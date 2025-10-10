クリエイティブプロセスの自動化を実現するデザイナー向けトップ8 /AIエージェント

企業と消費者の双方が業界を問わずより多くのビジュアルコンテンツを求める中、優れたデザイナーへの需要はかつてないほど高まっています。

しかし、デザイン業界の企業の約40％が、視覚的に魅力的なデザインを一貫して生み出すことに苦労しています。

デザイナーの負担が膨大な中、人工知能を活用して業務を自動化し、新たな可能性を創出することは理にかなっています。

幸いなことに、デザイナーはAIエージェントの活用で大きな進捗を遂げました。反復的なタスクの一部を代行できるようになったため、チームは人間のデザイナーの感性を損なうことなく、より迅速に作業を進められるようになりました。

デザイナー向けAIエージェントトップ8 一覧

以下に、優れたデザイナー向けAIエージェントの機能と価格を比較したテーブルを掲載します。

ツール* 最適 主な機能 価格* ClickUp クリエイティブタスクのプランと自動化 タスク/ドキュメント/チャットにおけるAIエージェント、ClickUp Brain、ホワイトボード、Figma連携、リアルタイム更新 無料；有料プランあり Canva AI* 高速でビジュアルファーストな/AI画像生成 マジックメディア、テキストから画像生成、テキストからグラフィック生成、スタイルプリセット、ランウェイ連携 Free、有料版：ユーザーあたり月額15ドル～ Khroma パーソナライズされたAI色パレット生成 色嗜好の学習、ブラウザベースのパレット生成ツール、アクセシビリティスコア Free Galileo /AI テキストプロンプトからUIレイアウトを生成する プロンプトベースのUIデザイン、ビジュアルブランディング、Gemini搭載テンプレート カスタム価格設定 Uizard /AIプロンプトによる高速ワイヤーフレーム作成とモックアップ テキスト/スクリーンショット入力、UI自動生成、レスポンシブテーマ、リアルタイム共同作業 Free、有料プランはユーザーあたり月額19ドルから Runway /AIを活用したビデオストーリーテリングとエフェクト テキストからビデオ生成、モーションブラシ、ナレーション、/AIエフェクトを単一プラットフォームで実現 Free、有料版はユーザーあたり月額15ドルから Adobe Firefly Adobeエコシステムにおけるクリエイティブチーム テキスト/画像プロンプト、ムードボード作成、翻訳、シーンから画像生成 Free、有料版はユーザーあたり月額9.99ドルから Figma AI* 組み込みAIによるリアルタイムデザインコラボレーション 自動レイアウト、編集可能なUI、背景除去、ビジュアルアセット検索 Free、有料版はユーザーあたり月額20ドルから

デザイナー向けAIエージェントとは？

想像してみてください：新しいアプリ画面の制作中、色パレットを調整すると、AIアシスタントが現在の市場トレンドに基づいた3つの代替案を提案します。ユーザーフローを最適化し、レイアウトの不整合を指摘し、ブランドスタイルに合ったベクターグラフィックまで自動で取り込みます。

これがデザイナー向けAIエージェントツールの約束です。機械学習を基盤とするこれらの専門エージェントは、タスクを実行し、ユーザー入力に適応し、文脈認識能力でデザインプロセス全体をサポートすることで、デザインチームの効率的な仕事を実現します。

主な機能の概要は以下の通りです：

✅ 反復タスクを自動化：アセットのサイズ変更、ファイルのタグ付け、レイヤー名の変更など

✅ 複数のデザイン案を生成し、バリエーションを探索し、あなたが思いもよらなかった革新的な解決策を提示します

✅ リアルタイムコラボレーションを実現し、デザインチームが仕事を共有しフィードバックを集める方法を簡素化します

✅ ユーザーのデータを分析し、データベースにアクセスして、創造的プロセスにおける意思決定をより情報に基づいたものへと導きます

✅ Figmaなどのデザインツールと連携し、業務効率を全体的に向上させます

デザイナー向けAIエージェントを選ぶ際のポイントとは？

デザイナー向けの適切なAIエージェントは、AIによるワークフロー自動化といった基本機能を超え、以下の鍵となる要件を満たすことでビジネスの効率を向上させるべきです：

ユーザーフレンドリーなインターフェース を提供します。 初心者向けのチャット型のAIツール 、音声対応、既存デザインツールへの組み込みなど、直感的に操作できるを提供します。

UI/UXプロジェクトからベクターグラフィックス、さらにはマーケティング資料まで、様々なデザイン環境に対応します。

ユーザー入力の分析、データソースからの抽出、次のステップの提案を通じて、真の推論と意思決定を実証します*

ニーズに合わせて拡張可能。個人デザイナーから、様々なプラットフォームを仕事する大規模デザインチームまで対応します。

倫理的配慮を常に意識しましょう。プライバシーを適切に扱うエージェントを選び、包括的なデザインオプションを提供するものを検討してください。

👀 豆知識:xAIとOpenAIによるデモでは、自律エージェントが人間を介さず「会話」によってカレンダーイベントをスケジュールしました。受信トレイ不要の調整作業へようこそ。

デザイナーのための最高の/AIエージェント

注目すべきデザイナー向けAIエージェントのリストを以下に紹介します。いずれも実用性を重視しつつ、性能・速度・適応性を兼ね備えています。

1. ClickUp（クリエイティブタスクのプランと自動化に最適）

ClickUpのAIエージェントで、人間の創造性を損なうことなく、デザインチームに必要な構造を提供しましょう。

現代のデザインチームには、分散したツールよりも接続されたシステムが求められています。ClickUpは内部統合と外部連携を組み合わせることで、これを実現します。

ClickUpの差別化ポイント：デザイナーがタブを切り替えずにアプリ間で仕事を手配可能にします。これによりAIエージェントが全データソースから情報を取得し、ワークフローを高速化することで競争優位性を提供します。

ClickUp Brainでコンテンツの草稿作成、議論を要約する、画像生成、およびその他の機能を*

ClickUp Brainは、ブレインストーミングやコンテンツ作成、モックアップ生成を支援し、必要な重要な仕事コンテキストを可視化します。

ClickUp Brainは、ClickUpプラットフォーム内でクリエイティブ仕事を自動化・生成・整理することで、デザイナーのワークフローを強化するために特別に設計されたAIエージェント／アシスタントです。

デザイナーはBrainのAI画像生成機能を活用し、GeminiやClaudeなど複数のAIモデルを用いて、シンプルなテキストプロンプトからコンセプトアート、モックアップ、ビジュアルリファレンスを瞬時に作成できます。これは迅速なプロトタイピング、ムードボード作成、クライアントプレゼンテーションに非常に便利です。

これらのAI生成画像はタスクやドキュメントに直接添付ファイルとして保存可能。ツールを切り替えることなく、ビジュアルアセットの反復作業・共有・進行中のプロジェクトへの組み込みが容易になります。

ClickUp Brainは画像作成を超え、日常的なデザイン業務の自動化とコラボレーション強化を実現します。複雑なデザイン要件を実行可能なサブタスクに分解し、クライアントのフィードバックを要約する、そしてワークスペースから明確なプロジェクト進捗情報を抽出します。さらにデザイナーはBrainを活用して文章コンテンツを洗練させ、グローバルチーム向けのコミュニケーションを翻訳し、ワークフロールールに基づくリマインダーやステータス変更をトリガーできます。

エージェントを導入して日常業務を処理

ClickUpのAIエージェントは 、デザイナーがチームとのコミュニケーションやタスクを完了する場所である ClickUp タスク、ClickUpドキュメント、ClickUpチャットに直接組み込まれています 。

ClickUp AIエージェントを活用してタスクを自動化し、質問に答え、より多くの完了を上げましょう

これらのエージェントはClickUp自動化と連携し、ステータス更新、所有者割り当て、議論を要約する、さらにはサブタスクの自動生成といったタスクを実行します。

タスクの自動化と日常のデザインワークフローへのAI統合を柔軟に実現します。さらにClickUpでは、ブランド準拠や品質チェックのためのコンテンツレビューに特化した認定AIエージェントを追加可能です。

ClickUpホワイトボードでチームとリアルタイムにブレインストーミング*

ClickUpホワイトボードで、創造的プロセスと実行の間のギャップを埋める

ClickUpホワイトボードは、デザインチームがブレインストーミングを行い、革新的なアイデアをスケッチし、ユーザーフローを設計するためのツールです。ただし、ここにはひねりがあります：付箋や図表はすべて、即座にタスクに変換できるのです。これにより創造的思考が即座に行動に移され、プロジェクト全体で勢いを維持できます。

強力な連携と検索機能でデータを接続

FigmaやAdobe XDなどのデザインツールとClickUpを連携させることで、ClickUpの企業検索 ＋ClickUp統合機能を通じて、タスクとデザイン更新のリアルタイム同期が可能になります。

クリエイティブリーダーはファイル更新に基づいてサブタスクを割り当てられ、マーケターは同じワークスペース内でアセットの準備状況を追跡できます。これはクリエイティブワークフローと構造化されたデザインプロジェクト管理を真に橋渡しするソリューションです。

ClickUp 企業検索は、すべての仕事コンテキストを一箇所に集約します

最後に、デザインチーム向けClickUpは進行中の作業を整理します。タスク、フィードバック、アセットを一元管理するコラボレーションプラットフォームを提供し、アイデア創出から最終承認までのデザインプロセス全体を効率化します。デザイナーは「校正」機能などを活用し、画像・ビデオ・PDFに直接コメントを追加・割り当て・解決できるため、ClickUpを離れることなくフィードバック収集やクリエイティブ仕事の反復が容易になります。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

オールインワンシステムに不慣れなチームにとっては、習得曲線が急峻な場合があります

一部の高度なAI機能には有料アドオンが必要です

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (9,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

ユーザーが語るClickUpの魅力

このG2ユーザーは次のように共有しています：

私は毎日ClickUpを利用しています。さらに、自動化機能とAIツールのおかげで、反復作業にかかる時間を大幅に節約できています。プロジェクトスペースやタスク、自動化の設定は驚くほどスムーズでした。

私は毎日ClickUpを利用しています。さらに、自動化機能とAIツールのおかげで、反復作業にかかる時間を大幅に節約できています。プロジェクトスペースやタスク、自動化の設定は驚くほどスムーズでした。

2. Canva AI（高速でビジュアル重視のAI画像生成に最適）

via Canva AI

ストックライブラリから素材を探すのに手間取ったり、プラットフォーム間で適切なイラストスタイルを追い求めたりしているなら、あなただけではありません。

カスタムビジュアルを迅速に必要とするが、Photoshopで何時間も費やしたくないデザイナーにとって、CanvaのAIは即効性のある解決策を提供します。プロンプトに基づいてデザインを依頼したり、画像やコードを生成したり、ビデオを作成したりできます。プロンプトを詳細に説明するための音声入力機能も備えています。

Magic MediaやText to Imageといったツールにより、Canvaでは正確なプロンプトとビジュアルスタイルに基づいてグラフィックやアイコン、シーン全体を生成できます。プラグイン不要、アプリ切り替え不要——必要なものを入力し、そのままレイアウトに配置するだけです。

Canva AIの主な機能

Magic Mediaの「テキストから画像生成」機能で、カスタマイズ可能なスタイルを使い、AI画像を瞬時に生成

テキストをGraphicに活用し、ブランドに合わせたアイコン、ステッカー、イラストを作成しましょう

RunwayのGen-2モデル統合で、短い/AIビデオを作成

水彩画、ネオン、レトロウェーブなどのスタイルプリセットを試して、ビジュアルの方向性に合わせましょう

Canva AIの制限事項

変更には新たな入力が必要であり、追跡プロンプトは発生しません

画像出力は手動で調整しない限り正方形の形に固定されます

FreeプランではAI画像50枚とビデオ5本までとリミットされており、すぐに上限に達してしまいます

Canva AIの価格

Free

Pro : ユーザーあたり月額15ドル

Teams : ユーザーあたり月額10ドル

*企業: カスタム価格

Canva AIの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (4,500件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (50件以上のレビュー)

Canva AIに関するユーザーの声

このG2ユーザーが注目する点：

AI機能は魔法のように仕事します。音楽の追加、AIベースのコンテンツ生成、統合AIツールを使ったオリジナル音楽制作など、この頼れるツールを驚異のマシンに変えます。

AI機能は魔法のように仕事します。音楽の追加、AIベースのコンテンツ生成、統合AIツールを使ったオリジナル音楽制作など、この頼れるツールを驚異のマシンに変えます。

3. Khroma（パーソナライズされた/AI色パレット生成に最適）

via Khroma

ブランドデザインにおいて、多くの色ツールは選択肢の多さに圧倒されるか、他人の好みに縛られるかのどちらかです。

Khromaは、/AIをトレーニングしてあなたの好みを学習し、好きなもの（嫌いなもの）を理解し、あなたのビジュアルスタイルに実際に合うパレットを生成することで、この状況を変えます。

ランダムなスウォッチから選ぶ代わりに、KhromaのAIエージェントデザインは数千ものデザイナー作成パレットから学習し、その知見をあなたの色入力と組み合わせ、内部ナレッジベースを形成します。究極の目標：特定のタスクを達成しながら迅速に作業を進め、人間の創造性を最優先に保つお手伝いをすることです。

Khromaの主な機能

選択した色に基づいてパーソナライズされたアルゴリズムを訓練し、不要な色調をブロックします

ブラウザ上で無限の色パレット、グラデーション、タイポグラフィサンプルを生成

色相、色調、価値、16進コード、またはRGB値でパレットをフィルタリングおよび検索

アクセシビリティスコア（WCAG）を含むフルカラーメタデータでお気に入りを保存

テキスト、画像オーバーレイ、モックアップなど、様々なデザインコンテキストでパレットのビューを表示

Khromaの制限事項

オフラインアクセス不可；ブラウザベースのみ

生成されたパレットを手動で微調整する能力にはリミットがある

FigmaやAdobeなどのデザインツールとの連携はありません

Khromaの価格

Free

Khromaの評価とレビュー

G2 : レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

4. Galileo AI（テキストプロンプトからUIレイアウトを生成するのに最適）

via Galileo AI

モックアップ作成に何日もかける必要はありません。例えば、暗号通貨アプリのダッシュボードやミュージシャン向け予約システムをデザインする場合を考えてみましょう。それぞれ異なるフロー、色、レイアウトが必要です。しかし毎回、UIの骨組みを一から作り直す必要に迫られています。

ガリレオAIがそれを変えます。たった1つのプロンプト——「ブルーをテーマにした登山ギア店の商品リストページ。フィルターバーと商品カード付き」——を入力するだけで、即座に実用的なインターフェースデザインを生成します。

Googleに統合されたGalileo（現Stitch）はGeminiモデルを統合し、より豊かなAI生成デザインを実現。あらゆる業界やプラットフォーム向けに、デザインチームが一貫性のあるレスポンシブUIを迅速に構築する支援を提供しています。

ガリレオAIの主な機能

作りたいユーザーを説明するだけで、ユーザーフレンドリーなインターフェースを生成

コンポーネント全体で適応型カラーテーマを活用し、一貫したビジュアルブランディングを実現

小売、SaaS、ウェルネスなどの業界向けに多様なテンプレートライブラリを利用可能

検索バー、フィルター、商品カードなどの一般的なUI要素をカスタム

リアルタイムのフィードバックと調整でインターフェースをプレビューし、反復作業を効率化

ガリレオ/AIの制限事項

豊富な機能セットのため習得には時間を要します

コアテンプレートは、抜本的なデザイン変更には完全には柔軟に対応できません

リソースを大量に消費するため、低スペック端末では動作が遅くなる可能性があります

ガリレオ/AIの価格

カスタム見積もり対応*

ガリレオ/AIの評価とレビュー

G2 : レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

ユーザーが語るGalileo AIの評判

あるユーザーのレビューではこう述べています ：

Galileo AIは今のところ本当に気に入っています。クリーンなモックアップを生成するスピードが驚異的です。完璧ではありませんが、多くの仕事を節約できる優れた出発点を提供してくれます。今後のアップデートが楽しみです。

Galileo AIは今のところ本当に気に入っています。クリーンなモックアップを生成するスピードが驚異的です。完璧ではありませんが、多くの仕事を節約できる優れた出発点を提供してくれます。今後のアップデートが楽しみです。

5. Uizard（AIプロンプトによる迅速なワイヤーフレーム作成とモックアップに最適）

via Uizard

5人のステークホルダーから「本日中」にモックアップを要求された経験はありませんか？

Uizardはまさにこのシナリオのために開発されました。Figmaでボックスをドラッグしたり、同じワイヤーフレームを3度も描き直す代わりに、必要なことをプレーンテキストで説明するだけで済みます。

各要素を手作業で構築する代わりに、ユーザーはプレーンテキストで要件を記述するだけで済みます。例えば「ECサイトのウェブダッシュボードを作成。売れ筋商品、売上チャート、直近注文テーブルを表示する」といった具合です。

Uizardの独自エンジンがこのプロンプトを処理し、編集可能な完了するUIプロトタイプを瞬時に生成します。この出力は単なる静止画像ではなく、確立されたデザインパターンに準拠した論理的なレイアウト、事前に適用された統一感のあるテーマ（カラーとフォント）、そして即座に修正可能な完全に構造化されたモジュール式コンポーネントを含んでいます。

Uizardの主な機能

プレーンテキスト、スクリーンショット、手書きスケッチから編集可能なUIモックアップを生成

ブランドに合わせたレスポンシブデザインテーマを即座に作成

/AIを活用してコピーを提案し、画像アセットを作成し、ユーザーの注目をマップする

ワイヤーフレームとモックアップビューを切り替えて、デザインの忠実度を調整

チームとリアルタイムで共同作業し、公開リンクを即座に共有

Uizardのリミット

Autodesignerは有料プランが必要で、無料プランではAI機能の利用にリミットが設けられます

生成されたレイアウトの中には、あまりにも単純すぎたり汎用的すぎたりするものもある

深いデザインシステムの制御とアクセシビリティツールが不足している

Uizardの価格

Free

Pro : 月額19ドル

ビジネスプラン*: 月額39ドル

*企業: カスタム価格

Uizardの評価とレビュー

G2 : 4.5/5.0 (40件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5.0 (190件以上のレビュー)

ユーザーが語るUizardの魅力

このCapterraユーザーは次のようにメモしています：

Uizardのおかげで、アイデアを頭の中で想像するだけでなく、素早くスケッチできるようになった。デザイン制作のプロセスが格段に速くなった。

Uizardのおかげで、アイデアを頭の中で想像するだけでなく、素早くスケッチできるようになった。デザイン制作のプロセスが格段に速くなった。

6. Runway（/AIを活用したビデオストーリーテリングと特殊効果に最適）

via Runway

現代のデザイナーには、ビジュアルの構想立案やビデオ編集から音声のクリーンアップ、時にはモーションのスクリプト作成まで、あらゆるやることが求められています。

しかし、タスクごとにツールを切り替えることは作業のフローを断ち、時間を浪費します。創造性が最高潮に達している時に、たった10秒の動画アニメーションを作成したり背景を削除したりするだけで、何時間もソフトウェア間を行き来するのは避けたいものです。

だからこそRunwayが際立っている。このタスク自動化ソフトウェアは、AIを活用したビデオ作成・編集、音声生成、視覚効果を単一の統合空間に集約。アイデアをテキストでスケッチすれば、即座にダイナミックな動画として可視化される。

フレームの調整が必要ですか？要素の入れ替え？ナレーションの追加？Runwayがすべてを一元管理します。

Runwayの主な機能

テキストプロンプト、画像、またはビデオ入力から映画のようなビデオを生成

テキスト読み上げ機能でリップシンク音声やカスタムオーディオを追加

モーションブラシで静止画像をアニメーションクリップに変換

/AI駆動ツールでビジュアルを編集、置換、ブレンド

ゲームやアニメーション向けの3Dテクスチャやアセットを作成する

ランウェイの制限事項

オフラインアクセス不可；安定したインターネット接続が必要です

画像生成の品質は主要競合他社に後れを取っている

長尺または高解像度のビデオプロジェクトには上位プランが必要となる場合があります

Runwayの価格設定

Free

スタンダード : ユーザーあたり月額15ドル

Pro : ユーザーあたり月額35ドル

無制限プラン*: ユーザーあたり月額95ドル

*企業: カスタム価格

ランウェイの評価とレビュー

G2 : レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

Runwayに関するユーザーの声

このG2ユーザーは次のように共有しています：

*RunwayMLは最高峰のAIツールの一つであり、その操作は極めて直感的です。特に画像/テキストからビデオを生成するツールは魔法の杖のように機能し、私のビデオ編集ワークフローへの組み込みが非常に容易です。

*RunwayMLは最高峰のAIツールの一つであり、その操作は極めて直感的です。特に画像/テキストからビデオを生成するツールは魔法の杖のように機能し、私のビデオ編集ワークフローへの組み込みが非常に容易です。

👀 豆知識:DeepMindの研究者たちは、StarCraft IIなどのゲームをプレイするAIエージェントを開発し、人間のプレイヤーが発見したことのないゲーム内のエクスプロイトを発見しました。

7. Adobe Firefly（Adobeエコシステム内のクリエイティブチームに最適）

via Adobe Firefly

Photoshop、Illustrator、Expressなどのツールを既に使用している場合、Adobe Fireflyは作業のフローを妨げることなくシームレスに統合されます。日常的に使用するアプリ内で直接、ビジュアルのモックアップ作成、キャンペーンのストーリーボード作成、コンテンツのローカライズを支援します。

ピッチデッキ用のビジュアルを数点生成したり、ビデオのトーンを保ちながら翻訳したりする必要はありませんか？Fireflyは洗練されたインターフェースと信頼性の高い出力で、それらを処理します。

さらに、制作現場を意識した設計で、複数のフォーマットをサポートするAIシステムを採用しながら、画像資産の商用利用における安全性を確保しています。

Adobe Fireflyの主な機能

テキストや画像のプロンプトから高品質な画像、ベクター画像、ショートビデオを生成

参照画像からスタイルや構造をマッチングし、カスタムアスペクト比を選択

Firefly Boardsで/AIを活用したムードボード作成とチームでのアイデア創出を実現

ビデオのトーンと口パクを保持したまま、20以上の言語へ翻訳

Scene to ImageとText to Videoでビデオエフェクト、空間イラスト、パッケージビジュアルを作成

Adobe Fireflyのリミット

有料プランでもビデオ生成は5秒にリミットされます

出力の微調整のためのネガティブプロンプトボックスやフォローアッププロンプト編集は不要です

画像内のテキスト生成は、しばしば信頼性が低いか歪んでいる

Adobe Firefly の価格

Free

Firefly Standard : ユーザーあたり月額9.99ドル

Firefly Pro : ユーザーあたり月額29.99ドル

Firefly Premium: 1ユーザーあたり月額199.99ドル

Adobe Fireflyの評価とレビュー

G2 : 4.57/5.0 (5件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

Adobe Fireflyに関するユーザーの声

このG2ユーザーは次のように述べています：

Adobe Fireflyは、特にAdobeのエコシステムに慣れている方にとって非常に直感的です。高度なデザインスキルがなくても、素早くアイデアを生成し、高品質なソーシャルメディアコンテンツを作成するのに役立つと感じています。

Adobe Fireflyは、特にAdobeのエコシステムに慣れている方にとって非常に直感的です。高度なデザインスキルがなくても、素早くアイデアを生成し、高品質なソーシャルメディアコンテンツを作成するのに役立つと感じています。

8. Figma /AI（組み込みAIによるリアルタイムデザインコラボレーションに最適）

via Figma

締切は、整理されたレイヤー名や不足しているアセット、静的なモックを待ってはくれません。Figma AIは、レイヤー名の変更や画像背景の削除といった反復ステップを省略し、真の製品課題の解決とユーザーの体験の向上に集中できるように支援します。

デザイナーはワンクリックで静的なUIをインタラクティブなプロトタイプに変換したり、リアルなプレースホルダーコンテンツを生成したり、ビジュアル検索でワークスペース全体から既存コンポーネントを見つけたりできます。

さらに、自動レイアウト提案や編集可能なAI生成画面といった機能により、アイデア創出から反復作業までの時間を大幅に短縮します。

Figma AIの主な機能

組み込みのデザインシステムを活用し、テキストプロンプトから編集可能なUIモックアップを生成

ワンクリックで静的なデザインを操作可能なプロトタイプに変換

レイヤーの自動リネームとプレースホルダーテキストのAI生成コンテンツへの置換

デザインファイル内の画像背景を瞬時に削除し、テキストを翻訳

アップロードした画像やスクリーンショットを基に、ビジュアル検索でアセットを見つけましょう

Figma AIの制限事項

一部の機能（AI生成UIなど）はベータ版であり、まだすべての地域で利用可能ではありません

生成されたデザインの初稿後の微調整のための高度な制御機能はありません

機能の信頼性は、プロンプトの複雑さや使用ケースによって異なる場合があります

Figma AIの価格

Free

プロフェッショナル : ユーザーあたり月額20ドル

Organization : ユーザーあたり月額55ドル

*企業: ユーザーあたり月額90ドル

Figma AIの評価とレビュー

G2 : 4.7/5.0 (1,200件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5.0 (810件以上のレビュー)

Figma AIに関するユーザーの声

このCapterraユーザーが輝いています：

Figmaのコンセプトは素晴らしいものです。開発プロセスにおいてコンテンツチームとデザインチームが分断されることなく、アプリケーション開発において協働することを支援するために作られました。

Figmaのコンセプトは素晴らしいものです。開発プロセスにおいてコンテンツチームとデザインチームが分断されることなく、アプリケーション開発において仕事をすることを支援するために作られました。

