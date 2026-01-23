ClickUpがフォームを活用して社内リクエストを標準化する方法とは？

「もう大丈夫」と思った瞬間に、新たな要件が発生する。

もし、このすべてのデータを一箇所に集められ、自動的に整理されるとしたら？

ClickUp フォームのご紹介 ― データ収集（データ入力）の不整合を解消するために構築されました。

AIカスタムフィールド、自動化されたワークフロー、リアルタイム更新により、フォーム提出の収集やデータ整理から、その最適化へと移行します。

本ガイドでは、ClickUpがフォームを活用して内部の受付リクエストを標準化する方法を解説します。

課題：構造化されていない社内リクエストの混乱

現在の組織におけるリクエストの流れをマップすると、同じ問題点が繰り返し発生していることに気づくでしょう。以下に、よく耳にする共通の問題点を挙げます：👇

所有権が不明瞭 ：チャットや電子メールでリクエストが投げられると、所有権が明確でないことが多く、タスクは「幽霊化」したり、誰かが渋々引き受けるまでたらい回しにされる。

一貫性のないSLA ：緊急度、影響度、締切といった標準化されたフィールドがないため、内部SLAの定義や達成はほぼ不可能。そのため、チームが既に限界まで稼働している場合でも、関係者は仕事が「遅い」と感じることが頻繁に発生します。

意思決定と監査の盲点 ：承認、背景情報、過去の決定が別々のスレッドに分散しているため、「なぜこのプロセスを変更したのか？」や「前回このアクセス権を承認したのは誰か？」といった基本的な質問に答えるのが困難です。

従業員体験の不均一性 ：システムに精通した管理者は迅速かつ明確なサポートを受けられる一方、新規またはリモート勤務のチームメンバーは対応窓口すら把握できず、これが内部の格差と不満を静かに生み出しています。

信頼性のあるレポート作成が不可能：リクエストが構造化されていないフォーマットで届くため、件数、チーム別需要、キャパシティに関する数値を簡単に抽出できず、人員配置の正当化、範囲の再交渉、データに基づく反論が困難です。

ClickUpリクエストフォームテンプレートは、効率的な受付システムを提供します。これにより、あらゆる依頼が適切な詳細情報と共に、適切なタイミングで、適切な場所に届くようになります。このテンプレートには以下が含まれます： 必須フィールド：依頼者情報、依頼種別、緊急度、補足内容、添付ファイル

全リクエストにおいて重要な情報（優先度、部署、カテゴリ、依頼者役割、関連システムなど）を標準化し、レポート作成を整理整頓します

自動割り当てによる所有者指定、優先度設定、サブタスク追加、またはリクエストの種類や部署に基づく自動化によるルーティングを実現します。

ClickUp フォームとは？

ClickUp FormsはClickUpに組み込まれたフォームビルダーで、チームメンバーや外部関係者から情報を収集し、各提出内容を自動的にClickUpタスクに変換します。

簡単に言うと、誰かがフォームに入力すると ➜ ClickUpが回答内容を全て含むタスクを作成します。

情報を収集し、ClickUp Formsで全てのフォーム提出を実行可能なタスクに変換しましょう

つまり、ClickUpでフォームを作成するとき、あなたは基本的に新しいタスクの外観をデザインしているのです：

1つの質問が タスク名 になります

より長い質問は タスク説明 欄に記入できます

ドロップダウン、番号、日付などは、 タスク上のカスタムフィールド となります。

デフォルトの担当者、ステータス、優先度、リスト、タグなどを自由に設定できます

ClickUpのフォームで独自の受付プロセスを作成する方法の簡単な概要を知りたい場合は、こちらのビデオをご覧ください：

ClickUpが社内でフォームを活用する方法（＋例）

世界初の統合型AIワークスペース であるClickUpでは、毎日Formsを活用しています。

当社チームがフォームにいかに依存しているかから、構造化されたリクエストシステムの威力がわかります。ClickUp各部門におけるフォームの活用事例をご紹介します：

1. マーケティング依頼

マーケティング部門は一日中、アイデアや締切、意見のやり取りに追われています（まさに大規模なプロジェクト管理です）。だからこそ、ローンチ、キャンペーン、コンテンツ、デザインサポートなど、毎週発生する仕事タイプに合わせてカスタマイズ可能なフォームを作成するのです。

チームメンバーは詳細かつ網羅的なフォームフィールドを作成できます。つまり、マーケティング部門は質問を手作業で厳選し、依頼内容を把握し、努力を見積もり、手元の他の業務と並行して処理するための十分なフォームデータを収集できるのです。

例えば、典型的なマーケティング依頼フォームでは、タスクを「マーケティング受付」リストに送信し、以下を要求します：

必要なもの： キャンペーン、単一アセット、コンテンツピース、またはイベントサポート

対象者： セグメント、顧客グループ、または特定のアカウント

成功の定義： サインアップ数、ミーティング数、トラフィック、または収益ターゲット

必要な情報： 重要日程、リリース期間、絶対条件

リンクとファイル： 概要、原稿草案、プレゼン資料、過去の例

フォームへの回答が届いたとき：

2. ITサポートおよびアクセスリクエスト

ITチームは常に「ノートパソコンが壊れた」や「ダッシュボードが動作しない」といった曖昧なチケットに埋もれています。

ClickUpフォームは、適切な診断情報を事前に収集することで迅速なトリアージを実現（無駄なやり取りを削減）。あらゆるインシデント、アクセス要求、ハードウェアリクエストは、フィルタリングやレポート作成が可能な構造化された受付プロセスから始まります。

例えば、「ITサポートまたはアクセスリクエストフォーム」では以下のような情報を収集できます：

依頼者： 名前、チーム、連絡先、緊急度

リクエストの種類： インシデント、アクセス権限、新規ハードウェア、ソフトウェアインストール、ネットワーク問題

関連システム： ClickUp、Google Workspace、VPN、SSO、その他のツール

発生している現象： 明確な説明、仕事への影響、エラーメッセージ、再現ステップ

役立つ添付ファイル：スクリーンショット、ログ、または短いビデオ

そのフォームがタスクに変わる時：

ClickUp Automationsでフォローアップとリマインダーを自動化

3. 人事関連のリクエスト

人事チームは、電子メールに埋もれてしまう可能性のある、あらゆる種類の機密性の高い部門横断的な仕事に取り組んでいます。

しかしフォームを使えば、オンボーディングから社内異動、休暇申請まですべてを一括管理。同時にIT部門、財務部門、管理職へのタスクを自動でトリガーします。

例えば、「人事オペレーション依頼フォーム」には以下のような項目が含まれます：

新入社員： 役割、上司、開始日、場所、部署、必要な設備またはアクセス権限

雇用状況の変更： プロモーション、チーム異動、タイトル更新、発効日、承認者

休暇申請： 休暇の種類、期間、半日休暇、バックアップ担当者、メモ

人事全般のサポート： ポリシーに関する質問、福利厚生に関する問題、給与計算に関する質問、または従業員関係サポート

リクエストが提出されると：

People Opsリクエストリストに自動的に追加され、カテゴリフィールドで新入社員・変更・休暇申請を簡単にフィルタリングできます

フォーム内の条件分岐ロジックにより、ユーザーは自身の状況に該当するフィールドのみが表示されます

ClickUp自動化は、適切なHRBP（人事ビジネスパートナー）や専門家にタスクを割り当て、さらにIT、給与計算、オペレーションなどのパートナーチーム向けにサブタスクを作成します。

4. 運用およびチーム横断的なリクエスト

オペレーションチームは他のすべてのチームをサポートするため、その業務処理は後々まで構造化されない傾向があります。

フォームは、多様なアドホックな依頼を明確に定義されたリクエストに変換し、優先順位付けや範囲設定を行い、適切な所有者に割り当てられるようにします。

運用部門またはクロスチーム向けリクエストフォームでは、一般的に以下の項目をカバーします：

施設・オフィス関連ニーズ： 机の移動、修理、建物へのアクセス、部屋や設備の問題、清掃や安全に関する懸念

設備・備品： ハードウェア、周辺機器、事務用品、または会社のノベルティ（数量と必要期限を含む）

イベントとロジスティクス： 社内イベント、オフサイトミーティング、カンファレンスサポート、ベンダー調整、出張手配

一般的な業務サポート： チーム横断的なプロセス、社内システム、または管理タスクのサポート

フォーム経由でこれらの依頼が届くと：

これらのリクエストは「運用リクエスト」または「チームリクエスト」リストに収集され、カテゴリ、場所、予算見積もり、期日といったフィールドが設定されています。

フォームの条件付き質問機能により、施設管理ではオフィスとフロア、設備管理では機種と数量など、カテゴリーごとに適切な詳細レベルを収集します

ClickUpフォームの条件付き質問で、カテゴリー別の詳細な情報を正確に収集

運用チームはカテゴリとステータス別にグループ化されたビューを活用し、作業量を管理し、キャパシティを確保し、関係者に情報を提供し続けることができます。

💡 プロのコツ： ClickUp フォームは条件分岐ロジックをサポートしています。これにより、質問は前の回答に基づいて表示または非表示になります。これにより、ユーザーが不要なフィールドを見るのを防ぎ、不完全または質の低い提出を減らせます。 ClickUpフォームの条件付きロジックを活用し、動的にフォローアップ質問をカスタム 例： 依頼者が優先度で 「緊急」 を選択した場合 → 期日 フィールドを表示

「アクセスリクエスト」を選択した場合 → 「どのシステムですか？」を尋ねるフィールドを表示 設定方法： サポートされているタイプ（ドロップダウン、チェックボックス、ステータスなど）で質問を追加してください。 質問の右下にあるロジックを有効にする ルールを展開し、以下を定義します：IF [条件] → THEN [アクション = フィールドを表示] 👉 条件分岐ロジックは、複数のチームで様々なリクエストタイプに対応する共有受付フォームにおいて特に効果を発揮します。

ClickUpで社内リクエストフォームを作成する方法

ClickUpで社内リクエストフォームを設定する方法はこちら👇

1. リクエストプロセスの準備

ClickUpを開く前に、社内リクエストフォームが達成すべき目的を明確に把握しておきましょう。

フォームの目的を定義しましょう。自問してください：

このフォームが受け付けるべき具体的な依頼の種類と、他へ転送すべき依頼の種類は？（混乱防止のため）

すぐに仕事を開始するために必要な情報は？（氏名、部署、デバイスID、資産、プロジェクトリンクなど）

異なるリクエストタイプごとに、異なるフォローアップ質問やルーティング経路を設定すべきですか？（条件分岐ロジックや複数リストが必要となるサインです）

ドロップダウンや必須項目で標準化すべき、データ不整合が発生しやすいフィールドはありますか？（優先度、部署名、依頼カテゴリなどを想定）

このフォームを記入するのは誰ですか？また、フォームを正しく簡単に完了するために必要な用語や指示は何ですか？ (特に複数のチームが同じフォームを使用する場合に重要) ClickUpホワイトボードとClickUpマインドマップは、これらのプロセスと各ステップのあらゆる側面を可視化するのに便利です。 複雑なアイデアを具体的な行動ステップに変える ClickUp マインドマップ

次に、各依頼者に提供してもらう必要がある正確な情報は何ですか？

このステップをスキップすると、後で何度もフォームを編集することになります

2. ClickUpにフォームビューを追加する

フォーム作成を始めましょう！

リクエストの表示先となるスペース、フォルダ、またはリストに移動してください。これは各フォームが特定の場所に紐付けられるため重要です。各提出内容は、その正確な場所でタスクとして作成されます。

特定のスペース、フォルダ、リストに紐づけたリクエストフォームをClickUp Formsで作成

その場所に入ったら、フォームを追加できます：

+ ビュー ボタンをクリック

「+ ビュー」ボタンをクリック

利用可能なビュータイプのギャラリーから、フォームを選択してください

ClickUpビューのリストから「フォーム」を選択してください

新しいフォームビューを識別しやすくしたい場合は、名前を付けてください

テンプレートを選択するか、一から作成するかを選択するようプロンプトされます

ClickUp Formsでフォームテンプレートを選択するか、一から作成しましょう

3. フォームフィールドを作成する

フォーム内で、ユーザーが入力する情報とフォームのフローを決定します。

まずタイトルと簡単な説明を入力します。その後、必要なフィールドをドラッグ＆ドロップで追加するだけです。テキスト入力、ドロップダウンリスト、日付、添付ファイル、チェックボックスなど、多様なオプションが用意されているため、ワークフローの要件を正確に反映できます。

ClickUp Formsのカスタマイズ可能なフィールドを活用し、構造化されたワークフロー対応の受付フォームを設計しましょう

特に注目すべきポイントはこちらです 👇

必須フィールド ：依頼者名、部署、問題または依頼内容の簡単な説明を追加してください

一貫性を保つドロップダウン: 「リクエストの種類」や「優先度」といったカテゴリでは、ドロップダウンが最も明確で標準化されたフィールドを実現します

ClickUp Formsのドロップダウンフィールドでリクエストデータを標準化し、一貫性を確保

添付ファイル ：プロセスでスクリーンショット、クリエイティブブリーフ、文書が必要な場合は、初期段階で添付ファイルフィールドを追加するだけです。

必須項目：チームが業務を効率的に遂行するためにやることとして必要な項目は「必須」として明示し、誤って省略されるのを防ぎましょう。

さらに、必要に応じて質問項目を追加し、フォームを自由にカスタムすることも可能です。

4. 提出設定とワークフロー自動化の設定

次のステップは、すべての提出物が確実に適切な宛先に届くようにすること（そしてもちろん、チームが必要とする方法で動作するようにすること）です。

フォームビューの右側にある設定パネルを開き、以下の手順を実行してください： ⬇️

宛先リストを選択: すべてのフォーム提出はタスクとして登録されるため、リクエストを管理するリストを正確に指定してください（例: ITサポート、デザイン依頼、施設管理受信トレイ）。

デフォルトの担当者設定： すべてのリクエストを特定の担当者またはチームに自動割り当て可能（手動でのルーティング作業を大幅に削減）

ClickUpのフォーム設定で、提出先の制御と自動割り当てを実現

タスクテンプレートの適用（任意ですが効果的）： IT問題、クリエイティブブリーフ、バグ報告などのテンプレートがチームにある場合、自動的に適用できます。これにより、新規タスクごとに以下が含まれます：サブタスク、チェックリスト、カスタムフィールド

サブタスク

チェックリスト

カスタムフィールド

サブタスク

チェックリスト

カスタムフィールド

より自動化されたプロセス構築のヒントをお探しですか？AIワークフロー自動化の活用事例をご覧ください。

5. フォームのスタイルとブランド設定

チームや部署のメンバーに公開する前に、フォームを少し見栄え良くしましょう。デザインタブ内で見た目を調整し、チーム独自のスペースとして感じられるようにしてください。

以下のことが可能です：

収集する情報量に応じて、1列レイアウトと2列レイアウトを切り替えられます

ClickUp Formsでフォームレイアウト、ブランディング、テーマをカスタムし、ワークスペースに合わせましょう

色、背景、ボタンスタイルを調整し、御社のブランドイメージに合わせられます

より洗練された見た目にしたい場合は、カスタム背景画像をアップロードしてください

明るいテーマと暗いテーマから選択し、ブランド色を自由に組み合わせて、フォームが社内ワークスペースに溶け込むようにカスタマイズしましょう。

…その他。

6. フォームを社内で共有する

そしてこれが最高（かつ最もシンプル）な点です！チームと共有するだけで完了：

ClickUp Formsを活用し、様々な方法でフォームを共有しましょう

アクセス制限： フォームをプライベートリスト内に配置し、特定の社内チームのみが利用できるようにします。ワークスペースの許可を活用し、社外からのランダムな提出を防止します。

見つけやすくする：オンボーディングドキュメント、社内wiki、またはClickUpドキュメントにリンクを追加しましょう。チームがすぐにアクセスできる場所を1つ用意すれば、リクエストフォームを探すのに「ウォーリーを探せ」のような手間がなくなります。

以上です！これで社内リクエストの標準化が完了しました。

⭐ ボーナスステップ：分析にはClickUp AIを活用しましょう

しかしリクエストの収集は全体の半分に過ぎません。その後が問題で、多くの場合ここでプロセスが崩壊します。タスクが次々と入ってくるにつれ、ほとんどのチームはすぐに混乱状態に逆戻りし、全員の作業を遅らせます。お決まりのパターンです：

不足している文脈の追跡

同じ詳細を二度も尋ねる必要はありません

同じ回答を書き直す

手作業によるすべての項目の仕分けと優先順位付け

状況把握のためだけにツールを飛び回ること

これは典型的な仕事とコンテキストの拡散です。しかし、毎日の混乱を解消するために生まれた仕事AI「ClickUp Brain」に敬意を表しましょう。

ClickUp AIでフォーム回答を分析

リクエストシステムが驚くほどシームレスになる仕組みをご紹介します：

文脈を把握： すべてのリクエストには詳細、履歴、パターンが伴います。ClickUp AI FieldsはAI要約によりこれらを瞬時に統合するため、チャットログを漁る必要はありません

自動的な優先順位付けを支援： Brainがリクエストの分類、緊急事項の特定、関連事項の抽出を支援します

回答を提供：ClickUp Brainに要約、次のステップ、説明、更新案を依頼すれば、実際のタスク・ドキュメント・ワークフロー（実際の仕事から得られる真のコンテキスト）に基づいた回答が得られます

ClickUp Brainで、ワークフローに基づいた状況に応じた要約、次のステップ、更新情報を取得しましょう。

⭐ ボーナスステップ：ダッシュボードでフォーム提出内容を分析

ダッシュボードで受付データを可視化すれば、手動レポート作成なしで迅速な意思決定とパターン発見が可能になります。

この機能アドオンにより、ClickUpダッシュボードは最も重要なメトリクスとトレンドをリアルタイムで可視化します。

これにより社内リクエストがレベルアップする仕組み：

受付リストに紐づくカードを作成： フォームタスクが着地するリストを指す タスクリストカード を追加。グループ化とフィルター（例：リクエストタイプ、優先度、担当者別）を活用し、最も重要な事項に集中

提出件数と傾向の追跡： 計算カード （例：タスク件数）や 棒グラフ/折れ線グラフカード を活用し、リクエストの種類が時間とともにどのように変化するかを確認できます

作業中の状態を監視： ステータス別作業負荷 または ステータス内総時間 カードを追加し、リクエストが滞っている箇所や順調に進んでいる箇所を確認 — SLAやSLAリスクフラグに最適です

必要な時に詳細を確認：ほとんどのダッシュボードカードでは、基盤となるタスクをクリックして個別フォーム回答をダッシュボードから離れることなく確認できます

ダッシュボードに計算カードを追加し、その場所をフォーム回答タスクの場所として設定することも可能です。

ClickUpフォームでリクエストを標準化するメリット

ClickUpフォームによるリクエストの標準化が顕著な効果をもたらす理由は以下の通りです：

リクエストの優先順位付けが容易に ：フォームにドロップダウンや事前設定された優先度を含められるため、チームが手動でタイムラインを解釈する必要がありません。この一貫した優先度入力により、ダッシュボードやフィルターの構築がより確実に行え、高・中・低優先度の基準を基にしたプロセス標準化も実現します。

チーム/役割を超えた可視性の向上 ：標準化された受付プロセスにより、経営陣や関係者は統一されたデータ（例：「部門別リクエスト数」、「リクエスト種別別平均処理時間」）を確認できます。これにより、すべてのリクエストが同じ方法でシステムに入力されるため、プロセスをより明確に文書化できます。

ブランドやプロセスの整合性向上 ：ClickUp Formsではレイアウトやブランディング（「どの製品ライン？」「どの地域？」など）をカスタムできるため、入力フォーム自体がプロセスと期待値を強化します。単なるコンテンツの収集にとどまりません。

新規依頼者のオンボーディングを迅速化 ：フォームフィールドが予測可能で標準化されているため、新規チームメンバーや外部依頼者（ベンダー、契約業者）がより迅速に業務を開始できます（説明が少なく済み、ミスが減ります）

変更要求の監査・追跡が容易に ：要求受付を標準化すれば、全員が同じ分類体系を使用するため、経時的に寄せられた要求の種類（例：予算増額、範囲変更）を追跡できます。

タスクやワークフローとの連携強化：各フォーム提出がClickUp内で（予測可能なフィールド付き）タスクとして自動生成されるため、依頼→タスク→完了の流れがよりスムーズに。個別依頼を手動でタスクシステムにマッピングする手間が軽減されます。

ClickUpであらゆる社内リクエストを標準化

もし人々が依然としてランダムなチャットや断片的な電子メール、廊下での会話に依頼を投げ込んでいるなら、問題はチームではありません。問題は、支援を求めるための単一で信頼できる方法が存在しないことです。

ClickUp Formsは、全員にリクエストを提出するための同じシンプルなフォームを提供することで、この問題を解決します。

すべてのリクエストは同一の構造に従い、適切な質問を提示し、チームが実際に実行可能なタスクとして適切なリストに振り分けられます。カスタムフィールド、条件付き質問、自動化機能により、IT、人事、デザイン、運用部門が必要な詳細情報を確実に取得できます。

今すぐClickUpに登録し、社内リクエストをチーム全体が信頼できるシステムに変えましょう。 ✅

よくある質問

はい。新しいフォーム提出があるたびに、Slackや電子メールへ自動通知を簡単に送信できます。これは特に、内部リクエストに迅速に対応する必要がある特定のチームメンバーにとって有用です。多くのチームはSlackでClickUp Formsを共有し、ClickUp自動化を使用して新しい提出内容を適切なチャネルへ直接プッシュしています。

ClickUpは企業レベルのセキュリティ、暗号化、許可制御で全てのフォーム提出を保護します。 データ収集権限、提出内容閲覧権限、タスク作成場所を自由に設定可能です。アクセスは役割ベースで管理され、機密情報は必要に応じて部門横断チームや個人単位で厳重に保護されます。さらに優れた点は、フォームデータを保存するワークスペース、リスト、ビューがプラットフォーム全体で採用されているセキュリティ基準を継承することです。加えて「アカウント認証フォーム」設定を有効化すると、ワークスペースに参加しているメンバーのみがフォームの閲覧と提出を行えるようになります。

もちろんです。多くの企業では、ClickUpのカスタムフィールドと条件分岐ロジックを活用し、複数のチームに対応するカスタマイズ可能なフォームを構築しています。例えば、マーケティング、IT、人事の各部門が1つの統一フォームからリクエストを受け取り、ClickUpのルールが各提出物を該当チームの適切なリストや実行可能なタスクに振り分けます。これは共有サービスデスクや新入社員のオンボーディングに最適です。

ドラッグ＆ドロップ操作で優先度、依頼種別、部署などのカスタムフィールドを簡単に追加可能。これらのフィールドを設定すれば、自動化機能により新規タスクの分類や優先順位付けを即時実行。例えば「緊急」依頼は担当者に自動割り当てされ、IT関連の問題は専用キューに振り分けられます。

はい。ClickUp Brain（別名：ClickUp AI）は、長文や不明瞭なフォーム提出内容を要約し、不足している詳細を強調表示し、適切な所有者へ仕事を振り分けることができます。文脈を理解するため、生の提出内容を即座に実行可能なタスクに変換します。