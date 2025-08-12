2025년에 시도해 볼 만한 최고의 AI 캠페인 생성기

고성능 마케팅 캠페인을 실행하는 것이 혼란스럽지 않아야 합니다. 하지만 많은 팀에서는 여전히 혼란스럽습니다. 그 이유는 다음과 같습니다. 크리에이티브 브리핑이 문서에 묻히고, 캠페인 자산이 여러 도구에 흩어져 있으며, 상태 업데이트가 사일로화된 채팅에 남아 있습니다. 이로 인해 모든 것이 느려지고 결과가 저하됩니다.

AI 캠페인 생성기가 그 상황을 바꿉니다. Coca-Cola 및 Nestlé와 같은 선도적인 브랜드는 이미 AI를 사용하여 크리에이티브 제작 속도를 높이고, 변형을 더 빠르게 테스트하며, 몇 주가 아닌 며칠 만에 캠페인을 시작하고 있습니다. 이러한 도구는 속도, 자동화 및 지능형 제안을 결합하여 몇 번의 클릭만으로 광고 문구, 디자인 자산 및 전체 퍼널 캠페인을 계획할 수 있도록 지원합니다.

결과는? 더 명확한 워크플로우, 더 빠른 출시, 모든 채널에서 더 우수한 성과를 내는 캠페인.

이 가이드에서는 현재 사용할 수 있는 최고의 AI 캠페인 생성기를 살펴보고, 각 기능의 비교를 통해 귀하의 팀에 가장 적합한 것을 선택할 수 있도록 도와드리겠습니다.

🔎 알고 계셨나요? AI는 광고 문구 작성 능력이 매우 뛰어나고 속도 면에서도 타의 추종을 불허합니다. JPMorgan Chase는 AI가 작성한 광고 문구로 전환한 후 클릭률이 450% 증가했습니다.

최고의 AI 캠페인 생성기 한눈에 보기

Tool 최고의 기능 가장 적합한 *가격 ClickUp • AI로 생성된 캠페인 브리핑, 광고 문구 및 크리에이티브 컨셉 • 전체적인 캠페인 계획 및 전략 수립을 위한 AI • 워크플로우, 게시 및 보고를 자동화하는 에이전트 단일 플랫폼에서 캠페인을 계획, 생성 및 실행하고자 하는 마케팅 팀 무료, 기업용 맞춤 설정 가능 HubSpot 캠페인 어시스턴트 • 몇 분 만에 광고 문구, 이메일 및 랜딩 페이지를 생성 • HubSpot CRM에 내장된 연결 기능 빠르고 브랜드에 맞는 콘텐츠 생성을 원하는 HubSpot CRM을 이미 사용 중인 마케터 Free ActiveCampaign 비즈니스는 자동화가 적용된 개인화된 데이터 기반의 마케팅 캠페인을 원합니다 자동화를 통한 개인화되고 데이터 기반의 마케팅 캠페인을 원하는 비즈니스 유료 플랜은 월 15달러부터 시작합니다 AdCreative. ai • AI로 생성된 광고 크리에이티브, 배너 및 게시물을 몇 초 만에 생성 • 고성능 광고를 위한 예측 점수 대규모의 전환 중심 광고 시각 자료 및 문구가 필요한 팀 유료 플랜은 월 25달러부터 시작합니다 StoryLab. ai • AI로 생성된 광고 문구, 블로그 게시물 및 소셜 콘텐츠 • 아이디어를 다양한 형식으로 재사용 빠르고 다양한 채널에 콘텐츠를 생성하고자 하는 소규모 팀 또는 개인 마케터 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 월 15달러부터 시작합니다 Creatify • 프롬프트에서 AI로 생성된 비디오 광고 • 다양한 형식을 위한 내장 템플릿 막대한 제작 비용 없이 소셜 미디어 비디오 광고를 빠르게 출시하고자 하는 브랜드 유료 플랜은 월 19달러부터 시작합니다 Quickads • 60초 이내에 광고 문안 및 크리에이티브 생성• 다중 플랫폼 수출 옵션 다양한 플랫폼에 빠르게 적용 가능한 광고 크리에이티브가 필요한 마케터들 유료 플랜은 월 79달러부터 시작합니다 Pencil AI • 브랜드에 맞는 광고 문안 및 크리에이티브• 성능 예측을 위한 예측 점수 데이터에 기반한 크리에이티브 선택을 원하는 지속적인 광고 캠페인을 진행하는 팀 유료 플랜은 월 15달러부터 시작합니다 스마트하게 • 자동화된 크리에이티브 테스트 및 최적화 • 주요 광고 플랫폼과의 통합 대규모 소셜 미디어 캠페인을 관리하는 엔터프라이즈급 팀 맞춤형 가격 Predis. ai • AI로 생성된 광고, 비디오 및 게시물 • 캡션 및 해시태그 제안 소셜 미디어를 우선으로 하는 브랜드가 필요로 하는 빠르고 플랫폼 맞춤형 크리에이티브 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 월 23달러부터 시작합니다

AI 캠페인 생성기란 무엇일까요?

AI 캠페인 생성기는 인공 지능을 사용하여 다중 채널 캠페인을 계획, 생성 및 최적화하는 마케팅 도구로, 기존 방법보다 훨씬 짧은 시간에 작업을 완료할 수 있습니다.

흥미롭지 않으신가요? AI 우선 마케팅을 처음 접하는 분들을 위해 몇 가지 질문에 대한 답변을 준비했습니다.

⭐️ AI는 마케터들이 캠페인을 구축하고 실행하는 방식을 어떻게 변화시키고 있나요? AI는 캠페인 생성을 수동적이고 순차적인 프로세스에서 자동화된 동적인 워크플로우로 변화시킵니다. AI는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

다양한 대상 고객에 맞게 맞춤형 광고 변형을 몇 초 만에 생성하세요

고변환율 광고 문안과 디자인 콘셉트를 제안합니다

소셜 미디어 플랫폼 전반에서 캠페인 타이밍과 배치를 최적화하세요

성능 데이터를 지속적으로 분석하여 전략을 최적화하세요

예를 들어, 마케터의 75%는 AI가 경쟁 우위를 확보하는 데 도움이 된다고 응답했습니다 .

⭐️ 자동화 + 개인화가 더 나은 결과를 가져오는 이유는 무엇일까요? AI가 광고 생성 및 예약의 어려운 작업을 처리하므로 마케터는 전략과 스토리텔링에 집중할 수 있습니다. 자동화는 실행 속도를 높이고, AI 기반의 개인화는 각 콘텐츠가 적절한 고객에게 공감을 불러일으키도록 보장하여 참여도와 전환율을 높입니다.

⭐️ AI와 기존 방법의 차이점/부가가치 기존 캠페인 생성에는 수동 조사, 콘텐츠 생성 및 크로스 플랫폼 조정이 필요합니다. AI 도구는 이러한 단계를 통합하여 캠페인 계획, 콘텐츠 생성 및 성과 추적을 원활하게 통합합니다. 이를 통해 복잡성이 줄어들고 팀은 더 큰 그림의 마케팅 전략에 집중할 수 있는 시간이 늘어납니다. 놀랍게도 79%의 마케터가 프로세스 간소화 및 생산성 향상에 AI의 역할을 강조하고 있습니다.

🧠 사실 확인: 많은 AI 캠페인 생성기는 기계 학습을 사용하여 각 캠페인에서 지속적으로 학습하므로, 다음 캠페인은 항상 이전 캠페인보다 더 스마트해집니다.

AI 캠페인 생성기에서 확인해야 할 사항은 무엇일까요?

적합한 AI 캠페인 생성기를 선택하려면 목표, 워크플로우 및 예산에 맞는 도구를 찾는 것이 중요합니다. 최소한 다음을 확인하세요.

다중 채널 지원 을 통해 한 곳에서 여러 플랫폼에 대한 광고, 비디오 광고 및 소셜 미디어 게시물을 만들 수 있습니다

개인화 기능 을 통해 특정 목표 고객에 맞게 광고 크리에이티브 및 메시지를 맞춤 설정할 수 있습니다

스케줄링, A/B 테스트, 키 메트릭을 기반으로 한 최적화 등 자동화 기능

마케팅, 디자인 및 콘텐츠 팀을 조정하기 위한 협업 도구

광고 템플릿 및 크리에이티브 자산 을 통해 품질을 저하시키지 않고 콘텐츠 생성을 가속화하세요

분석 및 보고를 통해 성과를 추적하고 캠페인 목표에 대한 ROI를 측정할 수 있습니다

💡 프로 팁: 대규모 캠페인을 진행하는 경우, 기존 마케팅 스택에 원활하게 통합되는 AI 마케팅 캠페인 생성기를 선택하면 팀이 도구 전환에 소요되는 시간을 줄이고 캠페인 최적화에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

광고 크리에이티브 및 비디오 광고 생성부터 소셜 미디어 게시물 예약에 이르기까지, 오늘날의 AI 캠페인 생성기는 몇 번의 클릭만으로 광고를 만들고 다중 채널 마케팅 캠페인을 시작할 수 있도록 지원합니다.

캠페인 성과를 높일 수 있는 최고의 도구는 다음과 같습니다.

1. ClickUp (간소화된 캠페인 실행 및 협업에 가장 적합)

AI가 어려운 작업을 대신 처리하면서 전체 마케팅 캠페인을 한 곳에서 실행할 수 있기를 바란 적이 있다면, ClickUp이 적합합니다.

ClickUp은 프로젝트 관리, 문서 협업, 팀 채팅 및 차세대 AI를 단일 통합 플랫폼에 통합한 일을 위한 모든 것을 갖춘 앱입니다. 즉, AI를 통해 캠페인 브리핑, 크리에이티브 자산, 대화 및 분석이 모두 한 곳에서 이루어집니다.

아이디어 구상부터 실행 및 최적화에 이르기까지, ClickUp의 AI 기반 기능을 통해 더 빠르게 움직이고, 더 잘 협업하며, 측정 가능한 결과를 달성할 수 있어 마케팅 팀을 위한 종합적인 솔루션입니다.

ClickUp의 AI가 캠페인 생성에 획기적인 변화를 가져오는 이유

대부분의 마케팅 팀은 서로 연결되지 않은 도구와 흩어진 정보에 빠져 있습니다. ClickUp은 진정한 통합을 통해 이러한 문제를 해결합니다. 모든 일, 지식, 커뮤니케이션을 한 곳에 모아 강력하고 실용적인 AI로 강화합니다.

캠페인 파트너인 ClickUp Brain을 만나보세요

즉각적인 캠페인 개요 및 아이디어: 캠페인 목표나 프롬프트를 입력하기만 하면 ClickUp Brain이 대상 고객과 채널에 맞는 자세한 개요, 개요 또는 콘텐츠 아이디어를 생성합니다

모든 곳에서 스마트한 제안: 눈길을 끄는 제목, 새로운 광고 각도, 회의의 빠른 요약이 필요하세요? ClickUp Brain은 ChatGPT, Claude, Gemini 와 같은 여러 고급 AI 모델에 액세스할 수 있어, 여러분이 일하는 곳 어디에서나 항상 도움을 드릴 수 있습니다

완벽한 캠페인 워크플로우: ClickUp Brain에 이전 캠페인에서 배운 내용을 바탕으로 최신 마케팅 캠페인에 적합한 작업, 하위 작업 및 담당자 태그를 생성하도록 요청하세요

📌 예시: 신학기 캠페인을 계획하고 계십니까? ClickUp Brain에 프롬프트를 입력하기만 하면, 즉시 종합적인 캠페인 개요가 생성되어 작업으로 전환하거나 팀과 공유할 수 있습니다.

다음은 ClickUp Brain이 작동하는 모습의 샘플입니다👇

clickUp Brain으로 캠페인을 10배 강화하세요 MAX : 마케터들을 위한 완벽한 AI 데스크탑 동반자

완벽한 캠페인 자동화: 몇 번의 클릭만으로 캠페인 플랜, 콘텐츠, 캠페인 후 분석까지 생성할 수 있습니다. 다양한 요구 사항에 따라 AI 도구를 전환할 필요가 없습니다

실행 가능한 추천 사항: Brain MAX는 단순히 생성만 하는 것이 아니라 최적화도 지원합니다. 타이밍부터 메시지, 채널 조합에 이르기까지 캠페인을 개선하기 위한 제안을 받아보세요

음성 기반 작업 생성: 음성을 사용하여 노트를 기록하고, 캠페인 작업(및 하위 작업)을 생성하고, 연결된 작업 공간에서 검색을 실행하는 등 다양한 작업을 40개 언어로 수행할 수 있습니다! 음성을 사용하여 노트를 기록하고, 캠페인 작업(및 하위 작업)을 생성하고, 연결된 작업 공간에서 검색을 실행하는 등 다양한 작업을 40개 언어로 수행할 수 있습니다! 음성 텍스트 변환 기능을 사용하면 캠페인 구축, 아이디어 구상(키워드 없이) 및 작업 완료가 그 어느 때보다 쉬워집니다

ClickUp Brain MAX의 Talk to Text를 사용하여 아이디어를 캡처하고, 지침을 공유하고, 작업을 4배 더 빠르게 완료하세요

📌 예시: 블랙 프라이데이 멀티 채널 캠페인을 진행하시나요? Brain MAX를 사용하면, 상세한 캠페인 플랜을 생성하고, 팀에 작업을 할당하고, 프로모션 이메일 및 소셜 게시물을 작성하고, AI 기반의 최적의 출시 시기와 우선 순위 채널에 대한 추천을 받을 수 있습니다. 이 모든 것이 하나의 원활한 워크플로우에서 가능합니다.

더 스마트하고 빠른 업무 처리 방법에 대해 알아보려면 이 비디오를 확인하세요. 🧠✨

AI 에이전트: 항상 켜져 있는 캠페인 어시스턴트

바쁜 업무를 자동화하세요: AI 에이전트가 업무 할당, 알림 전송, 상태 업데이트, 요약 생성 등 반복적인 작업을 처리합니다

캠페인을 계획대로 진행하세요: 에이전트가 마감일 알림을 보내고, 성과 보고서를 작성하며, 누락된 사항이 없는지 확인합니다

작업 및 하위 작업이 포함된 전체 플랜을 이용하세요. AI 에이전트가 캠페인을 위한 전체 프레임워크와 워크플로우를 구축할 수 있습니다.

📌 예시: 캠페인 개요를 승인하면 AI 에이전트가 팀에 작업을 즉시 할당하고, 검토 회의를 예약하고, 알림을 설정합니다. 수동으로 후속 조치를 할 필요가 없습니다. 완료된 작업을 확인해보세요. 👇🏼

AI 기반 콘텐츠, 워크플로우 및 스케줄링

AI 기반의 분석, 보고 및 최적화

ClickUp 대시보드 를 통해 캠페인 성과를 실시간으로 모니터링하세요 AI 기반의 사용자 지정 가능한를 통해 캠페인 성과를 실시간으로 모니터링하세요

AI 기반 분석: ROI를 측정하고, KPI를 추적하며, 지속적인 개선을 위한 실행 가능한 인사이트를 도출하세요

캠페인 성공을 위한 통합 작업 공간

통합 플랫폼 : 프로젝트 관리, 문서, 채팅 및 AI가 함께 작동하므로 마찰을 줄이고 더 큰 영향을 미치면서 캠페인을 더 빠르게 만들고, 시작하고, 최적화할 수 있습니다

실시간 협업: ClickUp Chat , 내장 채팅, 댓글, 공유 ClickUp 문서로 팀이 사무실에 있든 원격으로 근무하든 모든 팀원이 최신 정보를 공유하고 소통할 수 있습니다

AI를 핵심으로 모든 것을 한 곳에서 관리하는 ClickUp은 캠페인 실행을 결과를 이끌어내는 전략적이고 간소화된 프로세스로 변화시킵니다.

템플릿, 통합 및 확장성

ClickUp 캠페인 플랜 템플릿은 캠페인의 모든 측면을 처음부터 끝까지 구성, 예약 및 추적할 수 있는 포괄적인 즉시 사용 가능한 템플릿입니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 캠페인 계획 템플릿을 사용하여 체계적으로 정리하고 필요한 결과를 얻으세요

ClickUp의 사용자 지정 상태, 사용자 정의 필드 및 사용자 지정 보기 와 같은 기능을 사용하면 캠페인 진행 상황을 추적하고, 예산 및 소유권과 같은 필수 세부 정보를 구성하고, 목록, 간트, 작업량 및 달력 등의 형식으로 전체 워크플로우를 시각화할 수 있습니다.

ClickUp 마케팅 캠페인 관리 템플릿 및 ClickUp 캠페인 브리프 템플릿과 같은 템플릿을 사용하면 모든 브리프가 명확하고 일관되며 팀과 이해 관계자들이 실행할 수 있도록 하면서 캠페인을 쉽게 계획, 시작 및 추적할 수 있습니다.

ClickUp을 Google Ads, 이메일 플랫폼, CRM 등과의 통합을 통해 통합된 마케팅 스택을 구축하세요

ClickUp의 엔터프라이즈급 보안을 통해 모든 규모의 팀을 위한 강력한 프라이버시 제어 및 확장성을 확보하세요

Cartoon Network의 소셜 미디어 디렉터인 Sarah Lively는 팀의 단일 정보 소스인 ClickUp에 대해 다음과 같이 말했습니다.

필요한 모든 세부 정보가 하나의 소스에 정리되어 있기 때문에 정말 빠르게 대응할 수 있습니다. 또한 오류를 방지하는 작업 상태 기능을 통해 소셜 미디어에 게시하는 콘텐츠의 정확성을 높일 수 있습니다.

필요한 모든 세부 정보가 하나의 소스에 정리되어 있기 때문에 정말 빠르게 대응할 수 있습니다. 또한 오류를 방지하는 작업 상태 기능을 통해 소셜 미디어에 게시하는 콘텐츠의 정확성을 높일 수 있습니다.

ClickUp의 최고의 기능

세계 최고의 AI 모델이 생성한 AI 캠페인 브리핑, 광고 문구 및 크리에이티브 컨셉을 활용하세요

손쉬운 작업 할당, 승인, 일정 관리 및 보고를 위한 AI 에이전트

스마트한 일정 관리 및 마감일 관리를 위한 AI 지원 달력

캠페인 목표와 직접 연결된 실시간 대시보드 및 분석

캠페인 관리, 콘텐츠 협업 및 커뮤니케이션을 위한 통합 플랫폼

회의 요약 및 즉각적인 작업 생성을 위한 AI 노트 필기

사용자 지정 가능한 템플릿, 상태, 필드 및 보기

마케팅 도구 및 CRM과의 긴밀한 통합

ClickUp의 한도

다양한 기능으로 인해 전체 제품군 플랫폼을 처음 사용하는 팀의 경우 학습에 더 많은 시간이 소요될 수 있습니다

ClickUp 가격

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 사용자의 의견:

새로운 Brain MAX는 제 생산성을 크게 향상시켰습니다. 고급 추론 모델을 비롯한 여러 AI 모델을 저렴한 가격에 사용할 수 있어 모든 것을 하나의 플랫폼에 쉽게 통합할 수 있습니다. 음성-텍스트 변환, 작업 자동화, 다른 앱과의 통합과 같은 기능으로 워크플로우가 훨씬 더 원활하고 스마트해졌습니다.

새로운 Brain MAX는 제 생산성을 크게 향상시켰습니다. 고급 추론 모델을 비롯한 여러 AI 모델을 저렴한 가격에 사용할 수 있어 모든 것을 하나의 플랫폼에 쉽게 통합할 수 있습니다. 음성-텍스트 변환, 작업 자동화, 다른 앱과의 통합과 같은 기능으로 워크플로우가 훨씬 더 원활하고 스마트해졌습니다.

2. HubSpot Campaign Assistant (CRM 생태계 내에서 캠페인 자산을 생성하는 데 가장 적합)

hubSpot을 통해

HubSpot Campaign Assistant는 HubSpot 플랫폼에 직접 내장된 AI 기반 도구로, 마케팅 팀이 광고, 랜딩 페이지 및 마케팅 이메일의 문구를 작성하는 데 도움을 줍니다. 제품, 대상 고객, 어조 등 몇 가지 세부 정보만 입력하면 몇 분 만에 맞춤형의 바로 사용할 수 있는 텍스트가 생성됩니다.

Google 검색, Facebook 및 LinkedIn 광고는 물론 이메일 및 랜딩 페이지 콘텐츠에서도 작동하므로 한 곳에서 여러 캠페인 자산을 준비할 수 있습니다. 이 도구는 빈 페이지로 고생할 필요가 없으며 다중 채널 캠페인을 위한 자산 생성을 가속화합니다.

주요 이점은 HubSpot의 CRM 및 마케팅 도구와 긴밀하게 통합되어 있다는 것입니다. 생성된 콘텐츠를 캠페인에 직접 전송하고, 고객 데이터에 연결하고, 플랫폼을 전환하지 않고도 성과를 추적할 수 있습니다.

따라서 리드 관리 및 자동화를 위해 이미 HubSpot을 사용하고 있는 팀에 이상적이며, 캠페인 생성, 실행 및 보고를 하나의 연결된 작업 공간에서 관리할 수 있습니다. 유연성을 높이기 위해 HubSpot 외부에서 사용할 수 있도록 콘텐츠를 복사할 수도 있습니다.

HubSpot 캠페인 어시스턴트의 최고의 기능

몇 분 만에 랜딩 페이지 문구, 마케팅 이메일 문구 및 광고 문구를 생성하세요

다양한 플랫폼 또는 목표 고객에 맞게 여러 광고 변형을 만드세요

이전 초안을 보관하고 비교 및 개선을 위해 다시 확인할 수 있습니다

설정이 간단하고 AI 또는 코딩 경험이 필요 없는 사용하기 쉬운 인터페이스

HubSpot 캠페인 어시스턴트 제한 사항

HubSpot의 CRM 및 마케팅 허브를 이미 사용하고 있는 마케터에게 가장 적합합니다

주로 텍스트에 중점을 두고 있으며, 완벽한 크리에이티브를 완성하기 위해 수동 편집이 필요할 수 있습니다

HubSpot 캠페인 어시스턴트 가격

Free

HubSpot 캠페인 어시스턴트 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (3,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들이 HubSpot 캠페인 어시스턴트에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

G2 리뷰어가 공유한 내용 :

이메일 마케팅 및 랜딩 페이지 생성부터 소셜 미디어 스케줄링, SEO 최적화, CRM 통합에 이르기까지 HubSpot은 고객 여정의 모든 단계를 포괄하는 엔드투엔드 솔루션을 제공합니다.

이메일 마케팅 및 랜딩 페이지 생성부터 소셜 미디어 일정 관리, SEO 최적화, CRM 통합에 이르기까지 HubSpot은 고객 여정의 모든 단계를 포괄하는 엔드투엔드 솔루션을 제공합니다.

3. ActiveCampaign (자동화된 이메일 캠페인 및 고객 여정에 가장 적합)

activeCampaign을 통해

ActiveCampaign은 AI 기반 콘텐츠 생성 기능과 강력한 마케팅 자동화 플랫폼을 결합하여 이메일, 소셜 미디어 및 광고에 걸쳐 목표가 명확한 캠페인을 쉽게 설계할 수 있도록 지원합니다. 대상 고객의 다양한 세그먼트에 맞게 메시지를 맞춤화하면서 제목, 본문 및 광고 텍스트를 생성할 수 있습니다.

다중 채널 캠페인을 지원하며, 고객 행동 데이터를 가져와 제안 및 행동 유도를 개인화합니다. AI는 참여를 위한 콘텐츠를 개선하는 데 도움을 주며, 자동화는 메시지가 적시에 적절한 사람들에게 전달되도록 보장합니다.

ActiveCampaign의 강점은 캠페인 생성을 고객 여정 지도에 직접 연결할 수 있는 능력에 있습니다. 동일한 플랫폼에서 시퀀스를 구축하고, 상호 작용에 따라 커뮤니케이션을 트리거하고, 성과를 추적할 수 있습니다.

AI 콘텐츠 생성 및 자동화의 조합으로, 카피라이팅, 세분화 및 전달을 위해 별도의 도구를 사용하지 않고도 더 스마트하고 데이터에 기반한 캠페인을 원하는 팀에 적합합니다.

📮ClickUp Insight: 성과가 낮은 팀은 15개 이상의 도구를 사용하는 경우가 4배 더 많지만, 성과가 높은 팀은 툴킷을 9개 이하의 플랫폼으로 제한하여 효율성을 유지하고 있습니다. 그렇다면 하나의 플랫폼을 사용하는 것은 어떨까요? 업무를 위한 모든 것을 지원하는 앱인 ClickUp은 작업, 프로젝트, 문서, 위키, 채팅 및 통화를 AI 기반 워크플로우와 함께 단일 플랫폼에서 완료할 수 있도록 지원합니다. 더 스마트하게 일할 준비가 되셨나요? ClickUp은 모든 팀에 적합하며, 업무를 가시화하고, AI가 나머지를 처리하는 동안 중요한 일에 집중할 수 있게 해줍니다.

ActiveCampaign의 최고의 기능

AI 기반의 예측 콘텐츠 및 전송 시간 최적화

이메일, 소셜 미디어 및 광고를 위한 다중 채널 자동화

개인화된 마케팅 캠페인을 위한 고급 세분화 기능

원활한 영업 및 마케팅 조정을 위한 내장 CRM

ActiveCampaign 제한 사항

모든 기능을 갖춘 자동화를 이용하려면 상위 플랜이 필요합니다

연락처 목록이 늘어남에 따라 비용이 빠르게 증가합니다

ActiveCampaign 요금제

스타터: $15/월

추가 혜택: $49/월

프로페셔널: $79/월

Enterprise: 월 145달러

ActiveCampaign 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (2,000개 이상의 리뷰)

ActiveCampaign에 대한 실제 사용자의 평가

G2 리뷰어가 공유한 내용:

ActiveCampaign에서는 연락처, 이메일 캠페인 및 자동화를 쉽게 구성하여 고객에게 효과적으로 도달할 수 있습니다. 캠페인의 성과를 쉽게 확인하고 필요에 따라 조정할 수 있습니다.

ActiveCampaign에서는 연락처, 이메일 캠페인 및 자동화를 쉽게 구성하여 고객에게 효과적으로 도달할 수 있습니다. 캠페인의 성과를 쉽게 확인하고 필요에 따라 조정할 수 있습니다.

4. AdCreative. ai (AI를 사용하여 전환율이 높은 광고 크리에이티브를 제작하는 데 가장 적합)

via AdCreative

AdCreative.ai는 마케터가 전환에 중점을 둔 광고 크리에이티브와 소셜 미디어 비주얼을 빠르게 제작할 수 있도록 지원하는 AI 기반 플랫폼입니다. 제품 세부 정보, 목표 고객 및 브랜드 자산을 입력하면 몇 분 만에 다양한 광고 변형을 생성할 수 있습니다.

이 도구는 수백만 건의 고성능 광고를 통해 훈련된 머신 러닝을 사용하여 클릭 및 전환에 최적화된 레이아웃, 헤드라인 및 클릭 유도 문안을 제안합니다.

Facebook, Instagram, Google, LinkedIn과 같은 인기 채널을 지원하므로 매번 처음부터 시작하지 않고도 플랫폼별 크리에이티브를 쉽게 만들 수 있습니다. 색상, 폰트, 로고 등 자체 브랜드 키트를 업로드할 수도 있으므로 모든 결과물이 브랜드 아이덴티티를 유지할 수 있습니다.

AdCreative. ai는 Google Ads 및 Facebook Ads Manager와 같은 도구와 통합되어, 테스트 및 성과 추적을 위해 광고 캠페인에 크리에이티브를 직접 보낼 수 있습니다.

따라서 반복적인 디자인 작업에 드는 시간을 절약하고 데이터 기반의 추천을 통해 크리에이티브 성과를 개선하고자 하는 대량 광고 캠페인을 진행하는 팀에 특히 유용합니다.

AdCreative.ai의 최고의 기능

AI로 생성된 광고 크리에이티브, 배너 및 소셜 미디어 게시물을 몇 초 만에 제작하세요

예측 점수를 통해 고성능 광고 변형을 우선순위로 지정하세요

분할 테스트 및 최적화를 위한 다양한 광고 변형

주요 광고 플랫폼과의 통합을 통해 원활한 게시가 가능합니다

AdCreative.ai의 제한 사항

고급 브랜드 또는 레이아웃 요구 사항에 대한 맞춤 설정 옵션이 제한되어 있습니다

최상의 결과는 성능 피드백을 위해 활성 광고 계정에 연결되어 있는지 여부에 따라 달라집니다

AdCreative.ai 가격

스타터: $39/월

프로페셔널: $249/월

최상위: $599/월

Enterprise: 맞춤형 가격

AdCreative.ai 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (782개 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (100개 이상의 리뷰)

AdCreative.ai에 대한 실제 사용자의 평가

G2 리뷰어가 공유한 내용:

AdCreative.ai에서 가장 마음에 드는 점은 시간을 크게 절약할 수 있다는 것입니다. 이 도구를 사용하면 몇 번의 클릭만으로 수십 개의 전문적인 광고 배너를 생성할 수 있습니다.

AdCreative.ai에서 가장 마음에 드는 점은 시간을 크게 절약할 수 있다는 것입니다. 이 도구를 사용하면 몇 번의 클릭만으로 수십 개의 전문적인 광고 배너를 생성할 수 있습니다.

5. StoryLab. ai (AI로 생성된 광고 문구 및 소셜 콘텐츠 프롬프트에 가장 적합)

StoryLab.ai는 마케터가 한 곳에서 여러 채널에 사용할 캠페인 문구를 생성할 수 있도록 설계된 AI 기반 콘텐츠 생성 도구입니다 . 소셜 미디어 캡션, 광고 문구, 이메일 시퀀스, 블로그 개요, 비디오 스크립트와 같은 형식을 지원하여 여러 플랫폼에서 메시지의 일관성을 쉽게 유지할 수 있습니다.

캠페인 또는 제품에 대한 간단한 설명을 입력하고, 목소리 톤을 선택하고, 콘텐츠 유형을 선택하면 StoryLab. ai가 편집하거나 수정할 수 있는 콘텐츠 초안을 생성합니다.

이 플랫폼의 강점은 Facebook 및 LinkedIn 광고부터 YouTube 설명 및 랜딩 페이지 헤드라인에 이르기까지 모든 것을 포괄하는 다양한 템플릿에 있습니다. 또한 단일 아이디어에 대해 여러 가지 변형을 제공하는 "재생성" 기능이 포함되어 있어 메시지를 빠르게 A/B 테스트할 수 있습니다. 진행 중인 캠페인의 경우 즐겨찾기 프롬프트 또는 출력을 저장하고 정리할 수 있으므로 재사용 가능한 콘텐츠 아이디어 라이브러리를 쉽게 관리할 수 있습니다.

StoryLab. ai의 최고의 기능

AI로 생성된 광고 문구, 블로그 게시물 및 소셜 미디어 콘텐츠

다채널 마케팅을 위한 콘텐츠 재사용

캠페인 아이디어에 영감을 주는 창의적인 프롬프트

간편하고 협업이 가능한 인터페이스

StoryLab. ai의 한도

제한된 고급 형식 또는 디자인 기능

비주얼이 아닌 텍스트 기반 콘텐츠에 가장 적합합니다

StoryLab. ai 가격

무료 플랜

프로: $15/월

Unlimited: 월 19달러

StoryLab. ai 평가 및 리뷰

G2: 리뷰 없음

Capterra: 리뷰 없음

6. Creatify (제품 정보를 바로 사용할 수 있는 비디오 광고로 변환하는 데 가장 적합)

via Creatify

Creatify는 Facebook, Instagram, TikTok 및 YouTube와 같은 소셜 미디어 플랫폼에서 사용할 수 있는 짧은 형식의 비디오 광고를 만드는 데 중점을 둔 AI 기반 플랫폼입니다. 주요 판매 포인트, 목표 고객, 원하는 스타일 등 제품 또는 캠페인에 대한 세부 정보를 제공하면 Creatify가 시각 자료, 텍스트 오버레이 및 음악이 포함된 비디오 광고를 자동으로 생성합니다.

이 도구의 주요 장점 중 하나는 광고의 여러 변형을 빠르게 생성할 수 있어 다양한 크리에이티브 각도를 쉽게 테스트하고 잠재 고객에게 가장 잘 통하는 것을 확인할 수 있다는 것입니다. 또한 이 도구는 쉬운 편집을 지원하므로 처음부터 다시 시작하지 않고도 텍스트를 수정하거나, 시각 자료를 교체하거나, 타이밍을 조정할 수 있습니다.

Creatify는 광고 컨셉 생성부터 바로 사용할 수 있는 비디오 제작에 이르기까지 전체 프로세스를 처리하기 때문에, 복잡한 편집 소프트웨어나 전담 비디오 제작 팀에 투자하지 않고도 전문적인 비디오 광고를 원하는 중소기업, 마케팅 팀 또는 전자상거래 브랜드에 적합합니다.

Creatify의 최고의 기능

간단한 프롬프트로 AI가 생성한 비디오 광고

다양한 광고 형식 및 플랫폼을 위한 내장 템플릿

사용자 지정 가능한 브랜딩 및 메시지 옵션

Facebook, Instagram, TikTok과 같은 플랫폼으로 빠르게 내보내기

Creatify의 한도

전문 비디오 소프트웨어에 비해 고급 편집 기능이 제한적입니다

짧은 형식의 마케팅 콘텐츠에 가장 적합합니다

Creatify 가격

Free

스타터: $39/월

프로: $99/월

Enterprise: 맞춤형 가격

Creatify 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (485개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰 없음

Creatify에 대한 실제 사용자의 평가

G2 리뷰어가 공유한 내용:

Creatify AI가 얼마나 사용하기 쉬운지 정말 감사하게 생각합니다. 이 플랫폼은 기술에 익숙하지 않은 사람도 직관적으로 사용할 수 있어 전체 비디오 생성 과정이 스트레스 없이 진행됩니다.

Creatify AI가 얼마나 사용하기 쉬운지 정말 감사하게 생각합니다. 이 플랫폼은 기술에 익숙하지 않은 사람도 직관적으로 사용할 수 있어 전체 비디오 생성 과정이 스트레스 없이 진행됩니다.

7. Quickads (소셜 미디어용 광고 변형 자동 생성 기능이 가장 우수합니다)

quickads를 통해

Quickads는 마케터와 소규모 비즈니스 소유자가 몇 분 만에 여러 채널에 대한 광고를 제작할 수 있도록 설계된 AI 기반의 광고 생성 플랫폼입니다. 제품, 목표 고객 및 캠페인 목표에 대한 기본 정보를 입력하면 플랫폼이 입력한 정보에 맞는 광고 크리에이티브, 문구 및 변형 버전을 생성합니다.

소셜 미디어 게시물, 배너 광고, 비디오 스크립트 등 다양한 광고 형식을 지원하므로 다중 채널 캠페인을 진행하는 팀에 유용합니다. 또한 이 도구를 사용하면 게시하기 전에 텍스트, 색상, 시각 자료를 브랜드 스타일에 맞게 빠르게 맞춤 설정할 수 있습니다.

속도와 단순성에 중점을 둔 Quickads는 디자인이나 카피라이팅에 며칠을 소비하지 않고도 다양한 광고 버전을 만들고 테스트해야 하는 비즈니스에 특히 유용합니다. 크리에이티브 제작을 사내에서 진행하면서 캠페인을 더 빠르게 시작하고자 하는 팀에게 실용적인 옵션입니다.

Quickads의 최고의 기능

60초 이내에 AI로 생성된 광고 문구 및 크리에이티브

Facebook, Instagram, Google 등을 위한 다중 플랫폼 내보내기 옵션

분할 테스트를 위한 자동 광고 변형 생성

디자인 경험이 없는 사용자도 쉽게 사용할 수 있는 직관적인 인터페이스

Quickads의 한도

고급 디자인 툴에 비해 맞춤 설정 옵션이 적습니다

단기 또는 빠른 turnaround가 필요한 캠페인에 가장 적합합니다

Quickads 요금제

스타터: $79/월

프로: $99/월

에이전시: $149/월

Quickads 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

Quickads에 대한 실제 사용자의 평가

G2 리뷰어가 공유한 내용:

QuickAds. ai의 원클릭 이미지 광고 생성 기능은 판도를 바꾸는 기능입니다. 이 기능은 매우 효율적이며 몇 초 만에 전문적인 결과를 제공합니다. 이 도구를 사용하기 시작한 이후로 디자인에 드는 시간과 비용을 크게 절약할 수 있게 되었습니다. 광고는 눈길을 끌고 효과적이어서 제 캠페인이 돋보입니다.

QuickAds. ai의 원클릭 이미지 광고 생성 기능은 판도를 바꾸는 기능입니다. 이 기능은 매우 효율적이며 몇 초 만에 전문적인 결과를 제공합니다. 이 도구를 사용하기 시작한 이후로 디자인에 드는 시간과 비용을 크게 절약할 수 있게 되었습니다. 광고는 눈길을 끌고 효과적이어서 제 캠페인이 돋보입니다.

8. Pencil AI (AI 인사이트를 통해 광고 크리에이티브를 테스트하고 최적화하는 데 가장 적합)

pencil을 통해

Pencil AI는 AI를 사용하여 마케팅 팀이 Facebook, Instagram, YouTube, TikTok과 같은 플랫폼에 사용할 광고 크리에이티브를 제작할 수 있도록 지원합니다. 먼저 브랜드 자산(로고, 제품 이미지, 기존 비디오)을 업로드하면 Pencil이 브랜드의 톤과 스타일에 맞는 다양한 광고 변형을 생성합니다.

Pencil을 차별화하는 것은 '예측' 접근 방식입니다. AI는 단순히 광고를 만드는 것이 아니라, 과거 캠페인 성과 데이터를 분석하여 성공 가능성이 가장 높은 크리에이티브를 제안합니다. 시간이 지남에 따라 브랜드에 가장 적합한 시각 자료, 헤드라인, 행동 유도 문구가 무엇인지 학습하여 향후 광고의 목표가 더욱 명확해집니다.

모든 캠페인과 자산이 단일 대시보드에 저장되므로 변형을 쉽게 테스트하고 결과를 추적할 수 있습니다. 따라서 Pencil은 크리에이티브 결정에 필요한 성능 데이터를 중앙에서 관리하면서 제작 시간을 단축하고자 하는, 광고 캠페인을 자주 진행하는 팀에 특히 유용합니다.

Pencil AI의 최고의 기능

귀하의 브랜드에 맞춤화된 AI 생성 광고 문구 및 크리에이티브 자산

광고 변형에 대한 예측 성능 평가

브랜드 키트 통합을 통해 일관된 시각적 디자인을 유지하세요

A/B 테스트를 위한 다양한 변형 옵션

Pencil AI의 한도

최상의 예측 결과를 얻으려면 연결된 광고 계정이 필요합니다

지속적인 광고 캠페인을 진행하는 팀에 가장 적합합니다

Pencil AI 가격

기본 요금: $14/월

성장: $55/월

장점: 맞춤형 가격

Pencil AI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

Pencil AI에 대한 실제 사용자의 평가

G2 리뷰어가 공유한 내용 :

이 플랫폼은 혁신적인 플랫폼입니다. 특히 주목할 만한 기능: 최고의 GenAI 모델이 모두 한 곳에 통합되어 있으며, 광고 제작을 최적화하기 위한 통합 성능 데이터, 콘텐츠 확장을 위한 피드 변형, 내장된 브랜드 라이브러리, 채팅-광고 기능 등이 있습니다!

이 플랫폼은 혁신적인 플랫폼입니다. 특히 주목할 만한 기능: 최고의 GenAI 모델이 모두 한 곳에 통합되어 있으며, 광고 제작을 최적화하기 위한 통합 성능 데이터, 콘텐츠 확장을 위한 피드 변형, 내장된 브랜드 라이브러리, 채팅-광고 기능 등이 있습니다!

9. Smartly (대규모, 다중 플랫폼 광고 자동화에 가장 적합)

smartly를 통해

Smartly는 브랜드가 Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, Snapchat 등 주요 소셜 미디어 플랫폼에서 유료 캠페인을 실행할 수 있도록 설계된 크리에이티브 자동화 및 미디어 구매 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 광고 생성, 테스트 및 최적화를 하나의 작업 공간에 통합하여 팀이 도구를 전환하지 않고도 광고 크리에이티브를 디자인하고, 타겟팅을 설정하고, 캠페인을 시작할 수 있도록 지원합니다.

이 플랫폼의 자동화 기능을 통해 마케터는 제품 피드, 잠재 고객 세그먼트 또는 성과 데이터를 기반으로 광고 크리에이티브와 타겟팅을 동적으로 업데이트할 수 있습니다. 이를 통해 계절별 프로모션을 진행하거나 재고 기반 메시지를 업데이트할 때도 광고의 관련성과 적시성을 유지할 수 있습니다. 또한 팀은 대규모 크리에이티브 테스트를 실행하여 예산을 커밋하기 전에 어떤 변형이 가장 좋은 성과를 내는지 확인할 수 있습니다.

Smartly. io는 소셜 광고 플랫폼과 직접 통합되어 있기 때문에, 성과 데이터가 도구로 다시 흐르면서 실시간 보고가 가능합니다. 이를 통해 트렌드를 쉽게 파악하고, 지출을 조정하고, 고성능 캠페인을 복제할 수 있습니다. 대형 브랜드는 Smartly. io를 사용하여 여러 캠페인과 시장을 한 번에 관리하여 워크플로우를 간소화하고 수동 광고 관리를 줄입니다.

스마트한 최고의 기능

플랫폼 전반에 걸친 자동화된 크리에이티브 테스트 및 최적화

주요 소셜 미디어 광고 네트워크와의 통합

더 나은 ROI를 위한 AI 기반 예산 할당

크리에이티브 및 마케팅 팀을 위한 협업 도구

스마트한 한도

기업 클라이언트를 위한 고가 가격

광고 지출이 제한적인 소규모 비즈니스에는 적합하지 않음

지능형 가격 설정

광고 지출 및 캠페인 요구 사항에 따른 맞춤형 가격 책정

스마트한 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (150개 이상의 리뷰)

실제 사용자들이 Smartly에 대해 어떻게 평가하고 있는지 확인해보세요

G2 리뷰어가 공유한 내용:

DPA, DCO, 인스턴트 경험, 인스턴트 양식, 게재 위치 맞춤 설정 등 거의 모든 기본 Meta Ads 기능을 지원합니다. 사용하기 쉬운 Google 스프레드시트 자동화 피드를 통해 전체 캠페인 구조를 관리할 수 있습니다. 예산, 크리에이티브, 카피, 타겟팅 등 모든 것이 Google 스프레드시트에서 실시간으로 관리됩니다!

DPA, DCO, 인스턴트 경험, 인스턴트 양식, 게재 위치 맞춤 설정 등 거의 모든 기본 Meta Ads 기능을 지원합니다. 사용하기 쉬운 Google 스프레드시트 자동화 피드를 통해 전체 캠페인 구조를 관리할 수 있습니다. 예산, 크리에이티브, 카피, 타겟팅 등 모든 것이 Google 스프레드시트에서 실시간으로 관리됩니다!

10. Predis. ai (소셜 미디어 게시물 생성 및 아이디어 계획에 가장 적합)

Predis.ai는 AI 기반 도구로, 비즈니스에서 간단한 텍스트 프롬프트로 시각 자료, 캡션, 해시태그 등 완벽한 소셜 미디어 게시물을 만들 수 있도록 지원합니다. 제품, 제안 또는 캠페인에 대한 간략한 설명을 입력하면 Predis가 Instagram, Facebook, LinkedIn 등 다양한 플랫폼에 적합한 게시 가능한 콘텐츠를 자동으로 생성합니다.

이 도구에는 AI 이미지 생성기, 사용자 지정 가능한 템플릿 및 스케줄러가 포함되어 있어 여러 앱을 전환하지 않고도 콘텐츠를 디자인하고 게시할 수 있습니다. 또한 경쟁사 분석 및 성과 인사이트를 제공하여 소셜 전략을 개선할 수 있는 데이터를 제공합니다.

Predis는 디자인이나 카피라이팅 리소스에 많은 투자를 하지 않고도 활발하고 전문적인 소셜 미디어 활동을 유지하고자 하는 중소기업 및 대행사에 적합합니다. 아이디어 구상, 생성, 일정을 한 곳에서 통합하여 팀이 캠페인을 일관성 있게 진행할 수 있도록 지원합니다.

Predis.ai의 최고의 기능

AI로 생성된 광고 문구, 비디오 및 정적 소셜 미디어 게시물

다양한 채널에 맞는 플랫폼별 창의적인 추천 사항

가시성을 높이는 캡션 및 해시태그 제안

글로벌 캠페인을 위한 다국어 지원

Predis. ai의 제한 사항

제한된 고급 비디오 편집 기능

소셜 우선 마케팅 전략에 가장 적합합니다

Predis. ai 가격

Free

추가 혜택: $39/월

Edge: $79/월

Enterprise: 월 249달러

Predis. ai 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (150개 이상의 리뷰)

실제 사용자들이 Predis.ai에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

G2 리뷰어가 공유한 내용:

비디오, 이미지, 캐러셀 등 모든 유형의 콘텐츠 생성에 적합한 훌륭한 애플리케이션입니다.

비디오, 이미지, 캐러셀 등 모든 유형의 콘텐츠 생성에 적합한 훌륭한 애플리케이션입니다.

캠페인 생성에 AI를 사용하는 이점

🔎 알고 계셨나요? 마케팅 담당자의 대다수(무려 85%)는 마케팅을 강화하기 위해 AI 글쓰기 도구 또는 콘텐츠 생성 도구를 활용하고 있습니다.

AI 캠페인 생성기는 귀하의 업무 부담을 크게 덜어줍니다. 시간을 절약하고, 타겟팅을 강화하며, 모든 채널에서 사용할 수 있는 창의적인 아이디어를 만들어냅니다. 자동화와 데이터를 활용하면 캠페인 계획, 제작 및 최적화가 훨씬 쉬워지고 효율성도 크게 향상됩니다.

1. 더 빠른 캠페인 생성AI는 광고 문구, 비디오 광고, 소셜 미디어 게시물 및 광고 템플릿을 몇 분 만에 생성할 수 있어 개념에서 출시까지 걸리는 시간을 단축합니다.

⭐ 의미: 마케팅 담당자들은 AI 기술 구현을 통해 효율성과 생산성에서 직접적인 이점을 경험하고 있습니다. 83. 응답자의 82%는 AI 도입 이후 생산성이 향상되었다고 보고했습니다.

2. 일관된 브랜드 메시지내장된 브랜드 가이드라인 및 목소리 톤 제어 기능을 통해 플랫폼에 관계없이 모든 광고 크리에이티브가 브랜드 아이덴티티와 일관성을 유지할 수 있습니다.

3. 데이터 기반 최적화AI는 과거의 성과 데이터와 잠재 고객 행동을 분석하여 광고 전략을 미세 조정하고, 클릭률을 개선하며, ROI를 극대화합니다.

4. 대규모 개인화자동화된 콘텐츠 맞춤화를 통해 여러 광고 변형을 수동으로 만들지 않고도 다양한 목표 고객에 맞게 메시지를 맞춤화할 수 있습니다.

5. 원활한 다중 채널 실행많은 AI 마케팅 캠페인 생성기는 소셜 미디어 플랫폼, 광고 네트워크 및 CRM 도구와 통합되어 채널 간 캠페인 조정을 쉽게 할 수 있습니다.

6. 비용 효율성외부 크리에이티브 리소스에 대한 의존도를 줄이고 시행착오를 최소화함으로써 AI 기반 도구는 캠페인 제작 비용을 절감할 수 있습니다.

캠페인 생성에 AI를 사용하는 데 따르는 과제

AI 캠페인 생성기는 광고 생성을 간소화하고 성과를 개선할 수 있지만, 마케터가 관리해야 할 과제도 수반합니다.

1. 품질 관리AI로 생성된 광고 크리에이티브 및 카피는 정확성, 관련성 및 브랜드 일관성을 보장하기 위해 게시 전에 사람의 검토가 필요할 수 있습니다.

📊 확실한 사실: 마케터의 39%는 생성 AI를 안전하게 사용하는 방법을 모른다고 응답했습니다 . 그들은 정확성에 대한 우려를 제기하고, 업무에서 이 기술을 효과적으로 활용하기 위해서는 인간의 감독과 적절한 교육, 신뢰할 수 있는 고객 데이터가 필요하다고 보고했습니다.

2. 자동화에 대한 과도한 의존콘텐츠 생성에 AI에만 전적으로 의존하면 일반적이거나 반복적인 메시지가 생성되어 시간이 지남에 따라 잠재 고객의 참여도가 떨어질 수 있습니다.

3. 제한된 크리에이티브 컨텍스트AI 도구는 자세한 브리핑과 데이터가 제공될 때 가장 잘 작동합니다. 적절한 입력이 없으면 특정 캠페인 목표에 필요한 뉘앙스가 출력물에 반영되지 않을 수 있습니다.

4. 데이터 프라이버시 및 규정 준수AI 개인화를 위해 고객 데이터를 사용하려면 GDPR 및 CCPA와 같은 프라이버시 규정을 엄격하게 준수해야 하지만, 모든 도구가 이를 자동으로 관리하는 것은 아닙니다.

🔍 연구 결과: 마케터의 40.44%는 AI의 완전한 통합 및 최적화에서 데이터 프라이버시 문제가 큰 도전 과제라고 강조했습니다. 이는 AI 애플리케이션에서 데이터 처리 및 윤리적 고려 사항에 대한 민감성이 높아지고 있음을 반영합니다.

5. 통합의 복잡성일부 AI 마케팅 캠페인 생성기는 기존 기술 스택과 원활하게 통합되지 않을 수 있으며, 추가 설정이나 수동 프로세스가 필요할 수 있습니다.

6. 구독 및 확장 비용AI 도구는 시간을 절약할 수 있지만, 고급 기능, 더 높은 사용 단계 또는 멀티 브랜드 지원은 특히 대규모 팀의 경우 비용을 증가시킬 수 있습니다.

적합한 AI 캠페인 생성기를 선택하는 방법?

적합한 AI 마케팅 캠페인 생성기를 선택하는 것은 팀의 목표, 예산 및 워크플로우에 따라 다릅니다. 올바른 선택은 캠페인 목표에 부합하고 마케팅 스택에 원활하게 통합될 수 있어야 합니다.

1. 캠페인 목표 정의광고 제작, 타겟팅 최적화, 비디오 광고 생성, 소셜 미디어 게시물 제작, 또는 캠페인 관리의 우선순위를 결정하세요.

2. AI 기능 확인캠페인 요구 사항에 맞는 광고 템플릿, 다양한 광고 변형, 예측 분석, 개인화 등의 기능을 확인하세요.

3. 통합 옵션 평가소셜 미디어 플랫폼, CRM 및 분석 도구와 원활하게 연동되는 도구를 선택하여 워크플로우를 간소화하세요.

4. 사용 편의성 평가플랫폼이 직관적인 인터페이스를 갖추고 있는지 확인하여 팀이 어려운 학습 과정 없이도 광고 및 광고 크리에이티브를 빠르게 제작할 수 있도록 하세요.

5. 가격 등급 비교사용 가능한 모든 플랜을 검토하고 캠페인 또는 팀이 성장할 경우 예상되는 확장 비용을 고려하세요.

6. 실제 사용자 피드백을 읽어보세요G2 및 Capterra 리뷰를 통해 사용자의 관점에서 성능, 고객 지원 품질 및 잠재적인 한계를 확인하세요.

🔎 알고 계셨나요? 탄탄한 프로모션 전략은 훌륭한 캠페인과 잊혀지는 캠페인을 구분하는 요소입니다.

AI를 통해 캠페인을 더 빠르게 전달하세요

AI 캠페인 생성기는 마케터들의 게임의 규칙을 바꾸고 있습니다. 이 도구를 사용하면 광고 캠페인을 더 빠르게 계획, 생성 및 최적화하고, 더 스마트하게 목표를 설정하며, 비용을 절감할 수 있습니다. 새로운 광고 크리에이티브가 필요하십니까? 다양한 변형이 필요하십니까? 소셜 미디어에 맞는 플랫폼별 조정이 필요하십니까? 이 도구를 사용하면 광고 생성 과정에서 번거로운 작업을 제거하여 중요한 일에 집중할 수 있습니다.

이 모든 것을 한 곳에서 실행하고 싶다면 ClickUp이 적합합니다. 프로젝트 관리, 콘텐츠 생성, 협업 및 AI를 하나의 플랫폼에 결합한 일에 필요한 모든 것을 갖춘 앱입니다. ClickUp Brain, Brain MAX 및 AI Agents를 사용하면 탭을 전환하지 않고도 마케팅 캠페인을 브리핑에서 출시까지 진행할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

AI는 몇 분 만에 광고 문구, 비디오 광고, 소셜 미디어 게시물 및 광고 템플릿을 생성하여 캠페인 생성 속도를 크게 높일 수 있습니다. 또한 데이터 기반 인사이트를 사용하여 타겟팅을 최적화하고, 광고 크리에이티브를 개인화하며, 시간이 지남에 따라 클릭률을 개선합니다.

수동 입력에 크게 의존하는 기존 도구와 달리 AI 마케팅 캠페인 생성기는 콘텐츠 생성을 자동화하고, 여러 광고 변형을 제안하며, 성과 데이터를 사용하여 여러 플랫폼에서 캠페인을 미세 조정합니다.

AI는 소셜 미디어 광고, 디스플레이 광고, 이메일 마케팅 캠페인, 비디오 광고, 제품 출시 또는 계절별 판매를 위한 다중 채널 프로모션 등 다양한 캠페인 유형을 지원할 수 있습니다.

명확한 캠페인 개요, 목표 고객 세부 정보, 브랜드 가이드라인 및 과거 캠페인에서 얻은 관련 성과 데이터를 제공하면 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.

AI 도구를 채택하기 전과 후의 전환율, 클릭률, 고객 획득 비용, 참여도 등의 메트릭을 추적하여 캠페인 성과에 미치는 영향을 측정하세요.