2025년 최고의 임상 커뮤니케이션 플랫폼 10선

여전히 많은 병원이 불완전한 그룹 텍스트, 구식 호출기, FYI로 넘쳐나는 수신함 등에 의존하고 있습니다. 이는 모든 이의 업무 속도를 늦춥니다: 승인을 기다리는 간호사, 업데이트를 놓치는 의사, 중개자 역할을 강요받는 관리자까지.

의료 팀은 혼란스러운 의사소통 없이 소통하고, 추적하며, 행동할 수 있는 단일 공간이 필요합니다. 임상 커뮤니케이션 플랫폼은 업데이트를 명확하고 신속하게, 필요한 바로 그곳에 전달합니다.

임상 일의 속도, 압박감, 현실을 처리하고 환자 결과를 개선하도록 설계된 10가지 임상 커뮤니케이션 software tools를 소개합니다. 🩺

주요 임상 커뮤니케이션 소프트웨어 한눈에 보기

환자 치료의 질을 높이는 데 도움이 되는 최고의 진료 관리 소프트웨어 솔루션입니다. 📄

tool 가장 적합한 주요 기능 가격* ClickUp HIPAA 준수 단일 작업 공간에서 진료 작업, 메시지, 프로토콜 관리팀 크기: 다기능 임상 팀 및 병원 시스템에 이상적 AI 기반 채팅 및 Brain MAX, 작업 연계 대화, 실시간 업데이트, 음성 인식 검색, 프로토콜 버전 관리, 알림, 맞춤형 뷰, 교대 근무에 최적화된 워크플로우 자동화 Free Forever; 기업 맞춤형 설정 가능 TigerConnect 실시간 알림으로 임상 메시지를 안전하게 보호하고 추적 가능팀 크기: 병원, 의사 네트워크, 급성기 치료 센터에 이상적 자동 에스컬레이션 워크플로우, 메시지 자동 삭제 타이머, EHR과의 일반적인 통합, 사전 설정된 메시지 템플릿, 우선순위 알림 라우팅 맞춤형 가격 책정 PerfectServe 응급 상황 시 당직 일정 및 의사 배정 자동화 팀 크기: 병원 및 다중 전문의 의료 그룹에 이상적 자동화된 콜 트리, 의사 디렉토리, 응답 분석, 휴일 근무 일정 관리 맞춤형 가격 책정 Emitrr 환자에게 알림, 정보 제공 및 후속 조치를 위한 자동화된 캠페인 운영 팀 규모: 소규모 클리닉 및 외래 진료소에 이상적 SMS/이메일/음성 캠페인, 환자 선호도 처리, 참여 대시보드, HIPAA 준수 설문조사 맞춤형 가격 책정 심플러(Symplr) 규정 준수 및 감사 추적 기능을 일상적 커뮤니케이션에 통합 팀 크기: 기업 의료 기관 및 규정 준수 부담이 큰 조직에 이상적 내장된 정책 플래깅, 감사 로그, 규제 템플릿 및 위험 경고 기능 맞춤형 가격 책정 OnPage 긴급 상황 및 시간 민감한 업데이트에 대한 지속적 알림 제공 팀 크기: 중대한 알림 전달이 필요한 응급팀 및 병원에 이상적 에스컬레이션 체인, 시끄러운/오버라이드 알림, 기기 모니터링 통합 사용자당 월 $13.99부터 (연간 결제) Rocket. 채팅 의료진을 위한 보안 메시징 맞춤화: 완전한 오픈소스 제어팀 크기: 병원 IT 팀 및 내부 개발 지원이 있는 대규모 네트워크에 이상적 자체 호스팅, 무제한 채널, 전체 코드 접근, 보안 메시징 Free; 프로 버전은 사용자당 월 $4부터 시작 클라라 환자가 진료팀에 직접 텍스트 메시지를 보낼 수 있도록 하여 가입 과정의 마찰을 완전히 제거합니다. 팀 크기: 빠르고 규정 준수된 환자 커뮤니케이션을 최우선으로 하는 진료소에 이상적입니다 환자 텍스트 라우팅, EHR 연결 채팅 기록, 대화 내역 맞춤형 가격 책정 Spok 레거시 호출기와 현대식 보안 메시징 시스템을 연결팀 크기: 기존 시스템을 완전히 교체하지 않고 현대화하는 병원에 이상적 채널 기반 라우팅, 간호사 호출 통합, 응답 분석, 호출기 호환 메시지 맞춤형 가격 책정 보세라(스트라이커) 임상 환경에서 핸즈프리, 음성 중심 커뮤니케이션 구현 팀 크기: 수술팀 및 이동성이 높은 진료 부서에 이상적 웨어러블 음성 배지, 음성 인식 명령어, 간호사 호출 시스템 연동 맞춤형 가격 책정

임상 커뮤니케이션 플랫폼이란 무엇인가요?

임상 커뮤니케이션 플랫폼은 의료 전문가들이 메시지, 알림, 작업, 환자 기록 및 업데이트를 한 곳에서 관리할 수 있도록 지원하는 보안을 갖춘 협업 tool입니다. *

이 플랫폼은 호출기, 이메일, 개인 텍스트 등 분산된 채널을 대체하여 교대 근무와 부서 간 신속하고 명확한 커뮤니케이션을 위한 시스템으로 구축되었습니다.

적합한 임상 커뮤니케이션 소프트웨어 선택 방법

최고의 임상 커뮤니케이션 플랫폼은 팀의 일하는 방식에 맞춰 구축됩니다. 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다:

간편한 인터페이스: *직원들이 별도의 교육이나 기술 지원 없이 바로 시작할 수 있도록 합니다

모바일 접근성: 모든 기기에서 원활하게 일하며, 회진 중에도 문제없이 사용 가능합니다

HIPAA 준수: 내장된 보안 제어 기능으로 환자 데이터를 보호합니다

작업 추적: 책임 범위를 명확히 할당하고 책임 범위를 명확히 할당하고 비동기적 커뮤니케이션을 위해 업데이트 내용을 가시적으로 유지합니다

신속한 지원: 실시간 도움 옵션을 통해 문제를 신속히 해결합니다

역할 기반 접근 권한: 적절한 정보를 적절한 사람과 공유할 수 있도록 합니다

실시간 알림: 지연이나 불필요한 정보 없이 중요한 업데이트를 즉시 알려줍니다

EHR 통합: 기존 의료 시스템과 원활한 연결을 제공합니다

교대 인수인계 tools: 공유된 맥락으로 원활한 전환을 유지합니다

감사 로그: 투명성과 책임성을 위해 커뮤니케이션 이력을 추적합니다

그룹 메시징: 한 번에 여러 부서나 진료팀에 전달

음성 및 비디오 옵션: 채팅만으로는 부족할 때 채팅만으로는 부족할 때 중앙 집중식 커뮤니케이션에 유연성을 더합니다

🔍 알고 계셨나요? 건강보험 이동성 및 책임법 (HIPAA)은 1996년 8월 21일 제정되었습니다. 이 법은 의료 효율성과 보험 적용 범위를 개선하기 위해 마련되었습니다. 그러나 유명한 프라이버시 규정은 1990년대 환자 정보 보호를 위해 전자 건강 정보 전송 방식을 표준화하라는 요구에 따라 추가되었습니다.

최고의 임상 커뮤니케이션 소프트웨어

의료 프로젝트 관리를 위한 최고의 임상 커뮤니케이션 소프트웨어 추천 목록을 살펴보겠습니다. 👇

1. ClickUp (의료진 팀을 위한 올인원 협업 및 작업 관리에 최적)

ClickUp 채팅으로 더 나은 소통을 경험하세요 ClickUp 채팅으로 토글 비용을 없애세요

ClickUp의 의료 프로젝트 관리 소프트웨어는 작업 추적, 팀 메시징, 문서화, AI 지원을 단일 HIPAA 준수 hub로 통합한 올인원 임상 커뮤니케이션 플랫폼입니다.

채팅으로 원활하게 소통하세요

직원 간 소통이 여러 앱과 복도 대화를 통해 이루어질 때, 누구도 전체 상황을 파악하지 못하며 모두가 맥락을 이해하고 정확한 정보를 얻기 위해 tools와 스레드 사이를 오가게 됩니다. 이는 업무 분산 현상의 실제 모습으로, 생산성과 잠재력을 저하시키는 요인입니다.

ClickUp Chat은 이러한 모든 기능을 한곳에 모아, 작업 공간, 프로젝트, 심지어 개별 ClickUp 작업 내에서도 바로 사용할 수 있게 합니다.

예를 들어, 수술 후 이송 과정에서 장비 인계 누락을 교대 책임자가 보고한다고 가정해 보겠습니다. 별도의 메시지를 보내거나 이메일 스레드를 추가하는 대신, 해당 작업 채팅에서 재고 관리자를 직접 태그할 수 있습니다. 이 메시지는 문제가 발생한 정확한 작업과 연결된 상태로 유지되므로, 나중에 누구도 추측할 필요가 없습니다.

모든 메시지를 수동으로 작업으로 전환하거나 /AI를 활용해 작업명, 설명, 링크를 생성할 수 있습니다. 예시: 코디네이터가 퇴원 절차 업데이트를 멘션하면 /AI가 몇 초 만에 미리 채워진 작업을 생성하고 원본 스레드에 연결해줍니다.

SyncUps 및 Clips로 실시간 정보 공유

clickUp SyncUps *는 의료진이 빠르고 체계적인 스탠드업 회의 또는 일일 빠른 회의를 진행할 수 있도록 하여, 모든 구성원이 환자 치료, 교대 근무 변경, 긴급 업데이트에 대해 동일한 정보를 공유하도록 보장합니다.

ClickUp SyncUps를 사용해 직원들과 몇 초 만에 대면 대화하세요

자동화된 요약 및 실행 항목으로 누락 없이, 팀은 가장 중요한 업무에 집중할 수 있습니다.

긴 이메일이나 서면 노트 대신 비동기적으로 정보를 공유하고 싶다면, 간단한 비디오 클립을 녹화하여 지침을 명확히 전달하고 긴급한 쿼리에 답변할 수 있습니다. 바로 이때 ClickUp Clip가 도움이 됩니다. 이 도구를 통해 의사, 간호사, 행정 담당자는 비디오 안내를 녹화 및 공유하고, 복잡한 사례를 설명하거나, 절차를 시각적으로 시연할 수 있습니다.

Brain에서 빠른 답변을 얻으세요

ClickUp Brain으로 병원 운영을 빠르게 진행하세요. Brain은 작업 공간을 이해하고 상황에 맞는 답변을 제공하는 온디맨드 AI 어시스턴트 기능입니다.

ClickUp Brain으로 몇 초 만에 프로젝트 업데이트를 받아보세요

예를 들어, 임상 운영 책임자가 '신생아중환자실(NICU) 프로젝트의 최신 감염 관리 프로토콜은 무엇인가요?'라고 입력하면 ClickUp Brain이 가장 최근 문서로 연결하고, 연결된 미처리 작업을 표시하며, 마지막 수정자를 몇 초 만에 보여줍니다.

친절한 팁: 여러 부서에 동시에 진료 알림을 보내야 할 경우, 스케줄링 코디네이터가 Brain MAX에 방사선과, 심장과, 일반 진료 상담별로 별도의 초안을 생성하도록 요청할 수 있습니다. Brain MAX는 귀하의 작업 공간 데이터와 어조 선호도를 활용하여 각 부서에 맞춤화된 완성도 높은 메시지를 생성하여 즉시 발송할 수 있도록 합니다. 가장 큰 장점은 '음성 입력' 기능을 활용하여 이동 중에도 지시를 내리거나 노트를 작성할 수 있다는 점입니다. 자세한 내용은 이 비디오를 시청하세요:

프로토콜 관리를 더 쉽게 만드세요

ClickUp Docs에서 실시간 임상 프로토콜을 작성하고 관리하여 완벽한 가시성 확보

구식 프로토콜, 흩어진 PDF, 버전 관리가 제대로 되지 않은 워드 문서는 소중한 시간을 낭비합니다. ClickUp Docs는 팀이 작업과 회원에게 직접 연결되는 실시간 문서를 생성하고 업데이트할 수 있도록 지원합니다.

예시, 규정 준수 담당자가 수혈 정책을 업데이트할 경우 플랫폼 내에서 공유 문서로 편집을 진행하고, 검토를 위해 내과 과장과 혈액학 코디네이터를 태그한 후 품질 감사 체크리스트와 연결된 상태를 유지할 수 있습니다.

ClickUp 최고의 기능

후속 조치 관리 효율화: 환자 재검진, 문서 작성 마감일, 교대 근무 간 시급한 작업에 대해 환자 재검진, 문서 작성 마감일, 교대 근무 간 시급한 작업에 대해 ClickUp 알림 설정

작업에 적절한 컨텍스트 추가: *ClickUp 사용자 지정 필드로 환자 유형, 에스컬레이션 상태 또는 장비 추적 등 각 작업을 맞춤 설정하세요

팀이 선호하는 방식으로 일: 간트 차트, 보드, 테이블 등 간트 차트, 보드, 테이블 등 ClickUp 뷰를 전환하며 일정, 감사, 임상 워크플로우를 관리하세요

수동 노력 없이 더 스마트하게 플랜하세요: *ClickUp 달력을 활용해 긴급도, 업무량, 가용성에 따라 작업을 자동 스케줄링하세요

tools 연결 유지: ClickUp을 달력, EHR 내보내기, 파일 저장소 및 커뮤니케이션 앱과 동기화하여 업데이트를 효율화하세요

*결석 후 업무 복귀: 올인원 메시징 앱의 AI CatchUp으로 키 업데이트와 결정을 즉시 요약하다

중요한 업데이트를 명확하게 강조하세요: 공지사항, 표준 운용 절차 (SOP) 변경 사항 또는 팀 전체 업데이트를 게시물 기능을 사용하여 채팅에 게시하면 가시성이 뛰어납니다

ClickUp의 한도

확장 맞춤형 설정 옵션이 필요한 경우 온보딩 과정이 시간이 많이 소요될 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

ClickUp은 정말 가치가 있습니다! 프로젝트 관리 tool 그 이상으로 활용도가 엄청나거든요. 그중에서도 제가 가장 좋아하는 건 달력 보기입니다. 모든 일과 커밋을 한눈에 확인할 수 있다는 건 정말 최고죠. 일 할당? 체크. 커피 약속? 체크. 엄마 생일? 물론 체크! 그런데 이보다 더 대단한 게 하나 있죠. ClickUp Brain입니다. 여러분, 회의 일정을 잡을 수 있는 시간이 언제인지, 팀원들이 더 많은 일을 맡을 수 있는지 그냥 물어보기만 하면 바로 답변이 나와요! 정말 놀라워요.

🎥 시청하기: 일일 임상 보고에서 키 세부 사항을 놓칠까 걱정되시나요? ClickUp 알림 기능을 활용하는 방법을 확인해 보세요!

2. TigerConnect (보안 팀 메시징에 최적)

tigerConnect 제공

TigerConnect는 기존 워크플로우와 원활하게 통합되는 암호화 메시징으로 임상 협업의 간극을 해소합니다. 의료진은 규정 위반이나 보안 침해에 대한 걱정 없이 환자 사진, 검사 결과, 치료 현황을 공유할 수 있습니다.

이 플랫폼은 메시지 전달 및 읽음 확인을 자동으로 추적합니다. 따라서 환자의 혈압이 떨어지고 있다는 긴급 알림을 보낼 때, 담당 의사가 정확히 언제 확인했는지 알 수 있습니다.

맞춤형 메시지 템플릿으로 일상적인 커뮤니케이션을 효율화하고, 자동화된 에스컬레이션 규칙으로 중요한 정보가 누락되지 않도록 보장합니다.

TigerConnect의 주요 기능

미리 설정된 시간 경과 후 메시지가 자동 삭제되도록 예약하여 민감한 환자 데이터를 보호하세요

기존 EHR 시스템과 연결하여 환자 인구통계 및 진료 기록을 가져옵니다

주 담당자가 응답하지 않을 경우 긴급 메시지를 자동으로 백업 의사에게 전달하는 에스컬레이션 워크플로우를 구성하세요

실시간 메시지 전달 상태를 추적하여 진료 협조 확인

TigerConnect의 한도

긴급 및 일상 메시지에 대한 알림 맞춤형 설정 옵션의 한도가 있습니다

모바일 앱은 특히 간호 인력이 동시에 사용할 때처럼 바쁜 기간에 지연될 수 있습니다

TigerConnect 가격 정책

맞춤형 가격 책정

TigerConnect 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (190개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (45개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 TigerConnect에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2의 한 사용자가 공유합니다:

TigerConnect 플랫폼은 개인 및 그룹과의 양방향 커뮤니케이션을 가능케 하는 신뢰할 수 있는 도구로 입증되었습니다… 유일한 단점은 병원 내 다양한 콜 팀을 포함한 수많은 프로세스가 이 플랫폼으로 이전되어, 만약 어떤 이유로든 오프라인 상태가 되면 대체 설정을 쉽게 마련할 방법이 없어 심각한 차질을 빚을 수 있다는 점입니다.

TigerConnect 플랫폼은 개인 및 그룹과의 양방향 커뮤니케이션을 가능케 하는 신뢰할 수 있는 자원임이 입증되었습니다… 유일한 단점은 병원 내 다양한 콜 팀을 포함한 수많은 프로세스가 이 플랫폼으로 이전되어, 만약 어떤 이유로든 오프라인 상태가 되면 백업을 쉽게 설정할 방법이 없어 심각한 차질을 빚을 수 있다는 점입니다

📖 추천 자료: 무료 프로젝트 커뮤니케이션 플랜 템플릿

3. PerfectServe (의사 당직 일정 관리에 최적)

via PerfectServe

한밤중 2시에 당직 심장내과 전문의에게 연락해 본 적 있나요? 그렇습니다, 정말 답답한 일이죠. PerfectServe는 모든 의사의 일정, 전문 분야, 선호하는 연락 방법을 중앙 집중식 시스템에서 추적하여 여러분의 업무를 한결 수월하게 만들어 줍니다.

응급 상황이 발생하면 임상 커뮤니케이션 플랫폼이 설정된 콜 트리를 자동으로 따릅니다. 심지어 응답 패턴을 학습하기도 합니다. 따라서 당직 종양학자가 호출기에 응답하지 않지만 텍스트에 답장하는 경우, 플랫폼은 그에 맞게 조정됩니다.

PerfectServe 주요 기능

주 담당자가 연락이 되지 않거나 응답하지 않을 경우 백업 담당 의사로 진행되는 자동화된 전화 순서를 생성하세요

의사의 응답 시간 및 커뮤니케이션 패턴에 대한 상세한 분석을 생성하여 응급 치료 시나리오에서 병목 현상을 식별하세요

휴가 일정과 휴가 신청을 맞춤형으로 설정하여 당직 순번이 자동으로 조정되도록 하세요

PerfectServe의 한도

초기 설정에는 방대한 데이터 입력과 구성이 필요하며, 제대로 완료하는 데 몇 주가 소요될 수 있습니다

모바일 기능은 기본적이어서 주로 태블릿이나 스마트폰으로 일하는 의사들의 접근성에 한도를 둡니다

PerfectServe 가격 정책

맞춤형 가격 책정

PerfectServe 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

🧠 재미있는 사실: 병원(hospital) 이라는 단어는 라틴어 hospes에서 유래되었으며, 이는 '게스트'와 '주인'을 모두 의미합니다. 원래 병원은 단순히 환자에게만 제공되는 곳이 아니라, 여행자들에게 숙소와 돌봄을 제공하는 환대의 장소였습니다.

4. Emitrr (향상된 환자 치료 및 참여 워크플로우에 최적)

via Emitrr

환자들은 진료 예약을 잊어버리고, 퇴원 지시를 무시하며, 처방대로 약을 복용하지 않습니다. Emitrr은 실질적이고 중요한 결과를 제공하는 체계적인 커뮤니케이션 캠페인을 통해 이러한 보편적인 의료 과제를 해결합니다.

이메일 마케팅과 유사하지만 환자 관리를 위한 도구라고 생각하세요. 트리거를 기반으로 예약 알림, 진료 후 설문조사, 약물 복용 준수 확인 등의 자동화된 시퀀스를 설정할 수 있습니다.

HIPAA 준수 소프트웨어는 환자가 열람하고 응답한 메시지를 추적하여 추가적인 관심이 필요한 환자를 파악할 수 있게 합니다. 또한 텍스트 및 전화 등 다양한 커뮤니케이션 선호도를 관리합니다.

Emitrr의 주요 기능

SMS, 이메일, 음성 메시지를 통한 자동화된 알림 시퀀스를 배포하여

품질 개선 계획과 직접 연동되는 맞춤형 설문조사를 통해 환자 만족도 데이터를 수집하세요

실시간 대시보드로 메시지 열람률, 응답 시간, 커뮤니케이션 선호도 등 환자 참여 메트릭을 모니터링하세요

Emitrr의 한도

소규모 EHR 시스템 및 틈새 진료 관리 소프트웨어와의 통합 기능은 한도입니다

환자 포털 기능은 깊이가 부족하여 복잡한 워크플로우 요구사항을 가진 의료 기관에 제한적입니다

Emitrr 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Emitrr 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.9/5 (140개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Emitrr에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra의 리뷰에는 다음과 같이 적혀 있습니다:

환자, 클라이언트, 친구, 지인 등에게 사용할 수 있는 HIPAA 준수 대량 메시징 및 이메일 통신 시스템을 몇 달간 찾아다녔습니다. Emitrr은 소규모 심리치료 클리닉과 개인용으로 모두 '합리적인 가격'인 첫 번째 시스템이었습니다… 시스템 활용법을 더 세밀하게 다룬 비디오 교육 자료를 개발해 제 진료 및 마케팅 플랜에 활용할 수 있기를 바랍니다.

환자, 클라이언트, 친구, 지인 등에게 사용할 수 있는 HIPAA 준수 대량 메시징 및 이메일 통신 시스템을 몇 달간 찾아다녔습니다. Emitrr은 소규모 심리치료실과 개인 사용을 모두 고려했을 때 '합리적인 가격'으로 제공되는 첫 번째 시스템이었습니다… 시스템 활용법을 더 깊이 있게 배울 수 있는 비디오 교육 자료를 개발해 제 진료 및 마케팅 플랜에 활용할 수 있기를 바랍니다.

5. Symplr (규정 준수 관리 통합에 최적)

via Symplr

Symplr는 커뮤니케이션 워크플로우에 규정 준수 모니터링 기능을 직접 통합하여 모든 메시지, 알림 및 대화가 추적되도록 보장합니다. 잠재적 정책 위반 사항을 자동으로 표시하고 감사 추적을 생성하여 리스크 관리 팀이 문제가 확대되기 전에 식별할 수 있도록 지원합니다.

이 규정 준수 관리 소프트웨어는 문서화 요구사항으로 어려움을 겪는 기관에 특히 유용합니다. 바쁜 근무 중 놓칠 수 있는 커뮤니케이션 데이터를 포착합니다.

Symplr의 주요 기능

전송 전 상급자의 검토가 필요한 민감한 커뮤니케이션에 대해 다단계 승인 프로세스를 구축하십시오

모든 커뮤니케이션 활동에 대한 타임스탬프 기록이 포함된 감사 문서 생성

의사소통 패턴이 잠재적 환자 안전 문제를 시사할 경우 자동화된 위험 경보를 배포하세요

합동위원회(Joint Commission) 표준 및 CMS 요구사항에 맞춰 특별히 설계된 사전 구성된 규정 준수 템플릿을 활용하세요

Symplr의 한도

간단한 메시지 전송만 원하는 임상 직원들에게는 인터페이스가 부담스러울 수 있습니다

기존 의료 시스템과의 적절한 통합을 위해서는 전문 서비스가 종종 필요합니다

Symplr 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Symplr 평가 및 리뷰

G2: 4/5 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 3. 6/5 (115개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Symplr에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰 기준:

제품은 익숙해지면 사용하기 쉽습니다. 시스템에 대한 집중적인 교육이 많이 제공되었기 때문에 통합 과정은 한 달이 걸렸습니다. 처음에는 어려웠지만, 이해하면 쉽습니다.

제품은 익숙해지면 사용하기 쉽습니다. 시스템에 대한 집중적인 교육 제공자가 많이 필요했기 때문에 통합 과정은 한 달이 걸렸습니다. 처음에는 어려웠지만, 이해하면 쉽습니다.

🔍 알고 계셨나요? 미국 최초의 병원인 펜실베이니아 병원은 1751년 벤저민 프랭클린과 토머스 본드 박사가 가난한 사람들을 무료로 치료하기 위해 설립했습니다. 이 병원은 정신 건강 치료 분야의 초기 노력도 주도했으며, 이후 펜실베이니아 대학교 의료 시스템의 일부가 되었습니다.

6. OnPage (중요 알림 관리에 최적)

via OnPage

심장마비 환자가 발생했을 때, 주의를 끌 수 있는 알림이 필요합니다. OnPage는 누군가 확인하기 전까지 계속해서 울리는 지속적 알림 기능을 전문으로 합니다.

그러나 걱정하지 마십시오. 임상 커뮤니케이션 소프트웨어는 서로 다른 알림음과 단계별 대응 패턴을 사용하여 일상적인 메시지들과 진정한 응급 상황들을 구분합니다.

주치의가 10분 이내에 중대한 검사 결과에 응답하지 않으면 시스템이 자동으로 백업 의사에게 알립니다. 또한 환자 모니터링 장비와 연동되어 비정상적인 생체 신호가 감지되면 즉시 적절한 치료팀에 경보를 트리거합니다.

OnPage 주요 기능

1차 수신자가 지정된 시간 내에 응답하지 않을 경우 2차 및 3차 연락처에 자동으로 알림을 전송하는 자동화된 에스컬레이션 체인을 구축하세요

환자 모니터링 시스템 및 의료 기기와 직접 연동하여 임계값 초과 시 경보를 자동으로 트리거합니다

상세한 응답 시간 메트릭과 확인 패턴을 분석하여 업무장소 내 커뮤니케이션 격차를 파악하세요

다양한 응급 유형에 따라 알림 소리, 진동 패턴, 시각적 표시를 구분하여 알림 우선순위 수준을 맞춤형으로 설정하세요

OnPage의 한도

비긴급 메시지가 과도하게 중요 메시지로 분류될 때 경보 피로도가 심각한 문제로 대두됩니다

다양한 알림 범주에 대한 소리 맞춤형 설정 옵션은 다소 한도입니다

OnPage 가격 정책

OnPage: 월 $13.99/사용자 (연간 결제)

기업 실버: 월 $22.99/사용자 (연간 결제)

Enterprise 골드: 월 $28.99/사용자 (연간 결제)

OnPage 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (280개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (65개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 OnPage에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

저는 의료 미용 클리닉의 간호사 겸 의료 책임자로서 응급 상황 시 24시간 연락이 가능해야 합니다. 클라이언트와 직원에게 개인 번호가 아닌 별도의 연락처를 제공할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 또한 앱이 DND(방해 금지) 설정을 우회하므로 휴대폰이 켜져 있는 한 연락이 가능하다는 점도 좋습니다!…페이지 알림 시 울리는 벨소리를 변경할 수 있으면 좋겠는데, 방법이 있을지도 모르지만 아직 찾지 못했습니다.

저는 의료 미용 클리닉의 간호사 겸 의료 책임자로서 응급 상황 시 24시간 연락이 가능해야 합니다. 클라이언트와 직원에게 개인 휴대폰 번호가 아닌 별도의 연락처를 제공할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 또한 앱이 DND(방해 금지) 설정을 우회하므로 휴대폰이 켜져 있는 한 연락이 가능하다는 점도 좋습니다!…페이지 알림 시 울리는 벨소리를 변경할 수 있으면 좋겠는데, 방법이 있을지도 모르지만 아직 알아내지 못했습니다.

📖 추천 읽기: 팀을 위한 최고의 문서 협업 소프트웨어

7. Rocket. 채팅 (오픈소스 맞춤형에 최적)

via Rocket.채팅

Rocket. 채팅을 사용하면 조직 운영에 맞춰 플랫폼을 맞춤 설정할 수 있습니다. 오픈소스이기 때문에 IT 팀이 맞춤 설정 및 보안 감사를 위해 완료된 코드베이스에 접근할 수 있습니다.

이러한 유연성은 병원 전용 시스템과 통합하거나 상용 플랫폼이 지원하지 않는 워크플로우를 구축해야 할 때 유용합니다.

모든 것을 자체 서버에 호스팅할 수 있어 민감한 환자 데이터에 대한 완료한 통제권을 확보할 수 있습니다. 이 임상 커뮤니케이션 소프트웨어는 소규모 클리닉부터 대규모 병원 네트워크까지 확장 가능하며, 사용자당 라이선스 비용이 예산을 잠식하지 않습니다.

Rocket. 채팅 주요 기능

정기적인 라이선스 비용이나 사용자 제한 없이 무제한 채널과 사용자 그룹을 구축하세요

개발자 문서 및 지원 리소스를 활용하여 기존 의료 시스템과 맞춤형 API 통합을 구축하세요

전체 코드 접근 권한을 활용한 철저한 보안 감사를 수행하여 규정 준수를 보장하십시오

Rocket. 채팅의 한도

초기 설정, 지속적인 유지 관리 및 맞춤형 개발 프로젝트에는 상당한 기술 전문성이 요구됩니다

의료 분야 전용 기능은 기본 제공되는 것이 아니라 맞춤형 개발이 필요합니다

Rocket. 채팅 가격 정책

Free

Pro: 사용자당 월 $4 (연간 결제)

기업: *맞춤형 가격

Rocket. 채팅 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.2/5 (330개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (155개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Rocket. 채팅에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰 노트에 따르면:

스레드 기반 커뮤니케이션과 관심 있는 사람들이 신속하게 참여할 수 있는 토론 생성 기능은 소통을 원활하게 하는 훌륭한 촉진제입니다. […] 가끔 알림 전달이 되지 않거나 서비스가 오프라인 상태인 경우가 있어 업무에 지장을 주는 점도 있습니다. 글로벌 검색 기능은 흥미롭지만, 문장 전체를 인식하고 대화를 완전히 표시할 수 있도록 개선이 필요하다고 생각합니다.

스레드 기반 커뮤니케이션과 관심 주제에 대한 토론 생성 기능은 관련자들이 신속하고 쉽게 참여할 수 있도록 하여 소통을 크게 촉진합니다. […] 가끔 알림 전달이 중단되거나 서비스가 오프라인 상태가 되는 경우가 있어 업무에 지장을 주는 경우가 있습니다. 글로벌 검색 기능은 흥미롭지만, 문장 전체를 포함해 대화를 표시할 수 있도록 개선될 여지가 있다고 생각합니다.

🧠 재미있는 사실: 1300년대 독일의 알렉시안 수도회(Alexian Brothers)는 흑사병 희생자들을 돌보았습니다. 이들은 역사상 가장 초기의 최전선 대응자 중 하나로 여겨집니다.

8. 클라라 (환자-제공자 텍스트 메시징에 최적)

via Klara

환자들은 일반 전화번호와 메시징 앱을 사용해 다른 사람들과 텍스트하는 것처럼 의사에게도 텍스트를 보내고 싶어 합니다. 클라라는 모든 것이 HIPAA 규정을 준수하면서 이를 가능하게 합니다.

환자는 진료소 번호로 텍스트만 보내면 메시지가 자동으로 적절한 팀 회원에게 전달됩니다. 플랫폼은 메시지 유형을 인식하여 진료 예약 요청과 긴급 의료 문의 사항을 구분할 수 있습니다.

모든 대화 내용은 자동으로 EHR에 기록되므로, 중요한 환자 및 제공자 간 소통 내용을 수동으로 의료 기록에 붙여넣기할 필요가 없습니다.

클라라의 주요 기능

텍스트 대화 내역을 EHR 환자 기록에 원활하게 통합하여 커뮤니케이션 기록을 유지하세요

진료 유형 및 환자 치료 플랜에 따라 트리거되는 자동으로 발송되는 예약 알림 및 후속 메시지 시퀀스를 구축하세요

각 텍스트 상호작용 시 완료된 환자 상황 정보와 대화를 확인하여 맞춤형 정보 기반 응답을 제공하세요

클라라의 한도점

메시지 복잡성의 한도가 있어 상세한 의료 논의에는 부적합합니다

텍스트 통신 가능 시간에 대한 명확한 경계를 설정하지 않은 소규모 진료소는 메시지 양에 압도될 수 있습니다

클라라 가격 정책

맞춤형 가격 책정

클라라 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (210개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 클라라에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2의 피드백은 다음과 같습니다:

클라라는 환자 소통 용량을 크게 향상시켰습니다. 발신 전화량을 현저히 줄였죠. 안과 검진 예약 관리에도 활용 중입니다… 단, Mod Med과 화이트리스트 등록이 필요합니다. 환자가 취소나 재예약 요청 시 해당 일정을 자동으로 해제하는 기능은 매우 유용합니다. 하지만 환자가 예약 시간 전에 다시 확인(Confirm) 상태로 변경하면 해당 시간대에 다시 예약이 잡힙니다. 이 시간대가 이미 다른 예약으로 채워진 경우 중복 예약이 발생하는 경우가 있습니다.

클라라는 환자 소통 용량을 크게 향상시켰습니다. 발신 전화량을 현저히 줄였죠. 안과 검진 예약 시 자가 예약 시스템으로도 활용합니다… 단, Mod Med과 화이트리스트 등록이 필요합니다. 환자가 취소하거나 재예약 요청 시 해당 일정을 자동으로 해제하는 기능도 훌륭합니다. 하지만 환자가 예약 시간 전에 다시 확인(Confirm) 상태로 변경하면 해당 시간대에 다시 예약이 잡힙니다. 이 시간대가 이미 다른 예약으로 채워진 경우 이중 예약이 발생하는 경우가 있습니다.

9. Spok (레거시 시스템 현대화에 최적)

via Spok

대부분의 의료 기관은 수년간 안정적으로 운영되어 온 페이지 시스템을 계속 사용하고 있습니다. Spok은 이를 해결해야 할 문제로 보지 않고, 발전시켜 나갈 자산으로 보기를 합니다.

이 플랫폼은 기존 페이지 네트워크와 현대적인 보안 메시징 기능을 연결하는 중개자 역할을 합니다. 즉, 의료진은 기존에 익숙한 페이지 워크플로우를 유지하면서 메시지 스레드 및 전달 확인과 같은 유용한 기능을 추가로 활용할 수 있습니다.

Spok의 주요 기능

수신자의 가용 상태와 개인별 선호도에 따라 선호하는 커뮤니케이션 채널을 통해 메시지를 전달하세요

응답 시간, 메시지 전달률, 부서 간 채널 효율성 등 커뮤니케이션 분석을 모니터링하세요

간호사 호출 시스템 및 임상 모니터링 장비와 연동하여 환자 상태 변화에 기반한 적절한 경보를 트리거합니다

중앙 집중식 관리 패널에서 다양한 직원 역할, 부서 및 교대 근무 일정에 따른 복잡한 커뮤니케이션 선호도를 관리하세요

Spok의 한도

구성 복잡성으로 인해 시스템 관리를 담당하는 행정 직원의 상당한 교육 투자가 필요합니다

알림음 및 알림 설정 맞춤형 옵션의 한도가 있습니다

Spok 가격 정책

Free

프로페셔널: 월 $19.90/사용자당

기업: 맞춤형 가격

Spok 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰 수가 충분하지 않음

🔍 알고 계셨나요? 1992년 당시 전자건강기록(EHR)은 주로 학술 기관과 하이브리드 시스템에 국한되어 있었습니다. 그러나 2015년까지 요양원, 호스피스, 교정 시설까지 확대되었습니다.

10. 보세라(스트라이커) (핸즈프리 음성 커뮤니케이션에 최적)

stryker 제공

손을 씻은 상태, 무균 환경, 환자 치료 활동은 터치스크린 기기와 잘 어울리지 않습니다. 보세라(Vocera)는 음성 인식 커뮤니케이션으로 이 문제를 해결하여 의료진이 아무것도 만지지 않고도 소통할 수 있게 합니다.

직원은 '마르티네즈 박사님에게 전화해 주세요'와 같은 간단한 음성 명령어로 전화를 걸고, 메시지를 보내며, 알림을 받을 수 있습니다. 이 시스템은 자연스러운 말투를 인식하고 역할 및 현재 가용성에 따라 사용자를 적절한 담당자와 연결합니다.

게다가 이 가벼운 웨어러블 기기들은 임상 절차나 감염 관리 프로토콜을 방해하지 않습니다.

보세라의 주요 기능

역할, 부서, 현재 가용 상태 이해를 위한 지능형 음성 인식 기술을 통해 적절한 팀 회원과 자동으로 연결됩니다

기존 병원 정보 시스템과 연동되는 음성 인식 쿼리를 통해 실시간 환자 정보 및 시스템 업데이트를 확인하세요

기존 간호사 호출 시스템 및 환자 모니터링 장비와 음성 커뮤니케이션 기능을 통합하세요

보세라의 한도점

웨어러블 기기의 배터리 수명은 긴 근무 시간 동안 방해가 될 수 있는 빈번한 충전 주기를 필요로 합니다

특정 병원 구역의 무선 연결 문제는 기능에 한도를 두고 커뮤니케이션 신뢰도를 저하시킬 수 있습니다

보세라 가격 정책

맞춤형 가격 책정

보세라(Vocera) 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

🧠 재미있는 사실: 조지프 리스터는 1860년대 항균 기술의 선구자로 현대 외과의 아버지로 알려져 있습니다. 그의 일 이전에는 감염으로 인해 수술이 종종 치명적이었으며, tools들은 소독되지 않았고 병원들은 수술 자체를 금지할 것을 고려하기도 했습니다. 루이 파스퇴르의 세균 연구에서 영감을 받은 리스터는 카볼산(카르볼산)을 사용하여 상처와 tools를 소독하기 시작했습니다.

