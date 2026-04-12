6つのツールから1つへ：Path8 Productionsが時間を節約し、アプリコストを削減した方法

中小企業のビジネス成長は、めったにスムーズで直線的なプロセスではありません。たいていは、偶然の積み重ねによって進むものです。

プロジェクトを次々と引き受けているうちに、いつの間にか、あなたは単なるフリーランサーではなくなっている。

ボストンを拠点とするpath8 Productionsの創業者、パット・ヘンダーソン氏にとって、本格的なビデオ制作エージェンシーへの移行には、ツールの乱立という隠れたコストが伴っていました。

需要に対応するため、Path8は膨大でバラバラな技術スタックを同時に運用せざるを得ない状況に陥っていました。プロジェクト管理にはSmartsheet、時間追跡にはToggl、ドキュメントにはDropbox Paper、コミュニケーションにはSlackを使用していました。ツールは増え続ける一方でしたが、効率は低下していきました。

Path8がどのようにして「ハムスターホイール」から抜け出し、技術スタックをClickUpに統合し、1週間分の時間を確保したかをご紹介します。

「フランケンシュタイン」のような技術スタックの問題点

チームが急速に成長している際、ソフトウェアは往々にして、その場限りの問題を解決するために個別に導入されがちです。その結果、互いに連携できないアプリが複雑に絡み合った状態になってしまいます。

Path8にとって最大の課題は、仕事のプランが立てられる場所と、会話が実際に行われる場所との間に隔たりがあったことでした。

事業が拡大するにつれ、ツールを次々と追加していきました。プロジェクトの計画はSmartsheetで行っていましたが、チームメンバーの誰も実際にSmartsheetを確認していませんでした。みんなSlackで「ねえ、これの進捗どうなってる？」とやり取りするだけ。その結果、2つの場所で情報を更新しなければならなくなってしまうのです。

事業が拡大するにつれ、ツールを次々と追加していきました。プロジェクトのプランはSmartsheetで行っていましたが、チームメンバーの誰も実際にSmartsheetを確認していませんでした。みんなSlackで「ねえ、これの進捗どうなってる？」とやり取りするだけ。その結果、2つの場所で情報を更新しなければならなくなってしまうのです。

事業が拡大するにつれ、ツールを次々と追加していきました。プロジェクトの計画はSmartsheetで行っていましたが、チームメンバーの誰も実際にSmartsheetを確認していませんでした。みんなSlackで「ねえ、これの進捗どうなってる？」と聞くだけ。その結果、2つの場所で情報を更新しなければならなくなってしまうのです。

これらの個別のリストやトラッカーは互いに連携できなかったため、チームは孤立した情報のサイロを管理せざるを得ず、絶え間ない手動での更新なしにはワークフローを同期させることはほぼ不可能でした。

この二重入力作業は、30本のビデオからなる大規模プロジェクトの最中にピークに達し、Path8のレガシーツールは限界を超えてしまいました。仕事の範囲があまりにも広大かつ複雑で、Smartsheetでは効果的に管理することができなかったのです。

Slackの壁：アプリへの愛着を乗り越える

チームがお気に入りのコミュニケーションアプリを手放そうとしない場合、ツールの移行はたいてい失敗に終わります。

パットがチームに「単一の情報源」が必要だと気づいた時、ClickUpは当然の選択肢でした。導入の最大の障壁は？ チームがSlackに抱いていた愛着でした。

私にとって最大のポイントはSlackでした。Slackは本当に素晴らしかったんです。私たちのチームはSlackが大好きでした。だから最初は、「プロジェクト管理にはClickUpを使っても、Slackはみんなが気に入っているから使い続けるだろう」と思っていました。でも、実際にClickUpを使い始めてチャット機能を見たとき、「なるほど、これは実質的にSlackと同じだ。これで何とかなる」と思ったんです。

私にとって最大のポイントはSlackでした。Slackは本当に素晴らしかったんです。私たちのチームはSlackが大好きでした。だから最初は、「プロジェクト管理にはClickUpを使っても、Slackはみんなが気に入っているから使い続けるだろう」と思っていました。でも、実際にClickUpを使い始めてチャット機能を見たとき、「なるほど、これは実質的にSlackと同じだ。これで何とかなる」と思ったんです。

真の画期的な点は？移行にあたって、これまでの実績やチーム文化を犠牲にする必要がなかったことです。

チームはSlackのインポートデータ、チャンネル、そして小さな絵文字リアクションに至るまでの会話履歴をすべてインポートすることができました。💪🏽

チームは、Slackのインポートデータ、チャンネル、そして小さな絵文字リアクションに至るまでの会話履歴をすべてインポートすることができました。💪🏽

よりスマートに仕事をする：50以上のプロジェクトを管理する

ツールを統合したことで、サブスクリプション料金の削減にとどまらず、

これにより、この小規模チームの処理能力は根本的に変わりました。あるアプリで要件定義書を探し、別のアプリで記録された時間を確認し、さらに別のアプリで進捗を確認するといった手間を省き、Path8はすべてを一元管理しました。チームからの声はこちら。👇🏼

「AIネイティブ」への移行：学習曲線なしに

テクノロジー業界はAIに夢中ですが、ビデオ制作に注力する中小企業の所有者にとって、複雑なAIプロンプトを習得することは現実的ではありません。

パットのAIに対するアプローチは、極めて実用的なものでした。

正直なところ、私はかなり初心者です。ClickUpを使い始めるまで、スマホにAIアプリは一つも入っていませんでした。

正直なところ、私はかなり初心者です。ClickUpを使い始めるまで、スマホにAIアプリは一つも入っていませんでした。

外部のAIツールを使う代わりに、PatはClickUpの組み込みAIを活用し、チームから繰り返し寄せられる質問への回答という、非常に具体的な業務上の課題を解決しました。

彼は、社内のナレッジベースとして機能するAIエージェントを開発しました。その後、チームがエージェントとやり取りするための専用のダイレクトメッセージチャンネルを設定し、そのボットを「Mr. Systems」と親しみを込めて名付けました。

今では、チームメンバーがプロセスやワークフローについて質問があるときは、いつでも「Mr. Systems」にDMを送るだけです。このボットは、会社のドキュメントから即座に正しい回答を直接引き出し、パットをそのやり取りから完全に外すことで、彼のスケジュールにかかる日々の「中断による負担」を解消しました。

Path8の成功を再現する方法：ClickUp活用の5つの例

テクノロジー環境を統合し、高効率なワークスペースを構築するのに、企業レベルの予算は必要ありません。

ClickUp Small Business Suiteを使えば、Path8が実践した手法をそのまま再現し、独自の統合型指令センターを構築できます。

自チームの価値重視で効率的なワークフローを設計する方法は以下の通りです：

1. AIエージェントでチームの生産性を向上させる

まずは自社の標準業務手順書（SOP）やwikiから始めましょう。ClickUpの「Agents」を使えば、それらをインタラクティブなセルフサービス型ナレッジベースに変えることができます。

エージェントビルダーを使って、必要な機能を平易な言葉で説明するだけで、ワークスペース内に直接配置できるエージェントをカスタムして作成できます。または、ワークスペースで「アンビエントアンサー」機能を有効にすることも可能です。

チームメンバーがプロセスについて質問がある場合、担当者にDMを送るだけで、社内文書から直接引用した正確かつ即時の回答を得ることができます。これにより、チームは自ら情報を探し出すことができるようになり、経営陣の貴重な集中時間を確保できます。

2. コンテキストAIで成果を加速させる

単体のエージェント機能にとどまらず、Small Business Suiteの真の強みは、実際の仕事が行われる場所にClickUp Brainが直接組み込まれている点にあります。

長いスレッドを手動でスクロールして状況を把握する代わりに、個々のタスク内でAIによる更新情報を即座に生成し、不在中に何が変更されたかを正確に確認できます。

これらのインサイトを統合して、プロジェクト管理のダッシュボードやリストビュー内で直接要約レポートを生成することも可能です。これにより、経営陣はポートフォリオ全体の健全性を数秒で明確に把握できます。特定のファイルや会話を見失ってしまった場合でも、AI搭載のエンタープライズ検索を使えば 、自然な言葉で質問するだけで、すべてのタスク、ドキュメント、チャットの中から必要な情報を正確に見つけることができます 。

さらに、AI Notetakerを使えば、ミーティングの内容を要約し、重要なポイントを自動的に実務に直結するタスクとして抽出することで、会話の内容を即座にアクションアイテムに変換できます。

ClickUpのAI機能を使えば、すべての会話、アクションアイテム、タスクを検索できます

3. チャットを仕事に直接接続させる

チーム全体の連携を完璧に保つことは、決して不可能なことではありません！やることは、実際の成果物が存在する場所に会話を集約することだけです。

日々のコミュニケーションをClickUpチャットに統合することで、すべてのメッセージ、簡単な更新情報、画面録画が関連するタスクと紐付けられます。

これにより、プロジェクトに新たに加わったメンバーでも、すぐに履歴を確認して状況を把握できるようになり、不足している情報を探すために複数のメッセージアプリを行き来する手間がなくなります。

4. 自律的なプロジェクトパイプラインを構築する

数十の同時進行プロジェクトにも容易に対応できる、視覚的で自動化されたワークフローを構築したいとお考えですか？

まずは、「スクリプト作成中」「編集中」「クライアントレビュー中」などのカスタムステータスを使用して、業務の各フェーズを正確に可視化しましょう。次に、ClickUpタスク のボードビュー を活用し、経営陣がすべてのプロジェクトの進捗状況を一目で把握できるようにします。

最後に、自動化機能を組み込むことで、タスクが新しいステータスに移行した際に、適切なチームメンバーが自動的に割り当てられ、通知されるようにし、スムーズな引き継ぎを実現します。

営業部門での実際のワークフローのサンプルをご紹介します。🧰

5. ネイティブの時間追跡機能で業務を統合

ClickUpの時間追跡機能で、時間の使い方を把握しましょう

ClickUpプラットフォームにネイティブで組み込まれた時間追跡機能により、従業員やフリーランサーは、現在取り組んでいるタスク内で直接作業時間を記録できます。

このシームレスな統合により、キャパシティプランニングのための高精度なデータが提供され、クライアントへの請求業務が簡素化され、すべての仕事時間が単一の中央hubで確実に管理されます。

結論：ソフトウェアの切り替え作業に追われる日々を終わらせましょう

限られたリソースで大きな成果を上げようとするチームにとって、ソフトウェアの切り替え作業に何時間も費やす余裕などありません。

path8 Productionsは、ビジネスの拡大が単にアプリを積み重ねることではないことを証明しました。

「フランケンシュタイン」のようなバラバラな技術スタックを廃止し、6つの連携していないツールを1つに統合することで、彼らは重労働を処理する、AIを活用した効率的なhubを構築しました。

今では、雑務は自動化され、チームは完全に連携が取れており、パットはついに本来の得意分野である素晴らしいビデオ制作に専念できるようになりました！