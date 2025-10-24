なぜClickUpは小規模なビジネスを愛し、なぜ小規模なビジネスはClickUpを愛するのか

ClickUp では、中小企業は単なる顧客セグメントではありません。中小企業こそが、当社の存在理由なのです。創業者であるゼブ・エヴァンスは、仕事の拡大に伴う苦労を身をもって経験した、気鋭の起業家として ClickUp を立ち上げました。あまりにも多くのツールを駆使し、あまりにも多くの雑務に忙殺され、本当に重要なこと、つまり素晴らしいものを構築することに集中する時間が不足していたのです。だからこそ、中小企業を支援することが、当社のあらゆる活動の中心にあるのです。

ゼブが言うように：

中小企業は機会の鼓動そのものです。起業家が雑務に費やす時間を減らし、夢の実現に注力できるよう、私たちはClickUpを開発しました。中小企業の成功を全力で支援することに情熱を注いでいます。

*中小企業のためのハッスル

ClickUpのSmall Business Suiteは、実行者、夢想家、そして物事を実現するチームのために設計されています。混乱を明確さへと変えるお手伝いをします：

ClickUpは、時間節約から部門横断的な生産性向上まで、測定可能な効果をもたらします

*実在するビジネスによる実証済み結果

path8 Productionsの創設者兼エグゼクティブプロデューサー、パット・ヘンダーソン氏は共有しています：

異なるシステム間の連携不足により、更新作業に過大な時間を費やしていました。これにより業務が遅延し、見落としが発生するリスクが高まっていました。

ClickUpへの移行後、パットのチームは6つの別々のツールを置き換え、ミーティングと進捗報告の時間を60%削減し、8週間未満でシームレスに移行を完了しました。

数千社の中小企業が採用するプレイブックを入手し、テクノロジースタックを統合、貴重な時間を無数に取り戻し、仕事の拡散を解消しましょう。⬇️

*あなたのビジネスを理解する/AI

ClickUp Brainを活用すれば、仕事場で即座に重要な洞察とアクションを可視化できます

ClickUp Brainは常時稼働するビジネスアシスタントです。ワークフローを学習し、データを接続させ、貴社固有のプロセスを自動化します。レポート作成、ミーティング要約する、自動化トリガーなど、あらゆる業務をAIがサポートします。

しかも驚くほど使いやすい。ビジネスの運営自体がフルタイムの仕事であり、AIの専門家になる時間などないことを私たちは理解しています。ClickUpは、コーディング不要で初日から価値を提供する、すぐに使えるAI機能とエージェントを提供します。

*家族のようなサポート

中小企業には単なるソフトウェア以上のものが必要です。真のパートナーが求められています。だからこそClickUpは、ライブ1対1トレーニング、プレミアムサポート、専門家によるコンサルティングを提供しており、これにより、ワークスペースの構築と業務の最適化を実現できます。

これにより、お客様が投資した1円1円から最大限の価値を得られるよう保証し、ClickUpが提供するスイート内でご利用可能な20以上の仕事アプリを完全に活用していただけます。

🗣️ カスタマーの声：G2でのユーザーのレビューをご紹介します： ClickUpには他プロジェクト管理ツールにはない独自機能やアドオンが多数あります。時間追跡、組み込みチャット、高度なリソース管理機能などです。小規模事業者やスタートアップなら、カスタムセットアップに時間を費やすことなく、豊富なテンプレートと簡単な導入方法で始められます。大手ツールのようなカスタマイズ性を、より親しみやすい製品で実現します。 ClickUpには他プロジェクト管理ツールにはない独自機能やアドオンが多数あります。時間追跡、組み込みチャット、高度なリソース管理機能などです。小規模ビジネスやスタートアップなら、カスタムセットアップに時間を費やすことなく、豊富なテンプレートと簡単な導入方法で始められます。大手ツールのようなカスタマイズ性を、より親しみやすい製品で実現します。

中小企業が移行する理由

マッキンゼーによると、米国の中小ビジネスは、大企業のわずか47%の生産性——この差は人材の問題ではなく、拡張可能なツールやシステムへのアクセスに起因しています。

ClickUpはフィールドを平準化します.

従来の方法：

20以上の連携されていないアプリ

手動で繰り返されるプロセス

不明確な引き継ぎと失われた文脈

停滞した成長

ClickUpのスタイル：

1つの統合ワークスペース

自動化されたAI駆動ワークフロー

シームレスなコラボレーションと可視性

拡張性と効率性を兼ね備えた成長

200万以上のチームが参加し、仕事を再定義中*

ClickUpは中小企業からグローバルブランドまで、シーメンス、チックフィレイ、ウェイフェアなど多くのビジネスに信頼されています。25,000件以上の高評価レビューと4.6点の評価が物語るように、ClickUpは少ないリソースでより多くの成果を上げたいビジネスたちのためのプラットフォームです。

あなたの時間を取り戻す準備はできていますか？`

無料の「中小企業向け実践ガイド」を入手し、ClickUpがどのように技術基盤の統合、ワークフローの自動化、ビジネスの可能性のロック解除に役立つかをご覧ください。

中小企業こそ私たちの情熱です。ClickUpなら、20以上のアプリのパワー、AIの知性、そしてあなたの成功を応援するチームのサポートが得られます。今すぐ無料でClickUpをお試しください。あなたのために作られた、ワークの未来を体験してください。