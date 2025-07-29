분산된 팀의 역량을 강화하는 11가지 최고의 원격 교육 소프트웨어 도구 (2025)

원격 교육이 50페이지의 파워포인트와 "빠른" Zoom 통화라고 생각하신다면... 저희와 상담이 필요합니다.

현대적인 원격 교육 소프트웨어는 그보다 훨씬 더 멋집니다. 드래그 앤 드롭 방식의 코스 빌더, 게임형 평가, 팀이 Wi-Fi 장애를 속이고 싶게 만들지 않는 도구 등을 말하고 있습니다.

이것이 전부가 아닙니다. 대화형 퀴즈, 비디오 안내, 진행 상황 대시보드, 그리고 동기 부여를 위한 배지 등도 생각해보세요.

완전히 원격으로 근무하는 영업 팀을 온보딩하거나 3개국에 있는 300명의 직원에게 규정 준수 교육을 실시하는 경우, 올바른 원격 교육 도구를 사용하면 간단하고 확장 가능하며 지루하지 않은 교육을 진행할 수 있습니다.

이 게시물에서는 팀이 여러 대륙과 시간대에 흩어져 있어도 학습 효과를 높일 수 있는 최고의 원격 교육 플랫폼에 대해 설명합니다.

원격 교육 소프트웨어를 선택할 때 어떤 점을 고려해야 할까요?

원격 근무 직원을 교육하는 것은 몇 개의 슬라이드 데크를 공유하거나 Zoom 세션을 녹화하는 것 이상입니다. 적합한 원격 교육 소프트웨어는 L&D 팀의 확장 기능처럼 느껴져, 대규모로 영향력 있는 교육을 제공할 수 있도록 도와야 합니다. 다음 사항을 고려하세요.

쉬운 코스 생성 및 콘텐츠 관리: 소프트웨어를 사용하여 소프트웨어를 사용하여 교육 매뉴얼을 쉽게 작성하고 구성할 수 있어야 합니다. 기존 문서, 비디오 및 프레젠테이션을 업로드할 수 있을 뿐만 아니라 교육 프로그램을 처음부터 새로 만들 수도 있어야 합니다

가상 교실 및 실시간 협업 도구: 라이브 세션, 소규모 회의실, 화면 공유 및 채팅을 지원하는 플랫폼을 찾아 가상 환경에서 대면 학습 경험을 재현하세요

진행 상황 추적 및 보고: 내장된 분석 기능을 통해 온라인 과정을 완료한 사람, 어려움을 겪고 있는 부분, 교육 프로그램을 지속적으로 개선할 수 있는 방법을 확인할 수 있습니다

자동화 및 알림: 자동화된 코스 할당, 마감일 알림, 진행 상황 알림으로 시간을 절약하세요. 여러 시간대에 걸쳐 교육을 관리할 때 유용합니다

기술 스택과의 통합: 교육 플랫폼은 HR 시스템, 교육 플랫폼은 HR 시스템, 교육 소프트웨어 , 생산성 앱, 화상 회의 소프트웨어 등 기존 도구와 추가적인 작업 없이 연결될 수 있어야 합니다

확장성 및 학습자 경험: 탐색이 쉽고, 모바일 친화적이며, 회사의 성장에 따라 다양한 역할, 부서 및 교육 형식을 지원할 수 있을 만큼 유연한 플랫폼을 선택하세요

이러한 필수 요소를 염두에 두면 원격 팀을 교육하기 위한 최고의 도구를 찾을 준비가 된 것입니다.

🧠 알고 계십니까? 직원의 74%는 업무에 필요한 역량을 유지하기 위해 새로운 기술을 계속 배워야 한다고 응답했습니다.

빠른 비교: 최고의 원격 교육 소프트웨어

수 시간의 연구 시간을 절약해 드리기 위해, 최고의 원격 교육 소프트웨어 플랫폼을 엄선했습니다.

도구 이름 가장 적합한 주요 기능 가격* ClickUp 교육용 올인원 작업 공간이 필요한 팀 문서, AI 어시스턴트, 클립, 화이트보드, 자동화, 대시보드, 시간 추적 영구 무료, 기업용 맞춤 설정 가능 TalentLMS 중소규모 팀을 위한 빠른 코스 생성 코스 빌더, 퀴즈, 모바일 접근, 인증서 무료 플랜 없음, 사용자당 월 149달러부터 시작하는 유료 플랜 Docebo 엔터프라이즈급 학습 경험 AI 기반 콘텐츠, 사용자 세분화, 보고 도구 무료 플랜 없음, 요청 시 유료 플랜 제공 360Learning 협업 학습과 동료 교육 코스 생성, 토론 포럼, 분석 무료 플랜 없음, 유료 플랜은 사용자당 월 8달러부터 Absorb LMS 맞춤형 브랜딩 및 SCORM 준수 코스 제공, 인증 및 HR 도구와의 통합 무료 플랜 없음, 요청 시 유료 플랜 제공 Trainual 성장하는 팀을 위한 SOP 및 프로세스 교육 단계별 가이드, 조직 차트, 역할 기반 교육 무료 플랜 없음, 유료 플랜은 월 249달러부터(연간 청구) LearnUpon 기업 교육용 블렌디드 러닝 맞춤형 보고서, 게임화 및 다국어 지원 무료 플랜 없음, 요청 시 유료 플랜 제공 Seismic Learning (Lessonly) 영업 및 고객 서비스 팀 교육 역할 기반의 경로, 대화형 강의, 피드백 도구 무료 플랜 없음, 맞춤형 가격 BrainCert 유연성 있는 가상 강의실 및 감독 기능 실시간 퀴즈, HD 비디오 스트리밍, e러닝 플랫폼 무료 플랜 없음, 유료 플랜은 월 59달러부터(월별 청구) MapleLMS Salesforce 통합을 통한 교육 역할 기반의 학습 경로, 대화형 강의, 피드백 도구 무료 플랜 없음, 요청 시 유료 플랜 제공 SkyPrep 간소화된 교육 제공 및 사용자 관리 코스 빌더, 평가 및 맞춤형 브랜딩 무료 플랜 없음, 요청 시 유료 플랜 제공

최고의 원격 교육 소프트웨어

이 11가지 도구를 사용하면 신입 사원 교육부터 원격 팀의 기술 향상까지 모든 것에 대해 반복적이고 매력적인 교육 프로그램을 구축할 수 있습니다.

1. ClickUp (내부 교육 프로그램을 관리하기 위한 올인원 작업 공간이 필요한 팀에 가장 적합)

ClickUp for Remote Work에서 모든 교육 자산을 정리하세요

업무에 필요한 모든 것을 제공하는 앱인 ClickUp을 사용하면 직원 교육을 생성, 관리 및 제공할 수 있습니다. LMS 그 이상의 기능을 제공합니다.

ClickUp은 원격 팀 관리를 위한 확장 가능한 시스템의 역할도 합니다. 원격 팀을 교육하고 교육 지식을 문서화할 수 있도록 도와줍니다.

문서 및 클립으로 교육 구조를 구성하세요

ClickUp 지식 관리 기능을 사용하면 흩어진 문서, 오래된 정보, 답을 찾는 데 낭비되는 시간을 잊을 수 있습니다. 모든 것을 체계적으로 정리하고 쉽게 액세스할 수 있으며 최신 상태로 유지하여 팀이 더 열심히 일하는 것이 아니라 더 스마트하게 일할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp 문서를 사용하여 실제 핸드북, SOP 및 역할별 교육 매뉴얼을 만들 수 있습니다. 이러한 문서는 작업에 연결할 수 있으며 작업 공간 전체에서 검색할 수 있습니다.

ClickUp Docs를 사용하여 원격 교육을 위한 매력적인 온보딩 문서를 작성하세요

ClickUp Clips를 사용하면 트레이너와 팀 리더가 짧은 안내, 도구 데모 또는 단계별 사용 방법을 즉시 녹화할 수 있습니다. 시간대에 상관없이 추가 라이브 세션이 필요하지 않습니다. 이 비디오 지침은 작업 또는 문서에 포함되어 있으므로 학습이 실행과 연결되어 있습니다.

ClickUp Clips를 사용하여 팀을 교육하기 위한 라이브 데모를 만들고 공유하세요

마감일을 설정하고, 소유자를 지정하고, Clip 또는 문서를 삽입할 수 있으므로 모든 교육 작업에 명확한 다음 단계와 지원 리소스가 제공됩니다.

최고의 인사 관리

HR 팀에게 ClickUp은 신입 사원 온보딩부터 지속적인 학습에 이르기까지 모든 것을 관리하는 중앙 허브가 됩니다.

인적 자원을 위한 ClickUp을 사용하면 온보딩 체크리스트를 할당하고, 승인 워크플로우를 자동화하고, 교육 완료 여부를 추적할 수 있습니다. 별도의 도구나 이메일 후속 조치를 사용할 필요가 없습니다.

분산된 온보딩 및 규정 준수 워크플로우를 관리하기 위한 원격 교육 작업을 보여주는 ClickUp HR 프로젝트 테이블 보기

AI를 사용하여 교육 모듈을 설계하세요

가장 좋은 점은 ClickUp에 내장된 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain을 사용하면 몇 가지 프롬프트로 정책 및 지침을 만들 수 있다는 것입니다.

다음은 ClickUp Brain MAX를 사용하여 원격 교육 모듈의 콘텐츠를 생성한 예시입니다. Brain MAX는 단일 컨텍스트 기반의 엔터프라이즈급 솔루션 내에서 ChatGPT, Claude, Gemini 등 다양한 AI 모델을 사용할 수 있는 AI 데스크탑 컴패니언입니다

ClickUp Brain을 사용하여 원격 교육 프로그램 만들기

또한 ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint 및 연결된 모든 앱과 웹에서 기존 교육 웨비나 및 문서를 즉시 검색할 수 있습니다.

물론, HR 또는 L&D 팀이 초기 결과를 개선할 수는 있지만, Brain은 훌륭한 출발점을 제공합니다.

원격 근무자를 위한 교육 자료를 작성하기 위해 AI를 사용하는 방법에 대해 더 알고 싶으신가요? 이 비디오를 시청하세요 👇

ClickUp Syncups를 사용하여 원격 교육 세션을 실행하세요

작업 공간에서 사용할 수 있는 Zoom의 대안을 찾고 계십니까? ClickUp Syncups를 사용해 보세요! 전체 비디오 및 오디오 기능을 통해 세션을 실행하고, 녹화하고, 작업을 할당하고, 협업하면서 작업 공간에서 계속 작업을 진행할 수 있습니다!

ClickUp 채팅에서 바로 동기화를 시작하거나 참여할 수 있으므로, 즉석에서 빠른 튜토리얼 및 문제 해결에 적합합니다.

ClickUp 교육 출시 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 원격 교육 출시 플랜 템플릿으로 원격 교육 출시 플랜을 간소화하세요

팀이 여러 팀과 시간대에 걸쳐 교육을 조정하는 데 어려움을 겪고 있다면, ClickUp의 교육 실행 플랜 템플릿을 사용하여 프로세스를 표준화할 수 있습니다. 이 템플릿은 단계를 계획하고, 소유권을 할당하고, 모든 교육 이니셔티브를 예정대로 진행할 수 있는 기성 구조를 제공합니다.

스프레드시트와 함께 발생하는 버전 관리의 혼란을 없애야 할 때입니다.

ClickUp의 최고의 기능

스마트한 대화형 교육 콘텐츠 제작: ClickUp 문서 및 AI를 사용하여 교육 목표에 맞는 매뉴얼, 퀴즈 및 표준 운용 절차 (SOP)를 제작하여 원격 근무 환경에 적합하게 만드세요

시간 추적: 대규모 재교육 또는 신입 사원 교육을 진행할 때 대규모 재교육 또는 신입 사원 교육을 진행할 때 ClickUp의 시간 추적 기능을 통해 트레이너와 직원이 모듈당 얼마나 많은 시간을 소비하는지 파악하면 HR 팀이 인력 배치 및 리소스 할당을 보다 정확하게 계획할 수 있습니다

일상적인 교육 관리 자동화: 마감일 알림, 역할 기반 할당, 진행 상황 알림을 위해 마감일 알림, 역할 기반 할당, 진행 상황 알림을 위해 ClickUp 자동화를 설정하세요

교육 효과를 실시간으로 분석: ClickUp 대시보드를 사용하여 참여율, 완료 시간 및 학습자 참여도를 측정하세요

사전 구축된 템플릿: 온보딩 템플릿 및 교육 플랜 템플릿 등 1,000개 이상의 템플릿을 사용하여 프로세스를 표준화하세요

ClickUp의 한도

AI 및 완전한 자동화 기능과 같은 일부 고급 기능은 상위 등급의 플랜으로만 제공됩니다

ClickUp 가격

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰를 확인하세요:

우리 팀은 책임감을 높이기 위해 작업을 할당할 수 있는 기능과 높은 수준의 맞춤 설정을 정말 좋아합니다! 각자의 요구에 맞는 스페이스를 만들고 각 작업의 진행 상황을 추적할 수 있게 되었습니다. 사용하기 쉽고, 필요할 때 고객 서비스도 도움이 되었습니다! 우리 팀 전체가 Clickup을 구현하고 통합하는 데는 그리 오랜 시간이 걸리지 않았고, 이제 모든 직원이 매일 사용하고 있습니다!

📚 자세히 알아보기: 신규 입사자를 위한 필수 온보딩 문서

2. TalentLMS (원격 근무자 온보딩 및 준수 교육에 가장 적합한 도구)

talentLMS를 통해

TalentLMS는 분산된 팀을 위한 웹 기반 교육을 간소화하기 위해 설계된 클라우드 기반 학습 관리 시스템입니다. HR 및 L&D 관리자는 AI 코스 빌더를 사용하여 비디오, 퀴즈 및 SCORM 파일을 사용하여 구조화된 코스를 구축할 수 있습니다.

역할이나 부서에 따라 학습 경로를 할당하고, 알림을 자동화하고, 진행 상황을 실시간으로 추적할 수 있습니다. 이 플랫폼은 사전 구축된 평가, 코스 경로 및 인증 추적 기능을 제공합니다.

즉시 사용 가능한 코스 라이브러리를 통해 지리적 위치에 상관없이 직원을 쉽게 온보딩하고 대규모로 규정 준수 프로그램을 실행할 수 있습니다. 자기 주도형 학습을 통해 직원들은 각자의 속도에 맞게 원격 교육 프로그램을 완료할 수 있습니다.

TalentLMS의 최고의 기능

AI가 조직의 강점을 지도에 표시하고, 격차를 파악하며, 신입 사원이 업무를 시작할 때 적합한 교육 매뉴얼을 연결해 주는 스킬 기반 학습

라이브 세션을 위한 내장 비디오 회의 기능과 비동기식 교육 자료

대화형, 추적 가능한 교육 콘텐츠를 지원하는 SCORM 및 xAPI 준수

TalentLMS의 한도

고급 통합이 없으면 심층적인 분석을 위한 보고의 유연성이 제한됩니다

TalentLMS 가격

기본: 사용자당 월 149달러부터(매월 청구)

Grow: 사용자당 월 299달러부터 시작 (매월 청구)

Pro: 사용자당 월 579달러부터 시작 (매월 청구)

Enterprise: 맞춤형 가격

TalentLMS 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (780개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (580개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 TalentLMS에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에서 공유한 내용:

Talent LMS는 관리, 코스 업로드, 코스 할당 및 완료 추적이 간단하다는 점이 장점입니다. 레거시 인터페이스에서 새로운 인터페이스로의 전환은 신선한 변화였습니다. 더 깔끔하고 현대적이며 탐색이 더 원활해졌습니다. 사용자 인터페이스가 깔끔하여 관리자와 학습자 모두 필요한 것을 쉽게 찾을 수 있습니다.

🧠 유용한 팁: 학습 과정에 회복력을 포함시키세요압박을 받더라도 침착함을 유지하고 변화에 적응하는 직원을 칭찬하세요. 이러한 직원은 다른 직원들에게 좋은 본보기가 됩니다. 스트레스, 동기 부여, 불확실성에 대한 짧은 비디오, 반성 프롬프트 또는 실제 예시를 통해 교육에 회복력을 포함시키세요. 이는 단순한 말이 아닌, 오늘날과 같이 빠르게 변화하는 세상에서 미래에 필요한 필수적인 기술입니다.

⚡ 템플릿 아카이브: 직원 성장을 촉진하는 무료 성과 평가 템플릿

3. Docebo (대규모 AI 기반 개인 맞춤형 학습에 가장 적합)

docebo를 통해

신입 사원이 비즈니스에 빨리 적응할수록 회사에 더 좋습니다. Docebo의 LMS는 신입 사원이 업무에 빠르게 적응하는 데 필요한 모든 것을 온디맨드 방식으로 제공합니다.

모든 학습자를 위한 성공적인 온보딩 프로그램을 위해 개인화된 학습 플랜을 만들고, 조직의 브랜치 및 그룹 차트에 따라 맞춤화할 수 있습니다.

비디오, 문서, SCORM 파일, 가상 강사 주도 교육 등 다양한 형식의 학습 자료를 업로드할 수 있습니다. 이는 팀이 사용 사례, 정책 또는 도구를 이해하기 위해 여러 접점이 필요한 새로운 기능 출시 또는 내부 제품 채택 이니셔티브에 유용합니다.

Docebo는 교육 프로그램의 성공 또는 실패를 측정하기 위한 맞춤형 보고 기능을 제공합니다. 이 대시보드에서 어떤 학습 콘텐츠가 최상의 결과를 산출하는지 추적할 수 있습니다.

Docebo의 최고의 기능

LMS 내에서, 그리고 LMS와 HRIS(인적 자원 정보 시스템) 및 HCM(인적 자본 관리)과 같은 다른 플랫폼 간에 등록을 자동화하세요

AI 기반 콘텐츠 추천, 적응형 학습 경로, 가상 코칭을 활용하여 초개인화된 학습을 실현하세요

신입 사원의 정량화 가능한 피드백과 LMS 및 BI 도구에서 얻은 데이터를 중앙 집중화하여 온보딩이 주요 비즈니스 성과에 미치는 영향을 분석하세요

Docebo의 한도

코스 페이지 또는 로그인 스타일 조정과 같은 심층적인 맞춤 설정에는 CSS 또는 개발자 지원이 필요합니다

Docebo 가격

Elevate: 맞춤형 가격

Enterprise: 맞춤형 가격

Docebo 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (660개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (230개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Docebo에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰에서 공유한 내용:

학습 관리에 있어 대부분의 측면에서 매우 사용자 친화적입니다. 저는 과거에 다른 LMS의 관리자로 일한 적이 있지만, Docebo는 다른 LMS에 비해 훨씬 직관적이고 사용자 친화적입니다. 또한 Docebo는 업데이트를 할 때마다 항상 주요 개선 사항을 적용하는 점이 정말 마음에 듭니다.

​​📮 ClickUp 인사이트: 모든 직원의 절반 이상(57%)이 업무 관련 정보를 찾기 위해 내부 문서나 회사 지식 기반을 검색하며 시간을 낭비하고 있습니다. 그리고 정보를 찾을 수 없을 때는? 6명 중 1명은 개인적인 해결 방법을 사용합니다. 즉, 오래된 이메일, 노트 또는 스크린샷을 뒤져서 정보를 모읍니다. ClickUp Brain은 전체 작업 공간과 통합된 타사 앱에서 AI를 통해 즉시 답변을 제공하므로 검색이 필요 없으며, 필요한 정보를 번거로움 없이 얻을 수 있습니다.

4. 360Learning (협업형, 동료 주도형 교육에 가장 적합)

360Learning을 통해

360Learning은 협업형 AI 기반 학습 관리 시스템(LMS)입니다. 이 시스템을 사용하면 주제별 전문 지식을 분산된 팀 전체에 확장 가능한 대화형 소셜 학습 경험으로 변환할 수 있습니다.

중앙 L&D 팀을 기다릴 필요 없이, 원격 관리자와 내부 전문가들이 비디오 강의를 녹화하고, 퀴즈를 추가하고, 체계적인 학습 경로를 구축할 수 있습니다. 플랫폼에 내장된 AI 도구는 콘텐츠 작성, 자동 태그 지정 및 번역을 지원합니다.

문서에 AI를 사용하면 교육 프로그램의 시작 시간을 대폭 단축할 수 있습니다. 코스 흐름에 실시간 토론 스레드, 반응 및 동료의 댓글이 직접 표시되므로 원격 근무 직원이 단절된 상태가 아닌 협업으로 학습할 수 있습니다.

360Learning의 최고의 기능

AI 기반의 개요와 스마트한 질문 제안 기능을 통해 전문가의 의견을 체계적인 교육 과정으로 전환하세요

관리자 대시보드를 사용하여 코호트, 학습자 또는 코스별로 진행 및 완료 데이터를 볼 수 있습니다

AI 기반의 저작 도구를 사용하여 사내 전문가를 초대하여 흥미로운 교육 콘텐츠를 녹화, 퀴즈, 게시하세요

360Learning의 한도

사용자들은 기본 작성 도구가 더 강력할 수 있다고 말합니다

360Learning 가격 정보

팀: 월 8달러/등록 사용자당 (최대 100명)

비즈니스: 맞춤형 가격

360Learning 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (480개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (430개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 360Learning에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰에서 공유한 내용:

360Learning에서 가장 마음에 드는 점은 플랫폼이 직관적이고 협업에 적합하다는 것입니다. HR 및 L&D의 관점에서, 이 플랫폼은 고급 교육 설계 기술 없이도 조직 전체의 주제 전문가들이 교육 콘텐츠에 쉽게 기여할 수 있도록 지원하여 지속적인 학습 문화를 진정으로 지원합니다.

📚 자세히 보기: LMS 구현 프로젝트 플랜을 만드는 방법

5. Absorb LMS (기업 수준의 기술 향상 및 규정 준수 교육에 가장 적합)

absorb LMS를 통해

클라우드 기반의 AI 기반 Absorb LMS는 자기 주도형 학습과 강사 주도형 학습을 모두 지원합니다. 원격 교육 소프트웨어로서 원격, 하이브리드 및 글로벌 팀에 매력적이고 맞춤화된 학습 경험을 제공합니다.

개인화된 학습 경로를 통해 직원의 기술을 파악, 개발 및 활용할 수 있습니다. 또한 직원들이 학습 및 개발에 대한 소유권을 갖도록 장려할 수도 있습니다.

위치에 관계없이 모든 직원에게 동일한 정보에 대한 액세스를 제공하는 학습 채널이 필요합니다. 양방향 커뮤니케이션 플랫폼은 일반 정보, 실시간 업데이트 및 역할별 정보를 제공합니다.

LMS의 최고의 기능

사전 구축되고 사용자 정의 가능한 대시보드를 통해 학습자의 경험을 모든 요소를 캡처하세요

20,000개 이상의 사용하기 쉬운 교육 과정에 즉시 액세스하세요

세 가지 전문가들이 엄선한 라이브러리—Amplify, Amplify Plus, Amplify Max—를 통해 고품질 학습 자료에 접근하세요

LMS의 한도 흡수

고급 도구를 자세히 살펴보지 않으면 보고 기능이 다소 복잡할 수 있습니다

Absorb LMS 가격 정보

팀 규모에 따른 맞춤형 가격

LMS 평가 및 리뷰를 확인하세요

G2: 4.6/5 (670개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (300개 이상의 리뷰)

Absorb LMS에 대해 실제 사용자들은 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에서 다음과 같이 공유하고 있습니다.

Absorb LMS에서 가장 마음에 드는 점은 사용자 인터페이스와 유연성입니다. LMS 소프트웨어에 익숙하지 않더라도 백엔드 환경은 매우 쉽게 탐색할 수 있습니다. 이 플랫폼은 관리자와 학습자 모두에게 사용하기 쉬워 학습 곡선을 크게 줄여줍니다.

6. Trainual (성장하는 팀을 위한 온보딩 및 표준 운용 절차 (SOP) 문서화에 가장 적합)

trainual을 통해

Trainual을 원격 교육 도구로 사용하여 회사의 조직 내 지식, 정책 및 반복 가능한 프로세스를 셀프 서비스 모듈로 전환할 수 있습니다. 신입 사원과 기존 사원 모두 언제든지 제품 지식 교육을 위해 이 모듈에 액세스할 수 있습니다.

검색 가능한 지식 기반도 있습니다. AI 기반 검색 기능을 사용하면 팀이 답을 찾을 때 질문만 하면 Trainual이 정확한 정책을 알려줍니다. 이 기능은 팀 전체에서 업데이트에 액세스할 수 있도록 하는 강력한 지식 공유 도구와 함께 사용하면 더욱 강력해집니다.

Trainual은 업무를 문서화하고 팀에 교육하는 데 도움을 줍니다. 라이브 교육 세션이나 기업 시스템에 의존하지 않고 신입 사원 교육 및 표준 운용 절차 (SOP) 문서를 확장할 수 있습니다.

Trainual의 최고의 기능

사전 구축된 에디터를 사용하여 콘텐츠를 만들고, 단계별 가이드를 작성하고, 비디오를 삽입하고, 이미지를 추가하세요

교육 비디오 및 화면 녹화를 통해 직원을 직접 교육할 수 없는 경우에도 복잡한 프로세스를 시각적으로 설명할 수 있습니다

준수 교육 내용을 단일 지식 기반에 통합하고 자동화된 교육 업데이트를 통해 변화하는 준수 규정을 선제적으로 대응하세요

Trainual의 한도

폴더나 계층 구조가 없기 때문에 관리자 및 콘텐츠 작성자가 점점 커지는 콘텐츠 라이브러리를 정리하고 탐색하기가 어렵습니다.

Trainual 가격

소규모: $249/월 (연간 결제)

Medium: $279/월 (연간 결제)

성장: $419 월별 (연간 결제)

맞춤형: 맞춤형 가격

Trainual 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (460개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (480개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Trainual에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰에서 공유한 내용:

Trainual은 AS9100 항공 우주 프로세스의 문서화, 공유 및 표준화 방식을 크게 개선했습니다. 이 소프트웨어는 직원들이 구두로 전달되거나 구전으로만 전해지는 지식이 아닌, 정책 이해, 교육 완료 및 절차 참조에 필요한 정보에 쉽게 액세스할 수 있는 중앙 집중식 허브가 되었습니다.

👀 알고 계십니까? McKinsey에서 온보딩은 신입 사원을 빠르게 적응시키는 것이 아니라 장기적인 개발을 위한 발판입니다 . 온보딩 경험의 일환으로, 각 참가자는 시뮬레이션 기반의 리더십 평가를 완료합니다. 1일차에는 각자의 강점을 강조하고, 개발이 필요한 부분을 파악하며, 명확한 다음 단계를 지도에 표시한 개인 맞춤형 성장 플랜을 받습니다. 이 성장 플랜은 McKinsey의 광범위한 인증 생태계와 연계되어 재무, 전략적 사고, 리스크, 산업별 기술 등 다양한 분야에서 맞춤형 학습 경로를 제공합니다. 이는 단순한 스냅샷이 아닌 도약의 발판입니다. 직원에게는 "다음 단계는 무엇일까요?"라는 질문에 대한 답을, 회사에게는 소유권 기반의 지속적인 학습 문화를 구축해줍니다.

7. LearnUpon (대규모 외부 및 내부 직원 교육 관리에 가장 적합한 도구)

learnUpon을 통해

직원 온보딩의 어려움은 특히 신입 사원의 경우 긍정적인 학습 경험을 방해할 수 있습니다. 이러한 어려움은 의사소통의 장벽부터 문화의 불일치, 낮은 동기 부여에 이르기까지 다양합니다. 이를 극복하기 위해 개인화된 교육 프로그램을 사용하는 것을 고려해 볼 수 있습니다.

클라우드 기반 LMS LearnUpon이 이를 지원합니다. 학습 여정 기능을 사용하면 사용자 데이터와 과거 코스 결과에 따라 동적으로 조정되는 시각적으로 매핑된 다단계 교육 경로를 만들 수 있습니다.

예를 들어, 직원은 역할, 위치 또는 퀴즈 결과에 따라 자동으로 다른 모듈로 배정될 수 있습니다. 이를 통해 모든 원격 학습자가 자신의 필요에 맞는 콘텐츠를 받을 수 있습니다.

LearnUpon의 주요 기능

비동기식(자습형 코스, 주문형 비디오, 지식 체크포인트) 및 동기식(라이브 웨비나, 가상 강사 주도) 교육을 지원합니다

HRIS 또는 CRM 시스템을 LearnUpon에 연결하고 사용자를 그룹 또는 학습 여정에 자동 등록하세요

개인화된 이메일 또는 Slack 알림을 보내고, 인증서를 자동 생성하고, 재인증 워크플로우를 설정할 수도 있습니다

LearnUpon의 한도

단일 코스를 설정하는 데는 상당한 시간이 소요될 수 있습니다

LearnUpon 가격 정보

필수: 최대 150명의 사용자를 위한 맞춤형 가격

프리미엄: 최대 500명의 사용자를 위한 맞춤형 가격

Enterprise: 500명 이상의 사용자를 위한 맞춤형 가격

LearnUpon 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (180개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (480개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 LearnUpon에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰에서 다음과 같이 공유하고 있습니다.

전반적인 UX가 마음에 듭니다. 정보를 쉽게 찾을 수 있고, 수업을 예약할 수 있으며, 대상 청중으로만 액세스를 제한할 수 있고, 코스에서 리뷰를 허용하여 학습자 경험에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

📚 자세히 보기: 비디오 제작을 위한 프로젝트 관리 가이드

8. Seismic Learning (Lessonly) (실시간 연습 및 코칭이 필요한 고객 대응 팀에 가장 적합)

seismic Learning을 통해

Seismic Learning(이전 Lessonly)은 영업 및 지원 팀을 위해 설계된 교육 및 코칭 플랫폼입니다.

Lessonly는 정적인 모듈에 의존하는 대신, 코칭이 가능한 실습을 강조하여 원격 영업 담당자가 실제 시나리오를 연습할 수 있도록 합니다. 여기에는 이의 처리, 환불 이메일 작성, 관리자의 개입 없이 피드백을 받는 것 등이 포함됩니다.

Seismic의 역할극 시뮬레이션과 즉각적인 피드백은 반복과 연습이 가장 중요한 고객 대응 시나리오에서 지식 유지율을 높이는 데 도움이 됩니다.

또한 Seismic의 광범위한 지원 도구와 통합되어 팀이 통합된 환경에서 교육, 플레이북 및 콘텐츠 라이브러리에 액세스할 수 있도록 지원합니다.

Seismic Learning의 주요 기능

실시간 코칭 도구를 사용한 역할별 교육

드래그 앤 드롭 방식의 레슨 빌더를 사용하여 비디오, 퀴즈, 문서 및 텍스트로 구성된 체계적인 교육 모듈을 만드세요

Slack, Salesforce, Zendesk, Microsoft Teams와 같은 일상적인 도구에 교육을 통합하여 원격 팀이 이미 사용하고 있는 플랫폼에 마이크로 러닝을 제공하세요

Seismic Learning의 한도

모든 강의는 처음부터 새로 만들어야 합니다. 온보딩 또는 일반적인 교육 과정을 빠르게 시작할 수 있는 템플릿이나 콘텐츠 라이브러리는 없습니다

Seismic Learning 가격 정보

맞춤형 가격

Seismic Learning 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (590개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (210개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 LearnUpon에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰에서 다음과 같이 공유하고 있습니다.

Seismic Learning은 당사의 신입 사원 교육 및 지속적인 교육에 필수적인 도구입니다. 여러 커리큘럼을 만들고, 모든 커리큘럼에 레슨을 채울 수 있습니다. 레슨을 업데이트하면 커리큘럼도 함께 업데이트됩니다.

📚 자세히 보기: 교육 후 설문조사 실시 방법

9. BrainCert (올인원 가상 교실 및 테스트 솔루션이 필요한 팀에 가장 적합)

brainCert를 통해

BrainCert는 가상 교실, 코스 빌더 및 테스트 플랫폼을 하나의 솔루션으로 결합한 교육 제공을 위한 도구 모음을 제공합니다. 이 플랫폼은 HD 화상 회의, 소규모 회의실, 화이트보드 및 화면 공유를 통해 실시간 협업을 지원합니다.

또한 대화형 퀴즈와 테스트를 설계하고, 성과를 추적하고, 원격 근무 직원에게 인증서를 발급할 수도 있습니다. 신입 사원을 교육하거나 시간대에 걸쳐 라이브 세션을 진행하는 경우, BrainCert는 모든 것을 한 곳에서 확장하고 관리할 수 있는 인프라를 제공합니다.

BrainCert의 최고의 기능

소규모 회의실, 화이트보드, 화면 공유 기능을 갖춘 내장형 가상 교실

고급 테스트 도구가 포함된 SCORM 준수 코스 빌더

원격 학습자가 모바일 브라우저 또는 iOS/Android 앱을 통해 원활하게 과정을 완료하고, 라이브 세션에 참여하고, 평가를 받고, 커뮤니티 토론에 참여할 수 있습니다

BrainCert의 한도

BrainCert의 모바일 버전은 현재 데스크탑 버전만큼 원활하지 않습니다. 특히 휴대폰이나 태블릿으로 학습하는 것을 선호하는 경우 더욱 그렇습니다

BrainCert 가격 정책

Pro: $59/월 (월별 결제)

Elite: $149/월 (월별 청구)

성장: $299/월 (월별 청구)

BrainCert 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (70개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (220개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 BrainCert에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰에서 공유한 내용:

BrainCert에서 가장 마음에 드는 점은 가상 교실, 게임화, 자동화를 위한 통합 등 다양한 기능을 갖춘 LMS라는 점입니다.

📚 자세히 보기: 직원 개발을 위한 비디오 교육 예시

10. MapleLMS (보안 및 확장성이 뛰어난 원격 교육을 원하는 조직에 가장 적합)

mapleLMS를 통해

MapleLMS는 다양한 학습 스타일을 지원하는 클라우드 기반 학습 관리 시스템입니다. 원격 근무자를 위해 실시간 교육과 자기 주도형 학습을 결합한 솔루션입니다.

원격 학습을 더욱 흥미롭게 만들려면 게임화 기능을 사용하는 것을 고려해보세요. 학습자는 모듈, 퀴즈 및 과제를 완료하면 포인트를 획득합니다. 이 포인트는 배지로 교환하여 순위표에 표시할 수 있습니다.

도전 과제를 기반으로 한 진행 방식과 디지털 보상은 교육을 게임과 같은 경험으로 바꾸어 학습자의 동기를 부여하도록 설계되었습니다. 사용자는 교육 목표를 달성하면 레벨이나 인증서를 잠금 해제할 수 있습니다.

MapleLMS의 최고의 기능

OAuth 2.0 및 SAML과 같은 프로토콜을 통해 고급 암호화 표준을 사용하여 학습자 정보를 저장하고, 안전한 액세스 및 인증을 보장합니다

실시간 피드백, 디지털 보상, 동료 인정은 성취감과 동기부여를 창출합니다

그룹, 토론 포럼 및 팀 챌린지를 통해 학습자들이 서로 협력하거나 경쟁할 수 있도록 지원하세요

MapleLMS의 한도

내장된 교육 과정이 없어, 전체 교육 과정을 개발하는 데 몇 주(또는 몇 달)가 소요될 수 있습니다

MapleLMS 가격

맞춤형 가격

MapleLMS 평가 및 리뷰

G2: 충분한 리뷰가 없습니다

Capterra: 충분한 리뷰가 없습니다

🧠 재미있는 사실: 디지털 및 AI 트렌드가 업무에 계속해서 큰 변화를 가져오는 가운데, Gartner, Inc.에 따르면 비즈니스 리더의 85%는 기술 개발의 필요성이 크게 증가할 것이라고 응답했습니다. 설문조사에서 밝혀진 다른 통찰력은 다음과 같습니다. 330명의 비즈니스 리더 중 93%는 직원이 지속적으로 학습할 수 있는 시간과 자원을 확보하는 것이 자신의 역할이라고 응답했습니다

학습을 통해 최고의 비즈니스 성과를 달성하는 기업은 다른 기업보다 최소 1.5배 더 많은 민첩한 학습 관행을 사용하고 있습니다

Gartner는 L&D가 더 민첩해져서, 학습을 더 빠르게, 작은 단위로, 대규모로 제공하고, 진화하는 기술 요구에 부응하기 위해 비용 효율성을 높일 것을 권장합니다

11. SkyPrep (직관적인 원격 직원 교육이 필요한 비즈니스에 가장 적합)

skyPrep를 통해

SkyPrep은 빠른 코스 생성, 가상 교실, 게임화 된 참여, 자동화된 관리자 및 통찰력 있는 추적 기능을 결합하여 원격 학습을 중앙 집중화합니다.

간결한 인터페이스와 드래그 앤 드롭 방식의 코스 빌더를 통해 DIY 방식으로 원격 학습 프로그램을 쉽게 시작할 수 있습니다.

문서, 비디오, 퀴즈, SCORM 파일 등 다양한 형식의 교육 자료를 업로드할 수 있습니다. 그런 다음 인증을 할당하고 내장된 분석 기능을 통해 학습자의 진행 상황을 추적할 수 있습니다. SkyPrep은 또한 사용자 지정 가능한 브랜딩을 지원하여 내부 팀 또는 클라이언트 대응 그룹을 교육하는 데 도움이 됩니다.

SkyPrep의 최고의 기능

플랫폼 내에서 직접 Zoom, Teams, Webex 또는 BigBlueButton을 통해 라이브 가상 교실 세션을 제공하세요

등록, 알림 및 인증서 발급에 대한 워크플로우 및 알림을 자동화하세요

대시보드와 실시간 분석을 사용하여 교육의 효과를 측정하고, 지식의 격차를 파악하고, 규정 준수 또는 성과 검토를 위해 데이터를 내보낼 수 있습니다

SkyPrep의 한도

대규모 LMS 플랫폼에 비해 고급 협업 도구가 적습니다

SkyPrep 가격

Lite: 맞춤형 가격

프리미엄: 맞춤형 가격

Enterprise Learning Suite: 맞춤형 가격

SkyPrep 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (70개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (150개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 SkyPrep에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰에서 다음과 같이 공유하고 있습니다.

Sky prep는 학습자와 관리자에게 매우 사용자 친화적입니다. 다양한 부가 기능이 포함되어 있으며, 당사의 Shopify 스토어와 쉽게 통합할 수 있었습니다. 또한 가격도 매우 합리적이고 다운타임이 전혀 없습니다. 구현도 매끄러웠습니다.

ClickUp으로 더 스마트하고 확장 가능한 원격 교육 프로그램을 구축하세요

원격 교육 플랫폼을 고려할 때 모든 경우에 적용되는 단일한 해답은 없습니다. 가장 큰 장애물이 조직의 비공식 지식과 반복적인 신입 사원 교육인 경우, SOP를 중앙 집중화하고 교육 경로를 표준화하는 데 도움이 되는 도구로 시작하세요.

여러 역할이나 여러 지역에 제품 교육을 진행하는 경우 브랜치 로직, 적응형 학습 경로 및 상세한 분석 기능을 찾아보세요.

다음은 이를 돕기 위한 간단한 가이드입니다:

빠르게 확장하고 계십니까? 템플릿, 자동화 및 재사용 가능한 학습 오브젝트가 포함된 도구를 선택하세요

여러 부서의 팀을 운영하십니까? 협업 기능, 역할 기반 액세스 및 비동기 비디오 안내를 우선 순위로 설정하세요

새로운 도구 또는 프로세스를 출시하시나요? 퀴즈, 조건부 경로 및 내장된 사용 방법을 통해 제품 채택을 지원하는 소프트웨어를 찾아보세요

대규모 콘텐츠를 관리하고 계십니까? 대량 편집, 버전 관리 및 AI 어시스턴트를 통해 재작성의 피로를 줄일 수 있습니다

아직 시작할 곳이 정해지지 않았다면 ClickUp을 고려해보세요. 문서, 작업 할당, AI 기반 글쓰기, 비디오 녹화 및 내장 템플릿이 통합되어 있습니다.

시작하려면 ClickUp에 무료로 등록하세요.