顧客関係管理を効率化する無料の Asana CRM テンプレート

不十分なフォローアップによって顧客を失うことを防ぐことができたらどうでしょうか？

ほとんどの企業にとって、問題は製品ではなく、混乱したプロセスです。重要な会話は、断片化されたスプレッドシートや溢れかえる受信トレイの中で失われ、貴重な関係も失われてしまいます。

ここで、CRM アプローチと Asana のような柔軟なツールを組み合わせることで、大きな違いが生まれます。Asana は主にプロジェクト管理で知られていますが、その CRM テンプレートを使用すると、チームは顧客とのやり取りを効果的に管理する構造化されたワークフローを作成することができます。

このブログでは、顧客関係を管理するための人気の Asana テンプレートをいくつかご紹介します。さらに、よりパワフルなオールインワンソリューションをお探しの方は、そのソリューションもご用意しています。

Asana CRM テンプレートとは？

Asana CRM テンプレートは、チームが Asana 内で直接顧客関係を管理できるように設計された、あらかじめ作成されたプロジェクトレイアウトです。これらのCRM テンプレートは、販売パイプライン全体のタスク、フェーズ、責任を整理し、ツールを切り替えることなく、リード、会話、フォローアップを簡単に追跡できるようにします。

たとえば、テンプレートには「インバウンドリード」、「連絡済み」、「提案書送信済み」、「閉じた」などの列が含まれ、それぞれに所有者と期日が自動的に割り当てられます。

一般的な To Do リストとは異なり、Asana の CRM テンプレートは、クライアントとの構造化されたコミュニケーションの維持と、チーム間のやり取りの削減に重点を置いています。複数のアカウントを管理したり、販売サイクルが長い企業で特に効果的です。

優れた Asana CRM テンプレートの条件とは？

最高の Asana CRM テンプレートは、明確で柔軟性があり、手作業を削減するように設計されています。これにより、重要なクライアントの詳細やフォローアップを見逃すことなく、チームの作業効率が向上します。チーム全体の可視性とアクションをサポートする機能の一部を以下に示します。

クライアントデータの集中管理 ：電子メールを探して、すべての顧客情報を 1 か所にまとめて保管できるテンプレートを探しましょう。

リード追跡ワークフロー： 最初の接触からコンバージョンまで、ステータスに基づく列で各リードを追跡する Asana CRM テンプレートをご検討ください。

タスクの自動化とフォローアップリマインダー： パイプラインのフェーズやアクティビティに基づいてタスクを自動的に割り当てる Asana CRM テンプレートを使用し、チェックインの時期になると通知を受け取ることで、見落としを防ぐことができます。

連絡先タイムライン： すべての会話のコンテキストを把握するために、すべてのやり取りの履歴を完全にビューできるテンプレートを入手してください。

CRM 用カスタムフィールド： 取引サイズ、リードソース、優先度などのカスタムフィールドを備えた Asana CRM テンプレートを選択して、フィルタリングとソートを高速化

コラボレーションツール： チームメイトにタグを付け、更新にコメントし、営業やマーケティング部門に即座に情報を共有できるテンプレートをお選びください。

組み込みの期日： すべてのタスクに期限を添付して、責任の明確化を図るテンプレートを選択してください。

レポートビュー： カンバン、カレンダー、リストモードを使用してパイプライン全体の進捗状況を監視する Asana CRM テンプレートを決定します。

再利用可能なフォーマット： 1 回のクリックで新しいクライアントや取引に同じ構造を適用できるテンプレートをお選びください。

6 つの無料 Asana CRM テンプレート

顧客リレーションシップを管理し、取引を同時に推進するには、適切な構造が不可欠です。Asana の CRM テンプレートを使用すると、通常の雑然とした作業を行うことなく、リードの整理、タスクの割り当て、部門間のコラボレーションの強化を行うことができます。

1. Asana プリセールス取引サポートテンプレート

Asana経由

Asana プリセールス取引サポートテンプレート は、調整が乱れがちな取引の初期フェーズに焦点を当てています。マーケティング、製品、営業の各チーム間の連携を強化し、動きの速い営業サイクルをサポートするように設計されています。

単なるリストではなく、カスタムフィールドや Salesforce や Zoom などのツールとの統合により、取引のすべてのフェーズを追跡できる、接続されたシステムを利用できます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

タスクと期日を使用して、明確な責任を割り当てます。

CRM と Salesforce の統合により、プロジェクトの作成をトリガー

取引のあらゆるフェーズで関係者を連携させる

🔑 理想的なユーザー：複数の部門と協力し、引き継ぎの回数を減らし、販売パイプライン全体の可視性を高めたい営業チーム

💡 プロのヒント：電子メール追跡ツールを使用して、見込み客が電子メールを開いたかどうか、および開いた時間を監視します。これにより、推測ではなく、正確なタイミングでフォローアップを行うことができます。

2. Asana セールスパイプラインテンプレート

Asana セールスパイプラインテンプレート は、顧客情報、リード、フォローアップを 1 つの集中スペースで追跡するための、合理化された軽量システムを必要とする営業チームに最適です。その最大の強みは、その柔軟性にあります。

従来の CRM テンプレートとは異なり、このテンプレートはタスクフローと統合されているため、別個のものとして扱う必要がありません。カスタムフィールドを使用して、リードのステータス、商談のサイズなどの詳細情報を追加したり、取引のサイズ、所有者、フェーズで商談をフィルタリングしたりすることができます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由:

Asana ルールを使用して販売パイプラインをリンクし、フィールドの自動更新、タスクの割り当てなどを自動化して、プロセスを自動化しましょう。

リスト、ボード、カレンダー、タイムラインモードで、新しいリード、リスクのある商談などを分析

各アカウントにメモやフォローアップタスクを保存

🔑 理想的なユーザー：複数のプラットフォームを切り替えずに、視覚的なパイプラインと統合されたワークフローを必要とする営業担当者。

3. Asana アカウント追跡テンプレート

Asana アカウント追跡テンプレート は、販売後の関係を簡単に管理する方法を求めるカスタマーサクセスチーム向けに設計されています。既存の顧客、タッチポイント、未解決の問題、更新のタイムラインに焦点を当て、パイプラインの追跡以上の機能を提供します。

アカウントを優先度、フェーズ、または健全性スコアで並べ替え、複数のビューで全てをフィルタリングできます。さらに、Salesforce、HubSpot、Zendesk との統合により、重要な更新情報をシームレスに同期できるため、時間を節約できます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

クライアントのメモやフォローアップタスクを 1 か所に保存

タイムラインと今後の更新を視覚化

営業、サポート、運用部門間でリアルタイムにコラボレーション

🔑 理想的なユーザー：顧客維持、アップセル、継続的な交流による顧客エンゲージメントの維持に重点を置くカスタマーサクセスマネージャー。

💡 プロのヒント: 何度か連絡しても反応のないリードは「連絡不要」リストに登録しましょう。これにより、パイプラインを整理し、レポートを肥大化させることなく、営業チームが注力すべき分野を明確に把握することができます。

4. Asana アフターセールス引き継ぎテンプレート

その名前が示す通り、Asana アフターセールス引き継ぎテンプレート は、取引が成立した後の作業に焦点を当て、顧客のオンボーディング体験のあらゆる部分を見逃すことのないようにします。

Salesforce、Zendesk、HubSpot をタスクワークフローに直接接続し、取引が「閉じた-成約」とマークされたら、チームが即座に対応できるようになります。

タスクの割り当てからメッセージのスレッドまで、すべてが 1 か所で処理されるため、社内チームとクライアントの両方に、導入初日から明確な情報共有が可能になります。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

CRM の更新により、オンボーディングタスクを即座にトリガー

引き継ぎの各ステップに所有者と期日を割り当てる

チーム間の責任分担をマップし、組み込みのメッセージ機能を使って全員の連携を強化

🔑 理想的なユーザー：ツールや部門を越えて、販売後のオンボーディング、実装、サービスのセットアップを管理する顧客対応チーム。

5. Asana 顧客導入テンプレート

新しい顧客を獲得することは大きな成果です。しかし、営業チームから顧客成功チームへの引き継ぎが不安定または遅れると、素晴らしい第一印象がすぐに損なわれてしまう可能性があります。

Asana 顧客導入テンプレート を使用すると、チームが努力を倍増させることなく、新しいクライアントに即座に、きめ細やかなケアを提供することができます。

このテンプレートは、ワークフローの自動化と役割の明確な定義により、シームレスな移行を保証し、チームと顧客が最初から完全に連携できるようにします。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

レポート作成ダッシュボードとカスタムフィールドで、顧客導入プロセスを常に把握

明確な所有権を指定し、実装の各段階に具体的な期日を設定

カスタムハンドオフワークフローを保存して再利用することで、プロセスの整合性を維持

🔑 最適なユーザー： さまざまなツールや部門にわたって、シームレスで効率的な販売後のオンボーディングと実装の提供に専念する、営業、カスタマーサクセス、およびサービスチーム。

6. Asana 通話履歴テンプレート

紙片に急いで書いた電話のメモを解読しようとしたり、さらに悪いことにそのメモを完全に紛失したりした経験はありませんか？Asana の通話履歴テンプレート がその解決策です。

この再利用可能なフレームワークにより、すべての通話記録の一貫性が確保され、各対応に必要な事前作業が大幅に削減されます。

最大のメリットは、Asana のようなプロジェクト管理ツールで編集可能なデジタル通話履歴を作成することで、メモの紛失や誤解のリスクを排除し、通話の目的、次のステップ、具体的な詳細を即座に確認できることです。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

過去の通話履歴を確認して、クライアントの一般的なニーズをより深く理解し、将来の要件を予測することで、クライアントとの関係を強化します。

電話から直接、即座に対応すべきアクションアイテムを特定

関連ドキュメント（Google ドキュメントや Google スプレッドシートなど）をメモに直接添付

🔑 最適なユーザー： 営業チーム、カスタマーサポート、アカウントマネージャー、および、CRM の実践とチームのパフォーマンスの洞察を強化するために、クライアントとのやり取りを記録、追跡、分析するための構造化されたデジタルアプローチを必要とするすべての方。

Asana CRM テンプレートの制限事項

Asana CRM テンプレートは、ワークフローの整理と可視性の向上に役立ちますが、本格的な CRM システムを完全に置き換えるものではありません。特に、チームが大量の作業や高度な販売追跡を処理している場合は、注意すべき実際のギャップがあります。

ネイティブのリードスコアリング機能なし ：Asana にはリードスコアリング機能が組み込まれていないため、カスタムフィールドを使用して、エンゲージメントレベルや取引の可能性などのメトリクスを手動で追跡する必要があります。このアプローチは、専用の ：Asana にはリードスコアリング機能が組み込まれていないため、カスタムフィールドを使用して、エンゲージメントレベルや取引の可能性などのメトリクスを手動で追跡する必要があります。このアプローチは、専用の CRM ソリューションに 搭載されている自動スコアリングツールに比べ、効率が大幅に低下します。

連絡先管理には制限があります ：Asana は、大量の連絡先データを保存するために設計されたものではありません。クライアント名や基本情報を追跡することはできますが、履歴、好み、マルチチャネルコミュニケーションのログなどを構造化した連絡先データベースはありません。

電子メール統合機能は組み込まれていません ：Asana は、プラットフォーム内でのメッセージの送受信のためのネイティブの電子メール同期機能を提供していません。プラグインを使用しない場合、コミュニケーションを管理するために Asana と Microsoft Outlook や Gmail などのツールを何度も切り替えることになります。

レポート作成は CRM 特定機能ではありません: Asana のレポートダッシュボードは、汎用的に使用できるように設計されています。コンバージョンファネル、予測レポート、取引速度の追跡など、販売に重点を置いた分析機能は、大規模なカスタマイズを行わない限り利用できません。

Asana CRM テンプレートの 15 の無料代替品

もちろん、Asana のようなプラットフォームは強固な基盤を提供しますが、さらに幅広い生産性ツールとより深く統合された CRM 機能をお探しの方には、仕事のための「すべて」のアプリであるClickUp などの代替ツールが適しています。

ClickUp の CRM ソリューションは、パイプラインの追跡、コミュニケーション、自動化、ダッシュボード、ドキュメントなど、販売業務全体を 1 つのカスタマイズ可能なワークスペースに統合します。

組み込みのClickUp Brain、あらかじめ作成された AI エージェント、50 以上のダッシュボードウィジェットにより、ツールを切り替えることなく、取引の追跡、パフォーマンスの分析、チーム間の調整を行うことができます。

ClickUp でカスタムテンプレートを作成する方法をご覧ください。

1. ClickUp シンプル CRM テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のシンプルな CRM テンプレートで、連絡先を整理し、販売の進捗を追跡しましょう。

リレーションシップの管理は複雑である必要はありません。ClickUp シンプル CRM テンプレートは、連絡先情報、ステータスの追跡、アクティビティ履歴など、必要不可欠な機能に焦点を当てています。

フリーランサーや小規模チームに最適なこの合理化されたソリューションは、ユーザーに不要な機能で負担をかけることなく、仕事を整理して管理しやすくします。

リードは、カンバンワークフローで更新し、ステータス（新規、連絡済み、フォローアップ、閉じた）でフィルタリングし、チェックリストやタグを使用して追跡することができます。このテンプレートは、そのシンプルさにもかかわらず、進捗状況の視覚化、期日、統合をサポートしています。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

すべての重要な連絡先情報を 1 つのビューにまとめて表示

シンプルなドラッグ＆ドロップインターフェースでリードを追跡

コンテキストの可視性を高める、連絡先メモとタイムラインを管理

リマインダーを設定し、フォローアップを自動化

🔑 最適なユーザー：セットアップに手間をかけずに、タスク管理環境内で初心者にも使いやすい CRM を導入したいチーム。

FIT Life Creation の作成者兼 CEO、カトリーナ・ジュリアが ClickUp の使用について次のように述べています。

ClickUp は、私が今まで出会った中で最高のプロジェクト管理、ダッシュボード、CRM + スケーリングシステムです！このシステムのおかげで、100 時間から 1000 時間の時間を節約し、優先順位付けと集中力を高めて、1 日 50 万ドルから数百万ドル規模のビジネス開発を円滑に進めることができました。現在は、コンバージョンと結果の追跡に移行しています。ClickUp が大好きです！

ClickUp は、私が今まで出会った中で最高のプロジェクト管理、ダッシュボード、CRM + スケーリングシステムです！このシステムのおかげで、100 時間から 1000 時間の時間を節約でき、優先順位付けと集中力が高まり、1 日 50 万ドルから数百万ドル規模のビジネス開発を円滑に進めることができるようになりました。現在は、コンバージョンと結果の追跡に移行しています。ClickUp が大好きです！

2. ClickUp アドバンスド CRM テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp CRM テンプレートで、顧客リレーションシップのフルサイクルを管理

ClickUp Advanced CRM テンプレートは、見込み客の開拓から契約更新まで、顧客エンゲージメントのあらゆる段階に対応する包括的なソリューションを提供します。22 種類のカスタムステータス、優先度ラベル、電子メール統合、クライアント固有のタスクフォルダにより、営業体制の概要を明確に把握することができます。

リードスコアリング、連絡先ログ、自動化対応ワークフローを備えたこのテンプレートは、データを単に保存するだけでなく、日々のアクションに変換します。

営業チームは、1 つの集中型ワークスペースから、リードのセグメント化、フォローアップの割り当て、ミーティングの履歴の追跡、取引のタイムラインの作成をすべて行うことができます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

業界や役職などのカスタムフィールドを使用して、詳細な顧客データを保存、管理

販売プロセス、リスト、 および 割り当てビュー で、ステータスごとに取引を追跡します。

組み込みのワークフローを使用して、リマインダー、電子メール、次のアクションを自動化

販売プロセス全体において、タスクの割り当てと所有権の監視を行う

🔑 最適なユーザー：既存のタスク管理システムに組み込める、構造化されながら柔軟性のある CRM を探している営業チームやマーケティングチーム。

3. ClickUp セールスパイプラインテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のセールスパイプラインテンプレートでリードを追跡し、取引を予測

ClickUp セールスパイプラインテンプレートは、チームがセールスサイクルのあらゆるフェーズを明確かつ確実に管理できるように設計されています。

30 種類のステータス、ドラッグ＆ドロップ機能、販売 SOP や Box ビュー などの構造化されたビューにより、パイプラインの追跡が簡素化され、チームは取引の推進に集中することができます。

このテンプレートは、リストビュー、カンバンボード、ダッシュボードを組み合わせて、リードの生成、資格審査、提案、成約を追跡します。また、電子メールのログ記録と自動化トリガー 機能も備わっているので、ファネルのあらゆるフェーズで勢いを維持することができます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

色分けされたステータスで、取引を最初から最後まで追跡

フォローアップや提案書の提出に関する自動タスクを設定

ダッシュボードで潜在的な収益と成約率を計算

組み込みのパイプライン分析機能を使用して、コンバージョンタイムラインを最適化

🔑 最適なユーザー： タスク管理とリード追跡ツールが組み込まれた、適応性が高く可視性の高いパイプラインシステムを求める営業チーム。

📮 ClickUp のインサイト：当社のアンケートによると、リーダーの 88% 近くが、最新情報の確認に依然として手作業によるチェックイン、ダッシュボード、ミーティングに依存しています。 コストは？ 時間の浪費、コンテキストの切り替え、そしてしばしば古い情報です。更新を追いかけるのに費やすエネルギーが多ければ多いほど、その情報を活用する時間が減ってしまいます。 リストとチャットで利用できるClickUp のオートパイロットエージェントは、ステータスの変更や重要なディスカッションスレッドを即座に表示します。チームに「最新情報の報告」を依頼する必要がなくなります。👀 💫 実際の結果：Pigment は ClickUp を使用してチームのコミュニケーション効率を 20% 向上させ、チームの連携と調整を強化しました。

4. ClickUp セールスパイプライン管理テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のセールスパイプライン管理テンプレートを使用して、アカウントエグゼクティブとビジネス開発担当者を調整しましょう。

ClickUp セールスパイプライン管理テンプレートは、組み込みのプロセスロジックとフェーズ固有の KPI により、パイプラインの整理をさらに一歩前進させます。

このテンプレートは、アカウントエグゼクティブ (AE) とビジネス開発担当者 (BDR) が、可視性を損なうことなく 取引のフェーズごとに連携 できるように構成されています。

25 種類のステータス、会社の収益や従業員数など 18 種類のカスタムフィールド、自動化サポートなど、最初の接触から成約まで見込み客を追跡する強力なシステムを提供します。

このテンプレートには、個々の営業担当者用のカスタムビュー、取引の経過期間レポート、ボトルネック指標などが含まれています。通知と自動化により、チーム間の連携が確保され、見込み客はすべてのステップで関心を維持することができます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

AEとBDRに取引の全コンテキストを付与して機会を割り当てます

組み込みの自動化機能と共有ビューで、チーム間の連携を強化

Box ビュー を使用して、個々の作業負荷メトリクスで担当者のパフォーマンスを追跡

エスカレーションプロトコルと成約アラートを作成

🔑 理想的なユーザー： 役割が明確で、チームメンバー間で可視性を共有できる、構造化されたパイプライン管理を必要とする中規模から大規模の営業チーム。

💡 プロのヒント：フォームへの入力だけでなく、実際の成約データに基づいてカスタムリードスコアリングモデルを構築しましょう。価格ページへのアクセスやデモへの参加などの行動は、電子メールの開封などの一般的な行動よりも重み付け高く評価することができます。

5. ClickUp セールス CRM テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp セールス CRM テンプレートでリードと顧客とのやり取りを追跡

ClickUp Sales CRM テンプレートは、営業チームが整理整頓を維持し、パフォーマンスを追跡し、顧客との会話をすべて管理するのに役立ちます。最初の接触から成約まで、営業ファネル全体をサポートし、組み込みの分析機能と自動化機能により時間を節約します。

このテンプレートには、アカウントの追跡、顧客メモ、タスクの割り当て、取引のタイムラインなどのツールが、インタラクティブなダッシュボードに統合されています。

さらに、パイプラインのカスタマイズ、アウトリーチスケジューリング、電子メールによるフォローアップを ClickUp 内で直接実行できるため、現代の営業業務に最適な、真にオールインワンのワークスペースとなります。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

カスタムパイプラインフェーズで会話や取引を管理

ボード、リスト、要約ビュー でチームのアクティビティを監視

Slack、電子メール、その他の営業ツールと統合

取引履歴とクライアントとのコミュニケーションを 1 か所で確認

🔑 理想的なユーザー：リードの管理、やり取りの追跡、データに基づく洞察を活用した意思決定の改善のために、拡張性が高く使いやすい CRM を必要とする営業チーム。

6. ClickUp クライアントハブテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp クライアントハブテンプレートでクライアントの仕事とリレーションシップを管理

ClickUp クライアントハブテンプレートは、軽量なプロジェクト管理と CRM 機能を組み合わせ、クライアント対応チームに、コミュニケーション、成果物、進行中のタスクを追跡するための集中型プラットフォームを提供します。

ミーティングのメモ、アカウント履歴、請求情報の更新、重要な連絡先など、すべてのクライアントデータを一元的に管理するハブとしての役割を果たします。

直感的な構造により、迅速な検索、簡単な文書化、シームレスな社内コラボレーションをサポートします。このハブテンプレートは、価値の高いリレーションシップを扱い、あらゆるタッチポイントで透明性を必要とする代理店、法務チーム、コンサルティング会社などに便利です。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

クライアントのプロジェクトとコミュニケーションを 1 つの統合されたワークスペースで整理

定期的な更新、タスクの引き継ぎ、リマインダーを自動化

クライアントのライフサイクル全体を通じて、詳細なステータス更新で成果物を追跡

社内外の共同作業者の可視性を維持

🔑 理想的なユーザー：プロジェクトの実行とクライアントリレーションシップのワークフローを管理するための、一元化されたワークスペースを求める代理店、コンサルタント、アカウントマネージャー。

7. ClickUp アカウントハブテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp アカウントハブテンプレートでクライアントとリレーションシップのインサイトをトラッキング

ClickUp アカウントハブテンプレートは、戦略的なクライアントアカウントの包括的な概要を提供し、アカウントの計画、商談の発見、更新ワークフローをサポートします。

ユーザーは、カスタマイズ可能なダッシュボード を使用して、アカウントマネージャーの割り当て、過去のやり取りの記録、アップセルパスの構築を行うことができます。

7 つのステータス、総契約額 (TCV) や 顧客満足度 などのカスタムフィールド、組み込みの自動化機能を備えたこのテンプレートを使用すると、チームはアカウントデータを一元化し、タッチポイントを監視し、重要なフォローアップに先んじて対応することができます。

企業レベルの関係やスタートアップのクライアントを追跡する場合でも、このテンプレートを使用すると、データを整理し、パフォーマンスを測定し続けることができます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

シンプルな視覚的なフェーズを使用して、アカウントのステータス更新を管理

重要なマイルストーン、ミーティング、更新条件などを整理

アカウント戦略をマーケティングおよび製品の目標と整合させる

3つのスマートなワークフローで、一般的な更新やリマインダーを自動化

🔑 理想的なユーザー： クライアント情報を追跡し、可視性を維持し、日々の顧客関係を管理するための、手間のかからないシステムを必要とするアカウントマネージャーやサービスチーム。

💡 プロのヒント: ダッシュボードをビューとして追加して、目標の追跡、トレンドの把握、チームの連携を、カスタマイズ可能な 1 つのスペースで実現しましょう。

8. ClickUp 顧客オンボーディングテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の顧客オンボーディングテンプレートで新規クライアントをガイド

ClickUp 顧客オンボーディングテンプレートは、チームが、混乱を招く散在したステップを踏むことなく、スムーズで再現性のある顧客オンボーディング体験を構築するのに役立ちます。

これにより、チームはトレーニングスケジュール、ウェルカムチェックリスト、プラットフォームのウォークスルーを作成し、進捗状況を追跡することができます。

各タスクは明確な成果物に関連付けられており、電子メールやサポートツールとの統合により、円滑なコミュニケーションが促進されます。オンボーディングマネージャーは、顧客ごとに費やした時間、成功の KPI、今後の改善のためのフィードバックも監視できます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

カスタマイズ可能なオンボーディングタイムラインでプロセスの各ステップをマップ

入力フォームとカスタムフィールドで顧客データを収集

サービスパッケージビュー を使用して、顧客をさまざまなサービスパッケージに整理します。

フィードバックアンケートを使用して、クライアントの満足度とエンゲージメントをリアルタイムでモニタリング

6つの詳細なステータスフェーズでオンボーディングの進捗状況を追跡

🔑 理想的なユーザー： パーソナライズされたオンボーディング体験を提供し、あらゆるタッチポイントでのエンゲージメントを測定したいカスタマーサクセスマネージャー、オンボーディングチーム、SaaS スタートアップ企業。

9. ClickUp アカウント管理テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp アカウント管理テンプレートで、重要なアカウントや更新情報を追跡しましょう。

ClickUp アカウント管理テンプレートは、戦略的アカウントのライフサイクル全体を包括的に把握することで、高価値のクライアントを管理しながら、ビジネスの整理整頓を支援します。

優先度アカウント、リスクのあるアカウント、クライアントの成功プレイブックなどの組み込みビューを備えたこのテンプレートを使用すると、クライアントのデータを一元化し、最も重要なアカウントの失態を防ぐことができます。

各アカウントのプロフィールには、ミーティングのログ、契約、未完了のタスク、関連ドキュメントが含まれます。この一元化された情報源は、リレーションシップの強化と長期的な価値の向上に役立ちます。組み込みのダッシュボードでは、収益への貢献度、更新リスク、満足度の要因を明らかにします。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

電子メールエンゲージメント や 終了日 などのカスタムフィールドを使用して、更新日、連絡先情報、エンゲージメントを追跡します。

カスタマイズされたスコアリングビューを使用して、アップセルの機会を発見

アカウントのフィードバックについて、マーケティング部門や製品部門と調整

リスクのあるおよび優先度の高いアカウントなどの重要なビューにアクセスして、迅速な意思決定を行うことができます。

🔑 理想的なユーザー： 顧客の成功チーム、AM、および企業の営業部門で、クライアントの健全性を監視し、顧客離れを防ぎ、チーム全体で顧客データにアクセスできる状態を維持する必要がある方。

10. ClickUp セールスファネルテンプレートを作成するステップ

無料テンプレートを入手 ClickUp の「販売ファネルテンプレートを作成するステップ」を使用して、構造化されたファネルを構築しましょう。

効果的なセールスファネルを計画するには、明確さと方向性が必要です。ClickUpの「セールスファネルテンプレート作成ステップ」は、認知から維持まで、ファネルの各フェーズをチームに案内し、各フェーズの重要な活動、コンテンツ、メッセージングをマップ化します。

各セクションは、追跡可能な目標とコンバージョンチェックポイントに分けられています。このテンプレートは、営業チームとマーケティングチームの連携を強化し、より的を絞った効果的な育成戦略を通じて、連携のズレを減らし、リードの品質を向上させます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

リスト、ガント、ボードビュー を使用して、販売ファネル全体を視覚化

各フェーズでコンテンツ、アウトリーチ、追跡に関するタスクを割り当てます。

タスク、アウトリーチプラン、キャンペーンコンテンツを連携

組み込みのサブタスク、優先度、コメント、自動化機能により、コラボレーションを改善

🔑 理想的なユーザー： 拡張可能な営業戦略を立案し、リード、コンテンツの努力、コンバージョンパフォーマンスを 1 つのシステムで追跡したい営業リーダー、マーケティング担当者、創設者。

💡 プロのヒント： すべての重要なコミュニケーション、ドキュメント、決定を連絡先レコードに直接リンクすることで、CRM を唯一の信頼できる情報源として活用しましょう。これにより、チーム全体の連携が保たれ、複数のツールに情報が散在する混乱が解消されます。

11. ClickUp セールスプランテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の販売プランテンプレートで目標に集中しましょう。

ClickUp セールスプランテンプレートは、チームが明確な販売目標を定義し、戦略を調整し、パフォーマンスを整理して追跡するのに役立ちます。戦略的目標、販売戦術、地域計画、四半期目標を 1 つの構造化された文書にまとめます。

すぐに使えるリストテンプレートとして構築されており、タイムライン、ガント、販売プランの構成要素などの構造化されたビューを提供するため、チームは常に次の作業と、それがより大きなターゲットとどのように関連しているかを把握できます。

このテンプレートは、パフォーマンスの追跡や部門間の連携もサポートしています。さまざまな製品ライン、販売チャネル、チームごとにビューを作成することができます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

ダッシュボードで進捗を分析し、戦略を洗練して、マーケティングや業務と目標を連携させましょう。

ガントチャートビューとカレンダービューを使用して、各 CRM 戦略の進捗状況を追跡

サブタスクと割り当てでチームメンバー間でコラボレーション

プロジェクトの要約を使用してパフォーマンスを監視し、必要に応じて迅速に対応しましょう。

🔑 最適なユーザー： 単一の共同作業用 CRM ワークスペース内でチーム、タイムライン、成果物を整合した構造的な成長を計画している、営業マネージャー、ディレクター、経営幹部。

12. ClickUp セールスレポートテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の販売レポートテンプレートで、パフォーマンスと洞察を追跡しましょう。

パフォーマンスの傾向を分析し、それを効果的に伝えることは、営業の成功に不可欠です。ClickUp 営業レポートテンプレートには、毎日、毎週、毎月の営業パフォーマンスレポート作成用に、あらかじめレイアウトが用意されています。

チャート、テーブル、ダイナミックフィールドにより、進捗を視覚化し、主要業績評価指標 (KPI) を強調表示することができます。

コンバージョン率の測定、営業担当者のパフォーマンスの追跡、成約/失注の傾向の分析など、このテンプレートを使用すると、生データを説得力のある、経営陣に提出できる要約に変換することができます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

販売四半期 や 販売地域 などのカスタムフィールドを使用して、地域、実績、四半期などを追跡します。

複数のビューにアクセスして、年、月、製品/サービスの種類ごとにレポートを作成

成約率、パイプラインの速度、収益などの KPI を強調表示

構造化されたダッシュボードとタイムラインで部門間のコラボレーションを改善

🔑 こんな方に最適：パフォーマンスのレポート作成を担当し、さまざまなサイクルやチームにわたって、一貫性のあるデータに基づく営業レポートの作成を目指している営業アナリスト、マネージャー、運用チーム。

🔎 ご存知でしたか？ モバイル CRM プラットフォームの利用が大幅に増加しており、それらを利用している企業は、販売目標の達成率が150% 向上しています。

13. ClickUp セールストラッカーテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のセールス・トラッカー・テンプレートで、パフォーマンスとパイプラインの活動を追跡しましょう。

特にペースの速い環境では、日々の営業活動は一貫した監督が必要です。ClickUp セールストラッカーテンプレートは、製品別、チーム別、期間別など、あらゆる角度から営業データを監視します。

月間販売額 や 製品別販売ステータス などのビューにより、データをクリーンで最新の状態に保ち、視覚的にもわかりやすい形でパイプラインを簡単に把握することができます。

このテンプレートには、通話履歴、ステータスタグ、取引メモ、タイムスタンプ付きのアクションが含まれており、完全なトレーサビリティを実現します。チームは、CRM データに合わせてフィールドをカスタマイズし、フォローアップのアラートを作成し、チャートやウィジェットを使用して毎日のパフォーマンスメトリクスを視覚化することができます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

「配送料金」 や 「利益目標」 などのカスタムフィールドを使用して、単位コスト、返品、配送、利益率を追跡します。

離脱要因とプロセス遅延を迅速に特定

タイムスタンプ付きで毎日の販売活動を記録し、監視しましょう

ツールを切り替えることなく、トレンドや顧客の注文を分析

🔑 理想的なユーザー： 社内営業チーム、SDR マネージャー、およびワークフローの可視性を求めながら、個人およびチームのパフォーマンスを管理し、成果を測定し、データに基づく追跡によって営業活動を最適化したいチーム。

14. ClickUp 営業電話テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の営業電話テンプレートでアウトリーチを効率化

すべての電話には価値があります。それが適切に記録されていれば、ですが。ClickUp の営業電話テンプレート を使用すると、営業担当者は会話の結果を記録し、電話のメモを添付し、フォローアップアクションを設定することができます。連絡先や電話の日付に関するカスタムフィールドにより、CRM プロセス全体が明確で説明責任があり、対応も容易になるため、リードが失われることがありません。

電話は、目的（紹介、デモ、交渉）によって分類し、取引や連絡先にリンクすることができます。このデータを構造化することで、より効果的なコーチング、繰り返しの削減、そしてファネルの迅速な移動を実現できます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

要約ビュー で営業電話の概要を把握し、進捗を追跡しましょう。

構造化されたパイプラインと通話ログで、ステータスごとに営業の電話を追跡

連絡先情報、通話メモ、フォローアップのスケジュールを 1 か所に保存

カスタムステータスでフォローアップを割り当て、結果を管理

可視性と勢いを重視して作成されたビューを使用して、アウトリーチを整理しましょう。

🔑 理想的なユーザー：営業開発担当者、アウトバウンドチーム、およびコールデータを分析して、アウトリーチ活動を追跡し、フォローアップを整理し、顧客からのすべてのコールの成果を改善したいトレーナー。

💡 プロのヒント： 顧客との永続的な関係を構築するには、CRM サイクルを効率化することが重要です。以下の重要なステップに従って、見込み客を忠実な支持者に変えましょう。 リードの特定： 理想的なプロフィールに合致する潜在顧客をピンポイントで特定 ✅

リードの資格確認: 本当に準備が整い、成約の可能性が高いリードを特定する ✅

リードの育成： 購入に至るまで、信頼関係を構築し、価値を提供し続けます ✅

成約の締結： 見込み客を最終フェーズまで導き、成約に成功させます ✅

カスタマーサポートの提供： 購入後の卓越したサービスで、顧客ロイヤルティと支持を育みます ✅

15. ClickUp セールスプロセステンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の販売プロセステンプレートで、販売ワークフローを構築しましょう。

ClickUp セールスプロセステンプレートは、セールスサイクルの各フェーズを、リードの資格審査から成約まで、販売プロセスをステップごとに概要を示す、タスクベースの単一のレイアウトで整理します。

このテンプレートでは、アクティビティをカスタムステータスとフィールドに整理し、視覚的なワークフロー により、パフォーマンスの追跡と役割間のコラボレーションを容易にします。

各フェーズには、タスクのチェックリスト、承認ポイント、リソースリンクが備わっており、効率的なワークフロー管理を容易にします。これにより、新しい担当者の研修を迅速に進め、ベテラン社員も戦略の転換に迅速に対応することができます。

自動化により、フォローアップやステータス更新などの一般的なタスクがさらに効率化されます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

担当者の責任を明確にし、販売フェーズをタスクレベルまで細かく分割

ガント、ボード、カレンダービュー を使用して、タイムラインやフォローアップを追跡

カスタムフィールドに連絡先情報、電子メール、リードスコア、通話履歴を保存

1つのダッシュボードでパイプラインのボトルネックを特定し、タスクの進捗を確認

🔑 理想的なユーザー：営業リーダー、イネーブルメントスペシャリスト、および営業プロセスを標準化し、発見から成約に至るまでのあらゆる取引フェーズを明確にする、スケーラブルなワークフローを構築するチーム。

ClickUp で販売パイプラインを最適化

CRM、プロジェクトの更新、レポート作成、クライアントとのコミュニケーションのために複数のツールを管理している場合は、時間を無駄にしていることになります。Asana は、良い出発点となる CRM テンプレートを提供していますが、ClickUp は、営業業務のあらゆる側面を管理するための単一のプラットフォームを提供しています。

ゼロから構築する場合も、現在のセットアップを改善する場合も、ClickUp を使用すると、取引の成立、クライアントの維持、収益エンジンの拡大が簡単になります。

反復的なタスクの自動化、リードの割り当て、取引フェーズの追跡、カスタマイズ可能なダッシュボードによるパフォーマンスのモニタリングなど、あらゆるワークフロー、あらゆる連絡先、あらゆる販売情報を 1 か所に集約できます。

今すぐ無料で使い始めて、ClickUp が CRM 管理にどのような素晴らしい効果をもたらすか、ぜひご体験ください！