도전 과제 진행을 추적하는 최고의 75 Hard Notion 템플릿

75 Hard 챌린지를 시작하는 건 신나지만, 하루 두 번째 운동을 하고 자정 무렵 마지막 물을 들이키는 사이, 근육보다 일상에 타는 듯한 고통을 느끼기 시작합니다.

기억에만 의존하거나 (휴대폰에 어지럽게 적힌 노트 대신) 탄탄한 체계로 진행 상황을 가시적으로 확인하고 일상을 체계적으로 관리하세요. 💪🏼

이 블로그 포스트에서는 습관 추적과 책임감을 유지하는 데 도움이 되는 Notion의 75가지 하드 템플릿을 살펴보겠습니다. 마무리하기 전에 더 스마트한 대안인 ClickUp 템플릿도 함께 살펴볼 예정입니다. 시작해 볼까요! 🎯

🧠 재미있는 사실: 제임스 클리어의 베스트셀러 원자적 습관은 작고 점진적인 변화의 힘을 강조합니다. 그는 매일 단 1%만 개선해도 시간이 지나면 상당한 결과를 얻을 수 있다고 설명합니다.

좋은 75 Hard Notion 템플릿의 조건은 무엇인가요?

좋은 75 Hard Notion 템플릿은 도전 과제를 단순하고 체계적이며 동기 부여가 되도록 유지합니다. 다음 사항을 확인하세요:

모듈식 블록으로 명확한 일일 구조 구현: *1일차부터 75일차까지 일관된 제목 사용, 각 체크리스트 항목별 토글 섹션, 다양한 기록을 위한 충분한 여백 제공

유연한 맞춤형 습관 추적: 물 섭취, 운동 2회, 독서, 사진 촬영 등 각 작업별 체크박스 또는 진행률 표시줄을 포함하여 실시간으로 추적 방식을 조정할 수 있습니다

내장된 진행 상황 시각화: 달력이나 진행 연속 카운터(예: 10/75일 완료됨) 같은 시각적 요소를 통합하여 일관성을 빠르게 평가할 수 있습니다

반성과 동기 부여를 위한 스페이스: *정신적 상태 기록, 동기 부여 명언 적기, 키 통찰력 문서화를 위한 일일/주간 저널 블록 또는 콜아웃이 포함되어 있습니다

가볍지만 확장 가능한 디자인: 간결하게 시작하여 빠르게 로드되고 깔끔함을 유지합니다. 이후 필요 시 선택적으로 토글할 수 있는 섹션(예: 레시피, 동기 부여 보드, 전후 갤러리)을 제공합니다

💡 전문가 팁: 절대 양보할 수 없는 것부터 시작하세요. 매일 반드시 커밋할 2~3가지 일 습관을 정하세요. 예를 들어, 받은 편지함 정리, 20분 집중 작업, 회의 없는 블록 확보 등이 있습니다. 이 습관들은 신성하게 지키세요.

75 Hard 템플릿 한눈에 보기

모든 Notion 및 ClickUp 75 Hard 챌린지 템플릿 요약 테이블은 다음과 같습니다:

Free Notion 75 Hard 템플릿

피트니스 애호가, 생산성 추구자, 자기계발 열성가들이 꾸준히 목표를 달성할 수 있도록 설계된 Notion 75 Hard 템플릿 몇 가지를 소개합니다. 👇

1. Notion 75 Hard 챌린지 추적기 템플릿

via Notion

운동 추적부터 식단 관리까지, 이 템플릿으로 변화의 모든 과정을 한곳에서 체계적으로 관리하세요. 세련된 인터페이스, 일별 및 달력 보기, 전후 사진 전용 섹션을 통해 한눈에 진행 상황을 확인할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

내장된 물 섭취량 카운터로 수분 섭취를 꾸준히 추적하세요

하루 두 번의 운동 기록과 식단 플랜을 한 곳에서 관리하세요

매일 읽은 내용을 기록하기 위해 독서 노트 섹션을 유지하세요

공식 75 Hard 챌린지 규칙 준수 여부를 검토하세요

📌 추천 대상: 75 Hard 챌린지를 시작하는 개인으로, 모든 일일 작업을 위한 간결하고 깔끔한 시각적 트래커를 원하는 분들.

💡 전문가 팁: 여러분의 독특한 라이프스타일에 맞는 75 Hard 챌린지 개인 성장 플랜을 원하시나요? ClickUp Brain에게 여러분의 일정과 선호도에 따라 운동, 식단, 독서 목록을 맞춤형으로 설정해 달라고 요청하세요. 목표와 제약 조건을 공유하면 Brain이 75 Hard 여정에서 성공할 수 있도록 맞춤형 일일 루틴과 추천 사항을 생성해 드립니다.

2. Notion 75 Hard 여성용 템플릿

via Notion

여성에게 맞춤화된 이 템플릿은 과도한 피로나 호르몬 불균형 없이 75 Hard 챌린지를 완료하는 데 중점을 둡니다. 주기기에 동기화된 운동 계획을 강조하면서도, 부담을 줄이기 위해 심플하고 미적 감각이 있는 체크리스트를 유지합니다.

물 섭취, 운동, 식단, 독서, 진행 사진 등 모든 일일 작업을 몸의 리듬에 맞춰 쉽게 추적하고 조정하세요.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

지속 가능한 에너지를 위해 생리 주기에 맞춰 운동을 조정하세요

수분 섭취와 건강한 식습관을 손쉽게 매일 추적하세요

전용 페이지 카운터로 목표 유형과 읽기 진행 상황을 모니터링하세요

진행 상황 사진을 한곳에 모아 시각적인 일지를 관리하세요

📌 추천 대상: 75 Hard 챌린지를 전문적이고 의식적인 방식으로 완료하고자 하는 여성분들.

💡 전문가 팁: 업무 시간을 운동처럼 관리하세요. 워밍업(쉬운 성과)으로 시작해 집중 '세트'(심층 작업 스프린트)를 수행하고, 쿨다운(가벼운 관리자 또는 다음 날 플랜)으로 마무리하세요.

3. Notion 75 Hard 진행 상황 추적기 템플릿

via Notion

주간 단위 추적에 초점을 맞춘 이 템플릿은 매일의 부담감보다 꾸준한 진행을 강조합니다. 식단 플랜을 간소화하는 별도의 레시피 페이지와 동기 부여 콘텐츠를 저장할 수 있는 자료 섹션을 포함합니다.

일일 달력으로는 일정을 관리하고, 주간 노트와 영감을 주는 명언으로 추진력을 유지하세요.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

도전 기간 동안 꾸준한 행동을 고무하는 동기 부여 명언을 추가하세요

장기적인 발전을 위한 주간 성찰과 통찰력을 기록하세요

직관적인 캘린더 레이아웃으로 매일의 준수 여부를 시각화하세요

📌 추천 대상: 레시피와 동기 부여 콘텐츠를 통합하면서 주간 단위로 진행을 추적하는 것을 선호하는 개인.

📖 추천 읽기: 생산성 유지에 도움이 되는 무료 Notion 할 일 목록 템플릿

4. Notion 75 Hard 챌린지 추적기 템플릿

via Notion

이 템플릿은 책임감과 동기 부여를 결합하여 도전을 포기하지 않고 꾸준히 이어갈 수 있도록 설계되었습니다. 또한 이 습관 추적기 템플릿은 대시보드와 내장 동기 부여 보드를 제공하여 지속적인 동기를 부여합니다. 75일간의 여정 내내 체계적인 관리와 격려를 모두 값으로 여기는 분들에게 가장 적합합니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

맞춤형 대시보드를 생성하여 나만의 습관에 집중하세요

매일 운동, 식사, 물 섭취량을 효율적으로 추적하세요

책 트래커 내에서 진행 상황 사진과 일일 독서 입력들을 원활하게 기록하세요

일관성을 강화하는 역동적이고 상호작용적인 요소로 영감을 유지하세요

📌 추천 대상: 실용적인 추적 시스템과 함께 동기 부여가 필요한 개인.

📖 추천 읽기: 목표 달성을 위한 피트니스 저널 템플릿

5. Notion 75 HARD 템플릿

via Notion

간결함과 책임감을 위해 설계된 이 템플릿은 75 Hard 챌린지의 다섯 가지 핵심 규칙에 집중합니다. 매일의 진행 상황을 테이블에 기록하여 완료된 작업을 체크하고 일관성을 모니터링할 수 있습니다. 불필요한 요소를 배제한 이 디자인은 절제와 명확성을 중시하는 사용자에게 최적의 효과를 제공합니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

매일 물 섭취, 운동, 식단, 독서, 진행 사진 촬영 작업을 체크하세요

도전 과제에서 완료된 날짜를 명확한 시각적 테이블 레이아웃으로 검토하세요

한눈에 일관성을 추적하여 자기 책임감을 높여보세요

📌 추천 대상: 단순하고 불필요한 요소가 없는 체계로 규율을 유지하고자 하는 도전자들에게 이상적입니다.

💡 프로 팁: 비주류 손으로 양치질을 하면서 할 일 목록을 소리 내어 외워보세요. 이 독특한 조합은 뇌가 새로운 경로(운동 제어 + 언어 회상 + 순서화)를 활성화하도록 유도하여 지루한 일상을 미세 신경가소성 훈련으로 전환합니다. 이는 집중력, 기억력, 적응력을 향상시킵니다.

6. Notion 얼티밋 75 Hard 대시보드 템플릿

via Notion

이 포괄적인 대시보드는 75 Hard 챌린지의 모든 측면을 모니터링하려는 세부 사항에 집중하는 사용자를 위해 제작되었습니다. 게임화된 라이프 바와 차트를 통해 진행 상황의 책임성을 분석에 의존하고자 하는 분들을 위한 도구입니다.

맞춤형 입력 페이지, 달성 항목, SOS 알림 기능으로 누락 없이 모든 것을 관리하며, 참여도 높고 상호작용적인 프로세스를 구현하세요.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

사진, 체중, 매크로, 최대 산소 섭취량(VO₂ max) 등 상세한 통계 기록

성과와 진행률 그래프로 마일스톤을 축하하세요

시각적 동기 부여와 책임감을 위한 게임화된 라이프 막대 활용

📌 추천 대상: 매우 상세하고 게임화되며 상호작용적인 추적 경험을 원하는 숙련된 Notion 사용자.

👀 유용한 팁: 유연한 날짜를 추가하세요. 매주 한 번씩 유연하게 조정할 수 있는 시간을 플랜해 두세요. 그러면 예상치 못한 일이 생겨도 연속 기록이 끊기지 않고, 유연하게 조정된 후 다시 시작할 수 있습니다.

📖 추천 읽기: 피트니스 목표 추적을 위한 무료 Notion 운동 템플릿

7. Notion 75 Hard 챌린지 템플릿

via Notion

이 템플릿은 선별된 자료로 안내형 경험을 제공하는 데 중점을 둡니다. 미리 준비된 책 추천, 레시피 아이디어, 운동 계획은 선택 피로를 줄여 추적에 도움을 줍니다. 유연한 섹션 구성으로 운동과 독서 선택을 조정할 수 있어 개인 맞춤화가 가능합니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

표지, 상태, 평가 시스템으로 진행 상황을 기록하세요

미리 설계된 운동 구조를 따르거나 나만의 맞춤형 운동 구조를 만드세요

재료와 단계가 포함된 스타터 레시피를 활용해 플랜을 간소화하세요

각 도전 일자에 대한 개인적인 성찰과 노트를 저장하세요

📌 추천 대상: 완전한 유연성과 함께 선별된 가이드라인을 원하는 초보자 또는 체계적인 플래너에게 이상적입니다.

🎥 시청하기: ClickUp을 습관 추적기로 활용하는 방법

8. Notion 75 Hard 챌린지 추적기 템플릿

via Notion

이 목표 설정 템플릿은 Notion의 차트, 버튼 및 레이아웃 tools를 활용하여 고급 추적 시스템을 구축합니다. 사용자가 진행 상황을 시각화할 수 있도록 하면서도 완료한 자기 책임과 핵심 규칙에 대한 일관된 준수를 강조합니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

수분 섭취, 운동, 식단, 독서, 진행 상황 사진을 인터랙티브 버튼으로 추적하세요

원형 차트와 다변량 선 그래프로 여정을 시각화하세요

체계적인 기록을 통해 정신적 강인함과 회복탄력성에 집중하세요

📌 이상적인 대상: 고도화된 기술, 시각적으로 역동적이며 체계적인 75 Hard 추적 환경을 원하는 개인.

💡 전문가 팁: 자신감 충전함을 만들어보세요. 칭찬, 추천사, 또는 자신의 성장을 알림으로 하는 모든 것을 스크린샷으로 저장하세요. 막히거나 속도가 느려질 때 다시 살펴보세요.

Notion의 한도점

Notion은 강력한 기능을 제공하지만, 일반 사용자들은 생산성에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 불편한 점을 지적합니다:

가파른 학습 곡선: 사용자들은 실제 효율성을 얻기 전에 템플릿, 수식, 워크플로우 설정만 몇 주를 소비하는 경우가 많습니다

불완전한 오프라인 환경: 오프라인 편집은 이전에 열었던 페이지로만 한도되며, 새 콘텐츠 생성이나 방문하지 않은 페이지 접근은 불안정합니다

느린 성능: 작업 공간이 커질수록 보고 지연, 느린 로딩 시간, 전반적인 반응성 저하가 흔히 발생합니다

*내보내기 및 형식 문제: PDF 내보내기 시 레이아웃이 자주 어긋나거나 중첩된 콘텐츠가 제거됩니다

모바일 UI 한도: 모바일 앱은 데스크톱 버전과의 기능과 부드러움의 차이를 보이며, 이동 중 편집이 덜 직관적입니다

📖 추천 자료: 피트니스 추적을 위한 무료 75 Hard 챌린지 PDF 템플릿

Notion 75 Hard 템플릿 대안

ClickUp, 일(와 삶)을 위한 모든 것 앱은 훨씬 더 많은 유연성을 제공합니다. 일일 체크리스트를 설정하고, 진행 상황을 기록하며, 15개 이상의 커스터마이징 가능한 ClickUp 뷰로 여정을 시각화할 수도 있습니다.

한 사용자가 공유합니다:

이것에 대해 칭찬을 아끼지 않을 수 없습니다. 자동화, 템플릿, 그리고 다양한 종류의 추적 및 보기 기능 덕분에 ClickUp을 선택하는 것은 절대 실패할 수 없는 선택입니다.

이것에 대해 칭찬을 아끼지 않을 수 없습니다. 자동화, 템플릿, 그리고 다양한 종류의 추적 및 보기 기능 덕분에 ClickUp을 선택하는 것은 절대 실패할 수 없는 선택입니다.

다음은 시도해 볼 만한 최고의 Notion 대체 템플릿 몇 가지입니다. 🎯

1. ClickUp 75 Hard 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 75 Hard 템플릿으로 규율을 강화할 수 있는 전용 프레임워크를 확보하세요

ClickUp 75 Hard 템플릿은 체계적인 시스템으로, 도전을 더 쉽게 따라가고 포기하기 어렵게 만들어 모든 작업, 성찰, 진행 상황 업데이트를 하나의 상호작용 가능한 작업 공간으로 통합합니다.

일일 계획 수립, 목표 설정, 주간 진행 상황 점검을 위한 내장 tools를 통해 도전 과제가 제대로 추적되고 동기부여를 유지할 수 있도록 지원합니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

완료 , 진행 중 , 할 일 과 같은 과 같은 ClickUp 맞춤형 상태로 모든 작업을 추적하세요

ClickUp 사용자 지정 필드로 습관을 분류하여 진행을 명확하게 시각화하세요

도전 과제의 간트 차트 와 도전 과제 요약 을 포함한 5가지 맞춤형 보기로 탐색하세요

하위 작업 할당, 반복 알림 설정, 우선순위 라벨 활용으로 일일 습관을 관리하세요

📌 추천 대상: 진행 상황 시각화, 반복 알림, 책임감 강화 tools가 포함된 완벽하게 체계화된 일일 플래너 앱이 원하는 도전자들에게 이상적입니다.

🚀 친절한 팁: 진행 상황을 분석적으로 파악하고 싶으신가요? ClickUp 대시보드를 사용하면 모든 정보를 한 보기에 통합할 수 있습니다. AI 카드를 활용해 운동 기록, 수분 섭취, 독서 연속 기록을 자동으로 요약하면 수동 추적 없이도 즉각적인 통찰력을 얻을 수 있습니다. 또한 물 섭취, 운동 완료, 일일 체크인 등을 위한 맞춤형 카드를 설정할 수 있습니다. ClickUp 대시보드의 AI 카드로 시간에 따른 일관성을 모니터링하세요

2. ClickUp 운동 기록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 운동 기록 템플릿으로 데이터 기반의 운동 스페이스를 구축하세요

ClickUp의 운동 기록 템플릿은 모든 운동을 정밀하게 추적하고자 하는 피트니스 애호가를 위해 설계되었습니다. 단일 스페이스에서 훈련 이력을 중앙 집중화하여 진행을 명확하게 파악할 수 있게 해줍니다.

이 템플릿의 차별점은 유연성에 있습니다. 세트, 반복 횟수, 기간, 강도는 물론 야외 세션 시 날씨 같은 외부 조건까지 기록할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

완료됨 , 미이행 , 할 일 과 같은 맞춤형 상태로 세션을 추적하세요

트레이너 , 근력 운동 , 유연성 운동 , 세션 기간 과 같은 사용자 지정 필드를 사용하여 세부 사항을 기록하세요

운동 일정 , 보드 보기 , 운동 기록 , 시작 가이드 와 같은 보기를 활용하세요

ClickUp의 내장된 시간 추적 기능을 사용하여 정확한 운동 기간을 기록하세요

📌 추천 대상: 운동 애호가, 개인 트레이너 및 체계적인 운동 기록 및 분석 시스템이 필요한 모든 분들.

3. ClickUp 일일 실행 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 일일 실행 플랜 템플릿으로 75 Hard 챌린지 기간 동안 매일의 우선순위를 재정렬하세요

업무를 주도하기보다 작업에 대응하느라 하루가 흘러가는 느낌이 든 적 있나요? 특히 일상 일과와 75 Hard 챌린지를 병행할 때 더욱 그렇습니다. ClickUp 일일 실행 계획 템플릿이 이를 해결해 드립니다.

목표를 우선순위가 정해진 시간 제한 단계로 분할하여 영향력 높은 일에 집중하고, 운동이나 독서 같은 아침 루틴을 추가하면서도 조정할 스페이스를 남겨둡니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

완료 , 진행 중 , 할 일 과 같은 맞춤형 상태로 진행을 추적하세요

작업 난이도 , 목표 진행률 , 부서 , 작업 유형 과 같은 사용자 지정 필드를 활용하여 일일 작업을 분류하세요

목표 , 타임라인 , 실행 단계 , 시작 가이드 보기 로 하루를 시각화하세요

일 목표를 놓치지 않으면서 75가지 핵심 하드 활동에 블록 시간을 할당하세요

📌 적합 대상: 바쁜 전문가나 75 Hard 챌린지와 까다로운 일정을 병행하는 참가자들로, 일상 플랜 수립 시 명확성과 집중력이 필요한 분들.

4. ClickUp 자기 관리 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 셀프케어 플랜 템플릿으로 균형 잡힌 라이프스타일 변화를 만들어보세요

75 Hard 도전을 진행할 때, 규율과 성과에 지나치게 집중하다 보면 자기 관리가 뒷전으로 밀리기 쉽습니다. 하지만 적절한 일과 삶의 균형이 없다면, 이 도전은 힘을 주는 대신 지치게 만들 수 있습니다.

ClickUp의 자기 관리 플랜 템플릿은 회복, 성찰, 그리고 신체와 정신 모두를 지원하는 습관을 위한 시간을 확보하도록 도와줍니다. 정신적, 신체적, 정서적 웰빙을 위한 전용 스페이스를 통해 운동과 독서를 넘어서는 일상을 설계할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

달성됨 , 완벽히 진행 중 , 일정 이탈 등의 맞춤형 상태로 웰빙 목표를 추적하세요

웰니스 유형 , 노트 , 참고 자료 , 자기 관리 유형 을 위한 사용자 지정 필드로 일상을 체계적으로 관리하세요

자기 관리와 진정한 자기 돌봄의 균형을 맞춘 종합적인 플랜을 수립하세요

📌 추천 대상: 번아웃을 방지하고 균형을 유지하며, 생산성과 웰빙을 동시에 키우는 아침 루틴을 구축하고자 하는 개인.

📖 함께 읽기: 성인을 위한 아침 루틴 체크리스트 작성법

5. ClickUp 식사 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 식사 플랜 템플릿으로 일상의 식단을 꾸준히 관리하세요

75 Hard에서 가장 어려운 부분 중 하나는 식단 계획을 지키면서 매일 무엇을 먹을지 결정하는 것입니다. ClickUp 식사 계획 템플릿이 이를 도와드립니다. 저녁 메뉴를 급하게 고민하거나 단백질 목표를 놓치는 대신, 식사를 체계적으로 정리하고 영양소를 추적하며 명확하게 미리 플랜할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

순 칼로리, 탄수화물, 단백질, 식사 유형과 같은 사용자 지정 필드로 매크로를 추적하세요

드래그 앤 드롭 목록으로 몇 초 만에 식사 플랜을 세우세요

주간 요약, 달력, 식사 유형 ClickUp 보드 보기를 통해 플랜을 시각화하세요

재료 체크리스트와 통합 쇼핑 목록으로 식료품점 방문 횟수를 줄이세요

📌 추천 대상: 75 Hard 챌린지에 참여하면서 식단 선택의 스트레스를 없애고 싶은 개인.

📖 함께 읽기: 팀의 행복을 유지하는 직원 웰빙 전략

6. ClickUp 개인 습관 추적기 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 개인 습관 추적기 템플릿으로 모든 75 Hard 습관을 추적하세요

75 Hard를 완수하는 비결은 꾸준함에 있습니다. ClickUp의 개인 습관 추적기 템플릿은 매일의 작업을 기록하고 모니터링하며 추진력을 잃지 않고 꾸준히 수행할 수 있는 간편한 방법을 제공합니다. 운동 완료 표시부터 읽은 페이지 수나 섭취한 물의 양 추적까지, 매일 쌓여가는 진전을 확인하며 작은 성취를 지속적인 좋은 습관으로 만들어 보세요.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

진행 상황 , 15페이지 읽기 , 1만 단계 , 64온스 음료 섭취 와 같은 사용자 지정 필드로 목표를 달성하세요

습관을 하위 작업으로 나누고, 우선순위 라벨을 추가하거나, 책임 파트너를 지정하세요

연속 기록과 진행을 실시간으로 시각화하여 동기 부여를 높여보세요

📌 추천 대상: 매일 꾸준히 습관을 관리할 수 있는 습관 추적 앱이 필요한 자기계발 도전자.

7. ClickUp 개인 발전 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 개인 발전 플랜 템플릿으로 75일을 넘어 지속 가능한 성장을 창출하세요

ClickUp 개인 발전 계획 템플릿은 장기 목표를 설정하고 경력, 기술, 개인 생활 전반에 걸친 성장을 추적할 수 있도록 시야를 넓혀줍니다. 또한 성찰, 계획 수립, 지속적인 개선을 장려하여 수개월 및 수년에 걸친 실질적인 진전을 측정할 수 있도록 합니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

목표 달성 , 진행 중 , 진행 지연 , 보류 중 과 같은 맞춤형 상태로 진행 상황을 추적하세요

최소 일일 목표 , 성과 및 달성 사항 , 학습 목표 와 같은 사용자 지정 필드를 활용하세요

분기별 PD , 진행 상황 추적기 , 행동 플랜 , 시작 가이드 와 같은 맞춤형 보기를 활용하여 목표를 타임라인과 연계하세요

성공을 축하하고 개선점을 발견함으로써 성장 과정에 피드백 루프를 구축하세요

📌 추천 대상: 단순한 습관 추적을 넘어 장기적인 개인적·직업적 성장을 위한 체계적인 로드맵을 구축하고자 하는 생산성 애호가.

8. ClickUp SMART 목표 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp SMART 목표 템플릿으로 복잡한 75 Hard 목표를 달성 가능한 작업으로 세분화하세요

앙투안 드 생텍쥐페리가 말했듯이, 명확한 플랜 없는 목표는 단순한 소원에 불과합니다. 그래서 SMART 프레임워크(구체적, 측정 가능, 달성 가능, 관련성, 시간 제한)가 효과적인 것입니다. 이는 모호한 야망을 실행 가능하고 추적 가능한 목표로 전환하도록 합니다.

ClickUp SMART 목표 템플릿은 이 프레임워크를 실제 생활에 적용하도록 도와주며, 큰 목표를 관리 가능한 단계로 분해하고 이를 추적, 측정, 실제로 달성할 수 있는 시스템을 제공합니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

Crushing , On Track , Off Track , On Hold , Complete 와 같은 맞춤형 상태로 목표 진행 상황을 추적하세요

12가지 사용자 지정 필드를 활용해 명확성을 더하세요. 예를 들어 " 지금 이 목표를 설정하는 이유는 무엇인가? "와 " 필요한 기술을 갖추고 있는가? "와 같은 질문들입니다

필요한 노력량 필드 를 활용하세요. 각 목표에 수치적 척도를 부여하는 포인트 기반 시스템으로 노력을 가시화합니다

목표 노력, SMART 목표 워크시트, 회사 목표와 같은 맞춤형 보기를 탐색하세요 개인 및 팀 전체 목표를 위한 SMART 목표, 와 같은 맞춤형 보기를 탐색하세요

📌 추천 대상: 모호한 개인 목표를 쫓는 것을 멈추고, 대신 측정 가능하고 현실적인 목표를 설정하여 꾸준히 실천하고자 하는 개인 및 팀.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 78%가 목표 설정 과정의 일환으로 세부 플랜을 수립합니다. 그러나 놀랍게도 50%는 전용 tools로 해당 플랜을 추적하지 않습니다. 👀 ClickUp으로 목표를 실행 가능한 작업으로 원활하게 전환하여 단계별로 달성하세요. 또한 코딩 없이 사용 가능한 대시보드는 진행 상황을 명확하게 시각화하여 작업의 진척도를 보여주고, 일에 대한 통제력과 가시성을 높여줍니다. "최선을 바라는 것"만으로는 신뢰할 수 있는 전략이 아니기 때문입니다. 💫 실제 결과: ClickUp 사용자들은 번아웃 없이 약 10% 더 많은 일을 처리할 수 있다고 말합니다.

9. ClickUp 주간 플래너 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 주간 플래너 템플릿으로 일주일 내내 75 Hard 작업을 계획하세요

주간 플랜을 딱딱하게 세울 필요는 없습니다. 변화하는 일정에 맞춰 유연하게 조정할 수 있는 시스템이 최선입니다. ClickUp 주간 플래너 템플릿은 일주일의 보기를 제공하며, 생활 속 변화에 따라 작업을 자유롭게 재배치할 수 있도록 합니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

계획을 다시 작성하지 않고도 우선순위를 빠르게 재조정할 수 있도록 일별 열 안의 스티커 노트를 드래그 앤 드롭하세요

마감일, 이벤트, 즉흥적인 아이디어를 브레인스토밍 같은 느낌으로 지도하세요

시각적 보드 보기로 중요한 작업과 '하면 좋은 일'을 구분하여 일주일을 깔끔하게 관리하세요

매주 완료된 작업을 '완료됨' 스페이스으로 드래그하여 주간을 마무리하세요. 즉각적인 진행 상황 확인과 동기 부여 효과를 제공합니다

📌 추천 대상: 주간 플랜을 세워 75 Hard 챌린지(또는 구조화된 루틴)에 도전하는 개인.

💡 전문가 팁: 75일 이후를 시각화하세요. 대부분의 사람들은 목표 달성 후 무너지기 마련입니다. 어떻게 전환할지 플랜하세요: 어떤 습관은 유지할지, 어떤 새로운 습관을 시험해 볼지, 그리고 체계 없이도 어떻게 날카로움을 유지할지.

ClickUp으로 75일을 넘어붙여넣기해보세요

Notion 템플릿은 75 Hard 규칙을 추적하는 데 탁월합니다. 운동, 식사, 물 섭취, 진행 상황 사진을 한곳에서 기록할 수 있습니다.

하지만 챌린지가 끝나면 정적인 추적만 남게 됩니다. 75일이 지난 후에도 추진력을 이어가거나, 새로운 목표를 설정하거나, 지속 가능한 시스템을 구축할 수 있는 쉬운 방법은 없습니다.

ClickUp은 도전을 라이프스타일로 전환할 수 있는 완벽한 프레임워크를 제공합니다. 습관 추적기 템플릿, 목표 추적, 주간 플래너를 통해 75 Hard 챌린지가 완료된 후에도 오랫동안 루틴을 구축해 나갈 수 있습니다.

지금 바로 ClickUp 무료 가입하세요! ✅