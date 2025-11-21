Jira 간트 차트 vs. ClickUp 간트 차트: 프로젝트 플랜에 더 적합한 것은?

팀이 여러 단계, 의존성, 마감일을 아우르는 일을 플랜할 때, 간트 차트는 단순한 일 시각화를 넘어섭니다. 바로 이 점이 여러분이 특정 프로젝트 관리 tools를 선택하는 결정적 이유가 됩니다.

ClickUp과 Jira 모두 간트(또는 최소한 간트형) 기능을 제공한다고 약속하는데, 어느 쪽이 여러분의 일 방식에 더 잘 맞을까요?

프로젝트 관리 tool로 Jira와 ClickUp 중 고민 중이라면, 저희가 도와드리겠습니다.

기본 제공되는 드래그 앤 드롭 타임라인 기능을 제공하는 tool을 선택하시겠습니까, 아니면 플러그인과 유료 업그레이드를 통해 간트 기능을 제공하는 tool을 선택하시겠습니까?

Jira 간트 차트 vs. ClickUp 간트 차트의 기능을 비교 분석하여 정보에 기반한 선택을 하실 수 있도록 하겠습니다.

이 기능 사용에 적합한 시나리오

1903년 폴란드 엔지니어 카롤 아다미에츠키(Karol Adamiecki)는 '하모노그램(harmonogram)'이라 명명한 시각적 프로젝트 일정 관리 tool을 개발했습니다. 현대식 간트 차트와 매우 유사했지만, 언어 장벽과 배포 한도 등으로 인해 동유럽 외 지역에서는 널리 알려지지 못했습니다.

1910년, 미국의 기계공학자이자 경영 컨설턴트인 헨리 L. 간트(Henry L. Gantt)는 제조 및 군사 프로젝트의 효율성 향상을 위해 유사한 차트를 독자적으로 개발했습니다. 그의 버전이 미국과 서구 국가에서 더 널리 채택되면서 이 형식은 간트 차트(Gantt chart)로 알려지게 되었습니다.

오늘날에도 간트 차트는 현대적인 프로젝트 관리 tools의 필수적인 부분입니다.

칸반, 타임라인, 스크럼 등 다양한 보기가 등장한 지금도 간트 차트가 여전히 자리를 지키는 이유는 무엇일까요? 그리고 언제 사용해야 할까요?

순차적 의존성을 가진 프로젝트 관리 : 한 작업의 지연이 전체 타임라인에 영향을 미칠 때, 간트 차트는 핵심 경로를 시각화하고 단일 작업 변경이 후속 일에 미치는 영향을 파악하는 데 도움을 줍니다.

프로젝트를 한눈에 파악하세요: 전체 타임라인, 작업 계층, 의존성, 마일스톤, 마감일을 한곳에서 시각화하는 데 간트 차트만큼 효과적인 보기는 없습니다.

자원 제약 환경에서 업무량 부하 균형 조정: 간트 차트는 인력이 과부하되거나 활용도가 낮은 시점을 시각화하여 프로젝트 일정을 방해하지 않고 업무를 재배정할 수 있도록 지원합니다.

관계자가 많은 프로젝트 관리 : 경영진이 명확한 업데이트를 요구할 때, 간트 차트는 진행 상황, 병목 현상, 위험 요소를 전달하는 깔끔한 방법을 제공합니다.

복잡한 다단계 프로젝트 관리 : 장기 프로젝트의 경우, 간트 차트는 주요 마일스톤을 추적하면서 단계별 진행 상황을 개요 보기로 확인할 수 있게 해줍니다.

크로스 기능 팀 간 협업 : 간트 차트는 상호 의존적인 워크플로우에 대한 공유된 가시성을 제공하여 한 팀의 결과물이 다른 팀에 미치는 영향을 이해하는 데 도움을 줍니다.

마감일을 위해 설계됨: 스크럼은 업무 완료를 돕습니다. 칸반은 유연성을 유지하도록 합니다. 하지만 간트 차트는 스크럼은 업무 완료를 돕습니다. 칸반은 유연성을 유지하도록 합니다. 하지만 간트 차트는 핵심 경로를 가시화하여 , 엄격한 마감일이 백로그에 묻히지 않도록 보장합니다.

🧠 재미있는 사실: 간트 차트의 초기 사용 사례는 제1차 세계대전 당시였습니다. 미군은 선박과 무기 생산 일정을 관리하기 위해 간트 차트를 활용했습니다. 당시 간트 차트는 두 가지 기능으로 알려져 있었습니다: 가로축에는 시간이, 세로축에는 작업이나 활동이 표시되며, 수평 막대는 기간을 나타내는 것이었습니다.

한눈에 보기: ClickUp 간트 차트 vs. Jira 간트 차트 기능 비교 테이블

ClickUp과 Jira 모두 간트 차트와 타임라인을 통해 프로젝트를 시각적으로 구성하고 관리할 수 있게 합니다. 두 도구 모두 핵심 프로젝트 관리 기능을 제공하여 맞춤형 워크플로우 생성, 진행 상황 추적, 의존성 구축, 마일스톤 관리를 효율적으로 수행할 수 있습니다.

즉, 다양한 팀을 가진 다양한 비즈니스에 이 tools가 간트 기능을 제공하는 방식의 근본적인 차이점은 다음과 같습니다.

다음 개요 테이블로 자세히 살펴보겠습니다:

비판 경로 분석 프로젝트의 최단 기간을 결정하는 작업 순서를 자동으로 계산하고 강조 표시합니다. 고급 로드맵(유료 플랜)의 고급 연결된 문제 기능을 통해 사용 가능하지만, 자동화된 진정한 중요 경로 계산 기능은 부족합니다. 수동 작업이나 타사 앱이 필요합니다. 유예 시간 프로젝트 완료 일정에 영향을 주지 않고 작업이 지연될 수 있는 시간을 자동으로 계산하여 표시합니다. 이 계산 기능은 일반적으로 Jira의 기본 기능에는 포함되어 있지 않습니다. 기준 비교 원본 타임라인의 스냅샷을 저장하여 플랜 대비 실제 진행 상황을 비교할 수 있습니다. 사용자 지정 필드 또는 마켓플레이스 앱을 사용한 수동 생성 필요 AI 지원 작업 생성, 요약 및 제안에 깊이 내장된 AI 일반적으로 유료 플랜에서 이용 가능합니다. 요약, 콘텐츠 생성, Atlassian 제품군 전반의 스마트 검색에 중점을 둡니다(간트 보기에는 특별히 내장된 기능은 아님). Free Plan 이용 가능 Free Forever 플랜에서 이용 가능 기본 타임라인(단일 프로젝트 보기)은 이용 가능합니다. 고급 로드맵(진정한 다중 프로젝트 로드맵)은 유료 플랜으로 한도 있습니다. 작업 의존성 시각적으로 작업을 그려 연결하여 의존성을 생성하세요. 자동 재일정은 키 기능입니다. 고급 시각적 의존성 생성 및 관리는 Advanced Roadmaps(유료 플랜)의 핵심 기능입니다. 기본 플랜은 문제 연결에 의존합니다. 이상적인 사용 사례 즉각적인 완전한 시각적 PM 기능이 필요한 크로스-기능 팀을 위한 작업 및 프로젝트 타임라인 플랜 애자일 환경에서 기술 팀을 위한 로드맵 수립 및 용량 계획, 문제 추적 및 개발 워크플로우와 고도로 통합됨

ClickUp이란 무엇인가요?

ClickUp 간트 보기로 프로젝트를 시각화하세요

ClickUp은 프로젝트 관리, 작업 추적, 팀 협업, 분석 기능을 하나의 통합 플랫폼으로 제공하는 일용 모든 것 앱입니다.

ClickUp은 성장에 따라 확장 가능한 프로젝트 관리 tool을 넘어, 모든 워크플로우를 통합하는 융합형 AI 작업 공간을 제공합니다.

애자일 워크플로우, 전통적 프로젝트 관리, 워터폴 방식, 하이브리드 방법론 등 다양한 프로젝트 관리 방법론을 지원합니다. 이를 통해 모든 프로젝트 스타일에 적합하며, 여러 흩어진 tools에서 분리된 여러 워크플로를 관리하는 작업 분산 (일명 '워크 스프롤')을 피할 수 있도록 도와줍니다.

뛰어난 기능 중 하나는 15개 이상의 사용자 정의 가능한 보기를 제공한다는 점(그중 하나가 간트 차트 뷰)입니다. 이를 통해 팀에 가장 적합한 방식으로 프로젝트를 시각화할 수 있습니다.

ClickUp 간트 차트의 기능

이제 ClickUp 간트 차트 보기의 구체적인 기능을 살펴보겠습니다. 이 기능들은 프로젝트에 대한 높은 수준의 개요와 세부적인 제어력을 동시에 제공합니다.

기능 #1 작업 의존성 및 중요 경로 시각화

ClickUp 간트 보기로 프로젝트의 중요 경로를 분석하세요

ClickUp에서는 작업 간에 클릭 한 번으로 선을 그어 의존성을 생성할 수 있습니다. 이러한 의존성은 프로젝트 타임라인 전반에 걸쳐 작업들이 어떻게 연결되는지 명확하게 시각적으로 보여줍니다.

이 플랫폼은 주로 "블록"과 "차단됨" 관계를 사용하여, 의존된 작업이 완료됨 전까지 작업이 시작되지 않도록 보장합니다.

간트 차트 예시를 찾고 있다면, 스프린트 계획, 출시 타임라인, 또는 콘텐츠 파이프라인을 생각해 보세요—각 작업이 앞뒤 작업과 명확히 연결되어 있습니다.

ClickUp 간트 보기에서 의존성을 활용해 달성할 수 있는 모든 기능은 다음과 같습니다:

비판 경로 분석 : 전체 프로젝트 지연을 방지하기 위해 반드시 제시간에 완료해야 하는 작업을 식별합니다. ClickUp은 프로젝트의 최소 완료 시간을 결정하는 가장 긴 의존성 작업 순서를 자동으로 계산하여 표시합니다.

자동 재조정 : 의존성이 있는 작업을 드래그하면 체인 내 모든 의존성 작업이 자동으로 재조정되며, 주말 숨기기 및 건너뛰기 옵션이 제공됩니다. 이를 통해 소프트웨어 개발 팀이 현실적인 마감일을 설정할 수 있습니다.

프로젝트 간 의존성 : 서로 다른 프로젝트와 작업 공간 간에 의존성을 생성할 수 있어, 여러 프로젝트의 작업을 연결하여 전체 포트폴리오 전반에 걸친 조율을 유지할 수 있습니다.

대량 의존성 관리 : 이 애자일 프로젝트 관리 tool을 사용하면 여러 작업을 선택하여 한 번에 의존성을 생성할 수 있습니다. 이는 스프린트, 제품 출시, 마케팅 캠페인과 같이 여러 작업이 하나의 키 결과물에 의존하는 복잡한 타임라인을 설정할 때 특히 유용합니다.

의존성 충돌 감지 및 경고: 간트 보기는 프로젝트 의존성 간 스케줄링 문제를 표시합니다. 즉, 품질 평가 작업이 기능 개발보다 먼저 실수로 스케줄링된 경우 ClickUp은 충돌 경고를 보냅니다.

👀 알고 계셨나요? 비판 경로 다이어그램을 사용하면 의존성과 해당 타임라인을 시각화하는 데 도움이 되지만, 이는 시간이 많이 소요되고 오류가 발생하기 쉬운 작업입니다. 그래서 대부분의 프로젝트 관리자는 작업의 비판 경로를 자동으로 식별하기 위해 간트 차트 소프트웨어를 사용합니다.

ClickUp 인사이트: 관리자의 31%는 시각적 보드를 선호하는 반면, 나머지는 간트 차트, 대시보드 또는 리소스 보기를 활용합니다. * 하지만 대부분의 tools는 사용자에게 하나만 선택하도록 강요합니다. 보기가 사용자의 사고 방식과 맞지 않으면, 이는 또 다른 마찰 요인으로 작용할 뿐입니다. ClickUp을 사용하면 선택할 필요가 없습니다. AI 기반 간트 차트, 칸반 보드, 대시보드, 작업량 보기 사이를 한 번의 클릭으로 전환하세요. 또한 ClickUp AI를 통해 사용자(본인, 경영진, 디자이너 등)에 따라 맞춤화된 보기나 요약 정보를 자동 생성할 수 있습니다 . 💫 실제 결과: CEMEX는 ClickUp을 활용해 제품 출시 속도를 15% 단축하고 커뮤니케이션 지연을 24시간에서 몇 초로 줄였습니다.

기능 #2 타임라인 관리 및 유예 시간 계산

ClickUp 간트 보기로 프로젝트를 타임라인으로 전환하세요

ClickUp의 간트 보기를 사용하면 차트에서 직접 작업 타임라인을 관리할 수 있습니다. 여러 곳을 클릭할 필요 없이 작업 막대를 드래그하여 시작 날짜 또는 종료 날짜를 재조정할 수 있습니다. 또한 계획의 세부 수준에 따라 일별, 주별, 월별 또는 분기별로 일정을 확대/축소하여 확인할 수 있습니다.

각 작업 막대에는 간트 차트에 직접 시각적 진행률 막대와 완료 비율이 표시됩니다. 이러한 진행률 지표는 팀이 작업을 완료됨으로 표시하거나 상태를 업데이트할 때마다 실시간으로 업데이트됩니다.

자원 배분을 최적화하려면 유예 시간 계산을 활성화하여 필요한 여유 시간을 확보한 담당자를 확인하세요. 유예 시간 계산은 프로젝트의 핵심 경로에 영향을 주지 않으면서 작업을 지연시킬 수 있는 시간을 보여줍니다. 예를 들어, 디자인 검토 작업에 3일의 유예 시간이 있는 인스턴스라면, 개발 일정을 지연시키지 않으면서 최대 3일까지 작업을 연기할 수 있음을 알 수 있습니다.

프로젝트 관리자로서 이 기능을 통해 즉각적인 주의가 필요한 작업을 우선순위로 지정하고, 팀 회원들에게 과도한 부담을 주지 않으면서 일을 재배정할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 승인, 업무 인수인계, 크로스-기능적 단계 등 반복 가능한 패턴을 따르는 작업이라면, 작업 관리 템플릿을 활용하면 상당한 시간을 절약할 수 있습니다. 템플릿은 반복되는 워크플로우를 위한 사전 구축된 구조를 제공하므로 매번 동일한 작업 분할을 수동으로 재구성할 필요가 없습니다. ClickUp이 애자일 워크플로우를 어떻게 처리하는지 확인해 보세요:

기능 #3 보고 및 대시보드

ClickUp은 사용자 정의 가능한 대시보드에 간트 차트를 직접 삽입할 수 있어 프로젝트 상태를 관리진에게 전달하고 자원 배분 결정을 정당화하기가 더 쉽습니다. 작업 진행률, 시간 추적, 스프린트 속도 등 다른 위젯과 간트 차트를 결합하여 프로젝트 전반의 상황을 종합적으로 파악할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드의 AI 요약 기능으로 프로젝트 업데이트를 더 빠르게 확인하세요

고급 보고 기능을 통해 담당자, 마감일, 우선순위 수준 또는 프로젝트 단계별로 간트 데이터를 필터링할 수 있습니다. 한 단계 더 나아가 직관적인 인터페이스를 통해 보고서를 자동화하고 일정을 설정하여 팀원과 이해관계자에게 정기적으로 배포할 수 있습니다.

기능 #4 간트 타임라인 템플릿

ClickUp 간트 타임라인 템플릿 *은 간트 차트를 처음부터 만드는 데 일반적으로 필요한 설정 시간을 없애줍니다. 이 템플릿은 팀이 특정 프로젝트 요구사항에 맞게 맞춤형으로 커스터마이징할 수 있는 즉시 사용 가능한 프레임워크를 제공하며, 동시에 포괄적인 프로젝트 관리를 위한 검증된 구조적 요소를 유지합니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 간트 템플릿으로 단일 간트 차트에서 여러 프로젝트를 보기를 설정하세요.

ClickUp의 간트 타임라인 템플릿을 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

다양한 타임라인 관점 활용 : 즉각적인 작업 집중을 위한 주간 보기, 프로젝트 단계를 위한 월간 보기, 장기 : 즉각적인 작업 집중을 위한 주간 보기, 프로젝트 단계를 위한 월간 보기, 장기 전략 계획을 위한 연간 보기 간 전환 가능

내장된 프로젝트 관리 기능을 활용 : 이 템플릿에는 시간 추적 기능, 종속성 경고, 자동 이메일, 태그 기능이 포함되어 프로젝트 협업을 초기 단계부터 강화합니다.

팀 간 프로젝트 계획 수립 표준화 : 사전 설정된 작업 그룹화, 상태, 마일스톤 마커를 통해 템플릿은 서로 다른 팀이 일관된 구조를 따르도록 지원하면서도 필요한 부분에서는 맞춤형 편집이 가능하도록 합니다.

사용자 지정 필드로 필터링: 담당자, 우선순위 또는 작업 단계별로 간트 차트를 필터링하여 의사 결정에 필요한 키 요소를 집중적으로 파악할 수 있는 개요를 확인할 수 있습니다.

기능 #5 자원 할당 및 업무량 관리

ClickUp의 간트 보기는 담당자와 함께 작업 타임라인을 표시하여 과부하나 공백을 쉽게 파악할 수 있게 합니다. 동일한 담당자에게 두 개의 고우선순위 작업이 겹치는 경우 즉시 확인하고, 충돌을 피하기 위해 작업을 이동하거나 재배정할 수 있습니다.

더 심층적인 자원 계획을 위해 ClickUp 작업량 보기로 전환할 수 있습니다. 이 뷰는 시간 추정과 각 구성원의 용량을 고려하여 팀이 감당할 수 있는 범위에 맞춰 작업을 플랜할 수 있게 해줍니다.

ClickUp의 작업량 보기로 팀의 업무량과 용량을 시각화하세요

간트 보기와 작업량 보기를 함께 사용하면 일정을 균형 있게 유지하고 과도한 예약을 방지하는 데 도움이 됩니다.

💡 전문가 팁: 타이트한 타임라인으로 다단계 일을 관리 중이라면 프로젝트 일정 템플릿 사용을 고려해 보세요. 키 작업, 의존성, 마일스톤을 미리 계획할 수 있어 새 프로젝트 시작 시마다 구조를 처음부터 재구성할 필요가 없습니다.

ClickUp 간트 차트: 최적의 팀 크기 및 SaaS 사용 사례

ClickUp의 간트 차트는 다양한 팀 크기와 프로젝트 복잡성에 맞춰 조정되므로 다양한 SaaS 환경에서 다용도로 활용할 수 있습니다.

ClickUp은 광범위한 맞춤 설정 옵션으로 두각을 나타냅니다. 맞춤형 상태와 필드부터 팀 운영 방식에 완벽히 부합하는 유연한 워크플로우까지 제공합니다.

다양한 팀이 ClickUp 간트 차트를 통해 얻을 수 있는 이점은 다음과 같습니다:

팀 유형 주요 사용 사례 키 장점 소프트웨어 개발 팀 기능 출시, 스프린트 계획 수립, 제품 로드맵 개발 단계와 테스트 주기 간의 의존성을 관리합니다 마케팅 팀 캠페인 조정, 콘텐츠 달력, 출시 시퀀스 크리에이티브 자산, 승인 워크플로우, 게시 타임라인을 동기화합니다. 제품 팀 기능 개발 주기, 사용자 연구 단계, 시장 진출 계획 수립 연구부터 출시까지 크로스-기능적 결과물을 조정합니다 전문 서비스 클라이언트 프로젝트 관리, 컨설팅 계약, 서비스 제공 여러 클라이언트에 걸쳐 프로젝트 마일스톤과 자원 할당을 추적합니다. 운영 팀 프로세스 구현, 시스템 마이그레이션 및 부서 간 협력 프로젝트 여러 부서와 이해관계자가 참여하는 복잡한 워크플로우를 조정하세요

ClickUp 간트 차트 내 AI 기능

ClickUp Brain(ClickUp의 내장형 AI 어시스턴트)은 간트 보기에 직접 지능형 자동화 및 상황별 인사이트를 제공합니다.

이 도구를 사용하면 프로젝트를 설명하기만 하면 간트 차트를 생성할 수 있습니다. "사용자 조사, 디자인 반복 작업, 개발 스프린트, 테스트 단계, 마케팅 출시를 포함하여 3분기 제품 업데이트를 출시하라"와 같은 간단한 설명을 입력하면, 설정 시간 없이도 단계, 작업, 타임라인, 의존성을 자동으로 구성해 줍니다.

The Brain은 간트 타임라인에서 추가 데이터를 추출하여(예시: 작업 진행률, 댓글, 완료율) 작업을 요약하고 다음과 같은 질문에 답변할 수 있습니다:

일정이 지연되는 이유는 무엇일까요?

출시 일정에 맞춰 진행 중인가요?

이번 주 우리를 늦추는 요인은 무엇인가요?

또한 간트 작업은 상태와 마감일에 연동되므로 진행 상황에 따라 알림, 할당, 후속 조치 등의 워크플로우 자동화를 실행할 수 있습니다. 핵심 경로 작업이 지연될 경우 AI가 자동으로 팀원에게 알리고 문제를 프로젝트 관리자에게 에스컬레이션합니다.

이 컨텍스트 기반 자동화는 간트 차트를 지능형 프로젝트 관리 시스템으로 전환하여 지속적인 수동 개입 없이도 타임라인을 정확히 추적해 줍니다.

📍 추가 혜택: ClickUp Brain 사용자는 GPT-4o, Claude, Gemini 등 다양한 외부 AI 모델 중에서 선택하여 ClickUp 플랫폼 내에서 바로 글쓰기, 추론, 코딩 작업 등을 수행할 수 있습니다! ClickUp으로 원하는 AI 모델을 활용해 프로젝트 효율성을 극대화하세요

장단점 (사용자 리뷰 포함)

장점

15개 이상의 보기 간 원활한 전환으로 실시간 업데이트 반영

내장된 작업 관리 기능을 통해 단일 플랫폼 내에서 워크플로우를 중앙 집중화하고 통합하세요.

사전 제작된 간트 차트 템플릿으로 수동 설정 시간을 단축합니다

내장된 AI 지원으로 타임라인을 요약하고 자동화를 트리거합니다.

직관적인 드래그 앤 드롭 기능으로 간편한 일정 관리

내장된 중요 경로 분석 및 유예 시간 계산 기능

대시보드에 직접 임베드할 수 있는 간트 차트 위젯

단점

복잡한 작업을 관리하는 사용자는 여러 타임라인을 확대하거나 스크롤할 때 지연 현상을 경험할 수 있습니다.

다양한 기능을 갖추고 있어 기능들을 익히려면 상당한 학습 곡선이 필요합니다.

ClickUp의 간트 차트가 두드러지는 이유는 무엇인가요?

G2 리뷰를 확인해 보세요:

Jira와 ClickUp 모두 애자일 워크플로를 지원하지만, ClickUp의 간트 차트 접근 방식은 개발자뿐만 아니라 더 다양한 팀들이 쉽게 활용할 수 있도록 합니다. ClickUp은 워크플로우 맞춤 설정, 작업 관리, 진행 추적 등을 한 곳에서 간편하게 할 수 있는 인상적인 기능 범위를 제공합니다. 각 프로젝트에 맞춤화된 뷰를 생성하고, 자동화를 설정하며, 기존에 사용 중인 다른 tools와 통합할 수 있는 점이 마음에 듭니다. 개인 작업 추적부터 복잡한 비즈니스 운영까지 매우 다용도로 활용 가능합니다. 특히 템플릿과 대시보드는 모든 것을 체계적으로 정리하고 쉽게 추적할 수 있게 해주는 데 매우 유용합니다.

가격 구조

노트: 간트 차트는 모든 유료 플랜에서 이용 가능합니다.

Jira란 무엇인가요?

via Atlassian

Jira는 원래 소프트웨어 개발 팀을 위해 설계된 이슈 추적 및 프로젝트 관리 tool입니다. 스크럼(Scrum)과 칸반 보드(Kanban boards)와 같은 애자일 방법론을 중심으로 구축되어 기술 팀이 스프린트를 관리하고, 버그를 추적하며, 개발 워크플로를 조정하는 데 도움을 줍니다.

Jira는 복잡한 소프트웨어 프로젝트를 관리 가능한 작업, 스토리, 에픽으로 분해하는 데 유용합니다. 이 애자일 프로젝트 관리 tool은 소프트웨어 개발자, 제품 관리자, 프로젝트 관리자, QA 테스터가 사용하며, 여러 변수가 존재하는 복잡한 프로젝트를 관리하는 크로스-기능 팀에서도 활용됩니다.

노트: Jira는 ClickUp과 같은 기본 제공 간트 차트 기능을 제공하지 않습니다. 타임라인 및 플랜 기능을 통해 간트 차트 형식의 시각화를 제공합니다. 간트 차트 기능이 필수 조건이라면 Jira 대안을 고려해 보세요.

Jira 간트 차트의 기능

이제 프로젝트 진행 추적, 워크플로우 간소화, 크로스-기능적 프로젝트 관리를 지원하는 Jira의 키 기능을 살펴보겠습니다.

기능 #1 타임라인 시각화

Jira의 타임라인 뷰는 에픽, 스토리, 작업이 수평 타임라인에 표시되는 기본적인 로드맵 시각화 기능을 제공합니다. Jira(스크럼 및 칸반) 보드에서 데이터를 가져와 기본 상태 색상이 적용된 간단한 막대 형태로 문제를 시간순으로 보여줍니다. 특정 작업 흐름, 릴리스 또는 담당자에 집중하기 위해 필터를 적용할 수 있으며, 작업이 타임라인에 어떻게 분포되어 있는지 빠르게 파악할 수 있습니다.

소프트웨어 팀은 타임라인 보기를 통해 에픽이 어떻게 스토리로 세분화되는지, 그리고 스프린트 경계가 어디에 위치하는지 확인할 수 있습니다.

그러나 이 보기는 한도가 있습니다. 개별 작업, 하위 작업 또는 대부분의 프로젝트 계획에 필요한 상세한 일 분해 구조를 시각화할 수 없습니다. Jira는 보고서나 타사 tool과 연동하지 않는 한 스프린트 진행 상황에 대한 세밀한 통찰력도 부족합니다.

기능 #2 플랜

Plans(구 Advanced Roadmaps)는 여러 프로젝트와 팀에 걸쳐 고급 타임라인 시각화를 제공하는 Jira의 프리미엄 기능입니다. 이 기능은 프로젝트 간 의존성, 하위 작업 가시성을 포함한 다단계 계층, 소프트웨어 개발 용량 계획, 마일스톤 추적을 지원합니다. 기본 타임라인 기능에서는 제공되지 않는 모든 고급 기능을 포함합니다.

이 기능은 자원 계산 및 예측을 지원하여 소프트웨어 팀이 다양한 프로젝트와 개인 간 작업량 분배를 파악할 수 있게 합니다. 그러나 여전히 핵심 간트 차트 기능이 부족합니다. 예를 들어, 기준선 비교(원본 계획의 스냅샷을 저장하여 편차를 측정하는 기능)는 Jira의 기본 제공 기능이 아니어서 사용자가 수동으로 생성한 사용자 지정 필드나 타사 앱에 의존해야 합니다.

📚 더 읽어보기: 간트 차트 vs 로드맵: 프로젝트 관리자를 위한 유사점과 차이점 가이드

기능 #3 플러그인 및 통합

Jira는 기본 간트 차트 기능을 제공하지 않으므로, 소규모 팀과 기업은 완전한 간트 기능을 이용하기 위해 Atlassian 마켓플레이스의 타사 통합 tools에 의존합니다. 이러한 tools는 Jira 기본 설정에서는 사용할 수 없는 핵심 경로 분석, 기준선 비교, 마일스톤 추적 및 고급 의존성 관리 기능을 잠금 해제합니다.

Jira는 Bitbucket, GitHub, Jenkins와 같은 인기 개발 tools과 원활하게 연동되어 Atlassian 생태계에 이미 통합된 엔지니어링 팀에 적합합니다.

인기 있는 Jira 통합 도구로는 BigGantt, WBS 간트-차트 for Jira, Structure. 간트, Advanced 간트 for Jira 등이 있습니다. 강력한 기능을 제공하지만, 이러한 플러그인은 특히 비기술 팀에게 이미 가파른 Jira 학습 곡선에 복잡성을 더합니다. 추가 비용과 설정 노력 또한 간소화된 프로젝트 관리 tool을 찾는 팀에게는 덜 매력적인 선택이 되게 합니다.

Jira 간트 차트: 최적의 팀 크기 및 SaaS 사용 사례

Jira의 간트 차트 기능은 특정 프로젝트 관리 요구사항이 있는 기술 팀에 가장 적합하지만, 완전한 간트 차트 기능을 사용하려면 추가 플러그인이 필요합니다.

기술 팀이 Jira를 통해 얻을 수 있는 이점은 다음과 같습니다:

팀 유형 주요 사용 사례 키 장점 소프트웨어 개발 팀 애자일 스프린트 플랜 수립, 버그 추적 워크플로우 기존 개발 워크플로우 및 문제 추적 시스템과 통합됩니다. DevOps 팀 시스템 구현, 기술적 마이그레이션 인프라 작업을 개발 주기와 연계합니다 기술 제품 팀 기능 개발, 출시 플랜 수립 사용자 스토리와 에픽을 타임라인 시각화에 연결합니다

Jira 간트 차트 내 AI 기능

Atlassian(Jira의 부모회사)은 자사 제품 전반에 걸쳐 핵심 AI 플랫폼인 Atlassian Intelligence를 통합했습니다. Rovo라는 브랜드로 출시된 이 새로운 통합 AI 경험은 검색, 채팅, 맞춤형 에이전트 등의 기능을 하나로 모았습니다. 작업 요약, 프로젝트 관련 질문 답변, 자연어 기반 자동화 규칙 생성 및 일 분할 제안이 가능합니다.

중요한 점은 Rovo의 핵심 기능은 여전히 이슈 관리와 지식 검색에 집중되어 있으며, 시각적 프로젝트 계획 수립이 아닙니다. Jira의 타임라인 또는 플랜 뷰 내에서의 직접적인 기능은 일반적으로 해당 뷰에 표시되는 작업들로 한도됩니다.

이는 기존 간트 차트 기능(임계 경로, 기준선)을 위해 플러그인에 의존하는 것과 마찬가지로, 간트 보기 자체를 진정으로 조작하고 향상시킬 수 있는 AI의 완전한 기능을 얻으려면 Visor와 같은 타사 앱이 여전히 필요함을 의미합니다.

🧠 알고 계셨나요? 칸반 보드, 타임라인, 달력 보기 같은 간트 차트 대안이 등장했음에도 불구하고, 이 시각적 방법은 복잡한 다단계 일을 관리하는 프로젝트 관리자의 약 45%가 여전히 가장 선호하는 방법으로 남아 있습니다.

장단점 (사용자 리뷰 포함)

장점

애자일 보드와 직접 연결되어 에픽, 스토리, 작업을 실시간으로 동기화합니다.

Plans를 활용한 크로스 프로젝트 계획 및 추적 지원

팀 용량 플랜을 통해 자원 제약 사항을 조기에 파악할 수 있습니다

제품 또는 스프린트 구조에 맞춰 맞춤형 계층 구조 수준을 제공합니다

Jira를 일상적으로 사용하는 엔지니어링 및 제품 팀에 일합니다.

단점

완전한 간트 차트 기능을 사용하려면 추가 플러그인이 필요합니다.

비기술 사용자에게는 학습 곡선이 가파릅니다

플랜과 같은 고급 기능은 프리미엄 및 엔터프라이즈 플랜에서만 이용 가능합니다.

Jira 간트 차트의 차별화된 장점은 무엇인가요?

G2 리뷰를 확인해 보세요:

제가 가장 마음에 드는 점은 Jira가 프로젝트와 티켓 관리를 위해 얼마나 맞춤화 가능하고 체계적인지입니다. 세부적인 작업 추적을 지원하고, 사용자 정의 워크플로우를 생성할 수 있으며, 칸반 또는 스크럼 보드를 통해 진행을 가시화합니다. Confluence, Slack, GitHub 같은 tools와의 통합은 더욱 강력한 기능을 제공합니다. 협업, 작업 할당, 마감일 설정, 부서 간 책임 관리가 용이합니다. Jira는 스키마 에디터를 통해 맞춤형 워크플로우 구축이 가능하지만, 비기술 팀에게는 학습 곡선이 가파릅니다. 특히 새 워크플로우 설정이나 권한 체계 이해 시 초기 학습이 다소 복잡할 수 있습니다. 때로는 UI가 복잡하게 느껴지며 대규모 프로젝트에서는 성능이 저하될 수 있습니다.

가격 구조

Free Forever

표준 : 사용자당 월 $7.91

프리미엄 : 사용자당 월 $14.54

기업: 맞춤형

노트: '플랜(고급 로드맵)' 기능은 프리미엄 플랜 이상에서만 이용 가능합니다.

레딧에서 ClickUp 간트 차트 vs. Jira 간트 차트 비교

논의를 마무리하기 위해 레딧에 질문을 올렸습니다. ClickUp의 간트 보기와 Jira를 직접 비교하는 스레드는 없었지만, 두 tools에 대한 사용자 의견은 다음과 같습니다.

사용자들은 Jira와 ClickUp 모두 상당한 학습 곡선을 경험했습니다. 다만 한 사용자에 따르면, ClickUp의 학습 곡선을 극복하면 맞춤형 워크플로우 생성 및 전반적인 작업 관리가 상당히 쉬워진다고 합니다.

확실히 강력한 tool이지만, 학습 곡선이 꽤 가파르다는 점은 인정합니다. 원하는 대로 설정하는 데 시간이 좀 걸렸지만, 일단 설정하고 나니 프로젝트 관리와 팀 협업이 훨씬 수월해졌습니다.

확실히 강력한 tool이지만, 학습 곡선이 꽤 가파르다는 점은 인정합니다. 원하는 대로 설정하는 데 시간이 좀 걸렸지만, 일단 설정하고 나니 프로젝트 관리와 팀 협업이 훨씬 수월해졌습니다.

Jira의 Advanced Roadmaps는 광범위한 기능을 제공하지만, 기본 제공 기능의 부족은 사용자에게 비용과 시간을 모두 소모시킵니다. 한 사용자에 따르면:

Jira가 기본적으로 제공해야 할 기능을 해결하기 위해 애드온과 플러그인에 지나치게 의존합니다. 예시, 제 프로젝트의 CFD(완료 예측)는 선택한 시간대를 고려하지 않는 "완료됨" 누적 수치를 사용하기 때문에 사실상 쓸모가 없습니다. 또한 WIP(진행 중 작업) 기간에 따라 카드를 기본적으로 색상 구분할 수 없다는 점도 마음에 들지 않습니다.

Jira가 기본적으로 제공해야 할 기능을 해결하기 위해 애드온과 플러그인에 지나치게 의존합니다. 예시, 제 프로젝트의 CFD(완료 예측)는 선택한 시간대를 고려하지 않는 "완료됨" 누적 수치를 사용하기 때문에 사실상 쓸모가 없습니다. 또한 WIP(진행 중 작업) 기간에 따라 카드를 기본적으로 색상 구분할 수 없다는 점도 마음에 들지 않습니다.

반면, ClickUp의 Free Plan에서 60회 간트 한도는 일부 사용자에게는 다소 문제가 될 수 있습니다. 한 사용자에 따르면:

현재 Free Plan을 사용 중인데 필요한 기능은 모든 것을 갖춰져 있습니다. 다만 간트 차트 사용 횟수가 '60회'에 도달했습니다. 이는 개발 프로세스에서 핵심적인 부분인데, 단순히 간트 차트 기능만 원할 뿐인데도 모든 기능을 잠금 해제를 위해 각자 월 10달러를 지출해야 한다는 점이 합리적이지 않습니다.

현재 Free Plan을 사용 중인데 필요한 기능이 모두 갖춰져 있습니다. 다만 간트 차트 사용 횟수가 '60회'에 도달했습니다. 이는 개발 프로세스에서 핵심적인 부분인데, 단순히 간트 차트 기능만 원할 뿐인데도 모든 기능을 잠금 해제를 위해 각자 월 10달러를 지출해야 한다는 점이 합리적이지 않습니다.

팀에 가장 적합한 간트 tool은 무엇일까요?

결론은 명확합니다: ClickUp이 승자입니다.

Jira와 ClickUp은 각각 다른 사용자층을 대상으로 합니다. Jira는 소프트웨어 팀에 중점을 두는 반면, ClickUp은 마케팅부터 엔지니어링까지 모든 부서에 더 폭넓은 간트 기능을 제공합니다.

Jira는 애자일 방법론을 통한 프로젝트 관리에 탁월하지만, 주로 기술 및 소프트웨어 개발 팀에서 널리 사용됩니다. 고급 간트(또는 간트형) 기능이 부족하기 때문에 타사 플러그인에 의존해야 합니다. 이를 위해서는 설정 및 통합에 소요되는 시간과 비용을 고려해야 합니다.

반면 ClickUp은 추가 플러그인이나 설정 없이도 완전한 간트 기능을 원하는 팀을 위해 설계된 종합적인 작업 관리 tool입니다.

타임라인 구축부터 의존성 지도, 마일스톤 추적, 일정 조정에 이르기까지 ClickUp의 간트 보기 내에서 극도로 맞춤형 방식으로 애자일 워크플로우를 관리할 수 있습니다.

ClickUp 사용을 시작하려면 무료로 가입하세요.