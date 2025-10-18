논의를 체계화하는 무료 에버노트 회의 노트 템플릿

회의를 마치고 모든 상황을 완벽히 파악한 기분으로 자리를 떴습니다.

이틀이 지난 지금, 여러분이 가진 건 흐릿한 기억과 단 한 줄의 노트도 없다는 사실뿐입니다.

에버노트 회의 노트 템플릿은 이런 일이 다시는 발생하지 않도록 보장합니다.

회의 기록에 대한 공간을 이상의 기능을 원하신다면? 일 모든 것 앱 ClickUp이 제공하는 템플릿으로 노트를 실행 가능한 항목으로 전환하세요. 🤩

시작해 보세요! 💪

한눈에 보는 최고의 에버노트 회의 노트 템플릿

다음은 최고의 에버노트 및 ClickUp 회의 노트 템플릿을 요약한 테이블입니다:

에버노트 회의 노트 템플릿이란 무엇인가요?

에버노트 회의 노트 템플릿은 전문가들이 회의에서 중요한 정보를 신속하게 기록하고 체계화할 수 있도록 돕는, tool 내에서 미리 디자인된 재사용 가능한 레이아웃입니다.

이러한 회의 노트 템플릿은 일반적으로 날짜, 시간, 참석자, 아젠다, 논의 사항, 결정 사항, 실행 항목, 다음 단계 등 회의 세부 정보를 위한 전용 섹션을 포함합니다.

좋은 에버노트 회의 노트 템플릿의 조건은 무엇인가요?

에버노트 템플릿에서 찾아야 할 사항은 다음과 같습니다:

회의 세부 정보로 시작: *날짜, 시간, 위치(또는 링크), 참석자 정보를 입력할 수 있는 필드를 포함하여 회의 맥락을 설정합니다

아젠다: *토론 주제나 오브젝트를 목록으로 표시할 수 있는 섹션을 제공하여 시작부터 모두가 같은 방향을 바라보게 합니다

실시간 노트 스페이스 확보: *주요 논의 사항, 인용문 또는 브레인스토밍 아이디어가 떠오를 때마다 유연하게 기록할 수 있도록 합니다

행동 항목 추적: 소유자, 마감일, 상태를 위한 열을 포함하여 책임성을 보장합니다

*일관된 형식 사용: 제목, 글머리 기호 또는 테이블을 통해 팀이 노트를 빠르게 훑어보고 검토할 수 있도록 지원합니다

후속 조치 섹션 추가: 다음 회의에서 재검토할 다음 단계, 예정된 아젠다 항목 또는 질문을 기록할 스페이스를 마련합니다

연결된 파일 또는 첨부 파일 포함: 보고, 프레젠테이션, 문서 등 지원 자료와 함께 보고, 프레젠테이션, 문서 등 지원 자료와 함께 Evernote 통합을 지원합니다

Free 에버노트 회의 노트 템플릿

효과적인 회의 운영을 돕는 에버노트 템플릿 갤러리의 무료 옵션 몇 가지를 소개합니다. 💁

1. 에버노트 회의 노트 템플릿

via Evernote

이 에버노트의 회의록 템플릿은 팀 논의와 결정을 기록하는 깔끔하고 체계적인 방식을 제공합니다. 회의를 세 가지 핵심 부분으로 구분합니다: 회의 세부사항, 회의 목표, 회의 노트.

목표 섹션은 주제별로 분류된 체크박스가 포함된 간단한 테이블 형식으로 기능하여 팀이 실시간으로 진행 상황을 시각적으로 추적할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

세부사항, 목표, 노트를 위한 체계적인 섹션으로 회의의 핵심 내용을 빠르게 기록하세요

체크박스와 테이블을 활용해 실시간으로 진행 상황을 시각적으로 추적하세요

깔끔하고 따라하기 쉬운 형식으로 팀 간 조직화와 협업을 유지하세요

📌 추천 대상: 마케팅 팀 리더, 크리에이티브 프로젝트 관리, 팀 간 브랜딩 전략을 조정하고 업무를 분배해야 하는 원격 근무 전문가.

2. 에버노트 회의 아젠다 템플릿

via Evernote

이 에버노트 회의 아젠다 템플릿은 주간 시간 관리를 위한 필수 tool입니다. 시간별로 일주일을 지도하는 간단한 색상 구분 테이블을 통해 명확하고 의도적으로 하루를 구조화합니다.

상단에는 협상 불가 사항 체크리스트가 있어 주간 최우선 순위 3가지를 강조하는 데 유용합니다. 그 아래에는 오전 8시부터 저녁 시간대까지 시간대별로 구분된 일일 스케줄이 배치됩니다.

🌟 여러분이 이 템플릿을 좋아할 이유:

색상 코드화된 시간대별 일정으로 한눈에 주간 플랜을 세우세요

협상 불가 사항 체크리스트를 활용하여 우선순위를 강조하세요

아젠다 항목 시간을 제한하여 집중력과 효율성을 유지하세요

📌 추천 대상: 여러 커밋을 병행하는 원격 근무자나 직장인으로, 일주일 계획을 시각적으로 정리하고 싶은 분들.

💡 프로 팁: ClickUp Brain을 활용해 콘텐츠를 요약하고 후속 조치를 가속화하세요. 주당 여러 회의에 참여하는 원격 팀과 관리자에게 큰 도움이 됩니다. *예시 프롬프트: 이번 회의의 키 내용, 결정 사항 및 다음 단계를 요약하세요. 담당자와 마감일이 지정된 작업 목록을 작성하세요 ClickUp Brain으로 즉각적인 회의 요약 생성

3. 에버노트 아이디어 브레인스토밍 템플릿

via Evernote

에버노트의 아이디어 브레인스토밍 템플릿은 회의 노트 섹션으로 시작됩니다. 여기에서 캘린더 이벤트와 연결된 상태로 주제, 날짜, 참석자 등 기본 세부 사항을 기록할 수 있습니다.

브레인스토밍 시작 섹션은 목표, 과제, 기회를 프롬프트하여 논의의 단계를 설정합니다. 마지막으로 아이디어 생성 섹션은 모든 제안을 글머리 기호나 짧은 단락으로 기록할 수 있는 무료 스페이스를 제공합니다.

🌟 여러분이 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

목표, 과제, 기회에 대한 프롬프트로 브레인스토밍 세션을 시작하세요

모든 아이디어를 무료 형식의 섹션에 담아보세요

달력 이벤트와 참석자를 연결하여 원활한 회의 준비를 진행하세요

📌 추천 대상: 생산적인 브레인스토밍 세션과 제품 회의를 진행하는 팀 리더, 이벤트 기획자, 제품 디자이너.

🧠 재미있는 사실: 역사상 가장 유명한 '회의' 중 하나? 소크라테스가 아테네 아고라에 서서 지나가는 사람들에게 삶의 의미에 대해 질문했던 순간입니다. 철학, 민주주의, 공공 담론이 모두 여기서 뿌리를 내렸죠. 달력 초대장 필요 없어요—그냥 나타나서 실존적 불안감을 가져오기만 하면 됩니다.

4. 에버노트 프로젝트 플랜 템플릿

via Evernote

이 에버노트 회의 노트 템플릿은 복잡하고 다단계 일을 체계적인 구조로 제공합니다. 마케팅 캠페인이나 클라이언트 납품물을 관리할 때, 실행 가능한 단위로 일을 세분화해 줍니다.

상단의 클릭 가능한 목차를 통해 섹션 간 이동이 용이하며, 각 단계별 작업 노트와 유용한 링크를 위한 전용 스페이스가 마련되어 있습니다.

🌟 여러분이 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

복잡한 프로젝트를 실행 가능한 단계로 분할하고 전용 노트 섹션을 활용하세요

클릭 가능한 테이블을 사용하여 섹션 간을 쉽게 이동하세요

단일 통합 스페이스에서 결과물과 팀 기여도를 체계적으로 추적하세요

📌 추천 대상: 회의 관리 소프트웨어 내에서 여러 결과물이나 팀 기여도를 가볍지만 효과적으로 추적해야 하는 작가 및 프로젝트 코디네이터에게 이상적입니다.

📮ClickUp 인사이트: 응답자의 21%가 회의, 이메일, 프로젝트에 AI를 적용해 업무 역량을 강화하고자 합니다. 대부분의 이메일 앱과 프로젝트 관리 플랫폼에는 AI 기능이 통합되어 있지만, tools 간 워크플로를 원활하게 통합하기에는 부족할 수 있습니다. 하지만 ClickUp이 그 코드를 찾았습니다! ClickUp의 AI 기반 회의 관리 기능을 통해 아젠다 항목을 쉽게 생성하고, 회의 내용을 기록하며, 회의 노트에서 작업을 생성 및 할당하고, 녹음 내용을 텍스트로 변환하는 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. AI 노트 작성 도구와 ClickUp Brain을 활용하세요. Stanley Security의 클라이언트처럼 주당 최대 8시간의 회의 시간을 절약하세요!

5. 에버노트 코넬 노트 템플릿

via Evernote

이 코넬 노트 템플릿은 더 스마트하고 체계적인 노트를 작성하고자 하는 모든 분에게 검증된 레이아웃입니다.

이 노트 작성 앱의 템플릿은 노트를 세 가지 키 영역으로 구분합니다: 핵심 질문, 주요 아이디어, 노트. 이 레이아웃은 질문을 프롬프트하고 핵심 포인트를 식별한 후 이를 지원하는 세부 사항이나 예시로 확장하도록 유도함으로써 적극적인 청취 또는 독서를 장려합니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

질문, 주요 아이디어, 노트를 위한 검증된 3열 레이아웃으로 기억력을 높여보세요

회의나 교육 중 적극적인 경청과 깊은 이해를 장려하세요

향후 참조를 위해 정보를 효율적으로 정리하고 검토하세요

📌 추천 대상: 강의, 웨비나, 독서 자료에서 더 많은 내용을 기억하고 싶은 교육 세션 참석 전문가.

🧠 재미있는 사실: 회의 개념은 2,600년 전 고대 그리스에서 시작되었습니다. 사람들은 아고라( Agora)라는 중앙 스페이스에 모여 아이디어를 교환하고 토론하며 심지어 수다를 떨기도 했습니다. 아고라는 문자 그대로 회의 장소를 의미합니다.

6. 에버노트 데일리 플래너 템플릿

via Evernote

이 일일 플래너 템플릿은 시간 블록별로 하루를 관리할 수 있는 간단하면서도 강력한 방법입니다. 아침부터 저녁까지 안내하는 구조로, 명확하게 구분된 시간대, 작업용 체크리스트, 링크·노트·위치 정보를 기록할 수 있는 열이 마련되어 있습니다.

구조는 오전과 오후 섹션으로 나뉘어 업무, 휴식, 개인 용무를 균형 있게 관리하기 쉽습니다. 회의 통화나 브랜드 가이드라인 연결된 스페이스가 필요하신가요? 해당 스페이스가 마련되어 있습니다. 점심 플랜이나 배송물 수령이 있으신가요? 그런 노트도 추가하세요.

🌟 여러분이 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

아침과 오후 작업을 위한 명확한 시간 블록으로 하루를 구조화하세요

체크리스트와 노트 열을 활용하여 회의, 할 일, 링크를 관리하세요

간결한 시각적 플래너로 일과 개인 생활의 균형을 유지하세요

📌 추천 대상: 프로젝트 회의, 집중 일, 일상 업무를 균형 있게 관리하기 위해 시간 블록별 보기를 필요로 하는 프리랜서, 원격 근무자, 바쁜 팀 회원.

7. 에버노트 주간 플래너 템플릿

via Evernote

주요 주간 우선순위와 일일 세부 계획이라는 두 개의 깔끔한 섹션으로 구성된 이 에버노트 회의 노트 템플릿은 한 단계 물러서서 더 넓은 시각으로 작업을 보기할 수 있게 해줍니다.

책임 사항을 카테고리(업무, 건강, 생활, 마감일)별로 정리하고 매일 가장 중요한 일을 빠르게 파악할 수 있습니다. 상단의 우선순위 그리드는 절대 양보할 수 없는 핵심 사항을 확실히 잡도록 도와줍니다. 그 아래에는 매일의 일정이 간단한 블록으로 구분되어 표시됩니다. 더 자세한 보기를 보려면 데일리 플래너와 연결됩니다.

🌟 여러분이 이 템플릿을 좋아할 이유:

주요 작업과 일일 세부 계획 전용 섹션으로 일주일의 우선순위를 정하세요

업무, 건강, 생활, 마감일별로 책임을 분류하세요

더 상세하고 연결된 워크플로우를 위한 데일리 플래너 링크

📌 추천 대상: 생산성과 개인 생활의 균형을 맞추기 위한 유연한 플랜 시스템을 원하는 원격 근무자와 바쁜 전문가.

💡 프로 팁: 주간 회의를 재미있고 보람차게 만들어 보세요! 다음과 같은 방법을 활용할 수 있습니다: 키 주제의 결과를 모두가 예측하는 '예측 게임'을 진행하세요. 승자에게는 가상 칭찬이나 커피를 선물합니다

최우수 기여자에게 '회의 MVP' 배지를 수여하세요

'침묵 시작'을 시도해 보세요. 토론 전에 모두가 조용히 읽거나 생각에 잠기는 시간입니다

에버노트 회의 노트 템플릿의 한도

다음과 같은 문제점들로 인해 에버노트 대안을 고려하게 될 수 있습니다:

동적 필드: 무료 템플릿은 현재 날짜, 사용자 이름, 노트 제목과 같은 자동 채움 필드를 지원하지 않습니다

템플릿 제한 사항: 노트당 하나의 템플릿만 사용 가능한 한도이며, 섹션을 혼합하거나 조합할 수 없습니다

에버노트 계정 한도: Free 사용자는 50개의 노트와 하나의 노트북만 생성할 수 있습니다

노트 크기 제한 사항: 템플릿으로 생성된 노트는 무료 플랜 기준 25MB, 유료 플랜 기준 200MB 미만이어야 하며, 이는 대용량 사용자에게 제한이 될 수 있습니다

작업 관리 기능 없음: *템플릿은 작업 할당, 알림 설정 또는 진행 추적 지원을 하지 않습니다

실시간 협업 기능 부재: 공유 노트는 지원하지만, 공유 노트는 지원하지만, 작업 관리 소프트웨어처럼 템플릿을 실시간으로 공동 편집할 수는 없습니다

대안 에버노트 템플릿

Evernote 팀 회의 노트 템플릿은 발언 내용을 기록하는 데는 훌륭하지만, 이후 진행 사항에 대해서는 한계가 있습니다.

실행 중심의 시스템을 원하신다면 ClickUp이 더 적합할 수 있습니다.

게다가 ClickUp 회의는 토론 내용을 문서화하고, 실시간으로 후속 작업을 할당하며, 진행을 추적하고, 노트를 더 큰 프로젝트에 직접 연결할 수 있습니다.

다음은 에버노트와 ClickUp 사이에서 선택하는 데 도움이 될 대체 회의 노트 템플릿 및 tools입니다:

1. ClickUp 회의록(MoM) 템플릿

Free 템플릿 받기 ClickUp의 MoM 템플릿으로 회의 전, 중, 후의 모든 중요한 세부 사항을 포착하세요

ClickUp 회의록(MoM) 템플릿은 회의 구조를 네 가지 깔끔하게 정리된 하위 작업으로 분할합니다: 참석자 명단, 아젠다, 진행 중인 작업, 차기 회의 아젠다. 이를 통해 누가 참석했는지, 무엇이 논의되었는지, 후속 조치가 필요한 사항과 다음 회의에서 우선순위로 다뤄야 할 내용을 기록할 수 있습니다.

이 템플릿의 핵심은 회의 후 평가 체크리스트입니다. 핵심 질문을 제시합니다: 회의가 정시에 시작되었나요? 영업 팀 회의 아젠다를 모두 다뤘나요? 모든 참석자가 시간을 추적했나요? 이러한 점검 항목은 공식적인 검토 없이도 회의 품질을 점진적으로 개선할 수 있는 신속한 회고 tool 역할을 합니다.

🌟 여러분이 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

출석, 아젠다, 진행 중인 작업, 다음 단계를 구조화된 하위 작업으로 기록하세요

회의 후 평가 체크리스트를 활용하여 회의 품질을 지속적으로 개선하세요

노트에서 바로 후속 작업을 할당하고 책임 소재를 추적하세요

📌 추천 대상: 구조화된 반복 가능한 방식으로 회의를 플랜하고 평가해야 하는 팀 리더, 프로젝트 관리, 원격 근무 전문가.

2. ClickUp 회의 노트 스타일 템플릿

Free 템플릿 받기 신속한 문서 작성을 위해 ClickUp 회의 노트 스타일 템플릿을 활용하세요

ClickUp 회의 노트 스타일 템플릿은 불필요한 요소를 배제한 기본 틀을 제공하여 핵심 사항을 체계적으로 정리할 수 있도록 합니다: 회의 날짜/시간/의제, 녹화 링크 스페이스, 주요 내용 요약, 그리고 가장 중요한 실행 항목까지 포함됩니다.

ClickUp Docs에 내장된 이 레이아웃은 색상 코드 블록을 활용해 시각적으로 체계화되어, 한눈에 각 섹션을 구분하기 쉽습니다. 요약 섹션은 명확성을 위해 글머리 기호로 구성되었으며, 하단의 실행 항목 블록은 즉시 후속 조치가 가능하도록 과제를 전면에 배치합니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

색상 코드와 시각적으로 정리된 블록으로 회의를 빠르게 문서화하세요

키 내용과 실행 항목을 강조하여 즉시 후속 조치를 취하세요

날짜, 아젠다, 녹음 링크 등 모든 필수 정보를 한눈에 확인 가능한 문서에 보관하세요

📌 추천 대상: 빠르고 반복 가능한 방식으로 회의 노트를 손쉽게 기록하고자 하는 바쁜 전문가, 원격 팀, ClickUp Power User.

💡 프로 팁: 회의 중 실시간으로 복잡한 주제를 시각화하려면 ClickUp 화이트보드를 활용하세요. 통화 중에 다이어그램, 그래프 또는 로드맵을 공동으로 작성하여 이해도와 기억력을 높일 수 있습니다. 이는 참여도를 유지하는 데도 도움이 됩니다. ClickUp 화이트보드를 활용하여 아이디어와 워크플로우를 실시간으로 시각화하세요

3. ClickUp 회의 노트 템플릿

Free 템플릿 받기 ClickUp 회의 노트 템플릿으로 책임감을 확보하세요

ClickUp 회의 노트 템플릿은 실시간 협업과 지속적인 팀 관리를 위해 설계되었습니다. 회의 지침, 주간 회의 입력, 일일 스탠드업 전용 섹션이 포함된 다중 페이지 구조를 제공합니다.

이 템플릿의 차별점은 사전 회의와 사후 회의 단계를 아우르는 전체 회의 라이프사이클에 대한 포괄적인 접근입니다. 참석자들은 사전에 아젠다를 업데이트하도록 권장되며, 회의 중에는 ClickUp의 AI 노트테이커가 실시간으로 기여합니다.

ClickUp AI 노트테이커로 자동화된 실시간 회의 요약 및 실행 항목 생성

🌟 여러분이 이 템플릿을 좋아할 이유:

다중 페이지 /AI 기반의 회의 노트로 실시간 협업하세요

반복되는 회의와 일일 스탠드업을 하나의 중앙 집중식 스페이스에서 체계적으로 관리하세요

모든 참석자가 적극적으로 아젠다를 업데이트하고 실시간으로 노트하도록 장려하세요

📌 추천 대상: 반복적인 동기화 회의나 스탠드업 회의를 진행하며 중앙 집중식 협업 공간을 원하는 원격 팀, 팀 리더, 프로젝트 매니저.

4. ClickUp 반복 회의 노트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 반복 회의 노트 템플릿으로 구조와 일관성을 유지하세요

ClickUp 반복 회의 노트 템플릿은 주간 점검, 월간 리뷰, 지속적인 프로젝트 동기화 등 정기적으로 열리는 회의를 효율화하는 데 도움을 줍니다. 회의 날짜, 목적, 참석자 태그, 정족수, 불참자 목록 등 필수 항목으로 시작합니다.

이를 통해 반복 가능한 회의 구조를 안내하여 성찰, 명확성, 책임감을 촉진합니다. 회의 구조 블록은 네 가지 일관된 아젠다 단계를 제시합니다: 이전 논의 검토, 목적 명시, 할 일 개요 작성, 실행 항목 할당.

🌟 여러분이 이 템플릿을 좋아할 이유:

반복 가능한 구조로 주간, 월간 또는 지속적인 회의를 효율화하세요

일관된 아젠다 단계와 반성 프롬프트로 토론을 이끌어 가세요

반복되는 모든 회의에 대한 실행 항목을 할당하고 추적하세요

📌 추천 대상: 프로젝트 관리자, 원격 팀 리더, 그리고 자주 반복되는 회의를 진행하는 크로스-기능 팀.

💡 프로 팁: 각 아젠다 항목마다 타이머를 사용하세요(포모도로 기법처럼, 회의용으로). 예시: 5분: 요약 + 목표

10분: 토론

5분: 결정사항 + 다음 단계 시간 제한 설정은 회의를 집중시키는 핵심 요소로, 고성과 팀의 필수 구성 요소입니다.

5. ClickUp 회의록 템플릿

Free 템플릿 받기 ClickUp 회의록 템플릿으로 세션을 쉽게 탐색할 수 있는 하위 페이지로 구성하세요

ClickUp 회의록 템플릿은 문서화에 가치를 두고 모든 논의 내용을 종합적으로 기록해야 하는 팀에 이상적입니다. 이 작업 관리 템플릿은 회의 노트를 하위 페이지로 스마트하게 구성하며, 각 입력(예: 20221027 회의)은 키 섹션을 포함한 일관된 구조를 따릅니다.

각 하위 페이지에는 다음이 포함됩니다: 참석자를 @멘션으로 태그할 수 있는 공간 녹화본, 작업, 주요 참고 자료를 위한 링크 섹션 담당자와 마감일이 포함된 깔끔하게 형식화된 행동 항목 테이블

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

각 세션별 하위 페이지를 통해 회의 기록을 체계적으로 정리하세요

참석자를 태그하고 녹음 파일을 연결하며 전용 테이블에서 실행 항목을 추적하세요

모든 팀 논의에 대해 신뢰할 수 있는 문서화 기록을 유지하세요

📌 추천 대상: 모든 크기의 회의를 기록할 수 있는 안정적이고 확장 가능한 구조를 원하는 운영 관리자, 클라이언트 성공 팀, 원격 프로젝트 리더.

6. ClickUp 회의 아젠다 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 회의 아젠다 템플릿으로 명확성, 준비성, 그리고 일관된 참여를 보장하세요

ClickUp 회의 아젠다 템플릿은 회의 시작 전 분위기를 설정하는 데 중점을 둡니다. 사전에 운영 절차와 기대 사항을 명확히 정립하여 모든 참여자가 혼란이나 시간 낭비를 겪지 않도록 합니다.

이 템플릿은 준비 과정을 회의 세부사항과 참석자라는 두 가지 주요 섹션으로 구분합니다. 회의 세부사항 테이블은 깔끔하게 구성되어 회의 유형과 범위, 위치, 링크, 날짜 및 시간을 포함합니다. 한편 참석자 섹션에서는 진행자, 노트 작성자, 참석자를 목록으로 나열할 수 있으며, 체크리스트를 활용해 누가 참석했는지 표시할 수도 있습니다.

🌟 여러분이 이 템플릿을 좋아할 이유:

회의 시작 전에 명확한 기대치와 역할을 설정하세요

회의 세부사항과 참석자 체크리스트를 위한 깔끔한 테이블을 활용하세요

모든 사람이 사전에 준비하고 의견을 통일하도록 하세요

📌 추천 대상: 팀 리더, 임원 비서, 원격 근무 전문가 등 회의 사전 플랜 수립, 역할 분담, 모든 구성원의 일관된 참여를 위한 명확하고 체계적인 방법이 필요한 분들.

👋🏾 효과적인 회의 아젠다 작성법은 여기서 확인하세요:

7. ClickUp 1:1 회의 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 1:1 미팅 템플릿으로 손쉽게 문서화하고 후속 조치를 진행하세요

ClickUp 1:1 템플릿은 의미 있는 직원-관리자 대화를 위해 맞춤 제작되었습니다. 회의 날짜별로 구분되며, 핵심적인 1:1 가이드라인 페이지로 연결되어 팀이 일관성을 유지하면서도 유연성을 발휘할 수 있도록 지원합니다.

각 회의 페이지에는 아젠다 항목, 회의록, 실행 항목을 위한 섹션이 포함됩니다. 흐름은 명확한 3단계 프로세스로 구성됩니다: 1:1 회의 전(양측이 비동기적으로 논의 사항 추가 가능), 회의 중(실시간 노트 기록), 회의 후(실행 항목을 문서에서 직접 작업 또는 코멘트로 전환).

🌟 여러분이 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

사전, 진행 중, 사후 섹션으로 구성하여 직원-관리자 대화를 체계화하세요

양측이 비동기적으로 논의 사항을 추가할 수 있도록 허용하세요

문서에서 바로 실행 항목을 작업이나 코멘트로 변환하세요

📌 추천 대상: 1:1 미팅을 더 의도적이고 추적 가능하게 만들고자 하는 팀 리더, 인사 전문가, 원격 관리자.

8. ClickUp 회의 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 회의 템플릿으로 실행 가능한 노트를 작성하세요

ClickUp 회의 템플릿은 회의를 프로젝트처럼 체계적이고 추적 가능하며 결과 중심적으로 운영하려는 팀에 완벽합니다. 예정된, 회의 후 행동 항목, 완료됨, 진행 중과 같은 카테고리로 노트를 정리합니다. 각 회의는 마감일, 기간, 회의실, 팀 유형, 태그, 노트 필드가 있는 작업으로 처리됩니다.

시각적 레이아웃으로 예정된 사항, 기한이 지난 사항, 진행 중인 사항을 한눈에 파악할 수 있습니다. 회의 주제(1:1 면담, 전략 등)를 표시할 스페이스 및 '녹음해야 함!' 또는 '휴가 신청 논의' 같은 간단한 알림을 기록할 노트 필드도 마련되어 있습니다

🌟 여러분이 이 템플릿을 좋아할 이유:

추적 가능한 카테고리와 상태로 회의를 프로젝트처럼 관리하세요

예정된 사항, 기한이 지난 사항, 진행 중인 사항을 즉시 확인하세요

한눈에 보기 쉬운 레이아웃으로 알림, 주제, 실행 항목을 기록하세요

📌 추천 대상: 워크플로우 내 다른 작업처럼 회의를 추적하고자 하는 팀 리더, 프로젝트 관리자, 운영 담당자.

9. ClickUp 회의 체크리스트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 회의 체크리스트 템플릿으로 회의 전 모든 준비 사항을 처리하세요

ClickUp 회의 체크리스트 템플릿은 핵심 요소만 간결하게 구성합니다. 회의 전 섹션으로 시작하여 회의 전에 완료해야 할 모든 작업을 포함합니다.

특히 눈에 띄는 부분은 약속 일정 관리 블록입니다. 참석자 선택, 일정 확인, 날짜 및 시간 확정, 회의 위치 탐색 및 예약까지 단계별로 안내하는 간단한 체크리스트입니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

간단하고 반복 가능한 체크리스트로 회의 전 모든 준비 사항을 처리하세요

참석자 선택, 일정 조정, 위치 예약을 단계별로 진행하세요

회의 시작 전에 빠뜨린 사항이 없도록 확인하세요

📌 추천 대상: 모든 회의 준비 사항을 사전에 확실히 정리할 수 있는 간단하고 반복 가능한 프로세스가 필요한 운영 관리자, 임원 비서, 팀 코디네이터.

💟 보너스: Brain MAX는 AI 기반 데스크톱 도우미로, 회의 관리의 부담을 덜어줍니다. 캘린더, 이메일, 문서, 프로젝트 도구와 깊이 연동되어 과거 회의 노트, 아젠다, 실행 항목을 즉시 불러올 수 있어 항상 준비된 상태를 유지합니다. 지난 내용을 확인해야 하나요? Brain MAX에게 지난주 회의 요약이나 미결 작업 목록을 요청하기만 하면, 핵심 내용을 몇 초 만에 제공합니다. 회의 후 음성 명령이나 텍스트 프롬프트를 통해 직접 메모를 추가하거나, 다음 단계를 명확히 하거나, 논의 내용에서 바로 새 작업을 생성할 수 있습니다. Brain MAX는 이러한 업데이트를 자동으로 정리하여 적절한 프로젝트와 팀원에게 연결하고, 알림을 설정하며, 누락되는 사항이 없도록 합니다. 엔터프라이즈 검색, 상황 인식 인사이트, 사전 대응형 후속 조치 기능을 통해 Brain MAX는 회의를 체계적이고 실행 가능하며 생산적으로 유지합니다. 따라서 세부 사항 관리가 아닌 업무 추진에 집중할 수 있습니다.

10. ClickUp 프로젝트 노트 템플릿

Free 템플릿 받기 ClickUp의 프로젝트 노트 템플릿으로 팀을 하나로 모으세요

ClickUp 프로젝트 노트 템플릿은 프로젝트 시작 시 필수적인 모든 사항을 포괄하는 디지털 원페이지 문서입니다. 개요부터 마일스톤 일정, 명확한 소유권까지 포함합니다. 깔끔한 테이블 레이아웃으로 구성되어 프로젝트명, 참조 번호, 프로젝트 매니저, 소유자, 노트 날짜, 완료일 등 키 식별 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다.

프로젝트 개요 섹션은 한 단계 더 나아가 목적, 목표, 범위를 직접 작성할 수 있는 스페이스를 제공합니다. 사이드바에는 범위, 마일스톤, 최고의 실행 방식, 심지어 프로젝트 노트 확인과 같은 연결된 섹션의 세부 내용이 정리되어 있어 부담스럽지 않으면서도 책임감을 높이는 데 탁월합니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

요약, 마일스톤, 소유권 정보를 담은 디지털 원페이지로 프로젝트를 시작하세요

연결된 섹션을 활용하여 범위, 최고의 실행 방식, 감사 사항을 구성하세요

명확한 프로젝트 문서로 모든 구성원의 책임감을 유지하세요

📌 추천 대상: 새로운 프로젝트를 시작할 때 일관되고 바로 작성 가능한 프레임워크를 원하는 프로젝트 리더, 계정 관리자, 팀 관리자.

💡 프로 팁: 팀을 위한 '회의 운영 체계'를 구축하세요! 다음과 같은 규칙을 정하세요: 회의는 30~60분이 아닌 25~30분만 진행됩니다

회의 24시간 전에 항상 아젠다 문서를 준비하세요

매번 동일한 의사 결정 프레임워크를 사용하세요

AI를 활용해 ClickUp에서 결과를 요약하다

11. ClickUp 수업 노트 템플릿

Free 템플릿 받기 ClickUp 수업 노트 템플릿으로 수업 또는 회의 주제를 체계적으로 정리하세요

ClickUp 수업 노트 템플릿은 깔끔하고 간결한 회의 솔루션을 제공합니다. 원래 학생들을 위해 설계되었지만, 지속적인 논의, 크로스-기능 세션 또는 반복적인 워크숍을 진행하는 팀에게도 효과적입니다.

이 레이아웃은 노트를 작업별로 그룹화하고, 수업(또는 프로젝트), 유형(예: 섹션, 독서, 스터디 그룹), 검토 상태 태그를 할당하여 필터링, 정렬 및 중요한 내용 찾기를 쉽게 합니다. 각 행은 미니 요약처럼 기능합니다: 해당 주제는 검토되었나요? 어느 세션이나 팀에 속하나요? 파일을 일일이 뒤지지 않고도 빠른 개요를 확인할 수 있습니다.

🌟 여러분이 이 템플릿을 좋아할 이유:

진행 중인 토론, 워크숍 또는 학습 세션을 태그와 상태별로 정리하세요

주제와 세션을 요약하여 빠르게 참조하세요

다양한 회의나 수업 간에 노트를 손쉽게 필터링하고 다시 확인하세요

📌 추천 대상: 팀 리더나 원격 근무 전문가로서 다양한 회의, 업무 흐름 또는 학습 세션에 걸친 논의를 체계적이면서도 유연하게 기록, 태그 지정 및 재검토할 방법을 원하는 분들.

12. ClickUp 회의 추적기 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 회의 추적기 템플릿으로 모든 회의, 팀 미팅, 1:1 면담, 전사 회의를 추적하세요

ClickUp 회의 추적기 템플릿을 사용하면 팀 전체 회의 달력을 손쉽게 관리할 수 있습니다. 날짜별로 그룹화되고 회의 유형별로 색상 코딩된 레이아웃으로, 할 일 목록 앱이나 이메일 스레드를 전환하지 않고도 일주일 전체를 한눈에 파악할 수 있는 보기입니다.

각 행은 하위 작업, 담당자, 준비 사항이 바로 포함된 동적 작업입니다. 미리 계획 중이신가요? 연결된 문서와 진행자 역할에 대한 열이 마련되어 있습니다. 사후 검토를 원하시나요? 모든 내용이 한 곳에 그대로 남아 있습니다.

🌟 여러분이 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

모든 회의를 색상 코드와 날짜 그룹으로 구분된 단일 보기로 기록, 정리, 준비하세요

모든 회의에 대한 하위 작업, 담당자 및 준비 세부 사항을 추적하세요

연결된 문서와 진행자 역할을 통해 회의를 반성하고 향후 플랜을 세우세요

📌 추천 대상: 부서와 형식을 넘나드는 내부 회의를 기록, 정리, 준비할 수 있는 가시성 높은 방법이 필요한 원격 팀 리더 또는 운영 관리자.

이 ClickUp 사용자의 이야기를 들어보세요:

ClickUp으로 전환한 이후 회의에서 얼마나 많은 시간을 절약했는지 보는 것은 놀라운 경험이었습니다. 이벤트 플랜 및 업데이트에 주당 3시간이 걸리던 작업이 이제 1시간 조금 넘게 소요됩니다. 관련 팀들은 이제 더 중요한 마케팅 우선순위에 집중할 수 있는 여유를 갖게 되었습니다.

ClickUp으로 전환한 이후 회의에서 얼마나 많은 시간을 절약했는지 보는 것은 놀라울 정도입니다. 이벤트 플랜 및 업데이트에 주당 3시간이 걸리던 작업이 이제 1시간 조금 넘게 소요됩니다. 관련 팀들은 이제 더 중요한 마케팅 우선순위에 집중할 시간을 확보했습니다.

ClickUp으로 회의를 한 단계 업그레이드하세요

명확하고 실행 가능한 회의 노트 작성은 번거로울 필요가 없습니다. 에버노트 회의 노트 템플릿 사용이 훌륭한 첫 단계가 될 것입니다.

그러나 ClickUp은 단순히 노트를 저장하는 데 그치지 않습니다. 이를 동적이고 추적 가능한 실행 항목으로 전환합니다. 작업을 할당하고, 마감일을 설정하며, 댓글을 추가하고, 심지어 팀의 워크플로우에 직접 통합할 수도 있습니다. 회의 노트가 더 큰 비즈니스 그림의 일부가 되어 팀이 일관성을 유지하고, 목표를 향해 나아가며, 완전히 책임을 다할 수 있도록 돕습니다.

지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! ✅

자주 묻는 질문

네, 에버노트는 회의록 작성에 활용할 수 있습니다. 회의 중 키 내용, 결정 사항, 실행 항목을 신속하게 기록할 수 있는 유연하고 체계적인 플랫폼을 제공합니다. 노트북, 태그, 검색 기능 등의 기능 덕분에 필요할 때마다 회의 노트를 손쉽게 정리하고 검색할 수 있습니다.

회의록의 최적 형식은 일반적으로 회의 날짜 및 시간, 참석자 목록, 아젠다 또는 논의 주제, 키 논의 사항, 결정 사항, 그리고 책임자가 지정된 실행 항목을 포함합니다. 글머리 기호 목록이나 번호 매겨진 목록을 사용하면 회의록을 명확하고 쉽게 따라갈 수 있도록 하는 데 도움이 됩니다.

에버노트에서 노트 템플릿을 만들려면 먼저 원하는 구조(예: 아젠다, 논의, 실행 항목을 위한 제목)로 노트를 디자인하세요. 레이아웃이 만족스러우면 해당 노트를 템플릿으로 저장하세요. 이렇게 하면 향후 노트 작성 시 동일한 형식을 재사용할 수 있어 일관성을 유지하고 시간을 절약할 수 있습니다.

고수준 회의 노트를 작성하려면 논의된 키 주제, 중요한 결정 사항, 후속 조치나 할당된 업무를 포착하는 데 집중하세요. 모든 세부 사항을 기록하지 말고 핵심 포인트와 결과를 요약하세요. 이 접근법은 노트를 간결하게 유지하고 가장 중요한 정보에 쉽게 접근할 수 있도록 합니다.