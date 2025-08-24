60개 이상의 제품 설문조사 질문으로 실행 가능한 맞춤형 인사이트 수집

대부분의 제품 설문조사는 연기되고 기계적이며 일반적이고 기억에 남지 않습니다.

질문 5번까지 진행되면 맞춤형 고객은 이미 관심을 잃은 상태입니다.

하지만 중요한 점은 이렇습니다: 고객의 85%는 좋은 경험을 한 후 피드백을 제공할 가능성이 높으며, 81%는 나쁜 경험을 한 후에도 마찬가지입니다. 이는 고객들이 결과에 관계없이 상세한 피드백을 공유하려는 의향이 있음을 의미합니다. 그들은 단순히 더 나은 방법으로 자신의 목소리를 내고 싶어할 뿐입니다.

진정한 예술은? 실제 사람들을 위한 설문조사를 설계하는 것입니다.

우리는 인간적인 느낌을 주고 솔직한 답변을 유도하며 더 나은 제품을 개발하는 데 도움이 되는 최고의 제품 설문조사 질문을 엄선했습니다.

*제품 설문조사란 무엇인가요?

제품 설문조사는 사용자의 제품 사용 경험을 파악하기 위해 설계된 질문의 집합입니다. 이는 비즈니스가 무엇이 잘 작동하는지, 무엇이 문제인지, 그리고 개선이 필요한 부분을 식별하는 데 도움을 줍니다.

제품 출시 후 또는 베타 버전 출시 후 제품 피드백 설문조사를 보내든, 목표는 동일합니다: 듣고, 배우고, 행동으로 옮기세요.

이것은 제품 설문조사를 훌륭한 고객 소통 tool로 만들어줍니다. 양방향 소통을 가능하게 하여 사용자에게 그들의 의견이 진심으로 중요하게 여겨지고 있음을 보여줄 수 있습니다.

➡️ 자세히 알아보기: 최고의 맞춤형 피드백 tools

제품 설문조사 질문이 중요한 이유*

제품 설문조사는 고객의 목소리를 듣는 전략적 tools로, 고객 여정의 다양한 단계에서 피드백을 수집하는 데 도움을 줍니다. 이 질문들은 고객이 중요하게 생각하는 것을 전달하는 언어입니다.

적절히 사용될 경우, 제품 설문조사 질문은 전체 고객 만족도를 측정합니다. 고객이 제품에서 어떤 점을 좋아하고 어떤 점을 싫어하는지 알려줍니다.

이와 유사하게, 이들은 제품 개발에도 도움을 줍니다. Teams가 사용자가 진정으로 원하는 것에 따라 기능을 식별하고 우선순위를 정하도록 돕습니다. 이는 실제 고객 데이터를 통해 가정을 검증함으로써 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있도록 합니다. 그리고 이는 빙산의 일각에 불과합니다.

제품 피드백 소프트웨어에 적절한 제품 설문조사 질문을 입력하면 트렌드를 분석하고, 감정 변화를 추적하며, 고객 만족도를 측정하고, 응답을 실행 가능한 인사이트로 전환할 수 있습니다. 모든 것은 질문의 유형에 달려 있습니다!

🧠 재미있는 사실: 설문조사 참여자의 대부분은 첫 3개 질문 내에서 설문조사를 완료할지 여부를 결정합니다!

제품 설문조사 질문 유형*

질문의 유형에 대해 이야기하자면, 설문조사 질문의 다양한 유형을 살펴보겠습니다.

개방형 질문

개방형 질문은 사용자가 사전 설정된 옵션의 한도에 얽매이지 않고 생각을 공유할 수 있도록 하여 정량화하기 어렵습니다. 그러나 제품의 모양을 결정하는 데 도움이 되는 풍부한 정성적 데이터를 제공합니다.

이 제품 설문조사 질문은 고객의 기대치, 동기부여 요인, 사용자 경험 뒤에 숨은 감정을 탐구하는 데 이상적입니다. 이러한 질문은 예상치 못한 귀중한 통찰력을 제공하므로, 더 깊은 피드백이나 맥락을 수집하는 데 완벽합니다.

닫힘형 질문*

닫힘형 질문은 사용자가 선택할 수 있는 고정된 옵션 세트를 제공합니다. 예/아니오 답변, 평가 척도, 또는 다중 선택 항목을 생각해 보세요. 이들은 응답이 빠르고 분석이 용이하며 트렌드를 식별하는 데 도움이 됩니다.

이러한 특징들은 제품 피드백 관리 시스템의 필수적인 요소로 자리매김합니다. 명확한 인사이트는 신속한 의사결정을 지원하며, 가설 검증이나 시간 경과에 따른 키 메트릭 추적에 유용합니다.

💡 전문가 팁: 세부 사항으로 들어가기 전에 응답자를 편안하게 만들기 위해 먼저 쉬운 질문부터 시작하세요.

다중 선택 질문

다중 선택 질문은 참가자가 하나 이상의 미리 정의된 답변을 선택할 수 있도록 허용하므로, 예/아니오 질문보다 더 유연합니다. 이러한 제품 설문조사 질문은 구조화된 데이터를 수집하고 사용자 선호도, 행동, 요구사항을 이해하는 데 매우 유용합니다.

이 질문들을 활용해 고객이 가장 많은 가치를 두는 기능이나 제품으로 해결하려는 문제를 파악하세요. 개방형 질문과 달리, 이 질문들은 분석이 더 쉽고 모호함이 적으며 신뢰성이 높습니다.

📝 예시:

가장 자주 사용하는 기능은 무엇인가요?☐ 작업 추적 ☐ 기록된 시간 ☐ 대시보드 ☐ 지원

왜 우리 제품을 선택하셨나요?☐ 가격 ☐ 기능 ☐ 브랜드 ☐ 고객 지원

리커트 척도 질문

리커트 척도 질문은 사용자가 진술문에 대한 동의 수준을 '매우 동의함'에서 '매우 동의하지 않음'까지의 척도 범위에서 평가하도록 합니다. 이는 사용자 태도, 맞춤형 만족도, 인식 등을 더 세밀하게 측정하는 데 유용합니다.

이 질문들을 활용하여 사용자의 감정적 동인과 감정 변화의 정도를 파악하세요. 리커트 척도는 제품의 사용 편의성이나 기능의 유용성에 대한 사용자의 신뢰도를 측정하는 tool입니다.

📝 예시:

이 기능은 제 시간을 절약해줍니다. → 매우 동의합니다 → 매우 동의하지 않습니다

온보딩이 쉬웠습니다. → 매우 동의합니다 → 매우 동의하지 않습니다

넷 프로모션 스코어(NPS) 질문

NPS 질문은 사용자가 제품을 다른 사람에게 추천할 가능성이 얼마나 되는지 측정합니다. 0에서 10까지의 척도로 피드백을 수집하며, 맞춤형 충성도와 브랜드 인식을 측정하는 강력한 지표입니다.

또한 기존 맞춤형 고객을 프로모션, 중립층, 비판자로 세분화할 수 있습니다. 이로써 개선이 필요한 분야를 쉽게 식별하고 장기적인 만족도를 측정할 수 있습니다. NPS 질문에 대한 응답으로 수집된 귀중한 피드백은 전체 제품 건강의 기준점이 됩니다.

📝 예시:

우리 서비스를 추천할 가능성이 얼마나 되시나요?→ 척도: 0–10

6개월 후에도 저희 서비스를 계속 사용하시겠습니까?→ 평가 척도: 0–10

평가 척도 질문*

이 설문조사 질문은 상호작용이나 기능 출시 후 고객에게 질문해야 합니다. 고객은 1부터 5 또는 1부터 10의 수치 척도를 통해 경험이나 기능을 평가할 수 있습니다. 이 방법은 귀중한 피드백을 빠르게 수집하는 데 도움이 됩니다.

이 제품 설문조사 질문은 사용 편의성, 기능 만족도, 시각적 매력, 접근 용이성, 고객 만족도 등을 측정하는 데 특히 효과적입니다. 평가 척도는 측정 가능한 인사이트를 제공하며, 설문조사를 매우 빠르게 완료할 수 있도록 설계되었습니다.

📝 예시:

새로운 대시보드를 평가해 주세요:→ 1 (나쁨) – 10 (우수)

지원 속도 만족도:→ 1 (낮음) – 5 (높음)

인구통계학적 또는 세분화 질문

인구 통계나 세분화 질문은 목표 고객을 이해하는 데 도움이 됩니다. 연령, 역할, 산업, 회사 크기 등 인구 통계적 세부 정보를 이해하려면 이러한 설문조사 질문을 사용해야 합니다.

또한 응답을 세분화하여 더 깊은 통찰력을 얻고 타겟팅된 조치를 취할 수 있습니다. 이 제품 설문조사 질문은 제품 개선을 개인화하고 기능을 특정 목표 고객의 요구사항과 일치시키는 데 도움을 줍니다.

📝 예시:

귀하의 역할: PM / 개발자 / 경영진 / 기타

팀 크기: 1–10 / 11–50 / 51+

행동 기반 또는 사용 기반 질문

행동 기반 또는 사용 패턴 기반 제품 피드백 설문조사 질문은 사용자가 제품과 어떻게 상호작용하는지 탐구합니다. 이러한 질문은 사용 빈도, 즐겨찾기 기능, 워크플로우 등과 같은 중요한 통찰력을 얻을 수 있도록 도와줍니다.

이 질문들을 활용해 단순한 분석으로는 완전히 설명할 수 없는 패턴과 문제점을 발견하세요. 이러한 질문은 사용자의 행동을 이해하는 데 도움을 주며, 예를 들어 사용자 채택을 촉진하는 요인이나 이탈이 발생하는 지점을 파악할 수 있습니다.

📝 예시:

제품을 얼마나 자주 사용하시나요? 매일 / 주간 / 드물게

복잡성 때문에 작업을 포기한 적이 있나요? 예 / 아니오

💡 전문가 팁: 소비자 행동 데이터(예: 클릭 수, 페이지 체류 시간 등)를 활용하여 다음에 물어볼 설문조사 질문을 결정하세요.

팔로워 질문

이름에서 알 수 있듯이, 응답자의 답변에 따라 팔로워 질문이 표시됩니다. 이 제품 설문조사 질문을 사용하여 설문조사를 개인화하고 관련성을 높일 수 있습니다.

제품 설문조사 질문에 조건부 논리를 적용하면 참가자를 압도하지 않으면서도 더 깊이 탐구할 수 있습니다. 이는 숨겨진 응답, 점수, 또는 감정을 발견하는 강력한 tool입니다.

📝 예시:

[사용자가 기능을 낮게 평가한 경우] → 어떤 부분이 기대에 미치지 못했나요?

[사용자가 추천하지 않을 것이라고 말할 경우] → 어떤 점이 바뀌면 마음을 바꾸시겠습니까?

[사용자가 취소한 경우] → 경험에서 무엇이 부족했나요?

60개 이상의 실제 피드백을 유도하는 제품 설문조사 질문

적절한 제품 설문조사 질문을 통해 실행 가능한 귀중한 통찰력을 발견할 수 있습니다. 그러나 맥락이 모든 것을 결정합니다. 질문은 제품의 단계, 대상 고객, 그리고 시도하려는 결정의 유형과 일치해야 합니다.

인스턴스, 회의 후 설문조사 질문은 잠재 고객이 이탈하는 것을 방지할 수 있으며, 고객 만족도 설문조사 질문은 단일 사용자를 반복 구매자로 전환할 수 있습니다. 모든 것은 적절한 카드를 사용하는 데 달려 있습니다.

이를 돕기 위해, 다양한 주제 카테고리와 사용 사례에 걸쳐 제품 설문조사 질문 예시를 모아봤습니다. 이들을 활용해 더 나은 제품 개발, 사용자 경험 개선, 그리고 더 현명한 의사결정을 위한 의미 있는 대화를 시작하세요.

신제품 또는 신규 기능에 대한 질문*

맞춤형 고객 피드백은 새로운 제품이나 기능을 출시할 때의 안전망입니다.

제품 피드백은 귀사가 올바른 문제를 해결하고 있는지, 사용자가 제품을 쉽게 사용할 수 있는지, 그리고 제품이 값을 제공하는지 확인하는 데 도움이 됩니다. 이는 개발에 집중하기 전에 시장을 테스트하는 훌륭한 방법입니다.

이 제품의 오브젝트는 얼마나 명확하게 이해되셨나요?

제품/신규 기능을 사용해본 후 첫인상은 어땠나요?

이 제품을 선택하기 전에 고려한 다른 대안은 무엇인가요?

이 제품/기능으로 해결하고자 했던 문제는 무엇이었나요?

이 제품/기능이 이전 솔루션보다 문제를 더 잘 해결하고 있나요?

이 제품에서 가장 개선되길 원하는 한 가지는 무엇인가요? 완료됨

제품이나 새로운 기능에 대해 놀랍거나 예상치 못한 점이 있었나요?

이 제품이 당신에게 필수불가결한 이유가 무엇인가요?

*기존 제품 피드백을 위한 질문

위 질문들은 시장 조사 시 유용할 수 있지만, 제품이 출시된 후에는 다음과 같은 질문들이 필수적입니다.

제품 피드백은 나침반 역할을 하여 사용성 개선, 마찰 감소, 업데이트 우선순위 설정 등을 안내합니다. 또한 고객의 감정 상태를 측정하고 제품-시장 적합성을 유지하는 데도 도움을 줍니다.

1에서 10까지의 척도로, 제품에 대한 만족도는 어떻게 되시나요?

이 제품에서 가장 마음에 드는 점은 무엇인가요?

이 제품을 사용하면서 가장 짜증나는 점은 무엇인가요?

제품을 사용하면서 버그나 문제가 발생하셨나요?

제품은 시간이 지나면서 어떻게 개선되었나요?

제품의 어떤 기능이 혼란스럽거나 불필요하다고 생각하시나요?

제품을 계속 사용하게 만드는 요소는 무엇인가요?

만약 마법 지팡이가 있다면, 어떤 한 가지를 개선하고 싶으신가요?

➡️ 자세히 알아보기: Free 설문지 템플릿 및 예시

사용자 경험 측정용 질문*

제품의 성공은 단순히 문제를 해결하는 능력에만 의존하지 않습니다. 사용자 경험(UX)에도 의존합니다.

UX 피드백은 분석으로는 파악할 수 없는 사용성 문제와 감정적 장애물을 드러냅니다. 이 제품 설문조사를 활용해 흐름을 개선하고 이탈률을 줄이며 사용자가 제품을 사랑하게 만드세요.

1에서 5까지의 척도로, 오늘 작업을 완료하는 것이 얼마나 쉬웠나요?

인터페이스를 탐색하는 동안 어려움이 있었나요? (예/아니오)

제품이 시각적으로 매력적입니다. 매우 동의합니다, 동의합니다, 중립적입니다, 동의하지 않습니다, 매우 동의하지 않습니다

1에서 10까지의 척도로, 귀하의 경험은 얼마나 원활했나요?

이 제품을 사용하는 것을 더 즐겁게 만들기 위해 어떤 점이 필요할까요?

경험 중 불편하거나 느리게 느껴진 부분이 있었나요?

이 제품을 사용하면서 얼마나 자신감을 느꼈나요?

기능 요청 수집을 위한 질문*

때로는 사용자 인사이트가 시장 조사보다 더 많은 것을 밝혀냅니다.

제품 기능 요청을 탐구하는 제품 설문조사 질문은 제품 로드맵을 수립하고, 기능 우선순위를 결정하며, 혁신을 집단 지성으로 이끌고, 자원 낭비를 방지합니다. 또한 고객에게 소유권을 부여하여 고객 만족도와 충성도를 향상시킵니다.

이 제품에 추가되었으면 하는 기능이 있나요?

이 제품을 더 가치 있고 유용하게 만들기 위해 어떤 방법이 있을까요?

새로운 기능을 설계할 수 있다면, 어떤 기능을 추가하시겠습니까?

현재 제품에서 무엇이 부족하다고 생각하시나요?

다른 tool에서 본 기능 중 우리에게 제공해 주셨으면 하는 것이 있나요?

현재 제공 중인 기능 중 개선하거나 확장하고 싶은 기능이 무엇인가요?

➡️ 자세히 알아보기: 사용자 연구를 수행하는 방법

맞춤형 고객 만족도를 측정하기 위한 질문*

모든 제품 매니저는 충성스러운 고객을 유치하는 제품을 만들고 싶어합니다. 이를 위해 고객 만족도의 펄스를 파악할 수 있는 제품 설문조사 질문을 작성해야 합니다.

사용자들이 제품, 브랜드, 지원에 대해 어떻게 느끼는지 알아야 합니다. 이러한 피드백은 고객 유지율을 측정하고 이탈을 예측하며 최고의 고객을 식별하는 데 도움이 됩니다.

1에서 10까지의 척도로, 친구나 동료에게 우리를 추천할 가능성이 얼마나 되시나요?

제품의 가격 대비 값을 어떻게 평가하시겠습니까?

이 제품이 귀하의 기대에 부합한다고 생각하시나요?

구독을 갱신하시겠습니까?

우리 제품을 추천하게 만드는 요소는 무엇인가요?

이 제품이 당신의 삶을 어떻게 더 편리하게 만들어주나요?

구매 후 또는 온보딩 단계에서의 피드백을 위한 질문

초기 사용자 참여 수준은 장기적인 제품 채택을 결정합니다. 이는 구매 후 및 온보딩 단계가 성공을 좌우하는 중요한 시점이 됩니다. 활성화 속도를 높이기 위해 목표는 마찰을 제거하고 '아하' 순간을 Front-load하는 것입니다.

이 제품을 사용하는 주요 목표는 무엇인가요?

가입 후 시작하기가 쉬웠나요?

현재까지의 온보딩 프로세스를 어떻게 평가하시겠습니까?

설정 과정에서 혼란스럽거나 짜증나는 부분이 있었나요?

가입 후 시작 방법이 명확하게 삭제됨?

첫 주 경험을 어떻게 개선할 수 있을까요?

*비활성 또는 이탈 사용자를 위한 질문

비활성 또는 이탈한 사용자를 재활성화하는 것은 그들이 왜 떠났는지 이해하는 것부터 시작됩니다.

이 질문들은 사용자의 미충족 기대사항, 부족한 기능, 제품 사용을 중단한 외부 요인을 탐구합니다. 이 질문들은 두 가지 목적을 수행합니다: 이탈 원인 진단과 사용자를 다시 유치하는 것입니다.

제품 사용을 중단하게 된 이유는 무엇인가요?

어떤 점이 부족해서 떠나게 되셨나요?

우리 제품을 어떻게 개선할 수 있을까요?

미래에 다시 방문해 주시겠습니까?

다른 tool이나 서비스가 귀사의 요구사항에 더 잘 맞았나요?

기대했던 것과 실제 경험이 달랐나요?

🔍 알고 계셨나요? 불만족스러운 맞춤형 고객 중 26명 중 1명만 불만을 제기합니다—나머지는 이탈합니다.

사용자 행동 및 의사결정 이해를 위한 질문*

이 질문들은 사용자가 어떻게 귀사를 발견했는지, 어떤 요인이 행동을 유발하는지, 그리고 제품과 어떻게 상호작용하는지 탐구합니다. 이는 분석 데이터만으로는 알 수 없는 깊이 있는 통찰을 제공합니다.

이 제품에 대해 어떻게 알게 되셨나요?

이 제품을 사용해 보기로 결정한 데 영향을 준 요소는 무엇인가요?

제품을 얼마나 자주 사용하시나요?

최근에 발견한 기능 중 미리 알고 있었더라면 좋았을 기능이 있나요?

필요한 기능을 찾는 것이 얼마나 쉬운가요?

오늘 작업을 완료하는 데 얼마나 많은 노력이 소요되었나요?

지원에 연락하셨나요? 만약 그렇다면, 경험에 대해 어떻게 평가하시겠습니까?

💡 전문가 팁: 이 피드백을 활용하여 온보딩 흐름들을 개선하고 숨겨진 기능을 발견하며 제품 메시지의 세밀한 조정을 진행하세요.

*효과적인 제품 설문조사 작성 위한 최고의 실행 방식

효과적인 제품 설문조사를 작성하려면 단순히 질문 목록을 만드는 것 이상의 노력이 필요합니다.

이는 맞춤형 고객의 심리적 상태를 탐구하여 그들의 관심을 끌고 실행 가능한 피드백을 수집하는 예술입니다.

다음은 따라할 수 있는 몇 가지 최고의 실행 방식입니다:

설문조사를 작성하기 전에 목표를 명확히 정의하여 제품 설문조사 질문이 잘 정의된 오브젝트와 연결되도록 합니다

폼 자동화 tools를 사용하여 피드백 양식 전송을 자동화하여 피드백 수집 노력을 손쉽게 확장할 수 있습니다

제품 설문조사 질문은 특정 시점에 단일 아이디어에 집중되도록 하여 혼란과 편향된 응답을 방지하세요

맞춤형 고객이 말하는 방식과 생각하는 방식을 반영하기 위해 단순하고 전문 용어가 없는 언어를 사용하세요

모든 설문조사 응답을 대시보드 tool로 통합하여 고객 만족도 점수 등 키 메트릭을 시각화하고 더 빠르게 대응하세요

제품 설문조사를 널리 공유하기 전에 내부에서 테스트하여 버그, 모호한 표현, 기타 문제를 발견하세요

할인, 조기 접근 권한, 독점 콘텐츠 등 다양한 인센티브를 제공의 양식으로 참여율을 높여보세요

자동화된 감사 메시지를 전송하고 피드백에 대한 팔로워를 진행하여 신뢰를 구축하고 맞춤형 고객 유지율을 향상시키세요

맞춤형 피드백을 분석하고 영향력이 큰 피드백을 반영하여 제품 로드맵을 개선하세요

🔍 알고 계셨나요? $5의 인센티브만으로도 응답률을 30% 증가시킬 수 있습니다!

clickUp이 제품 피드백 설문조사 관리에 어떻게 도움이 되는지*

ClickUp, 일을 위한 모든 것을 담은 앱은 제품 설문조사를 더 쉽게 관리할 수 있도록 도와줍니다. 양식 작성부터 응답 분석까지 모든 과정을 지원합니다. 다음과 같이 사용하세요:

clickUp Forms를 사용하여 스마트하고 맞춤형 피드백 양식을 생성하세요*

ClickUp Forms를 사용하여 맞춤형 양식을 제공하며, 워크플로우를 자동화하고 데이터 수집을 중앙화하세요

ClickUp Forms를 사용하면 기능적이며 시각적으로 브랜드와 일치하는 맞춤형 양식을 만들 수 있습니다. 직관적인 드래그 앤 드롭 인터페이스를 사용하여 몇 번의 클릭만으로 멋진 브랜드 맞춤형 제품 설문조사를 만들 수 있습니다. 코드를 한 줄도 작성하지 않고 조건부 논리를 설정하고 워크플로우를 자동화할 수 있습니다.

🎥 시청하고 배우기: ClickUp에서 간편한 피드백 양식 만들기 제품 피드백 수집을 간편하고 직관적으로 만들고 싶으신가요? ClickUp의 빠른 가이드를 시청하여 피드백을 워크플로우에 직접 연결하는 입력 양식을 설정하는 방법을 확인하세요 📝. 이 실용적인 튜토리얼에는 최고의 실행 방식이 가득하며, 원시 응답을 효율적인 행동으로 전환하는 방법을 빠르게 배울 수 있습니다 🚀. ▶️ 비디오 시청:

새로운 기능에 대한 인사이트를 수집하거나 초기 사용자와의 출시 후 피드백 세션을 진행할 때, ClickUp Forms는 필요한 피드백을 수집하는 데 도움을 줍니다. 또한, 양식을 처음부터 만들기가 부담스럽다면 전문적으로 설계된 피드백 양식 템플릿을 활용해 시작할 수 있습니다!

피드백을 기반으로 작업 추적 및 조치 항목 자동화*

ClickUp 자동화는 응답자가 양식을 제출할 때 워크플로우를 트리거하도록 양식 자동화를 설정할 수 있습니다. 이로써 피드백을 즉시 실행 가능하게 만들고, 이는 성공의 핵심 요소입니다.

ClickUp 자동화를 사용하여 모든 제품 설문조사 피드백 양식을 위한 워크플로우를 설정하세요

시작으로, 모든 결과를 ClickUp 문서에서 중앙화할 수 있습니다. 제품 매니저는 이후 관련 Teams를 참여시켜 받은 피드백을 검토할 수 있습니다. 또한 ClickUp 문서를 활용해 제품 설문조사 결과를 바탕으로 공유 문서를 작성할 수 있습니다.

📮 ClickUp Insight: 우리 설문조사 응답자의 약 88%가 개인 작업을 단순화하고 가속화하기 위해 AI tools를 사용하고 있습니다. 일에서도 동일한 혜택을 원하시나요? ClickUp이 도와드리겠습니다! ClickUp Brain, ClickUp의 내장형 AI 어시스턴트는 회의 횟수를 줄이고, AI가 생성한 빠른 요약, 자동화된 작업을 통해 생산성을 30% 향상시킬 수 있습니다.

clickUp Brain을 사용하여 피드백을 요약하고 조치하세요*

그 다음, ClickUp Brain에 태그를 지정할 수 있습니다. 이는 두 가지 주요 측면에서 도움을 제공합니다: 핵심 인사이트 요약하다, 실행 가능한 입력 사항 추출, 그리고 작업 항목에 기반한 작업 자동 생성.

수동 감독 없이 프롬프트 조치를 취할 수 있어 고객 만족도 설문조사 작업을 더 쉽게 일할 수 있습니다.

또한 ClickUp Brain을 사용하여 피드백에서 실행 가능한 인사이트를 도출할 수 있습니다.

ClickUp Brain은 피드백에서 인사이트를 추출하고 실행 항목을 생성하는 데 도움을 줍니다

💬 ClickUp Brain Max Insight 설문조사 노트나 요약문을 작성하는 것이 번거로우신가요? ClickUp Brain Max의 Talk-to-Text 기능을 사용하면 말만 하면 AI가 즉시 모든 내용을 기록해줍니다. 🧠🎙️ 피드백을 검토하거나 다음 단계를 기획하거나 사용자 인터뷰를 기록하는 등 어떤 상황에서도 Brain Max는 사용자의 목소리를 실행 가능한 인사이트로 전환합니다—손이 필요 없이 초고속으로. 바로 시도해 보고 제품 피드백을 효과적으로 전달해 보세요!

대시보드를 통해 실시간으로 피드백 트렌드를 시각화하세요*

ClickUp 대시보드는 Teams가 도구를 전환하거나 외부 플랫폼에 의존하지 않고 피드백 트렌드를 시각화하고 메트릭을 추적할 수 있습니다. 반복되는 사용자 불만, NPS 점수, 기능 요청 등을 추적하기 위한 위젯을 생성하고 모든 것을 실시간으로 모니터링하세요.

ClickUp 대시보드와 보고서를 통해 피드백을 추적하세요

대시보드를 맞춤형으로 설정하여 제품 관리자, 디자인 Teams, 경영진 등 각 역할에 맞는 다양한 보기를 표시할 수 있습니다. 이로써 관련 이해관계자가 선호하는 형식으로 필요한 데이터를 확인할 수 있습니다!

Cedcoss Technologies Pvt. Ltd.의 비즈니스 개발 분석가 인 Manaswi Dwivedi가 ClickUp 대시보드에 대해 다음과 같이 언급했습니다:

제품 분석 결과를 표시하는 대시보드의 가시성이 개선되어 시간 절약에 큰 도움이 됩니다.

clickUp으로 실행 가능한 피드백 수집*

우수한 제품 설문조사는 단순히 유도적인 질문을 던지는 것을 넘어, 제품 개선, 팀 강화, 사용자 만족도 향상에 기여하는 답변을 잠금 해제합니다. 사용자가 원하는 것을 이해하는 것부터 무엇이 잘되고 무엇이 잘되지 않는지 파악하는 것까지, 적절한 제품 설문조사 질문은 제품의 미래를 모양냅니다.

우리는 매력적인 제품 설문조사 질문의 이유와 방법을 설명했습니다. 또한 실제 예시를 통해 제품 설문조사 질문을 개선하는 데 도움이 되는 최고의 실행 방식을 탐구했습니다. 이제 배운 내용을 적용하는 것만 남았습니다.

다행히 ClickUp과 같은 tools는 목표 달성에 도움을 줄 수 있습니다. 제품 피드백 루프를 강화하고 싶으신가요? 그럼 ClickUp에 가입하고 인사이트를 생성하기 시작하세요!