無料で使える、きっと気に入るプロダクトデザインテンプレート

すべての優れた製品は、創造性の閃きと大量のコーヒーから始まります。☕

最初のスケッチから最終プロトタイプまで、プロダクトデザインは芸術と建築の融合です。しかしそれでも、デザインはしばしば停滞します。才能の不足ではなく、フィードバックやブリーフ、アイデアが複数のツールに分散してしまうためです。

そこで役立つのがプロダクトデザインテンプレートです。創造性を形にし、繰り返し可能な作業を標準化し、プロジェクトの焦点を維持します。ユーザーフローのマップ、ワイヤーフレームの作成、デザイン仕様書の管理など、適切なテンプレートがあれば、コンセプトから完了まで明確に進められます。

以下に、アイデアを整理し、協業を強化し、よりスマートにデザインするための最高の無料プロダクトデザインテンプレートをご紹介します。

*プロダクトデザインテンプレートとは？

プロダクトデザインテンプレートは、デザイナーが製品作成に必要な要素をプラン・整理・伝達するための、すぐに使用可能なカスタマイズ可能な文書です。アイデア創出から実行までのデザインプロセスを標準化し、一貫性とコンプライアンスを確保します。

典型的なプロダクトデザインテンプレートには、以下のようなセクションが含まれます：

*ユーザーペルソナ：ターゲットとそのニーズを定義するプロフィール

ユーザージャーニーマップ： ユーザーが製品とどのように関わるかを可視化するタイムライン

ワイヤーフレーム： 製品インターフェースの予備的な視覚的レイアウト

機能仕様: 製品の機能に関する詳細

フィードバック: テストに基づく必要な製品更新の詳細

UX/UIチームにとって製品デザインテンプレートが重要な理由

デザインは創造性だけでなく、プロセスが重要です。

UX/UIチームにとって、プロダクトデザインテンプレートは単なるショートカットではありません。一貫性、スピード、コラボレーションを実現する基盤です。テンプレートはチームに以下のような効果をもたらします：

ワークフローを標準化し、全員が同じページにいるようにします

反復する仕事を減らし、イノベーションのための時間を確保しましょう

ユーザーペルソナからユーザビリティテストまで、重要な要素を見逃さないようにしましょう

明確で再現性のあるプロセスで、新規チームのメンバーのオンボーディングを容易にします

要するに、テンプレートはUX/UIチームがより優れた製品を、毎回より速く提供することを可能にします。*

💡 プロの秘訣： 誰もが使えるデザインを アクセシビリティは後付けの要素ではありません。不可欠な要素です。テンプレートにアクセシビリティチェックリストやセクションを追加し、製品が最初からすべての人に利用可能で現代の基準を満たすようにしましょう。

*優れたプロダクトデザインテンプレートの条件とは？

オンラインで入手可能な数千ものプロダクトデザインツールやテンプレートの中から適切なものを選ぶのは難しい場合があります。そこで、以下のポイントに注目しましょう：

製品デザインテンプレート* 概要

UX、UI、プロトタイピングワークフロー向けプロダクトデザインテンプレート

ラインナップはご覧いただきました。では、各ClickUp製品デザインテンプレートが、どのようにアイデアを形にするお手伝いをするのか、詳しく見ていきましょう。

*ClickUp プロダクトデザイン ワイヤーフレーム ホワイトボードテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpワイヤーフレームホワイトボードテンプレートで包括的な製品ワイヤーフレームを作成

あらゆるプロダクトデザインプロセスのステップはワイヤーフレーム作成です。未経験の方は、ClickUpの「プロダクトデザイン用ワイヤーフレームホワイトボードテンプレート」をご利用ください。

この無料テンプレートで製品のビジュアルモックアップを作成し、関係者と共にインターフェースを可視化しましょう。ユーザーフローを定義し、レイアウト・メニュー・色・画像など様々な製品要素を強調表示できます。

インスピレーションに基づいた製品設計に最適です。このテンプレートを使えば、独自の強み（USP）を素早くメモし、類似のアイデアを発展させることができます。

こんな理由で気に入るはず：

リアルタイムで他者とアイデアをブレインストーミングし編集する

リンク、メモ、画像をビジュアルフレームに埋め込みます

共有キャンバス上で直接入力やフィードバックを共有

🎬 次に見るべき動画： AIがデザイナーのワークフローにどう組み込まれるか気になりませんか？このクイックガイドでは、ClickUpのAIがチームでアイデアをブレインストーミングし、ワイヤーフレームを洗練させ、フィードバックを一元管理する方法を紹介します。創造的な閃きと体系的な実行をつなぐ、まさに欠けていたリンクです。

2. ClickUp デザインドキュメントテンプレート

非効率なコラボレーションが製品デザインフレームワークにおける最大の障害ですか？ClickUpのデザイン文書テンプレートは、それを解消するために設計されています。

このテンプレートはシンプルで簡単に使用できます。散らばったアイデアやリソースを一元管理し、あなたとチームが迅速にプロダクトデザインを作成できるようにします。

ロードマップの作成、アクション項目の抽出、目標設定、進捗追跡など、多様な用途に活用可能です。リアルタイムでのコメント追加や編集提案機能を備えているため、リモートチームでの利用に特に適しています。

こんな理由で気に入るはず：

ヘッダー、テーブル、リッチテキストを使用してコンテンツを構造化します

組み込みのコメントスレッドでフィードバックを収集

複数プロジェクトにわたるドキュメントを標準化

🔑 最適なユーザー: デザイン仕様書、意思決定、ワークフローを文書化し、部門横断的な明確化を図るデザインリーダーやプロダクトマネージャー。

🎬 次に見るべき動画： AIがデザイナーのワークフローにどう組み込まれるか気になりませんか？このクイックガイドでは、ClickUpのAIがチームでアイデアをブレインストーミングし、ワイヤーフレームを洗練させ、フィードバックを一元管理する方法を紹介します。創造的な閃きと体系的な実行をつなぐ、まさに欠けていたリンクです。

3. ClickUp デザインブリーフ ホワイトボードテンプレート

ClickUpデザインブリーフホワイトボードテンプレートは、特にゼロから構築する場合にデザインプロセスを効率化する、もうひとつの貴重なリソースです。

このテンプレートは、プロでなければ見落としがちなデザインの細部までアカウントしています。適切な製品画像、サイズ、タイポグラフィ、階層、質感、一貫性などが含まれます。

さらに、目標やクライアントの要望、ユーザーフィードバックを明確に示し、デザインアイデアの円滑な実行を保証するために活用できます。

こんな理由で気に入るはず：

範囲、目的、主要な成果物を明確化する

関係者全員を共有の視覚的概要で連携させる

組み込みのホワイトボードツールで簡単に共同作業

🔑 こんな方に最適： 新たなクリエイティブプロジェクトのデザイン目標、成果物、タイムラインを策定するクリエイティブディレクターやプロジェクト関係者。

4. ClickUp プロダクト カスタマージャーニーマップテンプレート

正確なカスタマージャーニーマッピングは、企業が顧客に最高の体験を提供することを可能にします。これは、購入者の86%が追加料金を支払う意思がある要素です。幸いなことに、ClickUpの製品カスタマージャーニーマップテンプレートもこれを支援します。

この直感的で使いやすいテンプレートを活用すれば、顧客とのインタラクションを分析し、正確なジャーニーマップを生成できます。これにより重要なタッチポイントを特定し、ユーザーのニーズへの深い洞察を得て、顧客体験を向上させる効果的な施策を講じることが可能になります。

このテンプレートは高度なコラボレーション機能を備えており、チームとのシームレスな共同作業が可能です。

こんな理由で気に入るはず：

ジャーニーのフェーズを主要な製品機能に接続する

ユーザー行動に基づいて改善の優先順位を決定する

ユーザー中心のデザイン決定でチームを一致させる

🔑 こんな方に最適： ユーザー体験をマップし、摩擦点を特定し、製品改善をユーザー行動に合わせるUXストラテジストやプロダクトマーケター。

🔍 ご存知でしたか？ユーザージャーニーマッピングは探偵スタイルのストーリーテリングに着想を得ています——ユーザーのあらゆる行動の背景にある「誰が、何を、どこで、なぜ」を理解する手法です。🕵🏻

5. ClickUpユーザーフローテンプレート

前のものと同様に、ClickUpユーザーフローテンプレートは、製品設計をサポートする包括的なユーザーフローの開発に役立ちます。

顧客が製品やサービスを利用する際に踏むステップを、開始から終了までマップします。これにより課題点を特定し改善点を修正できますが、このテンプレートの機能はそれだけではありません。

ClickUpを活用すれば、チームメンバーへのタスクと責任の割り当て、進捗の追跡が可能となり、効率的な設計プロセスを構築し、優れたユーザー体験を創出できます。

こんな理由で気に入るはず：

製品ロジックを実際のユーザー期待値にマップする

明確なフロー可視化で開発者への引き継ぎを簡素化

反復作業における変更点を注釈し追跡する

🔑 最適なユーザー: デジタル製品やアプリの直感的なナビゲーションパスとユーザーアクションを設計する開発者やプロダクトデザインエンジニア。

💡 プロのコツ： ユーザーフローの各ステップが、製品のロジックとバックエンドAPIで実際にサポートされているか確認しましょう。これにより、実装不可能な理論上のフローを構築するのを防げます。 ✅

6. ClickUp ウェブサイトデザインプロジェクトプランテンプレート

新しいウェブサイトのデザインは、気が遠くなるような作業に思えるかもしれません。適切なレイアウトの選択から最適なカラーパレットの決定まで、一連のタスクが伴います。しかし、チームを管理している場合、ClickUpのウェブサイトデザインプロジェクトプランテンプレートが特に役立ちます。

このテンプレートは、すべてのウェブサイトデザインタスクをボードビューで表示します。これにより、チームと効率的に連携し、タスクを達成できます。詳細を入力するにつれ、テンプレートが要素をプランし、アクションアイテムを割り当て、進捗を追跡して、期限内に確実に完了させます。

また、プラン変更時のイベントにおいて、タスクの優先順位付けや責任の割り当て・再割り当ても可能です。

こんな理由で気に入るはず：

タスク、依存関係、重要な期限を追跡する

デザイン、開発、QAチーム間で役割を明確に割り当てましょう

コンテンツ、SEO、UI/UXのプランを1か所で整理

🔑 最適なユーザー: チーム横断でウェブサイト作成と納品をエンドツーエンドで管理するウェブデザイナー、開発者、デジタルプロジェクトマネージャー。

7. ClickUp Webデザインテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp Webデザインテンプレートで構造化されたプロセスによるウェブサイト設計を実現

ClickUp Webデザインテンプレートは、ウェブサイト設計をプランするためのもうひとつの無料リソースです。明確で包括的、しかも習得に手間がかかりません。シンプルなランディングページやマイクロサイトの構築において、プロセスを効率化するのに役立ちます。

このテンプレートでウェブサイトデザインワークフロー全体をプランできます。タスク、リソース、コミュニケーションを一元管理。ボードフォーマットで設計されており、カスタマイズ可能なレポートを通じて進捗を明確なビューで把握できます。

こんな理由で気に入るはず：

ウェブプロジェクトをページ、セクション、sprint単位で構造化

コピーライティング、デザイン、開発タスクをシームレスにリンクさせましょう

コメントと承認による反復管理

🔑 こんな方に最適： クライアント向けウェブデザインプロジェクトにおいて、ページレイアウト・コンテンツ・アセットを整理するフリーランスデザイナーや代理店チーム。

デザインは反復的である* 優れた製品は継続的なフィードバックと迅速な反復によって形作られます。ClickUpのテンプレートとコメント機能を使えば、意見の収集、変更の追跡、デザインの進化が容易に。常に改善を続け、行き詰まることはありません。

8. ClickUp 新製品開発テンプレート

ご存知ですか？毎年発売される3万点の新製品のうち、95%が失敗に終わっています。あなたの革新的な製品が廃棄物になるのを防ぐため、ClickUpの新製品開発テンプレートを活用しましょう。

このテンプレートは、プランから実行までの製品開発のあらゆる側面を支援します。タスクの作成、役割の割り当て、進捗の追跡が可能で、開発プロセスを確実に管理できます。

これにより、製品構想を具体化するために部門横断的なチームを連携させます。また、プロセスから非効率性を排除し、新たに開発された製品が完璧であることを保証します。

こんな理由で気に入るはず：

製品開発プロセスを 実行可能な段階に分割する

リサーチ、プロトタイピング、テスト活動を追跡する

ダッシュボードとビジュアルボードで進捗を監視

🔑 最適な対象： 構造化されたワークフローで新製品イニシアチブを構想からローンチまで推進するプロダクトマネージャーやクロスファンクショナルチーム。

💡 プロの秘訣： デザインスタックを接続する デザイナーはFigma、Slack、Google Driveなど様々なツールを活用しています。ClickUpの連携機能により、デザインを埋め込み、アセットをリンクし、フィードバックを一元管理。アプリを切り替えることなく、チームは作業のフローを維持できます。

9. ClickUp クリエイティブ＆デザインテンプレート

製品デザインプロジェクトの様々な要素を整理するのに苦労していませんか？この問題を解決するには、ClickUpクリエイティブ＆デザインテンプレートをご利用ください。

初心者にも使いやすいテンプレートで、ゼロから製品を開発するチームに特に役立ちます。主に、あなたと同僚が集まってアイデアを整理できる統合スペースとして機能します。

このテンプレートを使用すれば、タスクの作成、進捗の監視、プロジェクト全体のタイムラインの可視化が可能です。フローチャートで全プロセスをガイドする視覚的に魅力的なデザインとなっています。

こんな理由で気に入るはず：

承認フェーズ全体を通じてクリエイティブ資産を管理

ビジュアルボードとタイムラインで仕事の優先順位付けを簡単に

タスクとマイルストーンをカレンダーの期限と同期

🔑 こんな方に最適： 部門やクライアントをまたいでビジュアルコンテンツ、ブランディング、マーケティングデザインプロジェクトを管理するクリエイティブチーム。

10. ClickUpデザインポートフォリオテンプレート

クライアントプレゼンテーション用の強力なポートフォリオ構築ツールをお探しのデザイナーの方には、ClickUpデザインポートフォリオテンプレートが最適です。初心者からベテランまで、ご自身にぴったりのルックブックを簡単にカスタムできます。

このテンプレートを使えば、過去のデザインプロジェクトや経験をプロフェッショナルに整理できます。成果物やタイムラインといった重要な詳細を追加し、提案内容を包括的に見せることが可能です。

このテンプレートは操作が簡単で、プロフェッショナルなデザインポートフォリオに必須の要素をすべて備えています。

こんな理由で気に入るはず：

創造的なスキル、ツール、そして最終成果物を披露しましょう

タスク、ビジュアル、成果物を一箇所でリンクしている

組み込みのバージョン追跡機能でコンテンツを簡単に更新

🔑 こんな方に最適： 完了したプロジェクト、事例研究、クリエイティブな実績を整理されたフォーマットで提示するフリーランサーやデザインプロフェッショナル。

11. ClickUp グラフィックデザイン簡易テンプレート

グラフィックデザインは、締め切りが迫ってもまだ構想段階だと、楽しい遊びのように思えるかもしれません。しかし幸いなことに、ここでClickUpグラフィックデザイン簡易テンプレートがステップを踏み、活躍します。

デザインプロセスを効率化する強力なツールです。画像、ビデオ、テキストなどのクリエイティブ資産を整理し、成果物を細かくプランできます。

また、タイムライン内にグラフィックを完成させるため、小さな実行可能なタスクを作成し、期限を設定することも可能です。

こんな理由で気に入るはず：

グラフィックデザインプロジェクトを整理整頓

改訂履歴、承認状況、共有ファイルを追跡

洗練されたボードスタイルのレイアウトで進捗を可視化

💡 プロの秘訣： 同じボタン、カード、ヘッダーを繰り返しデザインする代わりに、一元化されたコンポーネントライブラリを構築しましょう。これによりモックアップ作成が高速化され、視覚的な一貫性が確保され、プロジェクト途中で仕様が変更されてもグローバルな更新が容易になります。📈

12. ClickUp デザインアイデアテンプレート

斬新な製品デザインを創造したいが、具体的なアイデアが思い浮かばない？ClickUpのデザインアイデア創出テンプレートを活用し、ゼロから新鮮な発想を発見しましょう。

このテンプレートは共同作業用キャンバスとして機能し、チームメンバーとアイデアをブレインストーミングできます。全員の意見をもとに優先順位をつけ、最適な提案の選択を行い、クリエイティブプロセスを開始できます。

このテンプレートではデザイン進捗の追跡も可能で、ワンストップソリューションとして活用できます。

こんな理由で気に入るはず：

トピック、ペルソナ、ユースケースごとにアイデアをグループ化

デザインコンセプトがユーザー要件や目標とリンクされている

ブレインストーミングからプロトタイピングフェーズまで、アイデアを追跡しましょう

🔑 こんな方に最適： ブレインストーミングセッションで生のアイデアを収集・整理・優先順位付けするイノベーションチーム、デザイン思考実践者、クリエイティブプロフェッショナル。

13. ClickUp デザインチーム カンバンボードテンプレート

デザインワークフローの管理は、特に複数のクリエイターが関わる場合、すぐに混乱しがちです。ClickUpのデザインTeams向けカンバンボードテンプレートは、あらゆる作業を確実に把握するのに役立ちます。

このテンプレートでは、ブレインストーミング、進行中、レビュー、最終といったフェーズごとにデザインプロジェクトを管理できるビジュアルボードを提供します。役割の割り当て、添付ファイルの追加、締切の追跡、フィードバックの一元管理が可能です。

チームの独自のデザインプロセスに合わせて、列、ラベル、優先度をカスタムすることも可能です。

こんな理由で気に入るはず：

障害要因、依存関係、クライアントのフィードバックを追跡する

ドラッグ＆ドロップの簡単操作でタスクの順序変更や優先度変更が可能

カスタム色ラベルで仕事分類

🔑 こんな方に最適： デザインタスク、進捗、所有権を視覚的でステータス駆動型のワークフローで追跡するデザインマネージャーや共同作業チーム。

ClickUpで新製品を簡単にデザイン

優れたプロダクトデザインは創造性だけではありません。構造、反復、そしてユーザーの体験を中心に全員の認識を一致させることなのです。

新たなユーザージャーニーの設計、ワイヤーフレームの作成、デザイン成果物の管理など、適切なテンプレートは明確性、スピード、協働性を高めます。

ClickUpの無料プロダクトデザインテンプレート範囲は、毎回一から作り直す必要なく、チームの作業をスムーズに開始させます。プロダクトデザインワークフローを効率化したいですか？今すぐClickUpのプロダクトデザインテンプレートを探索し、無料で使い始めましょう！

プロダクトデザインテンプレートに関するよくある質問

プロダクトデザインテンプレートは調査、アイデア創出、テストといったデザインライフサイクル全体をカバーする一方、UIテンプレートは視覚的インターフェースのレイアウトにのみ焦点を当てています。

はい。ClickUpのホワイトボードやドキュメントテンプレートのようなテンプレートは、アイデア、コメント、アセットを一元管理し、ツールの切り替えやバージョンの混乱を軽減します。

ワークフローのフェーズ（ワイヤーフレーム作成、ジャーニーマッピング、ドキュメント作成）に合致し、チームサイズやプロジェクトタイプに応じたカスタムオプションを提供するテンプレートを選択してください。