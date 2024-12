プロジェクト管理を改善するワークフローアプリ ベスト15（無料＆有料）

一緒に走りましょう-練習から始めます。🏋🏻‍♀️

使っているワークフローアプリをすべて書き出してください。 スプレッドシートからCRM または技術スタックに

さて、あなたのプロジェクト管理者が使っているツールをすべて書き出せますか?他の同僚2-3人はどうですか?

最初のページでスペースが足りなくなったのなら、おそらく問題は見えているはずだ。世の中には非常に多くのワークフローアプリがあり、さらに悪いことに、リストにあるツールの多くはおそらく同じことをやっている。👀

もしこれがあなたの状況に当てはまるのであれば、以下の方法を再考する時だ。 ワークフローの管理方法 .

新しいワークフローアプリを見たからといって、必ずしもそれを手に入れなければならないというわけではありません。.ツール間を行き来するのではなく、点と点を接続する方法を探し始めよう。

本格的でパワフルな、オールインワンのワークフロー管理アプリを探しましょう。🤓

ワークフロー管理アプリとは?

ワークフロー管理アプリは、個人やチームの仕事プロセスをプランニング、整理、合理化するためのソフトウェアツールです。通常、タスク追跡、プロジェクト管理、コラボ レーションツールなどの機能が含まれています、 文書自動化 およびレポート作成。

そして、すべてを解決する魔法のアプリは存在しないが、いくつかのツールは、かなり近いところまで行くのに役立つ!

オンライン・ワークフロー管理の鍵となるアプリを比較検討し、貴社独自のプロセスを最適化するために最適なツールの使用を開始しましょう。

特典: ワークフロー例と使用例 !

ワークフロー管理アプリの選び方

ワークフローを成功に導くためのClickUp公認チェックリストです:

1.ワークフローを書き出す

この記事の冒頭の練習を覚えていますか?驚いた!あなたはすでにこのミニタスクの半分を終えているのだ。

あなたの プロジェクトをコントロールする はここから始まる!私の仕事は、直接的でわかりやすい言葉で文書化しましょう。新しいチームメンバーが自分で見たときに、エラーや誤解の余地をなくすために、要点を押さえておきましょう!

私たちの提案は?

それを引き出すことです!もしあなたが 視覚学習者なら -私たちの多くがそうであるように、ワークフローを語るのではなく、見せよう。さらに上を目指すなら、以下をチェックしよう。 クリックアップの新しいホワイトボード を使えば、あなたのドローイングを ワークフロー図 ワークフロー図 /%ref/🎨

この文書をチームと共有し、全員が同じページにいることを確認し、次の文書を開きます。 コミュニケーションのフロー やることが違っていたかもしれない人たちのために。💜

覚えておくべき重要な内容は

どのようなタスクがあるか?

各タスクは誰のものか?タスクに関わる全員をメンションすることを忘れずに。

👉 鍵となる期限を設定する。 クリティカルパス 👉 やること ワークフローテンプレート ?

2.関係、依存関係、阻害要因の特定

もう少し掘り下げてみよう。

あなたはタスクを並べ、期日を決め、チームの仕事を各メンバーに分担させた。しかし、これらのタスク間の関係はどうなっているでしょうか?

すべてのタスクを一度に開始することはできませんが、アクションアイテム間の関係、依存関係、ブロッカーを決定することで、各フェーズの開始時期と終了時期をより具体的にすることができます。

3.アップデートの準備とピボットの準備

ワークフローマネジメントの特徴は、やることに完了はないということだ。常にプロセスを最適化する新しい方法があり、チームをうまく動く機械のように動かすことができる。

新鮮な視点や後知恵があれば、以前は見逃していた新たな機会が見えてくるかもしれない。

さらに、あなたはエキサイティングな部分にたどり着いた!忙しい仕事を完了したのですから、あとはプロセスをお好みのツールにプラグ&プレイして、より良いワークフローを構築し続けるだけです。

2024年、あなたのチームに最適なワークフローアプリ15選

1.ClickUp

via Trello Trello は カンバンボード タスクと現在のステータスを見る簡単な方法。進行中 "や "完了 "などのステータスから別のステータスにタスクを移動させるので、ワークフロー管理には非常に理にかなっている。

Trelloはあなたをボードビューシステムに閉じ込めますが、チーム全体に一貫性をもたらします。

比較する *Jira 対 Trello* !

ワークフロー管理におけるTrelloの鍵機能

タグとラベル

ドラッグ&ドロップ機能

進捗チャート

/参照 https://clickup.com/blog/?p=10561 リマインダーと期日表示 /参照

カンバンボードビュー

ボードとステータス

統合

✅ Trelloの長所

カンバンボードでボトルネックやタスクステータスを簡単に特定できる

様々な Trelloボードの使用例 Trelloは、営業、人事、フリーランス、ソフトウェア開発など、どのような職種でも活用できる。

Trelloカードで簡単コミュニケーション

Trello ❌ Trelloの短所

メモスペースがリミット。

タイムトラッカーがない

Freeプランのリミットと有料プランの高さ

Trello の価格設定

Trelloは無料プランを提供しており、有料プランは月額6ドル/ユーザーからとなっている。

Trello 顧客評価

G2: 4.4/4 (12,640件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (20,890 件以上のレビュー)

Trelloからの乗り換えをお考えですか?

/参照 https://clickup.com/compare/trello-alternative TrelloとTrelloを比較してみましょう。 /%href/

を最初に紹介します。

3.Asana

via Asana アサナ は使いやすく、ワークフロー管理を助けてくれる。ワークフローアプリケーションとして、 ワークフローを効率化するAsana タスク管理を支援し、プロジェクト管理を最もシンプルなものにする。

のようなプロジェクト管理の中核となる機能が欠けている。 ガントチャート -でも、私の仕事の中心的なハブとして機能する。 AsanaとClickUpの比較 !

ワークフロー管理におけるAsanaの鍵機能

作業スペース

アクティビティと通知フィード

添付ファイルによるファイル管理

複数のビュー

プロジェクト許可

カスタムフィールド

Asana の長所

視覚的に魅力的でシンプル

ドラッグ&ドロップ機能でタスクを素早く移動、割り当て可能

シンプルなタスクの整理に最適

Asana の短所

タスク管理機能がリミットで、チームでの共同作業が難しい。

無料プランに制限があり、有料プランは小規模チームでも高額になる可能性がある。

ビュー、機能、タスク優先度、タスク編成の柔軟性が低い。

Asana の価格設定

Asanaはベーシックプランを無料で提供しており、有料プランは月額13.49ドル/ユーザーからとなっている。

Asana のカスタマー評価

G2: 4.3/5 (8,210 件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (10,720 件以上のレビュー)

チェックアウト *アサナの上位代替案_。* !

4.ルシッドチャート

_Fluix経由

ワークフローをお探しなら 施工管理 や製造業では、Fluix がそのツールになるかもしれない。

その多目的ワークフローは、フィールド検査、HSE、ツールボックス・トークの配布など、あらゆるプロセスの自動化を可能にします、 従業員トレーニング などなど。内蔵のフォームエディターでフォームを作成するか、アプリライブラリから選択し、責任者にタスクを割り当て、期日を設定し、タスクの進捗を監視できます。

さらに、これらの機能はすべてオフラインで利用できるので、インターネットに定期的にアクセスできないリモートワークのチームには欠かせません。

さらに、レポート作成機能により、フォームで収集したデータを抽出して分析し、洞察やさらなるアクションにつなげることができます。また、Fluixのアカウントをさまざまな ワークフロー分析 ツールを使って、複数のプラットフォーム間でデータを同期させる。

ワークフロー管理におけるFluixの鍵機能

タスク割り当て

フォームビルダー

モバイル PDF およびウェブフォーム

文書配布

電子署名

オフラインモードでの仕事

構築テンプレート

✅ フルーイックス・プロ

小さな学習曲線と簡単なセットアップ

iPad用に設計されたワークフロー

クラウドストレージと統合機能

❌ Fluixの短所

iPad用に設計されたワークフローはリミットとなる可能性がある

ドキュメント共有などのコラボレーションのサポート不足

Fluix の価格

Fluixには無料プランはありません。Fluixは10ユーザー込みで月額30ドル/ユーザーからスタートします。そこからユーザー数やアドオンによって価格は変動し、月額$5/ユーザーからとなります。

Fluixカスタマー評価

G2: 4.8/5 (10件以上のレビュー)

Capterra: 4.9/5 (30件以上のレビュー)

6.プロセス・ストリート

タリーフィーのワークフロー管理

ボードビューやカードビューでチェックリストを作成したいのであれば、Tallyfyはプロセス思考に適している。TallyfyのモードはBlueprint、つまりテンプレートだ。

プロセスを設定し、関連するカードに情報を追加し、実行に移す。また、各カードの進捗状況や、そのアイテムに向けてどのような仕事が完了したかを知ることができる。

管理者は、リスクや問題をよりよく管理するために、各従業員がやることを俯瞰することができる。

ワークフロー管理におけるTallyfyの鍵機能

新規プロジェクト用フォーム

リアルタイム追跡

条件ロジックとブランチ

APIとwebhooks

コメント機能

問題レポート作成

✅ タリーフィーの長所

構造化されたフォームフィールドでデータを整理

タスクを簡単に非表示にできる

問題報告」機能でチャットをセグメント化

Tallyfy の短所

カスタマイズにリミットあり

ナビゲートしにくい古い感じのUI

テンプレートがない

Tallyfy の価格

Tallyfyのプランは月額5ドル/ユーザーから始まり、ドキュメント以外のアプリを追加する場合は月額30ドル/ユーザーになる。無料プランはありませんが、年払いにすると少し割引になります。

Tallyfy 顧客評価

G2: 5/5 (1件のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (10以上のレビュー)

ワークフロー自動化に最適

Googleスプレッドシートにスター付きの電子メールを追加したり、自分に割り当てられたタスクが完了したら上司にメールを送信するなど、最もよく使うツール間で即座にワークフローを作成できます。

これらのツールは 何百もの生産性ツール を一緒に使うことで、あなたの生活をより快適にします。

8.Zapier

Zapier経由

Zapierは異なるツール間を調整する。

簡単に始めることができ、組み合わせは想像以上に豊富だ。

想像以上の組み合わせが可能です。 通信ツール を電子メールに送るか、フォームの情報をあなたの プロジェクト管理ソフトウェア (ClickUp!のような)。自動化したいものは何でも、Zapierがやることを見つけているはずだ。

クリックアップは Zapierで最も急成長しているアプリケーションのひとつに選ばれた。 でやることすべてを見ることができる。 ClickUpとZapierでできることはすべてここで見ることができる。 大規模なプランでは、複数ステップのアクションを実装して、プロセスを確実に完了させることができる。

ワークフロー管理におけるZapierの鍵機能

Zapierがサポートするアプリからトリガーを設定可能

ウェブアプリにログインしてタスクを自動化

何千もの利用可能なツール

条件ロジック

マルチステップ

Zapier の長所

自動化されたワークフローテンプレートが複数用意されている。ウェブデザインワークフロー ガイド)

自動化履歴の実行リストを保持する

1つのトリガーで複数のタスクを自動化できる

❌ Zapierの短所

価格が高い

2つのアプリ間の接続が設定されていない場合、学習が必要。

Zapier の価格

ZapierはFreeプランと、月々$29.99/ユーザーから始まる複数の有料プランオプションを提供している。

Zapier のカスタマー評価

G2: 4.5/5 (900以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (2,000以上のレビュー)

これらもチェック *Zapierの代替ツール* !

9.IFTTT

IFTTT経由

If This Then That_の略で、IFTTTは複数のデバイス、サービス、アプリにまたがる仕事を接続し、自動化したいチームのためのソリューションです。コードなしで自動化を作成するためのトリガーやアクションを通して、自動化に対応するためのカスタマイズやコントロールが可能です。

ワークフロー管理におけるIFTTTの鍵機能

豊富な自動化機能

"アプレット "と呼ばれる自動化テンプレート

カスタム機能

複数のインテグレーション

IFTTTの長所

教育、電子メール、天気予報など700以上のサービスのプロセスを自動化できる。

他のIFTTTユーザーが作成した自動化の膨大なライブラリを誰でも利用可能

生活を楽にする反復タスクの自動化に最適

❌ IFTTTの短所

IFTTTが提供する自動化をすでに実行できるアプリもある

アンドロイドでは使いにくい

IFTTTの言語や文法をナビゲートするのに少し学習が必要

複雑なアクションやタスクの自動化ワークフローを作成するのが難しい。

IFTTTの価格

IFTTTはFreeプランと月額8ドルからの2つの有料プランを提供している。

IFTTTのカスタム評価

G2: 4.5/5 (100以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (170以上のレビュー)

これらをチェック IFTTTの代替案 !

10.作る

Pipefy経由

Pipefyはインテグレーションを提供するだけでなく、営業、顧客導入、採用など、特定のビジネス領域におけるテンプレートも提供しています。

これらのテンプレートは、プロセスのチェックリストを簡素化し、あなたの仕事を本当に完成させるための素晴らしいテンプレートがあらかじめ用意されています。

Pipefyカードシステムは、自動化タスクを作成し、適切なアクションに接続し、仕事が完了するのをじっと待つことができます。作業が完了すると、通知が届きます。

自動化されたプロセスを設定し、実際に実行されるのを確認するのに最適な方法です。

ワークフロー管理におけるPipefyの鍵機能

500以上のアプリとの接続

プロセステンプレート

セキュアな企業データベースを利用したアクション

条件ロジック

Pipefy の長所

プロジェクトのステータスを把握するための詳細なレポート作成

プラットフォーム内で異なるプロセスを接続

ドキュメント、ポリシー、リクエストフォームを管理するサービスポータル

Slack、GitHub、Bitbucket、Google Hangoutsとのネイティブ統合

Pipefy の短所

無料プランではカスタマイズオプションがリミット

コメントの割り当てがない

モバイル機能のリミット

チーム追跡機能が鍵不足

Pipefy の価格

Pipefyには、個人ユーザーや小規模チーム向けの無料プランがあり、有料プランは月額30ドル/ユーザーからとなっています。

Pipefy 顧客評価

G2: 4.6/5 (180以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (270 件以上のレビュー)

これらもチェック *パイプフィーの代替案* !

ナレッジマネジメントに最適

をすべて保管する中央の場所も必要でしょう。 プロセス文書 !AIMに匹敵するコンセプトと喜びを持つSlackは、電子メールに代わる迅速な代替手段を提供する、柔軟で整理されたメッセージング・プラットフォームである。

チームをチャンネルでまとめることで、部署やオフィス、タイムゾーンを超えて、他社とも簡単に接続できる。

チャンネルを使えば、あなたの会社の創造性を最大限に発揮できます!自転車愛好家、アマチュアシェフ、ペット、スターウォーズオタクのためのチャンネルを作りましょう。

警告ですが、チャンネルはとても楽しいものですが、手に負えなくなることもあります。少なくとも年に一度はチャンネルをパージする必要があるだろう。

週末にSlack通知をスヌーズしないと、夢の中でもあの音が聞こえるよ。

Slackの主な仕事管理機能

オーディオ通話とビデオ通話

2,000以上の統合

自動化のためのワークフロービルダー

ファイル共有

✅ Slackの長所

簡単なインスタントメッセージ、ファイル共有、アクセシビリティ

2,000以上の自動化に対応し、Slackをよりパワフルで便利なものにできる

クリエイティブなリアクションのための豊富な絵文字ライブラリ

チーム全員の会話を検索可能

❌ Slackの短所

Slackで仕事を進めるには統合に頼らなければならない。

タスク管理のためにサブチャンネルを作成できない。

全体的な欠点作業負荷の管理 目標設定、タスクの作成と割り当て、進捗追跡などの機能

ステータスはプロジェクトではなく、個々のユーザーにリミットされる。

Slackの価格

Slackには無料プランがあり、有料オプションは月額8ドル/ユーザーから。

Slackのカスタマー評価

G2: 4.5/5 (29,650 件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (21,210以上のレビュー)

これらもチェック *スラックの代替案* !

ClickUp:チームに最適なワークフローアプリ

このページの一番上に作成したリストをまだお持ちですか?

これらのツールの中で、より効果的に接続できるもの、あるいはこれらのツールで完全にやることができるものはいくつありますか?

そして、ここでひっかけ問題です:文書/ワープロやスプレッドシートを含めようと思いましたか?それらも同様に、やることを完了できるツールです。

あるいは 付箋メモ ?ビジネスプロセスやステータスを追跡するには、確かに良い方法ではない!

あなたが思っている以上に多くのツールを使っていると思いますが、これらのワークフローアプリはそれらを置き換える最良の方法です!ワークフローツールで生産性を向上させましょう。