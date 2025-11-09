더 스마트한 예약 관리를 위한 최고의 Setmore 대안 (2025)

회의 예약이 마치 세계 평화 협상처럼 느껴져서는 안 됩니다. 현재 시스템이 발판이 아니라 장애물처럼 느껴진다면, 변화가 필요한 시점입니다. 한동안 Setmore는 무제한 사용자들에게 믿음직한 도구였지만, 비즈니스가 성장함에 따라 요구사항도 커집니다. 더 많은 제어권, 스마트한 통합 기능, 클라이언트를 위한 원활한 경험을 원하실 수 있습니다. 일부 대안은 팀 간 여러 달력을 동기화할 수 있게 해주며, 다른 플랫폼은 알림과 확인 절차를 자동화합니다. 예약을 후속 작업으로 전환하거나 결제 시스템과 직접 연동하는 기능까지 제공하는 플랫폼도 있습니다.

진정한 스마트 스케줄링 소프트웨어가 제공하는 혜택을 경험할 준비가 되셨다면, 예약을 간소화하고 달력을 체계적으로 관리해 주는 최고의 tools들을 소개해 드리겠습니다.

Setmore 대안 서비스 한눈에 보기

주요 Setmore 대안들을 빠르게 살펴보고 기능, 최적 적용 시나리오, 가격을 비교해 보세요.

왜 Setmore 대안을 선택해야 할까요?

비즈니스가 성장함에 따라 견고한 스케줄링 소프트웨어조차도 장애물로 느껴지기 시작할 수 있습니다. 단순한 예약 관리 수단으로 시작했던 것이 곧바로 놓친 알림, 중복 예약, 또는 지루한 수작업으로 이어질 수 있습니다.

기본적인 예약 관리 이상의 기능을 제공하는 고급 tool이 필요한 이유는 다음과 같습니다:

맞춤 설정: 예약 페이지, 알림, 워크플로우가 귀사의 고유한 비즈니스 요구사항에 맞게 유연하게 조정될 수 있어야 합니다.

팀 및 위치 관리: 실시간 협업 기능 없이는 여러 위치, 직원 또는 그룹 세션을 관리하는 것이 금방 복잡해질 수 있습니다.

결제 및 청구: 통합 결제, 정기 결제, 청구 기능은 추가 단계나 타사 tools가 필요하지 않아야 합니다.

통합: 달력, CRM 시스템 또는 비디오 tools과의 동기화를 통해 분산된 워크플로우로 인한 불필요한 작업 부담을 줄여야 합니다.

가시성과 인사이트: 예약 동향, 직원 성과 또는 클라이언트 이력을 추적하는 것이 데이터 기반 의사 결정을 내리는 데 도움이 되도록 간단해야 합니다.

클라이언트 경험: 원활한 예약 시스템이나 자동화 업데이트가 없다면 클라이언트는 혼란, 취소 또는 지연에 직면할 수 있으며 이는 만족도에 영향을 미칩니다.

수동 업데이트: 일정 조정, 취소 처리 또는 예약 이동은 종종 추가적인 관리자를 의미하며, 이는 팀 전체의 일 속도를 늦춥니다.

사용하기 좋은 최고의 Setmore 대안들

예약 시스템을 더 스마트하게 관리할 방법을 찾고 계신가요? 스케줄링을 더 쉽고, 빠르고, 유연하게 만들어주는 최고의 Setmore 대안을 목록으로 준비했습니다.

ClickUp (프로젝트, 작업, 클라이언트 워크플로우와 함께 일정 관리에 최적)

ClickUp AI 기반 달력 덕분에 키 작업을 완료하면서도 유연한 일정을 유지하세요.

예약 관리는 그 자체로 하나의 업무처럼 느껴질 때가 많습니다. 누구의 시간을 할애해야 하는지, 본인의 가능한 시간대는 언제인지, 그리고 이러한 약속들이 일의 전체 그림에 어떻게 부합하는지 추적해야 합니다. 예약을 관리한다는 것은 종종 회의의 전체 맥락을 파악하기 위해 포스트잇이나 문서를 사용하거나, 복잡한 달력표를 관리하거나, 서로 연동되지 않는 여러 tools를 오가며 처리해야 함을 의미합니다.

이것이 바로 일 확산 현상이며 , 팀과 기업 전반에 걸쳐 생산성을 저하시키고 있습니다.

ClickUp은 차별화된 접근 방식을 취합니다. 모든 업무 앱, 데이터, 채팅, 워크플로우를 세계 최초의 통합 AI 작업 공간에 통합하여 상호작용마다 100% 맥락을 제공하고, 인간과 에이전트가 함께 작업할 수 있는 단일 공간을 제공합니다. 경직된 시스템에 강제로 맞추는 대신, 이 tool은 사용자가 원하는 방식으로 작업과 달력을 모양낼 수 있도록 합니다.

중요한 세부사항—클라이언트 정보, 준비 노트, 첨부 파일 또는 후속 단계—를 추가할 수 있습니다. 방법을 살펴보겠습니다:

ClickUp의 달력이 Setmore보다 더 나은 대안인 이유

ClickUp 달력은 노트, 클라이언트 정보, 상태 태그를 포함한 모든 예약 세부 정보를 한곳에 통합합니다. 플랜에 따라 이벤트 색상 구분, 반복 예약 설정, 다양한 보기를 전환할 수 있습니다.

ClickUp AI의 달력을 통해 전체 일정을 한눈에 보세요

ClickUp 달력은 우선순위에 따라 작업을 자동 스케줄링하고, 집중 시간을 블록하며, 일을 재배치하여 마감일과 개인의 생산성이 균형을 이룹니다.

Zoom, Google Meet, Microsoft Teams 등과 연동되어 회의 정보를 가져오고 달력에서 바로 통화에 참여할 수 있습니다.

Google 캘린더와 ClickUp 캘린더를 손쉽게 연동하세요

일별/주별/월별 보기, 공유 가능한 캘린더, 캘린더 간 동기화(Google, Outlook), 알림, 시간 추적, 팀 일정 비교 tool 등을 동일한 앱 내에서 모두 제공합니다.

ClickUp이 스케줄링을 간소화하는 또 다른 방법은 ClickUp Forms입니다. 흩어진 이메일 알림이나 놓친 전화로 클라이언트 요청을 조각조각 모으는 대신, 예약 세부 정보를 수집할 수 있는 양식을 설정할 수 있습니다.

ClickUp Forms로 작업 요청을 간소화하세요

각 제출 내용은 즉시 작업 공간의 작업으로 전환되어, 선호 시간대, 노트, 특별 요구사항 등 요청한 정보가 모두 포함됩니다. 이를 통해 예약 접수 과정이 간편하고 안정적으로 진행되며, 어떤 요청도 놓치지 않도록 보장합니다.

반복적인 작업을 ClickUp 자동화로 스마트한 작업으로 전환하세요

ClickUp은 ClickUp 자동화 기능을 통해 후속 조치 및 작업 업데이트 관리를 간편하게 합니다. 각 작업을 수동으로 추적하는 대신, 고객이 예약을 변경하거나 취소하거나 새 예약 요청을 제출하는 등의 조건이 충족될 때 작업을 자동으로 이동하거나 상태를 변경하거나 알림을 트리거하는 규칙을 설정할 수 있습니다.

ClickUp 알림 기능으로 일정을 관리하며 생산성을 높이세요

ClickUp 알림 기능을 사용하면 본인, 팀원 또는 특정 작업에 대한 알림을 예약할 수 있습니다. ClickUp 알림과 결합하면 작업이 업데이트되거나 상태가 변경되거나 누군가의 주의가 필요할 때 정확히 알 수 있습니다.

💡 프로 팁: 유사한 유형의 약속을 그룹화하세요(예: 오전에는 클라이언트 통화, 오후에는 내부 동기화). 맥락 전환이 에너지를 소모합니다.

ClickUp Brain은 커뮤니케이션을 체계적으로 정리하고 작업 생성 속도를 높여줍니다. Brain에게 클라이언트 회의 일정 잡기, 클라이언트 메시지 초안 작성, 미팅 노트 요약, 심지어 입력 내용을 실행 가능한 작업으로 전환해 달라고 요청하기만 하면 됩니다.

Brain에게 작업 공간 내에서 간단히 업데이트 일정 잡기, 아이디어 기록, 노트 요약 등을 요청하세요.

ClickUp 통합 기능은 기존에 사용 중인 앱과 손쉽게 연결됩니다. Google 캘린더, Outlook, Zoom과의 연동으로 회의, 통화, 마감일을 플랫폼 간 완벽하게 동기화하세요. ClickUp에서 변경된 내용은 다른 캘린더에 자동으로 반영됩니다. 가상 회의의 경우 Zoom 연동을 통해 ClickUp 작업 화면에서 바로 회의 예약, 참여, 통화 추적이 가능합니다.

ClickUp 통합 기능을 통한 편리한 연동 솔루션 탐색

⚡ 템플릿 아카이브: ClickUp 예약장 템플릿은 단순한 날짜와 시간 이상의 클라이언트 세부 정보를 관리할 수 있도록 도와줍니다. 메모를 추가하고, 맞춤형 상태 태그로 일정 변경이나 취소를 추적하며, 예약 페이지 내에서 바로 전화번호나 도시 같은 세부 정보를 수집할 수 있습니다. 또한 달력 보기부터 프로세스 지도, 제출 수집용 양식까지 다양한 보기 간 전환이 가능합니다.

ClickUp 최고의 기능

업무량 추적: ClickUp 대시보드를 통해 팀 가용성, 예약 현황, 프로젝트 타임라인의 실시간 개요를 파악하세요.

문서 협업: 예약 시스템과 직접 연결된 ClickUp Docs에서 클라이언트 계약서, 가이드라인 또는 노트를 저장하고 공유하세요.

워크플로우 시각화: ClickUp 화이트보드에서 워크플로우나 클라이언트 여정을 시각적으로 지도하세요.

소통 간소화: ClickUp 채팅으로 예약 업데이트와 클라이언트 대화를 한곳에서 관리하세요

클라이언트 정보 수집: ClickUp Forms를 통해 예약 세부 정보나 클라이언트 선호도를 수집하면 즉시 작업으로 동기화됩니다. ClickUp Forms를 통해 예약 세부 정보나 클라이언트 선호도를 수집하면 즉시 작업으로 동기화됩니다.

ClickUp의 한도

ClickUp 대시보드는 팀 업무량과 성과를 한눈에 파악할 수 있는 개요를 제공하지만, 복잡한 보고 작성에는 추가 시간과 노력이 필요합니다.

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,490개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

TrustRadius 리뷰를 소개합니다:

전체 조직의 작업 관리를 위한 훌륭한 도구입니다. 반복 작업의 경우 발생 일정을 설정할 수 있습니다. 사용법이 매우 간편하며, 매우 유용한 사용자 지정 필드를 추가할 수 있습니다. 다양한 보기 모드가 마음에 듭니다.

2. Calendly (간단한 일정 관리와 자동화된 달력 동기화 및 알림 기능에 최적)

Calendly를 통해

Calendly는 일정 관리 소프트웨어로, 사용자의 달력과 직접 연결되어 타인에게 사용 가능한 시간만 표시합니다. 이 플랫폼은 Google, Outlook, Office 365 또는 iCloud 달력과 연결하여 이미 예약된 시간을 자동으로 블록합니다.

Calendly는 통화 사이에 짧은 휴식 시간을 추가하거나, 하루에 진행할 회의 수에 한도를 설정하거나, 심지어 집중 작업을 위해 하루 전체를 블록하는 옵션도 제공합니다. 또한 회의가 유료인 경우, 예약 시 Stripe 또는 PayPal을 통해 결제를 받을 수 있습니다.

자동 이메일 또는 텍스트 알림도 발송됩니다. 노트나 사전 준비 지침으로 확인서를 맞춤 설정할 수도 있습니다.

Calendly 최고의 기능

15분 간 간단한 상담, 30분 상담, 60분 전체 회의 등 다양한 이벤트 유형을 제공하세요.

추가 조정 없이 지원팀 전체에 예약을 균등하게 분배하는 라운드 로빈 스케줄링을 활용하세요

Google Meet, Slack, Salesforce, HubSpot 등과 원활한 타사 통합을 지원합니다.

Calendly의 한도

내장된 작업 또는 프로젝트 관리 기능이 없어 워크플로우 자동화 기능이 한도입니다.

Calendly 가격 정책

Free

표준: 사용자당 월 $12

팀: 사용자당 월 $20

기업: 연간 $15,000부터 시작

Calendly 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (2400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (4000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Calendly에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

3. Acuity Scheduling (일정 관리와 결제, 청구서 발행, HIPAA 준수 클라이언트 예약을 함께 관리하기에 최적)

via Acuity Scheduling

Acuity Scheduling은 단순한 달력 선택 이상의 기능을 필요로 하는 비즈니스를 위한 tool입니다. 이 플랫폼은 사용자 친화적이며 결제, 양식, 알림 등 클라이언트 대상 예약의 세부 사항을 처리하도록 설계되었습니다.

Acuity Scheduling을 사용하면 고유한 서비스 기간, 가격, 클라이언트 접수 양식을 가진 다양한 서비스를 생성할 수 있습니다. 각 예약에는 자동화된 예약 확인이 제공되며, 클라이언트가 회의 전에 양식을 작성하도록 요구할 수 있습니다.

Acuity Scheduling은 또한 패키지, 멤버십, 기프트 카드 기능을 지원하여 다양한 서비스 제공, 정기 프로그램 운영 또는 다중 제공자 관리 시 유용합니다.

Acuity Scheduling의 주요 기능

의료 및 치료 기관에서 보안 예약 관리를 위해 HIPAA 준수 기능(선택 플랜에서 제공)을 활성화하세요.

단일 대시보드에서 여러 직원과 위치를 관리하며, 각 팀 회원별 개별 달력을 활용하세요.

다양한 시간대를 자동으로 처리하여 클라이언트가 자신의 위치에 맞는 예약 가능 시간을 확인할 수 있도록 지원합니다.

Acuity Scheduling의 한도

HIPAA 준수, 다중 직원 스케줄링, 고급 브랜딩 기능은 더 비싼 전문 플랜이 필요합니다.

Acuity Scheduling 가격 정책

Free

스타터: 사용자당 월 $20

표준: 사용자당 월 $34

프리미엄: 사용자당 월 $61

기업: 맞춤형 가격

Acuity Scheduling 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (5700개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Acuity Scheduling에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰를 소개합니다:

4. Vagaro (미용실, 스파, 웰니스 워크플로우(POS 및 마케팅 포함)과 함께 일정 관리를 위한 최적의 솔루션)

via Vagaro

Vagaro는 웰니스, 뷰티, 피트니스 비즈니스를 위해 설계된 tool입니다. 단순한 예약 관리 소프트웨어를 넘어 종합 비즈니스 관리 시스템의 역할을 수행합니다. 이 플랫폼을 통해 결제, 멤버십, 클래스 운영, 마케팅 캠페인까지 원활하게 관리할 수 있습니다.

미용실, 스파, 피트니스 스튜디오를 운영한다면 Vagaro를 통해 1:1 예약 관리와 그룹 클래스를 전문적으로 운영하세요. Vagaro는 예약 관리와 POS(판매 시점 관리)를 연결하여 회원 관리 및 결제 처리를 예약 시스템 내에서 직접 처리할 수 있게 합니다. 월간 페이셜이나 주간 요가 클래스와 같은 정기 서비스가 포함된 비즈니스에 특히 유용합니다.

Vagaro 최고의 기능

페이스북, Instagram과 같은 소셜 미디어 페이지에서 클라이언트 예약이 가능하도록 하세요.

내장된 보고 tools로 영업 팀, 재고, 성과를 추적하세요

각 직원 또는 위치에 맞춤형 달력과 서비스를 할당하세요

Vagaro의 한도

Vagaro는 웰니스, 뷰티, 피트니스 비즈니스에 특화되어 있으므로, 해당 필드 외의 비즈니스라면 많은 고급 기능이 불필요하게 느껴질 수 있습니다.

Vagaro 가격 정책

Free

단일 위치: 사용자당 월 $23.99

다중 위치: 맞춤형 가격 정책

Vagaro

G2: 4.6/5 (250개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (3450개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Vagaro에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰를 소개합니다:

5. Square Appointments (일정 관리와 통합 결제, 소규모 비즈니스 운영을 함께 관리하기에 최적)

Square Appointments를 통해

스퀘어 어포인트먼트는 예약과 결제를 한 곳에서 처리해야 하는 분들을 위해 설계되었습니다. 헤어스타일리스트, 이발사, 네일 기술자, 컨설턴트 등 개인 사업자라면 설정 과정이 놀라울 정도로 간편하다는 점을 알게 될 것입니다. 이 tool은 여러 직원의 캘린더를 관리하는 대규모 팀에도 확장성이 뛰어납니다. Square Reader나 Tap-to-Pay 같은 Square 결제 처리 시스템과 연동되어 신용카드 및 모바일 결제를 수락할 수 있으며, 선결제나 취소 수수료 설정도 가능합니다. 이 내장형 POS 연결 기능은 안정적인 현금 흐름에 의존하는 비즈니스에 추가적인 이점입니다. Square Appointments는 클라이언트가 선호하는 팀원과 직접 예약할 수 있는 고유 예약 URL도 제공합니다.

Square Appointments의 주요 기능

Square Assistant를 활용하여 클라이언트에게 24시간 연중무휴로 답변하고, 예약 확인 및 일정 변경을 처리하세요.

서비스를 특정 자원(룸, 스테이션, 의자)에 할당하여 예약 시 필요한 모든 것이 자동으로 예약되도록 설정하세요.

알레르기, 선호 사항 또는 과거 방문 노트를 클라이언트 프로필에 직접 추가하여 맞춤형 경험을 제공하세요.

Square Appointments의 한도

예약 페이지들은 깔끔해 보이지만, 고급 기능에 대한 맞춤형 한도가 있습니다.

Square Appointments 가격 정책

Free

추가 혜택: 사용자당 월 $29

프리미엄: 맞춤형 가격 정책

Square Appointments 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (30개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (230개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Square Appointments에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

6. Doodle (그룹 투표 및 협업 회의 조정을 통한 일정 관리에 최적)

via Doodle

여러 사람이 모두 참여 가능한 시간을 찾는 일은 종종 회의 자체보다 더 큰 골칫거리가 됩니다. 제안 요청을 하면 답변이 여러 채널에 흩어져 오고, 어쨌든 누군가의 답변을 놓치기 마련이죠. Doodle은 일정을 간단한 그룹 투표로 전환하여 이 문제를 해결합니다.

잠재적인 시간대를 설정한 투표를 생성하여 공유하세요. 모두가 본인에게 맞는 시간을 표시하면 중복되는 시간을 즉시 확인할 수 있습니다. 상대방이 계정을 만들거나 앱을 다운로드할 필요 없이 클릭하고 투표하기만 하면 완료됨입니다. 플랜이 변경되면 몇 분 안에 투표를 업데이트하거나 새 투표를 설정할 수 있습니다.

여러 이벤트나 회의 유형을 제한 없이 처리할 수 있도록 여러 예약 페이지들을 생성할 수도 있습니다. Doodle은 사무실 회의에만 국한되지 않습니다. 사람들은 스터디 모임, 학부모 상담회, 심지어 캐주얼한 이벤트를 조직하는 강력한 플랜으로도 이를 활용합니다.

Doodle의 최고의 기능들

참가자들이 의사 결정 과정을 지연시키지 못하도록 응답 마감일을 설정하세요.

기밀 또는 클라이언트 관련 회의를 예약할 때 민감한 설문조사를 비밀번호로 보호하세요.

참가자들이 혼란 없이 유연성을 보여줄 수 있도록 '예', '아니오', 또는 '필요 시' 응답 옵션을 제공하세요.

Doodle의 한도

접수 양식, 결제 수금, 반복 예약 일정 관리와 같은 고급 관리 tools가 부족합니다.

Doodle 가격 정책

Free

프로: 사용자당 월 $14.95

팀: 사용자당 월 $19.95

Doodle 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (2000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (1800개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Doodle에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰를 소개합니다:

7. vCita (클라이언트 커뮤니케이션, 청구서 발행, CRM 유사 워크플로우와 함께 일정 관리를 위한 최적의 솔루션)

via vCita

서비스 기반 비즈니스를 운영 중이라면 단순한 예약 앱만으로는 부족합니다. 예약 확인, 결제 수납, 클라이언트 정보 추적, 후속 조치 일정 관리까지 필요합니다. vCita를 사용하면 고객은 직접 예약 일정을 잡을 수 있으며, 사업주는 백엔드에서 모든 것을 통제할 수 있습니다.

클라이언트가 세션을 예약하면 vCita가 자동으로 확인서, 청구서 및 회의 전 알림을 발송합니다. 일정 변경이 필요한 경우 고객이 직접 처리할 수 있어 이메일로 연락할 필요가 없습니다.

또한 예약 및 리드 확보를 위한 웹사이트 위젯을 추가하고, 내장된 AI 어시스턴트를 활용해 클라이언트 응답 초안을 작성하고 데이터 기반 비즈니스 조언을 받을 수 있습니다.

vCita 최고의 기능

고객이 과거 예약, 청구서, 커뮤니케이션 내역을 확인할 수 있는 셀프 서비스 클라이언트 포털을 제공하세요.

서비스 패키지(예: 5회 세션 번들)를 생성하고 수동 업데이트 없이 클라이언트 이용 현황을 추적하세요.

온라인 문서 공유 기능을 활성화하여 계약서, 양식 또는 가이드를 포털을 통해 직접 전달할 수 있도록 하세요.

vCita의 한도

단순한 예약 관리 소프트웨어만 필요하다면 vCita는 복잡하게 느껴질 수 있습니다. 추가적인 CRM 및 청구 tools가 불필요해 보이기 때문입니다.

vCita 가격 정책

무료 체험판

기본: 사용자당 월 35달러

비즈니스: 사용자당 월 $65

플래티넘: 사용자당 월 $110

vCita 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (70개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (270개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 vCita에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

via Microsoft Bookings

팀이 Microsoft 365 내에서 일할 때, Microsoft Bookings는 Outlook, Teams 및 예약 페이지를 연결하는 좋은 옵션입니다. 약속을 설정하면 Outlook에 바로 업데이트되며, 가상 회의인 경우 Teams가 자동으로 링크를 생성합니다.

여러 부서나 서비스를 관리하는 경우 이 플랫폼이 유용합니다. 각 서비스별로 별도의 예약 페이지를 설정할 수 있어 클라이언트가 원하는 서비스와 시간을 선택할 수 있습니다. 맞춤형 예약 기능을 통해 각 페이지를 조정할 수 있으므로 클라이언트가 정확히 필요한 곳으로 이동할 수 있습니다.

Microsoft Bookings의 주요 기능

부서별 예약 페이지를 생성하여 클라이언트가 적절한 지원팀이나 담당자와 직접 일정을 잡을 수 있도록 하세요.

직원 근무 가능 시간을 중앙에서 관리하여 각 팀원의 달력에 실시간 변경 사항이 반영되도록 하세요.

Microsoft 365 데이터 정책 하에서 운영되므로 기업급 보안 및 규정 준수를 활용하세요.

Microsoft Bookings의 한도

조직에서 이미 Microsoft 365를 사용 중인 경우에만 최적의 일 성능을 발휘합니다—독립형 도입은 제한적으로 느껴질 수 있습니다

Microsoft Bookings 가격 정책

Free

기본: 사용자당 월 $6

표준: 사용자당 월 $12.5

프리미엄: 사용자당 월 $22

Microsoft Bookings 평가 및 리뷰

G2: 3.7/5 (30개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (140개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Microsoft Bookings에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰를 소개합니다:

9. Mindbody (피트니스, 웰니스, 클래스 멤버십 관리와 함께 일정 관리를 위한 최적의 솔루션)

via Mindbody

많은 요가 스튜디오, 스파, 체육관 및 피트니스 센터는 수업 등록, 결제 및 일정 관리를 위해 Mindbody를 활용합니다. 건강, 웰니스, 뷰티 산업에 맞춤화된 사용자 친화적인 플랫폼으로, 수업 패키지를 판매하고 단골 클라이언트를 위한 로열티 프로그램까지 운영할 수 있습니다.

모바일 앱은 클라이언트를 위해 수업 일정을 쉽게 확인하고, 자리를 예약하거나 수업이 만원일 경우 대기자 명단에 등록할 수 있도록 합니다. 스케줄링을 직원 관리와 연결하여 강사 배정, 근무 시간 추적, 급여 동기화를 하나의 플랫폼에서 처리할 수 있습니다.

Mindbody의 주요 기능

요가 클라이언트의 레벨이나 마사지 클라이언트가 선호하는 치료사를 노트하는 등 클라이언트의 진행 상황과 선호도를 추적하여 서비스를 맞춤화하세요.

키오스크 및 모바일 옵션을 통한 셀프 체크인을 지원하여 클라이언트가 프런트 데스크 혼잡을 피할 수 있도록 하세요

Mindbody 앱 마켓플레이스를 활용하여 피트니스 또는 웰니스 서비스를 찾는 신규 클라이언트에 노출되세요.

Mindbody의 한도

수업 일정은 고정된 레이아웃을 따르며, 스튜디오 스타일에 맞게 예약 흐름이 맞춤 설정될 수 있는 옵션이 제한적입니다.

Mindbody 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Mindbody 평가 및 리뷰

G2: 3.6/5 (420개 이상의 리뷰)

Capterra: 4/5 (2900개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Mindbody에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

10. Appointlet (프리랜서 및 소규모 비즈니스를 위한 유연한 예약 페이지와 함께 일정 관리를 위한 최적의 솔루션)

via Appointlet

Appointlet은 Google 캘린더, Office 365 등과 동기화되는 신뢰할 수 있는 회의 tool로, 기존 예약 상황을 확인하여 새 예약이 일정과 충돌하지 않도록 합니다. 예약 사이에 완충 시간을 추가하고, 막판 예약을 방지하는 설정, 참석자 번호 한도를 설정하며, 예약을 팀 회원들 사이에 배포할 수 있습니다.

Appointlet을 사용하면 예약 가능 시간 공유도 유연합니다. 이메일로 예약 링크를 포함하거나, 웹사이트에 삽입하거나, SMS, 소셜 미디어 등을 통해 전송할 수 있습니다. 자동화된 이메일 알림은 노쇼를 줄이는 데 도움이 되며, 누군가 취소하거나 일정을 변경할 경우 모든 관련자에게 알림이 전송됩니다.

Appointlet의 최고의 기능들

이벤트 유형이나 팀에 제한 없이 무제한 예약 페이지를 생성하세요.

여러 사람이 동일한 세션(예: 웨비나 또는 교육 세션)에 참여해야 할 때 그룹 예약 기능을 제공합니다.

다양한 언어와 시간대를 지원하여 해외 클라이언트도 혼란 없이 예약할 수 있도록 합니다.

Appointlet의 한도

보고 및 분석 기능이 제한적이어서 예약에 대한 심층적인 통찰력을 얻을 수 없습니다.

Appointlet 가격 정책

Free

프리미엄: 사용자당 월 $12

기업: 맞춤형 가격 정책

Appointlet 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 4.8/5 (100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Appointlet에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰를 소개합니다:

11. YouCanBookMe (맞춤형 예약 페이지 및 달력 연동과 함께 일정 관리에 최적)

via YouCanBookMe

YouCanBookMe를 사용하면 예약 페이지를 완전히 스타일링할 수 있습니다(색상 변경, 로고 업로드, 맞춤형 배경 및 푸터 사용). 언어 및 기타 요소를 맞춤 설정하여 예약 경험이 브랜드의 일부처럼 느껴지도록 할 수 있습니다.

시간대 감지 기능들은 클라이언트들이 현지 시간으로 예약 가능 시간을 확인할 수 있도록 하여, 서로 다른 지역에 있는 클라이언트들과의 일정 혼동을 방지하는 데 도움을 줍니다. 일정이 자주 변경되는 경우, 달력에 이벤트를 추가, 취소 또는 변경하는 즉시 시스템이 실시간으로 업데이트됩니다.

YouCanBookMe 최고의 기능

양식에서 조건부 논리를 사용하여 클라이언트가 선택한 내용에 따라 후속 질문을 할 수 있습니다.

비즈니스 계정만 예약할 수 있도록 특정 이메일 도메인을 블록하거나 비밀번호로 보호하세요.

예약 연결된 QR 코드를 생성하여 이용 가능 시간을 손쉽게 공유하세요

YouCanBookMe의 한도

클라이언트 행동이나 수익 추적을 위한 심층적인 분석 기능이 부족합니다.

YouCanBookMe 가격 정책

Free

개인: 사용자당 월 $9

프로페셔널: 사용자당 월 $13

팀: 사용자당 월 $18

YouCanBookMe 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (1900개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (350개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 YouCanBookMe에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

ClickUp으로 더 스마트하게 일하고, 더 효율적으로 일정을 관리하세요

적합한 스케줄링 소프트웨어는 예약, 클라이언트, 팀 워크플로우 관리 방식을 혁신할 수 있습니다. Doodle이나 YouCanBookMe 같은 tools는 간단한 예약에 활용할 수 있고, Square Appointments나 vCita 같은 플랫폼은 결제 및 클라이언트 관리에 도움을 주지만, 이들은 여전히 퍼즐의 일부만 해결해 줄 뿐입니다.

오늘날 대부분의 팀은 단순한 달력 이상의 것이 필요합니다. 작업, 프로젝트, 문서, 일정을 일관되게 관리할 수 있는 방법이 필요하죠. ClickUp이 바로 그 해답입니다. 프로젝트 관리 플랫폼에 통합된 강력한 일정 관리 도구를 통해 시간을 절약하고, 도구 전환을 줄며, 팀 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

도구를 따로따로 사용하는 것을 그만두세요. 지금 바로 ClickUp에 가입하여 스케줄링과 일을 완벽하게 동기화하세요.