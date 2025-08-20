내부 커뮤니케이션 인트라넷이란 무엇인가요? 도구 및 최고의 실행 방식

이메일, 채팅 앱, 공유 드라이브 등 모든 도구가 준비되어 있다면 원격 근무 직원들의 업무 조율이 쉬울 것이라고 생각할 수 있습니다. 하지만 어쩐지 중요한 업데이트는 여전히 놓치기 쉽습니다. HR 정책은 그대로 방치되고 IT 경보는 읽히지 않습니다.

사람들은 '그 정보는 어디에 공유되었지?'라고 묻게 됩니다

내부 커뮤니케이션 인트라넷은 업데이트를 공유하고, 리소스를 쉽게 찾고, 모든 사람이 어디를 찾아야 할지 알 수 있는 단일 정보 소스를 조직에 제공합니다.

이 블로그 게시물에서는 좋은 내부 커뮤니케이션 인트라넷이 어떤 모습인지, 그리고 ClickUp을 사용하여 사람들이 실제로 사용할 수 있는 인트라넷을 구축하는 방법을 설명합니다. 🧰

내부 커뮤니케이션 인트라넷이란 무엇인가요?

내부 커뮤니케이션 인트라넷은 직원들이 일상 업무에 필요한 업데이트, 리소스 및 정보를 찾을 수 있는 중앙 스페이스입니다.

회사 공지 사항, 정책 변경 사항, 팀 업데이트, 도구로 연결되는 빠른 링크 등을 한 곳에서 확인할 수 있습니다.

공유 드라이브나 채팅 스레드와 달리, 소셜 내부 커뮤니케이션 인트라넷은 조직 전체의 정보 흐름을 구조화하여 혼란과 중복된 질문을 줄여줍니다.

🔍 알고 계셨나요? 최초의 인트라넷(1994~1996)은 주로 회사 소식과 문서를 공유하기 위해 사용되던 정적인 내부 웹사이트였습니다.

내부 커뮤니케이션 인트라넷을 사용하는 이유는 무엇인가요?

중앙 집중식 커뮤니케이션 인트라넷은 성장하는 조직에서 가장 흔하고 비용이 많이 드는 문제 중 일부를 해결할 수 있습니다.

최신 인트라넷 솔루션이 팀과 부서에 어떻게 가치를 더하는지 알아보세요. ⚓

통합 정보 허브

중요한 정보가 여러 폴더, 채팅 스레드, 이메일 체인에 흩어져 있으면 사람들은 그 정보를 찾느라 시간을 낭비하게 됩니다.

내부 커뮤니케이션 전략이 여기에 구조를 부여합니다. 팀은 어디를 봐야 할지 알고, 그곳에서 찾은 정보는 항상 최신 상태입니다.

📌 예시: 법무 팀은 인트라넷의 전용 스페이스에 모든 규정 준수 문서를 공유합니다. 재무 팀이 최신 공급업체 계약서나 NDA가 필요할 때 어디로 가야 할지 이미 알고 있습니다.

⚒️ ClickUp에 내장: ClickUp Company Wiki 템플릿은 단일 정보 소스를 만듭니다. 정책, 프로젝트 문서 및 팀 가이드를 한 곳에 저장하여 HR 및 운영 팀이 정보를 찾지 않고도 항상 정확한 정보를 찾을 수 있습니다.

팀 간 협업 개선

팀마다 타임라인, 우선순위, 사용하는 도구가 다른 경우가 많습니다. 인트라넷 소프트웨어를 사용하면 팀원들이 서로의 업무 상황을 파악할 수 있어 업무 방해 요인과 중복 작업을 줄일 수 있습니다.

📌 예시: 제품 팀은 인트라넷을 사용하여 기능 릴리스 일정과 알려진 제한 사항을 공유합니다. 이를 통해 고객 성공 팀은 출시 전에 모든 정보를 확인할 수 있으므로 헬프 센터 문서를 업데이트하고 지원 메시지를 미리 준비할 수 있습니다.

📮 ClickUp Insight: 직원의 74%는 필요한 정보를 찾기 위해 이메일, 채팅, 노트, 프로젝트 관리 도구, 문서 등 두 개 이상의 도구를 사용합니다. 이러한 지속적인 컨텍스트 전환은 시간을 낭비하고 생산성을 저하시킵니다. 업무를 위한 모든 것을 갖춘 앱인 ClickUp은 이메일, 채팅, 문서, 작업, 노트 등 모든 업무를 검색 가능한 단일 작업 공간으로 통합하므로 모든 것이 필요한 곳에 정확하게 정리됩니다.

직원 참여도 향상 및 일치도 강화

내부 업데이트가 산발적이거나 표면적으로 느껴지면 팀은 집중력을 잃게 됩니다. 일관되고 잘 관리된 인트라넷은 직원들이 회사 현황, 의사 결정의 이유, 자신의 역할 등 의미 있는 컨텍스트에 접근할 수 있도록 하여 직원들의 참여도를 높입니다.

📌 예시: COO는 비즈니스 실적, 전략 업데이트 및 공개 우선순위를 요약한 월별 게시물을 공유합니다. 각 게시물은 댓글을 달 수 있으므로 부서장은 다음 단계를 명확히 하고 팀 회원은 직접 질문할 수 있습니다.

⚒️ ClickUp에 내장된 기능: ClickUp 내부 커뮤니케이션 전략 및 실행 플랜 템플릿을 사용하면 경영진의 업데이트 및 팀의 체크인을 예약할 수 있습니다. 이를 통해 우선순위를 공유하고 피드백을 쉽게 수집할 수 있으며, 회사 문화도 개선할 수 있습니다.

이메일 과부하 감소

이메일 자체가 문제가 아니라, 일상적인 업데이트에 이메일에 지나치게 의존하는 것이 문제입니다. 인트라넷은 반복적인 메시지와 후속 조치를 줄여, 필요한 정보를 필요할 때 바로 이용할 수 있게 해줍니다.

📌 예시: 시설 팀은 내부 커뮤니케이션 소프트웨어에서 직접 근무 일정과 건물 공지 사항을 업데이트합니다. 팀은 최신 버전의 일정을 몇 초 만에 확인할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: ‘인트라넷’이라는 용어는 1970년대부터 기사에서 등장하기 시작했지만, 기업들이 내부 웹사이트를 구축하기 시작하면서 1994년경에야 널리 확산되었습니다.

간소화된 온보딩 및 교육 프로세스

신입 사원은 종종 동료에게 의존하여 업무에 적응합니다. 이로 인해 모든 사람의 업무 속도가 느려집니다. 인트라넷은 신입 사원이 빠르고 독립적으로 업무에 적응할 수 있는 명확한 경로를 제공합니다.

📌 예시: 온보딩 허브에는 부서별 가이드, 녹화된 교육 세션, 조직 차트 및 FAQ가 포함되어 있습니다. 신입 사원은 체계적인 체크리스트를 따르고, 필수 학습 과정을 완료하며, 어떤 사항에 대해 누구에게 문의해야 할지 확인할 수 있습니다.

⚙️ 보너스: ClickUp Clips를 사용하여 화면과 음성을 짧은 비디오로 녹화하여 온보딩을 더욱 원활하게 진행하세요. 워크플로우를 안내하거나, 프로세스를 설명하거나, 비동기적으로 피드백을 제공하는 데 적합합니다.

내부 커뮤니케이션 인트라넷에서 확인해야 할 주요 기능

팀에 적합한 최신 인트라넷 소프트웨어를 선택할 때 다음 기능은 필수입니다. 🧑‍💻

뉴스 및 공지사항 게시 📢

모든 조직에는 업데이트, 정책 변경 사항, 회의 요약 및 CEO 메시지를 게시할 수 있는 중앙 집중식 장소가 필요합니다. 내장된 알림 기능을 사용하면 여러 플랫폼에 커뮤니케이션이 분산될 위험이 없습니다.

예를 들어, 기업 HR 팀은 인트라넷의 게시 도구를 사용하여 3개월마다 '분기별 정책 업데이트'를 게시할 수 있습니다. 이 게시물을 홈페이지 상단에 핀으로 고정하고 부서별 가시성을 추적할 수도 있습니다.

다음 내용을 확인하세요: 과거 커뮤니케이션을 다시 확인할 수 있는 보관된 게시판

편집 가능한 공지 배너 또는 블록

시간 공지사항을 위한 일정 설정 옵션

긴급 업데이트를 위한 고정 게시물 또는 핀 고정 옵션

💡프로 팁: ClickUp 채팅은 업무가 진행되는 곳에서 실시간 팀 대화를 지원합니다. 각 채널 내에서 게시글을 만들고, '공지 사항' 또는 '업데이트'와 같은 형식을 선택하고, 제목과 메시지를 추가할 수 있습니다. 게시글은 게시글 탭에 표시되므로 누구나 빠르게 확인할 수 있으며, 중요한 게시글은 핀으로 고정하여 스레드 상단에 표시할 수 있습니다. 또한 FollowUps는 작업 항목을 작업으로 전환하고, SyncUps 는 비동기식 체크인을 쉽게 실행할 수 있게 하며, AI 기반의 Catch Me Up 기능은 팀원들이 빠르게 업무에 적응할 수 있도록 도와줍니다. ClickUp 채팅에서 게시물에서 보고 싶은 게시물의 유형, 제목 및 콘텐츠를 선택하세요

🧠 재미있는 사실: 인트라넷은 1989년 팀 버너스-리(Tim Berners-Lee) 가 제안한 월드 와이드 웹(World Wide Web)의 영향 아래에서 탄생했습니다.

문서 관리 및 검색 🔍

적절한 파일을 찾는 데 몇 초 이상 걸리면 안 됩니다. 강력한 인트라넷을 통해 팀은 문서들을 원활하게 저장, 정리 및 검색할 수 있습니다.

예를 들어, 규정 준수 담당자는 폴더 경로를 기억하지 않고도 검색 막대에 '공급업체 감사'를 입력하여 작년 감사 추적을 찾을 수 있습니다.

다음 내용을 확인하세요: 변경 사항을 추적하는 버전 관리

계층적 폴더 및 중첩

분류를 위한 메타데이터 태그 지정

문서 및 댓글 전체 텍스트 검색

💡프로 팁: ClickUp 문서를 사용하면 팀이 정책, 핸드북, 회의 노트와 같은 파일을 유연하게 만들고 정리할 수 있습니다. 단일 문서에 페이지를 중첩하고, 태그를 추가하고, 관련 작업에 직접 연결할 수 있습니다. ClickUp 문서에서 중첩된 페이지를 사용하여 리소스를 구성하세요

역할 기반 액세스 제어 🎮

모든 직원이 모든 문서를 볼 필요는 없습니다. 액세스 제어를 통해 민감한 콘텐츠는 적절한 팀과 개인에게만 제한적으로 표시됩니다.

예를 들어, 재무 팀은 부서 책임자와 CFO만 볼 수 있는 개인 문서로 내년 예산안을 준비할 수 있습니다.

다음 내용을 확인하세요: 부서별 액세스 관리

역할 기반 가시성(관리자, 기여자, 뷰어)

파일 및 폴더 수준의 권한 설정

댓글만 작성하거나 읽기 전용으로 공유

💡프로 팁: ClickUp에서 팀은 계약 템플릿을 법무 및 구매 부서로만 제한할 수 있습니다. 다른 팀이 필요에 따라 편집을 요청하거나 용어를 명확히 할 수 있도록 댓글만 작성할 수 있는 액세스 권한을 추가할 수 있습니다. ClickUp 문서 내의 개인 또는 공개 링크로 민감한 문서 및 작업 공간을 보호하세요

소셜 기능 👥

직원이 자신의 의견이 반영되고 있다고 느낄 때만 참여가 이루어집니다. 팀 커뮤니케이션 도구의 소셜 기능은 외부 앱으로 전환할 필요 없이 대화와 피드백을 위한 스페이스를 만듭니다 .

예를 들어, 새로운 여행 정책을 게시한 후 관리자 팀은 댓글을 활성화하여 직원들이 문서 스레드에서 직접 질문할 수 있도록 할 수 있습니다.

다음 내용을 확인하세요: 빠른 설문조사를 위한 내장 양식

인라인 댓글 및 스레드 형식 댓글

이모티콘 반응 또는 좋아요 버튼

즉각적인 피드백을 위한 설문조사 생성

커뮤니케이션 팀이 새로운 인트라넷 레이아웃의 성능을 파악하고 싶다고 가정해 보겠습니다. 이 팀은 '오늘 필요한 정보를 찾기가 얼마나 쉬웠습니까?'라는 간단한 ClickUp 양식을 만들고 삽입하여 익명의 응답을 실시간으로 수집할 수 있습니다. 이러한 응답은 직원 포털 소프트웨어 내에서 직접 ClickUp 작업으로 변환됩니다.

💡프로 팁: ClickUp은 팀 협업을 위해 설계되었습니다. 댓글과 이모티콘을 통해 팀 회원은 파일과 작업 내에서 직접 소통할 수 있으며, AI 에이전트는 직원의 쿼리에 몇 초 만에 답변을 제공합니다. 할당된 댓글을 사용하여 ClickUp 문서 내에서 피드백을 중앙 집중화하고 조치하세요

ClickUp의 고객인 Seequent는 다음과 같이 말했습니다.

팀의 프로세스 문서와 작업 관리를 한 곳에서 관리할 수 있어 검색에 소요되는 시간을 절약할 수 있습니다. 또한 정보를 확인할 수 있는 단일 소스를 확보할 수 있습니다

팀의 프로세스 문서와 작업 관리를 한 곳에서 관리할 수 있어 검색에 소요되는 시간을 절약할 수 있습니다. 또한 정보를 확인할 수 있는 단일 소스를 확보할 수 있습니다

답변 및 요약에 대한 AI 지원 🤖

평균적인 전문직 종사자는 매일 30분 이상 업무 관련 정보를 검색하는 데 시간을 보냅니다. 이는 1년에 120시간 이상이 이메일, Slack 스레드, 흩어진 파일을 뒤지는 데 낭비되는 것입니다. 내부 커뮤니케이션 인트라넷에 내장된 지능형 AI 어시스턴트가 이러한 상황을 바꿀 수 있습니다.

이 기능은 정책을 명확히 설명하거나, 전사적 메시지를 준비하거나, 긴 문서를 빠르게 요약할 때 특히 유용합니다.

💡프로 팁: ClickUp Brain은 문서, 작업, 댓글, 위키 등 작업 공간의 모든 부분을 연결하므로, 질문을 하고 답을 찾기 위해 여기저기 찾아다닐 필요가 없습니다. 법률 팀이 공급업체 계약을 수정하고 있다고 가정해 보겠습니다. 팀원은 간단히 "제3자 공급업체의 데이터 저장에 관한 최신 조항은 무엇입니까?"라고 질문할 수 있습니다. ClickUp Brain은 관련 문서를 표시하고 가장 최근의 업데이트를 강조 표시합니다. 또한 이 기능을 사용하여 문서 협업 소프트웨어 내에서 공지 사항을 작성하거나 복잡한 위키를 요약할 수도 있습니다. ClickUp Brain을 사용하여 작업 공간 전체에서 상황에 맞는 답변을 얻으세요

분석 및 참여 메트릭 📊

사람들이 참여하는 내용을 추적하면 내부 팀이 커뮤니케이션 전략을 개선하고 플랫폼의 안정성을 이해하는 데 도움이 됩니다. 일부 도구에는 분석 기능이 기본으로 제공되는 반면, 다른 도구에서는 맞춤형 보고 워크플로우를 지원합니다.

예를 들어, 운영 관리자는 어떤 표준 운용 절차 (SOP)가 자주 액세스되고, 어떤 SOP가 무시되고 있는지 알고 싶어할 수 있으며, HR 관리자는 직원 참여도를 평가하고 싶어할 수 있습니다.

다음 내용을 확인하세요: 부서별 콘텐츠 참여

페이지 보기, 열람률 및 클릭 추적

댓글 빈도와 감정 분석

게시물 또는 섹션당 소요 시간

💡프로 팁: 사용자 지정 가능한 ClickUp 대시보드를 사용하면 참여도, 콘텐츠 보기 등을 시각화할 수 있는 맞춤형 보고서를 만들 수 있습니다. ClickUp 대시보드에서 특정 요구 사항에 맞게 보고서를 맞춤 설정하세요

개인화된 보기 🗂️

내부 커뮤니케이션 솔루션으로 진정한 가치를 발휘하기 위해서는, 선택한 플랫폼이 모든 직원에게 개인화된 홈 화면을 제공해야 합니다.

관련된 모든 것을 한 곳에 모아 놓고 관련이 없는 정보를 제거함으로써 플랫폼의 효율성이 향상되고 채택이 쉬워집니다.

💡프로 팁: ClickUp 홈은 각 사용자에게 자신의 일을 개인적으로 볼 수 있는 화면을 제공합니다. 이 올인원 도구를 사용하면 각 작업 공간 회원이 할당된 작업, 문서, 공지 사항 및 알림을 한눈에 볼 수 있습니다. 또한 내부 문서를 핀으로 고정하고, 키 페이지에 위젯을 추가하고, 목표 또는 업데이트를 모니터링할 수도 있습니다. ClickUp으로 일일 업무, 알림 및 달력 이벤트를 한눈에 볼 수 있습니다. 홈

모바일 액세스 및 알림 📱

팀은 더 이상 책상에 묶여 있지 않습니다. 현장 직원, 원격 근무자 및 경영진은 종종 휴대폰을 통해 내부 정보에 액세스해야 합니다.

예를 들어, 교대 감독자는 오프라인 상태에서도 시설을 둘러보는 동안 새로운 안전 체크리스트를 확인해야 할 수 있습니다.

다음 내용을 확인하세요: 맞춤형 알림 기본 설정

모든 기능에 액세스할 수 있는 반응형 모바일 앱

새로운 업데이트 및 댓글에 대한 푸시 알림

필수 문서 관리 워크플로우에 대한 오프라인 액세스

💡프로 팁: ClickUp의 모바일 앱을 사용하면 관리자는 출장 중에도 모바일 기기에서 정책 변경 사항을 검토하고, 팀에 댓글을 남기며, 작업에 승인할 수도 있습니다.

내부 커뮤니케이션 인트라넷 설계의 최고의 실행 방식

효과적인 내부 커뮤니케이션을 위해 회사 인트라넷을 설계할 때 유의해야 할 인트라넷의 최고의 실행 방식을 소개합니다.

직관적이고 사용자 중심의 탐색을 유지하세요: 간단한 메뉴와 검색 기능이 있는 깔끔하고 일관된 레이아웃을 사용하고, 홈페이지에서 자주 사용하는 기능을 우선 순위로 표시하세요

콘텐츠의 관련성과 최신성을 유지하세요: 회사 업데이트, 경영진의 메시지, 부서별 소식을 강조하세요. 일률적인 접근 방식 대신 목표에 맞는 콘텐츠 피드(팀, 위치, 역할별)를 사용하고, 오래된 콘텐츠는 정기적으로 삭제하세요

양방향 커뮤니케이션을 장려하세요: 블로그, 성공 사례, 인정 벽을 통해 블로그, 성공 사례, 인정 벽을 통해 직원들의 목소리를 듣고 , 댓글, 반응, 포럼을 통해 직원들이 상호 작용할 수 있도록 하세요

일일 워크플로우와 통합: 직원이 이미 사용하고 있는 도구(프로젝트 관리 앱, 채팅 소프트웨어, HR 시스템)와 인트라넷을 연결하세요

접근성과 포용성을 우선으로 생각하세요: 모바일 반응성을 확보하고 접근성 표준(WCAG)을 고려하여 디자인하세요. 직원이 전 세계에 분포되어 있는 경우 다국어 콘텐츠를 제공하세요

매력적이고 인간적인 인트라넷 만들기: 텍스트가 많은 업데이트 대신 시각 자료, 비디오 및 인포그래픽을 사용하세요. 회사 문화에 적합한 경우 참여에 배지, 포인트, 참여도 순위표 등 게임 요소를 추가하세요

분석 및 피드백 루프 구축: 사용 메트릭을 추적하고 직원 피드백을 수집하여 격차를 파악하세요. 일회성 출시로 취급하지 말고 정기적으로 반복하세요

🧠 재미있는 사실: 최초의 실제 인트라넷 소프트웨어 패키지 중 하나는 1996년에 출시된 Intranet Genie로, 문서 공유 및 메시지 기능을 제공했습니다.

ClickUp으로 현대적인 내부 커뮤니케이션 허브 구축하기

ClickUp 지식 관리 기능을 사용하여 모든 FAQ, SOP 및 교육 자료를 검색 가능한 하나의 작업 공간에 중앙 집중화하세요

오늘날의 일은 제대로 이루어지지 않고 있습니다. 프로젝트, 지식, 커뮤니케이션이 서로 연결되지 않은 여러 도구에 흩어져 있어 업무 속도가 느려지고 있습니다.

일하는 데 필요한 모든 것을 제공하는 앱인 ClickUp은 프로젝트, 지식, 채팅을 한 곳에 통합하여 이 문제를 해결합니다. 모든 기능은 AI를 통해 지원되므로 더 빠르고 스마트하게 일할 수 있습니다.

이 경험의 중심에는 작업 공간 전체에서 문서, 팀 토론 및 조직의 지식을 연결하는 ClickUp 지식 관리가 있습니다.

Notion, Confluence, Google Drive, 스프레드시트 등 다른 도구에서 기존 팀 지식을 가져와 모든 분산된 정보를 중앙 집중화하세요

ClickUp 문서 허브에서 모든 것을 정리하여 팀이 동일한 페이지를 볼 수 있도록 하세요. 페이지 계층을 사용하여 구조화된 위키를 만들고 , 테이블과 삽입물을 사용하여 컨텍스트를 추가하고, 버전 관리를 활용하여 혼동을 방지하는 등 다양한 기능을 사용할 수 있습니다

ClickUp의 할당된 댓글을 통해 업데이트 또는 승인에 대한 완전한 추적 가능성과 책임성을 확보하고, 각 문서를 관련 작업에 연결하세요

그리고 누군가가 그 정보를 찾아야 할 때, 그 정보가 어디에 저장되어 있는지 기억할 필요가 없습니다. ClickUp의 연결된 검색은 작업 공간 및 통합된 타사 도구에서 결과를 가져옵니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 지식 기반 템플릿을 사용하여 중앙 집중식 검색 가능한 허브를 구축하세요

처음부터 시작하고 싶지 않으신가요?

ClickUp 지식 기반 템플릿을 사용하면 팀을 위해 구조화되고 탐색하기 쉬운 문서를 만들 수 있습니다. 온보딩, SOP, 정책 등 다양한 섹션이 포함되어 있으므로 내부 지식 기반을 바로 구성할 수 있습니다. 각 섹션은 완전히 편집 가능하며 작업 공간 전체에서 작업, 태그 및 댓글을 연결합니다.

QubicaAMF와 같은 팀은 ClickUp을 사용하여 오래된 지식 관리 프로세스를 제거함으로써 매주 5시간 이상, 1년에 1인당 250시간 이상의 시간을 절약했습니다. 매 분기마다 1주일 분의 생산성을 추가로 확보할 수 있다면 팀이 어떤 성과를 달성할 수 있을지 상상해보세요!

ClickUp은 내부 커뮤니케이션을 혁신하는 직관적인 플랫폼입니다. 신입 사원 교육부터 공지 사항까지, 모든 것이 직원들이 이미 사용하고 있는 동일한 플랫폼에서 이루어집니다.

도구를 전환하거나 의사 결정의 추적을 놓치지 않고도 직원들의 참여를 유도하고 지식, 대화, 업데이트 및 일상적인 작업을 관리할 수 있습니다. 조직을 혼란과 사일로화된 팀에서 명확성과 협업으로 변화시킵니다.

지금 ClickUp에 등록하세요! ✅

자주 묻는 질문 (FAQ)

내부 커뮤니케이션 인트라넷을 통해 조직은 뉴스, 업데이트, 정책 및 리소스를 한 곳에서 공유할 수 있습니다. 중요한 정보를 쉽게 찾고 액세스할 수 있게 함으로써 팀이 최신 정보를 파악하고 일관된 업무를 진행할 수 있도록 지원합니다.

인트라넷은 문서, 공지 사항, 회사 정책 등 내부 커뮤니케이션 채널을 저장하고 정리하여 쉽게 참조할 수 있도록 지원하며, 장기적인 지식 축적을 지원합니다. 반면 Slack은 실시간 메시징과 빠른 일상 대화에 중점을 두고 있습니다.

예, ClickUp은 문서, 위키, 채팅, 협업 도구 및 작업 관리를 하나의 플랫폼에 결합하여 인트라넷 플랫폼의 역할을 할 수 있습니다. 팀은 개인 네트워크에 지식을 저장하고, 업데이트를 공유하고, 커뮤니케이션을 진행할 수 있어 내부 커뮤니케이션 전략에 도움이 되고 직원 참여도가 향상됩니다.

내부 인트라넷을 성공적으로 설정하기 위한 몇 가지 기본 단계는 다음과 같습니다. 주요 회사 정보를 수집하고 명확하게 정리합니다. 팀이 콘텐츠에 쉽게 액세스하고, 업데이트하고, 공유할 수 있는 디지털 작업 공간을 선택합니다. 일상적인 작업과 대화를 통합하여 정기적인 사용을 장려합니다. 내부 커뮤니케이션 담당자에게 정보 검색 및 기여 방법을 교육합니다