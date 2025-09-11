2025年に採用を効率化する10の採用自動化ソフトウェア

現代の採用活動は、求人を掲載して待つだけではありません。候補者体験の向上に焦点を当て、より機敏な対応が求められています。競合他社に先んじて迅速に行動し、効率的に管理しながら適格な候補者を見つけ出す必要があります。

適切な採用自動化プラットフォームは、採用プロセスを変革し、優秀な人材の確保、候補者の管理、採用ワークフローの効率化を容易にします。

だからこそ、採用時間を短縮し、人材獲得の努力を強化する最高の採用自動化ソフトウェアを厳選したリストをご用意しました。

採用プロセスを簡素化する準備はできていますか？さっそく始めましょう。

ツール 最適な 主な機能 価格* ClickUp あらゆるサイズのチーム向け、採用プロセスの全工程にわたる追跡とコラボレーションを実現 カスタム採用ワークフロー、タスク自動化、AIを活用した求人要項 Freeプランあり；企業向けカスタム対応 Workable 中小規模チーム向けAI駆動型候補者発掘・採用ソリューション 200以上の求人ボードへの一括掲載、/AIによる履歴書スクリーニング、面接の自己スケジュール設定 月額169ドルから（最大20ユーザーまで） Greenhouse 中規模から企業チーム向けの体系化された採用と拡張可能なワークフロー カスタムワークフロー、候補者評価シート、DE&I（多様性・公平性・包摂性）追跡機能 カスタム価格設定 Zoho Recruit 人材紹介会社や人事チーム向けのカスタマイズ可能な採用自動化ソリューション AI候補者マッチング、履歴書解析、クライアント＆候補者ポータル Freeプランあり；有料プランは月額30ドルから Recruit CRM* 自動化を推進する中小規模の人材紹介会社 自動化、カンバンパイプライン、GPTを活用した求人要項 月額36ドルから Manatal 中小企業向け/AI搭載候補者発掘・情報充実化ソリューション AI候補者スコアリング、20以上のプラットフォームからの情報補完 月額19ドルから パラドックス 中規模から企業チーム向け会話型AI採用・自動化ソリューション 採用ステップ向け会話型/AI、多言語サポート カスタム価格設定 Fetcher 中小規模チーム向け/AI支援型候補者発掘・エンゲージメント /AIを活用した人材発掘、多様性に配慮した採用パイプライン、自動化された電子メールアプローチ 月額499ドルから SmartRecruiters 拡張性のある企業の採用自動化 AI面接スケジュール管理、CRM連携、柔軟なワークフロー カスタム価格設定 SeekOut 中規模から大規模企業向け/AI搭載候補者発掘・人材プランソリューション /AIソーシング、労働力分析、社内人材マーケットプレイス カスタム価格設定

*採用自動化ソフトウェアで重視すべきポイント

採用自動化ソフトウェアを選ぶ際には、派手なダッシュボードだけでは不十分です。公平な採用慣行を積極的に実現し、手作業なタスクを効率化し、適格な候補者をより迅速に見つけるのに役立つ機能に焦点を当てましょう。採用テクノロジー基盤に必須の機能は以下の通りです：

ワークフロー自動化 : タスクの割り当て、面接のスケジュール設定、コミュニケーションの自動化をわずか数クリックで実現

候補者マッチング*：/AI搭載ツールを活用し、事前定義された基準に基づいて候補者と求人要件をマッチングさせます

面接スケジューリング : 頻繁なやり取りなしで面接を自動調整

採用マーケティングツール*: 求人情報をプロモーションし、ターゲットを絞ったキャンペーンで優秀な人材を惹きつけましょう

自動化レポート作成機能 : 採用までの所要時間、採用チャネルの効果、候補者エンゲージメントに関するレポートをタイムリーに生成

候補者エンゲージメントツール : 採用プロセス全体を通じて応募者に情報を提供し、関心を維持します

CRMおよびATSとの連携: 手作業による煩雑なエントリーなしで候補者データを簡単に同期

最高峰の採用自動化ソフトウェア

ClickUpにおけるソフトウェア評価の方法 編集チームでは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。 ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。

候補者の発掘と選考を加速し、管理タスクを削減する先進的な採用自動化ツールで、ツールキットをアップグレードする時が来ました。最高の採用自動化ツールをご紹介します：

*ClickUp（採用プロセスの全工程追跡とコラボレーションに最適）

ClickUpでHRMの自動化を始めましょう ClickUp for HRチームで、採用からオンボーディング、業績評価まで、人事ワークフローをエンドツーエンドで自動化

ClickUpは、仕事のための「すべてを網羅する」アプリであり、カスタムワークフロー、候補者追跡、タスク自動化などを統合した究極のオールインワン採用管理プラットフォームです。

ClickUp for HRチームを活用すれば、反復タスクの自動化、候補者管理の効率化、詳細な応募者メモの保存を1つのアプリで実現できます。

まずはチーム専用の「採用」スペースを作成しましょう。これが採用パイプライン、職務内容、候補者評価など、すべての情報の統一管理拠点となります。

ClickUp採用候補者テンプレートを追加すると、フォルダが作成され、各部門や募集役割ごとにリストが生成されます。その後、各候補者ごとにClickUpタスクを作成でき、採用プロセス全体を通じて動的に追跡可能な記録として機能します。

ClickUpのカスタムタスクステータスで採用パイプラインを追跡

このテンプレートは、応募者の構造化されたパイプラインビューを提供し、「提出済み」「電話面接」「内定」「採用」などのカスタムタスクステータスを備えています。また、履歴書、採用担当者メモ、面接結果を記録するための事前構築済みフィールドも付属しています。履歴書やポートフォリオリンクを候補者タスクに直接添付ファイルすることも可能で、応募者間の比較をシームレスに行えます。

ClickUp採用アクションプランテンプレートと組み合わせてご利用ください。採用チームが採用サイクル全体で明確なタイムラインを設定し、責任を割り当てるのに役立ちます。ソーシング、スクリーニング、面接、オンボーディングのタスクリストに加え、ClickUp自動化ルールにより、どのステップも見落とすことなく確実に進められます。

候補者を自動的に各フェーズへ進め、次のタスクを割り当て、リマインダーを送信、またはフォローアップをトリガー。採用ワークフローを一貫性と効率性で維持します。組み込みのタイムラインで進捗を一目で把握し、採用遅延の原因となるボトルネックを事前に発見。

カスタムClickUp自動化を設定し、候補者をパイプラインで進捗管理、チームへのタスク割り当て、リマインダーやフォローアップの自動送信を実現しましょう

プラットフォーム内では、ClickUp Docsが候補者メモ、面接フィードバック、共有評価の集中管理ハブとして機能します。一方、ClickUp Brainは、求人要項の即時作成、応募書類を要約する、そして面接質問を生成することで、採用担当者の時間を大幅に節約します。

ClickUp Brainの文脈認識AIで、求人要項の作成、履歴書を要約する、候補者プロフィール分析などを実現

採用活動でAIを活用する方法をもっと知りたいですか？当社のベストなアドバイスをご紹介します：

*ClickUpの主な機能

採用候補者を各フェーズへ進めるためのカスタム採用ワークフローを作成

事前構築済みの 応募者追跡テンプレート を活用し、構造化された採用パイプラインを簡単に構築

ノーコードのタスク自動化を導入し、面接のスケジュール設定やフォローアップを自動化しましょう

ドキュメントを活用して共同編集可能なメモや候補者プロフィールを作成し、リアルタイムで更新・バージョンによる復元が可能です

*ClickUpの制限事項

機能セットは小規模チームにとって圧倒的になりかねません

カスタムオプションには学習曲線が必要となる場合があります

*ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー*

G2: 4.7/5 (10,200件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,400件以上のレビュー)

*実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

G2ユーザーの声を紹介します：

ClickUpはマーケティング、営業、財務、採用、コンテンツ…ほぼ全ての部門の問題を解決します。営業スクリプトはClickUp内に組み込まれています。新規顧客のオンボーディングはClickUp自動化から自動取得されます。Googleフォームを作成するユーザーにはタスクが自動生成されます。タスクに時間がかかりすぎると、担当者にアラートが届きます。機能は数えきれません。ClickUpはあらゆる場所で、すべてを、同時に実現します。そして今、ClickUp AIが…驚異的です。ミーティングの文字起こし（その他多数）を要約しています。

ClickUpはマーケティング、営業、財務、採用、コンテンツ…ほぼ全ての部門の問題を解決します。営業スクリプトはClickUp内に組み込まれています。新規顧客のオンボーディングはClickUp自動化から自動取得されます。Googleフォームを作成するユーザーにはタスクが自動生成されます。タスクに時間がかかりすぎると、担当者にアラートが届きます。機能は数えきれません。ClickUpはあらゆる場所で、すべてを、同時に実現します。そして今、ClickUp AIが…驚異的です。ミーティングの文字起こし（その他多数）を要約しています。

via Workable

Workableは、トップ人材を見逃さずに迅速に採用を進めたい採用チームのために設計されています。強力なソーシング機能、AIを活用した候補者マッチング、効率化された応募者追跡を1つのシステムに統合することで、採用自動化ソフトウェア市場において際立った存在となっています。

ワンクリックで200以上の求人ボードに募集を掲載し、4億件以上のプロフィールデータベースを活用して潜在的な候補者を迅速に見つけ出せます。自動化された履歴書スクリーニング、自己スケジュール型面接、/AI生成の求人説明文により、反復タスクを大幅に削減。これにより、事務仕事に埋もれることなく、最適な候補者選びに集中できます。

Workableの主な機能

/AI駆動型履歴書解析と評価シートのテキスト精緻化を活用し、評価を標準化して候補者審査を改善しましょう

採用プロセス全体を通じて候補者と採用チームメンバーに情報を提供するため、自動電子メール通知を設定しましょう

カレンダー同期による自己スケジュール設定面接を提供し、調整を迅速化

Workableなリミット

一部のAI機能は上位価格帯でのみ利用可能です

レポート作成のカスタムは、スタンドアロンのBIツールと比較するとリミットを感じられる場合があります

ワークアブルの価格設定

スタンダードプラン: 最大20ユーザーまで 月額299ドル

プレミアプラン: 最大20ユーザーまで 月額599ドル

Workableの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (650件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (600件以上のレビュー)

実際のユーザーはWorkableについてどう評価しているのか？*

Capterraのレビューにはこう書かれています：

UIは優れており、AIヘルプセンターは非常にサポートが充実しています。公式電子メールと接続することで候補者との面接をスケジュール可能です…ただしデータ量が多い場合、ポータルが重くなることがあります。次のページをバッファリングして再読み込みするのに10秒以上かかる場合があります

UIは優れており、AIヘルプセンターは非常にサポートが充実しています。公式電子メールと接続することで候補者との面接をスケジュール可能です…ただしデータ量が多い場合、ポータルが重くなることがあります。次のページをバッファリングして再読み込みするのに10秒以上かかる場合があります

3. Greenhouse（構造化された採用と拡張可能なワークフローに最適）

via Greenhouse

Greenhouseは構造化された採用アプローチで採用ソフトウェアスペースにおいて際立っています。正確さと公平性を保ちながら規模拡大を支援します。採用判断を直感に委ねるのではなく、ソーシングからオンボーディングまでの全フェーズに一貫性を組み込みます。

カスタムワークフローの設定、チーム評価を統一するスコアカードの利用、面接スケジュールの自動化に活用できます。基本的な応募追跡システムを超え、深い連携機能、強力なDE&Iツール、詳細なレポート作成機能により、採用判断を強化し、長期的な人材の成功を推進します。

Greenhouseの主な機能

カスタムワークフローと面接キットで構造化された採用プロセスを構築

候補者評価シートを活用し、フィードバックを統一して一貫性のある情報に基づいた意思決定を実現しましょう

LinkedIn、Indeed、ZipRecruiterなど500以上の事前構築済み連携機能でデータを同期し、ワークフローを効率化

Greenhouseの制限事項

ユーザーからは、レポート作成機能が操作しづらいとの報告があります

プラットフォーム経由で送信される電子メールが、候補者の迷惑電子メールフォルダに振り分けられる場合があります

Greenhouseの価格設定

カスタム価格設定

Greenhouseの評価とレビュー

G2: 4. 4/5 (3,300件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (730件以上のレビュー)

*実際のユーザーはGreenhouseについてどう評価しているのか？

G2ユーザーのGreenhouseについてこう語っています：

カスタマイズ性が豊富で、習得・操作が容易なインターフェースが気に入っています。採用チームに合わせて製品を柔軟に仕事できる点と、同時に適切な習慣や記録管理を促進してくれる点が特に優れています。

カスタマイズ性が豊富で、習得・操作が容易なインターフェースが気に入っています。採用チームに合わせて製品を柔軟に仕事できる点と、同時に適切な習慣や記録管理を促進してくれる点が特に優れています。

4. Zoho Recruit（人材派遣会社や人事チーム向けのカスタマイズ可能な採用自動化に最適）

via Zoho Recruit

Zoho RecruitはATSとCRMを統合したツールで、スピード・拡張性・柔軟性を強化。ワンクリックで75以上の求人ボードに一括掲載、カスタムフェーズで人材プール全体を管理、候補者発掘から入社手続きまで採用プロセスを自動化できます。

AIを活用した候補者マッチングと履歴書解析機能でスクリーニングを簡素化。クライアントポータルと候補者ポータルにより、採用プロセス双方の可視性を確保。高度なカスタマイズオプション、派遣スタッフサポート、リモート採用機能により、Zoho Recruitは硬直的なシステムを押し付けるのではなく、貴社の採用ワークフローに適応します。

Zoho Recruitの主な機能

Zoho Recruitの/AIアシスタント「Zia」を活用し、候補者と求人をマッチングさせ、適合スコアを生成することで候補者エンゲージメントを向上させましょう

専用ポータルを通じてクライアントと候補者を簡単に管理

カレンダー予約機能で面接スケジューリングを簡素化。候補者が時間帯を選択できるため、スケジュール調整の衝突や手動作業の作業負荷を軽減します

Zoho Recruitの制限事項

モバイルアプリの機能は、ウェブバージョンと比べると基本的なものと感じられる場合があります

高度なカスタムには技術サポートが必要となる場合があります

*Zoho Recruitの価格

Free Forever*

スタンダード: 30ドル/ユーザー

プロフェッショナル版: 60ドル/ユーザー

*企業: 90ドル/ユーザー

Zoho Recruitの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (1,790件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (1,070件以上のレビュー)

Zoho Recruitについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？*

Capterraユーザーは、このツールは若干高価な場合があるとレポート作成していますが、それでもなお：

優れたオールインワンの求人掲示板と履歴書管理プラットフォーム。当社には大規模な人事チームはありませんが、Zoho Recruitにより少人数のチームが最も得意とするやること非常に効率的に遂行できています！採用プラットフォームに求める機能がZoho Recruitに不足しているものは一つもありません！

優れたオールインワンの求人掲示板と履歴書管理プラットフォーム。当社には大規模な人事チームはありませんが、Zoho Recruitにより少人数の人事チームが最も得意とする業務を非常に効率的に遂行できています！採用プラットフォームに求める機能がZoho Recruitに不足しているものは一つもありません！

5. Recruit CRM（自動化主導型採用代理店に最適）

via Recruit CRM

Recruit CRMは、人材派遣会社やエグゼクティブサーチ企業向けに特別に設計された、ATS（採用管理システム）とCRM機能を統合した単一の採用自動化ソフトウェアです。バイメトリックスコアリングシステムを採用したこの採用CRMは、強力なワークフロー自動化、/AIによる履歴書解析、高度な候補者マッチングにより、煩雑な手作業を排除します。

LinkedInから直接候補者を発掘し、カンバンボードで採用パイプラインを視覚的に管理。候補者がワンクリックでプロフィール更新することも可能です。さらに、GPTを活用した求人要項や電子メールテンプレートによる自動生成により、スプレッドシートの管理に追われることなく、トップ人材の獲得に集中できる時間を増やせます。

Recruit CRMの主な機能

事前作成済みテンプレートを使用するか、特定の採用ニーズに合わせてワークフローをカスタムできます

停滞した候補者や求人進捗状況に対する事前アラートを受け取り、タイムリーな介入と勢いを確保しましょう

大量のデータを管理しパフォーマンスを最適化するため、バッチ処理を導入する

*採用CRMのリミット

一括テキスト送信と高度なレポート作成は、上位の価格帯でのみ利用可能です

一部のユーザーからは、LinkedIn連携における同期の問題が時折発生するとレポート作成されています

*Recruit CRMの価格

プロ版： 月額100ドル（ユーザーあたり）

ビジネスプラン: ユーザーあたり月額125ドルから

企業: ユーザーあたり月額165ドルから（年額請求）

*リクルートCRMの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (80件以上のレビュー)

Capterra: 4.9/5 (430件以上のレビュー)

*実際のユーザーはRecruit CRMについてどう評価しているのか？

G2ユーザーの声を紹介します：

Recruit CRM & ATSは非常に使いやすく、採用業務を効率化するために必要なすべてのツールを備えています——自動化、連携機能、カスタマイズ可能なワークフロー。

Recruit CRM & ATSは非常に使いやすく、採用業務を効率化するために必要なすべてのツールを備えています——自動化、連携機能、カスタマイズ可能なワークフロー。

💡 プロの秘訣：採用プロセスに合わせて自動化ワークフローを常にカスタムしましょう。既成の設定が最適であることは稀です。候補者スクリーニングの質問内容、電子メール送信タイミング、トリガー条件を調整し、より良い結果を得てください。

via Manatal

AI搭載の採用自動化ツール「Manatal」は、採用プロセスを強化し、よりスマートな人材発掘、迅速な選考、効果的な候補者配置を実現します。単なる履歴書解析を超え、20以上のソーシャルメディアプラットフォームからデータを収集して候補者プロフィールに充実させるため、採用担当者は追加の仕事なしで360度のビューを獲得できます。

2,500以上の求人サイトへの一括掲載、候補者評価の自動化、ブランド化されたキャリアページを迅速に構築可能です。Manatalの直感的なパイプライン管理、カスタマイズ可能なカンバンボード、/AIによる推薦機能により、大量採用の管理を拡張性と個別対応の両立を実現。煩雑なセットアップや分かりにくいUIに邪魔されることはありません。

Manatalの主な機能

ドラッグ＆ドロップインターフェースで、様々な採用プロセスに合わせたワークフローを簡単に作成できます

主要業績評価指標を追跡し、ボトルネックを特定して採用戦略を最適化する

コードなしでキャリアページをカスタムし、雇用主ブランディングを強化しましょう

Manatalの制限事項

採用フェーズ間の候補者とのコミュニケーションにおける自動化はリミット

一部の高度なCRM機能には手動セットアップが必要です

Manatalの価格設定

プロフェッショナル : ユーザーあたり月額19ドル

*企業: ユーザーあたり月額39ドル

企業プラス*：ユーザーあたり月額59ドル

カスタムプラン：個別見積もり

マナタルの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (140件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (130件以上のレビュー)

Manatalについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？

G2ユーザーの声を紹介します：

Manatalには、Chrome拡張機能など優れた機能があり、チームがATSに既に追加されたプロフィールを特定するのに役立ちます。また、カスタマイズ可能な採用ページも提供しています。

Manatalには、Chrome拡張機能など優れた機能があり、チームがATSに既に追加されたプロフィールを特定するのに役立ちます。また、カスタマイズ可能な採用情報ページも提供しています。

7. Paradox（会話AI採用・自動化に最適）

via Paradox

パラドックスは会話型AIを活用し、採用キャンペーンを最初から最後まで自動化することで、従来の採用手法を根本から変革します。煩雑なダッシュボード操作に煩わされることなく、AIアシスタント「オリビア」が求人検索、書類選考、面接調整、候補者準備、オンボーディングまでを、チャットやテキストによるシンプルな会話で全て代行します。

煩雑なATSワークフローを迅速かつシームレスなやり取りに変革し、候補者の関与を維持しながら採用担当者の手タスクを削減します。候補者発掘、イベント管理、オファー作成のいずれに課題があっても、Paradoxは採用担当者が時間を確保し、ソフトウェアとの戦いでなく関係構築に集中できるよう支援します。

Paradoxの主な機能

100以上の言語で潜在的な候補者と即座に接続し、関与を深めましょう

会話フローを通じてオファーレターやオンボーディング書類を生成

/AIによる調整機能で、採用イベントをオンラインまたは対面形式で効率的に運営

パラドックスのリミット事項

無料試用版では、強力なパイプライン管理を必要とする採用担当者向けに、リミットなATS機能を提供します

逆説的価格設定

カスタム価格設定

Paradoxの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (30件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

*Paradoxについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2レビュアーの共有：

Paradoxの最も気に入っている点は、本当に時間を節約できることです。応募者への手動連絡や、当社のニーズに合う人材をフィルタリングする手間がなくなりました…操作性がもう少し向上すればと思います。ただし、使い方を理解すれば次第に楽になるでしょう。

Paradoxの最も気に入っている点は、本当に時間を節約できることです。応募者への手動連絡や、当社のニーズに合う人材をフィルタリングする手間がなくなりました…操作性がもう少し向上すればと思います。ただし、使い方を理解すれば次第に楽になるでしょう。

✨ ボーナスヒント：採用パイプラインでどのフェーズで離脱率が最も高いか？どの採用経路が優秀な候補者を最も多くもたらすか？自動化分析を活用して傾向を明らかにし、データに基づいて最適な選択を導きましょう。

via Fetcher

フェッチャーは採用自動化ソフトウェアにおいて、人間的な配慮と/AIを融合させます。複数の求人ボードやデータベースに何時間も費やす代わりに、AIが厳選した候補者グループを、貴社の具体的な採用ニーズに合わせて提供します。

フェッチャーは自動化された電子メールキャンペーンでアプローチをパーソナライズし、真のエンゲージメントを促進。強力な人材パイプラインの構築を加速します。多様性基準、柔軟な自動化、ソーシングモード、スマート分析により、野心的な採用目標に沿って成長する競争優位性を獲得できます。

フェッチャーの主な機能

Fetcherの分析ダッシュボードを活用し、人材発掘の効果、候補者エンゲージメント、チームのパフォーマンスを監視しましょう

リアルタイムの採用活動データとエンゲージメントデータを活用し、最適化された採用判断を実現しましょう

採用管理システム（ATS）、顧客管理システム（CRM）、電子メールシステムと簡単に連携できます

フェッチャーの制限事項

アウトソーシングに適しており、完全な応募者追跡システムではありません

小規模チームで大量採用が必要な場合、価格が高くなる可能性があります

*Fetcherの価格

Growth: 月額499ドル

Amplify: 月額849ドル

Fetcherの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (20件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (30件以上のレビュー)

*Paradoxについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2ユーザーの声を紹介します：

Fetcher.aiは当社の人材紹介事業に革命をもたらしました。以前は候補者の手動検索に何時間も費やしていましたが、Fetcher導入後は全てのポジションを簡単に埋めることができました。AIは時間とともに賢くなり、実際に適した高品質な候補者を送ってくれるため、無限の履歴書を選別する必要はもうありません。

Fetcher.aiは当社の人材紹介事業に革命をもたらしました。以前は候補者の手動検索に何時間も費やしていましたが、Fetcher導入後は全てのポジションを簡単に埋めることができました。AIは時間とともに賢くなり、実際に適した高品質な候補者を送ってくれるため、無限の履歴書を選別する必要はもうありません。

➡️ 詳細はこちら：採用チーム向けベストAI採用ツール

9. SmartRecruiters（拡張性の高い企業向け採用自動化に最適）

via SmartRecruiters

SmartRecruitersは大規模な採用自動化を実現する設計で、スマートなATSと/AIツールを融合し、迅速な採用判断を促進します。AIアシスタント「ウィンストン」が面接調整・内定通知・オンボーディングを自動化し、スタートアップからグローバル企業まで柔軟なワークフローを提供します。

SmartRecruitersは、Zoom、LinkedIn、DocuSignなど、既に利用中のプラットフォームとも連携可能です。これによりチーム間の連携が円滑になり、採用プロセス全体を通じて候補者との関わりを強化します。

SmartRecruitersの主な機能

チーム固有の採用ニーズに合わせた設定可能なワークフローを作成

より迅速かつ戦略的に行動するための提案と洞察を得る

候補者発掘、CRM、評価、採用マーケティングを一元管理

SmartRecruitersの制限事項

高度なレポート作成機能には追加のセットアップが必要な場合があります

カスタマーサポートへのアクセスは複雑で時間がかかる場合があります

SmartRecruitersの料金体系

カスタム価格設定

SmartRecruitersの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (490件以上のレビュー)

Capterra: 4.2/5 (140件以上のレビュー)

*SmartRecruitersについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

Capterraユーザーの声：

直感的なプラットフォーム設計により、採用担当者、リクルーター、さらには候補者までもが同じページに容易に行えます。さらに、複雑なビジネスプロセスに合わせたワークフローのカスタムが可能な柔軟性は大きな強みです。

このプラットフォームは直感的で、採用担当者、リクルーター、さらには候補者までもが同じページにたどり着くことが容易になります。さらに、複雑なビジネスプロセスに合わせてワークフローをカスタムできる柔軟性は大きな強みです。

via SeekOut

SeekOutは採用自動化ソフトウェアの強力な武器を提供します。深い人材発掘機能と人材管理ツールを単一の統合プラットフォームに統合。厳しい採用課題に対応するために設計されています——クリアされた人材の発掘、ニッチな技術役割の補充、多様な採用パイプラインの構築など、あらゆるニーズに対応します。

AI搭載の検索機能、パーソナライズされたメッセージ、7億5000万以上の公開プロフィールが対象となる労働力分析により、適切な人材をより迅速に見つけられます。さらに、人材マーケットプレイスは社内異動を促進し、企業が単に採用するだけでなく、労働力を成長させ維持することを支援します。

SeekOutの主な機能

カスタムソーシング基準で多様な候補者パイプラインを構築

外部候補者データを社内人事システムと接続し、より効果的な 人事プラン を実現

組み込み型人材マーケットプレイスで従業員の成長と社内異動を促進

SeekOutの制限事項

人員プランなどの機能は、より詳細なセットアップと統合が必要です

一部のユーザーからは、候補者のLinkedInプロフィールと一致しない誤ったデータがレポート作成されています

SeekOutの価格設定

カスタム価格設定

SeekOutの評価とレビュー

G2 : 4.5/5 (750件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (180件以上のレビュー)

*実際のユーザーはSeekOutについてどう評価しているのか？

G2ユーザーの声を紹介します：

1年半以上にわたりSeekoutを活用してきましたが、このツールは当社の検索機能を向上させています。通常、ニッチな役割や非常に複雑なスキルを要する案件を担当しますが、検索を開始する際には常にSeekoutを第一選択肢としています。非常に使いやすく、優れた専門家向けオプションや医療分野向けオプションを備えており、当社の主要目標の一つであるダイバーシティの推進と支援に役立てています。

1年半以上にわたりSeekoutを活用してきましたが、このツールは当社の検索機能を向上させています。通常、ニッチな役割や非常に複雑なスキルを要する案件を担当しますが、検索を開始する際には常にSeekoutを第一選択肢としています。非常に使いやすく、優れた専門家向けオプションや医療分野向けオプションを備えており、当社の主要目標の一つであるダイバーシティの推進と支援に役立てています。

*ClickUpで採用ワークフローを強化

現代の採用活動にはスピード、組織力、そして候補者体験への鋭い焦点が求められます。適切な自動化ソフトウェアは採用担当者に優位性をもたらします。人材の発掘、応募管理、面接調整のいずれにおいても、最新の採用自動化ツールは煩雑な作業を排除し、より優れた人材をより迅速かつスマートに採用することを可能にします。

ClickUpの統合型AIワークスペースがすべてを実現：カスタム採用ワークフロー、AI生成の求人要項、自動化された面接スケジュール管理、一元化されたチームコラボレーション。プラットフォーム間の移動やフォローアップ漏れはもう不要——最初から最後まで効率化された採用プロセスを実現します。

採用方法を変革する準備はできていますか？

👉 今すぐClickUpに登録！