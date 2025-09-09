夢の仕事を手に入れるFree Notion履歴書テンプレート

優れた履歴書はあなたの物語を伝えるべきです：あなたが構築し、解決し、主導してきたことを。

Notionの履歴書テンプレートは、従来のWordドキュメントよりも堅苦しさを感じさせない、洗練されたモダンなフォーマットであなたのストーリーを伝えるのに役立ちます。

しかし本格的な就職活動では、役割・応募・結果を追跡するシステムが必要です。そこでClickUpが活躍。キャリア形成に構造と推進力を与えます。

さあ始めましょう！📃

Notionの履歴書テンプレートとは？

Notionの履歴書テンプレートは、Notion内で構築されたカスタマイズ可能なデジタル履歴書です。ユーザーが自身の職務経歴を視覚的に魅力的なフォーマットで作成・整理・提示できるよう設計されており、簡単に更新したり、リンクとして共有したり、求人応募用にエクスポートしたりできます。

これらのテンプレートには、学歴、職務経験、スキル、連絡先などの構造化されたセクションがあらかじめ用意されています。

NotionとClickUpの履歴書テンプレート比較一覧

優れたNotion履歴書テンプレートの条件とは？

優れたNotionテンプレートは、読みやすさ、カスタム、戦略的なフォーマットがバランスが取れています。優れたテンプレートを見分ける方法は以下の通りです：

明確でスキャンしやすいレイアウト： 一貫した見出し、スペース、セクションを使用しているため、採用担当者が学歴や職歴などの重要な情報を素早く見つけられます

柔軟な構造： スキル、プロジェクト、実績などのセクションをカスタム可能。異なる求人に応募する際も、一から再フォーマットする必要がありません。

キーワード対応コンテンツ領域: 求人内容から役割固有のキーワードを追加するスペースを確保し、応募者追跡システム（ATS）との互換性を向上させます

行動重視の成果： 一般的な職務内容ではなく、測定可能な影響力を強調する箇条書きに焦点を当てています

簡潔な長さ：読みやすい履歴書を1～2ページに収め、採用担当者が数秒で目を通せるようにします

13の無料Notion履歴書テンプレート例

学生、クリエイター、プロフェッショナルがスキルと経験を素早くアピールできるNotion履歴書テンプレートをご紹介します。

1. Notion履歴書テンプレート

プロフェッショナルな履歴書を作成するためだけに複雑なデザインツールをいじるのに疲れていませんか？このシンプルな履歴書テンプレートは、あなたのスキルと経験を効果的にアピールするための、クラシックなデザインとわかりやすいレイアウトを提供します。

これは、機能的で公開準備が整った構造を提供するシンプルなフレームワークの一つです。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

フォーマットを気にせず、履歴書を即座に編集・更新

応募書類に添付できるよう、共有可能なウェブリンクとして公開できます

仕事履歴、学歴、スキルなどのセクションを簡単にカスタム

履歴書を送り終えた後も、改善を続けましょう

AIツールを活用して職務内容や要約を洗練させましょう

📌 こんな方に最適：デザインに悩まずシンプルな履歴書を作成したい求職者や学生

2. Notion プロフェッショナル履歴書テンプレート

最初の職を経験し、1ページの要約では不十分な段階になったら、このNotionのプロフェッショナルな履歴書テンプレートが最適です。

キャリアの深みを効果的にアピールできる構造を提供し、明快さと詳細さのバランスを実現します。これにより、履歴書を過負荷にすることなく、実績が自らを語ることを可能にします。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

経験 セクションで仕事の経歴を強調

サイドプロジェクトやポートフォリオ仕事を プロジェクト エリアでアピール

洗練された スキル セクションを追加し、専門性を強調しましょう

学歴の詳細とキャリアのマイルストーンを整理して管理

3. Minimal StartupによるNotion履歴書テンプレート

時にはシンプルこそが最良の選択。この履歴書テンプレートは、洗練されたレイアウトで本質に焦点を当て、無駄のないプロフェッショナルな履歴書作成を支援します。

レビューアからはその適応性が高く評価されており、初心者でもカスタムや理解が容易である点がメモされています。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

履歴書を明確なセクションに整理しましょう：プロフィール、学歴、仕事経験、スキル

組み込みのプレースホルダーを活用すれば、入力すべき内容が明確になり、セットアップ時間を節約できます

レイアウトはシンプルに保ち、採用担当者があなたの資格だけに集中できるようにします

ウェブページとして公開し、応募用のシンプルな個人ブランドサイトとしても活用できます

📌 こんな方に最適： 素早く設定できるミニマルで機能的な履歴書を求める求職者

💡 プロのアドバイス：Googleやテック企業など、一部の現代的な企業ではカバーレターを完全に廃止しています。代わりに、執筆サンプル、GitHubコード、あるいはツイートといった実際の仕事成果物を見て候補者を評価することを好みます。応募電子メールを送る際には、この点を無視しないように注意しましょう。

4. 新卒向けNotion履歴書テンプレート

競争の激しい就職市場への参入は困難ですが、この大学生向けNotion履歴書テンプレートはその移行を容易にするよう設計されています。

モダンなレイアウトで、キャリアのスタート時に最も重要な要素——学歴、スキル、そしてあなたの可能性を示すプロジェクト——を効果的にアピールできます。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

学歴を強調する専用セクションで学業実績をアピール

コースプロジェクト、卒業研究、または研究仕事を強調し、実践的なスキルを証明しましょう

インターンシップ、パートタイム役割、学内リーダーシップ経験を体系的に記載しましょう

スキルを前面に押し出したレイアウトで、採用担当者にあなたの強みをアピールしましょう

📌 こんな方に最適： 豊富な仕事経験よりも、学歴・スキル・実践プロジェクトを強調したい大学生、新卒者、キャリア初期のプロフェッショナル。

5. カバーレター・ポートフォリオ付きNotion履歴書テンプレート

単なる履歴書以上のものを求めているなら、このカバーレター連携機能付きNotion履歴書テンプレートが洗練されたパッケージを提供します。モダンなCVレイアウトと調和したカバーレター、さらにカスタム用のCanvaテンプレートまで統合されています。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

📌 こんな方に最適：履歴書とカバーレターの組み合わせを求めるプロフェッショナル、特にクリエイティブ職やデザイナー、CVに加えてサイドプロジェクトやポートフォリオをアピールする必要がある応募者。

6. Notion 洗練された企業向けプロフェッショナル履歴書テンプレート

このNotion履歴書テンプレートは、企業での役割にステップアップを目指す経験豊富なプロフェッショナルやキャリアアップを目指す方々に最適です。構造化されたセクションにより、信頼性、専門性、そしてフォーマルな業界の採用担当者が求める洗練されたプレゼンテーションを強調します。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

キャリア要約を最上部に配置し、即座にあなたの価値をアピールしましょう

資格・受賞歴・専門研修をアピールして信頼性を高めましょう

資格に焦点を当てた、洗練された企業風デザインを活用しましょう

エグゼクティブや上級職の応募に合わせて、見やすく整理されたセクションをカスタム

📌 対象：専門性をアピールする履歴書が必要な、企業フィールドの中堅～上級プロフェッショナル

採用担当者を印象づける秘訣をビデオでチェック：

7. Notion モダンミニマリスト履歴書テンプレート

デザインとコンテンツの両方で印象を残すことを信じる方へ。このNotionテンプレートは、個人のスタイルとコンテンツのバランスを巧みに実現します。

グレースケールの履歴書フォーマットがプロフェッショナルな印象を保証。デザインツールなしで、セクションタイトルの微調整、構成の再配置、書式設定の変更が簡単にできます。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

モダンでプロフェッショナルな印象を与えるミニマルなグレースケールレイアウトで、あなたのプロフィールを格上げしましょう

連絡先情報とソーシャルリンクを直接統合し、採用担当者が簡単に接続できるようにします

視覚的な煩雑さなく、専門性・スキル・学歴・経験を強調するセクションをカスタム

新卒者から経験豊富なプロフェッショナルまで、デザイン面で優位性を求める方々の適応性を確保します

📌 こんな方に最適： スタイリッシュでデザイン重視の履歴書で、現代的なキャリアアイデンティティを表現したいプロフェッショナルや新卒者。

💡 プロの秘訣：ルービックキューブを30秒で解く、1,000羽のゴム製アヒルを集めるなど、ユニークな実績を共有することで面接官との接続を築き、強い印象を残せます。

8. Notion学生用履歴書テンプレート

学生向けNotionテンプレートで、キャリアの早い段階で強い印象を残しましょう。

プロフェッショナルでシンプルなレイアウトにより、学歴・プロジェクト・課外活動を効果的にアピール可能。Notionワークスペース内に保存されるためバージョン管理が容易で、ウェブリンクでの共有や必要に応じたPDFエクスポートも簡単に行えます。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

応募時に従来バージョンが必要な場合は、履歴書をPDFでエクスポートできます

モバイルとデスクトップの両方でシームレスにアクセス・編集可能。外出先でも更新できます

課外活動、ボランティア仕事、学内仕事などを記載して差別化を図りましょう

テンプレートをカスタムし、該当する場合は奨学金・受賞歴・研究実績などのセクションを追加しましょう

📌 こんな方に最適：インターンシップ・奨学金・学内役割・初めての就職を目指す高校生・大学生

9. LinkedInフォーマット対応 Notion履歴書テンプレート

viaNotion

LinkedInプロフィールのかっこいいすっきりした構造がお好みなら、このNotion履歴書テンプレートが同じスタイルをカスタマイズ可能な履歴書フォーマットで実現します。

キャリアハイライト、スキル、実績など、LinkedInを反映したセクションを備え、オンラインでもオフラインでもプロフェッショナルな自己アピールを実現します。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

採用担当者が読みやすいよう、おなじみのLinkedInプロフィールレイアウトを再現

タイムライン形式でキャリアのマイルストーンと実績を強調

プロジェクト実績や推薦文を、一目で認識できるスタイルでアピール

📌 こんな方に最適： LinkedInのプロフィールと密接に連動した履歴書を作成したいプロフェッショナル

10. Notion用履歴書＆ポートフォリオ作成テンプレート

履歴書だけでは不十分かもしれません。このポートフォリオリンク付きNotion履歴書テンプレートを使えば、キャリアの軌跡と仕事を具体的に証明できます。

キャンペーンやケーススタディから実績やサイドプロジェクトまで、この統一感のあるテンプレートで全てをアピールできます。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

📌 こんな方に最適： ポートフォリオとしても機能する履歴書を求めるプロフェッショナル、フリーランサー、クリエイティブ職の方。

11. Notion プロフェッショナル履歴書・CVテンプレート

応募者追跡システム（ATS）を突破することは、求職活動における最大の障壁の一つです。このNotionテンプレートはATS対応フォーマットを採用し、履歴書がデジタル処理の過程で埋もれることを防ぎます。

モダンでプロフェッショナルなレイアウトにより、採用担当者の読みやすさと機械解析のバランスを両立。あなたのスキルと経験が確実に伝わる設計です。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

企業、クリエイティブ、技術フィールドなど、あらゆるフィールドで通用するプロフェッショナルなデザインを維持しましょう

必要に応じて、Notionページとしてデジタルで履歴書を共有したり、採用担当者向けのバージョンをエクスポートしたりできます。

複数の応募先に合わせて、異なる職務内容に応じたバージョンを複製・カスタマイズしましょう

📌 対象者：ウェブ開発者やデザイナーからビジネスプロフェッショナルまで、あらゆる業界の求職者

💡 プロの秘訣：14時間のフライト中にシステムをデバッグした経験や、200万人が目にしたバズったSNSキャンペーンを運営した例など、記憶に残る瞬間や例があなたを際立たせます。

12. 建築家向けNotion履歴書テンプレート

テキストのみの履歴書では、建築などの創造性を要するフィールドの魅力を伝えきれないことがよくあります。このNotionテンプレートはあなたの経験を反映しつつ、デザイン哲学とポートフォリオに焦点を当てています。

プロジェクト紹介専用のスペースと組み込みQRコード機能により、デザイン同様の洗練されたフォーマットで仕事を提示できます。

🌟 こんな点が気に入るはず：

ポートフォリオ、ウェブサイト、または3Dモデルビューアーに直接リンクされているQRコードを添付しましょう

建築プロジェクトを、画像、スケッチ、または事例研究と説明文を併せて提示する

専門分野（住宅、商業、都市デザイン、インテリア）を強調し、プロジェクトの機会と一致させましょう

AutoCAD、Revit、Rhino、SketchUpなどのツールやソフトウェアの専門知識を追加し、技術スキルをアピールしましょう

📌 こんな方に最適： プロ意識と視覚的な実績をマージした履歴書が必要な建築学生、インターン、有資格建築家

13. Notion ITプロフェッショナル用履歴書とカバーレターテンプレート

IT役割を獲得するには技術的専門性を証明することが重要です。IT採用担当者の視点で設計されたこのNotionテンプレートは、技術スキル、資格、実践的なプロジェクト経験を際立つフォーマットでアピールするのに役立ちます。

戦略的なキーワード統合によりATS（採用管理システム）最適化を実現。あなたのプロフィールがフィルターを通過し、適切な採用担当者の目に留まることを保証します。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

プロジェクト実績とテクノロジーへの情熱を強調した、カスタムカバーレターを作成しましょう

専用のトラッカーで推薦者を管理し、スキルセットや連絡先詳細も記録可能

採用担当者の検索で可視性を向上させるため、ATS対応キーワードでコンテンツを最適化しましょう

プロジェクトに焦点を当てた実績と測定可能な成果で、あなたの影響力を示しましょう

📌 対象職種：ソフトウェア開発者、ネットワークエンジニア、システム管理者、サイバーセキュリティ専門家、さらにはITフィールドへの転職を目指すキャリアチェンジ希望者まで。

履歴書作成におけるNotionの制限事項

Notionは優れたカスタム性と共有性を提供しますが、洗練された履歴書を作成する上では以下の鍵となる欠点があります：

PDFエクスポートの問題点：*内蔵PDFエクスポート機能は余白調整が不可能でフォントが変更される場合があり、検索不能なPDFが生成されるため、ATS（応募者追跡システム）での読み取りを妨げます

パフォーマンスの遅延： 大規模なページの起動や複雑なコンテンツの操作はプラットフォームを大幅に遅延させ、履歴書の編集に影響を与える可能性があります

中央ワークスペースなし： 履歴書や応募書類は孤立したページとして存在するため、タスクや面接、求職活動の追跡と履歴書を連携させることが困難です

リミットされた共同作業: バージョン管理、コメント機能、構造化されたワークフローが不足しているため、フィードバック目的でNotionの履歴書を共有するのは複雑です

Notionテンプレート無料代替案

Notionには履歴書テンプレートが用意されていますが、それらは往々にして静的な文書のように感じられます。

ClickUpは、プロジェクト管理、ドキュメント、チームコミュニケーションを1つのプラットフォームに統合した仕事のためのすべてアプリです。次世代AIによる自動化と検索機能で業務を加速させます。

Notionの不足を補い、完璧な履歴書を包括的なワークフローの一部に変えます。応募、フォローアップ、フィードバックが同一の使いやすいインターフェースで管理可能です。

求職活動のプランの際に活用できる、優れたClickUpテンプレートをいくつかご紹介します。🎯

1. ClickUp 総合管理職向け履歴書テンプレート

プロフェッショナル向けに設計されたClickUpのゼネラルエグゼクティブ履歴書テンプレートで、あなたのリーダーシップストーリーをアピールしましょう。

ClickUpドキュメントでデザインされたこのテンプレートなら、煩雑なフォーマットを気にせず、測定可能な実績、業務ノウハウ、リーダーシップによる影響力を柔軟にアピールできます。

リアルタイム共同編集とバージョン管理により、メンターや同僚からのフィードバックを反映しながら、一箇所で簡単に履歴書を磨き上げられます。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

経営者としてのビジョンと実績を強調する専用要約セクションで、強力なスタートを切りましょう

異なる役割向けに複数の履歴書バージョンを作成し、ドキュメントハブライブラリに整理して保管しましょう

ドキュメントでリッチテキストフォーマットを活用し、実績・メトリクス・主要な変革を強調表示

🚀 ClickUpの優位性： ClickUp Docsは履歴書を静的なファイルではなく、常に更新される生きている文書に変えます. ClickUp Docsに履歴書、カバーレター、求職メモをまとめて管理 その方法は以下の通りです： *SaaS・プロダクト・エンジニアリング役割向けバージョン：基本履歴書1通を基に、書き直す手間なく複製可能

リアルタイム編集と共同作業： メンターや同僚と共有し、即座にコメントを得て、一緒に磨き上げましょう

リンクされたタスクと更新情報：履歴書ドキュメントをClickUpの求職リストに接続すれば、更新情報（新たな資格取得など）が常に同期されます

2. ClickUp 技術系履歴書テンプレート

無料テンプレートを入手 技術的な経歴を簡単にカスタマイズできるClickUp技術系履歴書テンプレート

他の技術系履歴書テンプレートが単に情報を提示するだけなのに対し、このテンプレートはあなたの仕事を、問題解決と革新の明確なストーリーへと昇華させます。

ClickUpテクニカル履歴書テンプレートは、CTOからシステムアーキテクトまで、ITリーダー向けに特別に設計されています。技術スタック、資格、企業レベルのプロジェクトを強調するための構造化されたセクションを提供します。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

📌 こんな方に最適：履歴書が必要なCTO、CIO、エンジニアリングディレクター、ITマネージャー、システムアーキテクト

🚀 ClickUpの優位性： ClickUp Brainはワークスペースに組み込まれた個人用AI履歴書作成ツールとして機能します。AI Writer for Workなどの機能で、ご自身の経験から説得力のある履歴書のポイントや箇条書きを素早く作成できます。 ワークスペースから文脈に応じた回答を得て、ClickUp Brainでインパクトのある履歴書を作成しましょう 面接対策にも/AIを活用でき、技術的な質問に対するカスタマイズされた回答を生成させられます。また、話すべきポイントを提供し、自身の強みと弱みについてどう語るべきかを示してくれます。

3. ClickUpプロダクトマネージャー用履歴書テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpプロダクトマネージャー用履歴書テンプレートでキャリアストーリーをアピール

プロジェクトマネージャーにとって、戦略・実行・顧客重視のバランスを1ページで表現するのは困難です。ClickUpプロダクトマネージャー向け履歴書テンプレートは、まさにその範囲をアピールするために設計されています。

製品ビジョンを形作り、重要な機能をローンチし、測定可能な目標に向けてクロスファンクショナルチームを結束させる能力をアピールできます。

ClickUpドキュメントで設計されたこのテンプレートは、全体像の戦略と実行の詳細の両方を強調する直感的なフレームワークを提供し、あなたの差別化を実現します。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

SaaS、B2B、B2C、プラットフォーム製品に特化した役割別履歴書を作成

採用率、ローンチタイムライン、収益成長率といったメトリクスに基づく成果を、構造化された再利用可能なセクション内で記録する

エンジニアリング、デザイン、ビジネス成果が明確にリンクされていることを示すことで、クロスファンクショナルなリーダーシップを履歴書で示しましょう

AI編集機能で経歴の要約を洗練させ、表現を研ぎ澄ませる

📌 こんな方に最適：戦略立案から実行までを推進するプロダクトマネージャーで、その能力を証明する履歴書が必要な方。

🚀 ClickUpの優位性: もう一つの注目機能はClickUp Brain MAXです。ワークスペースの文脈（タスク、ドキュメント、プロジェクト履歴、接続アプリ）を理解するため、AIを就職活動に活用できます。 テキスト入力機能で過去のプロジェクトを話しましょう：Brain MAXがあなたの言葉を即座に捉え、洗練された箇条書きや要約に自動フォーマット。音声認識機能で文章作成を自動化します。 ClickUp Brain MAXの「音声テキスト入力」でアイデアを即記録、やること4倍速で完了

4. ClickUpプロジェクトマネージャー用履歴書テンプレート

多くのプロジェクトマネージャーの履歴書は単なるタスクのリストに過ぎませんが、あなたの履歴書はプレッシャー下での結果達成力を示すべきです。ClickUpプロジェクトマネージャー履歴書テンプレートは、あなたのリーダーシップの規模と影響力を効果的に伝えるよう設計されています。

クロスファンクショナルチームの調整方法、優先度の変動管理、複雑なプロジェクトを予算内で期日通りに遂行する手法を詳細に記述できます。

アジャイルsprint管理から企業規模の導入まで、このプロジェクトマネージャー用履歴書テンプレートは、戦略立案・実行・ステークホルダー調整のバランス能力を確実にアピールします。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

📌 こんな方に最適：プロジェクト管理、プログラムリーダー、デリバリーエキスパートなど、円滑な実行を保証する方々。

5. ClickUpエンジニアリング履歴書テンプレート

無料テンプレートを入手 エンジニアリングスキルを際立たせるClickUpエンジニアリング履歴書テンプレート

多くのエンジニア向け履歴書は、技術用語に溺れるか、仕事を曖昧になるほど単純化しすぎている。ClickUpエンジニア向け履歴書テンプレートは、技術的な信頼性を損なうことなく、複雑なプロジェクトをリクルーターが素早く理解できる実績へと変換します。

このエンジニア向け履歴書は、DevOps、フルスタック、データエンジニアリング役割向けにカスタマイズする場合に仕事です。

🌟 こんな点が気に入るはず：

ビジネス対応の表現で、アーキテクチャの選択、スケーラビリティの向上、信頼性の向上をアピールしましょう

採用担当者に好印象を与えるミニマルなレイアウトで、深い技術的専門性を効果的にアピール

異なるエンジニア役割や企業向けに、複数のバージョンをClickUpで整理して管理しましょう

ポートフォリオプロジェクト、GitHubリポジトリ、またはケーススタディに直接リンクして信頼性を高めましょう

📌 こんな方に最適：技術的深みと、自ら推進したビジネス成果の両方を強調する必要があるエンジニアリングリーダー、システムアーキテクト、シニア開発者。

6. ClickUp 求人検索テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpの求職活動テンプレートで複数の求人応募を効率的に管理

求職活動は圧倒されることもあります。履歴書をカスタマイズし、採用担当者の電子メールを追跡し、フォローアップの日程を覚えておく必要があります。ClickUpの求職活動テンプレートは、このプロセスからストレスを取り除き、求職活動のすべてのステップを一箇所で整理します。

このテンプレートを使えば、Notionの代替ツールである柔軟なワークスペース内で、機会を捉え、応募を管理し、採用担当者とのやり取りを追跡する明確なシステムが得られます。

🌟 こんな点が気に入るはず：

保存済み 、 応募済み 、 面接中 、 内定 、 閉じた といったフェーズの一目で把握。

タグ、コメント、 ClickUp自動化 を活用して、フォローアップのリマインダーを設定し、会話を管理し、書類を応募先と直接リンクされている状態に続けましょう

優先度応募先（緊急の役割をスポットライト）、企業リスト（ターゲットとなる潜在的な雇用主を追跡）、応募フェーズ（求人をパイプラインで進める）、スタートガイド（クイックセットアップのウォークスルー）の各ビューを切り替えられます。

📌 こんな方に最適：構造化された繰り返し可能な方法で求人応募を管理したい学生、キャリアチェンジを目指す方、経験豊富なプロフェッショナル。

🚀 ClickUpの優位性： ClickUpの自動化機能は反復作業や更新を代行するため、求職準備に集中できます。「もしこうなら、そうする」というトリガーに基づくカスタム自動化を作成可能です。 例えば、タスクを「応募済み」とマークすると、ジョブトラッカー全体のステータスが自動的に更新されます。

7. ClickUp 求人検索リストテンプレート

求職活動は圧倒されるものです。特に自分が何をやることなのか明確でない場合はなおさらです。ClickUpの求職リストテンプレートを使えば、あらゆる機会を体系的に記録し、選択肢を比較し、自信を持って求職プロセスを進められます。

汎用的なトラッカーとは異なり、求職活動専用のパーソナルCRMとして設計されています。役割タイプ、企業評価、給与範囲、面接の進捗を追跡しながら、各求人に関連付けられた資料やメモを管理できます。

🌟 こんな点が気に入るはず：

明確なステータス列で、保留中の事項、フォローアップが必要な事項、完了する事項を把握できます

希望給与、場所希望、人脈連絡先、役割レベル（例：マネージャー vs. 副社長）を記録

複数の機会を並べて比較し、複数のキャリアパス（例：リーダーシップ役割 vs コンサルティング役割）を作成。福利厚生、特典、キャリアとの適合性を比較検討しましょう。

📌 こんな方に最適：シンプルで実践的な方法で就職活動を管理したいプロフェッショナル

8. ClickUp カバーレターテンプレート

丁寧に作成された履歴書はあなたの経歴を伝えるものですが、カバーレターはそれが企業にとってなぜ重要なのかを示します。ClickUpカバーレターテンプレートは、プロフェッショナルで編集しやすいフレームワークを提供し、あなたの独自のスキルをその役割に接続することを可能にします。

採用担当者が本当に重視する点に集中できるよう支援します：その職を志望する理由、経験がどのように成果につながるか、そして他の候補者との差別化要因です。

🌟 こんな点が気に入るはず：

事前設定されたヘッダー、余白、セクションでプロフェッショナルな印象を保ちましょう

リーダーシップの強みや結果など、重要な価値提案を保存し、各企業に合わせて調整しましょう

ClickUp Brainを活用し、特定の役割や業界に合わせたパーソナライズされた冒頭文や締めくくり文を作成しましょう

メンターやキャリアコーチ、同僚とドキュメント内で直接下書きを共有し、リアルタイムでフィードバックを受け取りましょう

📌 こんな方に最適：応募書類を毎回時間をかけて再フォーマットせずに、個性的で説得力のある内容にしたい求職者

オハイオ・ウェスリアン大学 年次寄付担当ディレクター、ジュリア・ハットフィールド氏がClickUpの活用体験について語った内容は以下の通りです：

ClickUpは、期限を守ること（または必要に応じて調整すること）や、多くの関係者が関わるプロジェクトの進捗管理を支援してくれます。アプリ内でタスクの完了までの進捗を追跡したり、コメントや添付ファイルを追加できる機能が特に気に入っています。

ClickUpは、期限を守ること（または必要に応じて調整すること）や、多くの関係者が関わるプロジェクトの進捗管理を支援してくれます。アプリ内でタスクの完了するまでの進捗を追跡したり、コメントや添付ファイルを追加できる機能が特に気に入っています。

ClickUpで「履歴書」求職活動を

結局のところ、Notionの履歴書テンプレートは本来の役割を果たします。それは、整然としたプロフェッショナルな履歴書を作成する手助けをすることです。

しかし、それだけです。応募書類の管理、フィードバックの追跡、面接の準備といった機能は提供されません。

仕事のためのすべてアプリ「ClickUp」がこの課題を解決します。Docsを使えば、数分で履歴書やカバーレターを作成でき、リアルタイムで共同編集が可能。すべてを整理された一つのスペースに保管できます。

ClickUp Brainと組み合わせれば、AIが箇条書きの改善や役割別カスタマイズを支援。カバーレターも個人向けに生成可能です。

今すぐClickUpを無料で登録しよう！ ✅