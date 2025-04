2025년 프로젝트 관리를 위한 상위 10가지 오렌지스크럼 대안

모든 팀은 작업을 완료하는 자신만의 방식을 가지고 있습니다. 어떤 팀은 구조화된 워크플로우를 고수하는 반면, 어떤 팀은 작업이 진행됨에 따라 조정하고 맞춤화할 수 있는 여지가 필요합니다.

Orangescrum이 약간 한계가 있다고 느껴지거나, 더 맞춤화되고 비용 효율적인 솔루션을 원한다면, 다른 옵션을 찾아볼 수 있습니다.

오픈 소스 프로젝트 관리 도구를 사용하면 작업 공간을 원하는 대로 모양을 만들 수 있습니다. 더 깊이 있는 맞춤형 설정, 더 나은 통합, 또는 완전한 설정 제어를 의미할 수 있습니다.

만약 이것이 여러분이 필요로 하는 것 같다면, 여기에서 오렌지스크럼의 대안으로 고려해 볼 만한 것들을 소개합니다. 📝

올바른 도구는 워크플로우를 간소화하고, 협업을 강화하며, 확장성을 지원해야 합니다.

우선순위를 매길 수 있는 프로젝트 관리 소프트웨어 기능은 다음과 같습니다.

ClickUp은 작업, 문서, 채팅, 목표 등 모든 것을 한 곳에 모아 팀원들이 소통하고, 협력하고, 체계적으로 일할 수 있도록 합니다. ClickUp의 이러한 독특한 장점 덕분에 일이 원활하게 진행되어 팀원들이 필요한 것을 찾는 데 시간을 낭비하지 않고 실행에 집중할 수 있습니다.