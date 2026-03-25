どの組織にも知識に関する課題は存在します。レポートは一箇所に、プロジェクトの進捗情報は別の場所にあり、チームの専門知識の半分は誰かの受信トレイの中にしか存在しません。従業員がすぐに答えを必要とした場合、20分かけて探し回るか、同僚に尋ねてその人の仕事を中断させてしまうかのどちらかになります。

これは、多くの企業が口にしない「目に見えない生産性の低下」の原因です。

Amazon Qは、その課題を解決するために設計されています。社内システムに連携し、それらすべてを横断して検索できる一元的なプラットフォームとして機能します。質問を入力すれば、情報源付きの回答が得られます。

このブログでは、Amazon Qが社内ナレッジ検索にどのように役立つか、そして統合型AIワークスペース であるClickUpが、チームが求めていたツールである理由について解説します。

Amazon Q Businessとは？

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Amazon Q Businessは、AWSが開発した生成AIアシスタントであり、SharePoint、Confluence、Salesforce、Slackなど、貴社がすでに利用している数十種類のツールやシステムと接続します。

接続が完了すると、従業員は自然な言葉で質問するだけで、社内コンテンツから直接回答を取得できるようになります。既存の技術スタックの上に構築されるため、既存のシステムをすべて取り壊して入れ替える必要はありません。

データソースを指定し、許可を設定するだけで、組織内でこれまでに記録されたすべての情報が自動的に分析し始めます。

社内ナレッジ検索におけるAmazon Qの主な機能

Amazon Qは、日々の仕事において真に役立つよう設計された、いくつかの主要な機能を中心に構築されています：

自然言語を理解： ファイル名やキーワードを正確に覚えておく必要はありません。同僚に尋ねるように「企業クライアント向けの返金ポリシーはどのようなものですか？」と質問するだけで、答えを見つけてくれます。

複数のソースから同時に情報を取得： Confluence、SharePoint、社内wikiの間を行き来する必要はありません。Amazon Qはこれらすべてを一括で検索し、統合された単一の回答を返します。

既存の許可を尊重します： これは非常に重要なポイントです。Amazon Qは、従業員が閲覧すべきでないコンテンツを表示しません。ドキュメントにアクセス制限が設定されている場合、検索結果であってもその制限は維持されます

情報源の明示： すべての回答には、その情報の出所が明記されています。そのため、従業員は要約をクリックして、自分でその内容を確認することができます。

時間の経過とともに賢くなる： 利用者が増え、コンテンツが追加されるにつれて、Amazon Qは単に質問された内容だけでなく、組織が何を必要としているかをより的確に理解できるようになります。

Amazon Q Businessが社内ナレッジ検索をどのように強化するか

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質問をしたとき、その裏側では実際に何が起きているのでしょうか？それは、自社のデータに基づいて関連性が高く正確な回答を確実に得られるようにする、明確に定義されたワークフローです。

そのプロセスは次のように機能します：

ユーザーが質問を送信： WebインターフェースやSlackなどの連携機能を通じて、自然言語で質問を入力します クエリ処理： システムは質問を分析して意図を把握し、どのデータソースに答えが含まれているかを特定します 検索： その後、接続されたすべてのリポジトリを横断検索し、各ユーザーの許可を確実に尊重します ランキングとフィルタリング： 検索結果の中から、最も関連性の高いテキストを特定して抽出します 生成： AIモデルは、これらの情報断片を取り込み、それらを統合して、一貫性のある単一の回答を生成します 出典： 最後に、元のソース文書にリンクされているため、情報の確認が可能です。

この一連のプロセスは、「Retrieval-Augmented Generation（RAG）」として知られています。これは、AIの応答を実際の企業データに基づいて生成するため、非常に強力なアプローチです。これにより、AIによる「幻覚」（架空の回答）のリスクを劇的に低減し、情報が常に最新の文書と同等の最新性を保つことが保証されます。

💡 プロのヒント：すべてのドキュメントに、説明的でキーワードを豊富に含んだタイトルを付けることで、関連性の高い検索結果に表示されるようにしましょう。長文のガイドの冒頭には「要約」や「エグゼクティブサマリー」を追加し、読者が素早く答えを見つけられるようにしてください。

データソースをAmazon Qに接続する方法

Amazon Q の利用開始には若干のセットアップが必要ですが、手順は簡単です。まず、以下のものが必要です：

適切な許可を持つAWSアカウント

接続したいデータソース（Google Drive や Confluence など）への管理者アクセス権

AWSコンソールで作成されたAmazon Qビジネスアプリケーション

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これらを入手したら：

Amazon Q Businessコンソールにアクセスし、作成したアプリケーションを選択してください 「データソースを追加」を選択し、コネクタのライブラリから接続したいツールを選んでください OAuthやAPIキーなど、必要な方法を使用して接続を認証してください 同期設定を構成するには、インデックス登録したい特定のフォルダ、チャネル、またはリポジトリを選択してください 同期頻度を設定して、Amazon Qが新しい情報や更新された情報を確認する頻度を決定します 「著者」や「作成日」などのメタデータフィールドをマッピングすることで、後で検索結果を絞り込む際に役立ちます 初期同期を実行し、コンソールでその進捗状況を確認してください いくつかのクエリを試して、コンテンツが検索可能であり、許可設定が想定通りに機能していることを確認してください。

問題が発生した場合は、まずコネクタの許可と同期ログを確認してください。許可に関する問題は、多くの場合、IDプロバイダーのマッピングが正しくないことが原因です。また、少しお待ちください。初回の大規模な同期には数時間かかる場合があります。

ナレッジ検索におけるAmazon Qの一般的なリミットと課題

Amazon Qは優れたツールですが、完璧というわけではありません。他のAIシステムと同様、チーム全体に導入する前に知っておくべきいくつかの課題があります。以下の実運用上の制限事項について検討してください：

ClickUpを活用した社内ナレッジ管理の最適化

社内のナレッジは、ツールごとに分断されがちです。チームはプロセスをドキュメントに、更新情報をチャットスレッドに、そして決定事項を誰も見返さないタスク内に保存してしまいます。時間が経つにつれて、情報は探しにくくなり、信頼性が低下し、活用しづらくなってしまいます。

ClickUpは、ドキュメント、会話、実行が連携したワークスペースを提供します。チームは、ばらばらなナレッジベースを管理する代わりに、実際の仕事に合わせて情報が進化するシステムを構築します。これにより、SaaSの乱立が抑制され、日々の仕事における頻繁なコンテキスト切り替えが解消されます。

ClickUp ドキュメントを使用して、構造化されたナレッジベースを構築しましょう

ClickUp ドキュメントを使って社内ナレッジを作成・整理する

ClickUp Docsは、社内ナレッジの基盤となります。チームは、仕事が行われるワークスペース内で直接、ドキュメントを作成、整理、管理することができます。

例えば、カスタマーサポートチームが返金リクエストに対応するための社内ナレッジベースを構築したとします。チームは「返金処理ガイドライン」というドキュメントを作成し、適用条件、例外ケース、エスカレーションステップなどの明確なセクションに分けて構成します。各セクションには、そのルールが適用される実際のサポートタスクへのリンクが設定されています。

ドキュメントは、以下の方法で構造化コンテンツをサポートしています：

大規模なプロセス文書を整理する見出し

返金対象条件などのルールを定義するテーブル

ステップごとのワークフローをまとめた箇条書き

設計ファイルやスプレッドシートなどのサポートリソースを含む埋め込みコンテンツ

例えば、サポートマネージャーがポリシーの変更に伴い返金ルールを更新した場合、ドキュメントは即座に更新され、エージェントはチケットの解決時に最新バージョンを参照できます。

ClickUpで社内ナレッジベースを作成するために知っておくべきことは、以下の通りです：

ClickUp Brainを使って、知識を即座に取得し、活用しましょう

ドキュメントが増えるにつれ、チームは複数のページを検索することなく、素早く答えを得る必要があります。ClickUp Brainは、ドキュメント、タスク、会話からナレッジを抽出し、活用します。

ClickUp Brain を使用してナレッジを取得・活用する

新しいサポート担当者が、一部返品を含む複雑な返金リクエストに対応するとします。ナレッジベース全体をくまなく調べる代わりに、その担当者はClickUp Brainに次のように尋ねます：

📌 次のプロンプトを試してみてください： 一部返品の場合の返金ポリシーはどのようなもので、どのようなステップを踏めばよいですか？

ClickUp Brainは、関連するワークスペースの要素を分析し、適切なプロセスやソースドキュメントへのリンクを含む簡潔な回答を返します。

ClickUp Brainは、次のようなナレッジワークフローをサポートしています：

長い文書を要約して、手っ取り早い回答に変換します

プロセス文書から重要なステップを抽出する

トピックに関連するタスクやディスカッションを表示する

過去の仕事の例を用いて、ポリシーを明確にしましょう

ClickUp Brain MAXを活用して、ナレッジへのアクセスを拡大しましょう

組織が成長するにつれ、ナレッジは複数のシステムに分散していきます。ClickUp Brain MAXは、企業検索と音声入力を活用して、それらの情報を一元化します。

ClickUp Brain MAX を使ってナレッジを検索・収集

ClickUp Brain MAXには、2つの主要な機能が含まれています：

例えば、プロジェクトマネージャーがクライアントとの電話を終え、「Talk to Text」機能を使って重要な更新情報を記録します。ClickUp Brain MAXは、音声入力を構造化されたメモに変換し、それをドキュメントに貼り付けることができます。

ClickUp Enterprise Searchで、接続されたアプリ全体からファイルを検索

同時に、企業 Search を利用すれば、チームは複数のツールにまたがって情報を検索できます。例えば、運用責任者が、ClickUp ドキュメントに記録された Figma 内のプロセス更新情報を見つける必要がある場合を想定してみましょう。

ClickUp Brain MAX内での1回の検索で、両方のソースから情報を取得できます。

💡 プロのヒント：技術文書の末尾に「検索用語」セクションを追加し、社内用語、頭字語、またはよくある誤字を含めておきましょう。この手法により、「PTO」と検索した際にも「休暇および休職に関するポリシー」文書が検索結果に表示されるようになります。

ナレッジが単一のプラットフォームに集約されていることはほとんどありません。チームは、ワークフローの各段階を管理するために、Google Drive、Dropbox、Figmaなどのツールに依存しています。ClickUpの統合機能は、これらのツールをナレッジシステムに接続します。

ClickUpの統合機能を使って、Figmaなどの外部ツールをナレッジシステムに接続しましょう

たとえば、次のようなことが可能です：

Google Driveのファイルを同期して、関連するタスク内にドキュメントを表示します

Slackでの議論を、重要な決定事項を反映したタスクに変換する

Figmaのデザインを製品ドキュメントに直接添付する

サポートツールを接続し、チケットの分析結果をナレッジの更新に反映させる

例えば、製品チームがFigmaでデザインの変更を確認した後、機能のドキュメントを更新するとします。デザインファイルはドキュメントに直接添付され、更新された情報はタスクが存在する同じワークスペースに反映されます。

このアプローチにより、知識が孤立したシステムの中で埋もれてしまうことなく、さまざまなツールにわたって実務と密接に接続された状態を維持できます。

あるユーザーは次のように共有しています：

ClickUpのAIツール、特に「superagent」[原文ママ]は、ビジネス運営のためのナレッジベースを構築したり、迅速な回答が必要な際に素早く質問に答えたりするのに役立つため、気に入っています。また、ClickUpが提供する自動化機能も高く評価しており、これがMonday.comから乗り換えた理由の一つでした。学習曲線はありましたが、AIのおかげで初期セットアップが容易になりました。

企業内検索システムのベストプラクティス

チームにツールを効果的に活用してもらうことこそが、真の仕事の始まりです。Amazon Qを選ぶにせよ、他のソリューションを選ぶにせよ、以下のベストプラクティスに従ってください。

まずはナレッジソースを精査しましょう： 何かを接続する前に、ナレッジソースを精査し、最も重要な情報がどこにあるかを把握しましょう。重複ファイル、古いドキュメント、知識のギャップを特定します。

まずは価値の高いユースケースから始めましょう： すべてを一度にやろうとしないでください。初期の成果を示すために、最も頻繁に寄せられる質問や、最もよく検索されるトピックに焦点を当てて始めましょう。

所有権を明確にする： 接続されたデータソースの維持管理およびAIの回答の品質確認を担当する担当者を割り当ててください。

モニタリングと改善： 検索が失敗したり、不適切な結果が返されたりするケースに注目してください。このフィードバックを基に、コンテンツを改善したり、ツールの設定を調整したりしましょう。

許可の境界を尊重する： 検索ソリューションが既存のアクセス制御を確実に遵守しているか、入念に確認してください。AIが制限された情報への裏口となってはなりません。

検索はやめて、ClickUpでやることを始めましょう

Amazon Qのようなツールは、Teamsの検索体験を向上させます。従業員は自然な言葉で質問するだけで、文脈や情報源を明示した状態で、システム全体から回答を取得できます。これにより、情報を探し回る時間が短縮され、他者の業務を妨げることなく必要な情報を見つけられるようになります。

とはいえ、答えを見つけることはワークフローの一部に過ぎません。その後も作業は続きます。チームは、見つけた情報を活用し、ドキュメントを更新し、協業し、タスクを前進させる必要があります。ナレッジと実行が切り離されたままでは、再び業務が停滞してしまいます。

そこでClickUpがチームの働き方を変革します。ナレッジ、タスク、ドキュメント、会話がすべて1か所に集約されます。ClickUp Brainが回答を検索し、Docsが構造化されたプロセスを管理し、ツールを切り替えることなくワークフローを進行させることができます。

検索は理解を助け、ClickUpは行動を後押しします。

今すぐClickUpに登録しましょう！

よくある質問

Amazon Q Businessは、従業員が自然言語を使用して社内の知識を検索できるようにするツールです。SharePoint、Confluence、Slack、Salesforceなどのツールと接続し、出典を明記した文脈に応じた回答を返すことで、チームが情報をより迅速に見つけられるようにします。

Amazon Qは、複数の企業データソースに接続し、最も関連性の高い情報を取得して、平易な言葉で回答を生成することで、社内ナレッジ検索を向上させます。従業員は、さまざまなツールを手作業で検索する代わりに、1つの質問をするだけで、社内のコンテンツに基づいた統合された回答を得ることができます。

はい。Amazon Qは、接続されたシステムにおける既存のユーザー許可を尊重するように設計されているため、従業員にはアクセス許可が与えられているコンテンツのみが表示されます。制限されたファイルは、ユーザーがAmazon Qで検索した場合でも、引き続きアクセス制限が適用されます。

Amazon Qには、ソースコンテンツが古かったり構造化が不十分だったりする場合に回答の質にばらつきが生じる、カスタムRAGシステムに比べてカスタマイズ性が限定的である、ニッチなツール向けのコネクタが不足している、大規模展開時のコストが高くなるといった課題が依然として存在します。また、すでにAWSエコシステムに投資している組織において最も効果を発揮します。

Amazon Qは、接続された企業システム全体から回答を見つけるのに役立ちます。ClickUpはさらに一歩進んで、知識と実行を結びつけます。ClickUp Brainを使えば、ドキュメント、タスク、会話が1つのワークスペースに集約されるため、チームは情報を検索するだけでなく、ツールを切り替えることなくドキュメントの更新、タスクの割り当て、プロジェクトの推進を行うことができます。