2025년 부동산 중개인을 위한 최고의 AI 도구 15가지

부동산은 관계로 운영되지만, 서류 작업에 파묻혀 있습니다. 거래를 성사시킬 수 있는 시간에 부동산 설명을 작성하고, 리드를 추적하고, 목록을 관리하는 데 몇 시간을 소비하고 계십니까?

부동산 중개인을 위한 AI 도구를 사용하면, 이전에는 몇 시간이 걸리던 작업을 이제 빠르게 처리할 수 있습니다. 귀하는 쇼잉과 협상에 집중하는 동안, 이 도구가 보고서 생성부터 CRM 업데이트, 일상적인 클라이언트 쿼리 응답에 이르기까지 모든 것을 처리합니다.

부동산에서 AI 사용을 지원하는 최고의 도구를 간략하게 소개합니다.

Tool 가장 적합한 최고의 기능 가격* ClickUp 모든 규모의 부동산 팀을 위한 AI 자동화를 통한 엔드 투 엔드 클라이언트 워크플로우 AI 기반 양식, CRM 템플릿, 스마트 문서, 상황에 맞는 답변을 제공하는 내장 AI 어시스턴트, 빠른 팀 업데이트를 위한 채팅 무료 플랜 이용 가능, 기업용 맞춤형 가격 책정 가능 REimagineHome. ai AI 인테리어 디자인을 통한 가상 스테이징 부동산 사진작가 및 개인 중개인을 위한 AI 가구 배치, 방 변형, MLS 지원 내보내기 처음 5건은 무료로 리모델링, 월 14달러부터 이용 가능 Zillow 여러 지역 리스팅을 관리하는 에이전트를 위한 종합적인 시장 및 부동산 데이터 가격 추세 분석, 인구 통계 분석, 부동산 역사 FSBO 및 리스팅은 무료이며, 유료 광고는 월 300달러부터 시작합니다 Restb. ai 목록 에이전트 및 검사관을 위한 자동화된 부동산 사진 분석 기능 감지, 안전 플래그, 메타데이터 추출 맞춤형 가격 HouseCanary 투자자 중심의 에이전트를 위한 예측 시장 분석 위험 점수, 가격 예측, 시장 알림 무료 플랜은 없습니다. 유료 플랜은 월 19달러부터 시작합니다 OpusClip 비디오 우선 부동산 팀을 위한 워크스루를 통한 소셜 미디어 비디오 생성 자동 자막, 바이러스성 점수, 다양한 화면 비율 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 월 15달러부터 시작합니다 Collov AI 리모델링에 초점을 맞춘 에이전트를 위한 오래된 주택의 리모델링 시각화 디자인 테마, 레이아웃 변경, 리모델링 모형 무료 체험판, 유료 플랜은 월 21달러부터 시작합니다 Canva 사내 부동산 마케팅 팀을 위한 마케팅 자료 및 소셜 미디어 게시물 창의적인 템플릿, AI 콘텐츠 생성, 브랜드 자산 라이브러리 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 월 15달러부터 시작합니다 Reonomy 상업용 부동산 소유권 및 리드 조사, 상업용 부동산 중개인을 위한 소유자 검색, 임대 데이터, 허가 추적 무료 체험판, 맞춤형 가격 Cotality 데이터 기반 중개업을 위한 AI 기반 부동산 및 시장 정보 자동화된 평가 모델, 위험 보고서, 예측 분석 무료 플랜은 없습니다. 유료 플랜은 월 189달러부터 시작합니다 ChatGPT 개인 부동산 중개업자 또는 소규모 팀을 위한 리스팅, 후속 조치 및 스크립트 작성 AI 카피라이팅, 템플릿, 콘텐츠 플랜 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 월 20달러부터 시작합니다 Getfloorplan 원격 쇼케이싱 및 가상 투어를 진행하는 부동산 중개인을 위한 사진에서 2D/3D 평면도 생성 방 스캔, 면적 측정, 3D 파노라마 무료 플랜 없음, 유료 플랜은 $25부터 시작 Tableau AI 부동산 중개인과 분석가를 위한 트렌드 및 분석 시각화 맞춤형 대시보드, 클라이언트에 대한 인사이트, 통합 지원 무료 플랜 없음, 유료 플랜은 월 15달러부터 시작 Ylopo 대량 구매자/판매자 파이프라인을 위한 AI 기반 리드 생성 및 광고 캠페인 소셜 광고, AI 후속 조치, 리드 스코어링 맞춤형 가격 LocalizeOS 부동산 자문가 및 팀을 위한 자동 리드 자격 평가, 육성 및 후속 조치 AI 채팅 및 리드 육성, 맞춤형 리스팅 제안, 리드 스코어링 무료 플랜 없음, 유료 플랜은 월 249달러부터 시작

부동산 중개인을 위한 AI 도구를 선택하기 전에 다음을 자문해 보세요. 이 도구가 제 일을 더 쉽게 만들어줄까요? 다운로드하거나 카드를 스와이프하기 전에 확인해야 할 사항이 있습니다. 💳

리드 스코어링 정확도: AI를 통해 행동 패턴을 분석하여 가장 유망한 잠재 고객을 파악하고, 보다 스마트한 후속 조치를 취할 수 있습니다

시장 동향 예측: AI 인사이트를 사용하여 가격 변동과 수요를 예측하여 리스팅을 경쟁적으로 위치시키세요

CRM 동기화 용이성: 부동산 관리 CRM 도구와 원활하게 통합하여 클라이언트 데이터를 중앙 집중화하고 워크플로우를 간소화합니다 부동산 관리 CRM 도구와 원활하게 통합하여 클라이언트 데이터를 중앙 집중화하고 워크플로우를 간소화합니다

가상 스테이징의 마법: 놀라운 3D 투어 또는 스테이징된 영상을 제작하여 번거로운 작업 없이 부동산을 돋보이게 만드세요

클라이언트 데이터 보호: GDPR 또는 SOC 2 프로토콜과 같은 최고 수준의 암호화 및 규정 준수를 통해 민감한 정보를 안전하게 보호하세요

모바일 우선 액세스: 빠르고 직관적인 모바일 앱으로 어디서나 리드, 리스팅 및 작업을 관리하세요

자동화된 홍보: 수동적인 노력 없이 수동적인 노력 없이 클라이언트와의 커뮤니케이션 및 참여를 위해 개인화된 이메일 또는 온라인 광고를 보낼 수 있습니다

24시간 채팅봇 지원: AI 기반 채팅봇으로 문의 사항을 처리하고 즉시 견학 예약을 진행하세요

통찰력 있는 분석: 맞춤형 보고서를 통해 거래 진행 상황과 성과를 추적하여 전략을 최적화하세요

🧠 재미있는 사실: 2021년에 메타버스 플랫폼 Decentraland에서 가상 부동산이 240만 달러에 판매되었습니다. 이 토지는 완전히 디지털이지만, 위치, 희소성, 가상 방문자 수 등 실제 부동산의 가격 결정 논리를 따랐습니다.

부동산 중개인을 위한 최고의 AI 소프트웨어

부동산 중개업자를 위한 최고의 AI 도구를 소개합니다. AI 워크플로우 자동화, 리드 관리 및 그 밖의 모든 것을 지원합니다. 🗂️

1. ClickUp (엔드 투 엔드 클라이언트 워크플로우를 관리하는 부동산 팀에 가장 적합)

ClickUp Brain에 클라이언트를 위한 세련된 이메일 초안을 작성해달라고 요청하세요

ClickUp의 부동산 프로젝트 관리 소프트웨어는 목록을 관리하고, 거래를 추적하고, 서류 작업을 처리하고, 클라이언트와의 커뮤니케이션을 원활하게 진행할 수 있는 중앙 스페이스를 제공합니다.

그리고 그 중심에는 작업, 문서 및 대화를 모두 처리하는 내장 AI 파트너인 ClickUp Brain이 있습니다.

ClickUp Brain은 더 빠르게 글을 쓰고 생각을 정리하는 데 도움이 됩니다. 이 도구를 사용하여 부동산 설명을 작성하거나, 클라이언트 회의 내용을 요약하거나, 업데이트를 재작성하거나, 작업 공간에 대해 질문할 수 있습니다.

120만 달러짜리 매물 목록에 대한 쇼케이스를 마쳤다고 가정해 보겠습니다. 노트를 사용하여 AI에 클라이언트의 주요 선택 사항을 강조하고, 미해결 질문을 포함하며, 다음 투어를 예약하기 위한 전화 요청으로 끝나는 후속 이메일을 작성하도록 요청하세요. 또는 ClickUp Brain에 Pacific Heights 마감에 대해 물어보면 몇 초 만에 작업 공간에서 인사이트를 가져옵니다.

다음은 워크플로우입니다.

AI를 사용하여 영업 프로세스의 모든 부분에 대한 맞춤형 ClickUp 자동화를 만드세요

ClickUp 자동화는 파이프라인이 원활하게 운영될 수 있도록 지원하며, 이제 원하는 내용을 입력하여 자신만의 파이프라인을 구축할 수 있습니다.

예를 들어, 다음과 같이 작성할 수 있습니다. 목록 상태가 계약 중으로 변경되면 법무 팀에 알리고 마감 문서를 업로드하는 작업을 할당하세요.

ClickUp Brain은 사용자가 쓴 내용을 읽고 자동화 단계를 구축합니다. 이는 오픈 하우스 후속 조치, 스테이징 타임라인, 리드 인계 및 그 밖의 모든 작업에 유용합니다.

문서에서 ClickUp Brain을 사용하여 이전 가이드를 개선하세요

ClickUp은 또한 문서 관리를 훨씬 간단하게 만듭니다. ClickUp Docs는 마케팅 콘텐츠, 팀 템플릿 및 클라이언트 리소스를 위한 공유 작업 공간입니다. 통합 AI로 초안을 작성, 편집 및 개선하고 탭을 전환하지 않고도 작업을 할당할 수 있습니다.

오스틴으로 이사하는 구매자를 위한 이사 가이드를 작성하고 있다고 가정해 보겠습니다. AI에 기본 개요를 제공하면 AI가 전체 섹션을 작성합니다. 또한, 게시하기 전에 전단지의 콘텐츠를 줄이거나, 소개 부분을 재작성하거나, 문법을 정리할 수도 있습니다.

마케팅 팀은 문서에서 이메일 시퀀스나 블로그 게시물을 만든 다음 AI 글쓰기 도구에 헤드라인 편집, 어조 수정, 이전 캠페인을 기반으로 한 새로운 문구 제안 등을 요청할 수 있습니다.

하지만 팀에 가장 유용한 기능은 ClickUp 채팅입니다. 이 기능을 사용하면 팀이 서로 연결된 상태를 유지하고, 작업과 관련된 대화를 바로 옆에서 진행할 수 있습니다.

중요한 스레드, 주요 결정 사항 및 놓쳤을 수 있는 조치 항목을 요약한 AI CatchUp 을 통해 최신 정보를 확인하세요

AI 작업 생성을 통해 컨텍스트를 잃지 않고 더 빠르게 일할 수 있습니다. Brain이 자동으로 작업을 생성하고 세부 정보를 추가한 다음 원래 채팅에 다시 연결합니다

탭을 전환하지 않고도 직접 메시지, 오디오 및 영상 통화로 소통하세요

ClickUp의 사전 구축된 자동 조종 장치 에이전트를 통해 필요할 때 도움을 받으세요. 이 에이전트는 매일 요약 보고서를 게시하고, 간단한 워크플로우를 관리하거나, 채팅에서 바로 프로젝트 업데이트를 처리할 수 있는 기성 보조 도구입니다

ClickUp 채팅의 사전 구축된 자동 조종 장치 에이전트로 프로젝트를 진행하세요

ClickUp의 최고의 기능

통화를 행동으로 전환하세요: ClickUp AI Notetaker가 클라이언트 회의 내용을 자동으로 녹음하고 요약하므로 다시 듣지 않고도 후속 조치를 취할 수 있습니다

거래를 진행하세요: 부동산 CRM 내에서 영업 파이프라인을 구축하여 리드, 쇼잉, 오퍼, 계약 체결을 모두 한 곳에서 추적하세요 부동산 CRM 내에서 영업 파이프라인을 구축하여 리드, 쇼잉, 오퍼, 계약 체결을 모두 한 곳에서 추적하세요

손쉽게 정리 정돈: ClickUp 부동산 스프레드시트 템플릿을 사용하여 ClickUp에서 바로 목록, 수수료, 연락처 또는 공급업체 예산을 관리하세요 ClickUp 부동산 스프레드시트 템플릿을 사용하여 ClickUp에서 바로 목록, 수수료, 연락처 또는 공급업체 예산을 관리하세요

전문적인 업데이트를 보내세요: ClickUp Real Estate Newsletter Template을 ClickUp Brain과 함께 사용하면, 세련된 클라이언트 이메일이나 월간 시장 업데이트를 절반의 시간으로 작성할 수 있습니다

문서 및 링크 중앙 집중화: 검사 보고서, 리스팅 계약서 또는 스테이징 모형을 관련 작업에 직접 첨부하여 검사 보고서, 리스팅 계약서 또는 스테이징 모형을 관련 작업에 직접 첨부하여 부동산 프로젝트를 쉽게 관리할 수 있습니다

사소한 일도 놓치지 마세요: ClickUp 알림을 설정하여 쇼잉을 추적하고, 서류 작업을 준비하거나, 다른 할 일 앱을 사용하지 않고도 문서를 보낼 수 있습니다 ClickUp 알림을 설정하여 쇼잉을 추적하고, 서류 작업을 준비하거나, 다른 할 일 앱을 사용하지 않고도 문서를 보낼 수 있습니다

중앙 집중식 도구로 캠페인 실행: ClickUp의 부동산 마케팅 템플릿을 사용하여 리스팅 프로모션을 계획 및 실행한 다음, AI를 사용하여 캡션을 작성하고, 문구를 편집하거나, 아이디어를 생성하세요 ClickUp의 부동산 마케팅 템플릿을 사용하여 리스팅 프로모션을 계획 및 실행한 다음, AI를 사용하여 캡션을 작성하고, 문구를 편집하거나, 아이디어를 생성하세요

모든 최고의 AI 모델에 액세스: ClickUp Brain 내에서 ChatGPT, Gemini, Claude 등의 도움을 받아 더 빠르게 작성, 요약 및 자동화할 수 있습니다

더 스마트한 하루를 계획하세요: ClickUp 달력을 사용하여 쇼잉, 잠재 고객 발굴 시간 또는 후속 조치를 시간별로 예약하고, 이동 중에도 일정을 조정하세요 ClickUp 달력을 사용하여 쇼잉, 잠재 고객 발굴 시간 또는 후속 조치를 시간별로 예약하고, 이동 중에도 일정을 조정하세요

비주얼 추가: AI를 사용하여 AI를 사용하여 ClickUp 화이트보드에서 이미지를 생성하여 레이아웃을 모형으로 만들고, 브랜딩을 시각화하거나, 스테이징 플랜을 만들 수 있습니다

ClickUp의 한도

솔로 에이전트나 소규모 팀은 처음에는 다양한 도구의 범위에 당황할 수 있습니다

ClickUp 가격

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,440개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

레딧 리뷰에서:

ClickUp Brain은 솔직히 말해서 많은 시간을 절약해줍니다. 꽤 효율적인 무료 AI 도구가 있다는 것은 알고 있지만, 탭을 계속 전환해야 하는 것이 부담스럽습니다. 솔직히 말해서, 집중해서 일하고 있을 때 이런 일은 정말 하고 싶지 않습니다. 저는 콘텐츠 업계에 종사하고 있기 때문에 주로 글쓰기에 AI를 사용합니다. AI는 제가 쓴 글을 편집도 해줍니다(정말 대단합니다!). 또 다른 정말 유용한 기능은 문서입니다. 형식 옵션, 특히 배너가 정말 마음에 듭니다. 너무 귀여워요!

🔍 알고 계셨나요? 고대 로마에는 insulae라고 불리는 아파트 건물이 최대 7층까지 지어졌다고 합니다. 이 고층 건물은 나무와 돌로 지어졌으며, 대부분은 수도 시설이 없었지만 도시의 대부분의 노동자 계급이 거주하며 최고의 도시 부동산으로 여겨졌다고 합니다.

2. REimagineHome. ai (AI 가상 스테이징 솔루션에 가장 적합)

rEimagineHome.ai를 통해

빈 방은 거래를 망칩니다.

REimagineHome. ai는 이러한 사실을 잘 알고 있으며, 인공 지능을 사용하여 평범한 공간을 잡지 속의 방처럼 변신시켜 이 문제를 해결합니다. 주요 기능으로는 빈 방의 가상 스테이징, 현대적인 인테리어로 가구 배치 공간 재설계, 심지어 외부 촬영을 위한 조경까지 포함됩니다.

빈 부동산의 사진을 업로드하고, 다양한 디자인 스타일 중에서 선택한 다음, 기존의 스테이징에 소요되는 시간과 노력의 일부만으로 전문적으로 스테이징된 이미지를 받을 수 있습니다.

실물 같은 이미지를 생성하는 기능을 갖춘 Reimagine Home은 모든 목록을 최상의 상태로 표시하여 잠재 클라이언트에게 강한 첫인상을 남깁니다. 부동산 중개인을 위한 AI 도구 중에서도 이 도구는 원본 사진의 품질을 유지하면서 시각적 매력을 더하는 기능으로 두각을 나타내고 있습니다.

REimagineHome. ai 최고의 기능

여러 방을 동시에 변환하여 전체 부동산에 일관된 디자인 테마를 적용하세요

현대적, 전통적, 모던한 디자인 스타일을 자유롭게 전환하여 다양한 구매자층과 시장 선호도에 맞춰 매력적으로 어필하세요

입주 중인 주택의 기존 가구를 대체하여 대체 레이아웃을 보여줄 수 있습니다

추가 처리 없이 MLS 업로드 및 마케팅 자료에 바로 사용할 수 있는 고해상도 이미지를 다운로드하세요

원래의 빈 방과 단계별 버전을 비교하여 리스팅 프레젠테이션에서 변형 효과를 보여주세요

REimagineHome. ai의 한도

AI로 생성된 스테이징은 경우에 따라 실제 방의 크기를 정확하게 표현하지 못할 수도 있습니다

특정 가구 또는 독특한 디자인 요청에 대한 맞춤 설정 옵션이 제한적입니다

매월 여러 건의 부동산을 스테이징하는 대량 거래 부동산 중개업자의 경우 구독 비용이 많이 들 수 있습니다

일부 생성된 이미지는 세심한 시청자에게 약간 인공적으로 보일 수 있습니다

REimagineHome. ai 가격

처음 5건은 무료로 리모델링

필수: 월 14달러(크레딧 30개)

최적: 월 29달러(크레딧 200개)

고급: 월 49달러(크레딧 500개)

프리미엄: 월 99달러 (1200 크레딧)

REimagineHome. ai 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

REimagineHome.ai에 대해 실제 사용자들은 어떻게 평가하고 있을까요?

레딧 사용자가 말합니다:

저는 잠시 부동산 중개업에 종사한 적이 있어 이 도구를 사용해 보았는데, 꽤 유용하다는 것을 알았습니다. 좋은 맞춤 설정 옵션과 매우 멋진 디자인 기능이 있습니다. 부동산 업계에 종사하는 분들에게는 있으면 좋은 도구이지만, 꼭 필요한 것은 아닙니다.

3. Zillow (종합적인 시장 데이터에 가장 적합)

zillow를 통해

Zillow는 누구나 알고 있지만, 대부분의 에이전트는 Zillow가 할 수 있는 일의 일부만 알고 있습니다. 물론, 클라이언트는 Zestimates를 집착적으로 확인하지만, 이 플랫폼은 더 깊이 파고드는 전문가들에게 훨씬 더 귀중한 데이터를 보유하고 있습니다.

포괄적인 부동산 이력을 가져오고, 인근의 가격 변동을 추적하고, 클라이언트에게 적합한 지역을 매칭하는 데 도움이 되는 인구 통계학적 정보에 액세스할 수 있습니다. 모바일 앱을 사용하면 쇼잉 중에 클라이언트의 질문에 즉시 답변할 수 있습니다.

주요 기능 중 하나는 AI 기반의 자연어 검색으로, 사용자는 통근 시간, 학교와의 거리, 특정 주택 기능 등 일상적인 용어로 이상적인 주택을 설명하여 부동산을 찾을 수 있습니다. 이를 통해 에이전트는 클라이언트의 고유한 요구 사항에 맞는 관련 목록을 빠르게 식별하고 공유할 수 있습니다.

Zillow의 최고의 기능

재산세 이력 및 평가 변경 사항을 조사하여 잠재적인 절약 기회를 파악하고 클라이언트가 장기적인 소유권 비용을 이해할 수 있도록 지원하세요

지역별 연령대, 소득 수준, 가족 구성 등 인구 통계학적 데이터를 추출하여 클라이언트에게 적합한 커뮤니티를 매칭하세요

위성 이미지와 스트리트 뷰 사진을 보고, 쇼잉 일정을 잡기 전에 원격으로 주변 지역 조건을 평가하세요

계절별 가격 패턴과 시장 속도를 추적하여 클라이언트에게 연중 최적의 리스팅 시기를 조언하세요

Zillow의 에이전트 서비스를 통해 부동산 구매자 사이에서 가시성을 높이고 리드를 생성하세요

Zillow의 한도

Zestimate의 정확도는 시장과 부동산 유형에 따라 크게 다를 수 있습니다

전문적인 도구는 기본 소비자 액세스 이외에 별도의 구독이 필요합니다

빠르게 변동되는 시장에서는 데이터 업데이트가 실제 시장 변화보다 지연될 수 있습니다

이주 클라이언트를 상대하는 에이전트를 위한 국제 부동산 데이터가 제한되어 있습니다

Zillow 가격

FSBO 리스팅: 무료

MLS를 통해 등록된 중개업자: 무료

기본 임대 목록: 무료

프리미엄 임대 목록: $39.99 (일회성)

프리미어 에이전트 광고: 월 $300~$1,000 이상 (우편번호 및 시장에 따라 다름)

리드당 비용: $20~$500 이상 (지역 경쟁력에 따라 다름)

Zillow 평가 및 리뷰

G2: 4.1/5 (295개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (85개 이상의 리뷰)

Zillow에 대해 실제 사용자들은 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰 노트:

Zillow에서 가장 마음에 드는 점은 임대 클라이언트를 안정적으로 선별할 수 있고, 판매할 부동산을 목록으로 등록할 수 있다는 점입니다. Zillow는 구매자, 판매자, 부동산 전문가로 구성된 매우 방대한 네트워크를 보유하고 있습니다. 임대주와 임차인을 위한 포털은 업계에서 단연 최고이며 타의 추종을 불허합니다! 무제한 무료 리드가 많다는 것은 이미 언급했습니까? Zillow는 일상적인 부동산 비즈니스에 도움이 되는 수많은 기능으로 가득 차 있습니다. Zillow보다 더 좋은 것은 없습니다.

💡 프로 팁: 매주 현지 시장 동향을 분석하세요. 부동산 중개인을 위한 AI 도구(예: ClickUp Brain!)는 시장 변화, 가격 동향, 시장 출시 일수 패턴을 몇 초 만에 요약할 수 있습니다. 5개의 보고서를 읽을 필요가 없습니다. 중요한 정보만 파악하면 됩니다. ClickUp Brain의 도움을 받아 보고서를 요약하세요

4. Restb. ai (자동화된 부동산 문서 관리에 가장 적합)

restb.ai를 통해

부동산을 둘러보고 노트를 작성하는 일은 금방 지루해집니다. Restb. ai는 컴퓨터 비전을 사용하여 사진을 분석하고 놓치거나 기록하지 못한 세부 사항을 찾아냅니다.

AI 기술은 나무 바닥과 화강암 조리대부터 잠재적인 안전 문제 및 유지보수 문제까지 모든 것을 식별합니다. 견학 중에 사진을 찍고 업로드하면 전문적인 검사 요약과 같은 자세한 보고서를 받을 수 있습니다.

심지어 연기 감지기 미설치나 노후화된 전기 설비와 같은 문제도 감지해 나중에 거래 결렬 요인이 될 수 있는 부분을 미리 파악합니다.

Restb.ai의 AI 기반 이미지 분석은 단순한 데이터 입력 그 이상으로 전체 마케팅 및 검색 경험을 향상시킵니다. 이미지에 대한 설명적이고 SEO에 최적화된 대체 텍스트를 생성하여 검색 엔진에 리스팅의 가시성을 높이고 시각 장애가 있는 사용자도 접근할 수 있게 합니다.

Restb. ai 최고의 기능

표준 스마트폰 사진으로 대략적인 면적을 계산할 수 있어, 부동산 방문 시 수동 측정 도구가 필요하지 않습니다

특정 가전제품 브랜드와 모델을 식별하여 부동산 설명서 및 마케팅 자료에 상세한 사양을 포함하세요

구매자의 결정이나 검사 결과에 영향을 미칠 수 있는 난간이 없는 곳, 계단이 파손된 곳, 전기 문제 등 잠재적인 안전 위험을 표시하세요

룸 유형을 자동으로 분류하여 MLS 데이터 입력을 간소화하고 관리 작업에 소요되는 시간을 줄이세요

사진의 메타데이터(예: 촬영 시간, GPS 좌표 등)를 추출하여 사진이 언제, 어디서 촬영되었는지 증명할 수 있는 상세한 문서를 생성하세요

AI로 생성된 설명적인 대체 텍스트로 목록을 강화하세요

Restb. ai의 한도

분석의 정확도는 사진의 품질과 조명 조건에 크게 좌우됩니다

인간 검사원이 현장 점검 시 발견할 수 있는 미묘한 세부 사항을 놓칠 수 있습니다

표준 부동산 사진에서는 보이지 않는 구조적 문제를 평가하는 능력이 제한적입니다

최적의 분석 결과를 얻으려면 일관된 사진 각도와 촬영 범위가 필요합니다

Restb. ai 가격

맞춤형 가격

Restb. ai 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

🧠 재미있는 사실: 오픈 하우스의 개념은 1910년대로 거슬러 올라갑니다. 초기 부동산 중개업자들은 부유한 구매자를 유치하기 위해 차, 현악 4중주, 손으로 쓴 초대장이 포함된 정교한 테마 파티를 열곤 했습니다.

5. HouseCanary (시장 예측 분석에 가장 적합한 도구)

houseCanary를 통해

HouseCanary는 AI 기반의 부동산 분석 플랫폼으로, 에이전트에게 비즈니스 의사 결정에 필요한 정확하고 포괄적인 데이터를 제공합니다.

경제 지표, 일자리 증가, 인구 변화, 이자율 등 수백만 개의 데이터 포인트를 분석하여 부동산 가치의 향방을 예측합니다. 실제 데이터를 바탕으로 6개월 또는 2년 후의 주택 가치를 예측한 차트를 클라이언트에게 보여줄 수 있습니다.

'목록 등록 가능성' 점수를 통해 중개인은 판매 확률이 높은 비공개 리드를 식별할 수 있습니다

이 부동산 중개인을 위한 AI 도구는 학교 평가 및 범죄 통계와 같은 데이터를 통해 부동산 및 주변 지역을 평가하여 클라이언트가 구매할 위치를 결정할 수 있도록 지원합니다. 또한 새로운 데이터가 들어오면 예측을 지속적으로 업데이트합니다.

HouseCanary의 최고의 기능

투자 부동산의 임대 수익률 잠재력과 현금 흐름을 평가하여 투자자의 포트폴리오 플랜을 지원하세요

신뢰할 수 있는 CMA(비교 시장 분석) 보고서를 빠르게 생성하여 수작업으로 진행하던 연구 시간을 절약하세요

Canary AI를 사용하여 방대한 데이터베이스에서 부동산을 빠르게 평가하고 시장 인사이트를 도출하세요

다른 지역의 유사한 부동산의 위험 프로필을 비교하여 클라이언트가 시장 안정성 요인을 이해할 수 있도록 지원하세요

목표 지역의 시장 조건이 크게 변화할 때 알림을 받아 클라이언트에게 선제적으로 연락할 수 있습니다

장기적인 부동산 가치에 영향을 미치는 고용 동향 및 인구 증가 패턴과 같은 자세한 경제 데이터에 액세스하세요

HouseCanary의 한도

이 도구의 복잡한 인터페이스를 효과적으로 활용하려면 고급 분석 기능을 활용하기 위한 교육이 필요할 수 있습니다

신축 건물이나 시골 부동산에 대해서는 이용 가능한 역사적 데이터가 제한적입니다

HouseCanary 가격 정보

기본: $19/월

프로: $79/월

Teams: 월 199달러

Enterprise: 맞춤형 가격

HouseCanary 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

HouseCanary에 대해 실제 사용자들은 어떻게 평가하고 있을까요?

이 리뷰어의 의견을 확인해 보세요:

HouseCanary가 모든 조사를 대신 해드립니다! 가장 좋은 기능은 1부터 100까지 비교 가능한 부동산의 순위를 매기는 것입니다. 더 이상 불량한 비교 대상을 일일이 검토할 필요가 없습니다! HouseCanary 덕분에 CMA 작업에 소요되는 시간이 크게 단축되었습니다. 예전에는 30~45분이 걸리던 일이 이제 최대 5~10분 정도면 끝납니다! HouseCanary에 대해 싫은 점이 하나도 생각나지 않습니다. 정말로요.

📖 또한 읽기: 더 나은 클라이언트 관리를 위한 최고의 부동산 CRM 템플릿

6. OpusClip (부동산 투어를 소셜 클립으로 변환하는 데 가장 적합)

출처: OpusClip

OpusClip은 1시간 동안의 부동산 둘러보기를 시청하고 가장 매력적인 순간을 추출하는 개인 비디오 비서라고 생각하면 됩니다. 이 AI 기반 도구는 긴 비디오를 고품질의 바이럴 클립으로 변환하고, 목록, 클라이언트 평가, 시장 업데이트에서 가장 좋은 부분을 자동으로 식별합니다.

원본 영상을 업로드하면 OpusClip의 AI가 콘텐츠를 분석하여 Instagram Reels, TikTok 및 YouTube Shorts에 적합한 매력적인 짧은 형식의 비디오를 제작합니다.

또한, 내장된 소셜 미디어 스케줄러 를 사용하여 YouTube, TikTok, Instagram 및 LinkedIn에 비디오를 자동으로 게시할 수 있습니다.

OpusClip의 최고의 기능

부동산 비디오에 정확한 캡션을 자동으로 추가하여 소리를 듣지 않고 시청하는 시청자들도 쉽게 접근하고 흥미를 느낄 수 있도록 하세요

다양한 화면 비율(9:16, 16:9, 1:1)로 클립을 만들어 다양한 소셜 미디어 플랫폼에 콘텐츠를 최적화하세요

AI 기반의 바이러스성 점수를 사용하여 부동산 비디오 중 잠재 클라이언트의 관심을 끌 가능성이 가장 높은 부분을 파악하세요

브랜드 템플릿과 오버레이를 적용하여 모든 소셜 미디어 콘텐츠에서 일관되고 전문적인 프레젠테이션을 유지하세요

OpusClip의 한도

기존의 비디오 편집 소프트웨어에 비해 고급 편집 기능에 대한 사용자 지정 옵션이 제한적입니다

바이러스성 점수의 효과는 특정 콘텐츠 유형에 따라 달라질 수 있습니다

무료 버전에는 비디오에 워터마크가 포함되며 월간 처리 시간이 60분으로 제한됩니다

OpusClip 가격

Free

초보자용: $15/월

프로: $29/월

Business: 맞춤형 가격

OpusClip 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (110개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

OpusClip에 대해 실제 사용자들은 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 기반으로 합니다:

OpusClip의 주요 이점은 소셜 플랫폼에서 공유할 수 있는 짧은 브랜드 비디오를 빠르게 만들 수 있다는 것입니다. 캡션 기능이 훌륭합니다. 매우 정확한 자막을 생성하며, 자막을 매우 쉽게 편집할 수 있고(하지만 이 기능은 거의 필요하지 않음) 폰트, 색상 및 위치를 변경할 수도 있습니다. 또한 최대 5개의 브랜드 템플릿을 저장할 수 있다는 점도 좋습니다.

7. Collov AI (리모델링 시각화에 가장 적합)

collov AI를 통해

구매자들은 오래되거나 관리가 잘 되지 않은 부동산의 잠재력을 파악하기 어렵습니다. Collov AI는 리모델링 후 스페이스가 어떻게 보일지 정확하게 보여줌으로써 이러한 상상력의 격차를 해소합니다.

이 플랫폼은 방 사진이나 평면도를 분석하여 다양한 디자인 변형을 생성합니다. 예를 들어, 다양한 페인트 색상, 바닥재 옵션, 가구 배치를 생각해보세요. 이 가상 스테이징 솔루션을 사용하면 벽을 허물면 스페이스가 어떻게 넓어질지, 또는 현대적인 마감재로 오래된 주방을 어떻게 변신시킬 수 있는지 보여줄 수 있습니다.

AI는 전문적인 인테리어 디자인 프레젠테이션과 같은 실물 같은 렌더링을 생성하여 부동산 판매를 더 쉽게 만듭니다. 또한 통합 도구를 사용하여 가상 투어를 만들어 목록을 더욱 매력적으로 만들 수 있습니다.

Collov AI의 최고의 기능

다양한 페인트 색상과 마감재를 실험하거나 구조적 변화를 시각화하여 클라이언트에게 변형 및 리모델링 가능성을 보여주세요

동일한 스페이스에 여러 디자인 테마를 제시하여 다양한 구매자의 취향과 라이프스타일 선호도를 만족시킬 수 있습니다

클라이언트에게 영감을 주고 계약업체 및 디자이너에게 명확한 방향을 제시하는 상세한 리모델링 무드 보드를 만드세요

다양한 조명 기구와 창문 장식이 방의 분위기와 전체적인 미적 매력을 어떻게 변화시키는지 보여주세요

Collov AI의 한도

생성된 디자인은 구조적 제한이나 건축 코드를 고려하지 않을 수 있습니다

특정 가구 또는 맞춤형 디자인 요소를 통합하는 기능이 제한적입니다

렌더링 품질은 원본 사진의 품질과 방의 복잡성에 따라 달라질 수 있습니다

제안된 리모델링의 비용이나 실현 가능성을 정확히 반영하지 않을 수 있습니다

Collov AI 가격

무료 체험판

표준: $21/월

고급: $49/월

프리미엄: $79/월

Enterprise: 맞춤형 가격

Collov AI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

🔍 알고 계셨나요? 미국 국회 의사당은 예전에 개인 농지였던 곳에 세워졌습니다. 조지 워싱턴과 피에르 랑팡은 농부들과 직접 토지권을 협상하여 현재 워싱턴 D.C.가 있는 부지를 확보했습니다.

8. Canva (마케팅 콘텐츠 생성에 가장 적합)

canva를 통해

Canva는 부동산 전단지 및 소셜 미디어 게시물부터 오픈 하우스 간판 및 프레젠테이션 슬라이드에 이르기까지 모든 것에 사용할 수 있는 전문적인 부동산 관리 템플릿을 제공합니다.

드래그 앤 드롭 인터페이스를 통해 복잡한 디자인 소프트웨어를 배우지 않고도 색상, 폰트, 레이아웃을 맞춤 설정할 수 있습니다. 이를 통해 모든 자료에서 브랜드 일관성을 유지하면서 개별 목록에 대한 창의적인 자유를 유지할 수 있습니다.

Canva의 AI 도구는 마케팅 어시스턴트 역할을 하며, Magic Write와 같은 기능을 통해 매력적인 부동산 설명이나 흥미로운 소셜 미디어 캡션을 작성할 수 있습니다. Magic Eraser 및 Magic Edit와 같은 AI 기반 사진 편집 도구를 사용하면 원치 않는 오브젝트를 제거하거나 세부 사항을 조정하여 목록 사진을 빠르게 정리할 수 있습니다.

이 플랫폼은 소셜 미디어 일정 관리도 처리하므로 일주일 분량의 게시물을 만들고 Canva가 자동으로 게시하도록 할 수 있습니다.

Canva의 최고의 기능

AI 및 템플릿을 사용하여 몇 분 만에 고품질의 마케팅 자료를 제작하세요

정적인 이미지보다 더 높은 참여율을 유도하는 애니메이션 소셜 미디어 게시물과 짧은 비디오 콘텐츠를 제작하세요

모든 마케팅 자료에서 브랜드 일관성을 유지하면서 디자인 프로젝트에서 팀 회원들과 협업하세요

로고, 색상, 폰트 등 브랜드 자산을 공유 라이브러리에 저장하여 모든 자료에서 쉽게 액세스하고 일관되게 사용할 수 있습니다

Canva의 한도

템플릿 기반의 접근 방식은 여러 에이전트들이 비슷한 모양의 자료를 제작하는 결과를 초래할 수 있습니다

고급 디자인 기능을 사용하려면 전체 기능을 이용하기 위해 프리미엄 구독이 필요합니다

매우 구체적이거나 독특한 디자인 요구 사항에 대한 맞춤 설정 옵션이 제한적입니다

폰트 및 그래픽 선택은 특정 중개 브랜드 가이드라인과 일치하지 않을 수 있습니다

Canva 가격

Free

Pro: 사용자당 월 15달러

Teams: 사용자당 월 10달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Canva 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (5,100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (12,870개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Canva에 대해 어떻게 말하고 있나요?

Reddit에서 공유된 내용입니다.

Canva는 전문가와 비전문가 모두에게 훌륭한 도구입니다. 누군가가 "10분 안에 애니메이션 광고가 필요해요"라고 말하면 이 도구를 사용할 수 있고, 명함이나 청첩장처럼 너무 작거나 간단해서 제 시간을 할애할 가치가 없는 일이 들어오면 Canva를 소개하고 제 일을 계속할 수 있습니다. 디자인을 위한 셀프 체크아웃 카운터와 같은 것입니다.

💡 프로 팁: 일부 부동산 중개인을 위한 AI 도구는 쇼잉 준비에 도움이 됩니다. AI 도구에 부동산 세부 정보를 붙여넣고 구매자가 제기할 수 있는 이의를 요청하세요. 레이아웃, 위치 또는 가격에 대한 우려를 더 잘 처리할 수 있도록 준비를 하고 쇼잉에 임할 수 있습니다.

9. Reonomy (상업용 부동산 연구에 가장 적합한 도구)

출처: Reonomy

상업용 부동산은 주거용 부동산과 다르게 움직이며, Reonomy는 이를 잘 이해하고 있습니다. 이 플랫폼은 상업용 부동산의 소유권, 임대 계약 만료, 기회를 알리는 개발 활동을 추적하는 데 특화되어 있습니다.

스트립 몰의 소유자, 임차인의 임대 계약 만료일, 소유자가 매각에 관심이 있는지 여부를 조사할 수 있습니다. 이러한 정보는 잠재적인 클라이언트가 스페이스나 대리인을 적극적으로 찾기 전에 잠재적인 클라이언트를 파악하는 데 도움이 됩니다.

Reonomy의 AI 기술은 방대한 양의 공개 및 독점 데이터를 검토하여 판매 가능성이 높지만 현재 목록에 등록되지 않은 부동산을 식별합니다. 또한 향후 개발 프로젝트를 나타내는 건축 허가 및 구역 변경 사항도 모니터링합니다.

200개 이상의 필터를 통해 에이전트는 클라이언트의 기준에 완벽하게 맞는 부동산을 찾기 위해 매우 타겟이 명확한 검색을 수행할 수 있습니다.

Reonomy의 최고의 기능

임대 계약의 유효 기간을 모니터링하여 새로운 스페이스가 필요할 수 있는 임차인을 파악하고, 이전을 계획 중인 비즈니스와 연결하세요

확장 또는 리모델링 프로젝트를 나타내는 건축 허가 활동을 추적하여 임대 또는 영업 팀에 잠재적인 기회를 제공합니다

상업용 부동산의 트랜잭션 내역과 비교 가능한 영업 팀을 분석하여 정확한 시장 분석 및 가격 책정 권장 사항을 제공합니다

특정 부동산 유형 또는 관심 있는 지역에 대한 알림을 통해 시장 변화 및 기회에 대한 최신 정보를 확인하세요

Reonomy의 한도

주요 대상은 주거용 부동산이 아닌 상업용 부동산입니다

데이터 정확도는 지역별 시장과 부동산 유형에 따라 다를 수 있습니다

고급 연구 및 분석 도구를 효과적으로 활용하기 위해 필요한 학습 곡선

Reonomy 가격 정보

무료 체험판

맞춤형 가격

Reonomy 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 4.2/5 (30개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Reonomy에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

실제 사용자의 짧은 리뷰:

사용하기 쉬움 – 주소를 입력하면 모든 카운티 정보와 연락처 정보를 얻을 수 있습니다. 분석 기능이 훌륭합니다. Reonomy는 부동산이 판매될 가능성이 높은 시기를 알려줍니다. 또한, 부실 부동산이 표시된 보고서를 만들 수도 있습니다. 소유자와 그들이 관련된 비즈니스 간의 모든 관계를 볼 수 있는 프로젝트를 진행 중입니다. 소유자와 관련된 모든 부동산이 표시됩니다.

💡 프로 팁: AI 부동산 도구를 사용하여 계약서나 법률 문서를 쉬운 영어로 요약하세요. 변호사를 대체할 수는 없지만, 불안한 구매자에게 부담스럽지 않게 핵심 사항을 설명하는 데 도움이 됩니다.

10. Cotality (종합적인 시장 및 위험 분석에 가장 적합)

via Cotality

Cotality(이전 CoreLogic)는 AI 기반의 부동산 정보 플랫폼으로, 부동산 중개업자가 클라이언트에게 지역 및 부동산의 과거 동향과 미래 시장 잠재력에 대한 정교한 이해를 제공할 수 있도록 지원합니다.

이 플랫폼의 AI인 CoreAI는 수십억 개의 데이터 포인트를 분석하여 매우 정확한 자동 평가 모델(AVM)과 심층적인 시장 분석을 제공합니다.

Realist 및 Araya는 전문가용 부동산 정보 도구로, 부동산 중개업자에게 부동산 및 시장에 대한 포괄적인 데이터를 제공합니다. 세금 내역, 부동산 특성, MLS에 등록되지 않은 비교 대상 부동산, 영업 팀의 영업 기록, 소유자 이전 내역에 대한 인사이트를 확인할 수 있습니다.

'판매 가능성 점수'는 예측 분석을 사용하여 가까운 미래에 판매 목록에 등록될 가능성이 높은 부동산을 식별합니다. 이를 통해 에이전트는 마케팅 및 리드 생성 노력을 사전에 목표에 맞게 조정할 수 있습니다.

이 플랫폼은 또한 클라이언트가 정보에 기반한 결정을 내리는 데 중요한 홍수 및 산불 위험에 대한 정보를 포함한 상세한 위험 보고서를 제공합니다.

Cotality의 최고의 기능

심층적인 시장 분석 및 인텔리전스를 확보하여 클라이언트의 신뢰를 높일 수 있습니다

미국 부동산의 99.9%를 포괄하는 22,000개 이상의 소스에서 신뢰할 수 있는 데이터에 액세스하세요

리드 생성 노력을 목표로 할 최고의 잠재 고객을 찾으세요

여러 해에 걸친 추세 분석을 포함한 다양한 지역의 범죄 통계 및 안전 평가에 액세스하세요

부동산 가치 및 가족의 결정에 영향을 미치는 학군의 성적 변화 및 인구 통계학적 변화를 추적하세요

고용 동향, 비즈니스 개발, 인구 증가 등 경제 지표를 모니터링하세요

Cotality의 한도

분석 경험이 없는 중개업자에게는 방대한 데이터가 부담스러울 수 있습니다

구독 비용이 신규 중개업자나 소규모 중개 회사에는 부담이 될 수 있습니다

위험 평가는 최근의 인프라 개선이나 정책 변경을 계정에 반영하지 않을 수 있습니다

Cotality 가격 정책

맞춤형 가격

Cotality 평가 및 리뷰

G2: 4.1/5 (40개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Cotality에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

다음은 실제 사용자의 경험입니다:

CoreLogic을 사용하면 필요한 정보를 프롬프트로 신속하게 얻을 수 있으며, 고객 서비스도 기대 이상입니다. 아직까지 아무런 문제도 발생하지 않았고, 정보는 항상 정확합니다.

11. ChatGPT (콘텐츠 생성 지원에 가장 적합)

chatGPT를 통해

매력적인 부동산 설명과 전문적인 이메일을 작성하는 데는 시간이 많이 소요됩니다. ChatGPT를 사용하면 매번 처음부터 시작하지 않고도 세련되고 매력적인 커뮤니케이션 문구를 작성할 수 있습니다.

기본적인 부동산 정보를 입력하면 독특한 기능을 강조하고 목표 잠재 구매자의 관심을 끌 수 있는 목록 설명을 얻을 수 있습니다.

이 부동산 마케팅 도구는 일관된 전문적인 어조를 유지하는 후속 이메일, 소셜 미디어 게시물 및 클라이언트 프레젠테이션을 작성하는 데도 도움이 됩니다. 에이전트는 또한 이 도구를 사용하여 협상 시나리오를 역할극으로 연습하고, 개인화된 후속 이메일 시퀀스를 개발하고, 부동산 비디오 투어를 위한 스크립트를 작성할 수도 있습니다.

콘텐츠 생성 외에도 고급 에이전트는 ChatGPT를 분석 및 클라이언트 커뮤니케이션을 위한 전략적 도구로 활용합니다. 이 도구는 긴 시장 보고서 또는 지역 뉴스 기사를 요약하여 클라이언트 회의에 필요한 주요 대화 요점을 제공합니다.

ChatGPT의 최고의 기능

초기 연락부터 계약 체결 축하에 이르기까지 다양한 트랜잭션 단계에 맞는 클라이언트 관리 템플릿을 작성하세요

지역 시장 동향과 인근 지역 정보를 빠르게 조사하여 클라이언트와의 대화 및 프레젠테이션을 지원하세요

일관된 온라인 존재감을 유지하는 데 도움이 되는 소셜 미디어 콘텐츠 달력과 블로그 게시물 개요를 작성하세요

중요한 주제를 철저히 다룰 수 있는 프레젠테이션 발표 요점 및 클라이언트 회의 아젠다를 개발하세요

ChatGPT의 한도

응답에는 클라이언트가 사용하기 전에 사실 확인이 필요한 부정확한 내용이 포함될 수 있습니다

실시간 시장 데이터나 현재 부동산 목록에 액세스할 수 없습니다

AI로 생성된 부동산 설명은 현지 시장 지식과 지역적 특성이 부족할 수 있습니다

부동산 규정 및 표준을 준수하기 위해 신중한 편집이 필요합니다

ChatGPT 가격

Free

추가 혜택: $20/월

팀: 사용자당 월 25달러(연간 청구)

Enterprise: 맞춤형 가격

ChatGPT 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (825개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (220개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ChatGPT에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 리뷰어에 따르면:

ChatGPT에서 가장 마음에 드는 점은 매일 하는 글쓰기 작업을 쉽고 명확하게 시작할 수 있게 도와준다는 것입니다. 이 도구는 편지, 이메일, 정책 등 작성하는 데 시간이 많이 걸리는 문서를 작성할 때 정기적으로 사용합니다. ChatGPT는 제가 공유한 생각이나 요점을 바탕으로 확실한 출발점을 제공하여 제 아이디어를 구조적이고 일관된 형태로 정리하는 데 도움이 됩니다. 이 도구를 사용하면 빈 페이지에 대한 압박감이 사라지므로, 무에서 글을 쓰기 시작할 때 가장 큰 장애물 중 하나인 공백에 대한 두려움을 없앨 수 있습니다.

12. Getfloorplan (디지털 평면도 생성에 가장 적합)

via Getfloorplan

방 크기를 측정하고 평면도를 수동으로 작성하는 일은 시간이 많이 걸리고 오류가 발생하기 쉽습니다. Getfloorplan은 부동산 사진을 정확한 건축 도면과 3D 모델로 자동 변환합니다.

워크스루에서 사진을 업로드하면 AI가 방의 레이아웃을 분석하고 치수를 측정하여, 일반적으로 도면 기사가 필요한 전문적인 평면도를 작성합니다.

이 기술은 또한 원격 구매자가 공간적 관계와 방 사이의 흐름을 이해하는 데 도움이 되는 3D 가상 투어도 생성합니다.

비즈니스 사용자를 위해 이 소프트웨어는 선호하는 인터페이스 스타일과 언어, 창 보기, 인테리어 스타일 등을 선택할 수 있는 옵션도 제공합니다. 또한 출력물에 자체 브랜드 요소를 추가하여 전문적인 느낌을 더할 수도 있습니다.

Getfloorplan의 최고의 기능

스마트폰 사진을 정확성과 표현력 면에서 업계 표준을 충족하는 전문적인 건축 도면으로 변환하세요

평방 피트 및 방 크기를 자동으로 계산하여 측정 오류를 제거하고 부동산 평가 시간을 절약하세요

구매자가 스페이스를 어떻게 사용할 수 있을지 시각화할 수 있도록 가구 배치 옵션을 포함한 여러 평면도 보기를 만들 수 있습니다

MLS 리스팅, 마케팅 자료 및 전문 프레젠테이션에 적합한 다양한 형식으로 플랜을 내보낼 수 있습니다

Getfloorplan의 한도

정확도는 사진의 품질과 부동산의 촬영 범위 완전성에 따라 달라집니다

복잡한 레이아웃이나 특이한 건축적 기능으로 인해 어려움이 있을 수 있습니다

처리 시간은 부동산의 크기와 복잡성에 따라 달라질 수 있습니다

야외 공간이나 조경 세부 사항을 통합하는 기능이 제한적입니다

Getfloorplan 가격 정보

기본 세트: $25

플러스 세트: $45

렌더 세트: $49

Pro Set: $49

최대 설정: $69

Getfloorplan 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Getfloorplan에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자가 다음과 같은 피드백을 공유했습니다.

이 도구들은 2D, 3D 및 가상 투어 세트를 제공합니다. 2D 평면도를 업로드하면 다양한 각도의 2D 세트와 3D 파노라마, 멋진 가상 투어를 모두 얻을 수 있습니다. 현재로서는 단점은 없지만, 스타일을 혼합할 수 없다는 점이 한 가지 단점입니다.

13. Tableau AI (데이터 시각화 및 분석에 가장 적합)

tableau를 통해

부동산 데이터는 어디에나 있지만, 그 모든 데이터를 이해하려면 상당한 분석 능력이 필요합니다. Tableau AI는 복잡한 시장 정보를 실제로 이야기를 전달하는 시각적 대시보드로 변환합니다.

MLS 데이터, 인구 통계 및 경제 지표를 결합하여 단순한 가격 비교를 뛰어 넘는 포괄적인 시장 분석을 만들 수 있습니다. AI 영업 도구는 새로운 기회 또는 잠재적인 시장 변화를 나타낼 수 있는 패턴과 추세를 파악하는 데 도움이 됩니다.

Tableau Pulse는 리드 소스, 시장 출시 일수, 가격 동향 등 주요 메트릭을 자동으로 모니터링하고, 자연어로 개인화된 이해하기 쉬운 인사이트를 제공하는 핵심 기능입니다.

또 다른 중요한 AI 기능은 Tableau Agent로, 에이전트가 신속하게 질문에 답하고, 클라이언트를 위한 맞춤형 시장 분석을 작성하고, 특정 지역의 미시적 트렌드를 파악할 수 있도록 지원하는 대화형 어시스턴트입니다.

Tableau AI의 최고의 기능

여러 변수와 기간에 걸쳐 시장 동향과 부동산 성과를 시각화하는 대화형 대시보드를 구축하세요

새로운 정보로 보고서를 즉시 업데이트하고 정기적인 클라이언트 배포를 예약하세요

관련 트렌드와 기회를 강조하는 특정 시장 부문 또는 부동산 유형에 맞는 맞춤형 시각화를 디자인하세요

클라이언트와 대화형 보고서를 공유하여 클라이언트가 상담 회의 중에 데이터를 탐색하고 질문할 수 있도록 하세요

Tableau AI의 한도

고급 분석 기능을 마스터하려면 상당한 학습 투자가 필요합니다

개별 에이전트나 소규모 팀의 경우 구독 비용이 상당할 수 있습니다

데이터 품질은 소스 정보의 정확성과 완전성에 따라 달라집니다

복잡한 인터페이스는 데이터 분석 경험이 없는 사용자에게는 어려울 수 있습니다

Tableau AI 가격

Tableau Viewer: 월 15달러

Tableau Explorer: 월 42달러

Tableau 제작자: 월 75달러

Enterprise Viewer: 월 35달러

Enterprise Explorer: 월 70달러

Enterprise Creator: 월 115달러

Tableau+: 맞춤형 가격

Tableau AI 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (2,770개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (2,345개 이상의 리뷰)

실제 Tableau AI 사용자들은 Tableau AI에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰에서 직접 발췌:

Tableau의 가장 큰 장점은 도구에 익숙해지면 아름답고 인터랙티브한 대시보드를 쉽게 만들 수 있다는 것입니다. 대용량 데이터 세트를 잘 처리하고, 시각적 사용자 지정 옵션도 훌륭합니다. 데이터를 생생하게 표현할 수 있는 점이 정말 마음에 듭니다. 기술에 익숙하지 않은 사람들도 인사이트를 쉽게 설명할 수 있습니다. 드래그 앤 드롭 인터페이스는 빠른 분석에도 매우 유용합니다.

💡 프로 팁: 쇼잉이 끝나면 ClickUp Clips로 음성 노트를 녹음하고 ClickUp AI로 텍스트로 변환하세요. 그러면 CRM 입력, 이메일 초안 작성, 다음 단계 기록 등 수행할 작업이 제안됩니다. 귀하는 계속 일을 진행하면 AI가 관리 업무를 처리합니다.

14. Ylopo (리드 생성 및 관리에 가장 적합)

ylopo를 통해

기존 클라이언트를 관리하면서 일관된 리드를 생성하는 것은 끊임없는 도전 과제입니다. Ylopo는 Facebook, Google 및 기타 플랫폼에 타겟 광고 캠페인을 생성하여 AI를 리드 생성에 활용합니다.

부동산 중개 회사를 위한 AI 기반 디지털 마케팅 플랫폼은 들어오는 리드의 행동과 전환 가능성에 따라 점수를 매기므로, 구매 또는 판매 가능성이 가장 높은 잠재 고객에게 집중할 수 있습니다. 또한 각 리드의 특정 관심사와 활동에 기반한 대화 시작 주제와 후속 조치 제안을 제공합니다.

Ylopo AI는 텍스트와 음성을 통해 리드를 참여시키는 24시간 가상 비서 역할을 합니다. 대화를 시작하고, 타임라인, 예산, 요구 사항에 대해 질문하여 리드의 자격을 평가하고, 약속을 예약할 수도 있습니다.

따라서 마케팅 퍼널을 자동화하고자 하는 부동산 중개업자에게 가장 실용적인 AI 도구 중 하나입니다.

Ylopo의 최고의 기능

여러 디지털 플랫폼에서 동시에 목표 광고 캠페인을 시작하여 도달 범위를 극대화하고 일관된 메시지를 유지하세요

초기 후속 조치 순서를 자동화하고 캠페인을 육성하여 장기간에 걸쳐 잠재 고객과 소통하세요

리드 행동 패턴을 추적하여 다양한 잠재 고객 세그먼트에 맞는 메시지 전달 시기와 콘텐츠를 최적화하세요

각 잠재 고객의 특정 이자와 온라인 활동에 따라 맞춤화된 대화 시작 주제와 대화 요점을 받아보세요

Ylopo의 한도

플랫폼 구독 비용 외에도 지속적인 광고 예산이 필요합니다

리드 품질은 시장 조건 및 캠페인 최적화에 따라 달라질 수 있습니다

대리인이 선호하는 지역 또는 가격 범위 외부의 리드를 생성할 수 있습니다

자동화된 커뮤니케이션은 일부 클라이언트가 선호하는 개인적인 감성이 부족할 수 있습니다

Ylopo 가격

맞춤형 가격

Ylopo 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Ylopo에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

이 리뷰어의 의견을 확인해 보세요:

서비스 담당자가 우리를 유일한 클라이언트처럼 대하는 것이 좋습니다. 또한 모든 AI 통합도 정말 마음에 듭니다

15. LocalizeOS (지역 정보 분석에 가장 적합한 도구)

via LocalizeOS

LocalizeOS는 부동산 중개업자가 대규모로 리드를 관리하고 전환하는 능력을 강화하기 위해 설계된 AI 기반 운영 체제입니다.

핵심 AI 엔진인 Hunter는 데이터베이스에 있는 모든 리드에 적극적으로 참여하여 리드를 육성하고 자격을 평가하는 가상 비서 역할을 합니다. 이를 통해 시간을 절약할 수 있으므로 트랜잭션 준비가 된 클라이언트에 에너지를 집중할 수 있습니다.

AI는 검색 기록, 클릭, 메시지 응답 등 리드의 디지털 상호 작용을 분석하여 트랜잭션 발생 가능성을 판단할 수 있습니다. 이를 통해 에이전트와 팀은 파이프라인의 우선 순위를 지정하고 가장 유망한 기회에 집중할 수 있습니다.

이 플랫폼은 기존 CRM 및 리드 소스와 원활하게 통합되어 부동산 중개업자에게 비즈니스를 관리하고 더 많은 리드를 성사 거래로 전환할 수 있는 강력한 중앙 집중식 시스템을 제공합니다.

LocalizeOS의 최고의 기능

클라이언트의 과거 상호 작용 및 선호도에 따라 개인화된 목록 제안을 제공하여 우수한 경험을 창출하세요

AI를 통해 리드를 검증하고 육성하여 거래 성사에 집중할 수 있습니다

개인화되고 자동화된 메시지로 휴면 리드를 재참여시키세요

트랜잭션 성향에 대한 인사이트를 확보하여 의사 결정에 가장 가까운 리드에 집중할 수 있습니다

CRM 및 마케팅 도구 등 기존 기술 스택과 원활하게 통합하세요

LocalizeOS의 한도

심층적인 트랜잭션 관리 또는 계약 체결 후 기능을 갖춘 올인원 솔루션을 찾고 있는 에이전트와 팀은 다른 도구와 통합해야 할 수도 있습니다

구독 비용은 신입 중개인이나 소규모 중개 회사에 부담이 될 수 있습니다

LocalizeOS 가격 정보

에이전트: $249/월 per 에이전트 + 15% 추천 수수료

Teams: 월 749달러(에이전트 5명까지) + 12% 추천 수수료

중개: 맞춤형 가격

LocalizeOS 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (25개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (45개 이상의 리뷰)

LocalizeOS에 대해 실제 사용자들은 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자가 자신의 경험을 이렇게 설명했습니다.

LocalizeOS는 에이전트들과 오래된 리드들을 다시 연결하는 데 매우 유용하다는 것이 입증되었습니다. 우리는 휴면 상태에 있던 리드들을 성공적으로 되살려, 부동산 목록에 대한 그들의 이자를 다시 한 번 불러일으켰습니다. 또한, 이 소프트웨어와 인적 지원 기능은 내부 영업 팀처럼 효율적으로 에이전트들의 약속을 예약하고 리드 참여의 모멘텀을 유지하여 지속적인 부동산 검색을 촉진합니다.

💡 프로 팁: 워크플로우에 재사용 가능한 AI 프롬프트를 만드세요. 예시: '시연 후 주방 레이아웃을 언급하고 질문을 요청하는 친절한 후속 이메일을 작성하세요. ' 이와 같은 프롬프트를 3~5개 저장하고 매일 약간의 편집을 통해 재사용하세요.

