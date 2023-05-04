ClickUp、世界初の役割ベースAIアシスタントをリリース

ClickUp AIは、様々な仕事においてAIを活用する際の推測作業を不要にします。

サンディエゴ、2023年5月4日 — 仕事を一箇所に集約する生産性プラットフォーム「ClickUp」は本日、人々の働き方を永遠に変える革新的なAIソリューション「ClickUp AI」の提供開始を発表しました。ClickUpプラットフォームにネイティブに統合されたClickUp AIは、あらゆる役割において業務にAIを活用する際の推測作業を排除するよう設計された専用体験を提供します。

「AIは、私たちの世代を定義する生産性のスーパーツールです。近い将来、すべての人が AI の大きな恩恵を受けることになるでしょう」と、ClickUp の創設者兼 CEO である Zeb Evans 氏は述べています。「AI を当社のプラットフォームに統合することは、グローバルな生産性に革命を起こすという当社の使命の達成に向けた大きな前進です。ナレッジワーカーは、タスクのスピードアップだけでなく、成果の品質も向上させることができるでしょう。AI 技術を早期に導入することで、組織は生産性と効率性において大きな競争優位性を確保することができます。」

ClickUpは、職場におけるAIの基本的な応用を超えた支援を提供します。数十種類のAIコマンドと役割特化型プロンプトをユーザーが直接操作できるため、AI技術から即座にビジネス価値を引き出し、顧客に具体的な価値を届ける唯一の生産性プラットフォームです。

新機能は以下の通りです：

あらゆる役割とユースケースに最適化された100以上のAIツール： ClickUpの研究チームは数十名の機能専門家と協力し、ほぼ全ての高価値ユースケースに対応する完全テンプレート化されたプロンプトを開発しました。継続的に最適化・テストを重ねたClickUpのAIツールは、最高品質の出力を保証するために必要な正確な情報を捕捉します。さらに、トーンや創造性といった入力によるカスタムが可能で、結果はデフォルトで太字タイトルや構造化されたテーブルといったコンテンツ構造を含む事前フォーマット済みです。 ClickUpの研究チームは数十名の機能専門家と協力し、ほぼ全ての高価値ユースケースに対応する完全テンプレート化されたプロンプトを開発しました。継続的に最適化・テストを重ねたClickUpのAIツールは、最高品質の出力を保証するために必要な正確な情報を捕捉します。さらに、トーンや創造性といった入力によるカスタムが可能で、結果はデフォルトで太字タイトルや構造化されたテーブルといったコンテンツ構造を含む事前フォーマット済みです。

*文章を改善：ClickUp内の任意のテキスト（ドキュメント、コメント、タスク説明など）を選択し、新しいClickUp AIツールバーを使用してコンテンツを改善できます。人気のコマンドには、文章を長く/短くする、内容をより良くする、文章を簡潔にするなどがあります。

AIに先導を委ねよう : ClickUp AIはあらゆるトピックのテキストやコピーを簡単に生成します。「AIで作成」プロンプトを使えば、次の電子メールの下書きやブログ記事のアウトラインを数秒で作成できます！

*管理タスクを削減：長文の文書を読む必要がなくなり、自身とチームの 時間と努力を節約 。ClickUp AIツールの要約する機能と アクションアイテム生成機能 を活用し、あらゆるテキストから瞬時に要約を作成したり、次のステップを簡単に抽出したりできます。

💡 注目機能：ClickUp Brain MaxとAIエージェントClickUp AIは単なる応答ではなく、推論を行います。ClickUp Brain Maxでは、 テキスト入力機能を活用してアイデアやミーティングメモ、詳細なプロジェクト進捗を即座に記録でき、発話内容を構造化されたタスクやドキュメントに変換します。ClickUp AIエージェントと組み合わせることで、これらのワークフローは基本的な自動化を超越します。エージェントはタスクの優先順位付け、文脈の抽出、変化する目標への適応を行いながら、チーム間の仕事連携を維持します。Brain MaxとAIエージェントの連携は生産性の概念を再定義し、指示に従うだけでなく先を見据えて考えるインテリジェントシステムを組織に提供します。

ClickUpは、世界中で約200万チームに選ばれる生産性プラットフォームです。人々の時間を節約し、世界をより生産的にするという当社の使命に忠実に、チームがワークフローでClickUp AIの力を活用できる具体例をいくつかご紹介します：

「ClickUp AIは私のコミュニティ、クライアント、そして私自身にとって驚くべき存在です。電子メール作成、ミーティングメモの実行可能なタスクへの変換、標準業務手順書の生成といった形でチームをサポートし、アイデア創出やコンテンツの台本作成まで支援してくれました」と、ビジネス効率化コンサルタントのYvi Heimann（Ask Yvi）は語ります。「ClickUp内で直接AIを活用することで、特定のワークフローにかかる時間を半分に削減できました。これは本当に驚くべきことです！」

ClickUp AIは有料プランをご利用のお客様全員に、月額1ユーザーあたり5ドルでご利用いただけます。ClickUp AIの詳細については、当社ウェブページをご覧ください。

ClickUpについて*

ClickUpは、人々の働き方に柔軟に対応する世界唯一のオールインワン生産性プラットフォームです。プロジェクト管理、ドキュメント共同編集、ホワイトボード、スプレッドシート、目標など、あらゆる職場生産性ツールを単一の統合プラットフォームで置き換えます。2017年にサンディエゴで設立されたClickUpは、世界の生産性向上を使命としています。世界で最も急成長しているSaaS企業の一つとして、ClickUpは160万チームを超える800万人以上のユーザーがより生産的な生活を送ることを支援し、週に少なくとも1日の時間を節約しています。詳細はこちら（www.clickup.com）をご覧ください。