未来のエージェンシーを構築する方法

このガイドは、特に今、ClickUp 4.0、スーパーエージェント、AIがエージェンシーの運営方法を変えつつある中で、より拡張性が高く売却可能なエージェンシーを構築したいエージェンシーやビジネス所有者、リーダー向けです。

著者はエージェンシーの立ち上げ、拡大、売却の経験を共有し、ClickUp（特にバージョン4.0とスーパーエージェント）がエージェンシーの運営をいかに変革できるかを強調しています。

主なポイントは以下の通りです：

この文書は、すべての仕事・コミュニケーション・知識を一元化する「コンバージェンス」とAI・自動化を組み合わせることが、現代のエージェンシーにとって強力な推進力となることを結論づけている。

なぜ多くのエージェンシーは拡大に苦労するのか

クライアントプロジェクトが毎回個別対応となり、仕事が連携しないツールに分散すると、エージェンシーやサービス企業は壁にぶつかります。私は実際に経験しました：少数のクライアントから始まった仕事が、すぐにカスタムリクエスト、散在するドキュメント、頭の中だけに存在するプロセスの迷路へと変貌するのです。これは疲労を招き、スケーリングや売却はほぼ不可能です。

2013年、私はエージェンシーを立ち上げました。その後3年間でそのエージェンシーは成長し、同業界の大手テック企業に買収されました。その後、私は別のエージェンシーを立ち上げました。そのエージェンシーでは、ClickUpをビジネス管理と拡大の中核として活用しました。現在、私はClickUpでグロースオペレーションを担当しています——私にとって、ある種の巡り合わせと言える瞬間です。

最初のエージェンシーを買収されて以来、私はポッドキャストの常連ゲストとして出演し、スケーラブルで売却可能なエージェンシー構築のノウハウについて記事を執筆してきました。

しかし、もし2025年にやり直すなら、ClickUp 4.0やスーパーエージェントといったツールを含む、あらゆるリソースを活用して、いくつかのことを異なる方法で進めるでしょう。

このガイドが実践マニュアルです：サービスを製品化し、再現可能なシステムを構築し、知識を一元管理し、AIとエージェントを活用して実行を継続させましょう。そうすれば、あなたがボトルネックになることはありません。

スーパーエージェントが実際にどのように役立つか、詳細はこちら：

サービス製品化でスコープクリープを解消

プロダクト化は拡張性と販売可能性の核心です。カスタム仕事を再現可能なシステムへと変えます。

まず最初に：エージェンシーをスケーラブルかつ売却可能な存在にする核心、プロダクト化について話したいと思います。

エージェンシーを拡張性と売却可能性のある組織にするため、私はプロダクト化されたサービスの構築に注力しました。つまり、サービスを固定範囲のプロジェクトへと転換したのです。

フリーランスやエージェンシーはしばしばスコープクリープに悩まされます。当初は特定の成果物で始まったプロジェクトが、クライアントの「あと一つだけ」「もう一つだけ」という要求で終わりが見えなくなり、週末や休日を犠牲にすることになります。一見単純なプロジェクトが、修正作業や「あと一つだけ」の要求で延長されるからです。

製品化されたサービス提供では、明確なマイルストーンを持つ固定の成果物セットが設定されます。範囲外の作業には追加費用が発生します。

プロバイダー側にとって製品化されたサービスを提供する利点の一つは、この固定された範囲で仕事をすることで、再現可能なシステムとプロセスを構築できることです。

クライアント数がどれだけ増えても、全員が同じオンボーディングとサービス提供ワークフローを受けられます。

プロダクト化は私の最初のエージェンシーを拡大する上で極めて重要でした。これにより、少人数のスタッフで3年間にウェブデザインとマーケティングサービスにおいて100社のクライアントを獲得することができました。

さらに、サービスを製品化し、繰り返し可能な組み立てラインのようなサービス提供プロセスを構築することで、最終的に自身をワークフローから完全に外すことのできるシステムが実現します。

製品化する前は、クライアントからの修正依頼が延々と続く状況でした。本来1か月で完了すべきプロジェクトが6か月もかかることも。製品化後は、明確なガイドラインと成果物を設定したことで、プロジェクトは遅延が大幅に減り、はるかに迅速に完了できるようになりました。

多くの代理店では、創業者がボトルネックになるケースが多い。創業者の承認や関与なしではプロジェクトの進捗が阻害され、結果として創業者は休暇を取ったり、ビジネスに埋没せず経営に集中したい時に離れることができない。

文書化（および徹底）すべき簡易ガイドライン：

含まれる内容

対象外となるもの

修正作業の流れ

変更指示のトリガー

あなたがいなくても動くシステムを構築する

サービスがプロダクト化されれば、システムと自動化こそが「再現性」を「拡張性」へと変える鍵となる。

適切なツールと再現可能なシステムがあれば、プロダクト化されたサービスビジネスの構築は非常に拡張性が高くなります。

ClickUpのようなプラットフォームの真価は、再現可能なシステムを構築できるだけでなく、AIと自動化機能によって多くの手作業を代行できる点にあります。

例えば、クライアントのオンボーディングを見てみましょう。

理想的な世界では、すべての新規クライアントのオンボーディングが同様のプロセスに従います。

新規クライアントには、おそらく以下が必要です：

クライアントが契約する内容と、その権利範囲を明確に把握するため

クライアントについて詳しく知るため（アンケートへの記入やオンボーディング面談の実施）

クライアントデータを追跡するために

クライアントのフォルダとシステムを設定する

ClickUp自動化とシステムがその実現を支援します。

以下は、ClickUpを活用してクライアントのオンボーディングを効率化・自動化した例です：

ワークフローの自動化クライアントが契約書に署名し、初回請求書を支払い、オンボーディングフォームを提出すると、各ステップがClickUpとの連携を自動的にトリガーします。

カスタマイズ可能なClickUpフォームで情報を素早く収集

オンボーディングプロジェクトを自動作成ClickUpがそのクライアントに紐づくタスクとプロジェクトアイテムのカスケードを生成します。 CRMスタイルのリストでクライアント情報を一元管理新規クライアントが追加され、主要な質問票の詳細は 新規クライアントが追加され、主要な質問票の詳細は カスタムフィールド に保存されます。

クライアントオンボーディングフロー：受付からローンチまで

責任者を明記したオンボーディングチェックリストを1回限りで生成ClickUpはクライアントにリンクされている約20のオンボーディングタスクを含む専用リストを作成します。タスクには依存関係（例：「前提条件が完了するまで開始不可」）が設定され、特定のチームメンバーに割り当てられます。 前提条件が完了すると自動的に仕事が解放されるタスクが完了し、依存関係が解消されると、下流タスクは自動的に「実行可能」状態に移行。担当者はすぐに仕事を開始できることを把握できます。 クライアントを「本番」サービス提供へ移行オンボーディングタスクが完了すると、クライアントは正式にサービス開始となります。 継続的な定期仕事を自動化ClickUpは継続クライアントリスト内で定期的なタスクを自動生成し、チームのキャパシティと空き状況に基づいて割り当てます。 最初の60日間は積極的な進捗確認を追加最初の2か月間は定期的な進捗確認タスクを設定し、手厚いオンボーディング体験を確保します。

私のエージェンシーでは、ビジネス運営のために以下のような複数の独立したスペースを設けていました：

クライアントサービスのためのスペース

人事と有給休暇管理のためのスペース

マーケティングとコンテンツ運営のためのスペース

ClickUp 4.0とスーパーエージェントで未来のエージェンシーを構築する

ClickUpがこれまでエージェンシーの拡大を支えてきたなら、ClickUp 4.0とスーパーエージェントは自動化可能な業務の範囲を拡大し、人的ボトルネックを不要にします。

しかし、これらはすべてClickUp 4.0以前の話でした。

もし今日エージェンシーを立ち上げるなら、次のように異なることをやるでしょう：

ナレッジを集中管理し、エージェントが質問に答えられるようにする

エージェンシー構築とチーム成長に不可欠な要素は、知識共有です。

新規加入したチームメンバーには研修が必要です。チームメンバーはプロセス実行や意思決定フローのための標準業務手順書（SOP）とドキュメントを必要とします。

以前は、SOPを完全にGoogle ドキュメントとZoom録画で構築していました。

問題は、情報が仕事システムの外に存在すると、文脈が著しく欠如することです。AIやエージェントは強力ですが、必要な知識にアクセスできる場合にのみ真価を発揮します。

もしもう一度やり直すなら、ClickUpドキュメントを活用してすべてを一元管理するだろう。

ClickUpDocs内に社内wikiを作成し、必要なチームがアクセスできる形で関連する会社情報を保管します。

ClickUpの製品wikiは、情報の中央リポジトリを維持するのに役立ちます

重要なのは、その知識をスーパーエージェントとClickUp Brainに提供することです。

これにより、チームメンバーが困った時には、エージェントに「@AgentKnowledgeBot、この状況では何をやればよいですか？」と質問でき、マネージャーを待たずに一貫した回答を得られます。

ClickUpプリビルドエージェントにより、チームが即座に適切なリソースにアクセスできるよう保証します

具体的なエージェンシー例：知識を一元管理することで、チームメンバーがエージェントに「クライアントのDNSレコードセットアップ方法」を問い合わせると、既に保存されているクライアントの詳細情報に基づき、そのクライアントの環境に合わせたセットアップ手順が提供されます。

リーダーシップ層を巻き込まずにエージェントが質問に対応することで、ボトルネックを削減し処理能力を向上させます。

ClickUp内でチームオンボーディングを実行

前回のエージェンシー構築時には、自社内部システムに関するチームメンバー研修用に、自らプログラミングしたオンラインコースツールを活用しました。しかし、プロセス変更に伴い定期的に更新が必要な、単なる追加ツールとなってしまいました。

もしもう一度やり直すなら、オンボーディングを完全にClickUp上で構築するだろう。

また、ClickUpでのオンボーディング時に経験した手法を借用しましょう：特定のシステムへのアクセス権を得る前に、ClickUp内で完全に構築された社内研修を完了する必要がありました。これは成長中のビジネスにとって実用的な安全策です。

貴社代理店での活用例：

新入社員向けにClickUpオンボーディングチェックリストテンプレートを活用できます

ClickUpのオンボーディングチェックリストにより、新入社員は初日から必要なものをすべて手に入れられます

各リストにはビデオと文書資料付きのタスクが含まれています

新入社員が入社すると、そのリストテンプレートが作成され、割り当てられます

各モジュールには要件があります。採用担当者はコメント欄または カスタムフィールド に仕事内容を提出し、タスクを完了させます

管理者が仕事内容を審査し、パフォーマンスを評価した上で、機密性の高いシステムへのアクセス権を付与します

マーケティングワークフローを創業者が主導するのではなく、エージェントが支援する形に

ClickUpはマーケティング施策の管理に有用です：カスタマイズされたプロジェクト、自動化、可視性を実現します。

しかしスーパーエージェントは、特にコンテンツ運用において、さらにやることを多く手助けします。

ClickUpのコンテンツエンジンに着想を得て、代理店におけるコンテンツマーケティングでは以下のようにやります：

IRE スーパーエージェント

アイデアを一箇所に集約コンテンツのアイデア考案用リストと、執筆キューとカレンダー用リストをそれぞれ用意しましょう。 アイデアは準備が整うまで構想段階で保持アイデアは概要が作成され、前進が承認されるまで構想段階で留まります。 アイデア創出とアウトライン作成にスーパーエージェントを活用スーパーエージェントは、貴社のICP（理想顧客像）、サービス内容、過去の実績に基づき、トピックの方向性やアウトライン案の生成を支援します。 承認済みトピックを執筆用に作業中 (WIP) へ移動ライターはタスクを作業中 (WIP)に移動し、自身に割り当て、原稿を作成します。 エディターへの引き継ぎを自動化下書きステータスが変更されると、タスクは自動的にエディターに割り当てられ、チェックリストまたはサブタスクが作成されます。 編集作業の初回チェックをエージェントに実施貴社のスタイルガイドと例に基づき訓練されたエージェントが、編集とマークアップの初回チェックを行います。 最終確認は人間による編集で人間のエディターが最終校正を行い、ステータスをスケジュール準備完了に移行します。 プロモーション素材を生成別のスーパーエージェントが記事のプロモーション用ソーシャル投稿を起草します。 公開日をスケジュール設定スケジュール設定後、公開日はカレンダーに設定され追跡されます。 検証、公開、フィードバックループの閉環公開日以降、担当者がURLの稼働状態を検証し、ステータスを公開済みに設定するか、問題があればエディターにフラグを立てます。

📘 こちらもご覧ください:社員向けソーシャルプログラムを運営するためのClickUpスーパーエージェント構築方法

ClickUpを軽量ヘルプデスクとして活用

ClickUpをヘルプデスクとして活用することも可能です。

クライアントはClickUpフォームまたは電子メールでサポートチケットを提出できます。

スーパーエージェントがチケットを確認し、クライアント情報を取得、社内ナレッジベースを参照して返信案を作成します。

カスタマーサポート・スーパーエージェント

これによりカスタマーサービスの時間を削減し、対応速度を向上させ、回答の一貫性を保つことができます。

クライアントの視点では、顧客に親しみやすい言葉で書かれた迅速な対応が得られ、問題が徹底的に解決されます。

クライアントのボトルネックを、積極的なフォローアップで解消しましょう

クライアントが共有したい文書やリソースがある場合、ClickUpフォーム経由で共有できます。提出後、スーパーエージェントが資料を確認し、次の段階へ進めます。

多くのエージェンシーが実感しているのは、クライアントがしばしば大きなボトルネックとなることです。

クライアントからのフィードバック、インテークフォーム、または要求されたアセットの提出を数か月（場合によっては数年）も待たされているかもしれません。

ClickUp自動化でフォローアップとリマインダーを自動化

スーパーエージェントはクライアントからの要求を把握し、フォローアップを自動化する支援が可能です。

収束と文脈

エージェンシーの問題は「努力不足」であることは稀です。問題は断片化にあります：仕事、ドキュメント、会話、クライアントのコンテキストが、あまりにも多くの場所に分散しているのです。

私の最初のエージェンシーは、相互に連携しない分断されたシステムに依存していました。

社内コミュニケーションはSlackと電子メールで行われていました

ドキュメントはGoogle ドキュメントに保存されていました

エージェンシーの成長に伴い、プロジェクト管理ツールを頻繁に変更していました

クライアントのタスクは一箇所で管理されました

ヘルプデスクは別枠で

別のコンテンツカレンダー

振り返ってみれば、完璧に効率的とは言えなかった。一部のデータは冗長で、複数の場所に存在し、複数の場所でメンテナンスが必要であり、どのシステムもコンテキストを共有していなかった。

当時の私には、現在のClickUpのようなものは何もありませんでした。

ClickUpに初めて参加した時、1,000人以上の組織が自社開発の生産性プラットフォームを実際に活用している様子に目を見張りました。社内コミュニケーションを一元化し、チャット内でタスクを検索・参照でき、議論からタスクを作成し、ドキュメントを同じ場所で管理できる効率性は圧倒的です。

データを共有するために不完全な連携が必要な5つのシステムを使う代わりに、ClickUpはすべてを一元管理します。集中化されたコンテキストにより情報の紛失を防ぎ、ClickUp BrainのようなAIを活用する際には、タスク・コメント・関連ドキュメント・仕事に関連する会話などから情報を抽出できるよう保証します。

企業検索でワークスペース全体からあらゆる情報を発見

代理店にとって、この統合——すべての情報を一箇所に集約する——は、エージェントと連携することで業務とサービス提供を効率化する強力な原動力となります。

まとめ：スケールはシステムから生まれる

拡張性と売却可能性を備えたエージェンシーを目指すなら、二つの要素が不可欠です：製品化されたサービスと、創業者の英雄的努力に依存せず一貫した納品を実現するシステムです。

ClickUp 4.0、ClickUp Brain、スーパーエージェントは基本を置き換えるものではありません。それらを再現可能にするのです。

あらゆる意思決定に自ら関与しなくても円滑に運営されるエージェンシーを構築したいなら、まずClickUpでデリバリー、ナレッジ、フォローアップを一元化することから始めましょう。

ClickUpを無料で試す