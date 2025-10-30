現代の職場におけるChatGPT活用ベスト10

人事部門の負担はかつてないほど増大している一方で、やれる時間はますます減少しています。採用凍結、人材定着のプレッシャー、透明性への要求の高まりなど、人事チームには「少ないリソースでより大きな成果を上げる」ことが求められています。

だからこそ多くの企業がAIに目を向けているのです。判断を代替するためではなく、時間を取り戻すために。ガートナーのレポートによれば、現在のHRチームがAIを活用する主な目的は、管理タスクの自動化にあります。つまり、一日を静かに奪う反復仕事です。

例えばChatGPTは、数分で職務記述書の草案作成、アンケートの要約する、研修セッションのアイデア出しが可能です。効果的に活用すれば、人事部門が事務処理から戦略立案へ、書類作業から文化形成の形で形作るへ転換する助けとなります。

問題は「AIが人事部門に必要か」ではありません。重要なのは、「結果を生み出すために、責任を持ってAIをどう活用するか」です。

このガイドでは、以下のことを学びます：

なぜ人事チームがChatGPTを導入する理由

実例（コピー可能なプロンプト付き）

注意すべき点

そして、HRワークフロー全体のために構築されたAI「ClickUp Brain」で、さらに一歩進める方法とは？

さっそく見ていきましょう。

なぜ人事部門はChatGPTを活用すべきなのか？

ChatGPTは人事部門において重要な要素——サイクルタイム、一貫性、明確性——を強化します。遅延しがちな手動ワークフローを初稿や構造化された要約へと変換し、処理時間を数日から数分に短縮。人間をプロセスから排除することなく言語表現を標準化します。

その効果は日常のあらゆるワークフローで現れています——採用、オンボーディング、フィードバック、そしてそれ以上にも👇

1. 煩雑な作業を解消人事チームは求人要項や社内規定、従業員向け電子メールをゼロから作成するのに何時間も費やしています。ChatGPTはこうした反復的な下書き作業を自動化し、担当者が言葉遣いではなく人材に集中できるようにします。

2. コミュニケーションの一貫性を維持採用通知書から社内向け更新情報まで、AIがすべてのメッセージを統一された企業トーンで発信。複数の関係者が関わる成長中のチームにおいて、この一貫性が信頼とプロフェッショナリズムを構築します。

3. インクルージョンを自然にChatGPTは、求人内容や社内規定をジェンダーニュートラルでアクセシブルな表現に再構築し、候補者に届く前に潜在的なバイアスを除去します。ただし、ニュアンスやコンプライアンスを維持するためには、人間のレビューが依然として不可欠です。

4. 単なる成果物ではなく、アイデアを生み出す人事部門が新たな研修プログラム、業績評価のフォーマット、福利厚生制度の見直しを必要とする時、ChatGPTは白紙ページの凍結を打破します。構造化された出発点を提供することで、チームは下書きではなく判断に集中できるようになります。

5. 瞬時に意思決定を統合退職面談の要約や、方針変更前のメリット・デメリットのバランスの取れたリストを迅速に必要としていますか？ChatGPTは雑音を処理しパターンを抽出することで、人事部門がより迅速かつ明確な情報を得て、より良い判断を下せるよう支援します。

これらは特殊な活用例ではありません。些細な変化が積み重なり、人事部門が書類作業に追われる代わりに、戦略・文化・成長の形に注力する時間を生み出すのです。

これらはあくまで出発点に過ぎません。次のセクションでは、まだご存知ない確率の低い実際のHR活用事例をさらに深く掘り下げていきます。

人事チームのためのChatGPT活用10選

日常の仕事と人事プロセスを変革・最適化できる、真に有用なChatGPT人事活用事例を見ていきましょう。

そしてもちろん、直接入力可能なプロンプトと、それぞれに提案するスクリーンショットも用意しています。

評価シーズンがどんなものかご存知でしょう：10人以上の従業員へのフィードバック作成が待っているのに、時間がないまま空白の画面を見つめている状態。画一的なコメントでは通用せず、一つひとつカスタムするには何時間もかかります。

ChatGPTがライティングアシスタントとして業務を効率化するポイントをご紹介します。役割、目標、主要な行動項目を共有するだけで、具体的かつパーソナライズされ、バランスが取れ、トーンに合わせた従業員フィードバックを生成します。

📌 例：営業マネージャーの業績評価を行う場合を考えてみましょう。売上ターゲットの達成、チームリーダーシップ、コミュニケーション能力を評価したいとします。 一から入力する代わりに、ChatGPTにこのプロンプトを入力してください：「第2四半期の売上ターゲットを達成し、2名の新規チームメンバーを指導し、クライアント対応時間を改善した営業部長向けの業績評価コメントを作成してください。専門的で、感謝の意を示し、役割に特化した内容にしてください。」

viaChatGPT

ほら、ChatGPTがプロバイダーするフィードバックテキストは、本当にパーソナライズされた感覚を与えます。

従業員データ（目標の要約や自己評価など）をChatGPTに貼り付け、強みを強調するよう依頼し、それに基づいたコメントを生成させることも可能です。

2. パーソナライズされた30-60-90日間のオンボーディングプランの作成

新入社員のオンボーディングは、デバイスセットアップ、人事書類、Slackアクセスといった基本的なチェックリストに終始しがちです。そして、そこで終わり。多くの場合、新入社員は自分で物事を理解しなければなりません。

ただし、優れたオンボーディングには、最初から構造、マイルストーン、明確さが不可欠です。

ChatGPTがここで活躍します。役割タイトル、主な責任範囲、管理者の期待値を入力するだけで、新入社員の成功に向けた包括的な30日・60日・90日のオンボーディングプランを自動生成します。

📌 例： コンテンツマーケティングスペシャリストを新たに採用したとします。最初の1か月は業務を観察し、2か月目には貢献を始め、3か月目には所有権を持って業務を遂行してほしいと考えています。 ChatGPTに指示する – 「新規採用のコンテンツマーケティングスペシャリスト向け30-60-90日オンボーディングプランを作成せよ。最初の30日間でツールとプロセスを習得させること。60日目までにキャンペーンへの貢献を可能にすること。90日目までにコンテンツプロジェクトを独立して管理できる状態にすること。構造化され、人間中心のプランとせよ。」

viaChatGPT

段階的なオンボーディングプランを生成します：

週ごとの重点分野

タスクまたはチェックポイント

マネージャー＋バディの関与

活用すべきツール

営業、HRBP、開発者など、異なる役割向けのテンプレートを作成し、わずかな調整で再利用することも可能です。

3. 退職面談を実践的なテーマに変える

離職面談は率直なフィードバックの宝庫です。人材定着率の改善、リーダーシップの向上、あるいは有害なチームダイナミクスの解決に必要な洞察がまさにそこにあるのです。しかし、実際に時間を割いて面談内容を全て読み込み、より深いパターンを抽出できなければ、その価値は発揮されません。

ChatGPTを活用すれば、退職面談の質問から得られた散在するフィードバックを明確なテーマに集約できます。フォームのテキスト、1対1の面談要約、Slackメッセージなど複数の退職回答を入力し、以下のような分析を依頼できます：

共通するテーマを見つけましょう

離職の主な理由を特定する

管理職関連の問題と役割に基づく摩擦を比較して強調する

人事部門や勤続年数を超えたパターンを提案する

「スキップレベルでの進捗確認を検討する」や「X役割の報酬帯を見直す」といった、各問題への具体的な対応策まで提案可能です。

これは、経営陣向けのレポート作成や人材定着施策のプラン立案時に役立ちます。

📌 例： 過去四半期に退職した従業員から5件の退職理由メモが届いています。中には「成長機会の欠如」とメンションする者もいれば、「マイクロマネジメント」と指摘する者もおり、さらに「フィードバックループが全く機能していない」と問題提起するケースもあります。 ChatGPTに貼り付けて根本原因を要約するよう依頼します。「以下の5件の退職面談メモを要約してください。繰り返し見られるテーマ、離職理由を特定し、これらの問題に対処するために人事リーダーが実施できるアクションアイテムを提案してください。」（プロンプトの下に匿名化したフィードバックを貼り付けます）

viaChatGPT

また、ChatGPTに個人レベルの問題と組織的な問題を区別するよう依頼することも可能です。例：

viaChatGPT

4. ジェンダーニュートラルでアクセシブルな言語を用いた包括的なポリシー草案の作成

人事ポリシーは往々にして時代遅れで複雑、あるいは意図せず偏った内容になりがちです。例えば以下のような表現が使われています：

「Chairperson」ではなく「Chairman」

「彼ら」ではなく「彼／彼女」

あるいは、ガイダンスというより法的免責事項のように感じられる長くて複雑な段落

ChatGPTは、企業ポリシーを明確で包括的、かつジェンダーニュートラルな表現に書き直すのに役立ちます。既存のポリシー（例：育児休暇制度やPOSHガイドライン）を入力し、ChatGPTに以下を依頼できます：

包括的でジェンダーニュートラルな表現に書き換えてください

読みやすさを向上させるため、トーンを簡潔に調整してください

長い文を従業員が理解しやすい要約に分解する

アクセシビリティ向上のため、特定の読解レベル（例：中学2年生レベル）に翻訳することも可能です。

📌 例： 例えば、育児休暇制度を更新している際に、まだ「父親は対象となります…」といった表現が残っている場合 ChatGPTにこのプロンプトを入力してください：「この育児休業ポリシーを、性別中立的で包括的な表現に書き換えてください。すべての従業員が理解しやすい、明確で親しみやすい口調で作成してください。」（既存のポリシーコンテンツをプロンプトの下に貼り付けしてください。）

viaChatGPT

5. 長い従業員アンケートの結果をトップ5の洞察に要約する

人事リーダーは、従業員エンゲージメント、DEI（多様性・公平性・包摂性）、リーダーシップ効果性などに関するアンケートを作成し、フィードバックを収集するのに数週間を費やします。回答はあっという間に山積みになります。突然、何百もの構造化されていないコメントを前にし、それらをすべて処理する時間がない状況に直面するのです。

ChatGPTがその混乱を明確化します。自由回答式のアンケート回答を、テーマ別（「マネージャーからのフィードバック」など）またはまとめて貼り付け、ChatGPTに次の処理を依頼します：

主要な繰り返しテーマを特定する

感情（肯定的／中立／否定的）を強調

課題点を明確な箇条書きで要約する

次のステップやアクション領域を提案する

タグを含める場合は、部門ごとのパターンも個別に分類してください

📌 例： 年次エンゲージメントアンケートを実施したとします。自由回答形式の質問は「仕事体験を改善するために、私たちがやることは何ですか？」でした。145件の回答が寄せられました。 手作業で分類・要約する代わりに、ChatGPTに次のように入力します：「以下の145件のアンケート回答を上位5つのテーマに要約してください。トーン（肯定的、否定的、中立）別に分類し、主要な問題に対処するために人事部門が取るべき次の2つのステップを提案してください。」（プロンプトの下に生の回答を貼り付け）

viaChatGPT

そして、もし依頼すれば、これらをスライド形式の要約に変換することも可能です。

viaChatGPT

6. 会社のOKRに基づいたL&Dセッションのアイデアをブレインストーミングする

経営陣からこんな言葉を聞いたことがあるでしょう：「今四半期はスキルアップが急務だ」あるいはさらに厄介な「学習セッションを会社のOKRに連動させられないか？」と。

しかし、L&Dカレンダーのプランを立てようと座っても、アイデアがいつもフローするとは限りません。ChatGPTはOKRを学習機会に変える手助けをします。必要なのは、自社の四半期ごとのOKR、あるいは簡略化したビジネス目標を入力するだけです。するとChatGPTは以下のようなことが可能になります：

📌 例： 例えば、あなたのOKRの一つが「部門横断的な連携を強化し、納期を短縮する」だとします。 ChatGPTを開き、以下のプロンプトを入力してください：「当社の今四半期のOKRは、部門横断的な連携強化とチームの責任感向上に焦点を当てています。これらの目標に沿った5つのL&Dセッション案を提案してください。セッションタイトル、フォーマット、成果を含めてください。」

viaChatGPT

セッションのアイデアを絞り込んだら、ChatGPTでさらに掘り下げることができます：

viaChatGPT

7. 企業価値に基づいたピアツーピア（同僚間）の相互評価テンプレートの作成

称賛は士気を高め、チーム文化を構築し、定着率を向上させます。しかし、称賛の多くは「よくやった！」といったありきたりなものか、直属の上司からのみ行われる傾向があります。

本当に必要なのは、従業員の「仕事への取り組み姿勢」を反映したピアツーピアの称賛です。単なるやることではありません。さらに、こうした称賛が企業価値と結びついていれば理想的です。チーム横断的な従業員満足度の向上に直接貢献するからです。

ChatGPTはチームメンバーが互いをより深く理解する手助けをします。以下の要素に基づいた従業員表彰メッセージのテンプレート生成に活用できます：

特定の企業価値（例：「顧客第一主義」、「行動志向」、「包括性」）

個人の行動や貢献

トーン（軽快、心温まる、またはフォーマル）

フォーマット（Slack投稿、電子メール、HRツールへのコメント）

これにより、従業員は考えすぎたり頭が真っ白になったりすることなく、これらのメッセージを簡単に作成できるようになります。

📌 例： 貴社の価値の一つに「徹底的な所有権」があるとします。あるチームメンバーが、クライアント向けデモの前に製品のバグ修正のために残業しました。同僚にこの行動を評価してもらいたいのですが、どう表現すればよいか迷っています。 ChatGPTに価値と状況を入力します。「クライアントデモ前に重大なバグを修正するため残業し『極限の所有権』を示したチームメイトへの、Slackスタイルの同僚表彰メッセージを作成してください。親しみやすく誠実な内容とし、明確に価値と結びつけてください。」

viaChatGPT

8. 役割と企業文化に合わせた行動面接質問の生成

採用はスキルだけでなく、職場文化への適合性を確保することが重要です。しかし多くの管理者は効果的な行動面接質問の作成に苦労しており、各役割に合わせて調整する時間もほとんどありません。

ChatGPTは、役割と企業文化の両方に沿った戦略的な面接質問を生成でき、所有権、適応力、コミュニケーション能力などの特性を評価するのに役立ちます。役割、タイトル、いくつかの責任範囲、そして自社の価値やチームの文化の特徴を入力するだけで、以下を探る行動面接質問を生成します：

所有権

コミュニケーションスタイル

適応性

紛争処理

価値の整合

各質問が示す特性をタグ付けするよう依頼することも可能で、新規面接官の育成に非常に有効です。

📌 例：カスタマーサポートリーダーを募集しています。共感力、明確なコミュニケーション能力、困難な状況を収拾できる能力を備えた人材を求めています。 ChatGPTに次のようにプロンプトします：「カスタマーサポートリーダー向けの行動面接質問を5つ生成してください。コミュニケーション能力、共感力、紛争解決能力、顧客第一の文化との価値の整合性に焦点を当ててください。」

viaChatGPT

また、ChatGPTに出力結果を以下のような面接評価シート形式でフォーマットするよう依頼することも可能です：

viaChatGPT

あるいは、各回答に基づいた掘り下げた追問を生成しましょう。これにより、最小限の準備で面接を「良い」レベルから「世界クラス」へと引き上げられます。

🏁 人事担当者向け行動面接質問チェックリスト 1. 面接前の準備 各コンピテンシーを、明らかにしたい実際の行動にマップする

自社の価値と文化に関する声明を見直し、共通する特徴を見つけましょう

その役割でよくある重大なインシデントや課題を1～2つ選択してください

役割固有と文化固有の行動面接質問を組み合わせて準備する 2. 主要な行動面に関する質問領域 問題解決と意思決定のために 「明確な解決策がない問題に直面した経験を教えてください。どのように取り組みましたか？」 コラボレーションとコミュニケーションのために 「自分とは全く異なる仕事のスタイルを持つ人と協力しなければならなかった経験を説明してください」

9. リアルタイムでのマネージャー向けコーチングと状況に応じたガイダンスのプロバイダー

新任マネージャーは指導を受ける前に責任を任されることが少なくありません。困難な場面に直面すると、適切な言葉を探してネット検索するケースが多々あります。ChatGPTはリアルタイムのコーチとして機能し、難しい会話の準備、トーンの調整、思慮深いフィードバックメッセージの作成を支援。明確さと自信を持ってリーダーシップを発揮できるようサポートします。

活用方法：

1対1の会話シナリオをシミュレート（例：「防御的なチームメンバーとの話し方」）

パフォーマンス警告、給与遅延の話し合い、解雇の通知など、難しいチャットの役割プレイ

ラフなメモをコーチング言語に書き換える

話し合いのポイントとトーンの調整を提案する

SBI（状況-行動-影響）やラディカル・キャンダールといったフレームワークを提供します。

📌 例：新任マネージャーは、優秀なチームのメンバーの欠勤が散見される問題に対処する必要がある。厳しくもサポート的な姿勢を示したいと考えている。 慌てたり無造作なSlackメッセージを送る代わりに、彼らはChatGPTにこう投げかける：「優秀な社員に、遅刻がチームのリズムを乱していることを、やる気を削がずにどう伝えればよいですか？」

viaChatGPT

10. 既存の役割記述書に基づくキャリア成長パスの生成

従業員は自身の成長像が見えないと行き詰まりを感じがちですが、多くの組織では明確なキャリアパスがマップされていません。ChatGPTを活用すれば、スキル開発と連動した明確で意欲的な役割別キャリアラダーを数分で構築可能。人事プランニングの強力な支援ツールとなるでしょう。

提供すべきプロバイダーは以下の通りです：

現在の役割タイトル + 職務内容

次のレベルに相当するタイトル（あるいは「次のレベルに相当する役割を提案する」といった表現）は何かご存知ですか？

オプション：組織が価値とするスキル（例：コミュニケーション能力、所有権、批判的思考、データ分析）

ChatGPTは以下を生成できます：

論理的なキャリアパス（例：ジュニアPM → PM → シニアPM → プロダクトリード）

各レベルで必要なスキル

資格認定、またはそれらを構築するための社内機会

成長フェーズに合ったプロジェクトタイプの提案

また、従業員が成長できる価値あるスキルへと、キャリアパスの各ステップを結びつけることで、長期的な定着率向上にも寄与します。同時に、各フェーズを競争力のある給与基準と連動させることで、優秀な人材の確保と報酬体系の透明性を維持します。

📌 例：カスタマー成功担当者がキャリアアップを考えているが、営業、アカウントマネジメント、オペレーションのどの分野へ進むべきか迷っているとします。 ChatGPTに以下のプロンプトを入力します：「カスタマーサクセスアソシエイトの役割に基づき、2～3つのキャリアパスを提案してください。各パスについて、次のレベルのタイトル、習得すべき主要スキル、推奨されるプロジェクトや経験リストを記載してください」

viaChatGPT

従業員の指導、1対1面談での管理職サポート、さらには初めての社内キャリアフレームワーク構築にも活用できます。

👀 ご存知ですか？ SHRMのアンケートによると、従業員のキャリアアップ判断における優先度は以下の通りです： 金銭的報酬と補償

仕事と家庭のバランスと家族との時間

専門的な成長と発展の機会

人事分野におけるChatGPT活用のリミット

ChatGPTは多くのことを成し遂げられますが、人事判断力、感情的知性、コンプライアンスの専門知識の代わりにはなりません。注意すべき点をいくつか挙げます：

明確な入力がないと文脈が不足します： 役割の詳細、チームの力学、関連する人事データを提供しない場合、ChatGPTは一般的な提案をデフォルトで返します

法的信頼性はありません： 契約書、ポリシー、コンプライアンス要件の厳しい文書などには、ChatGPTの生成文を無審査で使用しないでください。外部共有前に必ず法務チームのコンテンツ確認を行ってください。

潜在的なバイアスを反映する可能性がある： ChatGPTは履歴データから学習するため、採用や業績評価関連のタスクにおいてバイアスを再現することがあります。意思決定のサポートには活用しても、意思決定そのものには使用しないでください。

データセキュリティ上の懸念が生じる： ChatGPTは外部サーバー上で動作するため、苦情、医療記録、報酬詳細などの機密情報を入力する場合、慎重に扱わないとプライバシーリスクが生じる可能性があります。

感情的知性を代替できない点：ChatGPTは共感的な文章作成を支援できますが、感情のニュアンスを理解できません。解雇や業績改善プランといったデリケートなケースでは、まず人間の判断に頼るべきです

ChatGPTは意思決定者ではなく、下書きのパートナーと考えましょう。仕事は加速できますが、最終判断は常に人事部門が行うべきです。

人事分野におけるChatGPTの代替ツール

ChatGPTは素早いアイデア生成に優れていますが、HRには単なるチャットボット以上の機能が必要です。タスクの割り当て、ワークフローの追跡、チーム間での共同作業を実現する真のHRプロセス改善には、ClickUpがその基盤を提供します。

あらゆる仕事に対応するすべてアプリであり、採用・オンボーディング・業績管理・ポリシー更新といった主要な人事機能を単一プラットフォームでサポートするHRワークフローソフトウェアを備えています。ClickUpは仕事の全ライフサイクルを理解します：

採用する役割を把握しています

保存したオンボーディングテンプレート

今後のパフォーマンスサイクル

ドキュメント内のポリシーと手順

チームの期限、所有者、ワークフロー

ClickUp HRで採用・オンボーディング・人材育成を簡単に管理

この仕事環境と強力な組み込みAIを組み合わせるとどうなるか？ClickUp Brainにより、HRチームは採用・オンボーディング・ポリシー更新などを簡素化するAI搭載コパイロットを獲得します。

ClickUp Brainは機密性の高い従業員データも保護します。ワークスペースの許可を尊重し、SSOをサポートし、詳細な監査証跡を提供します。AIモデルのトレーニングにデータが使用されることは一切ありません。

では、ClickUp Brainが実際のHRシナリオをどのようにサポートしているか見ていきましょう。

候補者選考がどれほど疲弊し、一貫性を欠く作業になるかは既にご存知でしょう。特に採用担当者が求める基準が異なる場合、その矛盾は採用プロセス全体を遅らせ、適任者を見逃すリスクを生みます。ClickUp Brainは採用評価ツールとして、職務要件・面接メモ・チームからの意見が既に集約されている場所にAIを導入することで、候補者選考のスピードアップを実現します。

以下のことが可能です：

求職者からの履歴書をタスク内に貼り付けまたは添付ファイルとして保存する

各事例を/AIで要約し、鍵となる強み、懸念点、文化適合性の指標を提示する

職務の優先度基準に基づいて、2人の候補者を並べて比較するよう依頼することも可能です。

ClickUpワークスペース内で動作するため、採用プロセスやチームのフィードバック、さらには（ClickUp Doc sやClickUp Tasksに文書化されている場合）会社の価値までも理解します。

ClickUp Docsを活用し、オンボーディングや離職関連ドキュメントを適切なフォルダに簡単に保存しましょう

例：Brainに次のように尋ねることができます：「この候補者の成長マーケティングマネージャー役割への適性を要約してください。リーダーシップ経験とSaaS分野の経歴に焦点を当ててください。」

ClickUp Brainを活用して候補者要約を生成し、人事担当者が適切なチームに転送してレビューできるようにします

よりスマートで役割に特化した質問で面接を準備する

/AIは採用プロセスを変革しています——より優れた求人内容から自動化された選考・アプローチまで。

🎥 このビデオでは、採用担当者がAIを活用して時間を節約し、バイアスを減らし、適切な人材をより迅速に採用する方法をご紹介します。

ClickUp Brainは、ワークスペースを離れることなく、職務内容、企業価値、採用基準に基づいて、行動特性や役割に特化した面接質問を生成します。

例プロンプト: 「マーケティングマネージャー向けに、リーダーシップ、部門横断的な協働、自発性を評価する行動面での質問を5つ作成してください。」

ClickUp内で完結するため、質問を面接タスクに添付ファイルとして添付し、面接メンバーに割り当て、フィードバックを追跡できます。

💡 プロの秘訣：ClickUp AIノートテイカーを活用しましょう。自動的に通話に参加し、音声やビデオを記録し、すべてをプライベートなClickUp Docsに保存します。 通話後、以下を生成します： 検索可能な文字起こし

スマートなミーティング要約

分類されたアクションアイテム

スピーカーリスト、主要な決定事項、今後のステップ

各役割に合わせたカスタマイズプランでオンボーディングを自動化

ChatGPTがオンボーディングプランの草案作成を支援する一方で、ClickUp Brainはさらに一歩進み、パーソナライズされた30-60-90日プランを構築し、実行可能なワークフローに直接組み込みます。

以下のことが可能です：

AIを活用し、役割・チーム目標・文化に基づいた段階的なオンボーディングコンテンツを生成する

そのプランを即座にタスクに分割し、所有者を割り当て、期限を設定し、依存関係を追加する

将来の採用活動で再利用可能なテンプレートとして保存する

例文プロンプト: 「新規カスタマーサクセスマネージャー向け、クライアントエンゲージメント・サポートシステム・クロスチームコミュニケーションに焦点を当てた30-60-90日間のオンボーディングプランを作成してください。」

ClickUp Brainで30-60-90日間のオンボーディングプランを生成

また、AIが重労働を担った後は、ClickUpの自動化機能で即座に対応できます。例：

人事、IT、採用担当マネージャーへのウェルカムタスクを自動割り当て

ミーティングのスケジュール調整とバディチェックイン

各オンボーディングフェーズが完了する際、関係者に通知する

組み込みダッシュボードで完了するまで追跡する

ClickUp Automationsでワークフローを簡素化し、反復的な管理タスクを自動化しましょう

人事部門の単一の情報源としてClickUp Docsとwikiを活用しましょう。ChatGPTが草案を作成しても、ClickUpがすべてのポリシー、プロセス、プレイブックを最新の状態に保ち、参照可能にし、チーム全員が検索できるようにします。

AIを活用した人事セルフサービス

「残りの有給休暇日数は？」「最新の在宅勤務ポリシーはどこにある？」といった従業員からの繰り返し質問は、チームの時間を浪費します。ClickUp Brain +AIエージェントは、ワークスペースをスマートな従業員向けセルフサービスHR hubに変えます。

従業員は以下が可能です：

自然な言葉で質問してください

役割や部署に基づいた、パーソナライズされた即時応答を取得

ワークスペース内で最新の方針や従業員福利厚生を可視化する

関連タスクやドキュメントへのフォローアップ提案やリンクを受け取る

単純なチャットボットとは異なり、ClickUp AIエージェントは単に質問に答えるだけでなく、実際にやることを実現します。

例えば、従業員が「未使用の有給休暇を翌年に繰り越せますか？」と質問した場合、AIエージェントは以下のように対応できます：

最新の方針ドキュメントを取得する

有給休暇の問い合わせを記録するタスクを作成する

質問が事例検討に関わる場合は人事部に通知してください

人事チームからの文脈に沿ったガイダンスをコメントとして追加してください

ClickUp AIエージェントでワークフローを自動化

ClickUp AIエージェント

業績評価フィードバックの効率化

目標設定や1対1のメモからプロジェクト進捗報告まで、あらゆる仕事がClickUp内に集約されているため、ClickUp Brainは実際の行動に基づいたパフォーマンスフィードバックを生成できます。

例プロンプト: 「リアン氏の日常タスクと目標に基づく第2四半期のパフォーマンス評価フィードバックを提供してください。」

リアン氏の第2四半期タスクと目標：

夏季電子メールキャンペーンの立ち上げを主導し、第1四半期比で12%増のリードを獲得

デザインチームと連携しランディングページを改善—結果、コンバージョン率が9%向上を実現

隔週の業績レポート作成を担当し、経営陣に分析結果を提示

1名のジュニアチームメンバーの指導と業務委任の改善が期待されていた

目標：時間管理を改善し、直前のコンテンツ編集を30%削減する

これらの例は、AIを活用した人事ツールが実際に私の仕事を迅速化・高度化・戦略化させる方法を示しています。

ClickUpで再考する人事効率化

人事業務は大変です。採用、オンボーディング、フィードバック、文化構築を同時にこなさなければなりません。ChatGPTは作業を加速させますが、依然として多くの文脈理解とコピペ作業が必要です。そこでClickUpがゲームチェンジャーとなるのです。

あなたの働き方を理解する貴重なツールです。AIを活用したフィードバックから自動化されたオンボーディング、テキストメモまで、ClickUp AIは日常的な人事ワークフローにシームレスに統合されます。よりスマートでスムーズな人事運営を実現したいなら、今こそClickUpを導入する時です。

今すぐClickUpに登録しましょう！