빠르게 전환하고자 하는 팀에게 탁월한 Builder.io 대안입니다.

직관적인 시각적 인터페이스로 사용자는 드래그 앤 드롭 방식으로 간편하게 인터랙티브 페이지와 컴포넌트를 디자인할 수 있으며, 고급 기능을 위한 맞춤형 코드 추가도 가능합니다. 이러한 균형 덕분에 Framer는 속도와 완성도가 모두 중요한 프로젝트에서 협업하는 개발자와 디자이너에게 특히 유용합니다.

Framer는 인기 있는 전자상거래 플랫폼과도 연동되며 다양한 기기에 대응하는 반응형 레이아웃을 지원하여 디지털 환경 전반에 걸쳐 일관성을 보장합니다. 내장형 호스팅, SEO 기능 및 분석 도구를 통해 조직이 생성 및 게시 워크플로우를 간소화할 수 있도록 지원하는 종합 솔루션을 제공합니다.

Framer의 주요 기능

애니메이션 및 인터랙티브 컴포넌트를 지원하는 드래그 앤 드롭 방식의 시각적 인터페이스

더 복잡한 기능을 위한 맞춤형 코드 추가 가능

다양한 기기에서 웹사이트를 원활하게 조정하는 반응형 design tools

연결된 워크플로우를 위한 전자상거래 및 마케팅 플랫폼 통합

완료된 개발 파이프라인을 위한 내장형 호스팅 및 분석 기능

Framer의 한도

초보자에게는 단순한 대안들에 비해 학습 곡선이 가파릅니다

복잡한 콘텐츠 관리 요구사항을 가진 대규모 기업에 대한 확장성의 한도

코드 오버라이드와 같은 고급 기능은 기술적 전문성이 필요할 수 있습니다

Framer 가격 정책

Free

기본: 월 $15

프로: 월 $45

가격대: 월 $100

Enterprise

Framer 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (150개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (50개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Framer에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 말 :

웹사이트 제작 편의성을 위한 UI/UX가 매우 우수합니다. 마케팅 팀이 단 한 달 만에 웹사이트 제작을 완료했으며, 통합 기능도 간편합니다. Google 애널리틱스, cal.com 등과 연동했습니다

웹사이트 제작 편의성을 위한 UI/UX가 매우 우수합니다. 마케팅 팀이 단 한 달 만에 웹사이트 제작을 완료했으며, 통합 기능도 간편합니다. Google 애널리틱스, cal.com 등과 연동했습니다

📚 함께 읽기: 최고의 콘텐츠 관리 시스템 예시

7. Strapi (오픈소스 헤드리스 CMS 유연성에 최적)

via Strapi

Strapi는 개발자와 팀이 콘텐츠 관리 워크플로우에 대한 완전한 소유권을 부여하는 오픈소스 헤드리스 CMS입니다. 폐쇄형 플랫폼과 달리 자체 호스팅 방식이므로 데이터, 보안, 맞춤형 설정에 대한 완료한 통제권을 가집니다. 이는 특정 규정 준수 또는 확장성 요구 사항이 있는 조직들 사이에서 즐겨찾기로 꼽히는 이유입니다.

Strapi를 사용하면 모듈형 컴포넌트를 생성하고, 유연한 콘텐츠 유형을 정의하며, REST 또는 GraphQL API를 통해 모든 프론트엔드 프레임워크에 연결할 수 있습니다. 현대적인 전자상거래 플랫폼, 타사 tools 및 맞춤형 앱과의 통합을 지원하여 다양한 프로젝트에 매우 유연하게 적용할 수 있습니다.

대기업을 위해 Strapi는 역할 기반 권한, SSO, 감사 로그, 전용 지원을 포함한 엔터프라이즈 플랜을 제공하여 복잡한 워크플로우도 대규모로 안전하게 관리할 수 있도록 보장합니다.

Strapi의 주요 기능

콘텐츠 유형 및 컴포넌트에 대한 완전한 맞춤형이 가능한 오픈소스 프레임워크

다양한 프론트엔드 플랫폼과의 손쉬운 통합을 위한 REST 및 GraphQL API

인프라와 보안에 대한 완료한 통제를 위한 자체 호스팅 옵션

기능 확장을 위한 강력한 커뮤니티 및 플러그인 생태계

글로벌 콘텐츠 전달을 위한 다국어 및 현지화 지원

Strapi의 한도

호스팅형 대안에 비해 설정 및 유지 관리가 더 필요합니다

고급 RBAC 및 SSO와 같은 일부 기능은 기업 계층에서만 이용 가능합니다

비기술 사용자는 학습 곡선이 가파를 수 있습니다

Strapi 가격 정책

CMS*

Free

성장: 월 $45

기업: 맞춤형 가격

클라우드

Free

에센셜: 월 $15/프로젝트

Pro: 월간 프로젝트당 $75

Scale: 월 375달러

Strapi 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (250개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Strapi에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

Strapi는 콘텐츠 애플리케이션을 구축, 맞춤형으로 수정하고 확장하는 것을 놀라울 정도로 쉽게 만듭니다. 저는 그 유연성, 직관적인 관리자, 그리고 노드 같은 최신 기술로 구축되었다는 점을 특히 좋아합니다.

Strapi는 콘텐츠 애플리케이션을 구축, 맞춤형으로 맞춤화, 확장하는 것을 놀라울 정도로 쉽게 만들어 줍니다. 저는 그 유연성, 직관적인 관리자, 그리고 노드 같은 최신 기술로 구축되었다는 점을 특히 좋아합니다.

💡 전문가 팁: 오픈소스 CMS 설정을 플랜할 때는 호스팅 및 확장 전략을 미리 수립하세요. 자체 호스팅 솔루션은 인프라 관리가 필요하지만, 콘텐츠와 워크플로우에 대한 탁월한 유연성과 통제권을 제공합니다.

8. Prismic (마케팅 중심 콘텐츠 관리에 최적)

via Prismic

프리즈믹(Prismic)은 마케팅 팀을 염두에 두고 설계된 헤드리스 CMS입니다. 콘텐츠 생성 및 게시를 간편하게 만드는 동시에 개발자에게 API 우선 시스템의 유연성을 제공합니다. 슬라이스 기반 에디터를 통해 사용자는 여러 페이지에서 재사용 가능한 컴포넌트를 구축할 수 있으며, 마케터는 코드 작성 없이도 웹사이트를 업데이트하고 관리할 수 있는 일관된 시각적 인터페이스를 제공합니다.

프리즈믹(Prismic)은 마케팅과 개발 팀이 긴밀히 일해야 하는 협업 시나리오에서 탁월합니다. 마케터는 실시간으로 콘텐츠 캠페인을 예약하고 미리 볼 수 있으며, 개발자는 구조화된 콘텐츠 모델을 정의하고 API를 통해 기능을 확장할 수 있습니다. 이는 확장성을 희생하지 않으면서 콘텐츠 관리를 간소화하려는 조직에게 강력한 선택지입니다.

대기업을 위한 Prismic의 엔터프라이즈 플랜은 강화된 보안, 전담 지원, 고급 게시 워크플로우를 포함하여 글로벌 팀이 다양한 기기와 지역에서 거버넌스와 일관성을 유지할 수 있도록 지원합니다.

프리즈믹의 주요 기능

여러 페이지에서 재사용 가능한 컴포넌트를 위한 슬라이스 기반 콘텐츠 에디터

마케팅 캠페인을 위한 실시간 미리보기 및 일정 관리

프론트엔드 플랫폼과의 유연한 통합을 위한 REST 및 GraphQL API

국제 조직을 위한 다국어 현지화 기능

마케팅 담당자가 콘텐츠를 신속하게 생성하고 업데이트할 수 있는 간편한 시각적 인터페이스

프리즈믹의 한도

개발자 중심 대안들에 비해 디자인 유연성의 한도가 있습니다

비기술 사용자는 처음에는 슬라이스 기반 에디터가 직관적이지 않다고 느낄 수 있습니다

고급 기능과 확장성은 상위 요금제 플랜이 필요합니다

프리즈믹 가격 정책

Free

Medium: 월 $180

플래티넘: 월 750달러

기업: 맞춤형 가격

프리즈믹 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (350개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Prismic에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 말 :

다양한 현대적 개발자 웹 라이브러리를 활용하면 포트폴리오 커스터마이징 구현이 간편해집니다! – 맞춤형 페이지 유형과 UI 블록을 생성할 수 있어 마치 React 버전 WordPress처럼 느껴지며, 통합이 매우 쉽습니다!

다양한 현대적 개발자 웹 라이브러리를 활용하면 포트폴리오 커스터마이징 구현이 간편합니다! – 맞춤형 페이지 유형과 UI 블록을 생성할 수 있어 마치 React 버전 WordPress처럼 느껴지며, 통합이 매우 쉽습니다!

📚 함께 읽기: 콘텐츠 작성 프로세스 효율화를 위한 최고의 템플릿

9. Plasmic (컴포넌트 기반 디자인에 최적)

via Plasmic

Plasmic은 디자인과 코드 간 격차를 해소하는 시각적 개발 플랫폼입니다. 기존 CMS tools과 달리 재사용 가능한 컴포넌트 구축에 중점을 두고 React, Next.js, Vue와 같은 현대적 개발 프레임워크에 직접 통합합니다. 시각적 인터페이스의 속도를 유지하면서도 세밀한 제어를 원하는 개발자에게 특히 유용합니다.

Plasmic을 통해 디자이너는 시각적으로 페이지를 생성하고 편집할 수 있으며, 개발자는 API 통합 및 맞춤형 기능을 통해 동일한 프로젝트에 참여할 수 있습니다. 구성 요소 중심 접근 방식은 웹사이트와 앱 전반에 걸쳐 일관성을 보장하여 조직이 디지털 경험을 효율적으로 확장할 수 있도록 지원합니다.

대기업을 위해 Plasmic은 역할 기반 접근, 강화된 보안, 전담 지원을 포함한 고급 엔터프라이즈 플랜 옵션을 제공하여 미션 크리티컬 프로젝트를 위한 신뢰할 수 있는 솔루션입니다.

Plasmic의 주요 기능

프로젝트 전반에 걸쳐 재사용 가능한 모듈을 위한 컴포넌트 중심 설계

React, Next.js, Vue 및 기타 프레임워크와의 원활한 통합

개발자 수준의 유연성을 갖춘 콘텐츠 생성용 시각적 에디터

외부 데이터 소스 연결을 위한 API 우선 아키텍처

디자인과 개발 전반에 걸쳐 팀을 조율하는 collaboration tools

Plasmic의 한도

전체 기능을 잠금 해제를 위해 기술적 전문성이 필요합니다

비기술적 사용자에게는 단순한 대안들에 비해 초보자 친화적이지 않음

고급 기능은 소규모 조직에 부담스러울 수 있습니다

Plasmic 가격 정책

Free

스타터: 월 49달러

Pro: 월 $129

Scale : 월 499달러

기업: 맞춤형 가격*

Plasmic 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (50개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (30개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Plasmic에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 말 :

Plasmic은 로우코드 개발 분야의 판도를 바꾸는 혁신적인 솔루션입니다. 단순히 로우코드의 한계를 뛰어넘는 것을 넘어 완전히 깨뜨리며, 팀이 전례 없는 속도로 생산 환경 수준의 앱과 웹사이트를 구축할 수 있도록 지원하는 플랫폼을 제공합니다.

Plasmic은 로우코드 개발 분야의 판도를 바꾸는 혁신적인 솔루션입니다. 단순히 로우코드의 한계를 뛰어넘는 것을 넘어 완전히 깨부수며, 팀이 전례 없는 속도로 생산 환경 수준의 앱과 웹사이트를 구축할 수 있도록 지원하는 플랫폼을 제공합니다.

Plasmic은 로우코드 개발 분야의 판도를 바꾸는 혁신적인 솔루션입니다. 단순히 로우코드의 한계를 뛰어넘는 것을 넘어 완전히 깨뜨리며, 팀이 전례 없는 속도로 생산 환경 수준의 앱과 웹사이트를 구축할 수 있도록 지원하는 플랫폼을 제공합니다.

📚 함께 읽기: 탐색해볼 만한 최고의 인트라넷 CMS 소프트웨어 솔루션

10. 포디아 (제작자와 디지털 제품 비즈니스에 최적)

via Podia

포디아(Podia)는 디지털 제품 제작, 마케팅, 판매를 위한 올인원 플랫폼을 원하는 독립 제작자, 교육자, 소규모 비즈니스를 위해 설계되었습니다. 기존 헤드리스 CMS 플랫폼과 달리 포디아는 온라인 판매 간소화에 주력하여, 여러 앱을 번갈아 사용하지 않고도 콘텐츠, 강좌, 멤버십, 스토어프론트를 관리하려는 사용자에게 이상적입니다.

깔끔한 시각적 인터페이스를 자랑하는 Podia로 웹사이트 구축, 온라인 스토어 설정, 콘텐츠 워크플로우 관리를 신속하게 수행하세요. 코드 한 줄 작성 없이도 디지털 제품 업로드, 멀티미디어 삽입, 브랜드에 맞는 페이지 맞춤형 설정이 가능합니다. 전자상거래를 통해 고객과 연결하는 제작자를 위해 Podia는 결제부터 배송까지 모든 과정을 간소화합니다.

기본을 넘어 성장하는 조직을 위해 Podia는 취미 프로젝트부터 확장 중인 디지털 비즈니스까지 다양한 특정 요구사항에 맞춰 계층별 요금제와 지원을 제공합니다.

Podia 최고의 기능

코스, 멤버십, 디지털 상품 영업 팀을 위한 올인원 플랫폼

코딩 없이도 페이지 커스터마이징이 가능한 웹사이트 빌더

보안 및 결제 처리가 통합된 결제 시스템

고객을 육성하는 이메일 마케팅 및 자동화 tools

관객과 직접 소통할 수 있는 커뮤니티 기능

Podia의 한도

복잡한 콘텐츠 관리 요구사항을 가진 대기업에는 적합하지 않음

전체 개발 플랫폼에 비해 디자인 맞춤형 기능이 한도입니다

고도로 기술적인 프로젝트나 광범위한 통합이 필요한 앱에는 적합하지 않습니다

Podia 가격 정책

Podia 이메일 : 무료

Mover: 월 39달러

Shaker: 월 $89

포디아 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (80개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Podia에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 사용자의 말:

저는 Podia에서 강좌와 디지털 제품을 호스팅하는 것을 좋아합니다. 사용자 친화적인 인터페이스로 비즈니스 요구사항이 변할 때마다 쉽게 설정하고 편집할 수 있습니다.

저는 Podia에서 강좌와 디지털 제품을 호스팅하는 것을 좋아합니다. 사용자 친화적인 인터페이스로 비즈니스 요구사항이 변할 때마다 쉽게 설정하고 편집할 수 있습니다.

팀에 적합한 Builder.io 대안 찾기

Sanity, Contentful, Strapi 같은 헤드리스 CMS 플랫폼부터 Podia 같은 제작자 중심 tool까지, Builder.io 대안은 다양합니다. 키는 플랫폼의 기능이 팀의 워크플로우, 기술적 숙련도, 성장 목표와 부합하는지 확인하는 것입니다. 이는 제작 속도, 강력한 통합 기능, 기업급 확장성 등 다양한 측면에서 고려해야 합니다.

콘텐츠 관리, 협업, AI 기반 워크플로우를 한곳에서 통합하는 솔루션을 찾고 있다면 ClickUp이 최적의 선택입니다. ClickUp 문서, ClickUp 채팅, ClickUp 자동화 및 즉시 사용 가능한 ClickUp 콘텐츠 관리 템플릿을 통해 도구 전환 없이도 프로젝트를 더 빠르게 플랜하고 구축하며 관리할 수 있습니다.

🚀 지금 무료로 가입하고 ClickUp이 아이디어 구상부터 출시까지 콘텐츠 워크플로우를 어떻게 효율화하는지 확인해 보세요.