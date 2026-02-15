ChatGPTの企業知識機能の仕組み（＋代替案）

チームは毎週何時間も、ワークプレイスアプリに散在する意思決定内容、ファイル、ステータス更新を探すことに費やしています。その代償は現実のもの：実行速度の低下、仕事の重複、そして人々の集中力を妨げる絶え間ない中断です。

OpenAIのChatGPT Company Knowledgeは、ChatGPTを職場ツールと接続することで、チームが自然言語で質問し、内部情報源に基づく引用付きの回答を得られるように支援します。本ガイドではその仕組みを解説し、ClickUpの企業検索と比較しながら、ワークフローとツールスタックに最適なアプローチを選択する明確な方法を提供します。

ChatGPTの企業知識とは？

社内のデジタル環境（平均101種類のSaaSアプリケーションに拡大）のどこかに存在すると分かっている答えが必要なのに、それが埋もれている。Slackのスレッドか？Google Docか？プロジェクト進捗報告か？どこを探せばいいか見当をつけるだけで無駄にする時間は、生産性を大きく損ない、単純な質問で仕事が停滞する原因となる。 さらに最悪なのは「無駄な手探り」のループです：3つのアプリを開き、間違ったキーワードで検索し、古いバージョンを見つけ、結局誰かに尋ねる——という繰り返しです。

これがコンテキスト拡散の問題です——チームが連携しないアプリ間で情報検索に時間を浪費し、ファイルを探し回り、複数のプラットフォームで更新作業を繰り返す——そして、ClickUpのような統合型AIワークスペース（プロジェクト、文書、会話、分析が共存し、AIが知能層として組み込まれた単一の安全なプラットフォーム）は、まさにこの問題を解決するために構築されています。平たく言えば：情報を隠す場所が減れば、探す場所も減るのです。

ChatGPT Company Knowledgeは、OpenAIの企業向け機能であり、ChatGPTインターフェースを職場のアプリに接続します。これにより、あなたとチームは平易な英語で質問し、自社データから直接取得したAI生成の回答を得られます。ChatGPT Business、Enterprise、Eduプランの加入者向けに特別に設計されています。「ChatGPTが、オープンなインターネットではなく社内システムをターゲットにしている」と考えてください。

手動での検索作業を無限に繰り返す必要がなくなります。複数のツールを掘り下げる代わりに、単一の質問を投げかけるだけで、元のソースドキュメントへの明確な引用元を伴った文脈に沿った回答を得られます。既存の許可設定も尊重するため、アクセス許可のある情報のみが表示されます。これは「便利なAI」が「おっと、機密ドキュメントを公開しちゃった」という事態を防ぐ上で重要です。

平均的なプロフェッショナルは、仕事関連の情報を検索するのに1日30分以上を費やしています。これは電子メールやSlackのスレッド、散らばったファイルを掘り起こすために年間120時間以上を浪費していることを意味します。

ChatGPTの企業知識機能はどのように動作するのか？

大まかに言うと、Company Knowledgeには3つのステップがあります：ツールを接続し、コンテンツをインデックス化し、Company Knowledgeモードを有効にして質問します。ワークフローはシンプルです。組織内の管理者は、事前構築されたデータコネクタを使用して、職場アプリをChatGPTに接続することから始めます。

サポート対象外またはカスタム構築の社内ツールについては、ITチームがカスタムMCP（Model Context Protocol）コネクタを作成できます。これは社内システム、ニッチなアプリ、独自データベース向けの「コネクタ持ち込み」ソリューションです。

Company Knowledgeを支える基盤技術をより深く理解するため、このビデオではChatGPTがクエリを処理し応答する仕組みの基本原理を解説します：

接続後、Company KnowledgeはChatGPTが承認済みワークプレイスアプリを横断検索し、チャットで有効化時に適切な情報を取得できるようにします。

既存アプリの許可設定を尊重する設計のため、ユーザーは既にアクセス許可を得ている情報のみを閲覧できます。

質問するには、新規チャットを開始し、メッセージ作成画面で「Company Knowledge」を選択してください（既存の会話ではツールメニューから有効化）。その後、平易な英語で質問を入力します。ChatGPTは接続された情報源を横断検索し、引用元となる文書やメッセージにリンクされている形で統合回答を返します。これにより情報の出所を検証可能です。

大規模言語モデルを用いてプロンプトを解釈するため、Company Knowledgeはキーワード検索よりも広範な自然言語クエリに対応可能。複数のシステムを確認する必要がある質問も処理できます。

OpenAIはさらに、複数の検索を実行可能、矛盾する詳細に対処するための情報源比較、時間依存の質問（例：「前回のセキュリティレビュー後の決定事項は？」「1月のロールアウト以降の変更点は？」）向けの日付ベースフィルタリング機能を備えると説明している。

一つのトレードオフ：企業知識機能を有効化すると、ChatGPTはその会話内でウェブ閲覧やチャート・画像作成ができなくなります。これは、接続された社内情報源と引用に基づく回答生成に集中するためです。

ChatGPTの企業知識 vs ClickUp 比較一覧

詳細な比較に入る前に、簡単な並列比較を以下に示します。これは、チームの現状が「12のツールを使いこなしている」か「仕事を一元管理できる場所を求めている」かを既に把握している場合に有用です。

機能 / カテゴリー ClickUp ChatGPTの企業知識 AI搭載検索 ClickUp Brain with Connected Search—文脈と自然言語クエリを理解するAIを活用し、タスク、ドキュメント、コメント、統合されたサードパーティアプリを横断検索します GPT-5搭載の検索機能で連携ワークプレイスアプリ（Slack、SharePoint、Google Drive、GitHubなど）を横断検索。文脈に応じた回答と出典引用を提供。 データコネクタ Google Drive、Slack、GitHub、Figma、HubSpotを含む1,000以上のネイティブ連携とカスタムAPI接続 Slack、SharePoint、Google Drive、GitHub、Outlook、HubSpot、Asana、GitLab、ClickUpなどに対応した事前構築済みコネクタ。カスタムMCPコネクタも利用可能 ワークスペースアプローチ 統合型AIワークスペース——プロジェクト、ドキュメント、チャット、AIが単一プラットフォームで共存。ツール切り替え不要 既存ツールと接続する外部AIレイヤー。ナレッジクエリにはChatGPTインターフェースへの切り替えが必要 許可限制 役割ベースの許可管理、SSO、統合ワークスペース内での企業グレードのセキュリティ 接続済みアプリの既存許可を尊重；企業版ではSSO、SCIM、IP許可リスト対応 チームサイズ あらゆるサイズのチーム——個人から企業まで ビジネス（中小規模チーム）、企業（大規模組織）、エデュ（教育機関）向けに設計

ChatGPT企業知識の概要

チームが既に仕事でChatGPTを利用している場合、Company Knowledgeは「自社で実際に活用できる」アップグレードです。得られるメリットとトレードオフを解説します。

長所：

GPT-5搭載の文脈検索 ：高度なAIを活用し、入力内容だけでなく意図を理解します。これにより曖昧な質問にも対応可能で、異なる文書から回答を組み立てられます

事前構築済み企業コネクタ ：Slack、SharePoint、Google Driveなど、多くの企業が依存するツールへの即利用可能な接続を提供し、定期的に新規コネクタが追加されます。

引用透明性 ：すべての回答には、AIが使用した情報源を正確に示す明確な引用が含まれます。これらのリンクをクリックすると、元の文書やメッセージに直接アクセスできます。

許可を尊重したアクセス ：ツールは既存の企業許可を自動的に継承します。他のアプリで既にビュー権限を持つデータのみが表示されます

エンタープライズグレードのセキュリティ：SSO、SCIM連携、設定可能なデータ保持期間などの機能を備えています。OpenAIはまた、デフォルトでBusiness、エンタープライズ、教育機関向け顧客のデータを用いてモデルを学習させないと明言しています。

デメリット：

有料のChatGPTサブスクリプションが必要 ：この機能は無料プランまたはPlusプランでは利用できません。組織はBusiness、エンタープライズ、またはEduプランを契約している必要があります。

有効時に他の機能を無効化 ：会話で「Company Knowledge」を有効にすると、そのチャット内ではウェブブラウジングや画像・チャートの生成が利用できなくなります

手動での有効化が必要 ：機能を使用したい新しい会話を開始するたびに、「Company Knowledge」切り替えをクリックすることを忘れないでください

連携アプリに限定 ：検索はコネクタが存在するツールの情報のみにアクセス可能です。チームがレガシーシステムやニッチなアプリを使用している場合、カスタムコネクタの構築が必要になる可能性があります。

ワークフロー外での操作: やることを中断し、ChatGPTインターフェースに切り替えて質問する必要があるため、コンテキストの分散を招き、削減には至らない。

ClickUpの概要

ClickUpは同じ「どこにすべてがあるの？」という問題を逆の方向から解決します。AIレイヤーを追加する代わりに、仕事の存在場所の数を減らし、そのシステム内で検索とアクションを瞬時に行えるようにします。

長所：

デメリット：

外部AIとは異なるアプローチ ：ClickUpは統合型ワークスペースであり、他のツールの上にアドオンするAIレイヤーではありません。これは、多くの別々のツールに深く依存しているチームが、完全なメリットを得るために作業を統合する必要があるかもしれないことを意味します。

プラットフォーム全体の習得曲線 ：最大の価値を得るには、ClickUpタスク、ドキュメント、プロジェクト構造が連携する仕組みを理解する必要があり、これには時間がかかる場合があります

AI機能はプランによって異なります：基本的なAI検索は広く利用可能ですが、Brain MAXのより高度な機能をロック解除するにはアップグレードが必要です。

ChatGPTの企業知識 vs ClickUp：機能比較

企業向けナレッジ検索ソリューションで重要なのは、AIがユーザーを理解する精度、接続可能なツールの数、データのセキュリティ、そしてチームのワークフローに最適なアプローチです。つまり「どのAIが賢いか」ではなく、真の問いは「どこで仕事を遂行したいか」なのです。

AI搭載企業検索

従来の検索バーの不満点は、その非効率性にあります。正確なキーワードしか検出できず、適切な用語を推測することを強いるのです。「第3四半期マーケティングプラン」と検索したために「Q3 Go-to-Market」ドキュメントを見逃し、時間を浪費し不完全な情報しか得られない。キーワード検索はあらゆる質問を推測ゲームに変えてしまいます。

文脈理解型AI検索は、ユーザーの意図を理解することでこの問題を解決します。ファイル名や所有者、保存場所が分からない場合にも役立ちます。

ChatGPTのアプローチ：GPT-5を活用し、複数の接続アプリから情報を統合して単一の会話型回答を生成します。異なるシステムから散在する情報を集約し、広範な質問に答える能力に優れています。特に証拠が複数場所に分散している場合の「点と点を繋ぐ」質問に最適です。

ClickUpのアプローチ：ClickUp Brainでワークスペース内を直接検索。現在のタスクやドキュメントから離れる必要がありません。ClickUp Brainアシスタントを使えば、現在のタスクやドキュメントを離れることなく、質問に答え、アクションを完了し、すべての情報横断検索できます。タスク、期限、担当者といった実用的なコンテキストを、探している情報と並べて表示することに優れています。 つまり単に答えを伝えるだけでなく、仕事のオブジェクトを目の前に提示するのです。

@メンション Brain で、ClickUp 内の仕事環境その場で文脈に沿った回答を取得

結論： ChatGPT Company Knowledgeはより高度なクロスツール統合を実現する一方、ClickUp Brainはワークスペースを離れることなく実用的な作業コンテキストへ迅速にアクセス可能。質問が「その後、やることがある」で終わる場合、ClickUpの方が速く感じられる傾向がある。「何が起きたかを要約する」で終わる質問では、ChatGPTの方が優れていると感じられる。

データコネクタと統合機能

この文脈の拡散により、10もの異なるタブを開かない限り、いかなるプロジェクトの全体像も把握できず、結果としてチーム間の認識がずれた状態で不完全なデータに基づいた意思決定が行われることになる。

このソリューションは、すべてのツールに接続できるシステムです。

ChatGPTのアプローチ：主要な企業アプリ向けに事前構築されたデータコネクタに依存します。これは既存のツールスタックに深く組み込まれており、コアワークフローの変更を望まないチームに最適です。良くも悪くも「ユーザーが既に作業している場所で対応する」という考え方です。

ClickUpのアプローチ：統合型AIワークスペースとして、仕事を一つのプラットフォームに集約し、コンテキストの拡散を根源から解消します。Connected SearchでGoogle DriveやSalesforceなどの外部アプリを横断検索し、アプリを切り替えることなく分散データを実用的な知見に変換。まず「仕事を一箇所に集約」し、AIを接着剤として機能させます。

結論：両者とも豊富な連携オプションを提供しますが、戦略が異なります。ChatGPTは既存ツールを接続するのに対し、ClickUpはそれらを統合します。したがって最適な選択は、組織が既存のスタックを最適化するか、ワークフローの設計を再構築するかによって決まります。

セキュリティ、プライバシー、および許可限制御

AIを導入する準備は整っているが、機密性の高い企業データへのアクセスを許可することに不安を感じている。誰が何を閲覧できるのか？ プライベートなローンチプランがAIの学習データとして使われていないか？ このようなセキュリティ懸念が、強力なAIツールの導入を阻み、大幅な生産性向上の機会を逃す原因となっている。

企業レベルのセキュリティと明確な許可制御を備えたソリューションが必要です。

ChatGPTのアプローチ：接続アプリから許可を継承するため、ユーザーは既に許可されている情報のみ閲覧可能。企業版ではSSO、SCIMなどのセキュリティ機能を提供。OpenAIはデフォルトでビジネス顧客のデータを学習対象としないと表明。権限の再設計なしにAIアクセスを求める組織に魅力的。

ClickUpのアプローチ：エンタープライズレベルのセキュリティ、詳細なClickUp役割ベースの許可設定、ClickUp SSOオプションにより、ワークスペース内の情報閲覧許可を厳密に制御。すべてのデータが単一の安全な場所に保管されるため、複数のツール間で許可管理を行う必要も、外部AIレイヤーを介したデータ流通を懸念する必要もありません。その代償として、ClickUp内部でのガバナンスを標準化することになります。これは、実際に中央集権的な管理を望む場合には非常に有効です。

結論：両者とも企業向けセキュリティ基準を満たしています。選択は、データを統合ワークスペース内に留める（ClickUp）か、外部AIレイヤーを経由させる（ChatGPT）かの好みによります。既にツール間の許可管理に苦労している場合、統合により負担軽減が可能です。

チーム向けユースケース

万能型検索ツールが機能することは稀です。エンジニアリングチームとマーケティングチームではワークフローが全く異なり、プロセスに合わないツールは無視され、さらに分断が進む結果となります。

適切なツールは、様々なチームに適応できる柔軟性を備えているべきです。

ChatGPTのアプローチ：確立された大規模なツール群を持つ組織において、複数のシステムにまたがるアドホックな質問に答えるのに効果的です。例えば、リーダーが「第3四半期のローンチタイムラインに関する最終決定は？」と質問すると、Slack、Google ドキュメント、Asanaから統合された回答が得られます。これは基本的にクロスツール型ブリーフィングエンジンです。

ClickUpのアプローチ：仕事を統合することでコンテキストの拡散を解消したいチーム向けに設計されています。情報を即座にアクションに移す必要がある場面で真価を発揮します。例えばプロダクトマネージャーは、タスクを検索し、ステータスを更新し、チームメンバーにメッセージを送る――これら全てをClickUpを離れることなく、同じ検索結果画面から実行できます。まさに「ブリーフィングと実行」が一体となった環境です。

ClickUpタスクで複数の関係者と一つのスペースで仕事を追跡

結論：ChatGPT Company Knowledgeは既存ワークフローを維持するチームに適しています。ClickUpは業務とAIを一元化する準備が整ったチームに適しています。長期的に依存するツール数を減らしたい場合、ClickUpはその方向性に合致します。

ChatGPTの企業知識とClickUp、どちらを使うべきか？

選択は、チームの仕事に対する中核的な理念にかかっています。単なる検索ツールの選択ではなく、会社の知識がどこに保存され、どこからアクセスされるかを決めることなのです。

ChatGPT Company Knowledgeは、組織が既にChatGPT Businessまたはエンタープライズプランを利用中で、分散型ツールスタックを採用している場合に有効です。チームが各クエリごとにChatGPTインターフェースへコンテキストを切り替えることを厭わない限り、分散した情報源から迅速な回答を得る強力なAIレイヤーとなります。

コンテキストの拡散を抑え、生産性を向上させるための一元管理場所を求めるなら、ClickUpが最適な選択肢です。AI検索を別タブではなくワークフローに直接組み込むことを好むチーム向けです。知識の分散問題を解決し、統合型AIワークスペースにすべてを集約します。

AIが仕事の中心となる中（労働者の13%が既に日常タスクの30%以上でジェネレーティブAIを活用）、最も効率的なチームとは、情報を発見し即座に活用できるチームである。

統合型ワークスペースでConnected Searchがどのように機能するか、ClickUpを無料で始めて確認しましょう。

よくある質問

会話画面上部の「Company Knowledge」切り替えをクリックすると、その特定のチャットで機能を無効化できます。これにより、ウェブ閲覧と画像生成機能が再有効化されます。

ChatGPT Company Knowledgeは接続済みアプリ全体を検索する外部AIレイヤーである一方、ClickUp BrainのConnected Searchはプロジェクト・ClickUp Docs・ClickUp Chatが既に存在する統合ワークスペース内で直接動作します。

はい、ChatGPT Company Knowledgeはビジネスプランと教育機関向けプランでも利用可能です。またClickUpは複数のプランオプションでAI搭載検索機能を提供しています。

OpenAIのポリシーでは、Business、エンタープライズプラン、Eduプランで顧客が提出したデータをデフォルトでモデル訓練に使用しないと明記されています。