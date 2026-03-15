月曜日の朝、受信トレイを開くと、そこには3件の新しいプロジェクト依頼が並んでいます。1件は電子メールで、もう1件はチャットで、そして1件は廊下での会話から寄せられたものです。どれも緊急性を感じさせますが、詳細が不足しています。

そこで役立つのがプロジェクト受付ダッシュボードです。これは、必要な情報をすべて表示する実用的なコントロールセンターとしての役割を果たします。

このガイドでは、Google スプレッドシートで実用的なプロジェクト受付ダッシュボードを構築する手順を解説します。データ構造のセットアップ、可視化の手法、インタラクティブなフィルタリングに加え、受付件数が増加した際に直面する制限事項についても説明します。

また、世界初の統合型AIワークスペース であるClickUpが、次回のプロジェクトダッシュボードに最適な選択肢である理由についてもご紹介します。🤩

プロジェクト受付ダッシュボードとは？

プロジェクトのリクエストが四方八方から殺到し、この混乱状態では、何が提出され、承認され、あるいは宙ぶらりんになっているのかを追跡することが不可能になり、結果として納期遅れやステークホルダーの不満を招いています。

プロジェクト受付ダッシュボードは、このプロセスに秩序をもたらし、すべての受信リクエストを一元的に把握できる視覚的な要約ツールです。

これは、プロジェクトの立ち上げ段階において重要な要素である、「どのような仕事が持ち込まれるのか？」という重要な疑問に、その仕事が計画される前に答えるものです。

進行中の作業を監視するプロジェクト追跡ダッシュボードとは異なり、インテークダッシュボードは「入り口」に焦点を当てています。PMOチーム、部門責任者、およびリソース管理を担当するリーダーは、リクエストログ、ステータス内訳、提出傾向などのコンポーネントを活用し、新規の作業リクエストがバックログに追加される前に優先順位付けを行うことができます。

📮 ClickUpインサイト： 回答者の34%が、スプレッドシートが自動的にダッシュボードを作成してくれることを望んでいます。 レポートを一から作成し、範囲を選択し、チャートのフォーマットを設定し、すべてを最新の状態に保つことは、それ自体が大変な作業になってしまいます。 ClickUpなら、生データと可視化機能が一体化します。 ClickUpダッシュボードのノーコードカードを使えば、チャートの作成、計算、時間追跡が簡単に行えます。最大のメリットは、進行中のタスクからのデータがリアルタイムで反映されることです。 ワークスペース全体でAIが利用可能であり、情報の分析、要約の作成、パターンの抽出、ワークスペース全体での変化の説明を支援します。さらに、 AIエージェントが介入して、それらの更新情報を整理・統合し、主要なチャネルに投稿することも可能です。 これで、レポート作成のワークフロー全体がスムーズに処理されます。

プロジェクトの受入追跡にGoogle スプレッドシートを使う理由とは？

今すぐプロジェクト受入プロセスを体系化する必要があることは分かっていても、新しいツールの導入を承認してもらうための予算や時間がありません。そこで、Google スプレッドシートが実用的な第一ステップとして役立ちます。

多くのチームがすでにGoogle Workspaceを利用しているため、導入に際して煩雑な調達手続きは不要です。使い慣れたインターフェースにより学習曲線が平坦化され、複数の関係者が同時に受入ログを閲覧・更新することができます。

また、すべてのフィールドや式を自由にカスタマイズできるほか、Google フォームを接続してリクエストの収集を自動化することも可能です。こうした利点から、Sheetsは手始めとして適したツールと言えますが、受付件数が増加するにつれて限界を感じるようになるでしょう。

Google スプレッドシートでプロジェクト受付ダッシュボードを作成する方法

プロジェクトの受付プロセス向けに、Google スプレッドシートでダッシュボードを作成する方法を詳しく見ていきましょう。⚒️

ステップ1：プロジェクト受入データ構造の設定

これまでスプレッドシートを使って追跡を試みたことがある方なら、データの一貫性の欠如、入力ミス、式の不具合などがすぐに発生し、混乱を招くことをご存知でしょう。不備のあるデータに基づいて構築されたダッシュボードは、誤った情報を提供してしまうため、ダッシュボードがない状態よりもさらに悪影響を及ぼします。これを避けるためには、最初から堅牢なデータ構造を構築する必要があります。

これには、フィールドの定義、データの整合性を保つための検証ルールの作成、そして見やすさを考慮したタブの整理が含まれます：

1. プロジェクト依頼のフィールドを定義する

ダッシュボードの真価は、一貫性があり明確に定義されたデータフィールドによって発揮されます。これらがなければ、リクエストを正確にフィルタリング、ソート、または可視化することはできません。すべての受入ログには、最初から適切な情報を収集するために、標準的なフィールドセットを含める必要があります。

Google スプレッドシートに、さまざまな情報セット用の列を作成します

主なポイントは以下の通りです：

リクエストID： 各提出に割り当てられる一意の番号で、重複を防ぎ、追跡を容易にします

リクエスト日： プロジェクトが提出された日付。リクエストがキューに滞留している期間を追跡するのに役立ちます。

依頼者名： プロジェクトを依頼した個人または部署

プロジェクト名/タイトル： 依頼された仕事の簡潔で明確な説明

プロジェクトの種類： 新規プロジェクト、機能拡張、保守タスクなど、仕事のカテゴリー

優先度： 緊急度（クリティカル、高、中、低など）

ステータス： リクエストの現在のフェーズ（例：提出済み、審査中、承認済み、却下、保留中）

担当レビュアー： リクエストの評価を担当する人物

ターゲット開始日： 依頼者の視点から見た理想的な開始日

所要工数（概算）： 必要な仕事の量の概算。多くの場合、Tシャツサイズ（S、M、L）や時間単位で表されます。

メモ/コメント： 追加の背景情報や詳細を記入するスペース

2. データ検証システムを作成する

あるユーザーが優先度として「High」と入力し、別のユーザーが「high」と入力した場合、チャートやフィルターが正常に機能しなくなります。データ検証機能を使用すれば、ユーザーに事前定義されたリストからの選択を強制することで、この問題を解決できます。

列を選択 > データ > データ検証 > 関連するフィールドを含むドロップダウンメニューを作成

Google スプレッドシートでドロップダウンリストを設定するには：

制御したい 列を選択 してください

[データ] > [データの検証] に移動

「ドロップダウン」を選択

「ステータス」列のように、許可される値を入力してください。例：提出済み、審査中、承認済み、却下、保留。

💡 プロのヒント： これらのリストを保存するために、非表示の「ルックアップ」タブを作成しましょう。これにより、後でドロップダウンオプションを更新する際、個々の検証ルールを一つずつ編集する必要がなくなり、作業が格段に楽になります。

3. 「生データ」タブの整理

データを入力するタブと同じタブにダッシュボードを作成してはいけません。単純な並べ替えエラーや誤って削除してしまうだけで、すべてのチャートが台無しになってしまうため、これは大惨事につながる恐れがあります。代わりに、生の受入データは専用のタブに保管し、「Intake_Data」のようなわかりやすい名前を付けてください。

Google スプレッドシートで [ビュー] > [固定] > [1行または1列] を選択すると、スクロールしてもタイトルが表示されたままになります

データタブを整理するために、以下のベストプラクティスに従ってください：

また、このタブにGoogleフォームを直接接続することも可能です。これにより、関係者は使いやすいフォームを通じてリクエストを送信でき、その内容が自動的にGoogle スプレッドシートに反映されます。

ステップ2：プロジェクト受付の可視化を作成する

膨大なリクエストが記載された巨大なスプレッドシートは扱いにくく、全体像を把握することができません。「リクエストの量は増加しているか？」や「承認プロセスのボトルネックはどこにあるか？」といった単純な質問にも答えられません。データ可視化により、その生データを一目でわかる洞察へと変えることができます。

主要なメトリクスを示すスコアカード、トレンドを示す折れ線グラフ、ステータスの内訳を示す円グラフという3つの主要なチャートタイプを作成し、強力なGoogle スプレッドシートのダッシュボードを構築します。📊

1. 主要な受入メトリクスのスコアカードを追加する

スコアカードは、単一の重要な番号を表示するチャートの種類です。プロジェクトの受注状況を一目で把握できる、トップレベルの主要業績評価指標（KPI）を示すのに最適です。

列を選択 > 挿入 > チャート > スコアカードチャート

プロジェクト受入ダッシュボードに欠かせないメトリクスをいくつかご紹介します：

提出されたリクエストの総数： 「リクエストID」列にCOUNTA式を使用し、累計数を算出します

審査待ちのリクエスト： ステータスが「審査中」のものを対象としたCOUNTIF式を使用すると、直近の未処理案件を確認できます

承認率： 「承認済み」のリクエスト数を、保留中のリクエストを除いた総リクエスト数で割ることで算出します。

平均待機日数： AVERAGE式を使用して、すべての保留中のアイテムについて、リクエスト日と本日の間の日数を計算します

Sheetsで作成するには、セルでメトリクスを計算し、[挿入] > [チャート] を選択して、[スコアカードチャート] タイプを選択します。

2. リクエスト件数のチャートを作成する

チームは新規リクエストに埋もれてしまっているのでしょうか、それとも単なる気のせいでしょうか？リクエスト量のチャートを作成すれば、時間の経過とともにどれだけの新規プロジェクトが寄せられているかを可視化でき、傾向を把握してキャパシティプランを立てることができます。ここでは、一般的なチャートの種類である折れ線チャートや棒チャートが最適です。

「リクエストデータ」および「リクエストID」の列を選択 > 「挿入」 > 「チャート」 > 「折れ線チャート」

ダッシュボードを作成するには、リクエストを週または月ごとにグループ化する必要があります。これを行うには、「Intake_Data」タブからピボットテーブルを作成します。ピボットテーブルの行を「リクエスト日」（月単位でグループ化）に設定し、値を「リクエストID」のCOUNTA関数に設定します。この要約データが得られれば、折れ線チャートを簡単に挿入して、時間の経過に伴うリクエストのボリュームを確認できます。

💡 プロのヒント：ClickUp Super Agents を使って、案件受付のパイプラインを積極的に管理しましょう。これらの AI チームメイトはワークスペース内でタスク、カスタムフィールド、ステータスの変更を監視します。彼らは受信したリクエストを分析し、特定の条件が満たされた際にアクションを実行します。

ClickUp Super Agents を使用して、プロジェクトの受入を自動的に監視・優先順位付け

たとえば、プロダクトインテークボードには毎週数十件のリクエストが寄せられることがあります。スーパーエージェントは、いくつかの方法で優先順位付けを行うことができます：

毎朝、新たに提出された受付タスクを確認し、類似した機能リクエストをまとめて、プロダクトマネージャー向けのレビュー要約を作成します。

同じ機能にリンクされている複数のバグ報告を検出し、エンジニアリングチーム向けの統合された調査タスクを作成します

「収益への影響が大きい」とマークされたリクエストを特定し、ロードマップミーティングの前に経営陣向けに週次ブリーフィングコメントを投稿します。

こちらのビデオをご覧になり、独自のダッシュボードを作成する方法をご確認ください：

3. プロジェクトステータスの内訳を作成する

ステータス内訳チャートは、「どこで作業が滞っているのか」という疑問に答えてくれます。これは、すべてのリクエストが各ステータスカテゴリにどのように分布しているかを示します。円グラフは、これを視覚化するシンプルで効果的な方法です。

「ステータス」列を選択 > 「挿入」 > 「チャート」 > 「円グラフ」

まず、各ステータスをリスト化し、COUNTIF式を使ってそのフェーズにあるリクエストの数をカウントする、簡単な要約テーブルを作成します。次に、その要約テーブルを選択して円グラフを挿入します。チャートの結果、リクエストの50%が「審査中」であることがわかった場合、それが最大のボトルネックであることが判明したことになります。

ステップ 3：スライサーを追加してプロジェクトのリクエストをフィルタリングする

ダッシュボードは有用ですが、インタラクティブにすることで真価を発揮します。ステークホルダーからは、「マーケティング部門からのリクエストだけを表示してほしい」や「優先度の高いアイテムだけを表示してほしい」といった、さまざまな方法でデータをフィルタリングしてほしいという要望が必ず寄せられるでしょう。

スライサーは、式を編集したり、シートを破損させるリスクを負ったりすることなく、誰でも簡単に操作できるインタラクティブなフィルターボタンです。

チャートを選択 > データ > スライサーを追加

スライサーの追加は簡単です：

ピボットテーブルまたはチャートのいずれかをクリックしてください

[データ] > [スライサーを追加] に移動します

スライサーで制御したい列（優先度、プロジェクトの種類、依頼者など）を選択します。

スライサーで制御したいデータを選択してください

プロジェクト受入ダッシュボードに最も役立つスライサーをいくつかご紹介します：

ステータス スライサーを使用して、「保留中」、「承認済み」、「却下」のビューをすばやく切り替える

特定の四半期や月に焦点を当てるための 日付範囲 スライサー

優先度スライサーを使用して、直ちに対応が必要な優先度の高いリクエストを抽出します

ダッシュボードの上部にスライサーをまとめて配置し、簡単にアクセスできるようにします。これで、ステークホルダーは必要なインサイトを自分で取得できるようになります。

ステップ4：プロジェクト受付ダッシュボードを作成する

すべてのコンポーネントを作成したら、次はそれらを整理して、見やすくプロフェッショナルなダッシュボードにまとめましょう。専用の「ダッシュボード」タブを新規作成します。この分離は、ユーザーが誤って生データや式を編集してしまうのを防ぐための重要なポイントです。

特定のダッシュボードタブにすべてのチャートを追加する

論理的なレイアウトにすることで、ダッシュボードの見やすさが向上します。次のような構成を検討してみてください：

上行： 主要なKPIを一目で把握できるよう、ここにスコアカードを配置してください

中段： 左側にリクエスト件数のチャートを、右側にステータス別内訳のチャートを配置します

チャートの下： フィルタリングを簡単に行えるよう、スライサーを配置しましょう

下部セクション： 対応が必要なアイテムを強調表示するために、未処理のリクエストのうち最も古い上位5件を示すテーブルを追加します

色を統一しましょう。例えば、「承認済み」は緑、「審査中」は黄色、「却下」は赤などです。最後に、[データ] > [シートと範囲の保護] を選択して、ダッシュボードのタブを保護します。これにより、ユーザーはスライサーを使用できますが、チャートの移動や削除はできなくなります。

プロジェクト受入管理におけるGoogle スプレッドシートの制限事項

当初はGoogleスプレッドシートのダッシュボードも順調に機能していました。しかし、今ではその限界が露呈し始めています。スプレッドシートの読み込みが遅く、誰かが誤って式を削除してしまい、毎週Mondayは承認されたリクエストをチームの実際のプロジェクト管理ツールに手作業で転記するのに1時間も費やしています。「無料」のソリューションが、今や多大な時間を奪い始めているのです。

これが「ワークスプロール」の実態です。つまり、連携のない複数のツールやシステムに業務が分散し、チームはアプリを切り替えたり、情報のサイロ化に悩まされたりして、時間を無駄にせざるを得ない状況です。Sheetsは優れた出発点ではありますが、本来のワークフロー管理のために設計されたものではありません。

以下の点でリミットがあります：

ClickUpでプロジェクト受付ダッシュボードをシンプルに

プロジェクトの受入プロセスは、仕事が始まる前からすでに機能不全に陥っていることがよくあります。リクエストは電子メール、チャットメッセージ、スプレッドシート、あるいは廊下での会話などを通じて寄せられます。チームはリクエストの評価ではなく、その仕分けに何時間も費やしています。経営陣には、パイプラインに何が流入しているのか、どのリクエストにどの程度の優先度が与えられるべきなのかの可視性がありません。

しかし、ClickUpなら、リクエストの収集、優先順位付け、分析、実行がすべて同一システム内で完結します。受入データはタスク、レポート作成、自動化機能と直接接続するため、SaaSの乱立を防ぎ、プロジェクト管理時のコンテキスト切り替えを削減します。

ClickUpフォームを使用して、構造化されたリクエストを収集する

ClickUpフォームでプロジェクトのリクエストを収集する

すべての案件受付ワークフローは、一貫性のある提出から始まります。ClickUp Formsはリクエストを構造化されたフォーマットで収集し、各エントリーを案件リスト内のタスクに変換します。

例えば、マーケティング運用チームは「キャンペーン依頼受付」というフォームを作成します。営業担当者は、キャンペーンの目的、ターゲット層、開始日、必要な資産などを含めたキャンペーン依頼を、そのフォームを通じて提出します。提出されるたびに、マーケティング受付キュー内にタスクが生成されます。

チームリーダーは、メッセージやスプレッドシートをいちいち確認することなく、新しいリクエストを即座に把握し、優先順位付けを開始できます。

受入データの標準化

リクエストが受付キューに入ると、意思決定者は各リクエストを評価するために構造化されたデータが必要となります。フォーム内のClickUpカスタムフィールドは、提出された瞬間にそのデータを取得します。

フォームのClickUpカスタムフィールドを使用して、標準化されたリクエストの詳細情報を収集する

プロダクト運用チームには、以下のようなフィールドが含まれる場合があります：

リクエストのカテゴリ（機能リクエスト、バグ報告、インフラストラクチャの変更など）

予想される収益への影響

緊急度

依頼元部署

推定工数

Pontica Solutionsのアカウントディレクター、Dayana Mileva氏が、ClickUpの利用体験について次のように語っています：

ClickUpを活用することで、私たちは一歩先を行き、クライアントがパフォーマンス、稼働率、プロジェクト状況をリアルタイムで確認・監視できるダッシュボードを構築しました。これにより、特に異なる国、時には異なる大陸に場所を置くチームであっても、クライアントはチームとのつながりを感じることができます。

ClickUpを活用することで、私たちは一歩先を行き、クライアントがパフォーマンス、稼働率、プロジェクト状況をリアルタイムで確認・監視できるダッシュボードを構築しました。これにより、特に異なる国、時には異なる大陸に場所を置くチームであっても、クライアントはチームとのつながりを感じることができます。

ClickUpダッシュボードを使用して、受信リクエストを追跡する

ClickUpダッシュボードを使用してプロジェクト受入パイプラインを監視する

リクエストが受付システムに入力された後、経営陣はパイプラインのボリュームや作業負荷の配分に可視性が必要です。ClickUpダッシュボードでは、チーム横断的な受付データをリアルタイムで表示します。

PMOチームは、以下のような機能を含む受入ダッシュボードを構築することができます：

今週新たに提出されたすべてのリクエストを表示するタスクリストカード

部門ごとのリクエスト分布を示す円グラフ

エンジニアリングリソースのキャパシティと、新規プロジェクトの需要を比較するワークロードカード

プログラムマネージャーは、このダッシュボードを週次プランミーティングで活用し、どのリクエストを次へ進めるか、どのリクエストを次のサイクルまで保留にするかを決定します。

このビデオをご覧になり、プロジェクト管理ダッシュボードの作成方法をご確認ください：

15分以内でプロジェクト管理ダッシュボードを作成する方法：ステップバイステップのチュートリアル | ClickUp

🚀 ClickUpの特長：ClickUpダッシュボードのAIカードを使用して、プロジェクト受入の傾向を把握できます。追加できる機能：

AI要約カード を使用して、最近の案件受付状況を分析し、主な傾向を把握しましょう

AIプロジェクト更新カード ：進行中のリクエストの進捗状況を可視化

AIスタンドアップ™カード：プロジェクト受入タスクに影響を与える障害要因を可視化

ClickUpダッシュボードのAIカードを使って、案件の傾向を分析する

ClickUpの自動化機能を使用して、パイプラインを通じてリクエストをルーティングします

リクエストは提出後に手動で優先順位付けを行う必要があるため、プロジェクトの受付プロセスが遅延しがちです。ClickUp 自動化を使用すれば、そのボトルネックを解消し、フォームで収集されたデータに基づいてリクエストを受付パイプラインに自動的に流すことができます。

ClickUpの自動化機能を使って、プロジェクト受入タスクを評価フェーズへと進める

プロダクト受付ワークフローには、次のようなルールが含まれる場合があります：

フォーム提出時にリクエストのカテゴリが「バグ」に設定されると、自動化機能によりタスクがQAトリアージリーダーに割り当てられ、優先度が「高」に設定されます

リクエストに「収益への影響：高」というカスタムフィールドが含まれている場合、自動化機能によりプロダクト戦略チームがウォッチャーとして追加され、タスクが「経営陣によるレビュー」ステータスに移行します

依頼者が工数見積もりフィールドを空欄のままにした場合、自動化機能によりタスクがエンジニアリングマネージャーに割り当てられ、簡単なサイズ確認を求めるコメントが投稿されます。

リクエストが「スプリント計画承認済み」ステータスになると、自動化機能によってタスクが次回のスプリントリストに追加され、プロダクトオーナーに割り当てられます。

ClickUp Brainを使用して受注需要を分析する

インテークダッシュボードには数値が表示されますが、計画チームはロードマップの議論に先立ち、迅速な説明を必要とすることがよくあります。ClickUp Brainは、タスク、カスタムフィールド、ダッシュボードのデータを分析し、インテークに関する質問に即座に回答します。

ClickUp Brainに、ワークスペース内のプロジェクト受付データを要約するよう依頼する

たとえば、毎月の優先順位付けミーティングの準備をしているPMOリーダーは、ClickUp Brainに次のように尋ねることができます。「今四半期のカスタマーサクセス部門からのすべてのプロジェクト提出を要約し、収益への影響が大きいとマークされたリクエストを強調表示してください」。

ClickUp Brainは受入リストをスキャンし、部署、緊急度、工数見積もりなどのカスタムフィールドを読み取り、最も頻度の高いリクエストカテゴリや関連タスクへのリンクを含む要約を生成します。

ClickUpを使って受入プロセスを自動化しましょう

案件の受入量が増加するにつれ、ワークフロー管理の負担が増大し、スプレッドシートでは対応しきれなくなってきます。手動での承認、連携が取れていない通知、古いデータ、そして「承認済み」と「実行中」の間のタイムラグが、業務の摩擦を生み出します。その結果、ダッシュボードは管理システムではなく、単なるレポート作成ツールとなってしまいます。

ClickUpなら、より拡張性の高いソリューションを実現できます。ClickUp Formsを使用すれば、リクエストを構造化された一貫性のあるフォーマットで収集できます。カスタムフィールドを活用することで、すべての提出内容に適切な情報が含まれるようになります。

ClickUpのダッシュボードを使えば、手動での更新作業なしに、リクエストの件数、承認率、ボトルネックをリアルタイムで可視化できます。自動化機能により、リクエストは適切な担当者に自動的に振り分けられ、ステータスの変更も自動的に行われます。さらに、ClickUp Brainを活用すれば、受入パイプライン全体のインサイト、要約、トレンドを即座に把握できます。

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よくある質問（FAQ）

1. Google スプレッドシートでプロジェクト受入リクエストを自動化することはできますか？

Google フォームを使用してスプレッドシートにデータを自動入力したり、Apps Script を使って基本的な電子メール通知を行ったりすることはできますが、リクエストのルーティングや多段階承認の管理を行うためのネイティブなワークフロー自動化機能はありません。

2. プロジェクト受付ダッシュボードとプロジェクト追跡ダッシュボードの違いは何ですか？

受入ダッシュボードは、承認前の新規リクエストの監視など、プロジェクトの「入り口」に焦点を当てています。一方、プロジェクト追跡ダッシュボードは、すでに進行中のアクティブなプロジェクトの進捗状況を監視します。

3. Google スプレッドシートのプロジェクト受付ダッシュボードをチームと共有するにはどうすればよいですか？

右上の「共有」ボタンをクリックし、チームの電子メールアドレスを追加して、許可を「閲覧者」に設定してください。これにより、チームメンバーはダッシュボードを表示し、スライサーを使用できるようになりますが、誤ってチャートやデータを編集することはできなくなります。

4. 企業レベルのプロジェクト管理には、Google スプレッドシートだけで十分でしょうか？

Sheetsは小規模チームにとっては良い出発点ですが、多くの企業におけるプロジェクト受入管理に必要な、堅牢なワークフローの自動化、監査証跡、ネイティブ連携機能には欠けています。