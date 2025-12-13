카본 vs. ClickUp: 회계 업무에 더 적합한 워크플로우 도구는?

귀사의 어려움은 회계사들의 역량 부족 때문이 아닙니다. 뛰어난 회계사들이 소프트웨어가 처리해야 할 일에 매달려 있기 때문입니다.

후속 조치. 업무 인계. 누락된 상태. 수동 체크리스트.

지금, 여러분은 임시방편으로 이어붙인 워크플로우를 개선할 tools를 적극적으로 찾고 계십니다.

그렇다면 카본과 ClickUp 중 승자는 누구일까요? 하나는 계정 업무에 특화되어 설계된 반면, 다른 하나는 자유롭게 자신만의 방식으로 워크플로우를 구축할 수 있는 유연성을 제공합니다.

자세히 살펴보겠습니다. 📦

Karbon vs ClickUp 한눈에 보기

시작하기 위한 간단한 요약은 다음과 같습니다:

평가 기준 ClickUp 카본 주요 대상 개인, 중소기업, 기업을 포함한 모든 크기의 크로스-기능 팀 계정 및 부기 회사 보기 및 유연성 리스트, 보드, 달력, 간트, 타임라인 보기 리스트, 타임라인, 활동, 칸반 보드 보기 분석 및 보고 차트, 수식, 계산 카드, 사용자 정의 위젯 및 기타 일반적인 프로젝트 관리 tools가 포함된 대시보드 작업 진행 중 (WIP), 수익 인식, 직원 활용도, 클라이언트 행동 문서 및 표준 운용 절차 (SOP) 다양한 총계정원장 템플릿을 비롯한 내장 문서 기능 , wiki, 작업 연결 및 권한 설정 연결된 작업을 통한 문서화 지원 AI 기능 ClickUp Brain(ClickUp Brain)을 통해 컨텍스트 기반 답변, 요약, 자동 작업 생성 및 대시보드를 제공하는 강력한 기능을 경험하세요. 워크플로우 효율성과 인사이트를 위한 통합 AI

ClickUp이란 무엇인가요?

오늘날 일은 제대로 돌아가지 않습니다—특히 회계 분야에서 더욱 그렇습니다.

팀들은 업무 분산에 허덕이고 있습니다: 스프레드시트, 이메일, 공유 드라이브, 연결되지 않은 회계 앱, 서로 소통하지 않는 도구들에 걸쳐 분산된 워크플로우가 문제입니다. 결과는? 회계사들은 증빙 서류를 추적하고, 시스템 간 전환하며, 감사, 대조, 결산 활동 전반에 걸친 맥락을 조각조각 맞추는 데 몇 시간을 소비합니다. 한편, 회계 법인 및 재무 팀은 생산성과 정확성을 잃고, 성수기에는 낭비할 여유가 없는 시간을 허비합니다.

세계 최초의 통합형 AI 작업 공간인 ClickUp의 프로젝트 관리 플랫폼은 프로젝트 관리, 지식 관리, 실시간 협업을 하나로 통합합니다. 업무를 이해하고 오류는 줄이면서 더 빠르게 진행할 수 있도록 지원하는 AI 기술이 기반이 됩니다.

월말 결산부터 감사 및 고객 납품물까지, 대량 작업과 마감일 중심의 회계 업무에 체계적인 구조를 제공합니다. 맞춤형 상태, 자동화, 권한 설정을 통해 워크플로우를 표준화하여 반복 가능한 프로세스를 구축하고 재작업을 줄이며, 파트너, 관리자, 직원 모두가 모든 계약, 작업, 마감일을 완벽하게 가시성 있게 파악할 수 있도록 합니다.

ClickUp의 주요 기능

다단계 프로세스 처리, 크로스-기능적 협업, 클라이언트 대상 일을 정밀하게 관리하도록 설계된 ClickUp의 기능을 살펴보겠습니다.

기능 #1: 재무 프로젝트 관리

ClickUp for Finance Teams는 공급업체 온보딩, 급여 처리, 손익 검토를 모두 반복 가능하고 추적 가능한 워크플로우로 전환합니다. 미리 준비된 템플릿과 전문 tools를 활용하세요.

컨텍스트를 보장하기 위해 구체적인 세부사항을 포함한 ClickUp 작업 생성

ClickUp 작업은 유연한 작업 단위로 기능하는 핵심 구성 요소입니다.

예를 들어, 3분기 재무 보고서를 준비할 때 클라이언트 폴더에 은행 명세서, 경비 확인, 조정, 최종 요약 등의 하위 작업이 포함된 작업을 생성하고 각각 마감일을 할당하세요.

ClickUp의 '예산 금액', '실제 지출', '차액' 사용자 지정 필드를 활용하고, 수식 필드를 적용하여 작업 항목 내에서 직접 차액을 자동 계산하세요.

ClickUp 대시보드는 모든 클라이언트와 부서에서 진행 중인 승인 대기, 다가오는 마감일, 표시된 작업을 한눈에 보여줌으로써 모든 업무를 집중적으로 관리할 수 있게 합니다.

ClickUp 대시보드의 배터리 차트를 활용해 팀 업무량과 프로젝트 상태를 시각화하세요

20개 클라이언트의 청구 관리를 담당한다고 가정해 보세요. ClickUp을 활용해 다음과 같은 클라이언트 포털을 구축하세요:

클라이언트별 청구 가능 시간 막대 차트

실적 대비 예상 매출 계산

연체된 청구서를 위한 작업 목록

이를 통해 지연을 조기에 파악하고 일을 재배정하며 일정을 준수할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: '최소 실행 가능한 워크플로우(Minimum Viable Workflow)' 마인드를 적용하세요. 체크리스트, 타임라인 스케치, 음성 메모 등 가장 간소하고 빠른 방법으로 워크플로우를 문서화하는 것부터 시작하세요. 한 주기를 실행하고, 되돌아보고, 개선하세요. 그런 다음 몇 번 반복한 후 효과적인 부분만 공식화하세요.

기능 #2: AI 기반 기능

ClickUp 자동화 및 ClickUp AI로 맞춤형 '이 경우, 그러면 저렇게' 규칙을 설정하여 관리자 업무를 간소화하세요.

ClickUp 자동화 및 AI 필드를 활용하여 긴급도, 클라이언트 등급 또는 마감일별로 작업을 분류하세요

회계 팀이 금요일까지 세금 관련 파일을 검토해야 한다면:

'클라이언트 등급'이나 '제출 마감일' 같은 사용자 지정 필드를 기반으로 작업을 할당하는 자동화를 설정하세요.

문서가 업로드되면 작업을 자동으로 '검토 준비 완료' 상태로 이동시킵니다.

목요일 마감 시점까지 작업이 '진행 중' 상태로 남아 있을 경우 알림을 트리거하세요.

그리고 신속하게 확인하거나 따라잡아야 할 때는 ClickUp Brain이 여러분을 대신해 생각해 드립니다.

회계 업무에 AI를 활용하는 방법을 고민 중이신가요? Brain에게 모든 미결 항목과 최근 업데이트를 요약해 달라고 요청하기만 하면 됩니다. 클라이언트에 주간 업데이트를 보내야 하나요? AI Writer가 작업 활동과 댓글을 활용해 초안을 작성해 주므로 복사-붙여넣기 작업이 필요 없습니다.

운영 담당자로서 주간 검토를 준비 중이라고 가정해 보세요.

📌 예시 프롬프트: 이번 주 ABC 클라이언트에 대한 모든 진행 중인 항목과 장애 요소를 요약하세요. 기록된 시간과 보류 중인 승인도 포함하십시오.

몇 초 만에 완료된 작업, 기한이 지난 작업, 조치가 필요한 작업이 명확히 파악됩니다.

🚀 ClickUp의 장점: 이러한 기능에 추가로 제공되는 ClickUp 이메일 프로젝트 관리 애드온을 통해 작업 공간 내에서 직접 이메일을 보내고, 받고, 관리할 수 있습니다 . 클라이언트 이메일을 마감일, 담당자, 첨부 파일까지 완벽하게 설정된 작업으로 즉시 전환하세요. 댓글을 추가하고, 대화를 추적하며, 전체 스레드를 적절한 결과물에 연결할 수 있습니다. ClickUp으로 이메일을 작업으로, 작업을 이메일로 변환하여 워크플로우를 중앙 집중화하세요.

기능 #3: 협업 기능

시스템 외부에서 소통이 이루어지면 재무 운영이 원활하게 진행될 수 없습니다. 이 문제를 해결하기 위해 ClickUp 채팅은 모든 프로젝트 또는 클라이언트 폴더 내에서 전용 채팅 채널을 사용해 논의를 집중시킬 수 있도록 합니다.

바쁜 하루? AI CatchUp이 중요한 업데이트와 실행 항목을 강조해 보여줍니다. 스크롤을 건너뛰고 바로 여러분의 의견이 필요한 부분으로 이동하세요.

내부 확인이 필요하신가요? 스레드에 질문만 하면 AI Answers가 과거 메시지, 문서, 심지어 연결된 도구에서 정확한 답변을 찾아냅니다.

문서 내 협업이 필요하다면 ClickUp Docs를 활용하세요. 작업 공간 내에서 표준 운용 절차 (SOP), 재무 정책, 클라이언트용 템플릿을 체계적으로 저장할 수 있는 방법을 제공합니다.

ClickUp 가격 정책

응답자의 21%는 업무 시간의 80% 이상을 반복 작업에 할애한다고 답했습니다. 또 다른 20%는 반복 작업이 하루의 최소 40%를 차지한다고 밝혔습니다. 이는 업무 주간의 거의 절반(41%)이 전략적 사고나 창의성이 크게 필요하지 않은 작업(예: 후속 이메일 👀)에 할애된다는 의미입니다.

카본이란 무엇인가요?

Karbon을 통해

카본은 회계 법인 및 클라이언트 서비스 기업, 특히 세무, 감사, 회계 분야를 위해 특별히 구축된 협업형 업무 관리 tool입니다.

이메일을 작업으로 전환하고, 월간 결산이나 세금 준비 같은 반복 서비스용 재사용 가능한 작업 템플릿을 구축하며, 타임라인과 할 일 보기를 활용해 팀 전체의 용량을 관리할 수 있습니다.

카본의 주요 기능

다음은 재무 관리를 체계화하는 데 도움이 되는 카본의 주요 기능입니다:

기능 #1: 프로젝트 관리

카본 워크플로우 자동화로 복잡한 회계 워크플로우를 간소화하세요

카본의 워크플로우 자동화는 프로젝트 회계 팀이 저가치 행정 업무를 제거하고 클라이언트 영향력에 집중할 수 있도록 지원합니다. 자동 알림과 이메일 액션을 통해 연락 및 클라이언트 요청을 자동화하여 시의적절하고 추적 가능한 커뮤니케이션을 보장합니다.

맞춤형 상태, 체크리스트, 역할이 포함된 작업 템플릿을 활용하여 월별 대조 작업이나 세금 준비와 같은 반복 프로세스를 표준화하세요. 또한 자동화 기능을 통해 사전 정의된 조건에 따라 작업 진행 상황 업데이트를 트리거하거나, 검토자를 할당하거나, 상태를 변경할 수 있어 수동 개입 없이도 워크플로우가 원활하게 진행됩니다.

칸반 보드와 작업 스케줄러는 팀에게 작업량과 타임라인을 실시간으로 보여주고, '나의 주간' 보기는 개인이 우선순위에 집중할 수 있도록 지원합니다.

📖 추천 읽기: 클라이언트 포털이 포함된 최고의 프로젝트 관리 소프트웨어

기능 #2: 청구 및 결제

Karbon 청구 및 결제 기능으로 청구 주기를 완벽하게 관리하세요

고객에게 청구하는 것은 단순한 단일 프로세스가 아닙니다. 시간 추적, 청구서 생성, 세금 관련 세부 사항까지 포함됩니다. 카본은 제안된 시간 입력 항목으로 시간을 추적하여 청구 가능한 시간을 놓치지 않도록 하며, 작업 일정에 연결된 고정 요금 또는 반복 청구 설정을 통해 청구서를 발행할 수 있습니다.

클라이언트 포털 기능을 통해 문서 수집을 위해 클라이언트에게 직접 작업을 할당할 수 있으며, 이는 회계 업무에 매우 중요합니다.

'카본 페이먼츠'로 클라이언트 결제를 자동화하고 카드 또는 자동이체를 통한 자동 결제를 활성화하여 미수금을 줄이세요. '미수금 대시보드'를 통해 미결제 청구서와 잠재적 현금 흐름 위험을 실시간으로 파악할 수 있습니다.

작업 진행 중 (WIP) 및 실현 보고서, 채권/채무 상각, 청구 처리 기능을 통해 Karbon은 수동 대조를 제거하고 수익 운영에 대한 완벽한 통제권을 제공합니다.

💡 전문가 팁: 완료됨으로 표시하기 전에 반드시 QC 기준을 충족했는지 확인하세요. 체크리스트를 추가하고 스스로에게 물어보세요: 증빙 서류가 첨부 파일로 첨부되었는가? 내부 노트가 명확한가? 클라이언트 전달용 언어를 사용했는가? 다음 단계가 계획되었는가? 무작위로 선택된 작업에 대해 순환 감사를 수행할 다른 검토자를 지정하세요.

기능 #3: 비즈니스 분석

Karbon으로 병목 현상을 파악하고 클라이언트 수익성을 추적하세요

프로젝트 회계 소프트웨어인 카본의 비즈니스 분석 기능은 팀 성과, 클라이언트 행동, 워크플로우 효율성을 모니터링하는 데 도움을 줍니다. '시간 및 예산' 대시보드로 예산과 타임라인을 철저히 관리하고, '클라이언트 분석'을 활용해 가장 많은 주의가 필요한 클라이언트를 파악하세요.

또한 '작업 목록' 및 '활동 타임라인'과 같은 tools를 통해 작업 지연 요인과 기한 초과 항목을 사전에 파악하여 납품에 영향을 미치기 전에 해결할 수 있습니다. 보고서를 내보내거나 Karbon의 API를 활용하여 Excel 또는 Power BI에서 맞춤형 대시보드를 구축할 수도 있습니다.

카본 가격 정책

팀: 사용자당 월 $79

비즈니스: 사용자당 월 $99

기업: 맞춤형 가격

💡 전문가 팁: '업무 성과' 순위표로 팀 기여도를 게임화하세요. 가치 창출 활동에 포인트를 부여하세요: 클라이언트 대상 작업 조기 완료 = +5

클라이언트에게 바로 제공 가능한 문서 또는 체크리스트 제공 = +3

잠재적 오류 발견 및 수정 = +2 주간 내부 채널에서의 '최고 기여자' 스포트라이트나 격려 메시지. 마감 시간, 품질, 처리량, 고객 만족도 등 메트릭을 순환하여 신선함을 유지하세요. 특히 바쁜 세금 시즌이나 월말 마감 주기처럼 사기가 떨어질 때 효과적입니다.

ClickUp vs. Karbon: 기능 비교

회계 워크플로우 관리 측면에서 ClickUp과 Karbon 모두 체계성, 자동화, 가시성을 약속합니다. 그러나 일상 업무에 중요한 기능들—작업 관리, 협업, 자동화—을 비교해 보면 어떻게 다를까요?

각 클라이언트 포털 소프트웨어의 성능을 자세히 살펴보겠습니다. 🎯

기능 #1: 작업 관리

ClickUp과 Karbon 모두 일을 실행 가능한 단위로 분할하고, 책임을 할당하며, 마감일을 추적할 수 있게 해줍니다.

ClickUp

ClickUp은 모든 팀 구조나 워크플로우를 지원하도록 설계된 올인원 작업 관리 시스템을 제공합니다. 여러 뷰(리스트, 보드, 달력, 간트 차트)에서 작업을 관리하고, 템플릿을 생성하며, 프로세스를 자동화하고, 의존성, 우선순위, 사용자 지정 필드, 시간 추적과 같은 세부 사항을 추가할 수 있습니다.

또한 애자일 스프린트, 업무량 계획 수립, 팀 협업을 지원하여 개인 기여자와 크로스-기능 팀 모두에게 적합합니다.

카본

카본은 회계 업무에 맞춤화된 체계적이고 반복 가능한 워크플로우에 중점을 둡니다. 작업은 업무 템플릿에 연결되며 체크리스트 형식의 구조를 따르는 경우가 많습니다. 플랫폼은 자동화 트리거와 상태 업데이트 기능을 제공하지만, 맞춤 설정 옵션은 상대적으로 제한적입니다.

🏆 승자: ClickUp(ClickUp)이 유연하고 확장 가능한 작업 관리 시스템으로 승리합니다.

기능 #2: 워크플로우 자동화

워크플로우 자동화는 수동 작업 감소, 업무 인수인계 최소화, 행정적 부담 경감을 목표로 하는 기업에게 필수적입니다.

ClickUp

ClickUp의 자동화 및 AI 기능은 상태나 마감일을 기준으로 작업 할당이나 알림 발송과 같은 트리거 기반 규칙을 통해 반복 작업을 제거하는 데 도움을 줍니다.

AI 기반 작업 생성, ClickUp Brain을 통한 자동 요약, 동적 양식 기능으로 빠르게 변화하거나 대량의 워크플로우를 효율화하는 데 유리합니다.

카본

카본의 워크플로우 자동화는 예측 가능성을 위해 설계되었습니다. 자동화 기능은 고객 포털 템플릿과 상태에 따라 작업 업데이트, 알림, 클라이언트 확인을 트리거합니다. 반복적인 회계 워크플로우에는 유용하지만, 비표준 요청이나 변동적인 일정을 처리하는 회사의 경우 유연성이 떨어질 수 있습니다.

🏆 승자: ClickUp(ClickUp) - 더 다양한 기능과 AI 기반 자동화 기능 덕분입니다.

기능 #3: 협업 및 커뮤니케이션

ClickUp과 Karbon은 모두 일과 클라이언트 커뮤니케이션을 밀접하게 연결하는 것을 목표로 합니다. 두 플랫폼의 협업 기능 비교는 다음과 같습니다:

ClickUp

ClickUp은 채팅, SyncUp 통화, 문서, 이메일 연동 등의 tools를 통해 실시간 협업을 제공합니다.

프로젝트 내 채팅 채널이 존재하며, AI CatchUp이 중요한 메시지를 강조 표시합니다. 작업이나 문서에 직접 댓글을 달고, 대화를 실행 항목으로 전환하며, 작업 공간 내에서 이메일을 관리할 수 있습니다.

카본

카본은 이메일 커뮤니케이션을 클라이언트 타임라인과 작업 항목 내에서 중앙화하여 @멘션, 공유 받은 편지함, 스레드 가시성을 제공합니다. 그러나 인앱 채팅 및 공동 작업 문서와 같은 도구는 부족합니다.

🏆 승자: 동일 플랫폼 내에서 다양한 실시간 협업 옵션을 제공하는 ClickUp.

레딧에서 ClickUp vs. Karbon 비교

기능 비교는 마쳤지만, 실제로 매일 ClickUp이나 Karbon을 사용해 보면 어떨까요? 실제 사용 경험을 알아보기 위해 전문가들이 솔직한 의견을 공유하는 레딧 스레드를 살펴보았습니다.

이 사용자에 따르면 ClickUp은 약속한 기능을 정확히 수행한다는 점에서 자주 칭찬받습니다:

2017년부터 사용 중입니다. 정말 훌륭합니다. AI 기능이 매우 우수합니다. 비즈니스 두 번째 두뇌로 문서를 활용합니다. 시작 방법을 파악하기 어려울 수 있다는 점 외에는 불만 없습니다. 템플릿이 그 부분을 도와줍니다. 시중에 나와 있는 대부분의 도구를 사용해 봤지만, ClickUp은 여전히 종합적인 프로젝트/제품 관리 플랫폼으로서 모두를 능가합니다(Jira조차도).

2017년부터 사용 중입니다. 정말 훌륭합니다. AI 기능이 매우 우수합니다. 비즈니스 두 번째 두뇌로 문서를 활용합니다. 시작 방법을 파악하기 어려울 수 있다는 점 외에는 불만 없습니다. 템플릿이 그 부분을 도와줍니다. 시중에 나와 있는 대부분의 도구를 사용해 봤지만, ClickUp은 여전히 종합적인 프로젝트/제품 관리 플랫폼으로서 모두를 능가합니다(Jira조차도).

Free Plan조차도 좋은 평가를 받고 있습니다:

ClickUp의 무료 버전은 놀라울 정도로 훌륭합니다… 몇 달째 업그레이드 없이 사용 중인데, 대부분의 요구사항을 충족시켜 줍니다.

ClickUp의 무료 버전은 놀라울 정도로 훌륭합니다… 몇 달째 업그레이드 없이 사용 중인데, 대부분의 요구사항을 충족시켜 줍니다.

카본 고객들의 실제 평가를 확인해 보세요:

저희는 수년간 카본을 사용해왔고 정말 만족합니다. 가격이 다소 비싸긴 하지만 그만한 가치가 있어요… 카본만이 제공했던 독보적인 기능은 협업 워크플로우였죠—워크플로우 항목을 내부뿐만 아니라 클라이언트에게도 할당할 수 있었습니다.

저희는 수년간 카본을 사용해왔고 정말 만족합니다. 가격이 다소 비싸긴 하지만 그만한 가치가 있어요… 카본만의 독보적인 기능은 협업 워크플로우였죠—워크플로우 항목을 내부뿐만 아니라 클라이언트에게도 할당할 수 있었습니다.

💡 전문가 팁: 팀의 업무 방식을 파악하세요. 반복 작업, 서비스 파이프라인, 티켓팅 모델 중 어떤 방식을 따르고 있나요? '검토 대기', '문서 대기', '필드'와 같은 실제 클라이언트 서비스 단계에 맞춰 스윔레인이나 단계를 활용하세요.

회계 회사를 위한 최고의 워크플로우 tool은 무엇일까요?

모든 것을 고려해 본 결과, 카본 대 ClickUp 논쟁에서 선택은 분명합니다.

ClickUp이 우위를 점합니다. 🚀

카본은 회계 전문가에게 적합할 수 있지만, ClickUp은 재무 및 운영부터 제품 및 인사에 이르기까지 모든 팀에 맞는 유연하고 확장 가능한 작업 공간을 제공합니다.

ClickUp Brain, 자동화, 문서, 대시보드, 채팅을 한곳에서 제공하는 ClickUp은 현대적이고 빠르게 변화하는 워크플로우 관리를 위한 더 스마트한 선택입니다.

