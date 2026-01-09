2026年に試すべきトップCometブラウザ代替ブラウザ

現代のブラウザはもはやインターネットへの受動的な窓口ではありません。生産性hub、AIコパイロット、リサーチアシスタント、プライバシーツールが一つになった存在なのです。

Comet Browserはその体験を再定義しようと試みましたが、多くのユーザーにとって、そのAIレイヤーは依然として必須というより実験的な印象を与えています。

だからこそ、このガイドではより優れたAI機能とパフォーマンスを提供するトップクラスのCometブラウザ代替ツールを解説します。

なぜCometブラウザの代替ツールを選ぶべきか

ユーザーはCometのAIファーストブラウジング体験というコンセプトを高く評価していますが、実際の使用感ではそれほど革新的なものではないと感じることが多いようです。

このツールのリミットの一部は以下の通りです：

連携機能の不足 : プロジェクト管理、ドキュメント管理、コラボレーションプラットフォームとのネイティブ接続が限定的であり、緊密に連携したワークフローに依存するユーザーにとって摩擦を生じさせる

カスタマイズ性のリミット : 拡張機能、レイアウト、ショートカット、自動化に関する詳細な制御を提供しません

不安定なパフォーマンス: 複数のタブ、拡張機能、またはAI支援ワークフローに依存するユーザーに、安定性とパフォーマンスの問題を引き起こします

組み込みの生産性システムなし：タスク管理機能、目標追跡、AIエージェント、デバイス間でのコンテキスト同期などが不足しています。

Cometブラウザの代替ブラウザ一覧

ツール 最適な用途 主な機能 価格* Arc Browser 直感的なワークスペース分離による、整理されたモダンなブラウジング 複数のブラウジング環境に対応したスペース機能、縦型タブサイドバー、素早いナビゲーションを実現するコマンドバー Free Google Chrome 高速性、信頼性、そして豊富な拡張機能サポート シームレスなクロスデバイス同期、豊富な拡張機能エコシステム、統合されたGoogleサービス Free Microsoft Edge Copilot AI支援型生産性ツールとMicrosoft 365連携 コンテンツ生成・要約機能を備えた組み込みコパイロット、没入型リーダー、調査内容やメモを保存するコレクション機能 Free SigmaOS 生産性を重視するユーザーのためのマルチタスクとワークフロー管理 プロジェクト形式のワークスペース、複数ソースの要約機能「Look It Up」、コマンド操作によるホバープレビュー 無料；プロプランは月額20ドルから Brave ブラウザ 強力なプライバシー保護と広告ブロック機能 Brave Shields、統合されたTorプライベートウィンドウ、プライベートビデオ通話用の組み込みBrave Talk、Leo AIアシスタント 無料；カスタム価格設定 DuckDuckGo ブラウザ デフォルトで厳格なプライバシー保護とデータ追跡ゼロを実現 トラッカーブロック、暗号化検索、ワンクリックでデータを消去するFireボタン 無料；プロプランは月額9.99ドルから Dia ブラウザ 最小限の機能で集中できるブラウジング体験と、軽量なAI統合を実現 縦型タブインターフェース、カスタマイズ可能なAIアシスタントのトーン、自然言語コマンド対応のAIオムニボックス 無料；プロプランは月額20ドルから Opera Neon AI自動化機能を内蔵した創造的で実験的なインターフェース ビジュアルバブルタブ、AIツール（チャット、やること、Make）、組み込みメッセージング、ポップアウトビデオプレイヤー、ウェブページのスナップショットキャプチャ 19.90ドル Zen Browser 洗練された日常のブラウジング体験をパーソナライズで実現 ミニマリズムのためのコンパクトモード、内蔵PDFエディター、パフォーマンス最適化ブラウジング Free Vivaldi 高度なカスタムとパワーユーザー向け制御機能 調整可能なタブレイアウト、分割画面タイリング、テーマとジェスチャーのカスタム Free Arc Search AIを活用した迅速な回答で、調査や読書をサポート ブラウズ・フォー・ミー要約機能、自動タブアーカイブ、効率化されたリーディングビュー Free

利用すべき最高のCometブラウザ代替ツール

最高のCometブラウザ代替ツールを詳しく見ていきましょう 🔍

1. Arc ブラウザ（整理されたモダンなブラウジングに最適）

viaArc Browser

現在47ものタブを開いている方なら、Arc Browserが最適な選択肢となるでしょう。その優れた機能の一つがスペースです。これはブラウジング環境を明確に分離する専用ワークスペースです。仕事用、個人プロジェクト用、そして構築したい副業用にそれぞれ割り当てられます。各スペースには独自のタブ、ブックマーク、さらにはテーマまで設定可能です。

さらに、Arcは水平タブを完全に廃止し、各タブの内容を確認できる垂直サイドバーを採用しています。

コマンドバーは、ブラウジング体験全体をSpotlightスタイルの検索でナビゲーションと制御を向上させます。単一のキーボードショートカットで、開いているタブ、ピン留めページ、ブックマーク、またはブラウザアクションに瞬時に移動できます。

Arc Browserの主な機能

Little Arc でミニブラウザをポップアップ表示し、現在のワークフローを中断せずに素早く検索できます。

Boosts を使用してウェブサイトをカスタマイズし、ページの見た目や動作を視覚的・機能的に変更できます

イーゼルを使って視覚的にブレインストーミングしましょう。これはメモ、スクリーンショット、デザイン要素を配置できるホワイトボードのようなスペースです。

Arc Browserの制限事項

主にデスクトップ向けのアプリケーションであり、機能と安定性の面でMacバージョンはWindowsバージョンよりも大幅に優れています。

Arc Browserの価格

Free

Arc Browserの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

2. Google Chrome（速度と拡張機能サポートに最適）

Google Chrome経由

Google Chromeは膨大なブラウザ拡張機能エコシステムを提供し、Chromiumを基盤としているためクロスプラットフォーム互換性と頻繁なセキュリティ更新が保証されています。時には、この信頼性こそが求められるものです。

プラットフォームの拡張機能ライブラリはすべてをカバー：集中阻害のブロック、PDFへの注釈追加、さらには反復タスクの自動化まで。Web Storeには数千のソリューションが揃い、何百万ものユーザーによって実戦で検証済み（ユーザーが「Googleすればわかるでしょ？」と言うのも納得です）。

デバイス間の同期もシームレスです。タブ、ブックマーク、パスワード、履歴がどこにでも追従します。開発者の方には、ChromeのDevToolsがデバッグ、パフォーマンス分析、ネットワーク検査、レスポンシブデザインテストのための高度なツールを提供します。

Google Chromeの優れた機能

タブやデスクトップ全体をChromecastやスマートTVに直接キャストして、シームレスな共同作業を実現

組み込みのフィッシング・マルウェア対策、サンドボックス機能、自動更新、パスワード漏洩アラートを今すぐ入手

Google翻訳による即時ページ翻訳や、危険なサイトをリアルタイムで警告するGoogleセーフブラウジングなど、統合されたGoogleサービスを享受しましょう

Google Chromeの制限事項

そのパスワードマネージャーはパスワードとワンタイムパスワード（OTP）を区別できないため、オンライン支払いの効率が低下します

Google Chromeの価格

Free

Google Chromeの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (1,600件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (2,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはGoogle Chromeについてどう評価しているのか？

Capterraのレビューアーによれば：

多くのブラウジングアプリがありますが、私はシンプルさと直感的なユーザーインターフェースからChromeを最も好んでいます。タブブラウジング、ブックマーク、強力な検索バーといった機能、そして必要な情報を簡単に見つけられる検索性能の高さが気に入っています…

🧠 豆知識：Google Chromeは2008年、コミックブックと共に登場しました！GoogleはChromeの仕組みを解説する38ページのイラスト入りコミックをリリースしたのです。 以下がその様子です： viaGoogle Books

📚 続きを読む:生産性向上に最適なChrome拡張機能

3. Microsoft Edge（AI支援型生産性に最適）

viaMicrosoft Edge

Microsoft Edge Copilotは、ChromiumベースのEdgeの高速性と互換性に、生産性向上のための組み込み生成AIを融合。サイドバーからページ要約・コンテンツ生成・質問応答・Webタスク自動化をリアルタイムで支援。Microsoft 365スイートと深く連携し、ビジネス生産性を強化します。

その企業統合機能はCometとの差別化要因です。Edge Copilotは既存のビジネスワークフローにシームレスに組み込まれます。御社がMicrosoftツールを活用している場合、このAIブラウザは御社のエコシステムの一部となります。

Outlookで電子メールの下書きを作成し、社内データを活用したレポートを生成。SharePoint文書から洞察を抽出し、インテリジェントショートカットで仕事を効率化。これら全てを、企業レベルのセキュリティとコンプライアンスポリシーを遵守しながら実現します。

Microsoft Edgeの主な機能

AI Copilot で、コンテンツの起草・要約・分析を行い、 Edge内の専用サイドバーからアクセス可能な組み込みで、コンテンツの起草・要約・分析を行い、 AIを活用した生産性向上を実現しましょう

没入型リーダー を有効化して、ウェブページをシンプルなフォーマットに整理し、集中して読み進めましょう

Collections機能で調査内容、画像、メモを整理し、デバイス間で同期。WordやExcelへのエクスポートも可能です。

Microsoft Edgeの制限事項

特定のタスク（スクリプト）実行中にフリーズすることがあります

Microsoft Edge の価格

Free

Microsoft Edgeの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (320件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (540件以上のレビュー)

実際のユーザーはMicrosoft Edgeについてどう評価しているのでしょうか？

G2レビュアーからの声：

最も役立つと感じるのは、検索エンジンとしての動作の速さです。使用しているデバイスのほとんどは別のブラウザがデフォルトで設定されているため、Edgeを意図的に選択する必要がありますが、全体的に見て非常に満足しています。

4. Sigma OS（マルチタスクとワークフロー管理に最適）

viaSigma OS

Sigma OSはマルチタスクとワークフロー最適化でブラウジング体験を向上させます。プロジェクトボードのように作業スペースを整理し、タブをタスクとしてグループ化したり、「セッション」間で切り替えたり、完了後にタブを自動閉じる設定も可能です。

AIに依存せず、整理整頓と集中力を維持するための専用ツールを提供します。キーボードファーストのインターフェースで、タスクやプロジェクト間をシームレスに移動できる流動的な切り替えを実現。持続的なコンテキストにより、タブは一時的なページというよりタスクのように振る舞います。

さらに、生産性向上のショートカット、スマートなタブグループ化、強力な分割画面ブラウジング機能により、多忙なプロフェッショナルにとって優れた選択肢となります。

Sigma OSの主な機能

Look it up を使用して、複数のウェブソースから包括的な要約ページを作成しましょう

Command-Hover でリンクのホバープレビューを取得し、新しいタブを開かずに素早く情報を把握できます

マジックテーマでビジュアルをカスタム。ブラウザの色を現在のウェブサイトに合わせ、美観に優れたスクリーンショットを実現します

Sigma OSの制限事項

このツールは、ChromeやEdgeで利用可能な膨大な拡張機能ライブラリをサポートしていません

Sigma OSの価格

Free

パーソナルプロ: 月額20ドル

個人向け最大料金: 月額30ドル

Sigma OSの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

📮 ClickUpインサイト： 労働者の30%が自動化により週1～2時間の節約が可能だと考え、19%は集中的な深掘り仕事に充てられる3～5時間の創出を見込んでいる。 わずかな時間の節約でも積み重なれば大きな差に：週にたった2時間を取り戻すだけで、年間100時間以上にもなります。その時間は創造性、戦略的思考、あるいは自己成長に充てられるのです。💯 ClickUp AIエージェントとClickUp Brainを活用すれば、ワークフローの自動化、プロジェクト進捗報告書の自動生成、ミーティングメモの実行可能な次ステップへの変換を、すべて同一プラットフォーム内で実現できます。追加ツールや連携は不要——ClickUpが業務の自動化と最適化に必要なすべてを1か所に集約します。 💫 実証済み結果：RevPartnersは3つのツールをClickUpに統合することでSaaSコストを50%削減。より多くの機能、緊密なコラボレーション、管理・拡張が容易な単一の情報源を備えた統合プラットフォームを実現しました。

5. Brave Browser（強力なプライバシー保護と広告ブロックに最適）

viaBrave Browser

データはあらゆる場所に存在します。あらゆるウェブサイトがあなたを追跡し、閲覧習慣のプロフィールまで構築します。Braveはデフォルトで広告、トラッカー、サードパーティクッキーをブロックします。

追跡スクリプトや広告ネットワークがバックグラウンドで読み込まれないため、ページ表示が高速化。さらにフィンガープリントのランダム化やHTTPS Everywhereといった高度なプライバシー保護機能も搭載。

さらに、Leoという接続型AIアシスタントが付属し、可能な限りローカルでクエリを処理します。これにより、閲覧履歴を外部に送信することなくAIの洞察を得られます。

Brave Browserの主な機能

デフォルトで広告、トラッカー、フィンガープリントをブロックする Brave Shields でプライバシーを保護

統合されたTorアクセス機能を備えたプライベートウィンドウで匿名ブラウジングを実現

ブラウザに直接統合されたBrave Talkでプライベートなビデオ通話を実現

Braveブラウザの制限事項

その強力なブロック機能は、ユーザーを追跡しようとするサイトを時々機能停止させることがあります

Braveブラウザの価格

Free

カスタム価格設定

Brave Browserの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (500件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (340件以上のレビュー)

実際のユーザーはBraveブラウザについてどう評価しているのでしょうか？

G2ユーザーの声を紹介します：

Braveの「広告非表示」機能が最も気に入っています。これによりブラウジング環境がクリーンになります。ユーザーインターフェースは非常に優れており、シンプルで使いやすく、ナビゲーションが非常に簡単です。さらに、高速ブラウジングにも貢献します。

📚 続きを読む:日常の生産性を高める最高のAI Chrome拡張機能

6. DuckDuckGo（デフォルトで厳格なプライバシー保護に最適）

viaDuckDuckGo

Cometのようなブラウザは、適切に動作するために大量のデータアクセスを必要とします。DuckDuckGoブラウザはこのパラダイムに適合しません。

プライバシー保護に徹底的に取り組み、デフォルトでトラッカーブロック、暗号化検索、匿名ブラウジングを強制します。他のブラウザとは異なり、検索履歴やユーザーデータを一切保存せず、HTTPS Everywhereを統合してセキュリティを確保します。

ブラウザの広告ブロッカーが迷惑な要素を自動除去し、プライバシーダッシュボードでサイトの追跡状況をリアルタイムに監視できます。各ウェブサイトにはシンプルなプライバシー評価（A～F）が付与されるため、サイトのユーザープライバシー尊重度を一目で確認し、閲覧継続の判断が可能です。

DuckDuckGoの主な機能

ワンクリックの Fire Button で閲覧データを即座にクリア。クッキー、履歴、トラッカーを完全に消去します

グローバルプライバシーコントロール（GPC） を有効化しましょう。これは、ウェブサイトに対してデータの追跡や共有を行わないよう自動的に通知するプライバシー基準です。

Bangs ショートカット を使用して、簡単なコマンドで数千もの特定のウェブサイトを検索したり直接移動したりできます。

DuckDuckGoのリミット

他のブラウザと比較してインターフェースが古く、高度なツールが不足しているため、検索結果の関連性が低い

DuckDuckGoの価格

Free

4つの機能を1つにまとめたサブスクリプションサービス： ユーザーあたり月額9.99ドル

DuckDuckGoの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはDuckDuckGoについてどう評価しているのでしょうか？

Capterraのレビューアーはこう述べています：

ユーザーのプライバシーに完全に焦点を当てています。100%です。世界中の異なるドメインに接続するオプションがある点と、情報を削除する（本当に完全に削除する）炎のボタンがある点が本当に気に入っています。そのため、自由に移動しながら利用できます。

デザインとユーザー体験に焦点を当てた

7. Dia Browser（最小限の機能で集中できる環境を求める方に最適）

viaDia ブラウザ

Dia Browserは、高度な生産性機能を維持しつつシンプルなインターフェースを求めるユーザーのために開発されました。縦型タブ、ワークスペース管理、キーボードショートカットを備えつつ、ミニマルなデザインを実現しています。

このツールのスキルシステムでは、AIを活用して記事を自動で要約したり、自分らしい口調で電子メールを下書き作成したり、学習ガイドを生成したり、専門的なタスクを実行したりできます。ブラウジング中にあらゆるトピックについて自己学習したり、説明や練習問題を求めたりできます。さらに、AIチャットボットの性格や声の調子を自分のスタイルに合わせてカスタマイズできます。

会話、履歴、その他の個人データは暗号化されローカルに保存されます。応答に必要な最小限のコンテキストのみが信頼できるパートナーに送信されます。

Dia Browserの主な機能

Dia Browserの制限事項

Apple Silicon（M1以降）搭載のmacOSでのみ利用可能であり、WindowsおよびLinuxユーザーの利用にはリミットがあります

Dia Browserの価格

Free

プロプラン: 月額20ドル/ユーザー

Dia Browserの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

8. Opera Neon（創造的で実験的なインターフェースに最適）

viaOpera Neon

次に紹介するのはOpera Neonです。これはAI搭載のデジタルアシスタントであり、ブラウザとしても機能します。このプラットフォームは、ブラウザ自動化ツールを中心に構築された創造的で実験的なインターフェースが機能します。チャット、Do、Make（複数のAIアシスタント）が含まれており、ユーザーはブラウザ内で直接会話を交わしたり、ウェブタスクを自動化したり、共有可能なアプリを作成したりできます。

インターフェースも一味違います。タブはバブル状に表示され、レイアウトは視覚的に没入感があり、すべてがダイナミックに感じられます。クラウドベースのインテリジェンスにより、ユーザーがオフライン中でもタスク処理が可能です。

Opera Neonの主な機能

統合されたメッセージング機能でブラウザ内で直接コミュニケーション

ポップアウトプレイヤーでビデオを再生しながらブラウジングを継続するマルチタスクを実現

参照や共有のために、ウェブページのスナップショットを素早くキャプチャして保存しましょう

Opera Neonのリミット

標準キーボードショートカットの不一致または欠落

Opera Neonの価格

スタンダード: $19.90

Opera Neonの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

🔍 ご存知でしたか？「ブラウザ戦争」という言葉は、1990年代のNetscape NavigatorとInternet Explorerの競争の中で生まれました。当時、Netscapeは80%以上の市場シェアを占める支配的なブラウザでした。しかし、MicrosoftがWindows PCにInternet Explorerを無料で同梱すると、競争はさらに激化しました。

9. Zen ブラウザ（シンプルで洗練された日常的なブラウジングに最適）

viaZen Browser

Zen Browserは、洗練された美学とシームレスな日常ブラウジングに価値を置くユーザー向けに設計されています。インターフェースは最小限に抑えられており、スムーズな遷移と整理されたツールバーで重要なタスクに集中できます。読書モード、クイックブックマーク、そして控えめな生産性統合機能を利用できます。

背景色、カラーテーマ、グラデーション、要素サイズ、レイアウト配置を駆使してブラウザを徹底的にカスタマイズ。さらに、ユーザーChromeファイル経由でカスタムCSSをインポート可能。これにより、デフォルトで提供されるブラウザ機能を超える変革を実現します。

Zen Modsは軽量なユーザー作成拡張機能で、デザインと機能の両方を拡張します。これにより、デザインと使いやすさを向上させる、頻繁に更新されるユーザー生成アドオンが得られます。もう一つの際立った機能はZen Glanceで、オーバーレイウィンドウでリンクを素早くプレビューでき、マルチタスクや調査に便利です。

Zen Browserの主な機能

不要な時は コンパクトモード でタブサイドバーを非表示に

競合他社製品と比較して、メモリ使用量の削減と優れた熱効率によりパフォーマンスを最適化します

注釈ツール、画像挿入、直感的なインターフェースを備えた組み込みエディターの機能でPDFを編集

Zen Browserの制限事項

Zen Browserにはモバイル版が存在しないため、デバイス間で同期に依存するユーザーの継続性が制限されます

Zen Browserの価格

Free

Zen Browserの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

10. Vivaldi（高度なカスタムと制御に最適）

viaVivaldi

CometがAIアシスタントとしてやることを代行するのに対し、Vivaldiは必要な機能を自由に構築できるツール群を提供します。ブラウジングのあらゆる側面を細かくカスタムし、きめ細かく制御したいユーザーにとって確かな選択肢です。

タブレイアウトの再配置（水平または垂直）、グループ化されたワークフローのためのタブの積み重ね、タブタイルによる画面分割など、ほぼすべての設定を調整できます。カラーテーマやナビゲーションショートカットの調整、モーションジェスチャーの設定も可能です。

さらに、このツールには組み込みのメモパネル、スクリーンショットツール、カレンダー、電子メールクライアントが含まれています。CometがAIを最優先とした生産性アプローチを取る一方、Vivaldiは手動でブラウジング環境を構築するための基盤を提供します。

Vivaldiの主な機能

トラッカーのブロック、データ同期の制御、分析機能のオプトアウトによりプライバシーを確保

使用していないタブを休止状態にしてメモリとCPU使用量を削減し、パフォーマンスを最適化します

スナップショット機能でブラウザウィンドウ全体を保存し、後で確認や復元が可能です

Vivaldiのリミット

ユーザーからは、シークレットモードでの閲覧時にブラウザがフリーズするという苦情が寄せられています

Vivaldiの価格

Free

Vivaldiの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: 4.8/5 (40件以上のレビュー)

実際のユーザーはVivaldiについてどう評価しているのでしょうか？

Capterraユーザーからの声：

このブラウザの最大の機能はタブ管理機能だと思います。好きな場所に移動できます。

AI搭載ブラウザ

11. Arc Search（AIを活用した迅速な回答に最適）

viaArc Search

Arc SearchはArc Browserが提供するモバイルブラウザです。その焦点はただ一つ：情報を素早く見つけ理解する手助けをすること。Browse for Me機能はウェブ全体の知識を要約し、整理されたサイドバーで簡潔な回答を提供します。

このプラットフォームは高度なAIモデルも統合しており、会話形式でクエリを処理し、関連性に基づいて結果をフィルタリングし、詳細な探索のためのクイックリンクを提供します。

Cometとの主な違いは、Arc Searchがタスク実行ツールではなく調査ツールである点です。この特性により、研究者、学生、オンラインで深い読み込みを行う全ての人にとって価値あるツールとなります。

Arc Searchの主な機能

Pinch to Summarize でウェブページを要約する。長文記事をAI生成の簡潔な概要に凝縮します

Call Arc を使用して自然な言語での会話に参加しましょう。これは電話通話を模倣した音声AIインタラクションを可能にします

古いタブを自動アーカイブして、ブラウジング環境をすっきり整理

Arc Searchの制限事項

タブの数が多すぎる場合やリソースを大量に消費するWebアプリを扱う際に、パフォーマンスの問題が発生する可能性があります

Arc Searchの価格

Free

Arc Searchの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

ClickUpでブラウザ操作を自動化

現代の仕事は機能不全に陥っている。

プロジェクト、ナレッジ、コミュニケーションが分断されたツールに散らばっているため、作業効率が低下しています。

ClickUpはプロジェクト管理、ナレッジベース、チャットを1か所に統合し、ツールの乱立を解消。AIが駆動するこれらの機能で、より速く、よりスマートに働けます。

ClickUpがすべてを統合する仕組みはこちら：

ウェブをワークスペースに取り込みましょう

ClickUp Chrome拡張機能を使えば、インターネット上のあらゆる場所から情報をキャプチャし、ClickUpワークスペースに取り込むことができます。

ClickUpのChrome拡張機能で閲覧履歴を実用的なインサイトに変換

たとえば、次回のキャンペーンに役立つ洞察が書かれた記事を読んでいるとします。コンテキストを切り替える必要はありません。そのまま次の操作が可能です：

ページをブックマーク し、タイトル・URL・スクリーンショット付きの し、タイトル・URL・スクリーンショット付きの ClickUpタスク に変換

調査や執筆中に ブラウザから直接 時間追跡

スクリーンショットのキャプチャと注釈 （描画、ぼかし、マーキングを含む）をコメントの添付ファイル前に追加

同期されたClickUpメモ帳でメモやリマインダーを追加 どのページからでもアクセス可能 どのページからでもアクセス可能

Gmailの電子メールをタスクに直接添付。受信トレイとワークスペースをシームレスに接続させましょう

AI搭載の生産性向上ツールを追加

ClickUpのChrome拡張機能で洞察に満ちたキャンペーン記事をクリップし、タスクに変換。メモを添付し、調査中の時間追跡まで行いました。

では次に何をすべきか？プラットフォームのAI搭載アシスタント「ClickUp Brain」がこの情報を具体的な行動に変換します。

ClickUp Brainに、ブラウジング中にブックマークしたコンテンツの分析を依頼しましょう

インテリジェント検索機能は、ブックマークしたページ、リンクされているドキュメント、関連タスクから瞬時にハイライトを抽出し、手動検索なしで文脈に沿った要約を提供します。

Chrome拡張機能で記録したアイデアは、戦略やプラン、洗練されたコミュニケーションへと発展します。さらに、ClickUp Brainは企業レベルのプライバシー保護機能を備えているため、データはセキュリティが確保されます。

さらに、ニューラルネットワークソフトウェアはタスク、サブタスク、担当者名を自動生成し、作業の進捗に応じてタイムラインや進捗更新情報を自動的に反映します。

ルルプレス社ブランドエンゲージメントマネージャー、チェルシー・ベネットがClickUpについて語った内容は以下の通りです：

プロジェクト管理プラットフォームはマーケティングチームにとって不可欠であり、他部門との接続を強化できる点が特に気に入っています。私たちは文字通り毎日、すべての手続きでClickUpを活用しています。クリエイティブチームにとって非常に有用であり、ワークフローの改善と効率化を実現しました。

あなたに合ったワークフローを自動化

インサイトを収集し、ClickUp Brainでキャンペーンプランを構築し、タスクを割り当てました。次は、ClickUp Automationsで継続的なフォローアップなしにワークフローを円滑に稼働させ続ける段階です。

「タスクが進行中へ移動されたら、Xに割り当てる」といったルールに基づき、ステータス変更、タスク割り当て、電子メール送信、通知などのトリガーを自動実行。事前設計済みテンプレートで即座に開始できるほか、独自の多段階自動化ワークフローをカスタマイズ可能です。

特定のトリガーとアクションでカスタムClickUp自動化を作成し、仕事のフローを維持しましょう

AI生産性の新たな飛躍を遂げよう

ClickUp Brainがプロジェクトをインテリジェントに管理する方法を提供するなら、ClickUp BrainGPTはワークスペース全体を真に思考するAIハブを提供します。クラウドベースおよびローカルの全アプリから回答と文脈を導き出し、集中できる単一のワークスペースを実現します。

ClickUp BrainGPTを活用してワークスペースをより深く理解しましょう

また、ClickUp BrainとBrainGPTを通じてインターネットを検索し、あらゆるリアルタイム情報を把握することも可能です。

ClickUp BrainGPTでインターネットを検索

ブラウザの洞察から文脈を損なわずに実際の進捗へ

AIブラウザは質問への回答に優れています。ページを要約し、洞察を提示し、読んでいる内容をより速く理解する手助けをします。

しかしタブを閉じた後、仕事は通常停滞します。

誰かがまだやらなければならない：

その気づきをタスクに変えよう

所有者を決定する

変化があっても前進し続けよう

ここでスーパーエージェントの出番です。

Super AgentsはClickUp内に常駐し、ブラウジング中に把握した文脈を理解するAIチームメイトのように機能します。見つけた内容を再説明させる代わりに、ブラウザが中断した箇所から作業を引き継ぎます。

例：

ウェブから調査内容をClip → スーパーエージェントが構造化された次のステップに変換

ページを重要としてマーク → 関連仕事がブロックされた際にスーパーエージェントがフォローアップ

複数の情報源を保存 → スーパーエージェントがそれらを共有更新情報またはブリーフに接続します

その違いは微妙ですが、重要です。

ブラウザは情報の「消費」を助けます。スーパーエージェントは、その情報を「前進」させる手助けをします。

再説明不要。コピー＆貼り付け不要。文脈の喪失なし。

すべての仕事資産を一箇所で管理

ClickUpのエンタープライズ検索は、ワークスペース全体を横断して検索し回答を得るための中央拠点を提供します。タスク、ドキュメント、チャット、ミーティング、さらにはGoogle Drive、Slack、Notion、Gmailなどの連携サードパーティアプリまでを接続するため、各プラットフォームを個別に掘り下げる必要なく、必要な情報を瞬時に見つけられます。

企業検索でワークスペース全体からあらゆる情報を検索

ClickUpでブラウジングをワークスペースと統合する

ブラウザの進化から学んだことが一つあるとすれば、それはスピード、シンプルさ、そしてスマートな連携が勝つということです。

CometはAI機能を付加したブラウザ企業として運営されていますが、ClickUpはブラウザ連携機能を備えた完全な生産性プラットフォームです。タスク、ドキュメント、コラボレーション、業務管理、そして期待できるあらゆるAI機能（そしてそれ以上！）を統合したAIワークスペースを提供します。

今すぐClickUpに無料で登録！ ✅

よくある質問

はい、Perplexity Cometはほとんどのユーザー向けに無料で、主要な機能はすべてMacとWindowsで無償で利用可能です。プレミアムサブスクリプション「Perplexity Max」では追加機能と高度な連携機能が利用可能になります。

プライバシー重視の主要ブラウザには以下が含まれます：Brave、Safari、Vivaldi、Mozilla Firefox、Tor Browser。

BraveのLeo AI、Arc Marxのワークフロー自動化、Microsoft Edge CopilotのAIは、生産性とプライバシーのバランスを良好に保ちます。

統合機能により、ブラウザで生成された要約、クリップした調査内容、ウェブ自動化を直接ClickUpタスクやカレンダーイベントに反映できます。これによりデジタルプロジェクト管理ワークフローが効率化され、自動化のトリガー、ドキュメント作成、ブラウザ間でのミーティングメモ同期が可能になります。

Microsoft EdgeやSigma OSでもCometの多くの機能を再現できます。ただし、AIを活用したエンドツーエンドのワークフロー管理をお探しなら、ClickUpが最適な選択肢です。

プライバシー制御と透明性を最優先に。データ処理のオプトイン方式、AIの記憶制御機能、明確なポリシーが不可欠です。マルチソース検索、組み込み要約機能、ClickUpなどのタスク管理プラットフォームとのシームレスな連携といった生産性機能も必須です。