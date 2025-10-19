2025년 최고의 작업 공간 software tools 11선

모든 관리자가 겪어본 상황입니다: 팀 회원이 떠나면, 갑자기 프로젝트 절반의 배경 맥락도 함께 사라집니다.

이 마감일은 왜 설정되었나요? 해당 공급업체 회의 최신 상황은 어떻게 되나요? 공유하겠다고 약속한 파일들은 어디에 있나요?

팀 일의 경우, 공유 작업 공간이 아닌 개인의 머릿속에만 존재한다면, 작업 공간 소프트웨어를 사용해 보세요. 이 블로그 글에서는 폭풍이 지나간 후 평온을 되찾을 수 있는 최고의 tools 11가지를 엄선했습니다. ⚒️

주요 작업 공간 소프트웨어 한눈에 보기

무료 프로젝트 관리 소프트웨어 전체를 미리 살펴보세요. 📊

tool 가장 적합한 주요 기능 가격 ClickUp 팀을 위한 맞춤형 올인원 작업 공간 팀 크기: 다수의 클라이언트 프로젝트를 관리하는 디자인, 마케팅, 에이전시 팀에 이상적 작업 관리, AI 지원(ClickUp Brain), 문서 관리, 지식 관리, 대시보드 Free Forever; 기업 맞춤형 설정 가능 Google Workspace Office 365 생태계 내 통합 커뮤니케이션 팀 규모: 프로젝트 관리 및 중견 에이전시에 이상적 문서/시트에서의 실시간 협업, Gemini 기반 AI Gems 챗봇 사용자당 월 $8.40부터 시작 Microsoft Teams Office 365 생태계 내 통합 커뮤니케이션 팀 크기: 프로젝트 관리 및 중견 에이전시에 이상적 실시간 회의 기록, 요약 및 작업 생성용 Copilot AI Free; 사용자당 월 $9.99부터 시작 Basecamp 간편하고 클라이언트 중심의 프로젝트 조정 팀 크기: 중소 규모 에이전시 및 컨설팅사에 이상적 클라이언트 접근, 힐 차트, 메시지 보드, 보고서, 할 일 추적 Free; 사용자당 월 $15부터 시작 Trello 직관적인 칸반 스타일 작업 추적 팀 크기: 프리랜서 및 창의적인 협업자에게 이상적 칸반 보드, 카드 커버, 슬라이드 파워업, 타임라인 보기 Free; 사용자당 월 $6부터 시작 Wrike 간트 차트와 보고 기능을 통한 체계적인 프로젝트 포트폴리오 관리 팀 규모: 소규모 기업 및 프리랜서에게 이상적 의존성을 반영한 간트 차트, 자원 및 예산 추적 기능 Free; 사용자당 월 $10부터 시작 Zoho 프로젝트 저렴하면서도 모든 기능을 갖춘 프로젝트 관리팀 크기: 소규모에서 중간 규모까지 확장 중인 에이전시에 이상적 작업 의존성, 자원 관리, 클라이언트/공급업체 포털 Free; 사용자당 월 $5부터 시작 Airtable 시각적 다양성을 갖춘 유연한 데이터 기반 앱 구축팀 크기: 데이터베이스 스타일의 제어가 필요한 팀에 이상적 관계형 테이블, 인터페이스 디자이너, 자동화 규칙 Free; 사용자당 월 $20부터 시작 Coda Doc-as-app 워크플로우: 인터랙티브한 블록 블록팀 크기: 전략 팀, 지식 운영 팀, 하이브리드 팀에 이상적 대화형 테이블, 팩, 자동화, 회의 및 생산성 템플릿 Free; 사용자당 월 $12부터 시작 ProofHub 포괄적인 프로젝트 관리 및 교정 기능 팀 규모: 내부 커뮤니케이션, 교육, 크리에이티브 검토 팀에 이상적 교정 tools, 내장 채팅, 역할 기반 접근 권한 Free; 월 $50부터 시작 Zoom 원활한 비디오, AI, 비동기 tools팀 크기: 반복적인 회의를 진행하는 기업형 분산 팀에 이상적 HD 비디오, 소그룹 회의실, AI 컴패니언, 화이트보드 Free; 사용자당 월 $16.99부터 시작

작업 공간 소프트웨어에서 무엇을 찾아야 할까요?

디지털 전환 전략에 효과적인 작업 공간 software tool을 만드는 필수 기능은 다음과 같습니다:

실시간 협업 및 커뮤니케이션: 즉시 채팅, 비디오 회의, 주석 달기, 실시간 편집 지원

통합된 작업, 파일 및 워크플로우 관리: 작업 추적, 파일 공유, 코멘트, 승인, 프로젝트 보드를 하나의 인터페이스에 통합합니다.

자동화 및 AI 기능: 일상적인 작업을 처리하고 AI를 활용해 콘텐츠를 요약하거나 알림을 생성하거나 데이터를 분석합니다.

다양한 시각화 보기: 칸반 보드, 캘린더, 타임라인, 간트 차트 등 일 확인을 위한 다양한 방식을 제공합니다.

통합 및 확장성: 기존 작업 공간 tools과 연결되며 맞춤형 워크플로우를 위한 API를 제공합니다.

보안 및 관리자 제어: 강력한 사용자 권한 설정, 암호화, SSO 지원 및 규정 준수 tools를 제공하여 분산된 팀 간 데이터 접근을 안전하게 관리합니다.

🔍 알고 계셨나요? 마크 코작-홀랜드의 저서프로젝트 관리의 역사에 따르면, 고대 건축부터 제국 규모의 사업에 이르기까지 역사 속 프로젝트들은 오늘날 우리가 사용하는 것과 동일한 원칙들—프로젝트 후원, 명확한 팀 구성, 체계적인 프로세스—을 활용했습니다.

최고의 작업 공간 소프트웨어

최고의 작업 공간 소프트웨어를 엄선했습니다. 👇

ClickUp (팀을 위한 맞춤형 올인원 작업 공간으로 최적)

클릭업으로 팀의 작업 공간을 구축하세요 ClickUp에서 작업 공간을 맞춤 설정하세요

오늘날의 일 방식은 문제가 있습니다.

우리의 프로젝트, 지식, 커뮤니케이션은 서로 연결되지 않은 tools에 흩어져 있어 업무 속도를 늦추고 있습니다.

클릭업 프로젝트 관리 소프트웨어는 프로젝트, 지식, 채팅을 한곳에 통합한 '업무용 올인원 앱'으로 이 문제를 해결합니다. AI 기반 기술이 더 빠르고 스마트한 일을 지원합니다.

ClickUp 작업으로 일을 세분화하세요

ClickUp 작업은 플랜이 실행으로 전환되는 곳입니다. 이 블록들은 팀원들이 무엇을, 언제, 누가 완료해야 하는지 파악할 수 있도록 돕는 단계 역할을 합니다.

ClickUp 작업에 의존성을 추가하여 일의 올바른 순서를 설정하세요

제품 출시를 관리한다고 가정해 보세요. '런칭 랜딩 페이지' 작업을 생성한 후, 이를 카피라이팅, 디자인, 개발 통합, 테스트, 출시 단계로 하위 작업으로 세분화하세요. 각 작업에는 담당자, 마감일, 의존성이 설정됩니다.

워크플로우를 맞춤 설정해야 하나요? 채널 유형, 지역, 자산 유형 등을 추적할 수 있는 ClickUp 사용자 지정 필드를 추가하세요. 또한 '법률 검토 중'이나 '개발팀에 의해 블록됨'처럼 팀의 작업 방식을 반영하는 ClickUp 맞춤 작업 상태를 활용할 수 있습니다.

ClickUp Brain으로 더 스마트하게 일하세요

이제 여러분의 작업 공간이 진정으로 강력해지는 순간입니다.

ClickUp Brain은 작업 공간의 모든 부분에 통합된 내장형 AI 어시스턴트입니다.

작업 공간에 관한 모든 질문을 ClickUp Brain에 물어보세요. 즉시 실행 가능한 답변을 받아보세요

작업 설명 작성이나 업데이트 요약에 도움이 필요하신가요? ClickUp Brain을 활용해 다음 단계를 생성하고, 진행을 요약하거나, 업무량에 따라 달력을 자동으로 블록하세요.

휴가 후 업무를 따라잡고 계신가요? 간단히 물어보세요: 지난주 온보딩 프로젝트에서 변경된 사항은 무엇인가요? 또는 웹사이트 리디자인에서 기한이 지난 작업은 무엇인가요?

ClickUp Brain은 댓글, 업데이트, 문서, 채팅, 타임라인 등 전체 작업 공간을 검색하여 명확하고 실행 가능한 답변을 제공합니다. 작업 추가, 관련 문서 연결은 물론 AI를 활용해 이미지 콘셉트나 캠페인을 자동 생성할 수도 있습니다.

💡 ClickUp Brain MAX로 작업 공간을 극대화하세요

보고 작성, 업데이트 요약하다, 또는 아이디어를 실행 가능한 작업으로 전환하는 데 도움이 필요하신가요? 모든 내용을 직접 입력하지 않고도 말이죠. ClickUp Brain MAX 는 속도, 명확성, 그리고 깊은 작업 공간 통합을 위해 설계된 AI 보조 도구입니다.

ClickUp Brain MAX가 모든 작업을 지능형 작업 공간으로 전환하는 방식을 확인하세요—업데이트를 요약하고, 장애 요소를 노출하며, 다음 작업을 자동으로 제안합니다

연속 회의 중이든 긴 프로젝트 브리핑을 처리 중이든, Brain MAX가 다음과 같이 도와드립니다:

핸즈프리로 아이디어를 기록하세요 : 말한 내용, 회의 음성 또는 화면 녹화 내용을 타임스탬프, 요약 및 실행 항목이 포함된 체계적인 문서로 변환합니다

더 스마트하게 질문하고 검색하세요 : 문서, 작업, 댓글, 파일 등 작업 공간 전체에서 단일 쿼리로 즉시 답변을 얻으세요

자동 생성된 깔끔한 콘텐츠: 작업 컨텍스트와 기존 문서를 활용해 클라이언트 제안서, 프로젝트 업데이트, 지식 기반 문서를 몇 초 만에 초안 작성하세요

사용 사례 예시: 마케팅 팀이 제품 출시 후 평가 회의를 마쳤다고 가정해 보세요. 수동으로 회의록을 작성하는 대신, 논의를 녹음하고 Brain MAX에 업로드하면 키 내용과 다음 단계가 모두 포함된 공유 가능한 문서가 즉시 생성됩니다.

💡 전문가 팁: ClickUp Brain MAX를 문서 허브 및 반복 작업과 결합하여 자동화된 검토 워크플로를 설정하세요. 이를 통해 내부 지식을 항상 최신 상태로 유지하고 실행 가능하게 만들 수 있습니다—수동 관리가 필요 없습니다.

ClickUp 문서로 아이디어를 지식으로 전환하세요

작업이 진행되고 팀이 조화를 이루면, 다음 과제는 모든 지식이 어디로 흘러가는지 파악하는 것입니다.

ClickUp Docs는 제품 사양서, 온보딩 체크리스트, 출시 플랜 등 어떤 문서든 팀이 wiki를 작성하고 SOP를 편집하며 실시간으로 협업하는 공간입니다.

*ClickUp 문서 내에서 체크리스트와 풍부한 형식을 추가하세요

예를 들어 팀이 이전에 논의한 '랜딩 페이지' 작업을 일하고 있다고 가정해 보세요. 작업 항목 내에서 바로 문서를 생성해 초안을 작성합니다. 마케팅 팀이 편집을 시작하고, 제품 팀이 의견을 남기며, 법무 팀이 최종 승인을 추가하는 모든 과정이 한 곳에서 이루어집니다.

문서를 작성하는 것은 한 가지입니다. 그 문서가 체계적으로 정리되고 접근 가능하며, 6개월 후에도 유용하게 활용될 수 있도록 하는 것은 또 다른 문제입니다.

바로 여기서 ClickUp 지식 관리 시스템이 단계에 들어갑니다. 팀이 생성하는 모든 문서는 문서 허브에 자동으로 인덱스됩니다. 이 중앙 저장소에서는 폴더별로 정리하고, 주제별로 태그를 지정하며, 고급 권한 설정으로 접근을 제어할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드로 진행을 시각화하세요

프로젝트가 속도를 내기 시작하면 ClickUp 대시보드가 모든 것을 한눈에 파악할 수 있는 가시성을 제공합니다. 올인원 소프트웨어로 작업 상태, 스프린트 속도, 시간 추적, 목표, 번다운 차트 등을 위한 시각적 카드를 활용해 맞춤형 대시보드를 구축할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드로 모든 작업, 마감일, 팀 작업량을 실시간으로 모니터링하세요

예를 들어, 3분기 제품 출시 플랜이라면 다음과 같은 대시보드를 설정하세요: - 업무량 위젯: 디자인 또는 개발 팀의 과부하 여부 확인 - 번다운 차트: 작업 진행 추적 - 목표 추적기: 출시 마일스톤 연계 - 시간 추적 카드: 청구 가능 시간 또는 집중도 모니터링

ClickUp 최고의 기능

워크플로우를 시각적으로 연결하세요: 매력적인 매력적인 ClickUp 화이트보드 내에서 작업 연결 및 실시간 협업을 통해 워크플로우를 구축하고 일을 할당하세요

더 빠르게 움직이세요: HR, 제품, 애자일 등 다양한 분야의 사전 구축된 HR, 제품, 애자일 등 다양한 분야의 사전 구축된 ClickUp 템플릿을 적용하여 설정 과정을 건너뛰고 바로 확장하세요

중요한 사항 추적: ClickUp Goals로 팀 목표, OKR, KPI를 설정하고 실제 작업과 연결하여 진행 상황을 자동으로 모니터링하세요 ClickUp Goals로 팀 목표, OKR, KPI를 설정하고 실제 작업과 연결하여 진행 상황을 자동으로 모니터링하세요

*상황에 맞는 대화 유지: ClickUp 채팅으로 대화를 시작하고, 업데이트를 공유하거나 질문을 던지세요. AI가 키 메시지를 작업으로 전환해 줍니다

실시간 협업: 댓글, 채팅, 교정 기능 등 댓글, 채팅, 교정 기능 등 소셜 인트라넷 기능을 통해 피드백을 공유하세요. 모든 기능이 작업 공간과 직접 연결됩니다

ClickUp의 한도

ClickUp의 넓은 범위의 기능과 맞춤형 옵션은 처음에는 압도적으로 느껴질 수 있습니다. 특히 본격적인 프로젝트 관리 tools를 처음 사용하는 팀에게는 더욱 그렇습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

이 G2 리뷰가 모든 것을 말해줍니다:

ClickUp은 에이전시 내부 작업 관리 방식을 완전히 바꿔놓았습니다. 한 곳에서 팀 전체의 워크플로우를 추적하고, 긴급한 작업을 우선순위로 처리하며, 커뮤니케이션을 중앙 집중화할 수 있게 해주죠. 프로세스 자동화, 다양한 뷰(목록, 보드, 달력 등) 간 전환, 타 도구 연동 기능 덕분에 제 일일 생산성이 크게 향상되었습니다. 이 올인원 플랫폼은 저희 워크플로우에 완벽히 적응하며 팀 관리를 훨씬 효율적으로 만들어줍니다.

📮 ClickUp 인사이트: 컨텍스트 전환은 팀의 생산성을 서서히 잠식하고 있습니다. 저희 연구에 따르면 일 중 발생하는 방해 요소의 42%가 플랫폼 전환, 이메일 관리, 회의 간 이동에서 비롯됩니다. 이러한 비용이 많이 드는 방해 요소를 없앨 수 있다면 어떨까요? ClickUp은 모든 워크플로우(및 채팅)를 하나의 간소화된 플랫폼으로 통합합니다. 채팅, 문서, 화이트보드 등 다양한 채널에서 작업을 시작하고 관리하세요. AI 기반 기능이 맥락을 연결하고 검색 가능하며 관리하기 쉽게 유지해 줍니다!

2. Google Workspace (내장형 AI로 원활한 협업 생산성에 최적)

via Google 작업 공간

구글 앱스(Google Apps)로 시작해 G Suite로 이름을 바꾼 구글 워크스페이스(Google Workspace)는 구글이 개발한 클라우드 기반 생산성 및 협업 제품군입니다. Gmail, 캘린더, 드라이브, 문서, 스프레드시트, 프레젠테이션, 미트, 채팅 등 필수 tools를 통합 제공합니다.

이 tool 세트는 맞춤형 비즈니스 이메일 주소, 공유 클라우드 스토리지, 화상 회의, 인스턴트 메시징, 통합 AI 지원 등의 기능을 갖춘 협업형 작업 공간을 제공합니다.

Google 작업 공간 최고의 기능

Gemini AI 를 활용하여 Gmail에서 글 작성 및 요약하다, Sheets에서 인사이트 생성, 슬라이드 디자인, Docs에서 브레인스토밍을 수행하세요

NotebookLM 에 문서, 브리핑 또는 보고서를 업로드하면 요약이나 오디오 개요를 받아보세요

팀 설문조사, 승인 워크플로우 또는 자산 추적을 위한 AppSheet 로 코딩 없이 앱을 구축하세요

Google 캘린더를 활용하여 클라이언트와 팀원이 맞춤형 예약 페이지를 통해 자동으로 시간을 예약할 수 있도록 하세요

Google 작업 공간의 한도

복잡한 워크플로우나 심층적인 관리 통제가 필요한 팀에는 적합하지 않아, 사용자들이 Google 작업 공간 대안을 찾게 만듭니다

Google Drive 데스크탑 버전이 명확한 해결책 없이 갑자기 종료될 수 있습니다

Google 작업 공간 가격 정책

비즈니스 스타터: 사용자당 월 $8.40

business Standard: *사용자당 월 $16.80

Business Plus: 사용자당 월 $26.40

기업 플러스: 사용자당 월 $42

Google 작업 공간 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (43,300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (17,200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Google Workspace에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 후기를 소개합니다:

작업 공간 설계에 있어서는 Google이 다른 어떤 업체보다도 뛰어납니다. 최대한 빠르게 최대한 많은 완료됨을 처리할 수 있도록 도와주니까요. 다만 Microsoft 365보다 더 자주 다운되는 단점이 있습니다.

작업 공간 설계에 있어서는 Google이 다른 어떤 업체보다도 뛰어납니다. 최대한 빠르게 최대한 많은 완료됨을 처리할 수 있도록 도와주니까요. 다만 Microsoft 365보다 더 자주 다운되는 건 사실입니다.

🔍 알고 계셨나요? PMBOK®에서 정의한 프로젝트 관리의 9가지 지식 영역은 프로젝트를 효과적으로 관리하는 데 필요한 모든 것을 포괄합니다: 통합, 범위, 시간, 비용, 품질, 인적 자원, 커뮤니케이션, 위험, 조달.

3. Microsoft Teams (Office 365 생태계 내 통합 커뮤니케이션에 최적)

via Microsoft

Microsoft Teams는 Microsoft 365 제품군의 일부인 클라우드 기반 협업 플랫폼으로, 채팅, 회의, 통화, 파일 공유 및 앱 통합을 위해 설계되었습니다. 이 tool은 실시간 그룹 및 1:1 채팅과 고품질 비디오 및 영상 통화를 함께 제공합니다.

Google 작업 공간에 비해 더 세밀한 관리 권한을 제공합니다. 사용자는 프로젝트, 부서 또는 주제별로 전용 '팀' 또는 채널을 생성할 수 있으며, 이를 통해 스레드형 대화, 풍부한 미디어 공유, 검색 가능한 기록 관리가 가능합니다.

Microsoft Teams 최고의 기능

Intelligent Recap 과 같은 AI 기반 tools를 활용하여 모든 통화를 더 집중적이고 실행 가능한 방향으로 이끌어 보세요 브랜드화된 회의 및 커뮤니케이션 플랜 템플릿 내에서과 같은 AI 기반 tools를 활용하여 모든 통화를 더 집중적이고 실행 가능한 방향으로 이끌어 보세요

전통적인 데스크폰을 Teams Phone 으로 교체하세요. 통화 라우팅, 음성 사서함, 자동 응답 시스템, 직통 전화(DID)를 지원합니다

버전 기록 및 코멘트 기능을 통해 Word, Excel, PowerPoint 파일을 Teams 내에서 직접 편집하세요

Microsoft Teams의 한도

회의 중에도 여전히 동결, 통화 끊김, 화면 공유 오류가 흔히 발생합니다

호스트는 세분화된 제어 권한이 부족하며, 회의 역할이 초기 참가자에게 우연히 기본값이 설정될 수 있습니다

Microsoft Teams 가격 정책

Microsoft Teams: 무료

Microsoft 365 개인용: 사용자당 월 $9.99

Microsoft 365 Family: 사용자당 월 $12.99

Microsoft Teams Essential: 사용자당 월 $4.80

Microsoft 365 비즈니스 베이직: 사용자당 월 $7.20

Microsoft 365 비즈니스 스탠다드: 사용자당 월 $15

Microsoft Teams 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.4/5 (16,200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (10,200개 이상의 리뷰)

🧠 재미있는 사실: 1954년은 현대 경영학에 있어 중요한 해였습니다. 바로 이 해에 미국 공군 장군 버나드 슈리버가 '프로젝트 관리'라는 용어를 처음 사용했으며, 피터 드러커는 그의 저서 경영의 실천에서 목표 관리를 소개했습니다.

4. Basecamp (간단하고 클라이언트 친화적인 프로젝트 조정에 최적)

via Basecamp

Basecamp(Basecamp)는 37signals(현재는 원래 이름으로 복귀)가 설계한 간결한 브라우저 기반 프로젝트 관리 및 팀 협업 플랫폼입니다. 각 프로젝트에 할 일 목록, 메시지 게시판, 파일 저장소, 실시간 그룹 채팅(캠프파이어), 통합 일정을 포함하는 작업 공간을 생성하는 데 도움을 줍니다.

이 플랫폼은 자동화된 체크인 질문 기능도 제공하여 팀원들이 '오늘 어떤 일을 했나요?'와 같은 반복적인 쿼리에 답변하도록 프롬프트합니다.

Basecamp의 주요 기능

힐 차트 로 일이 원활하게 진행되는 부분과 막히는 부분을 파악하세요

LineUP 과 Mission Control 을 통해 업무량을 모니터링하고, 일정 충돌을 파악하며, 여러 프로젝트 간 타임라인을 조정하세요.

핑과 Hey! 메뉴를 통한 직접 메시지 및 알림으로 커뮤니케이션을 간소화하세요

Basecamp의 한도점

심층적인 대시보드 및 성과 분석 기능이 부족합니다.

알림은 스마트한 필터링이나 우선순위 지정 없이는 쌓이기만 합니다

Basecamp 가격 정책

Free

Basecamp Plus: 사용자당 월 $15

Basecamp 프로 Unlimited: 월 $299 (연간 결제)

Basecamp 평가 및 리뷰

G2: 4. 1/5 (5,300개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.3/5 (14,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Basecamp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에서 직접 발췌:

프로젝트 작업 추적에는 제 역할을 하며 사용자가 비교적 빠르게 설정하고 실행할 수 있습니다. 하지만 사용자 인터페이스가 그다지 좋지 않고 다소 한도적이거나 불필요한 기능으로 부풀려져 있습니다…사용자 인터페이스가 그다지 좋지 않고 다소 한도적이거나 불필요한 기능으로 부풀려져 있습니다. 너무 많은 항목이 열려 있으면 추적이 어려워지므로, 할 일 관리에는 여전히 더 깔끔한 다른 tools를 사용해야 합니다. 통합 기능이 제한적입니다. *

5. Trello (직관적인 칸반 방식의 작업 추적에 최적)

via Trello

Trello는 움직임 속에서 생각하는 팀을 위해 만들어졌습니다. 시각적 보드는 흩어진 아이디어와 할 일 목록을 체계적인 워크플로우로 전환하여 관리하기 쉽고 실행하기 더욱 간편하게 만들어줍니다.

모든 워크플로우를 단계로 분할하고, 작업을 할당하며, 마감일을 설정하고, 체크리스트를 추가할 수 있습니다. 내장된 AI 어시스턴트 Butler를 통해 작업을 자동화할 수도 있습니다. 또한 PowerUps를 활용해 달력, 시간 추적, 분석 기능 등을 추가하고 생태계와의 심층적 연동을 통해 Trello의 기능을 확장할 수 있습니다.

Trello의 최고의 기능들

이메일, Slack, Teams에서 작업, 아이디어, 실행 항목을 즉시 저장할 수 있는 Trello 수신함 으로 모든 것을 포착하세요.

Trello 보드 로 팀의 진행 방식을 반영하여 일들을 시각적으로 정리하세요. 열, 카드, 체크리스트, 마감일을 활용하세요.

카드 미러링 기능으로 여러 보드에 작업을 동기화하여 동일한 할 일을 여러 곳에서 추적하세요.

Trello의 한도

심층적인 통찰력과 기본 제공 보고 tools이 부족합니다.

사용자는 카드를 삭제하기 전에 반드시 보관해야 하며, 이는 불필요한 클릭을 추가합니다.

Trello 가격 정책

Free

표준 요금: 사용자당 월 $6

프리미엄: 월 $12.50/사용자당

기업: 사용자당 월 $17.50 (연간 청구)

Trello 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (13,700개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (23,600개 이상의 리뷰)

🔍 알고 계셨나요? 한 연구에 따르면 사람들은 더 짧은 마감 기한에 더 빠르고 단호하게 반응합니다. 이는 단순히 긴급함 때문이 아니라, 이러한 마감 기한이 행동 중심 목표와 더 잘 부합하기 때문입니다. 그러나 마감 기한만으로는 충분하지 않습니다. 마감 기한은 개인의 현재 마음가짐과 일치할 때 가장 효과적입니다.

6. Wrike (간트 및 보고 기능을 통한 체계적인 프로젝트 포트폴리오 관리에 최적)

via Wrike

Wrike는 클라우드 기반의 기업용 작업 관리 플랫폼으로, 팀이 단순한 프로젝트부터 복잡한 프로젝트까지 효율적으로 계획하고 추적하며 완료할 수 있도록 지원합니다. 프로젝트 규모가 커질수록 뛰어난 맞춤형 기능을 제공한다는 점이 특징입니다. 팀 업무량, 프로젝트 진행 상태, 기한 초과 항목, 우선순위가 높은 캠페인 등 중요한 사항을 정확히 파악할 수 있는 맞춤형 대시보드를 생성할 수 있습니다.

또한 크리에이티브 팀을 위해 Wrike Proof는 내장된 마크업 및 버전 tools를 제공합니다. PDF, 이미지, 비디오를 검토하고, 타임스탬프가 포함된 코멘트를 남기며, 파일 버전을 비교하고, 승인을 위해 파일을 전달할 수 있습니다.

Wrike의 주요 기능

요청 양식 으로 일이 프로젝트 관리 시스템에 입력되는 방식을 표준화하세요

Klaxoon 기반 공유 화이트보드 로 실시간 아이디어 구상, 브레인스토밍, 플랜을 시각화하여 팀 협업을 구현하세요

반복 가능한 워크플로우를 워크 인텔리전스 로 자동화하여 장애 요소를 자동 에스컬레이션하고 업무 인계를 트리거하세요

AI 리스크 예측으로 프로젝트 문제와 잠재적 지연을 조기에 예측하세요

Wrike의 한도

기존 기술 스택과 Wrike를 동기화하는 것이 항상 원활한 것은 아닙니다

일부 사용자는 특히 대규모 프로젝트 관리 시 불완전하거나 경직된 필터링 옵션으로 어려움을 겪습니다

Wrike 가격 정책

Free

팀: 사용자당 월 $10

비즈니스: 사용자당 월 $25

기업: *맞춤형 가격

피나클: 맞춤형 가격

Wrike 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.2/5 (4,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4. 4/5 (2,800개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Wrike에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

실제 사용자의 후기를 들어보세요:

요청 사항을 쉽게 처리하고 모든 단계에서 진행 상황이 어떻게 진행되는지 팔로워할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 브리프를 별도로 작성한 후 업로드하는 번거로움 없이 애플리케이션 내에서 직접 작성할 수 있다면 더 좋을 것 같습니다.

7. Zoho Projects (가성비 좋은 풀 기능 프로젝트 관리에 최적)

via Zoho 프로젝트

Zoho Projects는 플랜 변경 시 자동 업데이트되는 작업 목록, 마일스톤, 간트 차트로 일을 체계적으로 관리합니다. 내장된 시간 추적 기능을 통해 플랫폼을 벗어나지 않고도 타이머와 타임시트로 시간을 기록할 수 있습니다.

또한 반복 작업을 줄이기 위해 워크플로우, SLA, webhook, 예약된 비즈니스 규칙을 제공합니다. Zoho Projects는 다른 Zoho 앱 및 Slack, Microsoft Teams 같은 외부 tools와도 연동되며, 이동 중에도 업데이트할 수 있는 모바일 기기 기능도 포함됩니다.

Zoho 프로젝트 주요 기능

블루프린트 로 일을 자동화하세요 복잡한 작업 흐름을 표준화하고 더 나은 팀 관리를 결과하는로 일을 자동화하세요

이슈 추적 으로 버그 해결을 간소화하세요. 이슈 분류, 상태 업데이트 자동화, GitHub 및 Bitbucket 연동 기능을 제공합니다

Zia AI 로 프로젝트 데이터를 요약하고, 업데이트 시 톤을 자동 조정하며, 콘텐츠를 번역하세요

Blueprint Editor로 드래그 앤 드롭 tools를 활용해 맞춤형 워크플로를 설계하고 작업 단계를 정의하세요

Zoho 프로젝트의 한도

이 작업 공간 소프트웨어는 온보딩 및 교육에 상당한 투자가 필요합니다

10개 이상의 프로젝트를 관리하게 되면 설정, 탐색, 템플릿 구성이 번거로워질 수 있습니다

Zoho 프로젝트 가격 정책

Free

프리미엄: 사용자당 월 $5

기업: 사용자당 월 $10

Zoho 프로젝트 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (800개 이상의 리뷰)

🔍 알고 계셨나요? 파레토 차트의 80/20 법칙은 놓친 마감일의 80%가 단 20%의 작업 유형에서 비롯될 수 있음을 의미합니다. 한 장의 차트로 문제의 원인을 빠르게 파악할 수 있어, 회고 및 사후 분석을 간소화하는 데 필수적인 도구입니다.

8. Airtable (시각적 다양성을 갖춘 유연한 데이터 기반 앱 구축에 최적)

via Airtable

Airtable(에어테이블)은 스프레드시트의 친숙함과 관계형 데이터베이스의 강력한 기능을 결합한 클라우드 기반 작업 공간 소프트웨어입니다. 사용자는 '베이스(base)'를 구축하는데, 이는 테이블로 구성된 미니 앱과 유사합니다. 여기서 필드(예: 텍스트, 첨부 파일, 드롭다운 메뉴)를 정의하고 테이블 간 연결된 레코드를 연결하여 관계를 모델링합니다.

테이블을 설정하고 연결된 상태를 유지하는 것부터 시작하세요. 예를 들어 클라이언트를 프로젝트에 연결하거나 재고를 주문에 연결하는 식입니다. 그런 다음 다양한 워크플로우 요구에 맞춰 그리드(스프레드시트 형식), 칸반, 달력, 갤러리 또는 타임라인/간트 차트 보기를 전환하세요.

Airtable 최고의 기능

AI 앱 빌더 로 원시 데이터를 완전한 비즈니스 tools로 즉시 변환하여 앱을 구축하세요

AI 에이전트 를 통해 지능형 워크플로우를 구축하세요. 컨텍스트 기반 트리거와 작업에 따라 앱 내에서 자동으로 실행됩니다

HyperDB로 대규모 데이터셋을 연결하여 Snowflake, Databricks 등의 소스에서 수백만 건의 레코드를 가져온 후, 이를 기반으로 앱을 구축하세요

Airtable의 한도

크고 복잡한 작업 공간은 속도 저하를 경험할 수 있습니다

데이터 내보내기가 직관적이지 않아, 사용자들은 필드 병합 시 불편함을 보고했습니다

Airtable 가격 정책

Free

팀: 사용자당 월 $20 (연간 결제)

비즈니스: 사용자당 월 $45 (연간 결제)

기업: 맞춤형 가격

Airtable 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.6/5 (2,900개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Airtable에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

실제 사용자의 짧은 후기:

에어테이블(Airtable)은 스프레드시트의 간편함과 앱 같은 기능을 결합한 탁월한 데이터 저장소로, 다양한 사용 사례에 매우 유연하게 대응합니다. 다만 대규모 데이터셋을 다루는 프로젝트에는 적합하지 않을 수 있습니다. 필요에 따라 레코드 한도가 병목 현상이 될 수 있기 때문입니다.

9. Coda (대화형 블록을 활용한 문서 기반 앱 워크플로우에 최적)

via Coda

코다는 문서가 성장하여 전체 작업 공간을 운영하게 된 결과물입니다. 의사 결정을 문서화하거나 내부 tools를 구축하거나 맞춤형 앱을 개발할 때, 이 디지털 작업 공간 소프트웨어는 문서 작성만큼이나 간편하게 느껴지지만 훨씬 더 유용합니다.

이 플랫폼은 서로 참조 가능한 테이블, 어디서나 수식을 지원하는 기능, 미니 데이터베이스처럼 작동하는 기능을 갖춘 리치 텍스트 편집기를 결합합니다. 또한 수식과 버튼으로 맞춤형 앱을 구축할 수 있어 코딩 능력과 관계없이 누구나 특수 tools를 대체하거나 반복 작업을 자동화할 수 있습니다.

Coda의 주요 기능

스마트 테이블 로 정적 문서를 동적 tools로 전환하세요. 편집 내용을 동기화하며, 보기를 맞춤 설정하고, 데이터를 업데이트합니다

기업 AI 어시스턴트 Coda Brain 으로 답변 생성 및 작업 자동화

Coda + Snowflake 기반의 라이브 쿼리 로 실시간 데이터 인사이트를 제공하는 지능형 대시보드와 보고서를 생성하세요

Coda Packs로 Slack, Jira, Salesforce 같은 앱을 문서 내에 직접 통합하세요

Coda의 한도

유료 'Doc Maker' 역할이 부여된 사용자만 핵심 내부 지식 기반을 생성하거나 편집할 수 있습니다

많은 기능은 코다 전용 교육이나 기술적 역량을 갖춘 관리자가 필요합니다

Coda 가격 정책

Free

Pro: 사용자당 월 $12

팀: 사용자당 월 $36

기업: *맞춤형 가격

Coda 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (90개 이상의 리뷰)

💡 전문가 팁: 매주 작업 공간 소프트웨어의 역할 기반 권한 설정과 접근 로그를 반드시 검토하세요. 데이터 보안 조치는 누가, 무엇을, 언제 볼 수 있는지 파악하는 것에서 시작됩니다 .

10. ProofHub (올인원 프로젝트 관리 및 교정에 최적)

via ProofHub

ProofHub의 작업 공간 소프트웨어는 팀에게 프로젝트 계획, 실시간 협업 및 교정 기능을 제공합니다. 프로젝트를 구축하고, 작업을 할당하며, 칸반 보드, 간트 차트, 테이블 또는 달력에서 진행 상황을 확인할 수 있습니다.

그룹 및 1:1 채팅, 스레드형 토론, 공지사항, 인라인 교정 tools를 통해 커뮤니케이션이 이루어지며, 파일을 표시하고 버전 기록을 관리할 수 있습니다.

ProofHub의 주요 기능

토론 기능을 통해 집중된 스레드를 시작하여 맥락에 맞춰 협업하고 아이디어, 파일, 피드백을 공유하세요

반복 일정에 검증된 워크플로우와 프로젝트 설정을 재사용할 수 있는 템플릿으로 온보딩 속도를 높여보세요

팀 공지사항과 달력 보기로 모든 구성원이 마일스톤, 성공 사례, 다가오는 마감일을 파악할 수 있도록 일정을 공유하세요

ProofHub의 한도

ProofHub에는 반복적인 작업을 위한 내장형 /AI 워크플로우 자동화가 부족합니다

Slack이나 Google 캘린더 같은 인기 tools에 대한 기본 애드온은 제공하지 않습니다

ProofHub 가격 정책

Free

필수: 월 50달러

궁극의 제어: 월 $99

ProofHub 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (90개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (130개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ProofHub에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 리뷰어에 따르면:

ProofHub는 우리 팀 모든 사용자에게 사용하기 쉬운 점이 마음에 듭니다. 다만 의존성 개발을 위한 UI는 다소 어려울 수 있다고 생각합니다.

via Zoom

Zoom은 2011년 단순하면서도 고품질의 비디오 회의 tool로 시작하여, 이후 'Zoom Workplace'로 불리는 원격 근무 플랫폼으로 진화했습니다. 사용하기 쉬운 HD 비디오 회의, 화면 공유, 녹화, 소그룹 회의실, 가상 배경, 대기실 및 종단 간 암호화와 같은 보안 기능으로 여전히 가장 선호되는 tool입니다.

단순한 팀 커뮤니케이션 앱이 아닌, 팀원들이 함께 문서를 공동 저자하고, 작업을 플랜하며, wiki를 구축할 수 있는 모듈을 제공합니다.

Zoom 최고의 기능

회의 요점을 기록하고, 이메일을 초안 작성하며, 할 일을 표시하는 AI 컴패니언 으로 실행 항목을 우선순위화하고 추적하세요

팀 채팅 과 스케줄러 로 커뮤니케이션을 통합하여 전체 워크플로우를 원활하게 유지하세요

작업 공간 예약 및 디지털 사이니지로 하이브리드 업무 환경을 체계적으로 관리하여 팀원들이 분산된 사무실 간 어디에서 회의하고, 일하며, 협업할지 정확히 파악할 수 있도록 하세요

Zoom의 한도

조직 외부 구성원에게는 공동 호스트 역할을 사전 할당할 수 없습니다

특정 디자인 요소로 인해 호스트와 공동 호스트가 회의를 관리하기가 다소 어려워집니다

Zoom 가격 정책

Free

프로: 월 $16.99 (1~99명 사용)

비즈니스: 월 $21.99 (1-250명 사용자)

Zoom 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (54,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (14,300개 이상의 리뷰)

📮ClickUp 인사이트: 회의 효율성 설문조사 결과에 따르면 응답자의 약 40%가 주당 4~8회 이상의 회의에 참석하며, 각 회의는 최대 1시간까지 소요됩니다. 이는 조직 전체가 회의에 할애하는 시간이 엄청난 규모임을 의미합니다. 그 시간을 되찾을 수 있다면 어떨까요? ClickUp의 통합 AI 노트 작성 기능은 즉각적인 회의 요약으로 생산성을 최대 30%까지 높여줍니다. 동시에 ClickUp Brain은 자동화된 작업 생성 및 간소화된 워크플로우를 지원하여 수시간의 회의를 실행 가능한 통찰력으로 전환합니다.

