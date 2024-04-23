TickTick vs. ClickUp: 어떤 작업 관리 앱이 최고일까?

체계적으로 정리하고 집중력을 유지하는 것은 정말 어려운 일입니다. 혼란을 헤쳐나가는 키는 바로 적합한 생산성 tool을 찾는 데 있습니다.

끊임없이 늘어나는 할 일 목록을 관리하도록 설계된 TickTick과 ClickUp 같은 작업 관리 소프트웨어가 등장했습니다. 이 디지털 작업 관리 도구는 여러분의 워크플로우를 단순화하고, 생산성을 높이며, 혼란스러운 일상에 질서를 가져다줄 것을 약속합니다.

어느 것을 선택해야 할까요? 이 블로그 글에서는 ClickUp과 TickTick의 상세한 비교를 통해 기능과 가격 정책을 살펴보고, 결국 어떤 앱이 작업 관리 분야에서 최고인지 결정해 보겠습니다.

TickTick vs. ClickUp: 올바른 작업 매니저 선택을 위한 빠른 비교

기능 TickTick ClickUp 작업 관리 간단한 목록, 우선순위, 스마트 리스트, 반복 작업 고급 작업, 하위 작업, 의존성, 자동화, 15가지 이상의 보기 협업 기본 공유 기능; Free Plan에서는 한도 있는 보기 권한 문서, 댓글, 태그, 연결된 작업으로 실시간 협업 보기 및 시각화 유료 플랜의 달력 & 칸반 기능 달력, 보드, 간트 차트, 타임라인, 테이블, 화이트보드 포함 연동 기능 한도 (Slack, Gmail, Zapier) 1,000개 이상의 연동 기능 AI 기능 없음 요약, 실행 항목, 자동화를 위한 ClickUp Brain 시간 관리 포모도로 타이머, 습관 추적 시간 추적, 예상 작업량, 타임시트, 작업량 보기 가격* Free; 프리미엄 $35.99/년 무료; 유료 플랜: 사용자당 월 $7부터 가장 적합한 대상 간단한 할 일 목록이 필요한 개인 사용자 유연하고 확장 가능한 작업 관리가 필요한 Teams 및 파워 사용자

TickTick이란 무엇인가요?

via TickTick

TickTick은 프리랜서와 소규모 비즈니스를 위해 설계된 직관적인 생산성 앱입니다. 간결한 사용자 인터페이스로 작업을 체계적으로 정리해 일과 개인 목표를 한곳에서 손쉽게 관리할 수 있습니다.

이 앱의 독특한 기능은 단일 화면에서 여러 작업 목록을 추적할 수 있다는 점으로, 생활과 일의 다양한 영역에서 작업을 처리하는 개인에게 매우 편리합니다.

TickTick은 유연한 달력과 칸반 보드 같은 고급 기능을 제공하여 가벼운 프로젝트 관리에 적합합니다.

동료나 가족과 협업하고, 목록을 공유하며, 작업을 할당하고, 작업 이력을 추적할 수 있습니다. 일회성 및 반복 작업에 대한 자동 알림과 다섯 가지 달력 보기를 통해 TickTick은 바쁜 일정을 위한 작업 관리를 간소화합니다.

TickTick의 기능

TickTick의 키 기능 몇 가지를 살펴보겠습니다:

1. 스마트한 작업 입력 및 관리

via TickTick

TickTick에서의 작업 생성 및 관리는 유연할 뿐만 아니라 지능적입니다.

타이핑은 잊으세요—아이폰에서 TickTick과 Siri를 연동하면 음성으로 손쉽게 작업을 생성할 수 있습니다. 안드로이드 사용자라면 퀵볼 기능을 활용해 잠금 화면 상태에서도 홈 화면에서 바로 작업을 생성하세요.

모든 스마트폰 사용자가 이용할 수 있는 TickTick 위젯에서 마감일 설정, 다른 사람에게 작업 할당, 태그 추가, 작업 우선순위 지정까지 모두 가능합니다.

TickTick은 자연어 날짜도 이해합니다(이 기능은 스마트 날짜 파싱이라고 합니다). '오늘'이나 '내일'이라고 말하거나 특정 요일을 멘션하면, 앱이 해당 작업의 마감일을 빠르게 파악합니다.

이 외에도 앱에는 효율성 향상을 위한 맞춤형 태그 생성 기능과 이메일-작업 변환 기능이 있습니다.

2. 다양한 알림 및 알림

via TickTick

만약을 대비해 알람을 여섯 개나 설정하는 분이라면, 각 작업에 여러 알림을 설정할 수 있는 TickTick의 기능을 마음에 들어하실 겁니다.

이 기능의 가장 큰 장점은 맞춤형 설정입니다. 단순히 여러 알림을 제공하는 것이 아니라, 사용자의 선호도에 맞게 알림 방식을 조정할 수 있습니다. 푸시 알림, 이메일, 심지어 텍스트 메시지까지 선택할 수 있습니다.

TickTick은 안드로이드 및 iOS 사용자를 위한 위치 기반 알림 기능으로 한 걸음 더 나아갑니다. 일 전 명상을 해야 한다는 생각이 들 때, 책상에 앉자마자 알림이 트리거되도록 설정해 보세요.

3. 스마트 목록을 통한 작업 구성

via TickTick

개인 비서처럼 작업을 정리해 줄 도구를 찾고 계신가요? TickTick의 스마트 목록을 활용해 보세요.

스마트 리스트를 사용하면 우선순위, 마감일, 태그, 또는 해당 작업이 속한 목록과 같은 특정 기준에 따라 동적인 작업 보기를 생성할 수 있습니다. 이는 단순한 정적 목록이 아닙니다. 설정한 기준에 부합하는 작업이 추가되면 자동으로 업데이트됩니다. 작업 보기를 개인화하고 최신 상태로 유지하는 마법 같은 기능입니다.

이 맞춤형 스마트 목록을 사용하면 위치, 업무 유형, 관계 또는 마감일별로 작업을 그룹화할 수 있습니다.

작업에 높은, 중간, 낮은 또는 우선순위 없음으로 우선순위를 지정하고, 가장 중요한 항목을 강조하기 위한 색상 코드까지 완료하세요. 시간, 제목, 태그, 우선순위 또는 맞춤형 필터 기준으로 작업을 정렬하여 쉽게 검색할 수 있습니다.

4. 시간 관리 향상을 위한 포모도로 타이머

via TickTick

TickTick은 작업 관리 소프트웨어에 포모도로 타이머가 내장되어 있습니다.

이 타이머를 사용하면 휴식 전 일 시간을 직접 설정할 수 있습니다. 포모도로 기법을 따르며, 일 작업을 일반적으로 25분 길이의 구간으로 나누고 그 사이에 짧은 휴식 시간을 갖습니다.

일 중에는 차분한 백색 소음을 재생할 수도 있습니다. 유료 플랜에서는 더 많은 옵션이 제공됩니다. 회원에게는 추가 혜택이 있습니다—작업 소요 시간을 예측하고 실제 소요 시간과 비교할 수 있습니다.

TickTick 가격 정책

Free

프리미엄: 연간 35.99달러

ClickUp이란 무엇인가요?

ClickUp은 강력한 올인원 생산성 플랫폼으로, 작업과 프로젝트를 손쉽게 관리하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다.

에어비앤비, 넷플릭스, Google과 같은 기업들이 신뢰하는 이 플랫폼은 생산성을 높이고 워크플로우를 간소화하는 기능으로 최상급의 작업 관리 솔루션을 제공합니다.

ClickUp은 프로젝트 관리, 문서 협업, 알림, 달력, 심지어 수신함 기능까지 하나의 강력한 플랫폼에 매끄럽게 통합합니다. 이 중앙 집중식 접근 방식은 여러 앱을 사용할 필요성을 없애고 더 원활한 워크플로우를 촉진합니다.

사용자 친화적인 작업 관리 기능으로 효율적인 멀티태스킹과 모든 크기의 프로젝트를 관리합니다. 생산성 극대화를 위한 마감일이 포함된 맞춤형 작업 흐름을 플랜할 수 있도록 도와줍니다. 또한 프로젝트 진행에 대한 상세한 보고를 확인하고 명확한 대시보드에서 모든 것을 체계적으로 정리할 수 있습니다. 색상 코드 시스템을 통해 작업의 우선순위를 지정할 수 있어 최우선 과제를 쉽게 식별할 수 있습니다.

ClickUp은 또한 작업 할당, 하위 작업, 의존성, 알림, 우선순위, 태그, 댓글, 파일 첨부 등 포괄적인 작업 관리 기능을 제공합니다. 이 강력한 기능은 모든 크기의 팀과 다양한 산업 분야에 걸쳐 활용될 수 있습니다.

개인 사업자든 기업든, ClickUp은 여러분의 요구에 맞춰 확장할 수 있습니다.

ClickUp의 주요 기능

ClickUp은 포괄적인 기능 세트를 갖춘 점점 더 인기 있는 작업 관리 소프트웨어로 자리 잡고 있습니다.

1. 작업 공간과 작업을 개인화하세요

ClickUp 작업을 통해 단일 작업 공간 내에서 팀의 모든 진행을 할당하고, 모니터링하며, 추적하세요.

ClickUp 작업은 팀이나 프로젝트의 요구에 맞춰 작업 흐름을 커스터마이징할 수 있는 사용자 지정 필드를 제공합니다. 이 필드들은 작업에 대한 추가 데이터나 메타데이터(예: 우선순위 수준, 작업 유형, 부서 또는 기타 관련 정보)를 수집할 수 있습니다. 이를 통해 작업을 보다 효과적으로 정리하고 필터링할 수 있습니다.

여러 사람에게 작업을 할당하고 댓글 스레드를 생성하여 팀과 손쉽게 협업할 수 있습니다. 각 담당자에게 구체적인 지시사항이나 맥락을 담은 맞춤형 댓글을 작성하세요. 댓글을 실행 항목으로 전환하거나 공유 가능한 화면 녹화 기능으로 시간을 절약할 수도 있습니다.

기본 작업 상태(예: 진행 중, 닫힘)에 의존하는 대신, ClickUp에서는 팀의 워크플로우에 맞춰 맞춤형 상태를 설정할 수 있습니다. 예시: "진행 중", "검토 대기", "블록됨", "보류 중"과 같은 상태를 정의할 수 있습니다. 이는 각 작업의 현재 상태에 대한 더 많은 맥락과 명확성을 제공합니다.

프로젝트를 신속하게 탐색하고 일을 다양한 관점에서 확인하세요. 필요한 정보를 적시에 보여주기 위해 하위 작업을 맞춤형으로 설정하세요. ClickUp은 다양한 보기(보드, 목록, 달력 등)를 제공하여 작업을 시각화하고 관리할 수 있습니다.

특정 프로젝트든 일상 업무든, 이 기능을 통해 모든 종류의 일을 더 효율적으로 관리하고 가시성을 높일 수 있습니다. 작업 공간을 맞춤 설정하고 팀에 가장 적합한 작업 유형을 정의할 수 있습니다.

2. 템플릿으로 작업 속도 높이기

이 템플릿을 다운로드하세요 ClickUp의 작업 관리 템플릿으로 올인원 프레임워크 내에서 작업 관리를 간소화하세요

모든 회원, 프로젝트, 워크플로우에 맞춰진 작업 관리 템플릿으로 최고의 효율성을 보장하세요.

ClickUp의 작업 관리 템플릿은 팀이 다음을 가능하게 하는 포괄적인 기능을 갖추고 있습니다:

상태, 중요도 또는 팀 구성에 따라 작업을 구조화하고 분류하세요

팀 용량과 작업 진행 상황을 평가하여 워크플로우를 모니터링하고 개선하세요

다양한 그룹 간에 작업 플랜, 업무 배분, 실행 과정을 원활하게 일하세요

3. ClickUp Brain으로 반복 작업을 자동화하세요

반복적이고 지루한 작업은 ClickUp Brain에 맡기고, 중요한 일에 집중하세요

ClickUp Brain 기능은 업무에 도움이 되는 지니를 두는 것과 같습니다. 몇 번의 클릭만으로 자연어 명령어 덕분에 거의 모든 작업을 자동화할 수 있어 팀이 핵심 작업에 집중하기 쉬워집니다. 이 기능으로 프로젝트 관리 목표 설정과 추적이 매우 간편해집니다.

이 AI tool은 회의 노트나 프로젝트 업데이트를 신속하게 요약하고 문서 및 작업에서 실행 항목과 인사이트를 생성합니다. 사전 구조화된 헤더와 테이블을 통해 AI는 프로젝트 관리자가 체계적으로 정리된 콘텐츠를 확보할 수 있도록 합니다.

하지만 그게 전부가 아닙니다.

ClickUp Brain은 프로젝트 데이터 분석, 의사 결정 개선, 프로젝트 비용 추정, 자원 배분 최적화, 용량 수요 예측, 팀 관리 간소화, 잠재적 위험 실시간 모니터링도 수행할 수 있습니다.

4. 작업 체크리스트로 프로세스 최적화하기

작업 내 체크리스트를 활용해 할 일 목록에서 실용적인 워크플로우를 구축하세요

ClickUp 작업 체크리스트는 작업 내 간단한 할 일 목록과 단계를 생성하는 데 도움을 줍니다. 직관적인 레이아웃, 드래그 앤 드롭 인터페이스, 중첩 항목 기능을 통해 체크리스트는 개인 및 팀을 위한 실용적인 워크플로로 할 일 목록을 전환합니다.

작업 체크리스트는 여러 번 반복되는 단계나 작업을 목록화하는 데 완벽합니다. 컴퓨터, 모바일 기기 또는 브라우저에서 일일 체크리스트를 관리할 수 있습니다. 심지어 맞춤형 형식과 색상을 추가하여 이자를 유지할 수도 있습니다.

ClickUp 가격 정책

Free Forever

무제한: 사용자당 월 $10

비즈니스: 월 $19/사용자

기업: 가격 문의

ClickUp Brain은 모든 유료 플랜에서 월별 회원당 워크스페이스당 $5에 이용 가능합니다.

TickTick vs. ClickUp: 기능 비교

기능 TickTick ClickUp 달력 보기 유료 버전에서는만 제공됩니다 네 작업 구성 간단하고 기본적인 기능; 스마트 리스트와 다중 우선순위 작업 포함 고급 기능: 작업 및 목표 추가, 작업 일괄 처리, 댓글 할당, 알림 설정, 15가지 이상의 보기로 모든 것을 시각화할 수 있습니다. 협업 한도; 무료 사용자는 달력 및 칸반 보기에 접근할 수 없습니다 확장성: 문서를 생성하고, 작업에 연결된 상태로 유지하며, 정확하게 태그를 지정하면 모든 내용이 자동으로 업데이트됩니다 통합 기능 한도; Slack 및 Gmail과 연결 가능 1000개 이상의 연동 기능 AI 아니요 네 분석 한도 고급 알림 네 네 시간 추적 네 네 고객 지원 채팅, 이메일 채팅, 이메일, 전화, 튜토리얼

TickTick과 ClickUp 모두 강력한 작업 관리 기능을 제공하며, 개인과 팀의 다양한 요구를 충족시킵니다.

그러나 자세히 살펴보면 두 앱의 기능과 접근 방식이 달라 특정 요구사항에 더 적합한 앱이 있을 수 있습니다. 세부 사항을 살펴보고 각 앱의 제공 기능을 비교해 보겠습니다:

1. 체계성

TickTick

TickTick의 작업 구성은 간단하고 기본적입니다. 지능형 목록과 작업 우선순위 지정 옵션을 통해 사용자는 작업을 체계적으로 정리하고 적절한 담당자에게 할당할 수 있습니다. 마감일 추가, 맞춤형 태그 생성, 한도 템플릿 활용 등도 가능합니다.

ClickUp

반면 ClickUp은 TickTick이 할 수 있는 모든 기능에 더해 추가적인 기능을 제공합니다. 목표와 작업 설정부터 통합 대시보드에서의 추적까지, 이 플랫폼은 한 걸음 더 나아갑니다.

매번 새 작업 목록을 만들 필요 없이 반복 작업을 템플릿으로 저장해 두었다가 향후 필요할 때 바로 컬렉션에 추가할 수 있습니다. 미리 만들어진 템플릿을 원한다면 방대한 작업 및 프로젝트 관리 템플릿 라이브러리를 활용하세요.

비슷한 작업을 한데 모아 처리하고, 댓글을 달고, 알림을 설정하며, 동일한 플랫폼에서 새로운 아이디어를 브레인스토밍하세요. 15가지 이상의 방식으로 작업을 보기를 통해 원하는 대로 모든 작업을 정확하게 모니터링하세요.

2. 협업

TickTick

TickTick은 협업에 탁월합니다. 일 프로젝트든 다른 작업이든, 다양한 사용자와 목록을 공유할 수 있습니다. 이렇게 하면 목록 내 작업을 특정 팀 회원에게 할당하여 책임을 명확히 할 수 있습니다.

TickTick은 작업 진행 상황을 확인할 수 있지만, Free Plan의 기능은 한도입니다. 예시: 달력 및 칸반 보기는 프리미엄 회원에게만 제공됩니다.

이들은 진행 중인 워크플로우를 훌륭하게 개요화하고 진행을 추적하지만, 무료 사용자가 이를 활용할 수 없기 때문에 TickTick 대안을 찾도록 프롬프팅합니다.

ClickUp

ClickUp은 프로젝트 구성과 실시간 협업 기능을 강력한 플랫폼에 원활하게 통합하여 팀 협업을 간소화합니다. 풍부한 협업형 ClickUp Docs를 생성하고 이를 관련 작업에 직접 연결할 수 있는 기능을 통해 팀은 모든 단계에서 맥락과 명확성을 제공하는 중앙 집중식 지식 기반을 유지할 수 있습니다.

ClickUp의 두드러진 기능 중 하나는 문서용 직관적인 태그 시스템입니다. 이를 통해 팀은 정보를 쉽게 분류하고 검색하며 탐색할 수 있어, 기존 문서 관리 방식에서 흔히 발생하는 혼란과 무질서를 해소합니다.

ClickUp은 명확한 관계로 연결된 작업, 프로젝트, 문서를 할당함으로써 업데이트와 변경 사항이 자동으로 전 영역에 반영되도록 하여 모든 구성원이 최신 정보를 공유하며 동기화된 상태를 유지합니다.

3. 연동 기능

TickTick

TickTick은 ClickUp만큼 통합 기능이 뛰어나지 않습니다. 다양한 기기(데스크톱부터 스마트워치까지)에서 사용할 수 있지만, Slack, Zapier, Gmail 등 소수의 플랫폼과만 연동할 수 있습니다.

이는 여러 플랫폼을 매일 사용하는 크로스-기능 팀에게 문제가 될 수 있습니다. 지속적인 앱 전환은 종종 효율성과 생산성을 저해합니다.

ClickUp

반면 ClickUp은 ClickUp 통합 기능을 통해 1000개 이상의 앱과 연결할 수 있습니다! 이는 업무를 수행하기 위해 여러 플랫폼을 다루는 팀에게 탁월한 선택이 됩니다.

여러 앱을 계속 전환하는 대신, 모든 작업과 프로젝트를 하나의 협업 작업 공간으로 통합할 수 있습니다. 이는 워크플로우를 원활하게 하여 효율적인 관리와 향상된 생산성을 촉진합니다.

4. 가격 정책

플랜 TickTick ClickUp Free 음성으로 작업 추가하기, 이메일을 작업으로 변환하기, 스마트 날짜 파싱, 알림 설정, 스마트 목록 무제한 작업, 화이트보드, 협업 문서, 칸반 보드, 모두 보기, 달력 보기, 사용자 지정 필드 유료 1가지 플랜: 프리미엄. 무료 기능 모두 포함, 추가 기능: 달력 보기, 타사 캘린더 구독, 칸반 보기, 맞춤형 필터, 수정 내역, 진행 추적 3가지 플랜: 무제한, 비즈니스, 엔터프라이즈 Unlimited Business Enterprise 무료로 모든 기능 이용 가능, 시간 추적, 권한 부여된 게스트, Unlimited 연동, Teams, 양식 보기, AI Unlimited의 모든 것에 더해 고급 자동화, 세분화된 시간 추정이 가능한 시간 추적, 타임시트, 작업량 관리, 고급 공개 공유 기능까지 비즈니스 기능 전체에 더해 고급 권한 설정, 무제한 사용자 정의 역할, 스페이스별 팀 공유, 작업량 사용자 정의 용량

TickTick

TickTick의 가격 정책은 매우 간단합니다. 무료 버전과 유료 버전 두 가지뿐입니다. 일부 사용자에게는 이 점이 지나치게 제한적으로 느껴질 수 있습니다. 특히 유료 플랜에 맞춤형 필터 같은 대부분의 고급 기능이 포함되어 있다는 점을 고려하면 더욱 그렇습니다.

이런 경직된 가격 플랜은 확장성을 지원할 특정 기능을 찾는 대기업들을 밀어낼 수 있습니다.

ClickUp

반면 ClickUp의 요금제 플랜은 매우 유연합니다. 합리적인 가격에 모든 크기의 팀과 기업을 위한 특별 혜택을 제공합니다. 이는 고객에게 확장성과 비용 절감의 폭넓은 여지를 줍니다.

ClickUp은 무료, 무제한, 비즈니스, Enterprise 총 4가지 요금제를 제공합니다. 현재 비즈니스 크기 요구사항과 필요에 따라 선택하시면 됩니다.

레딧에서 본 TickTick vs. ClickUp 비교

TickTick과 ClickUp 사이에서 정보에 기반한 선택을 하실 수 있도록, 저희는 레딧 사용자(Redditors)들이 이 tools에 대해 어떤 의견을 제시했는지 살펴보기로 했습니다.

한 사용자는 일상적인 모든 작업을 처리하는 ClickUp에 대한 자신의 의견을 매우 명확히 밝혔습니다.

저는 개인 및 업무 할 일 목록 관리에 ClickUp을 사용합니다. 개인용으로,… 더 복잡한 계획 수립 요구사항도 처리할 수 있습니다. 일용으로 할 일 목록을 추적하는 데 사용합니다… 특정 카테고리에는 반복 작업이 있어서, 해당 목록만 따로 볼 수 있어 편리합니다.

저는 개인 및 업무 할 일 목록 관리에 ClickUp을 사용합니다.

개인용으로,… 더 복잡한 계획 수립 요구사항도 처리할 수 있습니다.

일용으로 할 일 목록을 추적하는 데 사용합니다… 특정 카테고리에는 반복 작업이 있어서, 해당 목록만 따로 볼 수 있어 편리합니다.

한편, 다른 이들은 더 외교적인 접근법을 취하며 자신의 선택을 상세히 설명했습니다.

간단한 할 일 목록과 믿을 수 있는 모바일 앱만 필요하다면 TickTick을 선택하세요.* 저는 더 많은 프로젝트 관리 기능이 필요해서 그 두 앱에서 ClickUp으로 옮겼습니다. 네, ClickUp은 비교적 느린 편이지만, 작업 시간 추적, 사용자 지정 필드, 더 세분화된 작업 분류 같은 기능들은 포괄적인 관리에 꼭 필요합니다.*

간단한 할 일 목록과 믿을 수 있는 모바일 앱만 필요하다면 TickTick을 선택하세요.*

저는 더 많은 프로젝트 관리 기능이 필요해서 그 두 앱에서 ClickUp으로 옮겼습니다. 네, ClickUp은 비교적 느린 편이지만, 작업 시간 추적, 사용자 지정 필드, 더 세분화된 작업 분류 같은 기능들은 포괄적인 관리에 꼭 필요합니다.*

어떤 작업 관리 소프트웨어가 최고일까요?

이제 승자를 가릴 시간입니다. 🏆

ClickUp 대 TickTick의 대결에서 ClickUp이 우위를 점합니다.

TickTick은 작업 관리에 탁월하지만, 현대적인 팀과 개인 사용자의 증가하는 요구를 따라잡는 데 어려움을 겪습니다. 특히 더 많은 유연성, 기능 및 성능을 제공하는 최신 tools와 비교할 때, 그 단순한 인터페이스에는 한도가 있습니다.

TickTick은 워크플로우 자동화, 협업, 통합, 가격 정책 측면에서 부족합니다.

하지만 ClickUp은? 그 공백을 메울 뿐만 아니라 그 이상을 제공합니다. 오늘날 가장 맞춤화가 가능한 프로젝트 관리 tool 중 하나로, 당신과 팀에 꼭 맞는 장갑처럼 완벽하게 어울립니다.

더 많은 증거가 필요하신가요? 지금 바로 ClickUp에 가입하여 직접 그 기능을 경험해 보세요.