2025년 크리에이티브 프로젝트 관리를 위한 10대 ShotGrid 대안

창의적 워크플로우가 점점 더 복잡해지고 타임라인이 촉박해짐에 따라, 팀들은 유연하고 직관적이며 원활한 협업과 승인을 지원하도록 설계된 프로젝트 관리 tools가 필요합니다.

ShotGrid는 강력한 솔루션이지만, 모든 팀에 적합한 것은 아닙니다. 특히 더 현대적인 인터페이스, 쉬운 온보딩, 또는 더 폭넓은 맞춤형 옵션을 찾는 팀에게는 그렇습니다.

이 블로그에서는 ShotGrid의 최고의 대안을 엄선했습니다. 동일한 강력한 기능을 제공하면서도 더 유연한 사용자 경험을 원하는 크리에이티브 팀에 완벽한 솔루션입니다.

주요 ShotGrid 대체 도구 한눈에 보기

Tool 주요 기능 가장 적합한 대상 *가격 ClickUp • 작업, 문서, 업데이트 전반에 걸친 AI 활용 • ClickUp 문서, 화이트보드, 대시보드를 한곳에서 • 반복 가능한 워크플로우를 위한 자동화 및 템플릿 프로젝트, 자산, AI 및 자동화 tools, 지식 관리를 한 곳에서 원하는 크로스-기능적 크리에이티브 팀을 위한 솔루션 Free Forever 플랜; 기업용 맞춤형 설정 가능 프리즈름 파이프라인 • 자산 추적 및 버전 관리 • 오픈소스 유연성과 파이프라인 템플릿 • 크로스 OS 지원 DCC 내에서 파이프라인 제어가 필요한 VFX 및 3D 애니메이션 팀 Free Plan 제공; 유료 플랜은 사용자당 월 $22부터 시작 Frame.io • 프레임 단위 정확한 코멘트 및 화면 주석 기능 • 자동 버전 관리 및 비교 기능 • 권한 설정 및 워터마킹을 통한 보안 공유 기능 빠르고 프레임 단위 정밀도로 클라이언트 피드백이 필요한 비디오 팀 Free Plan 제공; 유료 플랜은 회원당 월 $15부터 시작 ftrack • 타임라인 및 의존성을 통한 제작 진행 상황 추적 • 실시간 피드백이 가능한 내장형 리뷰 기능 • 스튜디오용 간트 스타일 보기 및 대시보드 엔드투엔드 제작 추적 및 리뷰를 원하는 스튜디오 유료 플랜은 사용자당 월 $10부터 시작합니다 Krock • 시각적 파이프라인 및 스토리보드 검토 • 비디오, 이미지, PDF에 대한 프레임별 피드백 • 브랜드화된 공유 링크가 포함된 클라이언트 포털 시각적 검토를 우선시하는 에이전시 및 스토리보드 팀을 위한 솔루션 Free Plan 제공; 유료 플랜은 사용자당 월 $14부터 시작 리뷰스튜디오 • 비디오, 이미지, PDF, 웹 페이지에 걸친 정밀한 마크업 • 신속한 승인을 위한 병렬 버전 비교 다양한 미디어에 걸쳐 체계적인 승인이 필요한 크리에이티브 팀 Free Plan 제공; 유료 플랜은 사용자당 월 $12부터 시작 Cage • 비디오, 이미지, PDF에 대한 픽셀 단위 코멘트 기능 • 피드백을 할당 가능한 작업으로 전환 • 이력 관리가 가능한 승인 및 사인오프 워크플로우 클라이언트 승인이 필요한 디자인 중심 영업 및 크리에이티브 팀 Free Plan 제공; 유료 플랜은 사용자당 월 $8부터 시작 Monday.com • 사용자 정의 가능한 보드와 즉시 사용 가능한 템플릿 • 자동화, 양식 및 실시간 업데이트 • 상위 가시성을 위한 대시보드 설정이 복잡하지 않은 유연한 시각적 플랜 수립을 원하는 Teams를 위한 솔루션 Free Plan 제공; 유료 플랜은 좌석당 월 $9부터 시작 Trello • 드래그 앤 드롭 칸반 보드 • 카드 체크리스트, 마감일, 첨부 파일 • 달력, 보기 등을 위한 파워업 기능 간단한 작업 추적을 원하는 소규모 팀 및 프리랜서 Free Plan 제공; 유료 플랜은 사용자당 월 $5부터 시작 Wrike • AI 기반 위험 감지 및 우선순위 지정 • 요청 양식, 승인 절차 및 의존성 관리 • 간트 차트, 작업량 분석 및 대시보드 복잡한 크로스팀 일을 조정하는 중대형 조직 Free Plan 제공; 유료 플랜은 사용자당 월 $10부터 시작

왜 ShotGrid 대안을 선택해야 할까요?

ShotGrid는 소규모 팀이나 더 많은 유연성을 원하는 팀의 변화하는 요구사항과 항상 부합하지 않습니다. 많은 크리에이티브 팀이 대안을 찾는 이유는 다음과 같습니다:

가파른 학습 곡선: ShotGrid의 복잡한 인터페이스와 기술적 설정은 특히 소규모 또는 비기술 팀의 온보딩 속도를 늦출 수 있습니다

높은 비용: 가격 정책은 대형 스튜디오에는 적합하지만 예산이 제한적인 인디 팀, 프리랜서 또는 에이전시에게는 과도할 수 있습니다

경직된 워크플로우: 주로 영화, VFX, 애니메이션 파이프라인을 위해 설계된 ShotGrid는 더 다양하거나 혼합된 프로세스를 가진 팀에게는 유연성이 부족하게 느껴질 수 있습니다

한도 사용자 경험: *인터페이스가 구식이고 직관적이지 않아 일상적인 효율성과 창의적 추진력에 영향을 미칠 수 있습니다

과도한 맞춤형 의존: 많은 팀이 플랫폼을 자신들의 요구에 맞추기 위해 기술 전문가나 맞춤형 스크립팅이 필요하다는 점을 발견합니다

더 나은 옵션이 등장했습니다: *최신 tools들은 ShotGrid의 부담 없이 현대적인 UI, 내장된 협업 기능 , 클라우드 네이티브 기능, 간편한 연동을 제공합니다

사용하기 좋은 최고의 ShotGrid 대체 도구

시작할 준비가 되셨나요? ShotGrid 대신 사용할 수 있는 엄선된 프로젝트 관리 솔루션을 살펴보세요:

1. ClickUp (프로젝트 추적 및 협업에 최적)

ClickUp에서 협업적이고 창의적이며 AI 기반의 워크플로우를 구축하세요

창작 팀의 업무가 혼란스러운 Slack 스레드, 흩어진 Google Doc, 그리고 "최신 파일 어디 있어?"라는 이메일 속에서 진행된다면, 일을 위한 모든 것 앱 ClickUp이 바로 여러분이 기다려온 명확한 해답입니다.

프로젝트 관리자뿐만 아니라 디자이너, 비디오 에디터, 카피라이터, 아트 디렉터 등 자신만큼 빠르게 움직이는 작업 공간이 필요한 이들을 위해 설계되었습니다. 실제로 Sequeent 같은 기업들은 ClickUp을 통해 업무를 중앙화하여 생산성을 50% 향상시켰습니다.

ClickUp의 디자인 프로젝트 관리 hub는 여러 클라이언트, 촉박한 타임라인, 끝없는 피드백 루프를 동시에 처리해야 하는 크리에이티브 팀을 위해 맞춤 제작되었습니다. 깔끔한 워크플로우 구축, 기획부터 납품까지 프로젝트 시각화, 실시간 협업이 가능하며—탭을 계속 전환하거나 "최신 버전 찾기" 게임을 할 필요 없이 작업할 수 있습니다

이 비디오를 통해 ClickUp에서 크리에이티브 일을 관리하고 자산 라이브러리를 구축하는 방법을 확인해 보세요 👇

ClickUp 프로젝트 관리로 크리에이티브 팀과 캠페인을 조정하세요

ClickUp 프로젝트 관리 제품군을 사용하면 애니메이션 프로젝트 관리, 포스트 프로덕션, 게임 자산 검토, 캠페인 출시 등 어떤 작업이든 파이프라인을 자유롭게 설계할 수 있습니다.

프로젝트 진행 방식을 완벽하게 통제하세요—‘컨셉’ 단계부터 ‘최종 납품’(혹은 ‘클라이언트가 다시 마음을 바꿨음’)까지. 작업 상태를 맞춤형으로 설정하고, 우선순위를 지정하며, 의존성을 추가하고, 반복 작업을 처리하기 위해 ClickUp 자동화까지 설정할 수 있습니다. 비디오 게임 개발이나 제작 과정이 두 단계든 스무 단계든, 완료됩니다.

⭐ 보너스 사용자는 ClickUp AI를 통해 세계에서 가장 완료된 일 AI를 경험합니다. 현대 지식 근로자의 모든 AI 요구를 해결함으로써 AI 확산 문제를 완전히 해소합니다. AI 에이전트부터 자동화, ChatGPT, Gemini, Claude와 같은 프리미엄 외부 AI 모델에 대한 ClickUp 작업 공간 내 직접 접근까지, 앱 토글이나 맥락 찾기에 더 이상 시간을 낭비할 필요가 없습니다. ClickUp의 AI 기능이 창의적 프로젝트에 어떻게 도움이 되는지 알아보세요: ClickUp 자동화 및 AI 에이전트를 활용해 프로젝트 요구사항을 분석하고, 작업을 자동 생성하여 적합한 팀 회원에게 할당하며, 작업량과 우선순위에 기반한 마감일을 설정하세요. 작업 단계 이동, 알림 발송, 상태 업데이트 같은 일상적인 작업을 자동화하여 크리에이티브 팀이 고부가가치 업무에 집중할 수 있도록 지원합니다

ClickUp Brain을 활용해 블로그, 캠페인 또는 크리에이티브 브리프를 위한 아이디어, 개요 및 초안 콘텐츠를 생성하여 창의적 프로세스를 가속화하세요

ClickUp AI 노트테이커를 활용해 회의 내용을 녹취하고 키 포인트를 요약하며 실행 항목을 기록하여 모든 구성원이 동일한 방향으로 나아가도록 하세요

ClickUp Enterprise 검색을 통해 관련 자산, 과거 프로젝트 또는 참고 자료를 신속하게 찾아 일관성을 유지하고 아이디어를 재사용하세요

ClickUp Brain MAX의 텍스트 입력 기능을 활용해 자연스럽게 말하며 작업을 할당하고, 아이디어를 기록하거나 문서를 초안 작성하세요. Brain MAX는 ClickUp 및 타 tools 전반에 걸친 프로젝트, 팀, 파일을 파악하므로 전체 맥락을 유지합니다 ClickUp Brain의 일 샘플을 확인해 보세요👇

워크플로우에 맞춰 다양한 ClickUp 뷰를 생성하세요—디자인 팀을 위한 칸반 보드, 프로듀서를 위한 간트 차트, 프리랜서를 위한 간단한 할 일 목록처럼—모든 구성원이 원하는 방식으로 일할 수 있도록 하면서도 시스템은 무리 없이 운영됩니다.

ClickUp Docs로 작업 공간에서 직접 크리에이티브 브리프를 작성, 정리, 공유하세요—작업과 연결된, 팀 회원을 배정하며, 실시간으로 의견을 남길 수 있습니다. 리치 텍스트 편집, 체크리스트, 임베디드 미디어 기능을 통해 시나리오 개요부터 브랜드 가이드까지 모든 것에 이상적입니다.

아이디어를 스케치하고, 중앙 집중식 피드백을 수집하며, ClickUp 화이트보드에서 워크플로우를 생성하세요

새로운 캠페인을 구상 중이신가요? 아니면 문자 여정을 지도 중이신가요?

ClickUp 화이트보드는 팀이 플랫폼을 벗어나지 않고도 드래그, 드롭, 스케치, 플랜, 자유로운 아이디어 구상이 가능한 시각적 작업 공간을 제공합니다. 포스트잇 메모를 즉시 작업으로 전환하고 소유자를 지정하며 아이디어 구상부터 실행까지의 흐름을 유지할 수 있습니다.

특히 프리프로덕션 단계에서 클라이언트에게 컨셉을 제안하거나 비주얼을 플랜할 때 유용합니다.

ClickUp 시간 추적 기능을 통해 디자이너와 에디터는 모든 작업에 대해 기본적으로 작업 시간을 기록할 수 있으며, PM은 단일 프로젝트 운영을 위해 세 가지 다른 앱을 사용하는 번거로움을 끝낼 수 있습니다. 목표를 설정하고, 마일스톤 대비 진행 상황을 추적하며, 프로젝트가 마감일이나 예산 대비 어떻게 진행되고 있는지 시각화할 수 있습니다.

청구 가능 시간과 비청구 가능 시간을 추적해야 하나요? 그 부분도 지원됩니다.

ClickUp과 Figma, Adobe Creative Cloud, InVision 등의 연동을 활용하면 디자인 파일을 첨부하고, 작업에 실시간 미리보기를 삽입하며, 한 곳에서 피드백을 수집할 수 있습니다. 디자이너는 작업 흐름을 중단하지 않고도 팀에 업데이트를 전달할 수 있으며, PM은 "아직 준비됐나요?"라고 계속 묻지 않아도 됩니다

ClickUp 최고의 기능

고급 프라이버시 제어 및 역할 기반 권한으로 접근 한도를 설정하세요

작업, 문서, 대시보드에 대한 공개 또는 개인 링크 공유

업무량 관리 및 시간 추정을 통한 용량 플랜 수립

Google 캘린더와 Outlook 캘린더를 ClickUp 캘린더에 동기화하여 회의와 일정을 완벽하게 관리하세요

ClickUp Clips의 내장 화면 녹화 기능으로 ClickUp 작업 내 화면 워크스루를 기록하세요

유연한 반복 옵션으로 반복 작업을 예약하세요

Asana, Trello, Jira, Excel과 같은 tools에서 데이터를 손쉽게 가져옵니다

ClickUp의 한도

처음에는 플랫폼이 부담스러울 수 있으며, 특히 더 기본적인 tools에서 전환하는 데 집중하는 팀에게 더욱 그렇습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말:

ClickUp은 맞춤형 뷰(목록, 보드, 간트, 달력), 강력한 자동화, 내장 문서, 목표, 시간 추적 기능을 단일 작업 공간에서 제공합니다. 팀 협업과 프로젝트 관리를 중앙화하여 Trello, Asana, Notion 같은 여러 도구를 하나의 통합 시스템으로 대체할 수 있게 합니다.

ClickUp은 맞춤형 보기(리스트, 보드, 간트 차트, 달력), 강력한 자동화, 내장 문서, 목표, 시간 추적 등 단일 작업 공간에서 제공되는 탁월한 유연성을 자랑합니다. 팀 협업과 프로젝트 관리를 중앙화하여 Trello, Asana, Notion 등 여러 도구를 하나의 통합 시스템으로 대체할 수 있게 합니다.

💡 프로 팁: ClickUp Docs는 작업과 직접 연결되므로 디자인 브리프가 단순한 파일이 아닌 실제 일과 연계된 살아있는 문서가 됩니다.

2. 프리즈름 파이프라인 (3D 및 VFX 제작 팀에 최적)

via Prism Pipeline

프리즈름 파이프라인은 모든 미디어 프로젝트에 질서를 부여하는 가볍고 아티스트 중심의 솔루션입니다. 조용히 자산을 정리하고 버전 관리를 처리하며 기존 tools과 연동되어 프로젝트 관리 소프트웨어와 함께 실용적인 디지털 자산 관리 기능을 제공합니다.

Maya, Blender, Houdini, Nuke, Unreal의 CG 파이프라인을 위해 특별히 설계된 이 도구는 아이디어 구상, 파일 관리, 버전 관리, 렌더링에 체계성을 부여하면서도 파이프라인 개발에 대한 전문 지식을 요구하지 않습니다. 오픈소스 기반의 핵심 기술로 성장하여 영화 및 TV 제작을 포함한 독립 제작팀부터 대형 VFX 스튜디오까지 신뢰하는 제작용 tool로 자리매김했습니다.

선명한 시각적 커뮤니케이션이 필요한 팀을 위해 Prism은 DCC 내에서 검토 및 승인 워크플로우와 통합된 작업 관리를 지원합니다. 따라서 끊임없이 tool을 전환하지 않고도 크리에이티브 팀을 관리할 수 있습니다.

프리즈름 파이프라인의 주요 기능

스마트 명명 규칙과 구조화된 폴더를 활용해 미디어 파일과 버전을 자동으로 정리하세요

DCC(Maya, Blender, Houdini, Nuke, Unreal) 내에서 직접 작업을 할당하고 관리하세요

내부 피드백을 위한 주석 및 노트 기능이 포함된 내장 미디어 플레이어로 일 검토

Windows, Mac, Linux를 지원하는 OS 간 협업 환경 구축

오픈소스의 유연성을 통해 사내 확장 및 툴링을 위한 파이프라인을 맞춤화하세요

프리즈름 파이프라인의 한도

타임라인이나 작업량 보고서 같은 전통적인 프로젝트 관리 tools를 제공하지 않습니다

일부 기능은 개발자 중심적일 수 있으며, 특히 기술 리더가 없는 팀에게 그러할 수 있습니다

프리즈름 파이프라인 가격 정책

Free

추가 혜택 : 사용자당 월 $22

Pro: 사용자당 월 $52

프리즈름 파이프라인 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 없습니다

Capterra: 리뷰가 없습니다

실제 사용자들은 Prism Pipeline에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

레딧 리뷰어의 말:

저도 홈에서 몇 년간 프리즈름 사용자였습니다. 정말 안정적이었습니다.

저도 홈에서 몇 년간 프리즈름 사용자였습니다. 정말 안정적이었습니다.

👀 알고 계셨나요? 어벤져스: 엔드게임의 VFX에는 2,500개 이상의 시각 효과 샷이 사용되었으며, 여러 스튜디오가 대륙을 가로질러 원격으로 협업했습니다.

3. Frame.io (비디오 검토 및 신속한 클라이언트 피드백에 최적)

마감일은 이메일 스레드를 기다려주지 않습니다. Frame.io는 바로 그 문제를 해결하기 위해 존재합니다.

비디오 작업을 하는 크리에이티브를 위해 설계된 이 도구는 승인 받느라 시간을 낭비하거나, Slack 메시지를 뒤지거나, "final_final3.mp4" 버전이 왜 최종본인지 다섯 번째로 설명하는 일을 피할 수 있게 해줍니다. (네, 우리 모두 그런 경험 있죠.)

Frame.io는 에디터, 프로듀서, 모션 디자이너, 클라이언트 모두가 사용합니다. 편집 및 엔터테인먼트 소프트웨어에 직접 연동되므로 일 현장에서 바로 가속화된 피드백을 받을 수 있습니다.

Frame.io의 주요 기능

고해상도 비디오에 최적화된 클라우드 스토리지 통해 영상을 즉시 업로드하고 정리하세요

프레임 단위 정확한 코멘트와 화면 주석 기능으로 온라인 교정 소프트웨어에 대한 정확한 피드백을 수집하세요(더 이상 "어느 부분?"을 추측할 필요가 없습니다)

소스 파일을 최종 전달용으로 그대로 유지하면서, 브라우저 내에서 매끄러운 재생이 가능하도록 미디어를 자동 변환하세요

프리미어 프로, 파이널 컷 프로, 애프터 이펙트, 다빈치 리졸브와 직접 연동하여 타임라인 내에서 원활한 리뷰를 진행하세요

버전을 자동으로 관리하여 신속한 참조를 위한 깔끔한 수정 내역을 유지하세요

권한 설정, 워터마킹, 암호 보호를 통해 클라이언트 콘텐츠에 대한 접근 권한을 제어하세요

어디서나 이해관계자와 실시간 협업하세요—데스크탑, 모바일, 심지어 iPad에서도 가능합니다

Frame.io의 한도

비디오 팀에 가장 적합하며, 광범위한 크리에이티브 프로젝트 플랜에는 덜 유용합니다

Free Plan은 대용량 미디어 파일을 다루거나 빈번한 검토 주기가 필요한 팀에게는 제한적으로 느껴질 수 있습니다

Frame.io 가격 정책

Free

Pro : 회원당 $15 + 세금

팀 : 회원당 $25 + 세금

*기업: 맞춤형 가격

Frame.io 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (70개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (80개 이상의 리뷰)

Frame.io에 대해 실제 사용자들은 어떤 평가를 내리고 있을까요?

Capterra 리뷰어의 의견:

프레임을 사용하는 제 관점은 다소 독특한데, 직접 창작에 활용하기보다는 클라이언트에게 창의적 컨셉을 공유하고 발표하는 데 사용하기 때문입니다. 이 용도로는 정말 훌륭한 tool이죠. 발표도 쉽고 체계적으로 정리할 수 있습니다.

프레임을 사용하는 제 관점은 다소 독특한데, 직접 창작에 활용하기보다는 클라이언트에게 창의적 컨셉을 공유하고 발표하는 데 사용하기 때문입니다. 이 용도로는 정말 훌륭한 tool이죠. 발표도 쉽고 체계적으로 정리할 수 있습니다.

👀 알고 계셨나요: 매드 맥스: 분노의 도로는 2시간 분량의 영화 제작을 위해 480시간 이상의 원본 영상을 촬영했습니다. 이는 약 240:1의 촬영 비율로, 현대 영화사상 가장 높은 수준 중 하나입니다. 에디터들은 수개월 동안 데일리 영상 작업에 매몰되었습니다.

4. ftrack (엔드투엔드 크리에이티브 제작 추적에 최적)

via ftrack

VFX, 애니메이션, 포스트 프로덕션 팀을 위해 설계된 ftrack은 제작 추적, 리뷰, 팀 협업을 하나의 체계적인 플랫폼에 통합합니다. 크리에이티브 일 방식을 이해하도록 구축되었습니다.

넷플릭스 협력사를 포함한 유명 스튜디오에서 이미 사용 중인 ftrack은 복잡한 작업 흐름을 명확하게 합니다. 제작자와 아티스트가 누가 어떤 작업을 언제까지 수행하는지, 전체 계획에서 어떻게 연결되는지 파악할 수 있게 하여 창의적 일정 관리의 혼란을 해소합니다.

또한 확장성이 뛰어나 소규모 내부 팀부터 본격적인 원격 스튜디오까지 모두 활용 가능합니다.

ftrack 최고의 기능

세부적인 타임라인과 의존성에 초점을 맞춘 제작 파이프라인 전반에서 다양한 작업과 자산을 추적하세요.

실시간 피드백과 버전 비교 기능을 통해 브라우저 내에서 미디어를 검토하세요

프로젝트 단계에 연계된 노트, 상태 업데이트, 알림을 통해 팀 간 협업하세요.

창의적 워크플로우 관리에 최적화된 간트 차트 스타일의 타임라인과 대시보드로 프로젝트 진행 상황을 시각화하세요.

Maya, Nuke, After Effects 같은 DCC tools와 연동하여 아티스트의 흐름을 유지하세요

Python API 및 통합 기능을 통한 워크플로우 자동화로 고급 맞춤형을 구현하세요

ftrack의 한도

심층적인 제작 단계 추적이 필요 없는 소규모 팀에게는 부담스러울 수 있습니다.

초보 인디 스튜디오나 프리랜서에게는 가격이 부담스러울 수 있습니다

ftrack 가격 정책

요약: 사용자당 월 $10

Studio: 사용자당 월 $25

ftrack 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 4.5/5 (30개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ftrack에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰어의 말:

자원의 가시성과 작업 개요가 우수합니다. 다양한 요구에 맞춰 조정 가능한 커스터마이징 기능이 매우 마음에 듭니다. 인터페이스도 훌륭합니다. *

자원의 가시성과 작업 개요가 우수합니다. 다양한 요구에 맞춰 조정 가능한 커스터마이징 기능이 매우 마음에 듭니다. 인터페이스도 훌륭합니다. *

👀 알고 계셨나요? 제품 관리자의 20%가 비효율적인 조직 관리를 생산성 저하의 가장 큰 원인으로 꼽습니다. 이는 포스트 프로덕션 및 VFX 분야의 크리에이티브 팀이 복잡한 워크플로우를 관리할 때 자주 직면하는 과제입니다.

5. Krock (크리에이티브 에이전시 및 스토리보드 협업에 최적)

via Krock

에이전시, 비디오 제작자, 일러스트레이터, 스토리보드 아티스트를 위해 설계된 Krock은 복잡한 설정 없이도 비디오 크리에이티브 리뷰를 간소화합니다.

시각 자료와 클라이언트 승인 워크플로우가 프로세스의 핵심일 때 빛을 발합니다. 타임라인, 피드백 스레드, 작업 할당이 혼란 없이 공존하는 시각 중심 플랫폼이라고 생각하세요.

맞춤형 파이프라인 구축, 자산 공유, 프레임별 피드백 수신, 끝없는 이메일 교환 없이도 클라이언트 참여 유지가 가능합니다.

Krock의 주요 기능

사용자 친화적인 인터페이스에서 초안부터 납품까지, 크리에이티브 프로젝트 단계에 맞춤화된 시각적 파이프라인을 생성하세요.

비디오, 이미지, PDF, 스토리보드 템플릿에 대한 프레임 단위의 정확한 피드백을 수집하세요.

시각적 자산 바로 옆에서 작업 할당 및 할 일 관리하기

브랜드화된 포털과 비밀번호로 보호된 링크를 통해 클라이언트와 손쉽게 공유하세요

버전을 자동으로 추적하고 나란히 비교하세요

클라이언트, 팀원, 프리랜서와 실시간으로 협업하세요

Krock의 한도

대규모 제작 파이프라인이나 기술적 통합에는 적합하지 않음

모바일 기능은 한도입니다—데스크탑에서 최상의 경험을 제공합니다

Krock 가격 정책

Free

Pro : 사용자당 월 $14

무제한: 월 400달러

크록 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Krock에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

레딧 리뷰어의 말:

팀 및 외부 고객 간의 협업을 강화했습니다. 동료들은 강력한 프로젝트 추적 및 피드백 기능으로 이 플랫폼을 높이 평가했습니다.

팀 및 외부 고객 간의 협업을 강화했습니다. 동료들은 강력한 프로젝트 추적 및 피드백 기능으로 이 플랫폼을 높이 평가했습니다.

📮ClickUp 인사이트: 응답자의 11%가 주로 브레인스토밍과 아이디어 구상을 위해 AI를 활용합니다 . 하지만 이 훌륭한 아이디어들은 이후 어떻게 될까요? 이때 필요한 것이 ClickUp 화이트보드와 같은 AI 기반 화이트보드입니다. 브레인스토밍 세션에서 나온 아이디어를 즉시 작업으로 전환할 수 있도록 도와줍니다 . 개념을 설명하기 어려울 때는 AI 이미지 생성기에 프롬프트를 입력해 시각적 자료를 생성하도록 요청하세요. 아이디어 구상, 시각화, 실행을 더 빠르게 가능하게 하는 일용 모든 것 앱입니다!

6. ReviewStudio (크리에이티브 리뷰 및 클라이언트 승인에 최적)

ReviewStudio 제공

이메일, Slack 스레드, 모니터에 붙은 메모에 흩어진 피드백으로 프로젝트가 혼란스러우신가요? ReviewStudio가 해결해 드립니다. 불필요한 프로젝트 관리 기능 없이 모든 미디어 프로젝트에 체계적이고 버전 관리가 가능한 크리에이티브 리뷰를 필요로 하는 팀을 위해 설계되었습니다.

ReviewStudio는 크리에이티브 전문가, 에이전시, 비디오 팀이 피드백을 수집하고 정리하며 실행하는 데 전적으로 집중합니다. 다양한 미디어 유형(동영상, 이미지, PDF, 웹사이트까지)을 지원하며, 혼란스러운 피드백 교환을 깔끔하고 맥락을 갖춘 대화로 전환합니다.

"화려하게 만들어 달라"는 클라이언트의 의도를 추측할 필요 없이, 시각적 코멘트와 마크업 tools를 통해 시간 표시가 된 피드백을 받아 혼란의 여지를 완전히 없앨 수 있습니다. 또한 모든 것을 제공하려 하지 않기 때문에 가볍고 빠르며, 기술에 익숙하지 않은 클라이언트도 쉽게 사용할 수 있습니다.

ReviewStudio 최고의 기능

정밀한 마크업 tools로 비디오, PDF, 이미지, 웹 페이지에 대한 시각적 피드백을 수집하세요

버전을 나란히 비교하여 더 빠른 승인 및 맥락 파악을 실현하세요

상태 업데이트 및 검토자 배정을 통해 검토 단계를 추적하세요

역할, 권한 및 브랜딩으로 워크플로우를 맞춤형으로 설정하세요

로그인 없이도 보안 링크로 클라이언트와 손쉽게 공유하세요

실시간 알림을 받아 리뷰 주기를 놓치는 사람이 없도록 하세요

리뷰스튜디오의 한도점

검토/승인 프로세스에만 집중—내장된 작업 또는 프로젝트 관리 tools는 없음

현대적인 대시보드에 익숙한 팀에게는 인터페이스가 다소 구식처럼 느껴질 수 있습니다.

ReviewStudio 가격 정책

스타터: 무료

Pro: 월 $12/사용자당

고급: 사용자당 월 20달러

기업: 맞춤형 가격

리뷰스튜디오 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (130개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (90개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ReviewStudio에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말:

리뷰 스튜디오는 정말 사용하기 쉽습니다. 필요한 모든 기능이 훌륭한 tool 안에 있습니다. 클라이언트 100%가 만족하십니다. 클라이언트와 소통하는 데 제가 사용해 본 최고의 tool입니다. 매일, 모든 프로젝트(CGI 또는 애니메이션)에 활용하고 있습니다.

리뷰 스튜디오는 정말 사용하기 쉽습니다. 필요한 모든 기능이 훌륭한 tool 안에 있습니다. 클라이언트 100%가 만족하십니다. 클라이언트와 소통하는 데 제가 사용해 본 최고의 tool입니다. 매일, 모든 프로젝트(CGI 또는 애니메이션)에 활용하고 있습니다.

7. Cage (시각적 영업 팀 자산 협업 및 클라이언트 피드백에 최적)

via Cage

디자인 중심 자료(피치 데크, 브랜딩 제안서, 비디오 데모 등)를 일하는 영업 팀에게 시각적 피드백을 간소화하는 tool은 필수입니다. 바로 여기서 Cage가 도움을 줍니다.

내부 팀과 클라이언트가 혼란 없이 시각적 콘텐츠를 검토하고, 의견을 제시하며, 승인할 수 있는 중앙 hub 역할을 합니다. 기존 CRM이나 작업 관리 도구와 달리, Cage는 명확성과 신속한 반복 작업이 거래를 추진하는 시각 중심 워크플로우에서 탁월한 성능을 발휘합니다.

Cage의 주요 기능

픽셀 단위 정밀 주석으로 비디오, PDF, 이미지에 직접 코멘트 추가

피드백 코멘트를 디자이너나 영업 팀에게 작업으로 할당하세요

버전 기록 및 승인 워크플로우를 통해 변경 사항과 승인을 추적하세요

계정 없이도 클라이언트나 이해관계자를 초대하세요

시각적 논의와 업데이트를 단일 추적 가능한 스레드에 통합하세요

Slack, Google Drive, Adobe Creative Cloud 등과 연동 가능

케이지 한도 사항

텍스트 중심 또는 전화 중심 영업 팀에는 효과적이지 않음

한도의 자동화 및 파이프라인 tools로, 영업 팀 플랫폼과 함께 사용할 때 가장 효과적입니다

케이지 가격 정책

Free

표준 요금제*: 사용자당 월 $8

프로페셔널: 사용자당 월 $14

기업: 맞춤형 가격

케이지 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Cage에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말:

Cage는 프로젝트 관리 감독과 팀원별 작업 할당에 매우 유용합니다. 프로젝트를 작은 작업 단위로 분할하고 모든 구성원이 최신 정보를 공유하도록 하여 마감일을 효과적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

Cage는 프로젝트 관리 감독과 팀원별 작업 할당에 매우 유용합니다. 프로젝트를 작은 작업 단위로 분할하고 모든 구성원이 최신 정보를 공유하도록 함으로써 마감일을 효과적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

🧠 재미있는 사실: AI가 프로젝트 관리 작업의 최대 80%를 처리할 것으로 예상됩니다. 자동화와 창의적 워크플로우를 지원하는 tools가 그 어느 때보다 중요해지고 있습니다.

8. Monday.com (유연한 템플릿을 통한 시각적 작업 플랜에 최적)

Monday.com은 팀에 진정한 명확성을 제공합니다. 수많은 탭과 차트 속에 묻혀 있는 정보가 아닌, 현재 진행 중인 작업과 담당자를 명확히 보여주는 그런 명확성입니다.

영화 제작 일정, 콘텐츠 캘린더, 캠페인 론칭을 동시에 관리해야 하는 크리에이티브 팀에게 특히 유용합니다. 맞춤형 보드를 통해 포스트 프로덕션 단계 파이프라인, 비디오 편집 트래커, 콘텐츠 검토 흐름을 처음부터 시작하지 않고도 설정할 수 있습니다.

가장 큰 장점은? 기획자와 크리에이티브 모두에게 친숙하다는 점입니다.

창작 피드백이나 버전 관리를 위해 특별히 설계된 것은 아니지만, 다른 tools와 원활하게 연동됩니다. 타임라인, 자동화, 양식, 대시보드를 추가하면 엄격한 규칙 없이 체계적인 운영을 선호하는 팀을 위한 견고한 운영 hub로 변모합니다.

Monday.com 최고의 기능

프로젝트, 작업, 타임라인, 상태를 관리하기 위한 시각적 보드 구축

그래픽 디자인 , 마케팅, 비디오 또는 제작 팀 을 위한 템플릿을 맞춤형으로 설정하세요

상태 열, 자동화, 실시간 업데이트를 통해 진행 상황을 추적하세요

파일 첨부, 댓글, 체크리스트를 통해 컨텍스트 내에서 협업하세요

Slack, Adobe CC, Google Drive, Dropbox와 같은 tools와 손쉽게 연동하세요

여러 프로젝트를 아우르는 개요 보기를 위한 대시보드를 생성하세요

Monday.com의 한도

내장형 크리에이티브 교정 tool이나 프레임 단위 정확한 피드백 tools가 부족합니다

너무 많은 자동화 기능이나 열을 추가하면 부담스러울 수 있습니다

Monday.com 가격 정책

Free

기본: 좌석당 월 $9

표준: 좌석당 월 $12

Pro : 월 $19/좌석

기업: 맞춤형 가격

Monday.com 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (13,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (5,400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Monday.com에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말:

이 플랫폼은 직관적이면서도 고도로 맞춤화 가능하며, 일상적인 작업 추적부터 장기 프로젝트 플랜까지 모든 구성원이 동일한 페이지에 머물도록 진정으로 지원합니다.

이 플랫폼은 직관적이면서도 고도로 맞춤화 가능하며, 일상적인 작업 추적부터 장기 프로젝트 플랜까지 모든 구성원이 동일한 페이지에 머물도록 진정으로 지원합니다.

🧠 흥미로운 사실: 오늘날 85% 이상의 비즈니스가 프로젝트 관리 및 운영을 위해 독점 소프트웨어에 의존하고 있습니다.

9. Trello (시각적 보드로 가볍게 작업 추적하기에 최적)

via Trello

Trello는 단순함을 유지합니다. 팀이 배우거나 설정하는 데 몇 시간이 걸리지 않는 tool을 찾고 있다면, Trello의 칸반 스타일 보드는 직관적이며 첫날부터 이해하기 쉽습니다.

소규모 크리에이티브 팀, 프리랜서, 또는 누가 무엇을 언제 진행하는지 추적하기만 하면 되는 스튜디오에 완벽합니다. 각 카드에는 체크리스트, 마감일, 첨부 파일(디자인 모형이나 비디오 초안 등), 대화 내용을 담을 수 있어 피드백이 작업과 함께 한 곳에 유지됩니다. 시각적이고 드래그 앤 드롭으로 간편하며, 절대 사용하지 않을 기능으로 과부하되지 않습니다.

Trello 최고의 기능

직관적인 드래그 앤 드롭 방식의 보드와 목록으로 프로젝트를 체계적으로 구성하세요

작업 카드에 자산을 첨부하고 피드백을 바로 관리하세요

실시간 협업: 댓글, 멘션, 체크리스트 기능 활용

내장된 Butler 자동화 기능으로 작업을 자동화하세요

디자인 프로젝트, 미디어 콘텐츠 달력, 크리에이티브 리뷰에 맞춤화된 템플릿을 활용하세요

파워업을 배포하여 현대적인 비디오 워크플로우를 맞춤형으로 설정하세요

Trello의 한도

상세한 디지털 경험 관리, 워크플로우 또는 승인 단계가 필요한 팀을 위한 한도의 구조

파워업은 필수적인 것처럼 느껴질 수 있지만, 대부분은 완전한 기능을 이용하려면 유료 플랜이 필요합니다

Trello 가격 정책

Free

표준: 사용자당 월 $5

프리미엄: 사용자당 월 $10

*기업: 사용자당 월 $17.50

Trello 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (13,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (23,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Trello에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말:

사용감이 좋습니다. UI가 눈이 편안합니다.

사용감이 좋습니다. UI가 눈이 편안합니다.

10. Wrike (대규모 복잡한 영업 팀 프로젝트 및 인수인계 관리에 최적)

via Wrike

대량 또는 다단계 영업 팀 관리에는 마케팅, 법무, 배송, 온보딩 팀이 종종 관여하는데, 바로 이 부분에서 Wrike가 가장 큰 값을 제공합니다.

영업 팀 팀이 RFP 워크플로우부터 온보딩 절차까지 모든 것을 설계하고 감독할 수 있게 합니다. 내장된 AI 및 자동화 기능을 통해 Wrike는 잠재적 지연이 눈덩이처럼 불어나기 전에 이를 식별하고 대규모 팀이 모든 부서에서 거래를 효율적으로 진행하도록 지원합니다.

Wrike의 주요 기능

AI와 위험 감지 기능을 통한 작업 우선순위 자동화

요청 양식, 승인 절차, 의존성을 통해 영업 팀 워크플로우를 맞춤형으로 설정하세요

분산된 팀 전반에 걸쳐 영업 팀 및 제안서 타임라인을 추적하세요

대화형 간트 차트와 작업량 보기로 타임라인을 시각화하세요

민감한 클라이언트 또는 거래 데이터를 보안하기 위해 세분화된 권한 설정

영업 팀 운영 효율성을 모니터링하기 위한 보고서 및 대시보드 생성

Salesforce, Google 작업 공간, Outlook 등과의 연동을 통해 기존 기술 스택과 연결하세요

Wrike의 한도

직접 판매보다는 백엔드 영업 팀 운영에 더 적합합니다

완벽한 가시성을 위해 CRM 또는 아웃바운드 참여 tool과 함께 사용하기에 최적입니다

Wrike 가격 정책

Free

팀: 사용자당 월 $10

비즈니스 : 사용자당 월 $25

기업: 맞춤형 가격

피나클: 맞춤형 가격 정책

Wrike 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.2/5 (4,300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (2,800개 리뷰)

실제 사용자들은 Wrike에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

레딧 리뷰어의 말:

Wrike의 가장 큰 장점은 전체 프로젝트를 한곳에 통합 관리할 수 있다는 점입니다. 모든 논의와 자산이 프로젝트 내에 포함되므로, 다음 해에 동일한 프로젝트를 다시 완료해야 할 때 매우 유용합니다. 모든 내부 대화는 이메일 대신 Wrike 내에서 이루어집니다. 때로는 모든 관계자가 정보를 공유할 수 있도록 이메일로 주고받은 공급업체나 클라이언트와의 커뮤니케이션을 프로젝트에 추가하기도 합니다.

Wrike의 가장 큰 장점은 전체 프로젝트를 한곳에 통합 관리할 수 있다는 점입니다. 모든 논의와 자산이 프로젝트 내에 포함되므로, 다음 해에 동일한 프로젝트를 다시 완료해야 할 때 매우 유용합니다. 모든 내부 대화는 이메일 대신 Wrike 내에서 이루어집니다. 때로는 모든 관계자가 정보를 공유할 수 있도록 이메일로 주고받은 공급업체나 클라이언트와의 커뮤니케이션을 프로젝트에 추가하기도 합니다.

ClickUp으로 더 나은 디자인, 더 스마트한 협업

업무 속도를 늦추거나 미디어 자산 협업을 불필요하게 어렵게 만드는 tool에 계속 의존할 필요는 없습니다. 소규모 비디오 제작팀, 대규모 화이트보드 애니메이션 스튜디오, 내부 마케팅 팀 등 어떤 규모든 이 목록의 tools들은 유연성, 가시성, 그리고 창의적인 여유를 제공합니다.

단순히 정리만 해주는 플랫폼이 아니라 브리핑, 타임라인, 프로젝트 자산 저장, 피드백, 팀 커뮤니케이션을 한곳에 통합하는 도구를 원한다면 ClickUp이 확실한 선택입니다. 경직되지 않은 구조, 혼란스럽지 않은 맞춤형 설정을 제공하며 무엇보다도 크리에이티브 팀과 함께 성장합니다(팀을 방해하지 않죠).

