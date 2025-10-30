2025년 중소기업을 위한 최고의 LMS 13선

소기업 소유자나 인사 관리자라면, 적합한 학습 관리 시스템(LMS)이 다음과 같은 방식으로 도움을 줄 것입니다:

팀에 부담을 주지 않으면서 신입 사원을 교육하세요

세세한 부분까지 간섭하지 않으면서도 규정 준수를 꾸준히 추적하는 방법

직원들이 단순히 온라인 강의를 클릭하며 넘기는 것이 아니라 진정한 학습을 할 수 있도록 지원합니다.

그러나 인사 담당자와 팀 리더들은 여전히 망설입니다. LMS의 값을 인정하지 않아서가 아니라, 두 번째 마찰 요인에 대한 우려 때문입니다:

이 모든 교육 프로그램을 누가 만들까요?

직원들이 그냥 멍하니 '다음'만 클릭할까요?

정말 다른 tool을 관리할 시간이 있을까요?

이러한 문제를 직접 해결하는 중소기업용 최고의 LMS 플랫폼 목록을 소개합니다. 사전 구축된 템플릿, 스마트 자동화, 참여 기능을 통해 직원(및 관리자)의 만족도를 높여 업무 효율을 극대화하는 tools를 선별했습니다.

신입사원 교육, 직원 훈련, 역량 강화 프로그램 운영 등 어떤 형태의 학습이든, 이 학습 관리 시스템들은 인사팀의 과부하 없이 원활하게 진행할 수 있도록 지원합니다.

최고의 학습 관리 시스템을 빠르게 비교하고 싶다면, 이 테이블이 도움이 될 것입니다.

tool 이름 키 기능 가장 적합한 대상 가격* ClickUp ClickUp Brain으로 할 일 목록을 만들고, ClickUp Clips로 교육을 기록 및 공유하세요. 비영리 단체를 위한 최적의 솔루션: 교육, 신입사원 온보딩, 프로젝트 관리를 위한 올인원 플랫폼 Free Forever; 기업 맞춤형 설정 가능 TalentLMS 1000개 이상의 즉시 사용 가능한 과정, 설문조사 생성, BambooHR 및 Salesforce 연동 기능 제공 성장하는 비즈니스를 위한 올인원 학습 솔루션 유료 플랜은 1~40명 기준 월 $149부터 시작됩니다. AbsorbLMS AI 생성, 학습자 확인 절차, 관찰 체크리스트 규정 준수 교육에 최적 맞춤형 가격 책정 도체보 헤드리스 아키텍처, /AI 기반 코스 추천, 초대형 시청 기능 규정 준수 교육 및 인증 관리에 최적 맞춤형 가격 책정 LearnUpon 다중 과정 학습 경로, 훈련 자동화를 위한 조건부 논리, 전용 포털 다양한 대상자 교육에 최적 맞춤형 가격 책정 Thinkific 화이트 라벨 학습, 맞춤 도메인, 커뮤니티 스페이스, 맞춤형 역할 온라인 강좌 판매를 원하는 비즈니스에 최적 유료 플랜은 사용자당 월 $49부터 시작합니다 Blackboard 멀티 테넌트 브랜딩, ISO 인증, 테스트용 단계, 내장형 접근성 검사기 확장 가능한 맞춤형 교육 플랫폼이 필요한 비즈니스에 최적 맞춤형 가격 책정 Moodle 맞춤형 역량 프레임워크, 매트릭스 메시징, AI 커넥터 비영리 단체를 위한 최적의 선택: 맞춤형이 가능하고 예산에 부담 없는 LMS Free Tovuti 40가지 콘텐츠, Dizi AI, 사용자 그룹 및 하위 그룹 생성 대화형 및 몰입형 교육 경험에 최적 맞춤형 가격 책정 360 Learning 싱글 사인온(SSO) 지원, 웹 기반 파일 추가, 인증서 유효 기간 설정 협업형 교육에 최적 유료 플랜은 사용자당 월 8달러부터 시작됩니다. iSpring Learn 파워포인트 기반 코스 저자, 싱글 사인온(SSO), 브랜딩을 위한 맞춤형 도메인 지원 기업 교육 제공 및 자동화에 최적 유료 플랜은 사용자당 연간 770달러부터 시작됩니다. Litmos 98,000개 즉시 사용 가능한 과정, 100개 이상의 커넥터, /AI를 활용한 비디오 제출물 분석, 과정 이력 검토 기능 제공 효과적인 교육 제공에 최적 맞춤형 가격 책정 LearnDash 비디오 진행 기능, 다양한 콘텐츠 형식 지원 소규모 비즈니스 고객을 위한 교육 콘텐츠 제작 및 관리 최적 솔루션 유료 플랜은 1개 웹사이트 기준 연간 $199부터 시작됩니다.

중소기업 비즈니스용 LMS 선택 시 고려해야 할 사항은 무엇인가요?

비즈니스용 학습 관리 시스템(LMS)을 선택할 때는 시간을 절약하고 관리자 부담을 줄이며 함께 성장할 수 있는 기능을 원할 것입니다. 팀이나 예산을 압도하지 않는 것이 중요합니다.

사용하기 쉬운 LMS로 팀원들이 역량을 강화하는 데 필요한 관련 교육을 제공합니다.

키 기능별 실용적인 체크리스트는 다음과 같습니다:

대화형 학습 모듈: 대화형 비디오, 퀴즈, 시뮬레이션을 통해 직원들의 참여도를 높이고 학습 내용을 오래 기억하게 하여, 교육이 부담스러운 일이 아닌 즐거운 경험이 되도록 합니다.

맞춤 설정 옵션: 브랜드화된 과정, 맞춤형 교육 모듈 콘텐츠, 개인화된 학습 경로로 학습 관리 시스템을 회사 요구에 맞게 조정하세요.

확장성: LMS가 팀과 함께 성장하여 더 많은 사용자, 과정, 위치를 지원하면서도 속도가 느려지거나 비용이 많이 드는 업그레이드가 필요하지 않도록 보장합니다.

진행 상황 추적: 내장된 퀴즈, 내장된 퀴즈, 교육 피드백 설문 , 수료증, 성과 평가를 통해 학습자의 진행 상황을 추적하고 교육을 개선하세요.

통합 기능: LMS를 Slack, Google Workspace, LMS를 Slack, Google Workspace, 교육 소프트웨어 또는 HRIS(인사 정보 시스템)와 연결하여 신입사원 교육 과정을 간소화하고, 과제를 자동화하며, 직원 데이터를 동기화하세요.

모바일 접근성: 필드 근무자, 하이브리드 팀, 또는 작업 사이의 빠른 학습을 위한 모바일 친화적 교육 플랫폼으로 팀원들이 이동 중에도 교육 자료에 접근할 수 있도록 지원합니다.

보고 및 분석: 실시간 대시보드와 보고서를 통해 누가 무엇을 학습 중인지, 어디서 막히는지, 그리고 팀 전반에 걸쳐 교육을 개선할 수 있는 가시성을 확보하세요.

ClickUp의 소프트웨어 평가 방식 저희 편집팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 추천 내용이 실제 제품 값을 바탕으로 함을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 설명입니다.

소기업을 위한 최고의 LMS

귀사와 같은 중소기업을 위한 최고의 학습 관리 시스템(LMS)을 소개합니다.

ClickUp (신규 직원 교육 및 지속적인 학습 관리를 위한 올인원 플랫폼이 필요한 비즈니스에 최적)

최초의 통합형 AI 워크스페이스인 ClickUp은 가볍고 맞춤 설정 가능한 학습 관리 시스템으로, 워크플로우를 간소화하고 프로젝트 전반의 작업 관리를 개선합니다.

ClickUp Brain과 ClickUp 문서들의 강력한 조합을 활용하면 교육 매뉴얼, 자원봉사자 핸드북, 온보딩 가이드, 심지어 맞춤형 학습 플랜까지 생성할 수 있습니다.

콘텐츠를 더욱 풍부하게 만들기 위해 내장된 비디오나 인포그래픽을 업로드할 수 있습니다. 공개 공유 기능을 통해 자원봉사자나 이해관계자들이 ClickUp 전체 접근 권한 없이도 콘텐츠에 접근할 수 있어 원활한 온보딩이 가능합니다.

ClickUp의 AI 기반 작업 공간으로 교육 자료, 과제, 일정 등을 생성하세요

교육 매뉴얼이 PDF, 스프레드시트, Google Doc 등 여러 채널에 흩어져 있다면 팀은 일 완료됨보다 자료 위치 찾는 데 더 많은 시간을 소비하게 됩니다. 그러나 AI 기반 엔터프라이즈 검색이 이 과정을 원활하게 만들어 , 작업 공간과 통합된 타사 앱 내 모든 자료를 몇 초 만에 검색할 수 있게 합니다.

직원 교육 자료가 축적되면 ClickUp의 지식 관리 기능을 활용해 폴더를 일일이 뒤지지 않고도 관련 문서와 답변을 찾을 수 있습니다. 이 기능은 모든 회사 지식을 간편한 저장소와 즉시 접근이 가능한 곳으로 만들어 줍니다. 모든 교육 문서와 가이드를 내부 wiki로 전환하면 완료됩니다.

더 맞춤화된 지원이 필요하신가요? ClickUp의 에이전트에게 문의하세요 ! 이 지식 관리용 AI tools는 반복적인 질문에 꼼꼼히 답변하고 워크플로우를 트리거하여 소규모 팀의 부담을 덜어줍니다!

ClickUp Autopilot Agents를 통해 반복적인 질문에 답변하고, 일일 및 주간 보고서를 자동화하며, 메시지를 분류 및 할당하고, 알림을 추가하는 등 다양한 작업을 수행하세요.

ClickUp에는 교육 프로그램 출시를 표준화하는 데 도움이 되는 사전 구축된 템플릿도 있습니다. 예시: ClickUp의 '교육 출시 플랜 템플릿'은 모든 교육 자료를 체계적으로 정리하고 중앙에서 접근할 수 있도록 보장합니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp의 교육 실행 플랜 템플릿을 활용하여 교육 계획을 수립하고 진행 상황을 추적하세요

이 템플릿을 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

맞춤형 상태를 통해 교육 플랜의 다양한 단계를 추적하세요

사용자 지정 필드를 활용하여 교육 세션 정보를 저장, 정리 및 시각화하세요

ClickUp 대시보드로 출시 플랜 진행 상황을 모니터링하세요

신입 사원 교육이든 팀 전체의 역량 개발이든, ClickUp의 기능은 귀사의 교육 요구사항에 부합하며 성장을 지원합니다.

ClickUp 주요 기능

ClickUp의 한도

모바일 앱은 특히 복잡한 프로젝트를 처리하거나 여러 작업을 관리할 때 데스크톱 버전보다 가끔 더 느리게 일합니다.

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰를 소개합니다:

저희 팀은 책임감을 부여하는 작업 할당 기능과 높은 수준의 맞춤형 가능성을 매우 좋아합니다! 각자의 필요에 맞는 스페이스를 생성하고 각 작업의 진행을 추적할 수 있었습니다. 사용법이 간편하며, 필요할 때 고객 서비스도 도움이 되었습니다! 저희 팀 전체가 ClickUp을 도입하고 통합하는 데 오래 걸리지 않았으며, 이제는 모두가 매일 사용하는 필수 도구가 되었습니다!

저희 팀은 책임감을 부여하는 작업 할당 기능과 높은 수준의 맞춤형 가능성을 매우 좋아합니다! 각자의 필요에 맞는 스페이스를 생성하고 각 작업의 진행을 추적할 수 있었습니다. 사용법이 간편하며, 필요할 때 고객 서비스도 도움이 되었습니다! 저희 팀 전체가 ClickUp을 도입하고 통합하는 데 오래 걸리지 않았으며, 이제는 모두가 매일 사용하는 필수 도구가 되었습니다!

💟 보너스: Brain MAX는 AI 기반 데스크탑 동반자로, 중소기업을 위한 스마트하고 직관적인 LMS 역할도 겸합니다. 문서, 교육 콘텐츠, 팀 커뮤니케이션 전반에 깊이 통합된 Brain MAX는 단일 플랫폼에서 학습 콘텐츠를 쉽게 생성, 구성, 전달할 수 있게 합니다. 음성 입력으로 훈련 모듈을 신속하게 구축하고, 과정을 할당하며, 직원 진행을 추적하고, 퀴즈나 피드백 양식까지 생성할 수 있습니다. Brain MAX는 알림을 자동화하며, 관련 자료를 가져오고, 팀 학습에 대한 실시간 인사이트를 제공하여 온보딩과 역량 강화 과정을 원활하고 효율적으로, 비즈니스 요구에 완벽하게 맞춤화합니다.

📚 더 읽어보기: 저희 온보딩 팀이 ClickUp을 활용하는 방법

2. TalentLMS (성장 중인 비즈니스를 위한 올인원 학습 솔루션)

via TalentLMS

TalentLMS는 최소한의 설정만으로 중소기업이 직원, 파트너 또는 고객을 교육할 수 있도록 지원하는 학습 관리 시스템입니다. 클라우드 기반이며 모바일 환경에 최적화되어 있습니다.

사용자 친화적인 인터페이스로 LMS 경험이 전혀 없는 팀도 몇 시간 안에 온라인 강좌를 제작할 수 있습니다.

사용자 관리, 학습 경로 할당, 내장된 보고서 및 자동화를 통한 진행 추적이 가능합니다. AI 도구는 온보딩 문서 콘텐츠 생성 및 기술 격차 분석을 지원하며, 리더보드나 배지와 같은 게임화 기능은 학습자의 참여도를 유지하는 데 도움이 됩니다.

유연한 가격 정책과 최소한의 IT 개입으로 확장 가능한 LMS 솔루션이 필요한 성장 중인 팀에게 실용적인 선택입니다.

TalentLMS 주요 기능

다양한 옵션(객관식, 드래그 앤 드롭, 자유응답형 질문)을 활용한 대화형 강좌를 제공하며, SCORM, xAPI, cmi5 등 e러닝 콘텐츠 표준에 회의합니다.

학습자와 교육에 관한 결과를 수집하고 분석하기 위한 설문조사를 구축하세요

BambooHR 및 Salesforce와 같은 플랫폼과 연동하여 신입사원 교육 및 영업 팀 교육 진행 상황 추적이 가능합니다.

TalentLMS의 한도

보고 기능은 기본 수준이며, 커리큘럼으로 묶인 과정별 보고서 생성 옵션은 제공되지 않습니다.

TalentLMS 가격 정책

Core : 1~40명 사용자 기준 월 $149

Grow : 1~70명 사용자 기준 월 $299

Pro : 사용자 1~100명 기준 월 $579

기업: 맞춤형 가격

TalentLMS 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.6/5 (700개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 TalentLMS에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

AI 활용이 가능하면서도 무료 맞춤형 범위가 제공되는 점이 마음에 듭니다. 우리가 제공하는 교육을 향상시키기 위해 활용할 수 있는 영역이 정말 많습니다. 보고 기능은 매우 유용하며 유용한 데이터를 제공합니다. 콘텐츠를 매우 높은 도입률로 쉽고 빠르게 구현할 수 있었습니다.

AI 활용이 가능하면서도 무료 맞춤형 범위가 제공되는 점이 마음에 듭니다. 우리가 제공하는 교육을 향상시키기 위해 활용할 수 있는 영역이 정말 많습니다. 보고 기능은 매우 유용하며 유용한 데이터를 제공합니다. 콘텐츠를 매우 높은 도입률로 쉽고 빠르게 구현할 수 있었습니다.

⚡ 템플릿 아카이브: 무료 직원 교육 플랜 템플릿

3. AbsorbLMS (규정 준수 교육에 최적)

via AbsorbLMS

AbsorbLMS는 Absorb Skills라는 /AI 기반 학습 기능을 제공하여 직원들에게 맞춤형 역량 강화 경로를 제공할 수 있도록 지원합니다.

전문적인 학습 개발 팀이 없어도 생성형 AI를 활용해 강좌와 퀴즈를 신속하게 제작할 수 있습니다.

관리자는 자연어 명령어로 보고를 추출하거나 등록을 자동화하여 소중한 시간을 절약할 수 있습니다. AI를 통해 학습 경험을 개인화할 수 있으며, 이 기능은 개별 진행에 따라 학습자에게 콘텐츠를 추천하는 기능을 제공합니다.

Absorb는 다양한 산업 분야와 기술 수준에 걸쳐 전통적인 교육 방식을 기반으로 한 20,000개 이상의 즉시 사용 가능한 과정을 제공하며, 전문가의 지도를 받습니다. 이는 기본 과정 제작에 막대한 비용을 들이고 싶지 않은 중소기업에게 이상적입니다.

AbsorbLMS 주요 기능

Create AI를 활용하여 강좌를 조사, 구성, 설계하고 학습자의 참여를 유도하는 상호작용 요소를 포함하세요

과정 내 학습자 확인 절차를 통해 완료 및 확인 증빙 자료를 문서화하여 확보하십시오.

관찰 체크리스트를 활용하여 학습자가 자신의 역할에 중요한 실제 작업 및 절차에 훈련 내용을 얼마나 잘 적용하는지 추적하고 검토하세요.

AbsorbLMS의 한도

대량 편집 옵션이 제공되지 않아 현재 대규모 코스 라이브러리 관리는 상당한 시간이 소요됩니다

AbsorbLMS 가격 정책

맞춤형 가격 책정

AbsorbLMS 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.6/5 (600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (300개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 TalentLMS에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

Absorb의 직관적이고 사용자 친화적인 인터페이스는 빠르게 익히고 사용하기 쉽습니다. 뛰어난 유연성을 제공하면서도 안정적이고 견고합니다. 신규 기능 개발 시 사용자의 요구사항을 적극 반영합니다. 고객 지원은 탁월하며 항상 기꺼이 도움을 드립니다!

Absorb의 직관적이고 사용자 친화적인 인터페이스는 빠르게 익히고 사용하기 쉽습니다. 뛰어난 유연성을 제공하면서도 안정적이고 견고합니다. 신규 기능 개발 시 사용자의 요구사항을 적극 반영합니다. 고객 지원은 탁월하며 항상 기꺼이 도움을 드립니다!

​​📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 33%가 가장 관심을 가진 AI 활용 사례 중 하나로 기술 개발을 꼽았습니다. 예시, 비기술 직원이 AI tool을 사용해 웹 페이지용 코드 스니펫을 만드는 법을 배우고 싶어 할 수 있습니다. 이러한 경우 AI가 내 일에 대해 더 많은 맥락을 이해할수록 더 나은 응답을 제공할 수 있습니다. 일용할 수 있는 모든 것 앱인 ClickUp의 AI는 이 부분에서 탁월합니다. 사용자가 진행 중인 프로젝트를 파악하여 구체적인 단계를 추천하거나 코드 스니펫 생성 같은 작업을 손쉽게 수행할 수 있습니다.

4. Docebo (규정 준수 교육 및 인증 관리에 최적)

via Docebo

수동적이고 일관성이 없거나 확장하기 어려운 교육 계획은 종종 실패로 끝납니다. 특히 새로운 소프트웨어에 대한 직원 교육을 효율적으로 진행할 때 더욱 그렇습니다. 방치할 경우 생산성이 저하되고 온보딩 비용이 증가합니다.

도체보는 AI 기반 LMS로 이 문제를 해결합니다. 이 시스템은 과정 생성을 자동화하고, 학습 경로를 개인화하며, 인증 절차를 간소화합니다. 헤드리스 아키텍처를 통해 매력적인 과정을 제작하고 기존 tools에 통합할 수 있습니다. 이를 통해 교육 목표와 프로그램을 일상 워크플로우의 일부로 만들 수 있습니다.

모바일 지원, 다국어 접근성, Salesforce 및 Zoom과 같은 통합 기능을 갖춘 Docebo는 기존 시스템에 완벽하게 통합됩니다.

도체보(Docebo)의 주요 기능

Docebo 콘텐츠, LinkedIn Learning, Skills를 통해 학습 경로를 지원하는 교육 콘텐츠에 실시간으로 손쉽게 접근하세요.

AI를 활용해 각 학습자의 행동과 요구에 맞춤화된 과정을 추천하세요. 예시: '초대하여 시청하기' 기능은 학습자가 동료에게 콘텐츠를 공유하고 해당 자료를 시청하도록 권유할 때 유용합니다.

사용자 그룹을 위한 독특한 스페이스를 만들어 관리형 채팅, 재미있는 게임, 성취도, 배지 등을 통해 참여를 유도하세요.

도체보(Docebo)의 한도

세션 자동화 및 강사 권한 관련 한도로 인해 추가적인 수작업과 우회 일이 발생합니다.

도체보 가격 정책

맞춤형 가격 책정

도체보(Docebo) 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Docebo에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

도체보는 고도로 맞춤화 가능한 플랫폼을 제공하여, 회사의 브랜딩과 목소리를 반영한 학습 경험을 설계할 수 있게 합니다.

도체보는 고도로 맞춤화 가능한 플랫폼을 제공하여, 회사의 브랜딩과 목소리를 반영한 학습 경험을 설계할 수 있게 합니다.

📚 더 읽어보기: 비영리 단체를 위한 AI 도구

5. LearnUpon (다양한 대상자 교육에 최적)

via LearnUpon

LearnUpon은 HRIS 및 CRM과 같은 기존 플랫폼과 통합되는 클라우드 기반 LMS입니다.

신입 사원이 입사하거나 고객이 가입하는 즉시 LearnUpon은 자동으로 관련 교육 과정을 배정합니다. 20개 이상의 언어를 지원하는 LearnUpon의 다국어 LMS는 글로벌 대상에게 학습 기회를 제공합니다.

맞춤형 브랜딩, 참여도 중심 기능, 직관적인 대시보드를 갖춘 LearnUpon은 소규모 HR 팀이 전문적이고 브랜드 정체성에 부합하는 학습 프로세스를 제공할 수 있도록 지원합니다. 기술적 복잡성을 추가하지 않으면서도 팀이 성장과 인재 유지에 집중할 수 있도록 해줍니다.

LearnUpon 주요 기능

유연한 모듈, 다중 과정 학습 경로, 학습자가 자신의 속도에 맞춰 탐색하고 등록할 수 있는 셀프 서비스 과정 카탈로그로 학습을 체계화하세요.

스마트한 "조건문" 논리와 재사용 가능한 학습 오브젝트를 활용해 맞춤형 학습 경로를 자동화하세요

전용 포털을 통해 다양한 대상에 맞춤형 교육을 제공하며, 단일 LMS 플랫폼에서 여러 학습 환경을 관리할 수 있습니다.

LearnUpon의 한계점

사용 가능한 표준 보고서는 고급 분석에 필요한 깊이가 부족합니다.

LearnUpon 가격 정책

맞춤형 가격 책정

LearnUpon 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.6/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 LearnUpon에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰를 소개합니다:

전체적인 사용자 경험이 마음에 듭니다. 정보를 쉽게 찾을 수 있고, 수업 일정을 잡을 수 있으며, 목표 대상자만 접근할 수 있는 한도를 설정할 수 있습니다. 또한 학습자 경험에 대해 자세히 알아보기 위해 과정 내 리뷰 기능을 활용할 수 있습니다.

전체적인 사용자 경험이 마음에 듭니다. 정보를 쉽게 찾을 수 있고, 수업 일정을 잡을 수 있으며, 목표 대상자만 접근할 수 있는 한도를 설정할 수 있습니다. 또한 학습자 경험에 대해 자세히 알아보기 위해 과정 내 리뷰 기능을 활용할 수 있습니다.

🧠 알고 계셨나요? 직원의 74%가 직무에서 경쟁력을 유지하려면 지속적으로 새로운 기술을 배워야 한다고 답했습니다.

6. Thinkific (온라인 강좌 판매를 원하는 제작자에게 최적)

via Thinkific

Thinkific은 일반적인 LMS와는 다릅니다. 비디오, 오디오, 프레젠테이션, PDF, 다운로드 파일, SCORM 호환 콘텐츠가 지원되는 드래그 앤 드롭 방식의 강좌 제작 도구입니다.

개요 생성기 및 대량 임포터와 같은 기능을 활용하면 기술적 지식 없이도 강좌를 제작할 수 있어, 팀원들이 여러 역할을 동시에 수행해야 하는 중소기업에 이상적인 선택입니다.

학습자의 동기 부여를 위해 Thinkific은 퀴즈, 과제, 설문조사, 수료증, 게임화된 진행 추적 기능을 제공합니다. 또한 모바일 및 브랜드화된 앱을 통해 이동 중에도 학습에 접근할 수 있습니다.

Thinkific 주요 기능

외관 맞춤형, 맞춤형 도메인, 고급 테마 편집 및 사이트 구축 tools를 통해 브랜드화된 화이트 라벨 학습 경험을 제공하세요.

제작자가 학습 환경 내에서 직접 전용 대화형 커뮤니티 스페이스를 구축하여 코호트 기반 학습 및 회원 전용 영역을 제공할 수 있도록 합니다.

세부 권한 설정이 가능한 맞춤형 역할을 생성하여, 이해관계자들이 자신의 책임 범위와 관련된 사항만 확인하고 관리할 수 있도록 보장합니다.

Thinkific의 한도

학습 모듈은 SCORM 파일로 다운로드하여 다른 LMS 플랫폼에서 사용할 수 없으며, 이는 대기업에서 필요로 할 수 있는 기능입니다.

Thinkific 가격 정책

기본 : 사용자당 월 49달러

시작 : 사용자당 월 99달러

Grow : 사용자당 월 199달러

Thinkific Plus: 맞춤형 가격 정책

Thinkific 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Thinkific에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

사용하기 매우 쉽습니다 – 제가 사용해 본 모든 LMS 중 가장 간편합니다. 특히 WYSIWYG(What You See Is What You Get) 기능이 필요를 충족시켜주며, 기본 플랜부터도 학습자에게 훌륭한 경험을 제공하는 멋진 아카데미를 구축할 수 있습니다! 가격도 합리적이고, 지원팀은 정말 최고입니다! 신속한 답변을 제공하며 매번 후속 조치를 확실히 해줍니다.

사용하기 매우 쉽습니다 – 제가 사용해 본 모든 LMS 중 가장 간편합니다. 특히 WYSIWYG(What You See Is What You Get) 기능이 필요를 충족시켜주며, 기본 플랜부터도 학습자에게 훌륭한 경험을 제공하는 멋진 아카데미를 구축할 수 있습니다! 가격도 합리적이고, 지원팀은 정말 최고입니다! 신속한 답변을 제공하며 매번 후속 조치를 확실히 해줍니다.

🧠 알고 계셨나요? 1924년 시드니 프레스리가 최초의 학습 기계를 발명했습니다. 이 기계는 타자기를 닮았으며, 사용자가 정답을 제공하지 않으면 다음 단계로 진행할 수 없도록 설계되었습니다.

7. Blackboard (확장 가능한 맞춤형 교육 플랫폼이 필요한 비즈니스에 최적)

via Blackboard

Blackboard는 Video Studio 도구 모음 내의 기업 브라우저 기반 애드온입니다.

학습 관리 시스템으로서, 교육자들은 Blackboard 내에서 직접 비디오를 녹화, 업로드, 편집, 자막 추가 및 공유할 수 있습니다. 추가 tools이나 로그인 정보가 필요하지 않습니다.

다중 테넌트 브랜딩과 기업급 보안(FedRAMP, ISO 인증)을 제공하여 각 브랜드별 또는 제품 지식별 별도 포털을 통해 직원, 고객, 파트너를 손쉽게 교육할 수 있습니다.

Blackboard가 다른 LMS 플랫폼과 차별화되는 점은 몰입형 360° 비디오와 VR 헤드셋 연동을 지원하여 참여도 높은 탐구형 수업을 구현한다는 것입니다.

Blackboard 주요 기능

개발 프로그램의 학습 환경 내에서 원활하게 교육 비디오를 녹화하고 편집하세요

교육 콘텐츠를 안전하게 테스트하거나 소프트웨어 업데이트를 준비할 수 있는 단계 영역을 제공합니다.

Blackboard 콘텐츠 에디터의 내장 접근성 검사기를 사용하여 접근성 문제를 찾아 수정하세요.

Blackboard의 한도

시스템은 가끔씩 로딩 속도 저하 및 간헐적 오류와 같은 성능 문제를 겪어 사용자 경험을 방해합니다.

Blackboard 가격 정책

30일 무료 체험판

맞춤형 가격 책정

Blackboard 평가 및 리뷰

G2: 4.0/5 (900개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.1/5 (500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Blackboard에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰를 소개합니다:

최근 도입된 AI 기능은 우리에게 진정한 게임 체인저입니다. AI 구조와 질문으로 설계된 과정 및 평가 제공 속도를 가속화합니다. 누구나 쉽게 사용할 수 있는 사용자 인터페이스부터 타사 tools 통합까지 모든 것이 놀라울 정도로 간편합니다. 통합 기능은 제가 가장 좋아하는 부분입니다.

최근 도입된 AI 기능은 우리에게 진정한 게임 체인저입니다. AI 구조와 질문으로 설계된 과정 및 평가 제공 속도를 가속화합니다. 누구나 쉽게 사용할 수 있는 사용자 인터페이스부터 타사 tools 통합까지 모든 것이 놀라울 정도로 간편합니다. 통합 기능은 제가 가장 좋아하는 부분입니다.

⚡ 템플릿 아카이브: 프로세스 문서화 템플릿

8. 무들(Moodle) (맞춤형이 가능하고 예산에 맞는 LMS를 원하는 비영리 단체에 최적)

via Moodle

Moodle은 중소기업을 위한 무료 오픈소스 학습 관리 시스템입니다.

이 tool은 독점적 학습 관리 시스템의 부담스러운 라이선스 비용을 없애, 제한된 예산으로도 전문적인 수준의 직원 교육을 즉시 합리적인 가격으로 구현할 수 있게 합니다.

또한, 강력한 맞춤형 설정 기능을 통해 중소기업은 교육 콘텐츠, 브랜딩, 과정 흐름을 완벽하게 조정할 수 있습니다. 여기에는 조건부 활동을 활용하여 효율적이고 역할별 맞춤형 학습을 보장하는 것도 포함됩니다. 이는 제한된 교육 시간과 자원의 효과를 극대화하는 데 핵심적입니다.

이 보안을 갖춘 맞춤 설정 가능한 플랫폼을 통해 완료한 데이터 소유권을 위해 자체 호스팅으로 무들을 운영하거나, 더 빠른 배포와 제품 도입을 위해 무들클라우드를 사용할 수 있습니다.

Moodle의 주요 기능

맞춤형 역량 프레임워크를 가져오거나 생성하고, 직원들에게 학습 플랜을 할당하세요.

웹 회의, 포럼, 매트릭스 메시징을 통한 과정 내 커뮤니케이션 옵션을 통해 협업 학습을 장려하세요.

ChatGPT 및 DALL-E와 같은 AI tools을 통합하는 AI 커넥터와 같은 강력한 플러그인으로 무들의 기능을 강화하세요.

Moodle의 한도

업데이트 과정에는 데이터베이스 백업, 핵심 파일 교체, 플러그인이 여전히 일 하는지 확인과 같은 수동 단계가 필요합니다.

Moodle 가격 정책

Free

Moodle 평가 및 리뷰

G2: 4.0/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (3000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 무들에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

Moodle은 가장 유연하고 기능이 풍부한 오픈소스 학습 관리 시스템 중 하나입니다. 코스 구조부터 사용자 역할, 플러그인 통합, UI 테마에 이르기까지 완료한 맞춤형 설정이 가능하다는 점이 마음에 듭니다.

Moodle은 가장 유연하고 기능이 풍부한 오픈소스 학습 관리 시스템 중 하나입니다. 코스 구조부터 사용자 역할, 플러그인 통합, UI 테마에 이르기까지 완료된 맞춤형 설정이 가능하다는 점이 마음에 듭니다.

ClickUp 강조: ClickUp의 커넥티드 AI는 tools, 문서, 작업, 데이터를 연결하여 AI 응답이 항상 전체 작업 공간에서 가장 최신이고 관련성 높은 컨텍스트를 반영하도록 합니다.

9. Tovuti (대화형 및 몰입형 교육 경험에 최적)

via Tovuti

토뷰티 LMS는 소규모 비즈니스를 위한 올인원 학습 관리 시스템으로, 교육 프로그램을 생성, 제공, 판매 및 추적할 수 있습니다. 360° 가상 투어, 브랜치 시나리오, 몰입형 학습 경험을 위한 클릭 가능한 핫스팟 등 40가지 이상의 콘텐츠 유형을 활용해 상호작용형 강좌를 구축할 수 있도록 지원합니다.

토부티의 디지 AI는 내장형 강의 생성 도우미로, 아이디어, PDF, 또는 프롬프트를 단 몇 분 만에 완료된 강의로 변환해 줍니다. 소스 파일을 업로드하거나 프롬프트를 입력하기만 하면 디지가 강의 콘텐츠, 퀴즈, 심지어 활동까지 생성하여 LMS 내에서 바로 게시할 수 있도록 준비해 줍니다.

300만 장의 스톡 이미지 라이브러리와 12가지 이상의 인터랙티브 형식을 제공합니다. 소규모 팀이나 HR 담당자에게 이는 더 빠른 배포, 낮은 콘텐츠 비용, 그리고 교육 효과성 향상에 더 많은 시간을 할애할 수 있음을 의미합니다.

Tovuti 주요 기능

Dizi AI로 이미지 및 인터랙티브 퀴즈와 함께 전체 과정을 단 몇 초 만에 생성하세요

API 연결을 통해 Tovuti를 HRIS 또는 ERP 시스템과 연동하여 데이터를 푸시 및 풀링하세요

무제한 사용자 그룹 및 하위 그룹 생성 및 특정 권한 할당

Tovuti의 한도

헬프 센터는 흔히 일반적인 내용만 담고 있으며 특정 워크플로우에 대한 세부 정보를 많이 제공하지 않는다고 지적받습니다.

토뷰티 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Tovuti 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.6/5 (200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (90개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Tovuti에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

저는 2022년 초부터 Tovuti를 사용해 왔는데, 무엇보다도 처음부터 끝까지 정말 훌륭한 파트너였습니다. Tovuti를 LMS 솔루션으로 선택하는 분들에게 가장 눈에 띄는 점은, 제가 지금까지 거래해 본 어떤 조직보다도 단연 최고의 고객 지원 및 기술 지원을 제공한다는 사실입니다.

저는 2022년 초부터 Tovuti를 사용해 왔는데, 무엇보다도 처음부터 끝까지 정말 훌륭한 파트너였습니다. Tovuti를 LMS 솔루션으로 선택하는 분들에게 가장 눈에 띄는 점은, 제가 지금까지 거래해 본 어떤 조직보다도 단연 최고의 고객 지원 및 기술 지원을 제공한다는 사실입니다.

📚 더 읽어보기: AI 워크플로우 자동화로 생산성 높이는 방법

10. 360 Learning (협업형 교육에 최적)

via 360 Learning

360 Learning의 가장 강력한 기능은 방대한 30,000개 입력의 기술 데이터베이스와 AI 기반 태그 시스템의 통합으로, 이를 통해 교육 콘텐츠와 직원 프로필을 자동으로 적절한 기술에 지도합니다.

이러한 자동화를 통해 소규모 팀도 수동 노력 없이도 고도로 목표한 학습 경로를 제공할 수 있어, 즉시 교육의 관련성과 효과를 높일 수 있습니다.

특히 이 플랫폼은 완전히 맞춤 설정 가능한 보고 기능을 제공하여 필터링, 저장, 일정 설정이 용이합니다. 이를 통해 바쁜 관리자들은 직원 진행을 신속히 추적하는 데 필요한 핵심적이고 실행 가능한 데이터를 확보할 수 있습니다.

이는 교육의 효과를 측정하고 규정 준수를 입증할 수 있어야 함을 의미하며, 이러한 키 기능들은 교육 투자가 실질적인 성과를 내도록 보장합니다.

360 Learning 주요 기능

Microsoft, Google, Okta, Myportal 등의 tools로 싱글 사인온(SSO)을 활성화하여 쉽고 보안을 유지하세요

Google, Prezi 등의 tools에서 연결된 URL을 사용하여 웹 기반 파일을 직접 추가하고, 모든 것을 한 곳에서 최신 상태로 유지하세요.

인증서 유효 기간을 설정하고 갱신 시기가 되면 자동 알림을 받으세요

360 Learning의 한도

플랫폼의 디자인과 느낌을 브랜드 가이드라인에 더 잘 맞추기 위한 맞춤 설정 옵션의 한도가 제한적입니다.

360 Learning 가격 정책

팀 : 사용자당 월 8달러

비즈니스: 맞춤형 가격 책정

360 Learning 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.6/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 360 Learning에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

1인 L&D 팀을 이끄는 교육 개발 매니저로서, 저는 직관적이고 협업이 가능하며 내부 팀과 외부 유통 파트너 모두를 지원할 만큼 유연한 LMS가 필요했습니다. 360Learning은 모든 측면에서 기대를 충족시켰을 뿐만 아니라 그 이상을 제공했습니다.

1인 L&D 팀을 이끄는 교육 개발 매니저로서, 저는 직관적이고 협업이 가능하며 내부 팀과 외부 유통 파트너 모두를 지원할 만큼 유연한 LMS가 필요했습니다. 360Learning은 모든 측면에서 기대를 충족시켰을 뿐만 아니라 그 이상의 가치를 제공했습니다.

⚡ 템플릿 아카이브: 워드 및 ClickUp용 Free 지식베이스 템플릿

11. iSpring Learn (기업 교육 제공 및 자동화에 최적)

via iSpring Learn

iSpring Learn은 Microsoft PowerPoint와 유사한 친숙한 인터페이스와 사용 편의성을 통해 전문적인 디지털 교육으로의 전환을 획기적으로 단순화하므로 중소기업에 이상적인 클라우드 기반 LMS입니다. 통합 콘텐츠 tools, 특히 iSpring Suite 지원 기능을 통해 기본적인 컴퓨터 기술만 갖춘 직원들도 기존 PowerPoint 프레젠테이션, 비디오, 문서를 퀴즈와 시뮬레이션이 포함된 상호작용형 추적 가능한 과정으로 신속하게 변환할 수 있습니다. 이로 인해 전문 교육 디자이너를 고용하거나 복잡한 소프트웨어를 처음부터 배울 필요가 없습니다.

이 tool은 신속한 콘텐츠 생성에는 중점을 두며, 실시간 평가 보고서를 통해 손쉬운 진행 추적이 가능하도록 설계되어 중소기업이 시간이나 자원에 대한 과도한 초기 투자 없이도 교육 프로그램을 신속하게 시작하고 관리하며 그 효과를 측정할 수 있도록 보장합니다.

iSpring Learn 주요 기능

달력을 통해 모든 교육 활동(즉, 실시간 세션, 워크숍, 회의)을 한 곳에서 관리하세요.

JWT 기술을 활용한 싱글 사인온(SSO)으로 회사 웹사이트 사용자를 iSpring Learn으로 자동 연결하세요.

iSpring Learn에 자체 도메인을 지도하여 플랫폼 URL을 맞춤형으로 설정하고 브랜드화된 경험을 제공하세요

iSpring Learn의 한도

음성 해설과 비디오를 맞추는 작업은 까다로울 수 있습니다; 더 명확한 튜토리얼이 도움이 될 것입니다

iSpring Learn 가격 정책

300명 사용자 : 사용자당 월 $4.46

500명 사용자 : 사용자당 월 $3.97

1000명 사용자: 사용자당 월 $3.58

iSpring Learn 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.6/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 iSpring Learn에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

사용자 친화적인 인터페이스, 고품질 강좌 제작을 위한 다양한 기능, 직원 진행 추적의 편의성, 그리고 Suite 구매를 통해 훌륭한 교육 자료를 제작할 수 있다는 점이 큰 장점입니다.

사용자 친화적인 인터페이스, 고품질 강좌 제작을 위한 다양한 기능, 직원 진행 추적의 편의성, 그리고 Suite 구매를 통해 훌륭한 교육 자료를 제작할 수 있다는 점이 큰 장점입니다.

📚 더 읽어보기: 비영리 단체를 위한 프로젝트 관리 소프트웨어

12. Litmos (효과적인 교육 제공에 최적)

via Litmos

Litmos는 중소기업을 위한 AI 기반 학습 관리 시스템으로, 직원 온보딩 및 교육, 파트너사 교육, 규정 준수 확보를 지원합니다.

직관적인 드래그 앤 드롭 저작 tool을 사용하여 강좌를 생성하고, 비디오, 퀴즈, 인터랙티브 콘텐츠가 포함된 페이지를 삽입하며, 역할과 비즈니스 단위로 학습 경로를 배포할 수 있습니다.

98,000개 이상의 즉시 사용 가능한 표준 과정 라이브러리를 제공하며, 영업 팀, 고객 경험, 규정 준수, 안전, 소프트 스킬 등 다양한 주제를 다룹니다.

Litmos 기능

100개 이상의 즉시 사용 가능한 커넥터 중에서 선택하거나 오픈 API를 활용하여 워크플로우 tools를 통합하세요.

AI로 학습자의 비디오 제출물을 분석하여 감정, 전달 속도, 키워드 사용량을 추적하세요

과정 버전 기록을 검토하고 언제든지 이전 버전을 복원하여 정확성을 유지하고 오류를 방지하세요.

Litmos의 한도

사용자 지정 필드 업데이트 및 일하기가 어렵습니다.

Litmos 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Litmos 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (600개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.2/5 (200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Litmos에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

Litmos는 매우 사용자 친화적이며, 다양한 옵션을 제공하며, 지속적으로 발전하고 업그레이드되고 있습니다! 콘텐츠 저자 기능을 특히 좋아하며, 지속적인 개선에 깊은 인상을 받았습니다.

Litmos는 매우 사용자 친화적이며, 다양한 옵션을 제공하며, 지속적으로 발전하고 업그레이드되고 있습니다! 콘텐츠 저자 기능을 특히 좋아하며, 지속적인 개선에 깊은 인상을 받았습니다.

13. LearnDash (소규모 비즈니스 교육 관리에 최적)

via LearnDash

LearnDash는 중소기업의 학습 콘텐츠를 즉시 향상시킵니다. 강력한 WordPress 플러그인 역할을 하므로 웹사이트가 있다면 바로 사용할 수 있습니다.

가장 큰 장점은 즉각적인 코스 생성 기능입니다. YouTube, Vimeo 또는 Wistia 재생목록 링크만 추가하면 스마트 코스 생성 마법사가 자동으로 작동합니다. 해당 비디오 재생목록을 단 몇 분 만에 완벽하게 구조화된 전문적인 온라인 코스로 자동 변환해 줍니다.

이를 통해 중소기업은 교육 설정이라는 막대한 시간 낭비를 피할 수 있습니다. 직원 온보딩이나 고객 교육을 즉시 시작하여 기존 비디오를 지금 당장 가치 있는 자산으로 전환할 수 있습니다.

LearnDash의 주요 기능

비디오 진행 기능을 활성화하여 학습자가 비디오 시청을 완료하는 즉시 해당 강의를 자동으로 완료함으로 표시합니다.

참여 패턴, 소요 시간, 퀴즈 수행 결과에 대한 통찰력을 확보하여 데이터 기반 의사 결정을 내리세요.

이미지, 비디오, 오디오, SWF 파일, HTML5, SCORM 및 xAPI를 지원합니다.

LearnDash의 한도

코스 번들링이나 쇼핑 카트 같은 요소들은 불필요하게 복잡합니다

LearnDash 가격 정책

LearnDash LMS: 1개 웹사이트 기준 연간 $199 (연간 결제)

LearnDash 평가 및 리뷰

G2: 4. 2/5 (40개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 LearnDash에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

LearnDash로 몇 개의 웹사이트를 구축해 본 결과, 고객 지원이 가장 마음에 드는 기능 중 하나라고 말씀드리고 싶습니다. LearnDash 플랫폼 자체는 사용하기가 매우 간편합니다.

LearnDash로 몇 개의 웹사이트를 구축해 본 결과, 고객 지원이 가장 마음에 드는 기능 중 하나라고 말씀드리고 싶습니다. LearnDash 플랫폼 자체는 사용하기가 매우 간편합니다.

📚 함께 읽기: 팀을 위한 최고의 문서 협업 소프트웨어

어떤 LMS로 시작해야 할까요?

막 시작하는 단계라면, 기존 워크플로우에 자연스럽게 녹아드는 LMS를 선택하세요. 기능 목록이 가장 긴 도구가 아닙니다.

프로젝트 관리에 ClickUp 같은 tool을 이미 사용 중이신가요? 문서, 템플릿, AI를 활용해 교육 분야로 확장하세요. 별도의 학습 곡선 없이 바로 활용 가능합니다.

또한 비즈니스용 학습 관리 시스템 사용을 막 시작하신다면, 다시 한번 ClickUp으로 시작하시길 권장합니다. 첫 단계를 밟는 데 필요한 모든 기능을 갖추고 있습니다.

키 포인트는 소규모로 시작하는 것입니다. 템플릿을 활용하세요. 단일 팀으로 테스트하세요. 최고의 LMS는 직원들이 실제로 사용하고 계속해서 찾아오는 도구입니다.

✅ ClickUp에 무료로 가입하여 LMS 구축을 시작하세요.