患者データをセキュリティを確保して管理する13のベストHIPAA準拠CRMソフトウェア

医療現場において、患者データは脈動のようなものです。絶え間なく流れ、生命維持に不可欠であり、保護されなければ壊滅的な結果を招きます。

多忙な診療所、ウェルネス施設、大規模医療ネットワークを問わず、予約管理、治療プラン、継続的なフォローアップを遂行しながら患者情報をセキュリティを維持することは極めて重要です。

世界の医療向け顧客関係管理（CRM） 市場は2030年までに年平均成長率（CAGR）7.7％で拡大する見込みであり 、医療業界においてHIPAA準拠のCRMを選択することは不可欠となっています。

適切なCRMソフトウェアは、アクセス制御により医療プロバイダーが患者データを保護するのを支援し、チームが舞台裏で関係性と業務を円滑に管理するためのツールを提供します。

患者とのやり取りを保護し、日常業務を簡素化し、患者満足度を向上させる準備はできていますか？最適なツール選びを支援する、厳選したHIPAA準拠CRMトップ13をご紹介します。

HIPAA準拠CRMソフトウェアトップ13 一覧

最適な選択を支援するため、主要なHIPAA準拠CRMソフトウェアの簡易比較表を以下に示します：

ツール 最適な用途 主な機能 価格* ClickUp オールインワンのプロジェクトおよびクライアント管理 新規患者登録とリマインダーの自動化、アクセス制御、セキュアなフォーム、カスタマイズ可能なビュー、CRMテンプレート Freeプラン；企業向けカスタム Salesforce Health Cloud 統合された患者ビューを必要とする大規模医療ネットワーク 臨床データと非臨床データの接続、スケジュール管理の自動化、Agentforce AI、電子健康記録（EHR）との統合を実現 有料プランはユーザーあたり月額325ドルから LeadSquared 高速な患者獲得とエンゲージメント フォローアップの自動化、リードスコアリング、マーケティングオートメーション、データのセキュリティ、統合機能 有料プランはユーザーあたり月額60ドルから Keap 小規模クリニックにおけるフォローアップと支払いの自動化 支払い/リマインダーの自動化、セキュリティ請求処理、オンライン決済、フォーム機能、電子メール連携 有料プランはユーザーあたり月額299ドルから HIPAA対応CRM 予算重視の医療機関向け、安全なデータ管理を実現する 患者情報の保存・管理、AWSセキュリティ、アクセス制御、監査ログ Freeプラン；有料プランはユーザーあたり月額2ドルから Zendesk 部門横断的な連携とセキュリティ確保された患者関与 統合された記録管理、オムニチャネルサポート、セキュアなメッセージ、ナレッジベース、AIによる洞察 有料プランはユーザーあたり月額19ドルから Caspio コード不要の完全カスタム医療アプリ ノーコードビルダー、セキュリティな連携機能、アクセス制御、コンプライアンス支援ツール 有料プランはユーザーあたり月額100ドルから Pipedrive 直感的なパイプライン管理による営業支援 AIワークフロー、育成、リアルタイムインサイト、統合機能 有料プランはユーザーあたり月額24ドルから Insightly 統合型CRM、マーケティング、プロジェクト管理 統合型CRM、マーケティング自動化、プロジェクト追跡、連携機能、モバイルアプリ 有料プランはユーザーあたり月額29ドルから NexHealth 手作業による患者管理の仕事 を排除 オンライン予約、患者用フォーム、保険確認、支払い、電子健康記録（EHR）同期 カスタム価格設定 Creatio 迅速なCRMカスタムを必要とする企業 ノーコードのワークフロー自動化、/AIガイダンス、ダッシュボード、チーム横断的な拡張性 有料プランはユーザーあたり月額25ドルから Zoho CRM 費用対効果に優れた、複数チームの共同作業 チームスペース、Zia AI、ノーコードワークフロー、1,000以上の連携機能 有料プランはユーザーあたり月額20ドルから PatientPop 診療所の成長とオンラインの可視性向上 SEO対策、口コミ評価、オンライン予約、モバイルフォーム、新規患者受付自動化 カスタム価格設定

HIPAA準拠のCRMソフトウェアを選ぶ際に重視すべき点は？

HIPAA準拠のCRMシステムと標準的なシステムの違いは何ですか？

その鍵となる違いは、機密性の高い患者データを保護し、医療プロバイダーがHIPAAコンプライアンス規制を順守するのを支援する能力にあります。🏥

HIPAA準拠のCRMソフトウェアを選ぶ際は、データ暗号化などの機能を備え、患者とのやり取り管理以上のことをやれるものを選びましょう。あらゆるステップでデータセキュリティ、患者のプライバシー、規制順守を強化するべきです。以下の点を確認してください：

✅ 保存時および転送時における患者情報の強力なデータ暗号化

✅ 細かなアクセス制御と多要素認証により、患者データの取り扱いを許可された担当者に限定しつつ、管理タスクを最小限に抑えます

✅ 詳細な監査ログ：患者記録へのアクセス者およびアクセス時刻を追跡

✅ 保護された健康情報に関する責任の共有を明確化する署名済みビジネス提携契約書（BAA）

✅ データ漏洩を防止し患者関係を保護する、安全なバックアップ・復旧・コミュニケーションツール

ClickUpにおけるソフトウェア評価方法 編集チームは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを遵守しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。 ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。

HIPAA準拠のCRMソフトウェア13選

医療プロバイダーが信頼するHIPAA準拠CRMソフトウェアトップ13：

ClickUp（オールインワンのプロジェクト・クライアント管理に最適）

ClickUpのカスタマイズ可能なビュー およびプロジェクト管理ワークフローで、医療業務フローの全工程を明確に把握

患者情報の管理、継続的なフォローアップ、許可された担当者だけが適切な情報にアクセスできるようにするといった業務の間には、常にエラーが発生する余地が存在します。

わずかな手違いがデータ漏洩やHIPAA違反につながる可能性があります。医療システムに関わる誰もが、特に機密性の高い健康情報を扱う際に、このような頭痛の種に対処したいとは思わないでしょう。

世界初の統合型AIワークスペースであるClickUpは、医療専門家や医療向けSaaSチームがこれらの課題を効果的に解決するのを支援します。内蔵AIアシスタント「ClickUp Brain」はすべてのワークフローを接続し、知識を瞬時にアクセス可能にします。

ClickUpのHIPAA準拠CRMシステムで、患者関係の管理、機密性の高い患者情報へのセキュリティ確保、あらゆるやり取りの追跡を一元的に行えます

ClickUpのHIPAA準拠CRMで患者データを保護

ClickUpは、医療履歴から保険記録に至るまで、あらゆる詳細情報を安全に保管し、許可された担当者だけがアクセスできるように設計された、強力なHIPAA準拠のCRMシステムをCRMチームに提供します。

きめ細かいアクセス制御により、許可を簡単に設定でき、適切なチームメンバーのみが患者データをビューまたは編集できるようにするため、コンプライアンスと安心を確保します。

しかし堅牢なセキュリティ対策は、単にシステムをロックダウンするだけではありません。ClickUpの監査ログにより、患者記録にアクセスまたは更新した人物を追跡可能。あらゆる操作に対する透明性と説明責任を提供します。これによりコンプライアンス検査に常に対応可能となり、データに関する懸念事項も迅速に解決できます。

さらに、ClickUpのCRMテンプレートは、医療プロバイダーが患者データ、保険情報、連絡先情報を安全な一箇所で整理するための既成の方法を用意しています。

手動でのリマインダー設定や付箋紙への依存関係に代わって、診療所は予約スケジュールやフォローアップをパイプライン内で直接自動化でき、無断キャンセルや受診漏れを削減します。

ClickUpの自動化で時間を節約

ClickUp自動化と ClickUp Agentsは、事務作業の時間を減らし患者との時間を増やしたい医療チームに最適です。

ClickUp Automationsで患者受付・予約リマインダー・フォローアップを自動化し、煩雑な業務を削減しながら患者データを保護

想像してみてください：新規患者がオンライン問診フォームを記入すると、ClickUpが即座に患者記録を作成し、適切な看護師に割り当て、ウェルカムコールをスケジュールします。

予約リマインダー？電子メールやSMSで自動送信され、無断キャンセルを削減。同意フォームやフォローアップメモ？収集・保存され、患者のプロフィールとリンクされているため、書類の追跡作業は不要。担当者は手動での監視なしに、質問への回答や必要な情報の検索支援を即座に行えます。

ClickUpでカスタムエージェントをトレーニングし、非同期ワークフローを処理する

保険検証、処方箋再発行依頼、診察後アンケートまで自動化可能。ClickUpが反復的な事務作業を代行することで、クリニックは最も重要な業務に集中できます：優れた患者ケアの提供。

ClickUpダッシュボードとClickUpフォームでワークフローを監視

複数の患者とプロバイダーを管理するクリニックや診療所向けに、ClickUpのダッシュボード、タイムラインビュー、ClickUpフォームがあらゆるワークフローに明確さと管理性をもたらします。

ClickUpダッシュボードで患者とのやり取り、治療プラン、スタッフの作業量をひと目で把握

ClickUpダッシュボードでは、患者フローの可視化、未処理検査結果の追跡、スタッフの作業負荷管理をすべて一元的に行えます。ClickUpフォームを使えば、患者フィードバックや来院前情報の収集をセキュリティを確保した上で一箇所で管理できます。

ClickUpがAIを活用し、医療ビジネス向けに自動化されたワークフローを実現する仕組みを、簡単なビジュアルガイドでご紹介します：

ClickUpの主な機能

患者登録、リマインダー、引継ぎ業務を自動化し、手作業による煩雑な業務を削減

15種類以上のカスタマイズ可能なビューで、患者との連絡内容、治療のタイムライン、スタッフのタスクを追跡

HIPAA準拠のフォームを使用して、病歴や患者フィードバックをセキュリティを確保しながら収集

詳細なアクセス制御と監査ログにより、患者データへのアクセス権限を管理

ClickUpのCRMテンプレートで連絡先、治療プラン、フォローアップを整理

ClickUpの制限事項

CRMツールが初めての中小規模チームにとっては圧倒されることもある

一部の医療特化テンプレートではカスタム調整が必要となる場合があります

非技術スタッフにとって自動化セットアップには習得曲線がある

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (9,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

ユーザーが語るClickUpの評価

スクラムプロセスの管理から始まった当社の経験は、CRMを含む全てのプロセスとチームをClickUpで管理するに至りました。その利点は数えきれません。使いやすさ、導入の容易さ、豊富なテンプレート、あらゆる組織プロセスとの統合の簡便さ、幅広い機能性、理解のしやすさ、ユーザーフレンドリーなインターフェース、トレーニングと情報サポート、そしてカスタマーサポートなどが挙げられます。

スクラムプロセスの管理から始まった当社の経験は、CRMを含む全てのプロセスとチームをClickUpで管理するに至りました。その利点は数えきれません。使いやすさ、導入の容易さ、豊富なテンプレート、あらゆる組織プロセスとの統合の簡便さ、幅広い機能性、理解のしやすさ、ユーザーフレンドリーなインターフェース、トレーニングと情報サポート、そしてカスタマーサポートなどが挙げられます。

2. Salesforce Health Cloud（統合された患者ビューを必要とする大規模医療ネットワークに最適）

via Salesforce

医療機関が成長するにつれ、患者データ、保険情報、ケア調整の管理は複雑化します。断片化された患者記録と連携不足のチームは、一貫したケアの提供と患者プライバシーの保護を困難にします。

Salesforce Health Cloudは、医療プロバイダー、保険者、公衆衛生チームに対し、電子健康記録を含む患者情報を統合する、安全でHIPAA準拠の顧客関係管理システムを提供します。

厳格なデータセキュリティ基準を満たしながら、プロセスを自動化し患者の治療成果を向上させます。

Salesforce Health Cloudの主な機能

臨床データと非臨床データを、HIPAA準拠の単一CRMプラットフォームで接続

患者登録、保険給付検証、予約スケジューリングの自動化を実現

Agentforce AIを活用し、疾病動向を監視し、健康監視ワークフローを自動化する

社会的決定要因に対応し、患者エンゲージメントを高める柔軟なプランを構築

電子健康記録（EHR）および電子医療記録（EMR）システムと容易に連携し、患者情報を常に最新の状態に保ち、許可された担当者のみがアクセスできるようにします。

Salesforce Health Cloudの制限事項

小規模な医療プロバイダーや診療所にとっては価格が高くなる可能性があります

完全なセットアップと統合には専用のトレーニングとサポートが必要です

高度な機能のカスタムには技術的な管理者リソースが必要となる場合があります

Salesforce Health Cloudの価格

Health Cloud 企業 : ユーザーあたり月額350ドル

Health Cloud Unlimited : ユーザーあたり月額525ドル

Agentforce 1 for Service : ユーザーあたり月額750ドル

Agentforce 1 for Sales: ユーザーあたり月額750ドル

Salesforce Health Cloudの評価とレビュー

G2 : 3.8/5 (35件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

Salesforce Health Cloudに関するユーザーの声

このG2レビューでは次のようにメモされています：

あらゆる医療機関の業務を変革する包括的なツールと機能群。予約履歴、現在の疾患、担当専門医、処方箋など、患者に関する詳細情報を場所を一つで管理します。

あらゆる医療機関の業務を変革する包括的なツールと機能群。予約履歴、現在の疾患、担当専門医、処方箋など、患者に関する詳細情報を場所を一つで管理します。

SOAPメモの書き方を学ぶ。こちらのビデオをご覧ください：

3. LeadSquared（高速な患者獲得とエンゲージメントに最適）

多くの診療所は、新規患者が実際に来院する前に失っています。

リードの評価や優先順位付けが明確に行えないため、スタッフの時間を無駄に消費し、信頼関係を損なう可能性があるからです。

LeadSquaredは、医療プロバイダーに医療向けCRMシステムを提供することでこの課題を解決します。このシステムは全ての患者問い合わせを記録し、機密性の高い患者データのセキュリティを確保し、フォローアップを自動化します。

LeadSquaredの主な機能

患者フォローアップ、予約スケジュール管理、リマインダーを自動化し、手仕事を削減

患者問い合わせをスコアリングし、スタッフが優先度の高い価値リードを特定し、患者エンゲージメントを向上させる支援を実現

HIPAA準拠のCRMシステムに患者データを一元管理し、権限のある担当者だけがアクセスできるように制御します

マーケティング自動化を活用し、新規患者をセキュリティを確保しながら獲得・転換するキャンペーンを実施

既存の医療ツールと簡単に連携し、患者とのコミュニケーション管理や治療結果の追跡を実現

LeadSquaredのリミット

一部のユーザーからは、電話システムの信頼性とレポート作成の柔軟性にリミットがあるとの報告があります

CRM自動化が初めてとなるチームには追加トレーニングが必要となる場合があります

データ移行の課題により、プロバイダーの切り替えは難しい場合があります

LeadSquaredの価格

セールスプロ : ユーザーあたり月額60ドル

セールススーパー: ユーザーあたり月額100ドル

LeadSquaredの評価とレビュー

G2 : 4.5/5 (240件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

ユーザーがLeadSquaredについて語る

このG2レビューでは以下が共有されました：

LeadSquared Sales + Mobile CRMは直感的なインターフェースとシームレスな統合性に優れ、チームが外出先でも簡単にリード管理、活動追跡、生産性向上を実現します。

LeadSquared Sales + Mobile CRMは直感的なインターフェースとシームレスな統合性に優れ、チームが外出先でも簡単にリード管理、活動の追跡、生産性の向上を実現します。

4. Keap（小規模クリニック向け：患者フォローアップと支払いの自動化に最適）

提供元 Keap

患者の40％以上が医療費請求書にエラーがあるのではないかと懸念しており、請求ミスが積み重なると信頼は急速に失われます。小規模クリニックやウェルネス施設では、散在する請求書や遅延支払いリマインダーの処理に毎週何時間も費やされ、機密性の高い患者情報が危険に晒される可能性があります。

Keapはこれら全ての機能を1つの医療向けCRMソフトウェアに統合。患者様の支払いデータをセキュリティを確保し、予約リマインダーや請求フォローアップを自動化。真に重要なこと、つまり患者ケアに時間を割けるようにします。

Keapの主な機能

支払い、予約、フォローアップのリマインダーを手動追跡なしで自動化

患者情報と請求情報を、HIPAA準拠のCRMプラットフォームにセキュリティを確保して保管

患者コミュニケーションワークフローに直接接続するシンプルな受付フォームを作成

オンラインでの支払い受付と追跡により、請求エラーと事務処理を削減

主要な予約管理ツールや電子メールツールと連携し、患者との円滑な関わりを維持

Keapの制限事項

主に小規模医療機関向けに設計されており、大規模な医療システムには拡張性が低い可能性があります

一部のカスタム自動化機能は、技術的知識のないチーム向けに追加セットアップが必要です

予算が限られ、基本的なCRM機能のみを必要とする診療所にとっては、価格設定が割高に感じられる可能性があります

Keapの価格

プロ：月額299ドル

Keapの評価とレビュー

G2 : 4.2/5 (1,560件以上のレビュー)

Capterra: 4.1/5 (1,300件以上のレビュー)

Keapに関するユーザーの声

このCapterraレビューでは以下が機能：

Keapの使用経験は概ね良好です。業務プロセスの自動化と顧客対応の一元化を目指すビジネスにとって、確かなツールと言えます。

Keapの使用経験は概ね良好です。ビジネスが業務プロセスの自動化と顧客対応の一元化を目指す場合、確かなツールと言えます。

5. HIPAA CRM（予算重視の医療機関向け、患者データのセキュリティを確保した管理に最適）

via HIPAA CRM

多くの小規模クリニックやプライベートプラクティスは、HIPAA準拠のCRMシステムのセキュリティを望みながらも、保険のポータビリティとアカウンタビリティに関連する複雑なセットアップコストを理由に躊躇しています。

スプレッドシートや紙のファイルで患者データを保管しているチームにとって、データ漏洩やHIPAA違反のリスクは無視できないほど高い。

FreeCRMのHIPAA対応CRMは、機密性の高い患者データの管理、予約スケジュール調整、患者とのやり取りをクラウド上で管理する実用的な無償ソリューションを提供します。同時に、医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律（HIPAA）が定める厳格なデータセキュリティ基準を満たします。

HIPAA対応CRMの主な機能

患者様の連絡先情報、診療履歴、請求詳細をセキュリティを確保して一元管理

Amazon AWSデータセンター上で稼働し、組み込みの冗長性と強力なデータ暗号化を実現

アクセス権を管理し、許可された担当者だけが機密性の高い患者記録を閲覧できるようにします

予約管理、患者とのやり取り、フォローアップを追跡し、患者アウトカムを改善します

監査ログとコンプライアンスツールを活用し、追加コストなしでHIPAA規制を満たす

HIPAA対応CRMの制限事項

有料CRMソリューションと比較して高度な自動化機能がリミット

サポートやカスタマイズ機能は、企業システムに比べて基本的なものになる可能性があります

大規模な多場所の医療プロバイダーには拡張性に課題がある可能性があります

HIPAA対応CRMの価格

Free

プロ ：ユーザーあたり月額2ドル

企業＆HIPAA：ユーザーあたり月額50ドル

HIPAA対応CRMの評価とレビュー

G2 : レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

6. Zendesk（部門横断的な連携と患者エンゲージメントのセキュリティに最適）

via Zendesk

患者が複数の診療科で同じ病歴を繰り返し説明しなければならない状況は、システムの分断化が時間の浪費と医療の質低下を招いている証拠です。

Zendeskは、統一されたCRMおよびサービスソリューションとして、現場スタッフ、管理チーム、医療プロバイダーを共有の患者ビューで接続することで、これらのギャップを埋めることを目指しています。

HIPAA対応のセキュリティとオムニチャネルツールを備えたZendeskは、医療チームがあらゆる接点で安全かつ効率的、そしてパーソナライズされたサポートを提供することを支援します。

Zendeskの主な機能

部門やチャネルを横断してアクセス可能な統合患者記録を提供

チケット発行、予約フォローアップ、リマインダーを自動化し、業務のボトルネックを解消

電子メール、チャット、電話、ソーシャルメッセージングを通じたセキュリティ患者コミュニケーションを実現

患者ポータルやナレッジベースなどのセルフサービス領域を構築

カスタマイズ可能なダッシュボードと/AI駆動のインサイトを活用し、医療の傾向を把握

Zendeskの制限事項

高度なAIツールは上位プランと追加費用が必要です

ワークフローを完全にカスタムするには、技術的な設定が必要です

永久Freeプランなし；高度な機能はコストを急速に増加させる可能性があります

Zendeskの価格

Suite Team : ユーザーあたり月額69ドル

Suite Professional : ユーザーあたり月額149ドル

Suite Enterprise: カスタム価格

Zendeskの評価とレビュー

G2 : 4.3/5 (6,200件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (4,000件以上のレビュー)

Zendeskに関するユーザーの声

このG2レビューでは次のように述べています：

当社CRMとサードパーティ製アプリとのシームレスな連携により、顧客とのやり取りの centralized view が確保できます。Zendeskの強力なレポート作成機能は主要メトリクスの追跡とサポート業務の継続的改善にも貢献しています。

当社CRMとサードパーティ製アプリとのシームレスな連携により、顧客とのやり取りの centralized view が得られます。Zendeskの強力なレポート作成機能は主要メトリクスの追跡とサポート業務の継続的改善にも貢献しています。

7. Caspio（コード不要で完全にカスタム可能な医療管理アプリ構築に最適）

via Caspio

多くの医療機関は、既存のソフトウェア基盤が硬直化している、使用しない機能で溢れている、あるいは拡張コストが過度に高額であるといった問題に直面しています。

Caspioは、病院、クリニック、プライベート診療所にローコードプラットフォームを提供し、必要な機能を正確に構築できるようにすることで、その複雑さを解消し、業務効率を向上させます。

患者ポータル、受付ワークフロー、完全統合型病院情報システムのいずれが必要でも、Caspioのドラッグ＆ドロップビルダーなら技術知識のないチームでもHIPAA準拠アプリを迅速に導入可能。さらに、実際に使用するストレージ容量・機能・パフォーマンス分のみを支払う従量課金制です。

Caspioの主な機能

コード不要でカスタム患者ポータル、ダッシュボード、フォーム、追跡アプリを構築

他の医療ツールとセキュリティに連携し、日常のワークフローを自動化

ユーザーアクセスを管理し、詳細なレポートを実行し、HIPAA要件を標準装備で満たします

数か月ではなく数週間でプロジェクトを開始—いつでも拡張・変更可能

Caspioの制限事項

複雑な統合にはセットアップ段階で技術的なプランが必要となる場合があります

一部の高度なコンプライアンス機能には追加の月額料金がかかります

高頻度利用や大規模なデータ記録は、プランのコスト増加につながる可能性があります

Caspioの価格

Lite : ユーザーあたり月額100ドル

追加料金 ：ユーザーあたり月額300ドル

ビジネス : ユーザーあたり月額600ドル

企業: カスタム価格

Caspioの評価とレビュー

G2 : 4.5/5 (150件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (220件以上のレビュー)

ユーザーがCaspioについて語る

このG2レビューで取り上げられた内容：

Caspioの選択における2つの重要な要因は、(1) HIPAAレベルのセキュリティを実現できること、(2) ユーザー数に応じた課金方式ではないことです。当院では多数の異なるユーザーが同一データソースを操作するアプリケーションを運用しています。

Caspioの選択における2つの重要な要因は、(1) HIPAAレベルのセキュリティを実現できること、(2) ユーザー数に応じた課金方式ではないことです。当院では多数の異なるユーザーが同一データソースを操作するアプリケーションを運用しています。

8. Pipedrive（直感的なパイプライン管理を求める営業チームに最適）

via Pipedrive

医療機関やその他の医療関連ビジネスに電話をかける際、患者の60%は1分以上待たされることを嫌がり、つながらなかった場合、折り返し電話をかけるのはわずか32%に過ぎません。

営業においても同様の焦燥感が存在します：見込み客は迅速でタイミングの良いフォローアップと、一切の摩擦のない対応を期待しています。

Pipedriveは直感的なパイプライン、/AIを活用したリマインダー、自動化機能により営業チームが期待に応えられるよう支援。管理タスクに埋もれることなく取引を順調に追跡できます。

Pipedriveの主な機能

AI駆動型ワークフローによる見込み顧客育成とフォローアップの自動化

独自のプロセスに合わせて複数の販売パイプラインをカスタム

500以上のアプリやツールと連携し、テクノロジースタックを統合

リアルタイムの営業インサイト、予測、カスタムレポートを生成

リード生成、ウェブ訪問者追跡、文書管理のためのアドオンを活用

Pipedriveの制限事項

企業向けCRMと比較すると、自動化の深度はより基本的なものとなっています

一部の高度な連携機能は、Zapierなどのサードパーティ製コネクタに依存しています

他のCRMからのデータ移行には、追加のセットアップ努力が必要となる場合があります

Pipedriveの価格

Lite : ユーザーあたり月額19ドル

Growth : ユーザーあたり月額34ドル

プレミアム ：ユーザーあたり月額64ドル

Ultimate: ユーザーあたり月額89ドル

Pipedriveの評価とレビュー

G2 : 4.3/5 (2,500件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (3,000件以上のレビュー)

ユーザーが語るPipedriveの評価

このG2レビューでは次のようにメモされています：

CRM設定の高度な経験がない方でも、非常に簡単かつ迅速なプロセスでした。他のCRMではリミットされていた、数多くの連携機能や自動化設定が可能です。

CRM設定の高度な経験がない方でも、非常に簡単かつ迅速なプロセスでした。他のCRMではリミットされていた、数多くの連携機能や自動化設定が可能です。

9. Insightly（統合型CRM＋マーケティング＋プロジェクト管理に最適）

via Insightly

販売、マーケティング、プロジェクトを一元管理するのは負担に感じられることがあります。特にツールが接続せず、常に回避策が必要な場合にはなおさらです。

Insightlyは、パイプライン管理、マーケティング自動化、サポートチケット管理、そして深い統合機能を単一の統合プラットフォームに組み合わせた、現代的で柔軟なCRMでこの課題に真正面から取り組みます。

これにより、成長中のチームはワークフローをカスタム化し、タスクを自動化し、市場投入チームをより迅速に連携させることが可能になります。孤立したシステムにリソースを浪費することなく。

Insightlyの主な機能

連絡先、パイプライン、営業活動を1つのCRMに集約

ワークフロー、電子メールマーケティング、リード育成を内蔵ツールで自動化

カスタムオブジェクトとレイアウトでプロジェクトと販売パイプラインを同時に管理

AppConnectで500以上のアプリを接続し、スムーズなデータフローを実現

モバイルアプリで外出先から記録を更新し、タスクを管理

Insightlyの制限事項

カスタム自動化の設定には習得が難しい場合があります

一部の連携機能には追加設定やサードパーティ製ツールが必要となる場合があります

一部の高度な機能は上位プランでのみ利用可能です

Insightlyの価格

追加特典 ：ユーザーあたり月額29ドル

プロフェッショナル : ユーザーあたり月額49ドル

企業: ユーザーあたり月額99ドル

Insightlyの評価とレビュー

G2 : 4.2/5 (920件以上のレビュー)

Capterra: 4.0/5 (1,200件以上のレビュー)

ユーザーが語るInsightlyの評価

このG2レビューでは以下が共有されました：

Insightlyは非常に反応が速いです。検索機能は素晴らしいです。インターフェースは操作が簡単で、自動化が必要な時には強力な自動化機能を備えています。このCRMは日常的に使いやすいほどユーザーフレンドリーです。

Insightlyは非常に反応が速いです。検索機能は素晴らしいです。インターフェースは操作が簡単で、自動化が必要な時には強力な自動化機能を備えています。このCRMは日常的に使いやすいほどユーザーフレンドリーです。

10. NexHealth（手動の患者管理の仕事を減らすのに最適）

提供元 NexHealth

1枚のフォームの漏れや予約の無断キャンセルが、多忙な受付業務に何時間もの無駄な事務仕事を招き、患者がドアをステップする前に不満を抱かせる事態を招きかねません。

NexHealthは、診療所の足を引っ張る反復タスクを自動化することでこの課題を解決します。既存の患者管理ソフトウェアとシームレスに連携し、患者の予約、フォーム、支払い、リマインダーをリアルタイムで医療記録システムと直接同期させます。

NexHealthの主な機能

オンライン予約受付とリコールスケジューリングの自動化

患者管理をデジタル化：即時同期機能付き問診フォームを導入

自動化されたリマインダーとマーケティングキャンペーンを送信

支払処理を迅速化し、手動請求タスクを削減

診察前に保険適格性を自動的に確認

NexHealthのリミット

独自の診療ワークフローへのカスタムはリミットされていると感じられる場合がある

高度なレポート作成機能は、一部の医療機関にとってさらに充実させられる余地がある

小規模な個人開業医向けには価格が高くなる可能性があります

NexHealthの価格

カスタム見積もり

NexHealthの評価とレビュー

G2 : 4.8/5 (60件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (30件以上のレビュー)

NexHealthに関するユーザーの声

このG2ユーザーはメモしました：

NexHealthの最も優れた点は、患者体験全体を効率化することです。簡単な予約管理や自動リマインダーからシームレスな電子健康記録（EHR）連携まで、事務仕事を削減しコミュニケーションを改善します。

NexHealthの最も優れた点は、患者体験全体を効率化することです。簡単な予約管理や自動リマインダーからシームレスな電子健康記録（EHR）連携まで、事務仕事を削減しコミュニケーションを改善します。

11. Creatio（CRMのカスタムに数ヶ月待てない企業に最適）

via Creatio

ITボトルネックによりわずかなワークフロー変更にも数か月を要するビジネスにおいて、CreatioはAIネイティブのノーコードCRMとプロセス自動化により状況を一変させます。

医療チームは、ハードコードされたリミットに悩まされる代わりに、深い技術的支援なしに業務効率を向上させながら、営業、マーケティング、サービスプロセスを迅速に構築、変更、拡張できます。

このプラットフォームの真の差別化要因は、次善の行動プロンプトのようなAI駆動のガイダンスと、真に柔軟なノーコードデザイナーを組み合わせている点にあります。これにより運用チームは迅速に適応しつつ、連携を維持できます。

Creatioの主な機能

コードなしで複雑な営業、マーケティング、サービスワークフローを自動化

/AIを活用してアクションを提案し、売上を予測し、手動データエントリーを削減

QuickBooksやZohoなどのサードパーティツールと簡単に連携可能

各チーム向けにカスタムダッシュボードとプロセステンプレートを設計

部門横断的なワークフローを拡張しつつ、単一顧客ビューを維持

Creatioの制限リミット

高度なカスタムには初期の学習曲線が必要

一部のUI要素は時代遅れに感じられる場合があります

上位プランでは高度なブランディングオプションが追加料金となります

Creatioの価格

Growth : ユーザーあたり月額25ドル

企業 : ユーザーあたり月額55ドル

無制限: ユーザーあたり月額85ドル

Creatioの評価とレビュー

G2 : 4.6/5 (300件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (120件以上のレビュー)

ユーザーが語るCreatioの評価

このG2レビューでは 以下の機能が機能として機能しました：

Creatioには多くの価値ある機能があり、プログラミング不要でプロセスを迅速かつ簡単に作成できる柔軟性も含まれます。これにより組織全体の技術導入が加速されます。

Creatioには多くの価値ある機能があり、プログラミング不要でプロセスを迅速かつ簡単に作成できる柔軟性も含まれます。これにより組織全体の技術導入が加速されます。

12. Zoho CRM（費用対効果が高く、複数チームでの共同作業に最適）

予算の逼迫と分散したチームは、特に各部門が独自のツールを要求する場合、協働を不可能に感じさせることがあります。

Zoho CRMは、成長中のビジネス向けに手頃な価格でコンプライアンス対応のオールインワンシステムを提供し、営業、マーケティング、サポート、患者コミュニケーションツールといった複数のチームが専用のスペースで仕事をして連携できるようにすることで、この課題に取り組んでいます。

文脈認識型AIと直感的なインターフェースを融合した本製品により、チームは接続を維持しつつ、非統合ソフトウェアや高額なカスタム構築に予算を浪費することはありません。

Zoho CRMの主な機能

目的志向のチームスペースで部門横断的なチームを接続する

ZohoのAIアシスタント「Zia」でタスクを自動化し、アウトリーチをパーソナライズ

ノーコードツールで営業ワークフロー、営業サイクル、予測をカスタム

Zoho Marketplaceを通じて1,000以上のアプリと簡単に連携

ガイド付きオンボーディングで、他のCRMやスプレッドシートから迅速に移行

Zoho CRMの制限事項

高度なカスタムは技術サポートなしでは複雑になりがちです

一部のユーザーからは、大規模なデータセットでの処理速度の低下についてメンションされています

機能の深さは、小規模チームには最初は圧倒される可能性があります

Zoho CRMの価格

スタンダード : ユーザーあたり月額20ドル

プロフェッショナル : ユーザーあたり月額35ドル

企業 : ユーザーあたり月額50ドル

Ultimate: ユーザーあたり月額65ドル

Zoho CRMの評価とレビュー

G2 : 4.1/5 (2,790件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (6,960件以上のレビュー)

Zoho CRMに関するユーザーの声

このG2ユーザーはメモしました：

Zoho CRMは、当社のデジタルマーケティングエコシステムとシームレスに連携する、堅牢でカスタマイズ可能なインターフェースを提供します。自動化ワークフロー、リードスコアリング、マルチチャネルコミュニケーションツールにより、大規模なパーソナライズド体験を実現します。

Zoho CRMは、当社のデジタルマーケティングエコシステムとシームレスに連携する、堅牢でカスタマイズ可能なインターフェースを提供します。自動化ワークフロー、リードスコアリング、マルチチャネルコミュニケーションツールにより、大規模なパーソナライズド体験を実現します。

13. PatientPop（診療所の成長とオンライン可視性に最適）

via PatientPop

多くの独立した医療施設にとって、患者フローの不一致やオンラインでの存在感の弱さは、成長が不可能に感じられる原因となります。

PatientPop（現在はTebraの一部）は、この問題を解決するオールインワンプラットフォームを提供します。これにより、ビジネスのオンライン可視性を高め、新規患者を惹きつけ、予約カレンダーを常に満杯に保つことが可能になります。

そのツールは医療機関が検索結果の上位に表示されるよう支援し、優れたレビューを集め、どこからでも簡単に予約できる機能を提供します。これにより患者は24時間365日予約可能となり、受付業務の負担を軽減します。

PatientPopの主な機能

オンライン予約と予約リマインダーを自動化し、手間なくスケジュールを埋める

組み込みのSEOとレビュー管理機能で、検索順位と評判を向上させましょう

ユニバーサル予約システムとモバイル対応フォームで患者体験を近代化

受付タスク、保険確認、フォローアップなどの日常タスクをデジタル化することでスタッフの時間を解放

PatientPopのリミット

高度な分析ニーズに対しては、レポート作成機能がリミットされる場合があります

一部のユーザーはレポート生成時に時折リフレッシュの問題が発生するとメモしています

特定の自動化アドオンは、診療量が多い医療機関において追加費用が発生する可能性があります

PatientPopの価格

カスタム見積もり対応

PatientPopの評価とレビュー

G2 : 4.1/5 (230件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

ユーザーがPatientPopについて語る

このG2レビューはマークされました：

電話やデスクトップからクライアントのチャートにアクセスできる点は非常に優れています。標準的な簡易メモを素早く簡単に設定できる機能も素晴らしい特長です。

電話やデスクトップからクライアントのチャートにアクセスできる点は非常に優れています。標準的な簡易メモを素早く簡単に設定できる機能も素晴らしい特長です。

ClickUp、HIPAA Wrappedでチェックアップ

患者情報の管理は、医療プロバイダーと患者間の信頼の基盤です。

多くのCRMが患者データの取り扱いを約束する一方で、医療規制が求める方法で実際に保護しているものは限られています。営業チーム向けには優れたシステムでも、暗号化、アクセス制御、監査証跡（例：「誰がいつこのファイルを閲覧したか？」といった質問に対応するために必要）において多くの不備が残されています。

ClickUpがそれを変えます。🌟

機密性の高い患者記録をセキュリティを確保し、予約リマインダーやフォローアップを自動化、適切な情報へのアクセスを厳格に管理できる柔軟なClickUpワークスペースです。患者データの保護とチームの安心を真剣に考えるなら、今すぐClickUpに登録しましょう！