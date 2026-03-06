2026年版 Knowmax 代替ツールトップ10

チームに「ナレッジベース」があるにもかかわらず、毎週チャットで同じ質問が繰り返されるなら、問題は検索性に起因しています。

ナレッジツールは情報を保存するのに優れています。しかし、仕事が進行中のまさにその瞬間に、適切な人に正しい答えを届けることに長けているツールは少ないのです。

Knowmaxは構造化されたサポートナレッジやガイド付き解決策には適しています。しかしKnowmaxの代替ツールをお探しなら、それは通常、オペレーティングシステムのように機能するナレッジマネジメントが必要だという意味です。より高速な検索、より簡単なメンテナンス、より優れたAI支援、そして日常ワークフローとの緊密な接続が求められます。

本ガイドでは、ナレッジマネジメントに最適なKnowmax代替ツール10選、各ツールの最大の強み、そしてチームが日々知識を発見・活用・維持する方法に基づいて最適なツールを選ぶ方法について解説します。

Knowmax代替ツールを選ぶ理由

おそらく、現在のナレッジベースが行き詰まりを感じているため、Knowmaxの代替ツールをお探しでしょう。情報はそこに蓄積されるものの、チームが次にやることと接続されていないのです。

こうしてツールの乱立が忍び寄るのです。人々は、連携されていないツール間を行き来し、タブを切り替え、ファイルを探し回ることに何時間も無駄にしています。

仕事の拡散コスト

この乖離が以下のような問題を引き起こします：

Knowmax代替ツール一覧

ツール 主な機能 最適： 価格* ClickUp ナレッジマネジメント; ドキュメント＋wiki; Brain＋Brain MAX; 企業検索; 自動化 タスク実行と接続したAI搭載ナレッジマネジメント Free Forever；企業向けカスタム対応 Document360 公開＋プライベートナレッジベース；Ask Eddy AI；バージョン管理／ロールバック機能；分析機能 分析機能付きセルフサービスナレッジベース カスタム価格設定 Guru 認証済みカード；ブラウザ拡張機能；AI回答；検証ワークフロー ワークフローツール内でのリアルタイム知識提供 有料プラン：月額25ドル/ユーザーから。カスタム価格も対応可能 Confluence スペース; ページ許可; テンプレート; Atlassian Intelligence Atlassianエコシステム内のチームWiki Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額5.42ドルから。カスタム価格設定も可能です。 Notion wikiとデータベースの融合；認証済みページ；Notion AI Q&A；許可管理 社内wiki向けドキュメントとデータベース Freeプランあり；有料プランは月額12ドル/席から；カスタム価格設定対応 Helpjuice カスタムブランディング；AI検索；分析機能；多言語対応ナレッジベース カスタマイズ可能なナレッジベースと強力な検索機能 有料プラン：月額249ドル～AIプラン：月額449ドル～Unlimited AIプラン：月額799ドル～ Bloomfire Q&A知識共有; モデレーションツール; 分析スイート; アクセス制御 AIを活用した企業向けナレッジ共有 カスタム価格設定 Freshdesk ナレッジベース＋チケット管理；AI提案機能；多言語対応ナレッジベース；コミュニティフォーラム 統合型チケット管理システムを必要とするカスタマーサポートチーム Freeプランあり；有料プランはエージェントあたり月額19ドルから；カスタム価格設定可能 ServiceNow KM + ITSMワークフロー; KCS整合性; Now Assist 企業ITサービス知識管理 カスタム価格設定 Zendesk ヘルプセンター; コンテンツブロック; アナリティクス; AI検索 オムニチャネルのセルフサービスとサポート 有料プランはエージェントあたり月額25ドルから。SuiteプランにはAI機能が含まれます。エンタープライズ向けオプションも利用可能です。

知財管理ツールとして活用できる最高のKnowmax代替ツール

以下の各プラットフォームは、それぞれ異なるニーズに対応しています。

純粋にナレッジベースの構築に特化したものもあれば、ドキュメントをチームの広範なワークフローに直接接続するものもあります。

さっそく見ていきましょう：

1. ClickUp（タスク実行と接続したAI搭載ナレッジ管理に最適）

Knowmaxは専用のナレッジレイヤーとして優れていますが、日常の実情ではナレッジが単独で存在するケースは稀です。結果として、回答は一つのツールに、仕事が別のツールに分散し、チームはその間の時間をコンテキストスイッチングに費やすことになります。

世界初の統合型AIワークスペース「ClickUp」は、ドキュメントを幅広いワークフローに接続することで、統合を基盤に組み込んでいます。

ClickUpナレッジマネジメントで知識をアクションに変える

ClickUpナレッジマネジメントは、チームが日常的に使用する知識を作成・整理するための包括的なシステムです。SOP（標準業務手順書）、wiki、オンボーディングドキュメント、プロジェクト概要、プレイブックを共有hubに設定し、ライブラリが拡大しても整理された状態を維持できます。

ClickUpナレッジマネジメントで、社内外向けナレッジベースを構築しましょう

チームは通常、主要なリソースをwikiとして公開し、テンプレートを使用して機能横断的な文書の一貫性を保つことで、ナレッジを標準化しています。

ClickUp Docsはすべての仕事文書を一元管理します。SOP（標準業務手順書）、オンボーディングガイド、プロセス文書、プロジェクト概要をリッチフォーマットとリアルタイム共同編集で作成可能。ドキュメント自体が全メンバーの共有リファレンスとなります。

ドキュメントは執筆と実行を緊密に連携させます。チームはコメントを残し、チームメイトをタグ付けし、ドキュメントがプランに変わる際に重要な行を追跡可能なClickUpタスクに変換できます。これはローンチチェックリスト、エスカレーション対応マニュアル、週次運営メモなど、次のステップを別ツールに分散させたくない場面で有用です。

そこから、ドキュメントハブは即座に答えが必要な人々が訪れる場所となります。ドキュメントとwikiを一元化し、共有知識の閲覧・検索・管理を容易にします。

ドキュメントハブで全ての知識リソースを一元管理

アクセス制御が必要な場合、特定の個人やチームとドキュメントを共有し、許可を設定できます。これにより、編集許可を持つ適切なメンバーが編集でき、他のメンバーは閲覧のみ可能になります。

ClickUp AIでワークフローにコンテキストインサイトを導入

ClickUp Brainは、知識を迅速に扱うための組み込みAIチームメイトです。要約、ワークスペースのコンテンツを用いた質問への回答、長文の更新コンテンツを次のステップに変換できます。

日常的な質問に非常に便利です。チャットで何度もやり取りすべきではない質問に最適です。「当社の育児休暇制度は？」と尋ねると、Brainがナレッジhubから関連文書を抽出し、平易な言葉で要約。さらにソース文書へのリンクを提供するため、自信を持ってセルフサービスで対応できます。

ClickUpでは、AIによる検索機能であらゆる会話、アクションアイテム、タスクを検索可能です

顧客側でも同様に機能します。ClickUpでヘルプコンテンツやポリシーを公開すると、顧客は平易な言葉でClickUp Brainにクエリを投げかけ、数秒で回答を得られます。これにより、人間の返信を待つことなくセルフサービスが可能です。

Ambient Answers Agent：ワークスペース全体で即座に回答を得る

エージェントに代わりに質問に答えさせましょう！

Ambient Answers Agentはさらに一歩進み、仕事が既に進行している場所で能動的に回答を提示します。

情報を検索したりチームメイトの作業を中断したりする代わりに、エージェントがワークスペースのナレッジを継続的にスキャンし、タスク・ドキュメント・会話の文脈に沿った回答を直接提供します。

コメントスレッドやタスクディスカッション内で質問があった場合、担当者はナレッジベースから関連情報を即座に抽出し、適切なドキュメントを添えて回答できます。

これにより、知識は独立した知識システム内に閉じ込められるのではなく、ワークフローの中で常に活用されている感覚が生まれます。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

新規ユーザーは、ClickUpの全機能を習得するのに少し時間がかかるかもしれません

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (11,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

G2ユーザーの声：

ClickUpの最も有用な点は、複雑さに構造をもたらす能力です。散在する電子メールや非公式なプロセス、反応的な仕事に代わる、明確で拡張可能なシステム設計に常に活用しています。日々のタスク追跡だけでなく、責任の所在・可視性・ガバナンスを定義した、組織化された反復可能なワークフロー構築にも使用。ClickUpは戦略的思考を運用構造へ変換することを可能にします。最大の利点は、レバレッジ効果、拡張性、そして統合機能です。 ClickUpはアイデアやプロセス、ベストプラクティスを、複製・自動化・製品化さえ可能な具体的なシステムへと変換することを可能にします。

2. Document360（分析機能付きセルフサービスナレッジベースに最適）

viaDocument360

Document360はAI搭載のナレッジベースプラットフォームで、顧客や社内チーム向けに公開・プライベート・混合アクセス権限のドキュメントを作成できます。構造化（カテゴリ・ラベル・階層）、堅牢な編集機能（Markdown＋Word風エディター）、コンテンツの正確性を維持する管理機能を備え、規模拡大にも対応します。

このツールのカテゴリ管理機能により、大量のコンテンツを直感的に整理できます。バージョン管理機能では変更履歴を追跡し、必要に応じてロールバックが可能です。プラットフォームはコンテンツ品質を重視し、公開記事向けのリンク切れ検出やSEO最適化などの機能を備えています。

Document360の主な機能

Ask Eddy AIは、サイト内検索体験の中で、ナレッジベースのコンテンツから文脈に沿った回答を提供します

ナレッジベースポータルは、カテゴリ管理、ラベル、ワークフロー、バージョン管理/ロールバックによる構造化編集をサポートし、真のガバナンスを実現します。

プロ向け分析／検索分析機能により、読者が何を検索し、どこで行き詰まっているかを追跡可能

Document360の制限事項

一部のユーザーからは、ナレッジベースが数百記事に成長した場合、特に大規模プロジェクトにおいて読み込み時間が若干長くなるという報告があります

ハイパーリンクの操作やリンクされているコンテンツの閲覧時に遅延が発生し、編集速度が低下する可能性があります

Document360の価格

カスタム価格設定

Document360の評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (400件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (200件以上のレビュー)

Document360について、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2ユーザーの声：

ユーザーフレンドリーなインターフェースと強力な記事エディターは素晴らしいです。これにより、ドキュメントの作成、整理、更新が以前の方法よりも大幅に高速化されました。特にバージョン管理とロールバック機能は高く評価しており、変更管理に確信を持てます。内部チーム向けのプライベートポータル/ドキュメントサイトを作成しつつ、公開向けサイトを分離して維持できる点は、アクセス制御とデータセキュリティ確保において非常に大きな利点です。

viaGuru

Guruは、チームが企業知識をカードとして記録し、検証による最新状態の維持を可能にし、人々が働く場所（Slack、Teams、ブラウザ、基幹業務アプリなど）で即座に活用できるように設計されています。

検索機能と維持管理機能を融合。専門家を割り当ててコンテンツを定期的に検証し、最新性を確保できるほか、GuruのAIレイヤーを活用して検証済みかつ許可を認識した知識で質問に回答します。

Guruのブラウザ拡張機能とアプリ連携により、知識が文脈に沿って表示されます。サポート担当者が特定の機能に関するチケットを開くと、関連記事が自動的に表示されます。

Guruの主な機能

Guruの制限事項

カードが一貫して整理されていない場合、「正確な」答えを見つけるのが遅く感じたり、難しく感じたりすることがあります

検索では、注意深いタグ付けなしに結果が多すぎる場合があります

Guruの価格設定

セルフサービス: 1席あたり月額25ドルから

企業: カスタム価格

専門家による評価とレビュー

G2: 4.7/5 (2,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (600件以上のレビュー)

Guruについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？

G2ユーザーの声：

Guru AIのUIは、情報を容易に理解できる整理されたカードフォーマット構造を備えています。拡張機能内で直接回答を提供するため、現在のワークフローを切り替える必要すらありません。これにより大幅な時間と手作業の削減が実現します。さらに、連携して優れた結果を生み出すAI機能も搭載されています。

4. Confluence（Atlassianエコシステムと統合されたチームwikiに最適）

viaConfluence

Confluenceは、社内wiki、標準作業手順書ライブラリ、プロジェクトドキュメント、意思決定記録の構築のためのアトラシアンのナレッジベースおよびコラボレーションhubです。

チームはスペースでコンテンツを整理し、ページやブログを公開し、ページとスペースの許可でアクセスを制御します。こうした機能により、文書化と並行したガバナンスを必要とするプロセス重視の組織で広く採用されています。

特にサポートチームや運用チームにとって有用なのが「ドキュメントからアクションへ」のループです。Confluenceには、ページを要約したり、コンテンツの作成・編集を支援したり、Q&A形式の検索をサポートするAI機能が搭載されています。

Confluenceの主な機能

チーム、プロジェクト、トピックごとに知識を整理し、階層化されたページ構造で管理

ConfluenceのAtlassian Intelligenceは、ページやブログの要約作成、アイデアの生成と整理、Q&A形式の検索機能による迅速なセルフサービス回答をサポートします。

ページ制限と許可により、機密性の高いコンテンツをスペース/ページ単位でロックしつつ、ナレッジベースのその他の部分は広く利用可能な状態を維持できます

Confluenceの制限事項

ページ数が多すぎるスペースは、スペース全体のパフォーマンスを低下させる可能性があります

深い階層構造と変化する制約は、パフォーマンス上の考慮事項をもたらします

Confluenceの価格

Free

スタンダード: 5.42ドル/ユーザー/月

プレミアムプラン: 10.44ドル/ユーザー/月

企業: カスタム価格

Confluenceの評価とレビュー

G2 : 4.1/5 (4,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (3,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはConfluenceについてどう評価しているのか？

G2ユーザーの声：

Confluenceは、当社でも使用しているJiraやJira Service Managerと緊密に連携するため、非常に使い勝手が良いです。すべてのシステムを統合する前から、シンプルで扱いやすいツールでした。ナレッジベースとして活用し、サポートを必要とする関係者へ毎日記事を共有しています。カスタマーサポートは素晴らしく、クラウドソリューションであるため導入も比較的容易でした。

5. Notion（社内wiki向けの多機能ドキュメント＆データベースに最適）

viaNotion

Notionは、シンプルなwikiから複雑な業務hubまで、チームが思い描く通りのナレッジベースを構築したい場合に最適な、モジュール式の白紙キャンバス型アプローチを提供します。

文書、データベース、プロジェクト管理を単一のワークスペースに統合。ナレッジマネジメントにおいては、検索可能なデータベースとしても機能するwikiを作成可能。カスタムプロパティ、フィルター、ビューを完備しています。

さらにAIレイヤーを追加。Notion AIを使えば、平易な言葉で質問でき、ワークスペースや連携アプリ、さらにはウェブからも回答を引き出せます。

Notionの主な機能

Wikiと検証済みページにより、所有者を割り当てたりページを最新状態としてマークしたりできるため、チームは信頼すべき情報を把握できます

データベースは知識を体系化されたシステム（FAQ、オンボーディングチェックリスト、製品FAQ、サポートマクロ）に変換します

共有と許可設定により、ページやデータベース全体でのアクセス制御をサポート。データベース内のページレベルアクセスルールを含む。

Notionの制限事項

非常に大規模なデータベースではパフォーマンスが低下する可能性があります

専用設計のナレッジベースツールよりも構造化されていない

Notionの価格設定

Free

追加情報： 12ドル/席/月

Businessプラン: 24ドル/席/月

企業: カスタム価格

Notionの評価とレビュー

G2 : 4.6/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (2,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはNotionについてどう評価しているのか？

Capterraユーザーの声：

全体的に、Notionは非常に便利なアプリで、どんなに複雑なものでもすべてを整理整頓するのに役立ちます。その機能を習得する時間を投資する意思があるなら、ビジネスにも学生にも優れたツールです。

6. Helpjuice（カスタマイズ可能なナレッジベースと強力な検索機能に最適）

viaHelpjuice

Helpjuiceは、製品の外観や雰囲気に合わせたヘルプコンテンツを公開したいチーム向けに設計されたプラットフォームです。記事をカテゴリ別に構造化し、アクセス権を制御し、デザインを高度にカスタム（CSS、レイアウト、ブランディング）できるため、ナレッジベースをウェブサイトやアプリ内体験と一貫性のあるものに保てます。

AI搭載の検索機能により、ユーザーが即座に回答を見つけられるよう支援します。さらに、ナレッジベース分析機能を備えており、ユーザーが閲覧した内容、検索した内容、検索が失敗した箇所を確認できます。

Helpjuiceの主な機能

インテリジェント検索は、タイプミス、同義語、部分一致を理解します

多言語サポートにより、チームは1つのシステムで言語を超えた知識管理を実現できます

AI記事リクエスト機能は、不足しているトピックを特定し下書きを生成するため、ナレッジベースが一般的な質問に先んじて対応できるよう支援します

Helpjuiceのリミット

編集中はエディターが更新されるため、執筆のフローが妨げられます

フォーマットに関する制約や、更新時にコンテンツを再翻訳する必要性

Helpjuiceの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (300件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (100件以上のレビュー)

Helpjuiceの価格

ナレッジベース: 月額249ドル

AIナレッジベース: 月額449ドル

無制限AIナレッジベース: 月額799ドル

実際のユーザーはHelpjuiceについてどう評価しているのか？

G2ユーザーの声：

当社のナレッジベースの主要な貢献者の一人として、Helpjuiceエディターの直感的でユーザーフレンドリーな操作性に非常に感心しています。シンプルで分かりやすく、コンテンツの作成や整理が容易です。もう一つの際立った機能はカスタマーサポート、特にライブチャット機能です。支援が必要な際には、サポートチームが迅速かつ親切に対応してくれ、大規模な社内ナレッジベースを管理する上で大きな違いをもたらしています。

7. Bloomfire（AIを活用した企業向けナレッジ共有に最適）

viaBloomfire

Bloomfireは、回答・ドキュメント・組織のノウハウを一元管理する内部hubを必要とする企業向けのナレッジマネジメントプラットフォームです。

AIを活用した検索とコンテンツインデックス化による迅速な発見に重点を置き、Q&A形式のナレッジエンジンを備えています。ここでチームは質問を投げかけ、専門知識を持つメンバーから回答を集め、時間の経過とともに知識の空白を埋めていきます。

Bloomfireは専用のMicrosoft TeamsおよびSlack統合機能も提供しており、ユーザーはチャットワークフローを離れることなく、検索、AIへの質問、検証済み回答の共有が可能です。

Bloomfireの主な機能

AIを活用した検索・発見機能により、正確なキーワードがわからなくても、関連するページ、ファイル、投稿を素早く見つけることができます。

Bloomfireのモデレーションツールは、コンテンツの編集、承認、アーカイブ、管理のワークフローをサポートし、ナレッジベースをクリーンかつコンプライアンスに準拠した状態に保ちます。

企業セキュリティと構造化されたアクセス制御により、大規模な導入環境向けにグループ管理、役割ベースの許可設定、SSO（シングルサインオン）、SCIMをサポートします。

Bloomfireの制限事項

検索では必ずしも最も関連性の高い結果が表示されるとは限らず、セルフサービスによる回答への信頼性を低下させる可能性があります

チームがより深い利用状況の分析やコンテンツのパフォーマンス追跡を望む場合、レポート作成リミットがあります

Bloomfireの価格

カスタム価格設定

Bloomfireの評価とレビュー

G2 : 4.6/5 (500件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (200件以上のレビュー)

実際のユーザーはBloomfireについてどう評価しているのか？

G2ユーザーの声：

私たちのチームはBloomfireを利用しており、非常に役立つツールとリソースとなっています。Bloomfireを使えば、調査作業が格段に容易かつ効率的になります。またAIアシスタント機能を備えており、必要なことを尋ねれば直接的で明確な回答を提供してくれます。

8. Freshdesk（統合型チケット管理を必要とするカスタマーサポートチームに最適）

viaFreshdesk

Freshdeskは顧客向けナレッジベースとフル機能のヘルプデスクを1つのプラットフォームに統合しているため、サポート担当者はツールを切り替える必要がありません。

また、デフレクション（回避）機能も重視しています。つまり、Freshdeskは顧客がチケットを送信する前に、関連する記事を自動提案できます。さらに、チケットの返信内容を解決策記事に変換するため、実際のサポート会話からナレッジベースが成長します。

さらに、公式ドキュメントに加え、ユーザー同士が助け合いアイデアを共有できるコミュニティフォーラムも備えています。

Freshdeskの主な機能

記事のバージョン管理により、ソリューション記事の変更履歴を完全に把握でき、可視性とロールバックが可能になります

Freddy AIは顧客に記事を提案し、担当者の応答作成を支援し、日常タスクを自動化します

複数言語でナレッジベースを作成し、顧客を自動的に適切なバージョンへ誘導

Freshdeskのリミット

レビュー担当者は、基本機能を超えたメトリクスや業務可視性に関するより詳細なレポート作成を求めることが多い

検索が常に適切な結果を表示するとは限りません

Freshdeskの価格

成長プラン: $19/エージェント/月

プロ : 55ドル/エージェント/月

企業: 89ドル/エージェント/月

Freshdeskの評価とレビュー

G2 : 4.4/5 (3,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (3,300件以上のレビュー)

実際のユーザーはFreshdeskについてどう評価しているのか？

G2ユーザーの声：

Freshdeskは非常に使いやすく、忙しい日でも圧倒されることはありません。全てのチケットを一箇所にまとめ、優先度を明確にすることで、整理整頓を維持するのに役立ちます。定型返信や自動化といった機能は大幅な時間節約となり、内部メモはチーム連携を円滑にします。全体として、作業効率の向上、進捗管理の徹底、顧客問題への自信を持った対応を実現してくれます。

9. ServiceNow（企業ITサービス管理に最適）

viaServiceNow

ServiceNowは、インシデント管理、変更管理、サービスカタログと統合されたナレッジマネジメントを提供します。これは、より広範なITSMプラットフォームに組み込まれた企業グレードのナレッジマネジメントモジュールによって実現されています。

ServiceNowのナレッジ管理モジュールは、ナレッジセンター（KCS）手法を採用しています。この手法では、ナレッジの作成をインシデント解決に直接接続します。これにより、ナレッジベースがサポートプロセスの一環として絶えず改善されることが保証されます。

ServiceNowの主な機能

このプラットフォームはKCS手法を標準サポートしています。つまり、知識はインシデント解決プロセスの一環として作成・改善される仕組みです。

ナウアシストのナレッジマネジメント機能は、事例やインシデントからナレッジ記事を生成するのに役立ちます

このKMモデルは、企業レベルの制御と構造をサポートします

ServiceNowのリミット

読み込み時間が遅くなる可能性があります（例：ダッシュボード表示に10～15秒かかる）。これにより日常的な操作が重く感じられる場合があります

AI検索／バーチャルエージェントは特定の「ナレッジブロック」を読み取れない場合があり、記事の表示漏れや部分的な回答につながる可能性があります

ServiceNowの価格

カスタム価格設定

ServiceNowの評価とレビュー

G2 : 4.4/5 (3,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (300件以上のレビュー)

ServiceNowについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？

Capterraユーザーの声：

ServiceNowはあらゆる組織向けの著名なツールの一つです。要件に応じて構築可能なプラットフォームを提供し、高度なカスタマイズ性を備えています。非常にユーザーフレンドリーで、開発にコードを採用していません。

10. Zendesk（セルフサービス機能を備えたオムニチャネル顧客体験に最適）

viaZendesk

Zendeskはオムニチャネルカスタマーサービスに優れており、電子メール、チャット、ソーシャルメディアといったチャネル全体でセルフサービスを可能にします。広範なZendesk Suiteの一部として、あらゆる場所で一貫した回答を提供します。

Zendesk Guideは、Zendeskのカスタマーサービスプラットフォームにおけるナレッジベース機能です。ヘルプセンターを強化し、自動応答のためのAnswer Botに情報を提供し、コミュニティフォーラムと連携することで、セルフサービスによるチケット件数の削減を実現します。

また、ゼロから構築する際のナレッジベース作成を迅速に開始・加速させる「ナレッジビルダー」などのツールも提供しています。

Zendeskの主な機能

記事、カテゴリ、検索機能を備えたブランド化されたヘルプセンターを作成する

コンテンツブロックにより、複数のヘルプセンター記事で同じスニペットを再利用できます

ナレッジベース活動ダッシュボードは、ビュー数やフィードバック指標（投票など）を測定するのに役立ちます

Zendeskのリミット

レポート作成とカスタマイズ性は柔軟性に欠け、特にワークフローが複雑化すると顕著になる

より深い設定を望む場合、習得に時間がかかる

Zendeskの価格

サポートチーム: エージェント1人あたり月額25米ドル（月次課金）

Suite Team: エージェント1人あたり月額69米ドル（月単位課金、AI機能込み）

Suite Professional: エージェント1人あたり月額149米ドル（月次課金、AI機能込み）

Suite 企業: エージェントあたり月額219米ドル

Zendeskの評価とレビュー

G2 : 4.3/5 (7,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはZendeskについてどう評価しているのか？

Capterraユーザーの声：

クライアントポータルにZendeskチャットボットを統合しましたが、それほど苦労はしませんでした。そのため、ポータルユーザーがサポートを必要とするたびに、チャットアイコンをクリックするだけで当社に連絡できるようになりました。

ClickUpで知識とワークフローを統合

多くのナレッジマネジメントツールは情報を保存できます。真の課題は、仕事が進行中にチームが適切な答えを見つけ活用できるツールを選びつつ、ツールの乱立を防ぐことです。

ClickUpは、知識と実行を接続する統合型AIワークスペースです。知識hubと作業場所を分離して管理する代わりに、ワークフローに組み込まれたAIを活用し、プロセス文書化、コンテキスト検索、共同作業、タスク推進を単一プラットフォームで実現します。

知識は、誰かが行動を起こす必要がある瞬間に現れたときに最も価値を発揮するからです。

ClickUpを試して、接続されたナレッジマネジメントの感覚を体験してください。 ✅

よくある質問

AIを活用した検索機能、コンテンツ検証ワークフロー、既存ツールとの深い連携、コンテンツ効果を可視化する分析機能に焦点を当ててください。最も重要なのは、タスク実行と連動したナレッジ管理が必要かどうかを検討することです。

はい、ほとんどの現代的なナレッジマネジメントプラットフォームは、ネイティブコネクタやAPIを通じてプロジェクト管理ツールとの連携機能を提供しています。ただし、ClickUpは両機能を単一プラットフォームに統合しているため、別途連携を設定する必要がなく、その点で異なる設計となっています。

社内向けナレッジベースソフトウェアは、通常より厳格な許可のもと、従業員向けに標準業務手順書（SOP）やポリシーを提供します。顧客向けナレッジベースは、公開アクセスとSEOを重視し、顧客のセルフサービスサポートに焦点を当てています。

一般的に、基本的なAI機能はエントリーレベルのプランで利用可能ですが、自然言語検索やコンテンツ生成などの高度な機能は通常、上位プランに含まれています。