PRDとFRD：プロダクトマネージャーが知っておくべき違い

製品開発を開始した途端、チームの半数が「何を構築するか」を議論している一方で、残りの半数は既に「どのように構築するか」に深く入り込んでいる状況に陥ったことはありませんか？

動きの速いチームでは、製品ドキュメントにおけるこのような混同は災いの元となる。しかし、経験豊富なプロでさえ、製品要件文書（PRD）と機能要件文書（FRD）の境界線を曖昧にすることが多い。

本記事では、PRDとFRDの定義・相違点・最適な活用タイミングを徹底解説します。さらにClickUpがこれらの文書作成をどう支援するかについてもご紹介します。🏁

製品要件文書（PRD）とは何か？

製品要件文書（PRD）とは、開発対象製品に必要な仕様、機能、性能、および期待される動作を包括的に記述した文書です。

PRDは製品ライフサイクル全体を通じて、開発、デザイン、QA、ビジネスステークホルダーを含むクロスファンクショナルチームにとって唯一の信頼できる情報源として機能します。ビジネス目標、ユーザーニーズ、高レベルな機能の関連性を明確に示すよう戦略的に作成されています。

この文書では、エンゲージメント向上や収益拡大といった目標を明確化し、各機能を実際のユーザー課題と望ましい成果のマップとして示しています。

ビジネスへの影響度と関連性に基づいて優先順位付けされたPRDは、チームが市場と企業の広範な戦略の両方に貢献するソリューション構築に集中することを可能にします。

PRD内の例セクション

以下はPRDに一般的に含まれる例示セクションです：

製品概要 *製品または機能の内容、開発目的、全体戦略との整合性を要約する

目的と目標 ビジネス上の目的と成功基準を定義する

ターゲット ユーザーペルソナ は、製品の対象となるユーザー、そのニーズ、行動、課題点を記述します は、製品の対象となるユーザー、そのニーズ、行動、課題点を記述します

ユーザーストーリーとユースケースは、実際のシナリオを通じてユーザーが製品とどのように関わるかを説明します

機能と性能 製品のコア機能と期待される動作をリストする

前提条件と依存関係 プランの前提条件と、納品に影響を与える可能性のある外部要因を明確にします

*タイムラインとマイルストーンは主要なフェーズ、成果物、リリースターゲットをマップします

その他のメモすべき事項としては、受け入れ基準、非機能的なプロジェクト要件、パフォーマンスメトリクスとKPI、および関連する疑問点やリスクが挙げられます。

機能要件文書（FRD）とは何か？

機能要件定義書（FRD）とは、ビジネスニーズを満たすためにシステムやソフトウェアが備えるべき具体的な機能、特徴、動作を明確に詳細に記述した正式な文書です。

PRDの目標と高レベルな機能を詳細なシステム要件へと変換します。

FRDは製品やシステムが「やること」を定義し、期待される動作、ユーザーインタラクション、データ処理、出力などを記述しますが、これらの機能をどのように実装するかは指定しません。

さらに、ビジネスステークホルダーと開発チーム間の契約として機能し、製品の機能的な能力に関する共通認識を共有します。

FRD内の例セクション

要件分析ドキュメントに一般的に含まれるセクションの例を以下に示します：

はじめにおよび目的 本ドキュメントの目的、範囲、対象読者を説明します

システム概要 では、システムアーキテクチャと、それがより大きな製品全体にどのように組み込まれるかを説明します。

*ワークフローとプロセスフローは、ステップごとの操作とユーザーインタラクションをマップします

データフローと要件 *入力、出力、フォーマット、ソース、処理ルールを定義する

ユーザーインターフェース要件とワイヤーフレーム 画面とインタラクションを視覚化する

統合要件は、システムが他のシステムやAPIとどのように連携するかを定義します。

その他のセクションには、非機能要件、受け入れ基準、前提条件と依存関係、用語集が含まれます。

🚀 ClickUpの優位性：ClickUpの機能要件テンプレートは、高レベルの製品アイデアを詳細で実行可能なシステム要件へと変換します。 無料テンプレートを入手 ClickUpの機能仕様書（Functional Specifications Document）を活用し、製品の主要コンポーネントをすべて網羅した「生きている文書」として作成しましょう。 機能仕様書テンプレートは、エンジニアリングチーム、プロダクトマネージャー、QAアナリスト向けに設計されています。機能仕様、データフロー、ユーザーインターフェース要件、受け入れ基準など、すべての関係者にとって必須事項を明確に理解できるようにします。

💡 プロの秘訣：エッジケースのシミュレーションを含めること。ファイルアップロード機能の場合、最大ファイルサイズ、非対応フォーマット、ストレージリミット到達時の動作を明記します。これによりエンジニアは堅牢なコードが可能となり、QAは正確なテストを実施できます。

製品要件文書と機能要件文書の主な違い

優先度の不一致、チームの混乱、展開の遅延を避けるためのPRDとFRDの比較解説：

基準 PRD FRD 対象読者 ビジネスステークホルダー、プロダクトマネージャー、クロスファンクショナルチーム システムアナリスト、エンジニアリング／技術チーム、開発者 焦点 ビジネス目標、ユーザーニーズ、製品価値、「何を」と「なぜ」 システム動作、すなわち要件が技術的機能にどのように変換されるか フォーマット ユーザー中心、ビジョン主導、高レベルな機能、ユースケース システム中心の詳細な機能仕様書、データフロー、モックアップ 詳細レベル 高レベルで広範な範囲をカバーし、非機能要件を含む場合がある リリース固有の、エンジニアリング向けの詳細かつ実行可能な仕様書 所有者 プロダクトマネージャー、時にはビジネスアナリスト システムアナリスト、エンジニアリングリード、時にはビジネスアナリスト ライフサイクルフェーズ 初期段階での構想立案、プラン策定、目標の合意形成 ソリューション設計、構築準備、QA 使用目的 ビジネスビジョンの整合、優先度の伝達 製品目標を技術仕様と解決策に変換する 変更頻度 変更頻度が低く、戦略的なビジネス判断に紐づく 技術的解決策の進化に伴い、開発過程を通じて更新される可能性があります 例コンテンツ 目的、目標、ユーザーストーリー、機能リスト、ユースケース、制約事項 機能フロー、ビジネスプロセス、ワイヤーフレーム、データ統合

PRDとFRDの使い分け

PRDとFRDの使い分けは、プロジェクトのフェーズとチームが必要とする詳細度によって決まります。

製品ライフサイクルの早い段階でPRDから始めましょう。ビジネス目標、ユーザーニーズ、高レベルな機能に焦点を当て、製品が達成すべき目標とその理由を定義するために活用します。

ステークホルダーの連携強化、優先度設定、製品や機能の目的と期待される成果を全員が理解するための理想的な手法です。

PRDが確立され、チームが目標を技術仕様に落とし込む準備が整ったら、FRDに移行します。

このソフトウェア要件定義書は、システムがどのように機能すべきかを詳細に記述する必要があります。複雑なエンジニアリングプロジェクト、規制環境、または複数の開発チームが従うべき明確な設計図を必要とする場合に特に重要です。

両文書を統合すべきか判断するための検討事項：

プロジェクトは小規模か、あるいはアジャイル手法を採用しているため、高レベルの目標と技術的な詳細をマージできるか？

1つの文書が両方の目的を果たす場合、バージョン管理と共同作業はどのように扱われるのか？

単一の文書で、ビジネス目標と機能的な詳細の両方を、すべての関係者に明確に伝えることは可能でしょうか？

ClickUpがPRDとFRDの作成・管理を支援する方法

ClickUpプロダクトマネジメントソフトウェアは、プロジェクト管理、ナレッジ管理、チャットを統合した「仕事のためのすべてアプリ」です。AIがすべての機能を駆動し、より速く、よりスマートに働くことを支援します。

文書管理ソフトウェアは、チームが効率的に文書化、共同作業、実行を行うために必要なすべてを提供します。

生きているドキュメントを作成する

ClickUpドキュメントを使えば、構造化されたPRDとFRDの作成が簡単になります。

共有されたClickUp Docsで構造化されたPRDとFRDを共同編集しましょう

製品マネージャーが新しいモバイルアプリをリリースする場合を考えてみましょう。彼らは共有ドキュメントで、製品の概要、ターゲット層、ユーザーストーリーをマップできます。

チームを軌道に乗せたいですか？機能要件用のインタラクティブなチェックリストを埋め込み、タスクの優先順位付けに表を活用し、タイムラインと依存関係を可視化するためにテーブルまたはボードビューを追加しましょう。

FRD側では、同じチームが詳細なワークフロー、機能仕様、ネストされたドキュメントを用いたデータフローに深く掘り下げることができます。

ドキュメントを活用して、リッチテキストフォーマット、コードブロック、マルチメディア埋め込み、エンジニアリングテンプレート、リアルタイムコメント機能を活用しましょう。

ClickUpで優れたPRDを作成する：

タスクをワークフローにリンクされている

ClickUp Docsでは、PRDのセクションをワークスペース内のFRDClickUpタスクに直接リンクでき、高レベルの目標と技術的な実装詳細の明確な接続を構築します。

ClickUp Docsでドキュメントを対応するワークフローに直接リンクされている

例えば、PRDで「複数ステップのチェックアウトフロー」が指定されている場合、各ステップは対応するFRDタスク（システム入力/出力やUI動作を含む）とリンクされている状態となります。

PRDでの更新は自動的にリンクされたタスクに反映されるため、チーム全体でドキュメントと実行が常に同期されます。

/AIを活用した支援を得る

ClickUp Brainは/AI搭載のチームメイトとして機能し、PRDとFRDにわたるコンテンツの起草、要約する、精緻化を支援します。

AI Writer for Workは、すべてのドキュメント、タスク、会話から文脈を把握し、ドキュメントの正確性、簡潔性、実用性を保証します。編集の提案、コンテンツ生成、要件の不足箇所の指摘も可能です。

ClickUp BrainのAI Writer for Workを活用し、特定のトーンでPRDやFRDのセクションを作成しましょう

以下に活用できるプロンプトをいくつかご紹介します： このPRDを経営陣向けの1ページ概要に要約する

このFRDから、支払いワークフローに関連するすべての機能要件を抽出する

これらのユーザーストーリーに基づき、検索機能の受け入れ基準を策定する

ステークホルダーの可視性を確保する

ClickUpダッシュボードは、すべてのPRDおよびFRD仕事を一元的なビューで可視化し、複雑なプロジェクトデータをシンプルで実用的なビジュアルに変換します。カスタマイズ可能なカードにより、チームはタスク、タイムライン、進捗をリアルタイムで監視できます。

カードを使ったカスタムClickUpダッシュボードを作成し、パフォーマンスと進捗を分析する

以下に、異なるカードを活用する方法を実際の例で示します： タスクリスト： ソフトウェア要件定義書に記載された全製品機能を追跡し、各機能コンポーネントのタスクを監視する

棒グラフ/折れ線グラフ： PRDにおける機能の進捗状況を時系列で分析するか、FRDタスクの予定開発時間と実績開発時間を比較し、効率性のギャップを可視化する。

テキストカード：PRDの目的に関するエグゼクティブサマリーを追加するか、チーム向けの具体的なFRD技術要件を明確化するメモを追加する

Atratoのプロダクトマネージャー、Raúl Becerraがプロダクトバックログ管理ツールの使用について語った内容は以下の通りです：

タスク追跡の有効な手段が不足しており、プロダクトチームの活動状況が明確なビューで把握できないことに気づいたため、新たなプラットフォームを探し始めました。そこで見つけたのがClickUpです。このプラットフォームは完璧な組み合わせでした——技術的すぎて混乱するほどでもなく、基本機能だけということもありません。チームやプロジェクトを独自の方法で作成・移動・整理できる柔軟性を提供してくれたのです。

タスク追跡の有効な手段が不足しており、プロダクトチームの活動状況が明確なビューで把握できないことに気づいたため、新たなプラットフォームを探し始めました。そこで見つけたのがClickUpです。このプラットフォームは完璧な組み合わせでした——技術的すぎて混乱するほどでもなく、基本機能だけということもありません。チームやプロジェクトを独自の方法で作成・移動・整理できる柔軟性を提供してくれたのです。

技術文書作成における/AI活用のコツをお探しですか？こちらのビデオをご覧ください：

ClickUpをプロダクトワークフローの「要件」として追加しましょう！

PRDとFRDは異なる目的を果たしますが、表裏一体の関係にあります。PRDは「何を」「なぜ」を明確にし、FRDは「どのように」を定義します。

ClickUpは、複数のツールとワークフローを単一プラットフォームに統合した統一デジタル環境である「統合型AIワークスペース」で、両ドキュメントを効率化します。

PRDをアウトライン化し、詳細なFRDへ変換、タスクを割り当て、依存関係を追跡し、複数のツールを行き来することなくチームと協業できます。さらに、ClickUp BrainのAI支援により、ドキュメント作成プロセスはさらに容易になります。

今すぐClickUpに無料で登録！ ✅

よくある質問（FAQ）

必ずしもそうとは限りません。小規模なプロジェクトやアジャイル手法を採用するチームでは、PRDのみ、あるいは統合文書で対応できる場合もあります。しかし、プロジェクトが複雑である場合、規制が厳しい場合、あるいは複数のチームが並行して仕事をしている場合、両方を用意することで混乱を防止できます。

PRDは通常、プロダクトマネージャーが作成し、デザイナー、開発者、ステークホルダーからの意見を取り入れます。ビジネスアナリストやシステムアナリストは通常、FRDを担当し、PRDを詳細な技術要件、ワークフロー、システム動作に変換します。

はい、特に小規模プロジェクトやアジャイルsprintでは可能です。製品の「機能」（PRD）と「動作」（FRD）の両方を網羅した単一の包括的な文書を作成できます。ただし、大規模または複雑なプロジェクトでは、これらを分離して管理する方が望ましい場合が多いです。

Microsoft WordやGoogle Docから始めることも可能ですが、大規模なチームでは共同作業やバージョンが複雑になりがちです。ClickUpはPRDとFRDの両方を作成するのに最適な選択肢の一つとして際立っています。ClickUp Docsでは、埋め込みテーブル、チェックリスト、ビジュアルを組み込んだ、構造化され、ナビゲーションしやすいドキュメントを作成できます。さらに、ClickUp Brainは執筆を高速化し、長文のメモを要約する、見落としを防ぐのに役立ちます。