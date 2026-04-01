AIマルチエージェントワークフロー：仕組みと例

ガートナーは、2024年には事実上ゼロであった日常的なビジネス上の意思決定の15％が、2028年までにエージェント型AIによって自律的に行われるようになると予測しています。これが、今後の動向を示しています。

ワークフローがツール、チーム、データソースをまたがって相互に連携するようになるにつれ、単一のエージェントシステムでは対応しきれなくなってきます。タスクを完了することはできても、オーケストレーションや調整の複雑さ、並列実行には対応しきれないのです。

AIマルチエージェントワークフローは、その状況を一変させます。1人のエージェントがすべてをこなすのではなく、複数の専門エージェントが連携して、複雑な仕事を前進させます。

この記事では、AIマルチエージェントワークフローの仕組み、それが真の価値を生み出す場面、そして効果的な設計方法について解説します。

AIマルチエージェントワークフローとは？

AIマルチエージェントワークフローとは、単一のモデルにすべてを依存するのではなく、複数のエージェントが協力して目標を完了する構造化されたシステムです。1つの汎用アシスタントがプロセス全体を管理しようとするのではなく、インテリジェントなエージェントが役割を分担し、成果を調整する環境を設計します。

単一エージェントセットアップでは、1つのモデルが入力を認識し、推論を行い、出力を生成します。これは孤立したタスクには有効です。しかし、より動的な環境では、意思決定者が1人だけではボトルネックとなる可能性があります。

マルチエージェントセットアップでは、責任が複数のエージェントに分散されます。各エージェントは、エージェントワークフロー全体における特定の役割を担うように設計されています。

これらの専門エージェントは、研究、分析、検証、または実行のいずれかに特化しています。これらが一体となって構造化されたマルチエージェントアーキテクチャを形成し、システム全体が単一のアシスタントというよりも、まるで実際のチームのように機能します。その真価は、エージェント同士がどのように連携し、コンテキストを共有し、出力をやり取りするかという点にあります。

マルチエージェントAIシステムの仕組み

実用的な観点から見ると、マルチエージェントシステムは、個々のエージェントが孤立して動作するのではなく、構造化された連携を通じて機能します。1つのモデルにすべてを依存させるのではなく、個々のエージェントが独立して動作しつつも、共有されたロジック、メモリ、ルーティングを通じて相互に接続されたシステムを設計します。

一般的なセットアップには、監視と調整を担当するスーパーバイザーエージェントが含まれます。このエージェントは目的を解釈し、サブタスクをワーカーエージェントに配布し、システム全体にわたるエージェント間の連携を管理します。各エージェントは、定義された役割に専念しながら、ワークフロー全体の遂行に貢献します。

その裏側では、いくつかの仕組みが連携を保っています：

エージェント間の連携により、あるエージェントからの出力が、他のエージェントにとって構造化された入力として活用されます。

並列処理により、複数のエージェントがタスクの異なる部分を同時に処理できるようになります

動的なルーティングにより、状況や複雑度に基づいて、どのエージェントがどのタスクを担当するかが決定されます

状態管理とメモリシステムにより、エージェントは各ステップにわたってコンテキストを維持できます

ツール連携や外部ツールとの統合により、言語処理の枠を超えた機能を実現します

明確に定義されたシステムプロンプトにより、エージェントの一貫した動作の形が実現されます

調整の対象範囲が広がるにつれて、調整の複雑さも増します。そこで重要になるのが、綿密なエージェントのオーケストレーション、制御されたデータアクセス、そして堅牢なエラー処理です。あるエージェントが検証を待機している間、他のエージェントは独立して動作を継続する場合もあります。

適切に設計されたマルチエージェントシステムは、分散型インテリジェンス層として機能し、従来の自動化よりも高い柔軟性、回復力、システムパフォーマンスをもって複雑なタスクを実行します。

チームにとってのマルチエージェント・ワークフローのメリット

業務が拡大するにつれ、複雑さは増していきます。単一の自動化ルールや孤立したアシスタントだけでは、限界があります。

マルチエージェントシステムは、連携、専門化、スピードが重要な環境向けに構築されています。複数の専門エージェントが連携して動作することで、人員を増やすことなくチームの生産性を高めることができます。

その効果が具体的に現れるのは、ここです：

✅ 並列処理による実行速度の向上：タスクの異なる部分を複数のエージェントが同時に処理することで、ボトルネックとなるリソースを待つことなく、複雑なプロジェクトを円滑に進めることができます。

✅ 複雑なシステムの処理能力の向上：分散型エージェントの連携により、システム全体にわたる複雑なタスクを管理しやすい単位に分割できます

✅ システムパフォーマンスとコスト効率の向上：作業負荷がインテリジェントに配布されるため、冗長性が削減され、リソースの使用が最適化されます

✅ 意思決定サポートの強化：マルチエージェントセットアップは、リスク評価やベンダー評価など、多層的な検証によって精度が向上する重要な企業タスクをサポートします

✅ コンテキスト認識機能を備えた拡張性の高い自動化：共有メモリと構造化されたワークフローを維持することで、エージェントは独立して動作しながらも、統一された成果に貢献します

業界を横断するマルチエージェント・ワークフローの活用事例

マルチエージェントシステムは、運用、サービス、知識主導型チームにおける仕事の遂行方法を再構築します。構造化されたエージェントワークフロー内で複数のエージェントが連携することで、その効果は業界を問わず、具体的な成果をもたらします。

プロジェクト管理と運用

業務が集中する環境では、複雑さが急速に増大します。ソフトウェア開発、コンプライアンスの追跡、あるいは部門横断的なローンチを管理する場合であっても、単一の自動化レイヤーに依存するだけでは不十分なことがよくあります。

マルチエージェントセットアップでは、完全なワークフローの各部分を調整する専門のエージェント間で責任を分担します：

あるエージェントがリポジトリ全体のスプリント更新状況を監視し、遅延をフラグ付けします

別のエージェントは プロセス文書を 管理し、ツール間で変更内容を同期します

リリース前に検証エージェントが依存関係をチェックします

複数のエージェントが並行して、レポート作成とステークホルダー向け要約の作成を同時に行います

この構造により、ワークフローの自動化が促進され、チーム横断的なビジネスプロセスの自動化が強化されます。大規模な組織においては、単一のシステムノードに過度な負荷をかけることなく、文書処理パイプライン、契約書のレビュー、および構造化された承認プロセスをサポートします。

運用向けのAIエージェントを構築する際、その目標は人間に取って代わることではありません。それは「オーケストレーション」です。マルチエージェントシステム全体にロジックを配布することで、チームはボトルネックを解消し、システム全体の可視性を向上させることができます。

📮 ClickUp Insight：回答者の半数がAIの導入に苦労しています。23％は「どこから手をつければよいか分からない」と回答し、27％は高度な機能を活用するためにさらなるトレーニングが必要だと感じています。 ClickUpは、まるでテキストメッセージを送っているかのような、使い慣れたチャットインターフェースでこの課題を解決します。 チームは簡単な質問や依頼からすぐに始められ、作業を進める中でより強力な自動化機能やワークフローを自然に習得できます。多くの人が躊躇してしまうような、敷居の高い学習曲線に悩まされることはありません。

カスタマーサポートの自動化

マルチエージェントの連携の可視性が発揮されるのは、顧客体験の分野です。単なるFAQ対応チャットボットではなく、意図を解釈し、アクションを検証し、リクエストをリアルタイムで解決する複数のエージェントを並行して運用します。

次のようなフローを想像してみてください：

エージェントAは返金リクエストを分析し、注文履歴を確認します

検証エージェントが、機密データを保護しながら適格性を確認します

別のエージェントがCRMレコードを更新し、確認通知を発行します

要約エージェントが、トレーニング用にインタラクションの分析情報を記録します

この階層化されたエージェントのオーケストレーションにより、ガバナンスを維持しつつ応答速度が向上します。組み込みの顧客記憶機能により、エージェントは会話のたびに一から始めるのではなく、過去のやり取りに基づいて応答をパーソナライズします。

重要な点として、影響の大きいシステムにおいても、エスカレーションが発生した場合には依然として人間が関与します。その結果、説明責任を維持しつつ、顧客満足度（CSAT）を向上させる協調的なインテリジェンスが実現されます。

研究およびナレッジワーク

知識集約型のチームは、構造化されたマルチエージェント・ワークフローから多大な恩恵を受けます。研究は直線的なプロセスで進むことは稀です。データ収集、情報源の検証、知見の統合、そして結果の提示といったプロセスを経る必要があります。

構造化された研究システムでは、ワークフローは次のようなものになるでしょう：

あるエージェントが構造化されたWeb検索を行い、生データを集約します

別のエージェントは、信頼性の分析とフィルタリングを担当します

執筆エージェントが要約の草案を作成します

コンプライアンス担当エージェントが引用を検証します

これは、単一のモデルでは深さと構造を維持することが困難な複雑な研究タスクにおいて特に有用です。優れた研究機能には、情報収集、推論、提示をモジュール化されたフェーズに分けることが含まれます。

高度なセットアップでは、チームは複数のClaudeエージェントやその他の専門モデルを導入し、出力を相互検証することができます。このアプローチにより、単一の生成プロセスではなく、多層的な検証に基づく研究プロセスが実現されます。

ナレッジワーク向けのマルチエージェントシステムを構築する際、その価値は連携にあります。エージェントはコンテキストを維持し、認知的負荷を軽減し、調査のライフサイクル全体を正確に実行します。

⚡ ちょっとしたコツ：既存の技術スタックと統合できる、拡張性の高いAIソリューションを常に探しましょう。また、詳細なワークフローのドキュメントも必ず用意しておくようにしてください。 さらに深く理解するために、以下の質問を自問してみてください： ✅ 利用量が10倍または100倍に増加した場合、システムのパフォーマンス（応答時間、スループット）はどのように変化するのでしょうか？ ✅ 知っておくべき具体的なユーザー負荷の閾値や同時接続数のリミットはありますか？ ✅ インフラコスト（コンピューティング、ストレージ、ネットワーク）の観点から、このソリューションはどの程度効率的に拡張できますか？ ✅ 技術スタックのライフサイクル（例：新しいソフトウェアバージョン）に合わせて、統合機能はどのくらいの頻度で更新されますか？ ✅ ソリューションの規模拡大に伴い、どのような隠れたコストや従量制のコストが発生する可能性があるでしょうか？

マルチエージェントワークフローを作成するための、最も人気のあるツールをいくつかご紹介します：

LangChain：AIエージェントの状態、ツール、およびガードレールをきめ細かく制御する必要がある場合、LangChainはエージェントのワークフローをグラフとして設計し、確実に実行するためのフレームワークを提供します。状態をモデル化し、ノードを定義し、エッジでルーティングを行うため、多段階の意思決定が明示的かつテスト可能になります。シングルエージェント、マルチエージェント、階層型パターンをサポートし、モデレーションや品質ループを通じて、エージェントの挙動を適切な軌道に維持します。

CrewAI ：CrewAIは、複雑な仕事を完了するために協力し合うAIエージェントのチームに焦点を当てています。オープンソースのフレームワークを使用して構築するか、CrewAI Studioのビジュアルエディターを利用し、その後、Agent Management Platform（AMP）を通じてそれらの「クルー」を本番環境に移行することで、実行状況を監視し、改善点をテストし、安全に反復開発を行うことができます。

AutoGen: AutoGenは、AIを活用したマルチエージェントシステムを構築するためのMicrosoftのオープンソースフレームワークです。AutoGen Studio（ノーコード）でプロトタイプを作成し、AgentChatで会話のスクリプトを作成できます。また、分散型で長時間実行されるワークフローが必要な場合は、Coreを使用してイベント駆動型のオーケストレーションに移行できます。Pythonを第一言語としており、状態、ツール、ハンドオフを明示的に制御できます。

本番環境でのオーケストレーションには、以下のシステムとの連携も検討できます：

ワークフローのスケジューリングに Celery / Prefect / Airflow を活用

長期記憶のための ベクトルデータベース （Pinecone、Weaviate、Chroma）

APIとツール（Google検索、SQL、電子メール、Slack）によるアクション

ClickUpでマルチエージェントワークフローを構築する方法

多くのチームが、業務の自動化のためにAIエージェントの導入に期待を寄せています。しかし、実際に試行を始めると、現実に直面することになります。効率化が図られるどころか、ツールが分散し、自動化がサイロ化され、エージェント間のワークフローが連携しないことで、業務が拡散してしまうのです。

個々のシステムは単独ではうまく機能するかもしれませんが、連携がなければ、システム全体にわたる複雑なワークフローをサポートすることは困難です。

ここでClickUpの真価が発揮されます。統合型AIワークスペースとして、ClickUpはマルチエージェントワークフローが共有環境内で動作する中核的なhubとして機能します。個々のツールが独立して動作するのではなく、ClickUpを活用することで、エージェントは1つのワークスペース内で連携し、共有されたユーザーコンテキストを維持しながらタスクを完了させることができます。

ClickUp Brainを調整レイヤーとして活用する

ClickUp Brainでワークフローの調整業務を効率化

ClickUp Brainは、さまざまなエージェントやワークフローを接続する調整エンジンとして機能します。チームは複雑なロジックを手動で設定する代わりに、自然言語で希望する自動化の内容を記述することができます。

例えば、プロダクトマネージャーが、緊急タスクを優先度の高いチームに自動的に振り分けるワークフローを定義したとします。ClickUp Brainはそのリクエストを解釈し、トリガーを設定し、エージェントの行動を導くロジックを構築します。

Brainはタスク、期限、依存関係にわたる活動を分析するため、異なるエージェント間での動的なルーティングをサポートします。また、共有されたユーザーコンテキストを維持できるため、エージェントが孤立して作業するのではなく、プロジェクト全体の優先度を把握できるよう支援します。

その結果、並行して動作するエージェントが、ワークフローの連続性を損なうことなく、データエントリー、タスクの割り当て、レポート作成、分析を管理するシステムが実現します。

💡 プロのヒント： 上記で紹介した自動化の多くはClickUp Brainによって実現されていますが、ClickUp Brain MAXを使えば、さらに一歩先へ進むことができます。 ClickUp Brain MAXがタスクの詳細を提供します ClickUp Brain Maxは、より適応性の高いAIエージェントを実現します。GPT-4やClaude 3.7などの主要なモデルを切り替えることで、チームは各ワークフローに最適な「頭脳」を選択できます。迅速な意思決定にはスピードを、繊細なコミュニケーションにはニュアンスを、複雑な分析には深みを活かすことが可能です。 また、ClickUp Brain MAXの一部である「Talk to Text」を使えば、アイデアを直接ClickUpに音声入力できます。口にした考えが即座にタスク、ドキュメント、またはアクションアイテムに変換されるため、入力作業によるボトルネックが解消され、エージェント間のワークフローが会話のように自然に感じられます。 ClickUp Brain MAXとTalk to Textを組み合わせることで、人間の入力と自律型エージェントをシームレスに連携させます。これにより、アイデアのフローが加速し、文脈が維持され、AIを活用したワークフローがスムーズに拡張されます。

ClickUp自動化を使用して、エージェント主導のワークフローを調整しましょう

ClickUpでのカスタム自動化の作成

ClickUp Brainが意図の解釈やエージェントの行動指針の提示を支援する一方、ClickUp Automationsはそれらの洞察を実行に移すための実行レイヤーを提供します。これらを組み合わせることで、ワークスペース内でマルチエージェントワークフローを実行するための実用的な環境が構築されます。

ClickUp Brainがプロジェクト、期限、依存関係を分析し、自動化がタスクを手動操作なしでワークフロー全体を確実に進行させます。この組み合わせにより、異なるエージェントがワークストリームを超えて連携しながら、共通のユーザーコンテキストを維持することが可能になります。

この連携は通常、次のような流れで進みます：

タスクの自動入力とインテリジェントな割り当て： AI Fieldsは、受信したプロジェクトデータを分析し、重要な詳細情報を自動的に入力します。その後、AI Assignがタスクを適切なチームメンバーに割り当て、ワークフローの各部分を複数のエージェントが並行して処理することで、ボトルネックを解消します。

プロジェクト横断的なAIによるインサイト： ClickUp Brainはプロジェクトの活動を継続的に分析し、ダッシュボードを通じてインサイトを提供します。これらのシグナルにより、チームは潜在的な遅延や異常を早期に検知でき、システム全体のパフォーマンスを向上させることができます

仕事の優先度を動的に決定：ClickUp Brainは、緊急度、依存関係、期限を評価して優先度を提案します。これにより、プロジェクトのリアルタイムなニーズに応じて、タスクが複数の専門エージェントやチームメンバーの間で移動する動的なルーティングが可能になります。

断片的な自動化ルールとは異なり、BrainとAutomationsは、エージェントが連携し、タスクがインテリジェントにルーティングされ、チーム間で仕事が円滑に進む、協調的なシステムを構築します。

💡 プロのヒント： ClickUpワークスペースに組み込まれている「ClickUp Super Agents」を、AIの同僚として活用できます。内部的には実際のユーザーとしてモデル化されているため、チームメイトと同じように表示されます。 このビデオをご覧いただき、ClickUp Super Agents を使ってカスタマイズ可能な AI エージェントを作成する方法をご確認ください： 以下のことが可能です： タスクを割り当てる ：定期的な仕事、プロジェクト、あるいはワークフロー全体をエージェントに所有権を与えます

どこでも@メンション ：ドキュメント、タスク、チャットにAIエージェントを呼び出して、文脈の補足、質問への回答、仕事の進捗促進を行えます

直接DMを送る ：チームメイトに話すのと同じように、助けを求めたり、雑務を任せてみたり、最新情報を確認したりできます

スケジュールやトリガーを設定する：毎朝レポートを実行させたり、新しいリクエストが到着した際に優先順位付けを行わせたり、バックグラウンドでワークフローを監視させたりできます ClickUp Super Agentを使って、目標やワークフローをエージェント型のチームメンバーにデリゲートしましょう

AIは、チームがすでに使用しているツールと接続することで、その真価を発揮します。ClickUpは、ChatGPT、Make、Twilio、Zapierなどのプラットフォームとの接続を可能にし、外部ツールをワークスペース内で稼働する広範なマルチエージェントシステムに組み込むことができます。

この統合レイヤーは、システム間のツール呼び出し、外部トリガー、構造化データへのアクセスをサポートします。GitHubからの更新情報に基づいてタスクを自動的に作成できるほか、AIツールから生成された知見をプロジェクトのワークフローに直接反映させることができます。

これらのシステムが連携することで、チームは孤立した自動化の枠を超え、エージェント同士が協力し、情報を並行して処理し、より迅速に成果を生み出す、協調的なマルチエージェントシステムによる業務へと移行します。

💡 プロのヒント： AIを活用したワークフローの効果を監視するためのダッシュボードを作成しましょう。時間短縮、エラー削減、生産性向上などのメトリクスを追跡することで、マルチエージェントシステムがチーム全体の業務効率をどのように向上させているかを定量的に把握できます。

ClickUpでマルチエージェント・インテリジェンスを実際の仕事に活かす

マルチエージェントシステムへの移行は、単なる技術的なトレンドではなく、仕事を遂行する新たな手法です。組織が複雑なタスクを処理するためにAIエージェントを導入するにつれ、焦点は孤立した自動化から、複数のエージェントが連携し、コンテキストを共有し、システム全体で仕事を完了する協調的なシステムへと移行しています。

運用やソフトウェア開発から研究、カスタマーサポートに至るまで、適切に設計されたエージェントワークフローは、チームが意思決定を拡大し、システムパフォーマンスを向上させ、複雑なシステムをより効率的に管理するのに役立ちます。しかし、真の利点は、作業、コンテキスト、連携が一体となった単一の統合環境に、それらのエージェントを統合することにあります。

まさにそこにClickUpの出番があります。ClickUpを無料で試して、エージェントやチームが仕事をより迅速に進められるインテリジェントなワークフローの構築を始めましょう。

よくある質問（FAQ）

シングルエージェントシステムは、単一のモデルに依存して入力を解釈し、タスクを完了させます。これに対し、マルチエージェントシステムは、それぞれ異なる役割に特化した複数のエージェントを使用し、エージェント間の相互作用を通じて連携し、システム全体で調整を行うことで、より複雑なワークフローを処理します。

必ずしもそうとは限りません。開発者がAIエージェントを構築する際に独自のロジックを記述することもありますが、多くの最新プラットフォームでは、複雑なコードを必要とせずにマルチエージェントワークフローを実現できるビジュアルツールをサポートしています。これらのツールは、チームが企業業務や運用タスク向けに、複数の専門エージェントを連携させるのに役立ちます。

従来の自動化は、あらかじめ定義されたタスクに対して固定されたルールに従います。一方、エージェントオーケストレーションでは、AIエージェントが動的に適応し、他のエージェントと連携し、静的なトリガーではなくコンテキスト、記憶、意思決定ロジックを用いて複雑なワークフローを管理できるようになります。