2025年版 トップ11 /AI音声アシスタント

AI音声アシスタントとの会話は、自分が思っていた以上に頻繁に行うようになりました。簡単なリマインダー、タスク中にメッセージの下書き、別のタブを開かずに詳細情報を表示する——これらは今や、私の仕事の日々を乗り切る方法の一部となっています。
完璧とは言えないが、これを使うことで十分な時間と労力を節約できるため、仕事なしで過ごすよりも使い続けたいと思う。いくつか試した結果、プロフェッショナルな設定で役立つものを絞り込んだ。
本記事では、明確なコミュニケーションと迅速なワークフローを重視するチーム・代理店・ビジネス向けに、業務を円滑化する11のAI音声アシスタントを共有します。🔊
主要/AI音声アシスタント一覧
主要/AI音声アシスタントの比較を簡単にご紹介します。🧑💻
|ツール*
|最適なのは
|主な機能
|価格*
|ClickUp
|個人、チーム、企業向けのAI音声駆動型タスク管理と生産性向上ソリューション
|ClickUpのテキスト入力機能（Brain MAX搭載）、自動応答エージェント、SyncUp通話連携、AIノートテイカー、チャットからタスク化、文脈に応じたQ&A
|Free Forever；企業向けカスタム対応
|Otter.ai*
|フリーランス、中小企業、ハイブリッドチームのためのミーティング文字起こしとスマートなメモ
|リアルタイム文字起こし、話者識別、キーワード検索、自動要約、カレンダー同期
|Free；有料プランはユーザーあたり月額16.99ドルから
|Siri
|Appleユーザー向け音声操作による生産性向上ツール（個人・家族向け）
|ハンズフリーメッセージング、場所に基づくリマインダー、パーソナルアシスタント機能、デバイス連携
|Free
|Google アシスタント*
|個人ユーザーとAndroidユーザーのためのスマートホームと検索自動化
|音声プロフィール、リアルタイム翻訳、デュプレックス通話、カレンダー、スマートデバイス制御
|Free
|Alexa for Business*
|企業オフィスや大規模チーム向けのプロフェッショナル音声アシスタント
|会議室予約、カスタムスキル、Salesforce/ServiceNow連携、タスクリマインダー
|カスタム価格設定
|Retell AI*
|中小企業および顧客対応チーム向けAI電話対応・スケジュール管理
|リアルタイム感情分析、CRM連携、予約管理、通話分析
|カスタム価格設定
|Bixby Voice*
|Samsungデバイスユーザーの音声ナビゲーションと生産性向上
|画面上での操作、スマートルーティン、ホームデバイスの制御、予測提案
|Free
|PolyAI
|企業向けコンタクトセンター向け、人間のようなカスタマーサポート自動化
|オーダーメイド音声/AI開発、アカウント認証、CRM連携、通話ルーティング
|カスタム価格設定
|Spitch
|規制産業向け多言語コンタクトセンターのための音声/AI自動化ソリューション
|音声分析、地域方言サポート、リアルタイムエージェント支援、オムニチャネル統合
|カスタム価格設定
|Fireflies.ai*
|営業、マーケティング、カスタマーチーム向けのミーティング分析とコーチングインサイト
|感情分析、CRM更新、通話/リスニングメトリクス、キーワードアラート、ミーティング評価シート
|無料；有料プランはユーザーあたり月額18ドルから
|Lindy /AI
|個人事業主、チーム、代理店向けのパーソナライズされた音声ワークフロー自動化
|電子メール→カレンダートリガー、音声メモ→アクションアイテム変換、学習型設定、適応型AI
|Free（400クレジット）；有料プランは月額49.99ドルから
/AI音声アシスタントとは？
AI音声アシスタントは、音声コマンドをアクションに変換することで仕事の易化を実現します。リマインダーの管理、メモの取り込み、必要な時の詳細情報の呼び出し、他のタスクが進行中のままメッセージ送信などを行います。
AIを搭載しているため、アシスタントは文脈を理解し、私の仕事のパターンに適応します。これにより、基本的な音声ツールよりもはるかに信頼性が高くなります。
🧠豆知識：2011年にAppleがSiriを発表した際、その基盤にはDARPA（米国防高等研究計画局）が資金提供した軍事用/AI研究技術が採用されていました。当初この技術は複雑な問題解決を目的としており、アラーム設定や駄洒落を言うためのものではありませんでした。
/AI音声アシスタントを選ぶ際のポイントとは？
AI音声アシスタントにおいて私が最も重視する機能は以下の通りです：
- 精度: 早口で話したり騒がしいスペースでも、最初の言葉で正確に認識してほしい
- 連携機能: 既に日常的に使用しているツール（カレンダー、プロジェクトボード、CRMシステムなど）と接続できることが必須です
- *データセキュリティ：私が使用するAI音声アシスタントは、クライアントとビジネスデータを確実に保護する必要があります
- 使いやすさ：操作が煩雑だったり作業が遅くなるようなら、すぐに使わなくなる
- 実用的な機能：ミーティングの要約、多言語サポート、自動化など、実際の場面で時間を節約してくれる機能
- パーソナライゼーション: 時間の経過とともに、私の仕事方に適応し、コマンドがよりスマートで自然な感覚になることを望みます
- クロスデバイス対応： スマートフォン、ノートパソコン、スマートスピーカーからアクセス可能。どこにいても「すべて」が consistentな環境を維持
最高の/AI音声アシスタント
それでは、厳選した最高のAI音声アシスタントをご紹介します。👇
ClickUpにおけるソフトウェア評価方法
1. ClickUp（ワークフロー内でのAI音声統合に最適なチーム向けソリューション）
私の日々は目まぐるしく、そのペースについていけるAI音声アシスタントが必要です。ClickUpは、私のワークフローに自然に組み込まれる3つのツールを提供することでそれを実現します。ClickUpは統合型AIワークスペースを提供し、私のメモ、ドキュメント、チャット、タスクがすべて1つのプラットフォーム上でリアルタイムに連携します。🔁
アイデアをタイプする代わりに、声で伝えましょう
私は考えるのがタイピングより速く、ClickUp Talk to Textで声に出すことで大幅な時間短縮を実現しています。 Brain MAXを使用すると平均で4倍のコンテンツを捕捉でき、毎日ほぼ1時間を解放できます。
その方法は以下の通りです：
- Brain MAXデスクトップアプリを開く
- fn鍵（またはカスタムショートカット）を長押しして音声の録音を開始（またはマイクアイコンをクリック）
- 追加したい内容を音声入力。ClickUpのコメント欄、タスク、その他のテキストフィールドに直接指示できます。例：「金曜までに最新レポートを確認するタスクを作成」「コメントを追加：導入セクションを更新してください」
- 録音停止時（鍵を離すか「停止」をクリック）、音声は即座にテキストへ変換され、ClickUp AIによりBrain MAX検索バーまたは録音元の任意の場所へ貼り付けられます。
- ClickUpワークスペース内のどこでも（タスクタイトル、説明、コメント、ドキュメント、チャットなど）、文字起こしを確認したり、録音を再生したり、音声ファイルをエクスポートしたりできます。
私が毎日活用している例をご紹介します：製品ローンチ電子メールの原稿を作成する際、私はラフ案を声に出して読み上げました。
10分以内に、ClickUp Docsに1ページ分のテキストを完成させました。通常なら、これだけの文章を入力するのに40分近くかかっていたでしょう。草案は洗練されていませんでしたが、具体的な形があることで編集作業が格段に楽になりました。
音声テキスト入力機能の使い方をこのビデオで詳細はこちら
チームミーティングでは、私はよく「水曜日締切の最終QAテストタスクを作成」と言うと、AIボイスレコーダーがそれを直接QAリストに追加します。
💡 特典：音声テキスト変換機能に加え、Brain MAXでは以下の機能も提供：
- ClickUp、Google Drive、GitHub、OneDrive、SharePoint、接続済みアプリ全体、そしてウェブを瞬時に音声検索。ファイル、ドキュメント、添付ファイルを声だけで見つけ出せます。
- ChatGPT、Claude、GeminiといったプレミアムAIツールを、あなたのワークフローを理解する単一の文脈認識型企業対応音声アシスタントで活用しましょう。
- ハンズフリーで文書作成、タスク割り当て、プロジェクト管理を実現し、生産性とコラボレーションを向上させます
ClickUp Brain MAXを試してみてください——あなたの仕事を理解するからこそ、真にあなたを理解するAIスーパーアプリです。AIツールの乱立に別れを告げ、声で仕事を完了させ、文書を作成し、チームメンバーにタスクを割り当てましょう。
ミーティング中のAIメモ取り
ClickUp AI Notetakerは、ワークスペース内で直接音声入力をキャプチャ、要約する、そして整理します。会話内容をClickUpタスクに変換するのに最適です。
移動中のミーティングをこなす方にとって、プロジェクト管理と深く連携したAI音声アシスタントを求める方に最適です。
AIエージェントで更新作業を負担から解放
最も驚いたのは、ClickUpオートパイロットエージェントが日常的な更新作業でどれほど時間を節約してくれたかです。以前は要約の作成や同じ質問への回答に1日の大半を費やしていました。今ではエージェントがClickUpチャット内のプロジェクトチャネルでその処理を代行してくれます。
私が常に頼りにしているもの：
- ウィークリーレポートエージェントは毎週金曜日にリーダーシップ向けに簡潔なプロジェクト要約を投稿するため、別途電子メールを作成する必要がなくなりました。
- デイリーレポートエージェントは毎朝ダイジェストを共有し、私がステータスやアカウントの更新を繰り返し説明することなく、チームが連携して一日を始めるのを支援します。
- チーム StandUp Agentは全員の更新情報を収集し、1つのメモにまとめて投稿します。これにより、毎日のStandUpミーティングを15分から5分に短縮しました。
- 自動応答エージェントは、誰かが「QAテスト担当者は誰ですか？」や「ランディングページの納期はいつですか？」といった質問をすると、チャネル内で自動的に返信します。
クライアントとの通話用にカスタムオートパイロットエージェント も構築しました.
ミーティングメモをドキュメントに保存すると、即座に各フォローアップタスクが自動生成され、適切な所有者を割り当て、期限を設定します。以前は手動でメモを確認するのに20分もかかっていました。今では、ミーティング終了電子メールを送信する前に、タスクは既に稼働状態になっています。
ClickUpの主な機能
- 素早く答えを見つける：ClickUp Brain MAXを活用し、タスク、ドキュメント、接続アプリから文脈を抽出。例えば「ランディングページに残っているものは？」と質問すれば即座に回答が得られます
- ミーティングの詳細を見逃さない：ClickUpのAIノートテイカーを有効化してZoom、Google Meet、Teamsに参加し、通話を録音。文字起こし、要約、アクションアイテムを直接ドキュメントに保存します。
- 会話を検索可能な文字起こしに変換：文字起こし機能で全ての通話を簡単に振り返れるように。録音全体を再生し直さずとも、発言者や発言内容の確認、次のステップの抽出が可能です。
- タスク特化型質問を投げかけよう：ClickUpのコンテキストQ&Aを活用し、更新情報を追いかけることなくClickUpワークスペース内で直接、期限・所有者・障害要因を確認できます
- クイッククリップを共有：ClickUp Clipsで短い音声やビデオクリップを録音。非同期更新や簡単な説明に最適で、ワークフローの文脈を崩しません
- 仕事中にリアルタイムで会話：ClickUp ChatでタスクやDocsが存在する場所でプロジェクトを議論し、メッセージをタスクに変換
- ライブ通話に参加：ClickUp Chat内でSyncUpを開始し、対面通話・画面共有・タスクリンクを実現。ミーティング終了後はAIが自動的に要約とアクションアイテムを投稿します
ClickUpの制限事項
- Teamsは、ワークフローが円滑に稼働する前に、セットアップやカスタムに時間を費やす必要があることが多い
ClickUpの料金プラン
ClickUpの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (10,385件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)
実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのでしょうか？
このG2レビューがすべてを物語っています：
新型Brain MAXは私の生産性を大幅に向上させました。高度な推論モデルを含む複数のAIモデルを手頃な価格で利用できるため、すべてを一つのプラットフォームに集約するのが容易です。音声テキスト変換、タスク自動化、他アプリとの連携といった機能により、ワークフローはよりスムーズでスマートになりました。
📖 こちらもご覧ください：ClickUp AIを活用して生産性と効率性を高める方法
2. Otter.ai（ミーティングの文字起こしとメモ取りに最適）
初めてOtter.aiを試したのは、クライアントとの混乱した通話中でした。皆が同時に話し合う中、AI音声アシスタントは全てを録音し、リアルタイム字幕を生成。誰かが文の途中で接続が切れても、その内容を補完してくれました。
特に注目したのは、異なる発言者を自動でタグ付けしタイムスタンプを生成する機能。後から誰が何を言ったのかを簡単に整理できました。このプラットフォームはミーティングのパターンを学習し、異なる通話間で繰り返し登場するトピックを抽出します——文字起こしツールに通常期待しない機能です。
Otter.aiの主な機能
- Zoom、Microsoft Teams、Google Meetなど、異なるビデオプラットフォーム間で複数の会話を同時に録音
- 特定のキーワードやフレーズを使用して、数か月分のミーティング録音を検索し、正確な瞬間が置かれている場所を見つけ出せます。
- 議論から重要な決定事項、期限、フォローアップタスクを抽出する自動化されたミーティング要約を生成します
- 音声品質の問題が発生しても参加者が内容を追えるよう、チームメンバーとライブ文字起こしリンクを共有しましょう
Otter.aiの制限事項
- 強い訛りや背景騒音があると文字起こしの精度が低下します
- 複数の人が同時に話すと、話者識別が失敗します
- AIメモツールのFreeプランでは、月間300分までの文字起こしに制限されます
- 早口での会話中にリアルタイム処理が遅延する
Otter.aiの価格
- Free
- プロ版: 1ユーザーあたり月額16.99ドル
- ビジネス向け: ユーザーあたり月額30ドル
- 企業: カスタム価格設定
Otter.aiの評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (290件以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5 (95件以上のレビュー)
Otter.aiについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
Redditユーザーが共有した内容は以下の通りです：
気に入っています。ミーティングの必須ツールです。録音後の文字起こしは専門用語や不明瞭な発音、誤読を修正するため少し調整が必要ですが、それさえ済ませればOtter botは素晴らしいです。要約する機能やフォローアップ用電子メールの下書き作成、さらには根本原因分析など会話内容の解析まで依頼しています。
📖 こちらもご覧ください：Otter.aiの代替ツール＆競合サービス
3. Siri（Appleエコシステム向け音声操作に最適）
シンプルに済ませたいなら、SiriをAIパーソナルアシスタントとして活用できます。お持ちのすべてのAppleデバイスに組み込まれており、クラウドベースのアシスタントよりも反応が速いことに気づきました。単純なリクエストはiPhoneやiPad上で直接処理されるためです。
「帰宅する」と言うだけで、運転用プレイリストがトリガーされ、家族に帰宅予定時刻が通知され、HomeKit経由で家の照明が点灯するショートカットを設定しました。アシスタントはユーザーの行動パターンを記憶し自動化を提案しますが、一度しか使っていないショートカットの通知が煩わしいこともあります。
Siriの主な機能
- 特定の場所に到着または出発した際に自動的にトリガーされる位置情報連動リマインダーを設定
- 手が他のタスクで忙しい時でも、ワークアウト中、運転中、料理中にハンズフリーでメッセージを送信したり電話をかけたりできます。
- カレンダー、写真、連絡先、メモの個人情報を音声クエリでアクセス
Siriのリミット
- AndroidデバイスやApple以外のサービスを利用する場合、機能がリミットされる場合があります
- 文脈を理解した推論を必要とする複雑な複数ステップのリクエストに苦労する
- Google Assistantと比較して、多くのサードパーティ製アプリケーションと連携できません
- 音声認識の精度は、地域ごとのアクセントによって大きく異なります
Siriの価格
- Appleデバイスで無料
Siriの評価とレビュー
- G2: レビューが不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
実際のユーザーはSiriについてどう評価しているのか？
Redditユーザーが共有：
電話に出られない時にメッセージ送信に使っています。ほぼ毎回機能します。身動きが取りづらい知人は、電話を手に持たずに通話やメッセージ送信、スクリーンショット撮影に活用しています。
🔍 ご存知ですか？音声アシスタントは米国で日常生活に定着しつつあり、今年の利用者数は1億5350万人に達すると予測されています。これは2022年の1億4200万人からわずか短期間で8.1%増加した数値です。
4. Google アシスタント（検索とスマートデバイス管理に最適）
Googleアシスタントは、同社の検索データベースを活用して複雑な質問に答え、接続されたデバイスを管理するAI音声アシスタントです。同じ会話の中で追加の質問をすると、システムは文脈を繰り返し説明しなくても、以前に話し合った内容を記憶しています。
単一の音声インターフェースで異なるブランドのスマートホームデバイスを数千台制御できますが、複数のデバイスエコシステムではセットアップが複雑になる場合があります。
Googleアシスタントの主な機能
- Duplexテクノロジーを活用し、レストランやビジネスへの実際の電話予約リクエストを実行
- 数十の異なる言語を話す相手とのリアルタイム会話を翻訳します
- 個別の音声認識プロフィールを使用して、家族ごとのカレンダー、買い物リスト、個人の好みを管理できます。
Google アシスタントの制限事項
- 音声データの収集・ストレージ方法に関するプライバシーの懸念が高まっています
- Siriのローカル処理と比較して、オフライン機能にはリミットがあります
- 固有名詞や専門的な技術用語の処理に時折困難を伴う場合があります
Google アシスタントの料金
- Free
Google アシスタントの評価とレビュー
- G2: レビューが不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
Googleアシスタントについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
Google Playストアのレビューにはこう書かれています：
私は毎日、服薬や予約、重要なタスクのリマインダーを「私の相棒」ことアシスタントに頼っています。彼女は私のスマホを自在に操作し、生活を円滑に回す上で欠かせない存在になりました。彼女なしではどう過ごせばいいか想像もつきません。Geminiも興味深く実際に使ってはいますが、まだ「私の相棒」に代わるほど信頼できるとは思いません
📖 こちらもご覧ください：ミーティングメモにAIを活用する方法（活用事例とツール）
5. Alexa for Business（職場向け音声自動化に最適）
Alexa for Businessは一般消費者向けバージョンとは異なる仕組みで仕事します。複数の従業員がプロフェッショナルな音声アシスタントを必要とするオフィス環境向けに設計されています。SalesforceやServiceNowなどの企業向けソフトウェアと接続可能で、営業担当者は通話中に音声コマンドで顧客データを取得できます。
音声テキスト変換ソフトウェアは会議室予約の競合も処理し、自動的にミーティングに参加することも可能ですが、一般向けAlexaデバイスと比べるとセットアップに手間がかかります。
Alexa for Businessの主な機能
- 特定の業界ワークフローやコンプライアンス要件（例：HIPAA準拠の患者情報検索）に合わせたカスタム音声スキルを開発します。
- ミーティング中に音声コマンドでプレゼンテーション機器、室内の照明、空調システムを操作できます
- 音声操作でチームのカレンダー、プロジェクトの期限、タスク割り当てを管理しながら、監査証跡を維持します
Alexa for Businessの制限事項
- このツールは、大規模なITインフラのセットアップと継続的な技術管理を必要とします。
- 通常のAlexaデバイスと比べて、消費者向けエンターテインメント機能は少ないです。
- 騒がしいオープンオフィス環境では音声認識精度が低下します
- ユーザー数が多い組織では、サブスクリプション費用が急速に増加します
Alexa for Business の価格
- カスタム価格設定
Alexa for Businessの評価とレビュー
- G2: 4.2/5 (40件以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5 (85件以上のレビュー)
Alexa for Businessについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
G2レビューより：
仕事中に生産性を高められるAlexaが大好きです。スケジュール管理をサポートし、タスクに集中させてくれます。リマインダーやタイマー、予定の追跡などに最適なツールです。
📮ClickUpインサイト： 45%の人が数分おきにスマホを確認していることをご存知ですか？ 多くの場合、簡単な答えを探したり気分転換のためです。しかし、レポート作成中に電子メールをちらっと見るような、こうした頻繁なスマホチェックは、実は集中力を断片化し、深い仕事を妨げているのです。🖤
そこで登場するのがClickUp Brain MAX です。AI搭載のデスクトップコンパニオンとして、Brain MAXはワークスペースを離れることなく、スマートフォンに手を伸ばすことなく、チャット、プラン、タスク作成、サードパーティ製アプリの検索を可能にします。
創造的な閃きが必要ですか？声で俳句を創作したり、複数の/AIモデルでコンテンツを生成したり、事務タスクを処理したりして、目（と集中力）に必要不可欠な休息を与えましょう。
6. Retell AI（電話会話自動化に最適）
Retell AIは、人間のような会話能力で顧客電話対応を行うAIパーソナルアシスタントです。企業はこれを利用して、通常なら追加スタッフを雇う必要のある予約管理やリード選定の電話対応を効率化しています。
このプラットフォームは会話中の顧客の反応に基づき、トーンや応答を適応させ、必要に応じて複雑な問題を人間の担当者に引き継ぎます。予約のような構造化された会話では、自由形式の顧客クレームやテクニカルサポートに比べて優れたパフォーマンスを発揮することに気づきました。
Retell AIの主な機能
- 通話者の応答や感情のニュアンスをリアルタイムで分析し、会話スタイルや感情のトーンを適応させるマルチターン会話を実現します。
- HubSpotやSalesforceなどの既存CRMプラットフォームと連携し、電話対応中に履歴・過去の顧客対応・アカウント情報にアクセス可能
- 通話期間、顧客満足度メトリクス、コンバージョン率を含む包括的な会話分析を活用し、効果を最大化しましょう。
- 様々なビジネスシーンに合わせて、音声のパーソナリティ、話す速度、コミュニケーションスタイルをカスタムできます。
- ピーク時の通話量、営業時間外の問い合わせ、季節的な需要の急増に対応するため、カスタマーサービス業務を拡張する
Retell AIの制限事項
- マルチチャネルのカスタマーサポートではなく、電話対応に特化しています
- 専門分野で効果的に機能させるには、膨大なトレーニングデータが必要です
- 最適なセットアップには、統合セットアップに技術的な専門知識が必要となる場合が多い
Retell AIの価格
- カスタム価格設定
Retell AIの評価とレビュー
- G2: 4.8/5 (400件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
Retell AIについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
G2のレビューでは次のように共有されています：
最も気に入っている点は、文脈を理解し人間のように応答する自然な音声アシスタントを作成できることです。APIや外部システムとの連携はシンプルかつ強力で、直感的なコントロールパネルにより数分で変更や改善を実装できます。さらに、迅速で親しみやすく効果的なテクニカルサポートが大きな違いを生んでいます。
💡 プロのコツ：アシスタントがコマンドを誤認識した場合は、修正してください（例：「違う、パリはテキサス州じゃなくてフランスだよ」）。その後、フィードバックを学習し、今後のやり取りで改善されるか確認しましょう。適応学習により長期的な精度が向上します。
7. Bixby Voice（Samsungデバイスの操作に最適）
Bixby Voiceは一般的な知識質問よりもデバイス制御に重点を置いています。このAI音声アシスタントは複雑なアプリ設定をナビゲートし、通常なら複数の画面タップを必要とする多ステップ機能を実行します。
画面に表示される内容を認識し、テキスト・画像・ボタンと対話可能。写真からビジネスへ電話をかけたり、読んでいる記事からリマインダーを設定したりする際に便利です。音声コマンドで細かい制御を求めるSamsungユーザーには、Androidの音声入力機能が効果的です。
Bixby Voiceの主な機能
- 音声コマンドで画面上のテキスト選択、画像、ボタン、フォームフィールドなどのコンテンツと直接対話できます
- 複数のデバイス機能、アプリ操作、システム設定変更を単一の実行可能コマンドに統合した、高度にカスタムされた音声ショートカットを作成しましょう。
- 統合された音声コマンドで、Samsungのスマート家電、テレビ、ホーム自動化システムを操作できます。
- 個々の使用パターンを学習し、時間帯、場所、頻繁に行われる操作シーケンスに基づいて、関連する自動化ショートカットを積極的に提案します。
Bixby Voiceのリミット
- 非サムスン製デバイスやサードパーティ製アプリケーション使用時は機能がリミットされます
- GoogleアシスタントやAlexaと比較して、一般的な知識に関する応答が少ない
- 英語が母国語でないユーザー向けの音声認識機能は改善が必要です
- 主要なサードパーティサービスとの連携オプションは最小限です
Bixby Voiceの価格
- Free
Bixby Voiceの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
実際のユーザーはBixby Voiceについてどう評価しているのか？
G2レビュアーの声：
音声検索。これは優れた機能であり、ユーザーがアプリケーション使用中に文字入力せずに音声で操作できる検索機能を提供します。話すことは多くの場合、入力よりも速いため、アプリの利用がより簡単になります。
🔍 ご存知ですか？ 25歳から49歳までの約65％が、音声対応デバイスに1日1回以上話しかけており、最も活発な音声検索ユーザー層となっています。18歳から24歳と50歳以上のユーザーが、そのフォロワーとなっています。
8. PolyAI（企業向けカスタマーサービス自動化に最適）
PolyAIは、他の音声ボットが完全に機能不全に陥るような会話に特化しています。このAI音声アシスタントが顧客認証フローを処理するのを聞いた時、担当者が後でメンションしてくれるまで、それが人間ではないとは正直気づきませんでした。
プラットフォームは「昨日同じ問題で電話したんだけど」といった顧客の発言から文脈を理解します。驚いたのは、自社で設定するソフトウェアを販売していない点です。代わりにPolyAIのチームが音声アシスタントを構築してくれるため、製品を購入するというよりコンサルティング会社を雇う感覚に近いのです。
PolyAIの主な機能
- アカウント認証や支払いに関する紛争など、複雑な複数ターンにわたるカスタマーサービス対応を処理する会話型/AIエージェントを導入しましょう。
- 既存のCRM、請求システム、オペレーティングシステムと連携し、リアルタイムのアカウント情報にアクセス。顧客との会話中に記録を更新できます。
- 繁忙期間や時間外対応期間においても、会話の質や顧客満足度メトリクスを損なうことなく、カスタマーサービス業務を拡張できます。
- 業界特性、ブランドの声、カスタマーサービス手順に合わせて、音声パーソナリティと会話フローをカスタム
PolyAIの制限事項
- 初期導入コストが高く、継続的な管理サービス料金が発生します
- ほとんどの構成にはPolyAIのプロフェッショナルサービスチームとの仕事が必要なため、セルフサービスによるカスタムオプションにはリミットがあります
- 音声アシスタントの性能は、初期トレーニングデータの品質と技術チームによる継続的な会話モニタリングとの依存関係にあります
PolyAIの価格
- カスタム価格設定
PolyAIの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
実際のユーザーはPolyAIについてどう評価しているのか？
G2のレビューでは次のように共有されています：
お客様のビジネスと連携し、ユーザー体験を向上させるオーダーメイドソリューションを構築する優れたチームです。PolyAIのチームはデータと分析を活用し、継続的な改善（体験面と商業面の両方）の機会を見出し、ビジネスの成長と発展を支援します。
9. Spitch（オムニチャネル・コンタクトセンター自動化に最適）
金融サービス企業との仕事において、複数言語・方言に対応可能な音声AIを必要としていた際、Spitchに出会いました。このAI音声アシスタントは、音声とテキストの両チャネルを同時にカバーするコンタクトセンターの自動化に特化しています。
音声とテキストのやり取りを自動化し、処理時間を短縮、あらゆるチャネルで顧客体験を向上させます。Spitchアシスタントは規制産業向けの複雑なコンプライアンス要件に対応し、他社音声プラットフォームが苦戦する地域の方言もサポートします。
ただし、適切な技術サポートがなければ、コンタクトセンター管理者の学習曲線は急峻になり得ます。
Spitchの主な機能
- 高度な音声分析技術で顧客会話の100%を分析し、感情の傾向、違反事項、改善機会を特定します。
- 複数の言語と地域の方言に対応。他の音声/AIプラットフォームが正確に処理・理解できない特殊なバリエーションもサポートします。
- ライブカスタマーコール中に、パーソナライズされた応答、ポリシー情報、最適な次行動の推奨事項を提供し、リアルタイムのエージェント支援を実現します。
Spitchの制限事項
- 既存のレガシーコンタクトセンターシステムとの統合には、カスタム開発の仕事と継続的な技術的メンテナンスが必要となる場合があります。
- ユーザーからは時折精度に関する問題が報告されています
- コンテンツ制作の需要が高い場合、月額サブスクリプション費用は高額になる可能性があります
Spitchの価格
- カスタム価格設定
Spitchの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
実際のユーザーはSpitchについてどう評価しているのでしょうか？
ガートナーのレビューでは次のように述べられています：
SPITCHソリューションは当社のシステム環境に統合され、記録的な速さで要件に適合しました。人工知能コンポーネントの結果と品質は印象的でした。稼働初日からROIが実現されました。
🧠 豆知識：2018年、Google Duplexが電話だけで散髪予約を完了させた際、その/AIが「えーっと」や間を自然に取りながら会話したため、受付担当者はそれが人間ではないことに全く気づかなかった。
10. Fireflies.ai（ミーティング分析とインサイトに最適）
営業チームが初回電話後に一部の顧客が反応しなくなる理由を把握する必要があった際、私はFireflies.aiの利用を開始しました。このカスタマーサービス向けAIツールにより、私がクライアントとの通話で主導権を握りすぎており、十分な発見的質問を行っていなかった点を特定できました。
通話中の感情の変化を分析し、見込み客の関与が低下した瞬間を強調する会話スコアカードが提供されます。
各チームメンバーが異議対応をどのように処理しているかを分析し、成功した会話手法を新人営業担当者と共有できるようになりました。
Fireflies.aiの主な機能
- 業界別、取引サイズ別、成果タイプ別に通話を分類する会話ライブラリを構築し、成功する営業パターンを分析できるようにしましょう
- すべての録音通話における競合他社のメンションを監視し、見込み客が御社の製品を他社製品とどのように比較しているかを示すインテリジェンスレポートを作成します。
- 顧客との会話中に「予算承認済み」や「意思決定者」といった特定のキーワードがメンションされた際に、自動的なCRM更新をトリガーします。
- 個々のチームの「話す時間」と「聞く時間」の比率を測定し、分析とエンゲージメントメトリクスに基づいたコーチング提案を提供します。
Fireflies.aiの制限事項
- 音声品質の低下や過剰な背景ノイズにより、文字起こしの精度が低下します
- 機密性の高いビジネス会話の録音・保存時には、プライバシーに関する考慮事項が生じます
- 要約フォーマットとインサイトの分類に関するカスタムオプションがリミット
- 技術用語や業界固有の専門用語に苦労することがある
Fireflies.aiの価格
- Free
- プロ版：月額18ドル/ユーザー
- ビジネス向け: 月額29ドル/ユーザー
- 企業: ユーザーあたり月額39ドル
Fireflies.aiの評価とレビュー
- G2: 4.8/5 (700件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
Fireflies.aiについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
Capterraのレビューではこう言われています：
このソフトウェアは操作が簡単でアクセスも容易だと実感しています。議事録の質は人間と同等でありながら、音声/ビデオ記録、文字起こし、そして便利な追加機能まで備えています。
📖 こちらもご覧ください：Excel & ClickUpで使える無料タスクリストテンプレート
11. リンディ/AI（パーソナライズされたワークフロー自動化に最適）
このAI音声アシスタントはあなたの作業方法を学習し、音声コマンドに応答する自動化シーケンスを作成します。クライアントが通話中に特定の成果物を言及した際に自動的にプロジェクトタスクを生成するなど、私が思いもよらなかったワークフロー改善を提案する点に驚かされました。
コミュニケーションの好みを教えられるようになりました。例えば、ミーティングメモは段落フォーマットより箇条書きの要約を好むことを認識しています。話し方に適応し、過去の会話の文脈を記憶してくれる点が特に気に入っています。
学習には忍耐が必要ですが、最終的にはあなたのニーズを予測し、シンプルな音声リクエストで複雑な多ステッププロセスを処理するアシスタントを手に入れられます。
リンディAIの主な機能
- 電子メールシステムとカレンダーアプリを接続させ、特定のキーワード（「次のステップ」や「提案書レビュー」）が検出された際に、自動的にフォローアップミーティングをスケジュールします。
- 通勤中や散歩中に音声メモを録音・文字起こしし、構造化されたアクションアイテム、プロジェクト進捗報告、またはレポート作成へと変換しましょう
- 個々のユーザーのフィードバック、修正パターン、進化するワークフローの好みに基づき、応答スタイルと自動化を継続的に適応させます。
リンディ/AIの制限事項
- 特定のニーズに合わせて/AIをトレーニングするには、かなりの時間投資が必要です
- Zapierなどの確立されたワークフロー自動化プラットフォームと比較して、事前構築済みの連携機能が少ない
- 創造的な判断や複雑な意思決定を必要とするタスクの遂行には苦労する可能性があります
- 技術的な自動化の経験がないユーザーにとって、セットアップの複雑さは圧倒される可能性があります
Lindy /AIの価格
- Free（400クレジット/月）
- プロプラン：月額49.99ドル（5,000クレジット）
- ビジネス向け: 月額199.99ドル（20,000クレジット/月から）
- 企業向け：*カスタム見積もり
リンディ/AIの評価とレビュー
- G2: 4.9/5 (105件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
実際のユーザーはLindy AIについてどう評価しているのか？
Redditのレビューによると：
新会社のマーケティング担当者を構築し始める際には、Lindy AIを活用するつもりです。セットアップが簡素化されている点を除けば、多くの利点があります。電子メール/カレンダー/Googleドキュメントを介した日常業務の処理には適していると思いますし、私のマーケティングタスクの多くで必要となるでしょう。
💡 プロの秘訣：風変わりな質問（例：「ダジャレを言って」や「お気に入りのSF映画は？」）を試して、アシスタントの性格があなたのユーモアのセンスややり取りのスタイルに合っているか確認しましょう。楽しく親しみやすいアシスタントは、日々の使用をより楽しいものにします。
AI音声アシスタントはどのように機能するのか？
AI音声アシスタントに話しかけると瞬時に反応しますが、その裏では多くの細かいステップが行われています。 裏側で起きている処理は以下の通りです：
- 最初のステップは、音声認識を通じて私の声をテキストに変換することです。それが完了すると、システムは私の言葉の背後にある意味を理解しようと試みます。
- 「明日の午後にアリアとの電話を設定して」と言うと：・単語を認識・ミーティングを希望していると判断・「明日の午後」が意味する時間を確認・話しているアリアを特定
- 言葉を認識します
- ミーティングが必要だと判断する
- 「明日の午後」がいつを指すかを確認します
- どのAriaについて話しているのかを特定します
- 次に、日常使用で気づく部分：アシスタントが実行するアクションを決定する点です。この意思決定エンジンが、私のリクエストをカレンダー、電子メール、タスク管理ツールに接続させます
- 不明な点があれば、先に進む前にすぐにフォローアップの質問をいたします。
- 処理が完了すると、アシスタントは平易な言葉で応答文を作成し、私に読み上げてくれます。私には短い会話のように感じられますが、その裏では音声認識・言語理解・応答生成が数秒で同時に処理されているのです。
- 最も優れている点は、使い込むほどに進化することです。私のアシスタントは「午後のアリアとの電話」が通常クライアント報告を意味すると学習し、アジェンダメモも提案するようになりました。この細やかな配慮が、私がアシスタントに合わせるのではなく、アシスタントが私に順応していると感じさせてくれます。
🔍 ご存知でしたか？ MicrosoftがCortanaをリリースした際、その名前はHaloビデオゲームシリーズのAIキャラクターに由来しています。ファンには好評でしたが、多くの経営陣はビジネスユーザーにとって「オタクっぽすぎる」と懸念していました。
AI音声アシスタントのメリット
集中を途切れさせたくない時に、私は/AI音声アシスタントを最も活用します。特に際立つメリットは以下の通りです：
- 忘れないうちにリマインダーやメモを記録する能力
- アプリを切り替えずに、カレンダー、電子メール、タスクに簡単にアクセスできます
- 後で慌てて詳細を探す必要がなくなる、ミーティングの要約と議事録
- 繰り返しの顧客クエリに対応することで、本来なら時間を奪われるはずだった業務を効率化します
- ノートパソコン、スマートフォン、スピーカー間でシームレスに連携。作業の流れが途切れることはありません。
これらすべてが私に問いかける：このアシスタントは私のワークフローを尊重しているのか、それとも摩擦を生み出しているのか？ もし摩擦を生むなら、私はすぐに手を引く。
AI音声アシスタント利用における課題と考慮点
音声アシスタントの使用経験から、その限界が明らかになりました。
1. 正確性と文脈理解 ❌
優れたAI音声アシスタントであっても、訛りや専門用語、似た発音の単語の判別には苦労することがあります。アシスタントが日付やクライアント名を誤認識すると、修正に時間を浪費します。訛り認識の精度も依然として不安定で、多様なチーム環境では特にストレスの原因となります。
2. プライバシーとデータセキュリティに関する懸念 🚩
音声データは機密性が高い—ユーザーは自身の録音データがどのように保存・処理・保護されているかを知る必要があります。自分の発したコマンドが保存されたり確認されたりする可能性があることを知ると、情報がどれほどセキュリティに管理されているのか疑問が生じます。
3. 既存ツールとの連携にリミットがある ❌
すべてのAIアシスタントがカレンダーやタスク管理ツール、コラボレーションプラットフォームとシームレスに同期するわけではないため、その有用性がリミットされる可能性があります。そのため、アシスタントが私のプロジェクトツールやCRMと連携しない場合、結局自分で仕事をすることがあります。
4. 自動化への過度の依存 🚩
AIは作業を迅速化できますが、人間の判断に代わるものではないというリマインダーを与えてくれます。特に複雑でニュアンスのある会話においてはなおさらです。結局のところ、AIは事務作業を処理できますが、判断力や共感力、クライアントとの会話における微妙なニュアンスを代替することはできません。
💡 プロの秘訣：AIが生成した文字起こしや要約は、共有や実行前に必ず確認・編集してください。最も賢い音声アシスタントでも文脈を誤解したり鍵の詳細を見逃したりする可能性があります。あなたの確認が正確性を保証し、誤解を防ぎます。
AI音声アシスタントの未来のトレンド
AI音声アシスタントが私たちの仕事方やコミュニケーションに深く組み込まれるにつれ、いくつかの新たなトレンドがその未来を形作っています。それらはこれまで以上に賢く、よりパーソナルで、不可欠なものへと進化しています：
1. 主流化が加速中 🏆
AI音声アシスタントはもはやニッチなツールではありません。急速に職場の必須ツールへと進化しています。実際、2026年までに1億5710万台に達すると予測されています。単なる利便性だけでなく、これらのツールは実際の認知負荷を担い始め、手動入力なしでミーティングを要約する、タスクを管理し、コミュニケーション文書の作成を支援します。
2. /AI学習による超パーソナライゼーション 🎯
最も画期的な変化は？パーソナライゼーションです。パーソナライズされた大規模言語モデル（ LLM）に関する最新の研究では、AIアシスタントがあなたの口調、コミュニケーションスタイル、行動パターンに基づいて適応できることが示されています。
つまり、汎用的な電子メール下書きやタスク要約を受け取る代わりに、アシスタントがフォローアップの表現方法やタスクの優先順位付けを学習し、その出力を反映させることが可能になります。このレベルの個別対応により、体験は単なるトランザクションから協働へと進化します。
3. マルチモーダルインターフェースの台頭 🚀
/AI音声アシスタントとのユーザーインタラクションも飛躍的に進化しています。未来は音声だけではありません——マルチモーダルなのです。つまり音声、視覚、タッチをシームレスなインターフェースに統合することを意味します。
AIアシスタントにプロジェクトの進捗を尋ねると、音声で応答するだけでなく、進捗・リスク・次のステップを可視化したリアルタイムのチャートやダッシュボードを表示してくれる姿を想像してみてください。このような融合型インタラクションは、人間同士のチームワークに非常に近い感覚をもたらし、より豊かで迅速な意思決定をロック解除します。
4. 能動的にサポートする音声アシスタント 🔥
次世代の音声アシスタントは、単にコマンドを待つだけではありません——あなたのニーズを予測します。例えば、繰り返される行動パターンに基づいてタスクをリマインダーしたり、過去の議題からミーティングのアジェンダを提案したり、長い音声メモの後で自動的に要約を作成したりするアシスタントを想像してみてください。
予測型AIモデルで駆動されるこの能動的なアシスタントは、受動的なツールから飛躍的な進化を遂げ、今後数年にわたる生産性の概念を再定義します。
ClickUp Talk to Textは、あなたのアイデアに耳を傾けます
すべてを追跡するために数えきれないほど試してきたけど、正直なところ、ほとんどは長続きしないんだ。
AI音声アシスタントが私にとって意味を持つようになったのは、ClickUpと直接連携するからです。すべてが既に仕事を管理している場所に集約されるため、付箋が散らばったりランダムな音声メモが残ったりすることはありません。
電話の合間に慌ただしく移動している最中に、思わず口にしたことを後でClickUpに記録されているのを見つけたことが何度もありました。まるで書き留めたかのように。
単なる管理ツールというより、まるで誰かが静かにタブを付けて見守ってくれているようで、気が狂いそうになるのを防いでくれる。
よくある質問
1. 音声アシスタントと/AIチャットボットの違いは何ですか？
音声アシスタントは音声コマンドを受け取り音声で応答するのに対し、AIチャットボットは通常テキストを介して仕事します。どちらもAIを活用しますが、音声アシスタントはハンズフリーの音声対話に特化しています。
2. 多言語ユーザーに最適な/AI音声アシスタントはどれですか？
多言語対応を謳うアシスタントは数多く存在しますが、仕事の最適な選択肢はClickUpと連携できるものです。使用する言語に関わらず、タスク・プロジェクト・メモは全てClickUpに集約されるため、翻訳の過程で情報が失われることはありません。
3. AI音声アシスタントはオフラインでも仕事しますか？
AI音声アシスタントは、アラーム設定やアプリ起動といった単純なタスクではオフラインでも仕事を行います。しかし、ウェブ検索やリアルタイム更新の取得といった高度なタスクにはインターネット接続が必要です。
4. AI音声アシスタントが処理するデータのセキュリティはどの程度ですか？
AI音声アシスタントが処理するデータは一般的に暗号化されていますが、ほとんどのアシスタントは音声データをクラウドに送信して処理します。そのため、セキュリティはプロバイダーのポリシーとユーザーのプライバシー設定に依存関係にあります。