無料の非営利団体向け予算テンプレートで、より賢い財務プランを実現しましょう。

非営利組織を運営するには、影響力を常に監視することが重要です。しかし、収入の管理も同様に重要です。
すべての寄付、プログラム、そしてアウトリーチ努力は予算と密接に結びついています。財務管理は仕事の中で最も興味深い部分ではないかもしれませんが、それがすべてを動かす原動力です。
良いニュースは、高価なツールや複雑なスプレッドシートは必要ありません。適切な無料テンプレートを使えば、予算管理ははるかに管理しやすく、甚至いは自信を持って取り組めるようになります。
このガイドでは、使いやすく非営利団体に最適な予算テンプレートをまとめて紹介し、明確なプランを立て、賢く支出するお手伝いをします。
*非営利団体の予算テンプレートとは何ですか？
非営利団体の予算テンプレートは、事業の財務をプラン、追跡、整理するためのシンプルなツールです。寄付金、助成金、資金調達イベントなど、資金の流入源を明確にし、プログラム費用、給与、日常の運営費など、資金の流出先を整理する構造化された方法を提供します。
一般的なビジネス予算とは異なり、これらのテンプレートは非営利団体の特有のニーズを考慮して設計されています。そのため、現物寄付の記入スペース、助成金レポート作成、または制限付き資金と制限なし資金の区分など、非営利団体に欠かせない項目が組み込まれています。
*主要な非営利団体向け予算テンプレート一覧
以下は、最適な非営利団体向け予算テンプレートの要約テーブルです：
|テンプレート名
|*テンプレートをダウンロード
|おすすめ
|*主な機能
|ビジュアルフォーマット
|ClickUp シンプル予算テンプレート
|無料テンプレートを入手
|非営利団体や個人で収入、支出、財務の進捗を管理している方
|支出の分類、年間ビュー、レポートのエクスポート/共有
|ClickUp リスト、ドキュメント
|ClickUp マーケティング予算テンプレート
|無料テンプレートを入手
|マーケティングチームのキャンペーン予算の追跡
|四半期ごとの追跡、キャンペーンのグループ化、編集可能なフィールド
|ClickUp リスト、ボード
|ClickUp プロジェクト予算テンプレート（WBS付き）
|無料テンプレートを入手
|多段階の非営利プロジェクトを管理するプロジェクトマネージャー
|仕事の分解、色付きのタスク、フェーズごとのグループ化
|ClickUp リスト、ボード
|ClickUp ビジネス予算テンプレート
|Freeテンプレートを入手
|財務の総合的なビューを把握する必要があるBusiness
|カスタムフィールド、複数のビュー、詳細なフォーム
|ClickUp リスト、ドキュメント
|ClickUp イベント予算テンプレート
|Freeテンプレートを入手
|イベントプランナー、資金調達 Teams
|タスクの割り当て、ベンダーの追跡、ステータスビュー
|ClickUp リスト、ボード
|ClickUp 予算管理プロジェクト管理テンプレート
|Freeテンプレートを入手
|固定予算でプロジェクトを管理するTeams
|コスト見積もり、予算追跡、タイムライン/マイルストーン
|ClickUp リスト、ボード
|ClickUp プロジェクトコスト管理テンプレート
|無料テンプレートを入手
|非営利団体のプロジェクトマネージャーが費用の追跡/承認を行う場合
|内部フォーム、承認ステータス、カレンダービュー
|ClickUp リスト、ボード、カレンダー
|ClickUp 予算提案テンプレート
|Freeテンプレートを入手
|プロジェクトリーダー、非営利団体の提案書
|プロジェクト要約、費用内訳、テーブル、コラボレーション
|ClickUp ドキュメント
|ClickUp 月次経費報告書テンプレート
|Freeテンプレートを入手
|従業員、マネージャーが月々の経費を追跡する
|経費のカテゴリー、小計フィールド、明確な説明
|ClickUp リスト、ドキュメント
|ClickUp 予算レポートテンプレート
|Freeテンプレートを入手
|ビジネス所有者、財務チーム
|実績対予定、年間概要、メモ、傾向
|ClickUp ドキュメント
|ClickUp 財務管理テンプレート
|Freeテンプレートを入手
|財務/運営チーム、非営利団体
|見積書、請求書、ベンダー管理、標準作業手順書（SOP）
|ClickUp リスト、ドキュメント
|ClickUp 非営利団体イベントプランテンプレート
|無料テンプレートを入手
|イベントやキャンペーンをプランする非営利団体のTeams
|ガントチャート、ボランティア追跡、フォーム、ダッシュボード
|ClickUp リスト、ボード、ガント
|ClickUp 非営利団体年次報告書テンプレート
|無料テンプレートを入手
|非営利団体のチームが年間の影響を要約する
|コンテンツ、データ/ストーリー、埋め込みビジュアル
|ClickUp ドキュメント
*良い非営利団体向け予算テンプレートの特徴とは？
効果的な非営利団体向けテンプレートは、日常の意思決定と長期的なプランの両方をサポートする必要があります。以下がポイントです：
- クリアされた収入と支出: 良い非営利団体の予算テンプレートは、支出の明細と収入源を整理し、予算作成プロセスを分かりやすく、更新しやすいように設計されています。
- 組み込みの財務レポート*: 非営利団体の運営予算テンプレートは、ボード、資金提供者、または助成金申請用にレポートを簡単に作成でき、スプレッドシート全体を再作成する必要がありません。
- 支出専用のセクション:* 優れたテンプレートは、コアな運営コストとプログラム費用を明確に区分し、影響を評価し、資金を正確に配分できるようにします。
- カスタマイズ可能なカテゴリ: すべての非営利団体は異なります。柔軟なテンプレートを使用すれば、組織の独自の プロジェクト予算や目標に合わせ、アイテムをカスタマイズできます。
- 財務状況の可視性: *最高の非営利団体向け予算テンプレートは、現在の資金状況、支出状況、今後の必要資金を明確に把握し、適切な意思決定を支援します。
*ベスト非営利団体予算テンプレート
ClickUpのような「仕事のためのすべてアプリ」には、経費追跡、資金配分、財務プランを簡素化する複数の非営利団体向け予算テンプレートが用意されています。
以下は、ご活用いただける最高の非営利団体向け予算テンプレートです：
ClickUp シンプル予算テンプレート*
この ClickUp シンプル予算テンプレートは、毎月および年間を通じての収入と支出の全体像を把握できます。非営利団体の予算を管理するための「生きている台帳」として設計されており、収入と支出を表す ClickUpタスクがグループ化され、明確にラベル付けされています。
収入、支出、純現金などのビューは、資金の行き先、入ってくる金額、残高を把握するのに役立ちます。これらのビューを使用して、収入を分類したり、支出の多いカテゴリーを特定したりできます。
🌟 このテンプレートが役立つ理由:
- グループプログラムの費用を分類して、可視性を高め、費用管理を効率化します。
- 1年間に発生したすべての財務トランザクションを、アカウントの種類別に詳細なビューで把握できます。
- レポート作成や予算を簡単にエクスポートして、ボードメンバーと共有できます。
🔑 対象：非営利団体や個人で、収入、支出、全体の財務進捗を管理するための基本的なテンプレートを探している方。
🧠 豆知識: 「予算」という用語は、フランス語の 「bougette」に由来し、小さな革の袋やポーチを意味します！
2. ClickUp マーケティング予算テンプレート
ClickUpのマーケティング予算テンプレートは、目標、タイムライン、支出、結果を明確に整理し、四半期ごとのプランがクリアされ、進捗管理が容易になります。
すべてのキャンペーンは種類と四半期ごとに整理され、予算、支出、残高のフィールドが自動的に計算してくれます。キャンペーンの詳細を随時調整でき、リアルタイムで財務進捗のビューを確認できます。
🌟 このテンプレートが役立つ理由:
- 四半期ごとの支出をプランされた予算と照合して追跡できます。
- 資金調達キャンペーンを種類別に分類して整理し、支出を比較しましょう。
- 編集可能なフィールドで、影響度、努力、ステータスを迅速に更新できます。
🔑 対象：予算から目を離さずにパフォーマンスに集中したいマーケティングチーム。
*3. ClickUp プロジェクト予算テンプレート（WBS付き）
ClickUpのプロジェクト予算テンプレート（WBS付き）は、タスクを管理しやすい単位に分解し、各部分に明確な予算を割り当てます。構造化された作業分解アプローチを採用することで、何を完了すべきか、各フェーズにどのくらいの時間と費用が必要か、スケジュールから遅れた場合の影響を明確に把握できます。
すべてはプロジェクトのフェーズごとに整理されており、責任の割り当て、タイムラインの調整、進捗に伴うコストの追跡が容易になります。
🌟 このテンプレートが役立つ理由:
- プロジェクトを管理しやすいタスクに分解し、リソースを適切に配分しましょう。
- タスクのスケジュールを変更し、ドラッグアンドドロップで期間を短縮または延長できます。
- タスクをステータスで色コードし、フェーズごとにグループ化して、明確に管理できます。
🔑 対象：複数のフェーズにわたる非営利プロジェクトを管理するプロジェクトマネージャーで、構造、可視性、予算の明確さが必要な方。
📢 ClickUp 注目ポイント:ClickUp Brainを活用して、予算管理を簡単にするための即時サポートを得ましょう。このAIアシスタントは、履歴データに基づいて予算の傾向を分析し、最適化のためのヒントを提案するため、リソースの配分やプロジェクト管理を効果的に行うことができます。
4. ClickUp Business 予算テンプレート*
支出が計画を上回り、気づいた時には手遅れになってしまう状況は誰にでも起こり得ます。ClickUpのBusiness予算テンプレートは、このような状況を未然に防ぎます。このテンプレートは、事業運営全体で安定した情報に基づいた予算管理のプロセスを確立する基盤を築きます。
売上や給与から運営費、月次予算まで、テンプレートはすべてを整理整頓して管理できます。経費はカテゴリー別に分類されており、コストの追跡、傾向の分析、目的を持ったプラン立案が容易になります。
🌟 このテンプレートが役立つ理由:
- 「雇用形態」「製品タイプ」「プロジェクト価値」などのカスタムフィールドを使用して、重要な情報を保存できます。
- 予算の種類別の概要を確認するか、複数のビューで総予算の全体像を把握できます。
- 組み込みのフォームを使用して、詳細な財務データを記録できます。
🔑 対象：収入、支出、チームコストの全体的なビューを把握したいBusiness。
5. ClickUp イベント予算テンプレート
成功する資金調達イベントを開催する秘訣は、すべての詳細を整理し、予算内かつ期日通りに進めることです。そして、ClickUpのイベント予算テンプレートがそれを実現します！
このツールを使用すれば、タスクの割り当てやベンダーの追跡からプログラムの経費管理、リアルタイムの更新まで、複数のイベントを1か所で管理できます。イベントを種類、対象者、場所ごとに分類し、計画した予算と実際の支出を常に把握できます。
🌟 このテンプレートが役立つ理由:
- チームメンバーに責任を割り当て、期日、優先度、割り当てられた予算を設定できます。
- ベンダーの詳細、見積書、請求書を1か所にまとめて管理できます。
- タスクをステータス別（やること、進行中、完了）にビューできます。
🔑 対象：イベントプランナーやTeamsで、予算と物流の可視性とコントロールを実現したい方。
💡 プロのヒント: 「会場/サービス」リストをイベントプランニングのチェックリストとして活用しましょう。写真や連絡先情報をアップロードし、業者とのやり取りごとに簡単なメモを残しておけば、次回プランニングする際には、誰が対応してくれたか、誰が対応しなかったかがすぐにわかります。
6. ClickUp 予算管理プロジェクト管理テンプレート
ClickUpの「予算管理プロジェクトテンプレート」は、プロジェクトの予算とタイムラインを把握し、管理するのに役立ちます。タスクに予算の詳細を組み込んで計画を立てられるように設計されており、盲目的な管理を回避できます。
このテンプレートは、各フェーズで財務的影響を完全に把握しながら、見積もり、割り当て、実行を行うことができます。コスト、努力、ステータスを明確に記入できるフィールドにより、予算超過を避けながらプロジェクトをスムーズに進めることが可能です。
🌟 このテンプレートが役立つ理由:
- 作業の進捗に合わせてコストの見積もりを追加し、実際の支出を追跡できます。
- 組み込みの式で予算超過の早期兆候をキャッチできます。
- チームとの活発な議論を通じて、プロジェクトのタイムラインとマイルストーンを決定します。
🔑 対象：固定予算でプロジェクトを管理し、タイムラインと支出を管理する必要がある Teams。
7. ClickUp プロジェクトコスト管理テンプレート
タスクが開始される前に、必ず浮かぶ質問があります：「このプロジェクトの費用はどれくらいかかるでしょうか？」ClickUpのプロジェクトコスト管理テンプレートは、見積もりを収集し、承認を追跡し、現実的なアカウント見通しを維持するための明確で構造化された方法を提供します。
提案書の提出用の組み込みフォーム、詳細な費用内訳、承認ステータス管理用のボードを備えており、全員が情報を共有し、進捗を把握できるように設計されています。
🌟 このテンプレートが役立つ理由:
- プロジェクトの予算請求を、共有可能な内部フォームで提出できます。
- 承認ステータスを一目で確認し、リクエストをスムーズに進めることができます。
- 組み込みのカレンダーで、期限と予算のタイムラインを可視化できます。
🔑 対象：非営利団体のプロジェクトマネージャーで、プロジェクトのコストを追跡し承認するための協業ツールが必要な方。
8. ClickUp 予算提案テンプレート
ClickUpの予算提案テンプレートは、次回のプロジェクトの提案を説得力のあるものにするのに役立ちます。プロジェクトの概要から契約書、詳細なコスト内訳まで、提案を明確にまとめるために必要なすべての要素が設定されています。
人員、オフィス用品などの消耗品、物流、イベントなどのセクションは、ネストされたページで既に組み込まれているため、一から作成する必要はありません。各セクションは、ボードメンバーが全体像を把握し、自信を持って資金配分の決定ができるように設計されています。
🌟 このテンプレートが役立つ理由:
- プロジェクトの要約、目標、タイムラインを1つの場所でまとめて提示できます。
- テーブルを使用して、支出の見積もりを分かりやすく管理できます。
- この予算提案テンプレートを使用すれば、すべての内容を共有可能かつ編集可能に保ち、リアルタイムでの協業が可能です。
🔑 対象：資金調達承認やクライアント向け非営利提案書の作成を担当するプロジェクトリーダーやチーム。
ボーナス:ClickUp Docs を使用すれば、プロジェクト提案書、予算レポート作成、経費追跡を1つの統合されたスペースで作成、整理、共有できます。リアルタイムで協業し、テーブルやタイムラインを埋め込み、関連タスクをリンクして、すべてが接続され、明確でレビュー準備万端の状態を維持できます。
9. ClickUp 月次経費レポート作成テンプレート
ClickUpの「月次経費報告書テンプレート」は、プログラムの実際のコストを明確かつ効率的に記録するのに最適です。従業員の詳細を入力し、出張費、宿泊費、食事費など、費用を分類する手順をガイドするため、整理整頓と責任の明確化が容易になります。
専用のセクションで全ての支出の種類をまとめ、詳細な内訳では各支出に日付、説明、金額を追加できます。
🌟 このテンプレートが役立つ理由:
- 一般的な費用に合った使いやすいカテゴリーで、支出を簡単に記録できます。
- 小計と現金前渡しのフィールドを使用して、総額を正確に管理できます。
- 各支出エントリーには、種類、日付、アカウントを明記した明確な説明を記入してください。
🔑 対象：月々の支出を透明性を持って追跡したい従業員とマネージャー。
10. ClickUp 予算レポートテンプレート
ClickUpの予算レポート作成テンプレートは、財務状況をFrontに位置付け、目標達成状況や改善すべき点を一目で把握できるように設計されています。
テンプレートは、実際の支出と予想を月ごとに詳細に分解し、メモを追加するスペースも用意されています。さらに、年間概要と競合要約も含まれており、全体像と詳細の両方をしっかり把握できます。
🌟 このテンプレートが役立つ理由:
- 地域ごとに収入と費用を詳細に分類します。
- 差異を強調表示し、メモを追加してより深い洞察を得ることができます。
- 年間の傾向を追跡する
🔑 対象：支出の分析と予算の精度向上を目指すビジネス所有者や財務Teams。
💡 プロのヒント: レポートにチャートやグラフを追加して、傾向や変動を可視化しましょう。これにより、財務データのプレゼンテーションがより魅力的になり、ボードメンバーが鍵となるポイントを迅速に把握できるようになります。
11. ClickUp 財務管理テンプレート
会社の財務を整理整頓し、見やすく管理したいとお考えですか？ClickUpの財務管理テンプレートは、非営利団体の財務プロセス全体を一つに統合した接続可能なスペースを提供します。
寄付金、請求書、経費精算、購入注文など、重要な項目が整理整頓されており、チームは必要な情報をすぐに確認し、次のやること（やること）を明確に把握できます。
このテンプレートを使用すれば、見積書の作成、請求書のタイムライン管理、製品やサービスの詳細管理、経費記録の最新の状態を維持するなど、ツールを切り替えることなく効率的に業務を遂行できます。
🌟 このテンプレートが役立つ理由:
- 見積書のフェーズ、請求書の進捗、支払いスケジュールを明確に追跡できます。
- ベンダーの詳細、コスト、書類を、あらかじめ用意されたフィールドで管理できます。
- 編集可能な標準作業手順書（SOP）にアクセスし、サービス品質の一貫性と透明性を維持できます。
🔑 対象：財務と運営のTeamsで、Business支出の効率化、追跡、および文書化を強化したい方。
12. ClickUp 非営利団体イベントプランテンプレート
非営利団体のイベントをプランする際は、関与するすべてのチーム間で精度と調整が不可欠です。ClickUpの非営利団体向けイベント計画テンプレートは、タイムライン、タスク、責任分担を一致させる共有スペースを作成します。
イベントのフェーズを追跡する構造化されたリスト、詳細なタスク、承認フローのプロバイダーとして、チームが重要なことに集中し、非営利団体がより大きな影響力を発揮できるよう支援します。
ClickUp for Non-Profits により提供されるこのツールは、独自のワークフローをサポートするための豊富な機能を備えています。ボランティアやスタッフの割り当て、資金調達の進捗をリアルタイムで追跡、カスタマイズ可能なフィールドで鍵となる詳細を把握するなど、多様な機能をご利用いただけます。
複数のビューでイベント全体のプランを可視化し、時間追跡機能でボランティアの時間を管理できます。さらに、統合されたフォームを使用すれば、ボランティアの応募やフィードバックを簡単に収集でき、組み込みのダッシュボードでチームのステータスを迅速に確認できます。
🌟 このテンプレートが役立つ理由:
- ガントチャートを使用して、イベントのスケジュールとタスクを完了するための時間を可視化できます。
- アイデアを整理し、追加のリソースをすべて一か所にまとめて管理できます。
- 各タスクの進捗を自動完了追跡機能で確認できます。
🔑 対象：非営利団体のキャンペーン、資金調達イベント、またはコミュニティイベントを企画するTeams。
13. ClickUp 非営利団体年次報告書テンプレート
あなたの取り組みは評価されるべきです。ClickUpの非営利団体年次報告書テンプレートは、そのための構造を提供します。このテンプレートは、成果、財務状況、未来のビジョンを1つの統合された文書で明確に示せるクリーンなレイアウトを採用しています。
変化の物語、特別メンション、財務要約のセクションを備えたこのテンプレートは、非営利団体のリーダーの信頼を築き、強化する説得力のあるストーリーを構築するのに役立ちます。
🌟 このテンプレートが役立つ理由:
- 組み込みのテーブルのコンテンツで、セクションをスムーズに移動できます。
- データ、ストーリー、感謝の言葉を、明確で構造化されたレイアウトに追加できます。
- この非営利団体向けテンプレートを使用すれば、タスクの更新、リンク、またはビジュアルをレポートに直接埋め込むことができます。
🔑 対象：非営利団体のTeamsで、年間活動を明確かつプロフェッショナルに要約する方。
🧠 豆知識:研究によると、ボランティア活動は地域社会に貢献するだけでなく、自身の幸福感も高めます。親切な行為はストレスを軽減し、幸福感を向上させ、さらには接続の感覚を強化するため、関わるすべての人にとってメリットのある行動です。
ClickUpを活用して、真のプログラムコストでミッションを推進しましょう*
非営利団体の予算テンプレートは、予算のプラン、追跡、共有を明確で整理された方法で提供することで、財務管理のストレスを軽減します。これにより、ボードメンバーと予算を共有するプロセスがスムーズになります。
これらのテンプレートは、チームが資金の使い道や次に必要なことを明確に把握できるようにするため、書類作業に時間を取られず、より大きな成果に集中できるよう支援します。
ClickUpは、すべてをまとめ、一箇所に集約することで、チームワークをスムーズかつ接続強化し、あなたの影響力をステップ aheadに高めます。ボランティアの調整、プロジェクト管理、寄付の追跡など、どのようなタスクでも、ClickUpはチーム全体を一致団結させ、前進し続けるためのサポートを提供します。