Salesforce Einstein Copilot を活用した CRM 自動化の方法

CRMが稼働しているのに、なぜチームがデータ入力に追われているように感じることがあるのでしょうか？

これがCRM自動化が解決すべき課題です。営業担当は販売に、サポート担当はケース解決に、運用担当はシステム改善に集中すべきです。フィールドへのメモ転記や、同じフォローアップ電子メールの書き直し、レコード間の更新追跡に時間を費やすべきではありません。

これがSalesforce Einstein Copilotが解決を目指す課題です。

このガイドでは、Salesforce Einstein Copilotの活用方法（ユースケースやセットアップを含む）を、CRM自動化の観点から順を追って説明します。

Salesforce Einstein Copilotとは？

Salesforce Einstein Copilot（現 Agentforce）は、Salesforce アプリ内で自然言語プロンプトを用いて質問に回答し、コンテンツを生成し、アクションを実行する、CRM仕事向けの対話型 AI アシスタントです。手動での CRM 更新に時間を費やすことに疲れた営業、サービス、マーケティングチーム向けに設計されています。

CRM自動化におけるアインシュタイン・コパイロットの仕組み

概要として、Einstein Copilotは次の3つのステップを想定して動作します：

より明確に言えば、これを機能させる 2つの主要な概念は「グラウンディング」と「アクション」です。意味：

基盤： Einstein Copilotは、Salesforce Data Cloud内のアカウント、連絡先、商談といった組織固有のデータに「基盤」を置いています。これにより、提供する回答がビジネスに関連性が高く正確であることを保証します。

アクション： Copilotが利用できる事前構築済みのスキルです。「アカウントを要約する」や「商談を更新する」などが該当します。複数のアクションを連鎖させて複雑な要求にも対応可能。Salesforceの信頼レイヤーを通じて、データセキュリティとユーザー許可を常に遵守します。

CRM自動化のための主要なEinstein Copilot機能

仕組みがわかったところで、具体的にどのような仕事を代行できるのか見ていきましょう。

📮ClickUpインサイト： 従業員の30%が「自動化で週1～2時間の節約が可能」と回答。19%は「集中仕事に充てる3～5時間の創出」を見込んでいる。 わずかな時間の節約でも積み重なります：週にたった2時間の節約が年間100時間以上となり、創造性や戦略的思考、自己成長に充てられる時間となります。

SalesforceでEinstein Copilotを設定する方法

新しいツールの導入は圧倒されることもあるでしょう。そこで、アインシュタイン・コパイロットのセットアッププロセスを順を追ってご案内します。

ただし、まず必要なものを揃えていることを確認してください。

🎯 事前準備チェックリスト: Salesforce Enterprise、無制限、またはDeveloper Edition

システム管理者の許可またはデリゲート済みセットアップアクセス権

強化されたデータ基盤のためのData Cloud対応

アインシュタイン・トラストレイヤーが設定済み

前提条件を確認したら、セットアッププロセスを開始してください。

ステップ1: Salesforce組織から「セットアップ」ページを開きます

ステップ2: クイック検索ボックスで「Einstein Copilot」を検索し、セットアップページを開く

ステップ3：組織で機能を切り替えます。これがアシスタントを起動するメインスイッチです

ステップ4: Copilotの利用者を決定します。特定のユーザープロフィールに許可を割り当てるか、専用の許可セットを作成してアクセスを許可できます。

ステップ5：プロンプトビルダーでは、コパイロットの応答方法をカスタマイズできます。実際、自社の用語を使用し、特定のビジネスプロセスに適合したカスタムプロンプトを作成できます。

ステップ6: 組織全体にコパイロットを導入する前に、必ずサンドボックス環境でテストしてください。これにより、本番データに影響を与えることなく不具合を解消し、プロンプトを洗練させることができます。

ステップ7: テストが成功したら、Copilotを本番環境にデプロイします。ユーザーからのフィードバックを収集し、カスタムアクションを追加し続け、プロンプトを洗練させて、アシスタントを時間とともにさらに役立つものにしましょう。

CRM自動化におけるアインシュタイン・コパイロットの活用事例

チームの日々のワークフローに適用することで、アインシュタイン・コパイロットは最大の価値を発揮します。

各機能自体は素晴らしいものですが、その価値は各部門の業務を遅らせる特定かつ反復的な課題を解決する点にあります。異なるチームでは以下のような方法で活用できます。👇

営業チーム

ここでは、AIがアカウントや商談の要約、通話結果の記録、次回のステップを更新情報へ変換することで、営業担当者のCRM管理やデータ入力にかかる時間を削減します。さらに、取引の文脈や顧客履歴を反映したフォローアップ電子メールの作成を迅速化し、効果的な顧客アプローチを実現します。

財務チーム

アインシュタイン・コパイロットは、過去のやり取りから見込み客の詳細を要約し、不足しているコンプライアンスフィールドを特定し、コンプライアンスに準拠したフォローアップ手順を提案します。クライアントが表明した目標、リスク選好、製品適格性を参照したアウトリーチ案を作成します。アドバイザーやインサイドセールス向けには、CRMのコンテキストに基づき、最も関連性の高い次のアクション（適合性確認の電話予約、書類請求、ライセンス保有スペシャリストへの転送）を推奨します。

小売およびeコマースチーム

AIはカート行動、サービスチャット、注文履歴などのシグナルを活用し、購入転換率の高い顧客を特定します。このコンテキストに基づき、フォローアップでは閲覧商品・在庫状況・配送制約を的確に参照可能。サービス面では、担当者が返信する前に注文タイムラインと返品理由を要約。これによりポリシーに沿った解決策を少ないメッセージで提供しやすくなります。

旅行・ホスピタリティチーム

コパイロットは予約詳細を抽出し問題タイプを分類することで苦情を整理します。簡潔なケース要約が用意されるため、フロントデスクやサポートチームによるエスカレーションが容易になります。回復策の提案はゲストプロフィールに保存されたロイヤルティ階層ルールと連動可能です。旅行履歴や旅行目的に基づくアドオンの提案により、アップセルの働きかけは常に関連性を保ちます。

CRM自動化におけるアインシュタイン・コパイロットの制限事項

完璧なツールは存在せず、現実的な期待値を設定するにはアインシュタイン・コパイロットのリミットを理解することが重要です。これらの制約を認識することで、より効果的な導入プランを立て、フラストレーションを回避できます。

データ品質の依存関係： Einstein Copilotの性能は、Salesforce組織内のデータ品質に依存します。 Einstein Copilotの性能は、Salesforce組織内のデータ品質に依存します。 データ品質が 低い場合（不完全、古い、または不正確なレコードを含む）は、AIの応答も不十分になります。

Salesforceエコシステムへの依存性: このツールはSalesforceエコシステム内でのみ動作するよう設計されています。CRM内のタスクには最適ですが、プロジェクト管理ツールやコミュニケーションアプリなど他プラットフォームに跨る仕事では盲点が生じます。

カスタムアクションには設定が必要です： 事前構築済みアクションは有用ですが、自社固有のワークフローを自動化するには、管理者がカスタムアクションの構築と設定に時間を割く必要があります

ライセンスに関する考慮事項： Einstein Copilotは通常アドオン製品であるため、標準のSalesforceライセンスに加えて追加投資が必要となる可能性が高いです。

CRMワークフローを自動化するEinstein Copilotの代替手段

CRMネイティブのAIはSalesforce内で確かに役立ちますが、ワークフローがそこで完結することは稀です。取引が成立すると、次のステップはオンボーディング、導入、財務、サポート業務へと他のツールにまたがって展開されます。

そして、ここで仕事の広がりが蓄積し始めます。チームは最新の顧客詳細、引き継ぎメモ、次のアクションの所有者を探すためだけにアプリを切り替え始めるのです。

コンバージドAIワークスペース「ClickUp」が登場。タスク、ドキュメント、会話、レポート作成、AIを一元管理することで、CRM活動が他のあらゆる場所で行われる仕事のトリガーとなり、その仕事を自動追跡可能にします。

まずは、ClickUp CRMソフトウェアを活用しましょう。既存の業務プロセスが展開されているワークスペース内で、連絡先・アカウント・商談を一元管理する柔軟なシステムを構築できます。顧客データの保存、タスクやドキュメントへの直接連携、フォローアップや商談進捗の更新を自動化——これらすべてをAIが支える設計です。

ClickUp CRMソフトウェアで実行ワークスペース内の連絡先、アカウント、商談を管理

それでは、このCRMセットアップの詳細な内容について、具体的に見ていきましょう：

ClickUp BrainでCRMの成果を明確な引き継ぎに変換

ClickUp Brainを活用し、成功事例をワークスペース内でオンボーディング対応の引き継ぎ資料に変換しましょう。

BrainはClickUpに既に記録されたタスクやドキュメントなどのコンテキストと連携し、長いスレッドを要約したり、更新案を作成したり、詳細を損なうことなく次のステップを形作るのを支援します。

ClickUp Brainで文脈を要約し、次のステップを草案化することで、成約をオンボーディング準備完了の引き継ぎに転換

例えば、ハンドオフタスクを開き「@My Brain」と入力すると、顧客コンテキスト、スコープメモ、リスク、未解決事項のプライベート要約が生成されます。これをチーム向けスレッドに貼り付けましょう。

ClickUp Brainは、ClickUp内で直接サブタスクを作成することもサポートしており、取引が確定した瞬間に引き継ぎを所有者指定の追跡可能な仕事に分割するのに役立ちます。

ClickUp Super AgentsとClickUp Automationsで自動化されたフォローアップを実行

ClickUp Super Agentsは、CRMアクティビティが発生した瞬間から始まる多段階プロセスを管理します。これらはAIチームメイト（型破りな人間の同僚のような存在）であり、日常的なフォローアップ、新規リクエスト対応、タスク割り当てを文脈に沿って処理します。

そして最大の利点は、これらのエージェントを指示、トリガー、ツール、ナレッジに基づいてニーズに合わせて設定できることです。これにより、プロセスとの一貫性を確実に保てます。

複雑なワークフローをClickUp Super Agentsで処理

ClickUp自動化と連携させれば、プロセスはさらにシームレスに。仕事の進捗に応じて、ステータス更新、期日設定、適切なフェーズへのタスク振り分けを自動化できます。

ClickUp自動化でステータス更新、期日設定、仕事のフェーズ別ルーティングを実現

例えば、オンボーディングタスクが「キックオフ準備完了」状態に移行すると、自動化機能によってスーパーエージェントが起動されます。

担当者はドキュメントとタスク履歴から最新の顧客コンテキストをまとめ、キックオフブリーフを起草し、実装と財務に必要なサブタスクを作成し、適切な所有者にレビューのタグ付けを行います。これにより、チームが忙しい時でも、新規顧客ごとに一貫したワークフローを拡張できます。

ClickUpダッシュボード内でAIを活用したレポート作成を実現

AIカードを活用し、AI搭載レポート作成をClickUpダッシュボードに直接追加。これらのカードはワークスペース内の作業データに対してAIプロンプトを実行する専用スペースを提供し、出力結果を既存のメトリクスと並べて可視化します。

ClickUpのAI搭載カードとダッシュボードで、必要なインサイトが常にアクセス可能に

最も柔軟な選択肢はAI Brainカードで、カスタムプロンプトを実行できます。例えば「今週の新規商談を要約し、所有者別の次工程タスクをリストアップ」「期日未設定のアカウント引継ぎ案件を抽出、リスクのある案件にフラグを立てる」など、CRM業務に合わせたプロンプトを設定可能です。

ClickUpでチームが実際に活用するCRM自動化を構築

アインシュタイン・コパイロットのようなAIアシスタントは、CRM業務の負担を大幅に軽減します。しかし最大の価値を得るチームがやることとは、自動化をワークフローとして扱うことです。

つまり、クリーンなデータ、明確なルール、チーム全体での一貫したプロンプト習慣が求められます。目標は「より多くのAI」ではないからです。目標はクリック数を減らし、顧客対応時間を増やすことなのです。

CRMの自動化を超えた領域を目指すなら、ClickUpが最適です。ドキュメントでプロセスやプレイブックを可視化し、タスクで実行状況を追跡。AIで進捗を監視しながら、自動化と統合機能も追加できます！

ClickUpで無料で始め、CRM自動化をチームが実際に運用できるシステムに変えましょう。✅

よくある質問

Einstein CopilotはSalesforce CRMのデータとワークフロー向けに特別に設計されています。一方、Microsoft CopilotはOutlookやTeamsなどのMicrosoft 365アプリ全体で動作します。適切な選択は、チームの最も重要なデータと日常業務がどこにあるかによって決まります。

Einstein CopilotはSalesforceプラットフォーム内で動作しますが、ネイティブ連携機能によりSalesforceをClickUpなどの プロジェクト管理ツールに接続できます。 これによりCRMデータをプロジェクトワークフローと同期させ、顧客レコードと進行中の作業の両方をチームが可視化できるようになります。

Einstein Copilotの費用はSalesforceのエディションによって異なり、通常はアドオンライセンスとして提供されます。最も正確な価格については、組織の具体的な構成とユーザー数に基づいた見積もりを取得するため、Salesforceに直接お問い合わせください。

主な制限事項としては、Salesforce組織内の高品質なデータに対する依存関係、およびSalesforceエコシステム内でのみ機能する点が挙げられます。さらに、独自のビジネスプロセスを自動化するには、管理者がカスタムアクションを設定する必要があります。