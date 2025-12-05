AIプロンプトの書き方？ 実践的ヒント、テンプレート、例

AIツールに「ブログ記事を書け」と指示したのに、味気ない機械的な文章が返ってきた経験はありませんか？

それはプロンプトが曖昧すぎたからです。

優れたAIプロンプトは優れたブリーフと同様に、明確で具体的、かつ目標指向である。質の低いプロンプトは仕事を増やすだけだ。

AIが執筆、コーディング、戦略の一部となる中、プロンプト作成は今や必須の創造的スキルです。

このガイドでは、より賢く、より速く、より有用な結果を得るプロンプトの作成方法を解説します。すぐに試せる例とテンプレート付きです。

AIプロンプトとは？

AIプロンプトとは、AIツールに反応を得るために与える指示のことです。これは対話の起点であり、AIのパフォーマンスは指示の書き方に大きく依存します。

AIプロンプトの書き方を学ぶなら、ここから始めましょう：プロンプトは出力のトーン、構造、深さを決定します。

プロンプトが曖昧だと、AIは推測するしかなく、結果は往々にして的外れになります。明確な境界線を設定することで、この問題を解決できます。

✅ 良い例: 「この段落を『ご存知ですか？実は…』のような豆知識フォーマットに変換してください」❌ 悪い例: 「もっと面白くしてください」

優れたAIプロンプト作成が重要な理由

効果的なプロンプトの作成法を学ぶことは、AIツールから信頼性の高い結果を得るために不可欠です。

これが多くの人が認識している以上に大きな違いを生む理由です：

AIプロンプトの種類（例付き）

主なAIプロンプトの種類を分解してみましょう：

1. 指示プロンプト

指示プロンプトは、AIモデルが特定のタスクを実行したり特定の出力を生成したりするための指針となります。これらのプロンプトは「書く」「要約する」「アウトラインを作成する」「説明する」といった直接的な指示をAIに与えます。

✅ AIに明確な目標を達成させたい場合は、指示型プロンプトを使用しましょう。

📌 例： フィンテック企業向けに、新個人財務アプリ「BudgetBuddy」を紹介する500語のブログ記事を作成してください。アプリが銀行アカウントと接続する方法、支出を分類する方法、貯蓄リマインダーを送信する方法、ユーザーが月間目標を設定するのを支援する方法を説明してください。初めて利用するユーザーにも理解しやすい、親しみやすい口調で書いてください。

ClickUp Brainで数分で洞察に富みSEO対策済みのブログを生成

2. 情報提供型プロンプト

情報プロンプトは、AIの知識ベースから特定の事実、定義、要約を取得するのに役立ちます。余計な説明を省き、何かを学んだり明確な説明を得たりするために活用しましょう。

✅ 事実情報を求める場合は情報提供型プロンプトを使用しましょう。

📌 例： ソフトウェア開発におけるモノリシックアーキテクチャとマイクロサービスアーキテクチャの主な違いは何ですか？それぞれの長所と短所を説明し、一般的なユースケースを含め、コードの知識がないプロダクトマネージャーでも理解できるほど技術的でない説明にしてください。

3. 創造的なプロンプト

創造的なプロンプトは想像力がすべてです。物語、詩、歌詞、さらにはAIアートジェネレーターを用いた想像上のビジュアルなど、AIが独創的なコンテンツを生成する手助けをするよう設計されています。AIアートプロンプトを作成する際は、AIが表現力豊かで独創的になるための十分な余地を与えることを忘れないでください。

✅ 新鮮で想像力豊かな、あるいは芸術的なアイデアが必要な時は創造的なプロンプトを活用しましょう。

📌 例： 人間が触れることで木々と意思疎通できる未来を舞台にした短編小説を書いてください。主人公は都市計画家で、何世紀も生きている樫の木が、都市化される前の土地の記憶を保持していることを発見します。トーンは内省的で、少し物憂げなものとし、最後にひねりを加えて、計画者に次のプロジェクトを再考させるようにしてください。

4. 分析のプロンプト

分析のプロンプトは、AIに問題の推論、パターンの特定、結論の導出を求めます。これらのプロンプトは、AIモデルに単なるデータ検索ではなく批判的思考を必要とします。研究、戦略立案、予測などでよく使用されます。

✅ 複数の変数に基づいた詳細な分析や洞察が必要な場合は、分析的なプロンプトを使用しましょう。

📌 例： 初期導入率が高いにもかかわらず、都市部で電動スクーターの利用が減少している理由を分析してください。少なくとも3つの核心的な理由を含む体系的な分析を提供し、企業が対応できる2つの方法を提案してください。

調査やレポート作成のために、ClickUp Brainにデータポイントや業界動向を尋ねてみましょう

5. 明確化プロンプト

明確化プロンプトは、過去の応答やアイデアの特定部分を掘り下げるのに役立ちます。特に複雑なAIツールの記述や使用時に、AIに何かをより詳しく説明したり、さらに分解したりするよう求めます。

✅ 曖昧な点や詳細が必要な場合は、明確化プロンプトを使用しましょう。

📌 例： サブスクリプション疲れがDTCビジネスにおける課題として増えているとおっしゃっていました。消費者心理の観点から、この疲れを引き起こす要因と、割引に頼らずにブランドがこれに対抗する方法を説明していただけますか？

6. 仮定のプロンプト

仮定のプロンプトは、AIモデルが想像上のシナリオや「もしも」の状況を模索することを可能にします。未来のシナリオをプランするのに効果的なプロンプトです。創造的なアイデアをテストしたり、ビジュアルストーリーテリングのためのポップアート風の架空の世界を構築したりするのにも活用できます。

📌 例： 1日2時間しかインターネットが利用できない世界を想像してください。教育、リモートワーク、オンラインショッピング、ソーシャルメディアの利用行動にどのような影響が及ぶでしょうか？回答を4つのセクションに分け、プラスとマイナスの両方の影響を含めてください。

7. 思考連鎖（CoT）プロンプト

思考の連鎖プロンプトは、AIに最終回答の前にステップごとに推論プロセスを説明させる手法です。論理的思考や構造化された思考を必要とするタスク向けのAIプロンプト作成時に特に有効です。

✅ 答えだけでなく推論プロセスも重視する場合、思考の連鎖プロンプトを活用しましょう。

📌 例：ある企業が年間150ドルのサブスクリプションを販売しています。1月に100人の顧客を獲得しました。新規契約数は毎月10%増加しますが、解約率は5%です。6か月後の予想収益を計算してください。解約率と成長率が月次合計に与える影響を含め、計算過程を段階的に示してください。

ClickUp Brainで収益を計算し、パターンを特定し、戦略を洗練させましょう

8. プロンプトチェイニング

プロンプト連鎖は、あるプロンプトの出力を次のプロンプトの起点として活用する手法です。ブランド開発やビジュアルストーリーテリングなど、多層的なタスクを構築する際に特に有用です。

✅ 複数ステップのタスクを構築する場合や、複数のフェーズで出力を洗練させる場合には、プロンプトチェイニングを活用しましょう。

📌 例： ステップ1：環境に優しい洗濯洗剤のユニークなブランド名を3つ生成してください

ステップ2：2つ目の名前を選び、サステナビリティとデザインに価値を置く都会のミレニアル世代に訴求する、1段落のブランドストーリーを作成してください。

ステップ3：ブランドストーリーに基づき、新鮮で明るいトーンでブランドを紹介する30秒のYouTube広告スクリプトを作成する

効果的なAIプロンプトの書き方：ステップバイステップ

優れたプロンプトの重要性がわかったところで、その書き方をステップごとに解説しましょう 👇

ステップ1：明確かつ具体的に

AIの失敗の大半は曖昧なプロンプトから始まります。入力が一般的であれば、出力も一般的になります。次のように言う代わりに：

「LinkedIn向けにリーダーシップについて書いてください。」

例えば次のようなものを試してみてください：

「共感型リーダーシップがチームパフォーマンス向上につながる理由について、LinkedIn投稿を作成してください。説教調にならないように。自信を持ちつつも親しみやすい口調で。」

たった一つの変更が、すべてを変えるのです。

効果的な手法は以下の通りです：

求めることを明確に伝える： 遠回しな表現は避けましょう。「ソフトウェアの販売を手伝って」ではなく、「当社の価格ページを2回訪問したSaaS見込み客へのコールド電子メールを作成してください」と具体的に指示します。

不要な言葉を避ける： 「たぶん」「よろしいでしょうか」「可能であれば」といった表現は省略しましょう。AIには丁寧さは不要です。必要なのは明確さです。

動詞で意図を明確に：プロンプトの冒頭に「書く」「要約する」「説明する」「リスト化する」「ブレインストーミングする」「描写する」といった行動動詞を置きましょう。これによりAIに最初から何をやることかを伝えます

💡 プロの秘訣：長いプロンプトが必ずしも優れているわけではありません。明瞭さが長さを凌駕します。一つの力強い文が、支離滅裂な段落よりも優れた結果を生むことがあります。

プロンプトの作成と改良を始めると、すぐにそれらを保存する場所が必要だと気づくでしょう。実験し、効果のあったものを再検討し、自身の進歩を追跡できる場所が必要です。

そこで役立つのがClickUp Docsです。AIプロンプト専用のドキュメントを作成し、ユースケース・部署・タスクタイプ別に整理しましょう。

ClickUpドキュメントでAIプロンプトを起草、整理、改良しましょう

例：

マーケティング用プロンプト（広告、ランディングページ、電子メール文案）のセクション

サポート用（チケット返信、フォローアップ、トーン調整）

試して改善したいくつかの例を並べて比較

グラフィック制作のためのビジュアルアートプロンプト

各セクションにはヘッダーや折りたたみリストを設定可能。チームでプロンプトを調整する際にはリアルタイム共同編集も利用できます。

💡 プロの秘訣：ドキュメント内に「悪いプロンプト／良いプロンプト」比較テーブルを作成しましょう。実際の改善プロセスから全員が学べます。継続的に見直すことでパターンが明確になり、プロンプト作成スキルが飛躍的に向上します。

ステップ2：文脈（役割、対象者、フォーマット）を提供する

文脈は、AIが「誰であるべきか」「誰に話しかけているか」「メッセージをどう構成すべきか」を理解するのに役立ちます。プロンプトに文脈を組み込む方法は以下の通りです：

1. 役割を設定する

この一文はAIの役割と視点を設定し、より一貫性と文脈を持った「そのキャラクターらしい」応答を可能にします。

あなたはカスタマーサポートのリーダーです…

人事部長として社内メモを作成する立場で…

UI/UXデザイナーとしてホームページをレビューしているつもりで…

あなたはAIモデルのトレーニングを担当するプロンプトエンジニアリングのリーダーです

2. 対象者を定義する

メッセージの宛先をAIに伝えましょう。言語、トーン、深さの調整に役立ちます。

…技術に詳しくない創業者向けに…

…初めてのユーザーへの説明…

…オープンソースツールをレビューする上級開発者を対象とした…

3. フォーマットを指定する

AIに構造を指示することで、壁のようなテキストの出力回避が可能になります。特に電子メールとピッチデッキの説明文のようにフォーマットが重要視される場面で効果を発揮します。

指定方法の一例：

メリットとデメリットを箇条書きでフォーマット

フック、インサイト、CTAを含む3段落構成のブログイントロとして記述

ツールごとの機能を比較するテーブルを使用する

役割、対象者、フォーマットを追加したら、ClickUp Brainでプロンプトを微調整できます。効果的なプロンプト作成を習得中の場合に特に有用です。経験豊富なユーザーでさえ、より高品質な出力を得るために微調整に頼っています。

例えば、LinkedInの投稿を草案したものの、十分に明確かどうか不安な場合。ClickUp Brainに明瞭さ、トーン、構造の改善を依頼しましょう。

ここでAIは創造的プロセスのパートナーとなり、より正確で思慮深いプロンプトの形を支援。出力結果を最初から実用可能なものにします。

ステップ3：出力フォーマットまたは長さを定義する

デザイナーに「見た目を良くして」というだけの指示を出すことを想像してみてください。そんなことは絶対にやらないでしょう。プロンプト作成も全く同じです。

出力のフォーマットやサイズについてより正確に指定すればするほど、不適切な応答を修正したりAIに再試行を依頼したりする時間を削減できます。

では、自問してみてください：

素早く情報を伝えたい ですか？ → 箇条書きや番号付きリストを使用しましょう

論証を構築 したいですか？それとも ストーリーを語りたい ですか？ → 構造化された段落を生成するよう依頼してください

選択肢を比較 したい？ → ヘッダー付きのテーブルを作成するよう依頼してください

フックだけ欲しい？ → 25語以内のワンライナーをリクエスト

最適なフォーマットがわからない場合、ClickUp BrainをAIライティングアシスタントとして活用しましょう。

プロンプトを書く前に、まず自問してください：

「製品発表で製品のメリットを効果的に伝えるにはどうすればよいですか？」

「このニュースレターには段落、リスト、それとも特徴テーブルを使うべきか？」

「LinkedInで創業者のストーリーを特集したい。どのフォーマットがより多くのエンゲージメントを得られるでしょうか？」

ClickUp Brainを活用して、フォーマットや文字数などのアイデアをブレインストーミングしましょう

推測する代わりに、ClickUp Brainが目標（エンゲージメントや可読性、さらに文字数など）に基づいて最適な構造を提案します。

ステップ4：テスト、改良、反復

詳細なプロンプトでも、硬すぎたり、長すぎたり、浅すぎたり、トーンがずれたりする出力が返ってくることがあります。それはプロンプトが失敗したわけではなく、実用的な草案の始まりに到達したことを意味します。

簡単なループはこちら👇 2～3種類の簡易バージョンを試す時には、1つのプロンプトを大幅に編集するよりも、2つの異なるプロンプトを並行して試す方が目的達成に近づきます。両者を並べて比較し、優れた部分を組み合わせましょう。 プロンプトは一度実行してみよう最初から完璧を求めすぎないで。まずバージョンを出し、その挙動を確認しましょう。 出力を批判的に検証する自問してください：・トーンは意図したものと合致しているか？・重要な要素の欠落や過剰な説明はないか？・別の構成（リスト、ストーリー、テーブル）で明瞭さが向上するか？ 変数は一度に一つだけ調整する対象者、フォーマット、トーンのいずれかを変更する。ただし、三つ全てを同時に変更しないこと。

このフェーズでは、プロンプトのテストと改良を管理するためにClickUp Docsを活用しましょう。プロンプトの草案、AIの出力を、フィードバックと共に一元管理できる信頼できる情報源を構築できます。

ライブコメントと整然とした並列フォーマットで、ClickUpドキュメント内でプロンプトを起草・改良

プロジェクトやユースケースごとにドキュメントを作成しましょう。その中では以下のことが可能です：

最初のプロンプト草案を保存し、そのやることをタグ付けしましょう

AIの出力を直接下に貼り付けて、並べて比較してください

うまくいかなかった点（トーン？深み？構成？）について簡単にメモしてください。

バージョン1.1の下に改良点を追記し、改善内容を記録してください

いくつかのバリエーションを試したら、チームメンバーにプロンプトのレビューを依頼しましょう。彼らは文言や構造についてインラインコメントを残したり、特定のチャネルに合わせてプロンプトを書き直す方法を提案したりできます。例えば、Twitter投稿用に短縮したり、技術に詳しくない読者向けに簡素化したりといった調整です。

そうすることで、学習に役立つバージョン履歴を構築できます。また、効果的なプロンプトが完成したら、その最終版を共有プロンプトライブラリにコピーして後で再利用できます。

ステップ5：効果的なプロンプトを保存して再利用する

優れたプロンプトは次回へのショートカットです。効果的なプロンプトを収集する際は、次の点を覚えておいてください：

文脈付きでプロンプトを保存する：プロンプトを単にドキュメントに貼り付けるだけではいけません。「理由」を追加しましょう：出力は何に使われたのか？何がプロンプトを効果的にしたのか？どのようなトーンや構造に最適なのか？ 出力は何に使用されましたか？ このプロンプトが効果的だった理由は？ どのようなトーンや構造が最適ですか？ プロンプトの異なるバージョンを保存する：V1は短文コンテンツに最適で、V2はフォーマルなコンテンツに適している場合があります。両方を保存し、次のような短いラベルを追加しましょう：『カジュアルな口調』『技術的な読者向け』『ソーシャルメディア向け』 『カジュアルな口調』 「技術的な読者層」 「ソーシャルフレンドリー」 意図を持って再利用する：ブログ導入文の強力なプロンプトは、以下のように転用できることが多い：LinkedInのフック電子メールの冒頭文営業フォローアップ LinkedInのフック 電子メールの書き出し 営業フォローアップ

出力は何に使用されましたか？

このプロンプトが効果的だった理由は？

どのようなトーンや構造が最適ですか？

『カジュアルな口調』

「技術的な読者層」

「ソーシャルフレンドリー」

LinkedInのフック

電子メールの書き出し

営業フォローアップ

意図的に再利用すればするほど、混乱を伴わずに成果をスケールさせる自信が深まります。

🔄 プロンプトの前後比較

❌ 以前 ✅ 保存済み（再利用可能） 生産性向上とプロジェクト計画ツール「ClickUp」に関するソーシャルメディア投稿を作成してください。 AI搭載プロジェクト管理ツール「ClickUp」を紹介するLinkedIn投稿を作成してください。複数のプラットフォームでタスクを管理する一般的な課題から始め、タイムライン・割り当て・チーム更新（さらにはAI機能）を一元化する本ツールの機能を強調。最後に「現在のプロジェクト管理方法」を共有するよう促す質問で締めくくります。簡潔で思慮深く、リーダー層向けのトーンを保ち、200語以内でリスト形式と段落形式を併用してください。

ご自身で確かめてみてください：

❌ 以前（つまらない！）

✅ 改善後（さらに良くなりました！）

ClickUp Brainで毎回正確で的を射た回答を得ましょう

試すべきプロンプト作成フレームワーク

AIの出力を向上させたいなら、まず入力の質を高めましょう。優れたプロンプトは明確で詳細な指示から生まれます。特にClickUp Brainのようなツールを使用する場合や、生成AIに依存するワークフローを構築する際には重要です。

以下に、ライティング、戦略立案、さらにはアートプロンプトなど、様々なタスクにおいてより良く、より具体的な結果を得るのに役立つ8つのプロンプト作成フレームワークを紹介します。

1. 役割 + タスク + 目標

フォーマット: 「[役割]として行動し、[タスク]を手伝ってください。そうすれば[目標]を達成できます。」

📌 プロンプト例: UXリサーチャーとして、ユーザーが決済途中で離脱する理由を明らかにするためのアンケート質問を作成するお手伝いをしてください。

2. C.R.A.F.T.（文脈 – 役割 – 行動 – フォーマット – トーン）

この詳細なプロンプト構造は、リクエストのあらゆる側面を分解し、トーン、目的、表現方法の整合性を確保します。

コンポーネント 質問内容 例 コンテキスト 状況は？ 新生産性アプリをリリースします 役割 AIは誰として振る舞うべきですか？ プロダクトマーケター アクション 何をやることを依頼したいですか？ 製品ローンチ電子メールを作成する フォーマット どのような構造ですか？ 見出し、CTA、本文を含む短い電子メール トーン どのようなトーンで？ エネルギッシュで説得力のある

3. P.A.S.（問題 – 問題の深刻化 – 解決策）

P.A.S.は、マーケティングやコピーライティングで用いられるストーリーテリングのフレームワークです。読者の課題を明確化し、自社の解決策を答えとしてポジションします。プロンプトAIを活用すれば、この優れたコピーライティング手法がさらに効果を発揮します。

📌 プロンプト例: P.A.S.を用いて、フリーランスデザイナー向けの時間追跡アプリのランディングページを作成してください。

4. 目標 – 障害 – ガイダンス

GOGフレームワークは、制約条件を踏まえた推論を支援し、トレードオフを考慮した解決策やアイデアを提案します。

📌 プロンプト例: 3ヶ月でニュースレターの購読者を5,000人に増やしたいが、広告予算はない。コンテンツ主導の成長プランを提案してください。

5. R.A.G.（Retrieve – Augment – Generate）

R.A.G.プロンプト戦略は高度なAIシステムで頻繁に採用されています。関連情報を抽出し、文脈を追加し、最終的な応答を生成します。

取得 : どの基本コンテンツを考慮してほしいですか？

補足 ：どのような追加の文脈や指示が役立ちますか？

生成: どのような結果が求められていますか？

📌 プロンプト例: 「顧客インタビューの生のデータはこちらです[貼り付け]。最も頻繁に挙がった上位3つの課題点を要約し、それぞれに対する改善策を提案してください。テーブルのフォーマットで作成してください。」

インスピレーションを得たり、実験を迅速化したり、効果的な手法をテンプレート化したりできるツールのエコシステムが拡大しています。

1. プロンプトマーケットプレイス

これらのプラットフォームでは、作成者やコミュニティユーザーが投稿した事前作成済みプロンプト案を提供しています。様々なユースケースの探索やプロンプト構造の学習に最適です。

2. AIプロンプト生成ツール

これらは目標・対象者・フォーマットといった構造化された入力項目を提供し、それに基づいて完全なプロンプトを生成することで、より優れたプロンプト作成を支援します。

3. ClickUp AIプロンプトテンプレート

毎週月曜の朝にプロンプトを一から作り直す必要はありません。ClickUp Brainのプロンプトテンプレートを使えば、効果的なプロンプトを保存でき、二度とゼロから作成する必要がなくなります。

その強みは？汎用的な既成テンプレートに縛られることはありません。あなたのニーズに完全に基づいた、独自のプロンプトを構築できるのです。

製品ローンチのプランを立てていますか？ 👉 エネルギッシュな告知文とインパクトあるCTAを作成するための定番プロンプトを保存しましょう

サポート業務中？ 👉 返金対応の返信文を、共感とブランドイメージを損なわずに書き換えるプロンプトを作成しましょう。

一人で全部やっていますか？ 👉 散らかったメモを整理された週次レポートに変える、再利用可能なプロンプトを作成しましょう

効果的なフォーマットを確立したら、保存するだけです。次回はワンクリックで利用可能になります。

避けるべきよくあるプロンプトの失敗例

経験豊富なユーザーでも時々的外れになることがあります。実際に効果を発揮するプロンプトを作成する際に注意すべき点を以下に示します。

参照点なしでの作成: 基準なしにプロンプトを作成すると、散漫な結果になりがちです。明確なフォーマット、例、または過去の出力を使用し、AIが従うべき方向性を理解できるようにしましょう

十分な文脈を提供しない場合： AIはあなたの心を読めません。トーン、対象読者、フォーマットなど、より多くの文脈を与えるほど、出力はより鋭く効果的になります

AIが意図を推測すると仮定する場合： 具体的なタスクがなければ、モデルはあなたの目標を完全に見逃す可能性があります。要約、見出し、台本、初稿など、明確に何を求めたいかを伝えることで意図認識は向上します。

機能ではなく詰め物を使う：「これ手伝ってくれますか？」のような曖昧なプロンプトはあまり役に立ちません。結果に焦点を当て、行動動詞を使ってモデルを正しい構造へ導きましょう

プロンプト作成をマスターし、ClickUpでワークフローをスケールアップ

単一のAIプロンプトを書くことは簡単かもしれません。しかし、より重要な問題は、チームをまたいでそれを効果的に、そして繰り返しやれるかどうかです。

文書化されたプロセスや構造がなければ、物事は混乱し始めます。明確さ、トーン、成果、フォーマット、文脈を追求しつつ、これら全てをプレッシャー下で達成しなければなりません。

AIがワークフローに組み込まれるほど、プロンプトを作成・テスト・再利用する仕組みが必要になります。

そこでClickUpの出番です。ドキュメントは仕事の記録と改善を支援し、ClickUp Brainがそれを強化・適応させます。タスクレベルのAIアクセスにより、作業中の場所で直接コンテンツを生成可能。これらの機能の連携で、試行錯誤から繰り返し可能な高品質な結果へと移行できます。

