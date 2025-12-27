2026年に活用すべき15のトップ無料アンケートツール

完璧なアンケートを実施しても、何も学べないことがあります。
チームは絶えずフィードバックを収集していますが、結果がスプレッドシートやダッシュボードに放置され、フォローアップされないケースが多すぎます。
今日の無料アンケートツールはそれを解決します。ロジックジャンプ、ブランディング、リアルタイム分析を提供し、かつてそれらをブロックしていた有料壁はありません。
このガイドでは、回答を迅速に実行可能な意思決定に変えるための、15の最高の無料アンケートツールを詳細に解説します。
詳細に掘り下げる前に、主要なアンケートツールを簡単にご紹介します。
無料オンラインアンケートツール比較一覧
|ツール
|最適な用途
|主な機能
|価格*
|ClickUp
|製品チーム、人事、マーケティング、複数の受付フォームを管理するクロスファンクショナルチーム向けチームサイズ：個人 → 企業
|回答収集、ワークフロートリガー、AIインサイト、カスタムブランディング、埋め込みフォーム、統合ワークスペース
|Free Forever、企業向けカスタム対応
|Google Forms
|迅速でシンプルな社内アンケート、授業のクイズ、イベント計画に最適チームサイズ：個人 → 小規模チーム
|フォーム埋め込み、質問シャッフル、アクセス制限、回答上限、ショートカット
|Free
|SurveyPlanet
|教育機関、非営利団体、初期フェーズのビジネスで頻繁なフィードバックサイクルを運用中の方へチームのサイズ：小規模 → 中規模
|無制限の質問/回答、テンプレート、多言語対応、匿名回答、デュアルプレビュー
|有料プランは月額20ドルから
|Tally
|作成者、スタートアップ、ソロプロフェッショナル向け。ミニマルで洗練されたフォームをチームサイズ：個人 → 小規模チーム
|ブロックエディター、透かしなし、無制限の回答数、カスタムドメイン、非表示フィールド、Stripe対応、パスワード保護
|有料プランは月額29ドルから
|Jotform
|医療、教育、企業チーム向けの構造化された正確なデータ収集を実現チームサイズ： 中小企業 → 大企業
|10,000以上のテンプレート、条件分岐、支払い機能、HIPAA準拠、電子署名、オフラインモード、100以上の連携機能
|有料プランは月額39ドルから
|SurveyMonkey
|正式な調査やコンプライアンス対応のアンケートを実施する人事、マーケティング、プロダクトチーム向けチームサイズ： 全サイズ
|感情分析、QRコード/SMS共有、ベンチマーク、スコアリングロジック、多言語対応、役割ベースのアクセス制御
|有料プランは月額18ドルから
|Typeform
|洗練されたインタラクティブなブランドに合ったアンケートが必要なマーケター、デザイナー、作成者向けチームサイズ：個人 → 中規模
|ワン質問UI、ロジックジャンプ、回答再表示、途中保存、埋め込み、VideoAsk
|有料プランは月額29ドルから
|Zoho アンケート
|既にZohoエコシステムで仕事中のチーム向けチームのサイズ： 中小企業 → 企業
|ネイティブZoho連携、GDPR準拠、多言語対応、オフラインモード、スコアリング、電子メールトリガー、クロス集計レポート
|有料プランは月額6ドルから
|Cognito Forms
|動的で計算量の多いデータフォームを必要とする運用チーム、会計担当者、フィールドスタッフ向けチームサイズ： 中小企業 → 中堅企業
|事前入力データ、繰り返しセクション、暗号化ストレージ、セキュリティポータル、PDF出力、高度な計算機能
|有料プランは月額19ドルから
|forms. app
|モバイル対応フォームが必要な中小企業＋フリーランス向けチーム規模：個人事業主 → 中小企業
|モバイルファースト設計、注文フォーム、承認プロセス、プッシュ通知、計算ツール、レスポンシブテンプレート
|有料プランは月額25ドルから
|Qualtrics
|高度なCX/EX/市場調査を実施する企業・研究チーム向けチームサイズ： 企業
|複雑なロジック、分岐処理、埋め込みデータ、マルチチャネル共有、AI分析、ダッシュボード、SAP/Salesforce連携
|カスタム価格設定
|LimeSurvey
|技術スキルを持ちながら予算が限られている学術機関・公共部門のチーム向けチームサイズ： 中小企業 → 企業
|オープンソース、セルフホスト、多言語対応、ロジックスクリプティング、オフラインモード、SPSS/Rエクスポート、パネル管理
|有料プランは月額9ドルから
|Sogolytics
|厳格なセキュリティとコンプライアンスを必要とする人事、医療、金融、政府機関向けチームサイズ：中規模 → 企業
|企業セキュリティ、360°フィードバック、ベンチマーキング、ワークフロー、ダッシュボード、暗号化、監査証跡
|有料プランは月額25ドルから
|SoSci アンケート
|心理学、教育学、社会科学の研究者向けチームサイズ： 学術機関
|スクリプトロジック、ランダム化、割当、アクセス制御、EUコンプライアンス、学術機関向け連携機能
|有料プランは月額57ドルから
|Formbricks
|SaaSチーム＋プライバシー重視の開発者向けアプリ内フィードバック収集ツールチームサイズ：スタートアップ → 企業
|アプリ内マイクロアンケート、自社ホスティング対応、GDPR/CCPA準拠、セッション追跡、SDK、AI分析、無制限の席
|有料プランは月額49ドルから
ClickUpにおけるソフトウェア評価方法
編集チームでは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。
ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。
無料アンケートツールで重視すべきポイントとは？
Freeだからといって機能が制限されるわけではありません。特に意思決定につながるフィードバックを収集する場合です。堅牢な無償アンケートソフトウェアを選ぶ際に注目すべき点は以下の通りです：
- 高い質問数リミットまたは無制限：質問数にリミットを設けるツールは避けましょう
- カスタマイズ可能なデザインとブランディング：透かしなしで色、ロゴ、フォントを調整可能
- 論理ブランチとスキップパターン：前の回答に基づいてより賢い質問を投げかけます
- エクスポート機能と分析：生データとダッシュボードにアクセスし、結果を分析可能
- モバイル対応レイアウト：あらゆるデバイスでアンケートやフォームが見栄え良く表示されることを保証します
- 強制的な広告やロゴ表示なし：クリーンで邪魔にならない体験を維持
- ツール連携機能：Google スプレッドシート、Slack、CRMなどとのシームレスな同期を実現
- 豊富なデータリミット：Freeプランで回答数やストレージ量を制限するツールもあります
- ユーザーフレンドリーなインターフェース：シンプルなビルダーで時間を節約し、操作の煩わしさを軽減
適切なツールを使えば、有料化に直面することなく、アンケートの作成・共有・結果活用がより簡単になります。
無料アンケートツール15選
必要な機能がわかったところで、実際に役立つツールを見ていきましょう：
1. ClickUp（ワークフロー連携フォームに最適）
ClickUpは、プロジェクト管理、ナレッジ管理、チャットを統合したオールインワン仕事アプリ。AIが駆動し、より速く、よりスマートに働くことを支援します。
ClickUp Formsの組み込み機能は、単なるアンケート回答収集にとどまらず、アクションを即座に開始します。
リード獲得やバグ報告から社内依頼やアンケートまで、あらゆる用途のフォームを作成可能。各回答は自動的にタスク化され、適切な担当者を割り当て、回答内容に基づく優先度設定、フォローアップの自動トリガーが可能。手動での仕分けは不要です。
フォームの結果は直接ClickUpダッシュボードに連携されます。これらのダッシュボードには、AIインサイトカード、予測トレンド、異常アラート、ClickUp Brainが自動生成するチャートが含まれます。
ClickUpの自動化機能はフォーム回答をワークフローに変換します。回答が送信された瞬間にタスクにタグ付けし、適切なフェーズへルーティングし、担当者に通知。チームは仕分け作業を減らし、対応に集中できます。
例えば、「緊急」の提出物は特定の所有者に割り当てられ、自動的に優先度フェーズに移動されます。一方、「フィードバック」はレビュー用のバックログリストに送られます。
トリガーや条件を手動で設定する代わりに、自動化を平易な英語で記述できます——「アンケート回答が緊急とマークされた場合、CXに割り当てて期日を追加する」——するとClickUp Brainがワークフロー全体を構築します。
フォームは自社ブランドで簡単にカスタマイズ可能。スクリーンショットやビデオなどのファイルアップロードにも対応。公開または匿名での提出受付も可能（顧客フィードバックや アンケートに最適）で、ZapierやMake経由でCRM、電子メールプラットフォーム、データベースなどのツールと連携できます。
⭐ 業界を変える革新的なツール
ClickUpの高度なAI機能——ClickUp Brain、ClickUp BrainGPT、Super Agents——がアンケート管理において際立った選択肢となります。多くのアンケートツールは「フィードバック収集」で終わります。真の価値は、回答を意思決定と実行に移すことであり、データをエクスポートしたり関係者を追跡したりする必要はありません。
- 生の回答を素早く読みやすいレポートに変換： ClickUp Brainでドキュメントを要約し、数秒で重要なポイントを抽出。調査結果を即座に明確かつ共有可能な状態にします
- 分析とルーティングを1つのフローで実現： ClickUp AIエージェントはフィードバックを統合し、感情分析を実行して分析レポートを生成。結果を適切な所有者に自動ルーティングします
- 「知見」を自動的に「仕事」へ転換： 同じ担当者がアンケート結果からフォローアップタスクを作成し、継続的に進捗管理できるため、レポート作成後も業務が停滞することはありません
- 手動の要約なしで全員を最新状態に： 自動要約AIエージェントが継続的な入力を簡潔なロールアップに変換。関係者はレポート作成負担を大幅に軽減しながら最新情報を把握できます
ClickUp BrainGPT @仕事の機能紹介👇
AIの機能はそれだけではありません。フォーム、回答、タスク、ドキュメント、チャット、ダッシュボード、添付ファイルを数秒で検索可能です。ClickUp企業検索はワークスペース全体から自動的に文脈を抽出するため、チームがアンケートデータをどのように活用しているかを常に把握できます。
これらすべてが実際の結果につながります。ClickUpを利用するチームは従業員1人あたり1日最大1時間を節約し、効率性を12%向上させています。
スタンレー証券のような組織では、フォーム連携ワークフローによりデータへのアクセスと活用が容易になり、レポート作成時間を50%以上短縮しています。
ClickUpの主な機能
- 一元化されたフォームhubから、フォーム所有者、提出件数、接続されたワークフローを確認できます
- フィードバック、ITリクエスト、受付用の事前作成済みテンプレートから始めるか、レイアウト、ロジック、ワークフロートリガーを完全に制御して独自に構築できます
- リンクでフォームを共有したり、ウェブサイト・wiki・ポータルに埋め込んだり可能。ヘルプセンター、ランディングページ、クライアント対応用途に最適です。
- ドロップダウン、ファイルアップロード、日付、評価などを使って、バグ報告、フィードバック、出欠確認などのフォームを作成しましょう。
- アンケート回答を地域や収益影響などのフィールドにマップし、フィルタリング、レポート作成、ダッシュボードのセグメンテーションを容易にします
- 新フォームhubでは、フォームへのアクセス、許可、分析、提出の可視性を企業レベルで管理できます。回答数の追跡、フォームデータの閲覧・編集許可、外部/内部ポータルへのフォーム埋め込みを、より厳格なガバナンスのもとで実現します。
ClickUpの制限事項
- 新規ユーザーにとっては習得にやや時間がかかる場合があります
ClickUpの価格
ClickUpの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (4,400件以上のレビュー)
実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？
G2のレビューではこう言われています：
デスクトップ版のClickUpは驚くほど使いやすく直感的。迷った時に役立つ新搭載のAIコントロール機能も。フォーム作成、タスク管理、カレンダー項目、ミーティング管理の全てが可能なため、成長中の中小企業にとってClickUpは必須ツールです。さらに新チャット機能により、SlackやTeamsなどの外部チャットアプリは不要となり、使用するアプリ数を減らしたい方にとって最適です。
2. Google Forms（簡素で迅速なアンケートに最適）
Googleのエコシステムを既に活用しているなら、Googleフォームは最小限のセットアップでアンケートを作成したいユーザーに最適です。Googleが提供する完全無料のアンケート作成ツールです。
シンプルなノーコードインターフェースとGoogle Workspaceツールとのネイティブ連携により、社内フィードバック、 顧客満足度アンケート、授業用クイズ、イベント企画に最適です。既成テンプレートで即座に開始できるほか、多肢選択式、ドロップダウン、短答式などの基本質問タイプでゼロから作成可能です。
Googleフォームの主な機能
- Googleフォームでアンケートを作成し、ウェブサイトやイントラネットに直接埋め込んで参加を容易にしましょう
- 内部アンケート用に、特定のユーザーまたはドメインにフォームへのアクセスを制限する
- 回答リミットを設定し、上限に達した後にフォームを自動的に閉じる
- キーボードショートカットとクイック複製ツールを活用してフォーム作成を効率化
Googleフォームの制限事項
- Google Formsは基本の条件分岐を無料で提供しますが、有料ツールにある高度なスキップロジック、スコアリング、リアルタイム分析ダッシュボードは備えていません
- レポート作成ツールは限られています
Google Formsの料金体系
- Free
Googleフォームの評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (Google ワークスペース、9,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (11,000件以上のレビュー)
Googleフォームについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
Capterraのレビューアーはこう述べています：
Google Formsは、初級から中級レベルのニーズに対応する便利で効率的なソリューションです。最も高度なツールではないかもしれませんが、日常的な人事機能の大半には十分対応できます。
📮 ClickUpインサイト：コンテキストスイッチングがチームの生産性を静かに蝕んでいます。調査によると、 業務中断の42%はプラットフォームの切り替え、電子メール管理、ミーティング間の移動が原因です。こうした生産性を損なう中断をなくせたらどうでしょう？
ClickUpはワークフロー（とチャット）を単一の合理化されたプラットフォームに統合します。チャット、ドキュメント、ホワイトボードなどからタスクを開始・管理しながら、AI搭載機能が文脈を接続し、検索可能かつ管理しやすく保ちます！
3. SurveyPlanet（無制限の無料アンケートに最適）
質問数や回答数の上限を気にせず複数のアンケートを実施したいですか？SurveyPlanetがお役に立ちます。その充実したFreeプランでは、アンケート数・質問数・回答者数に制限がありません。頻繁にフィードバックキャンペーンを実施する教育関係者、非営利団体、スタートアップ企業に最適です。
SurveyPlanetの主な機能
- 人事、教育、市場調査など、様々なトピックに対応した事前作成済みアンケートテンプレートを活用
- 質問分岐とスキップロジック（Proプラン）を活用し、回答者の選択に応じて誘導しましょう
- 明確なプライバシー管理機能を備えた、複数言語対応の匿名アンケートを作成
- 回答者と管理者の両方の視点でアンケートをプレビューし、フローとフォーマットを確認できます
SurveyPlanetのリミット
- Freeプランではブランドカスタマイズとロジック分岐が利用できません
- 組み込みの分析ダッシュボードなし—データは手動で確認またはエクスポートする必要があります
SurveyPlanetの価格
- Free
- Pro：月額20ドル
- 企業: 350ドル/年
SurveyPlanetの評価とレビュー
- G2: 4.1/5 (20件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (40件以上のレビュー)
SurveyPlanetについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
SurveyPlanetは、どの参加者がどのフィードバックを提供したかを把握できるオプションがある点が気に入っています。これにより不足点を解消するための対応が容易になるだけでなく、データをグラフやビジュアルで表示するため結果が一目でわかります。
💡 プロのコツ：数十件のアンケートタスクをいちいち確認する代わりに、「最初に何に集中すべきか？」と尋ねてみましょう。ClickUp Brainが緊急度・依存関係・影響度を分析し、最も重要な仕事を即座に抽出します。
4. Tally（シンプルなNotionスタイルのフォームに最適）
Tallyはブロックベースのエディターにより、フォーム作成を驚くほどシンプルにします。文書のようにフォームを入力し構成するだけ。煩雑なドラッグ＆ドロップも、ごちゃごちゃしたインターフェースも不要です。
無料でありながら、透かし表示がなく、無制限の提出受付、カスタムドメイン、回答通知、さらには作業効率化のためのキーボードショートカットまで利用可能です。
Tallyの優れた機能
- Tallyの「入力で作成」エディターでフォームを即座に作成。入力内容を自動的に構造化された質問に変換します
- 非表示フィールドやカスタム変数を追加して回答をパーソナライズしたり、紹介元を追跡したりできます
- Proプランでは、フォーム内で直接Stripe経由の支払いを受け付けられます
- 新しい回答が送信されたら、電子メールとSlack通知を即時受信
- アンケートの目標に基づいて、AIで初期質問を生成します。
集計リミット
- 基本的な条件付きフィールドを超える複雑なアンケートロジックにはサポートしていません
- 組み込みの分析機能がなく、Google スプレッドシートやAirtableなどのツールとの連携に依存しています
Tallyの価格
- Free
- Pro: 月額29ドル
- ビジネス向け：月額89ドル
評価とレビューを集計する
- G2: 4.7/5 (25件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
Tallyについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
G2レビュアーのコメント：
ドキュメントは網羅的で、フォームは複数言語で公開できるため、様々なビジネスに最適な選択肢です。
🧠 豆知識：2003年にフレッド・ライクヘルドが開発したネットプロモータースコア（NPS）は、「友人におすすめする可能性はどのくらいですか？」というシンプルな質問で顧客フィードバックに革命をもたらしました。現在では顧客体験調査で最も広く使われるメトリクスの一つです。
5. Jotform（高度にカスタマイズ可能なプロフェッショナル向けフォームに最適）
ピクセル単位の精密なデザインと高度な機能性を求めるチームに、Jotformは市場で最も強力なフォームビルダーを提供します。10,000以上のテンプレート、高度な条件分岐ロジック、支払いシステム連携、HIPAA準拠をサポート。
ドラッグ＆ドロップビルダーでレイアウト、ブランディング、フォーム動作を完全に制御可能。複雑な受付フォームから承認・ファイルアップロード・リアルタイム計算機能付き登録ワークフローまで、あらゆるものを構築できます。
Jotformの主な機能
- カスタムロジックによる提出物の審査・承認・却下を自動化する承認ワークフローを構築
- CRM、プロジェクト管理ツール、クラウドストレージプラットフォームなど、100以上のアプリと連携可能
- アンケートの評価尺度データに基づく条件付き電子メールと自動返信を設定
- 法的拘束力のあるフィールドで電子署名を収集
- インターネット接続なしの現場利用向けに、キオスクモードまたはオフラインデータ収集を有効化
- AIインサイトと要約カードで、手動分析なしに主要な結果を強調表示
Jotformの制限事項
- 複雑なロジックを含むフォームは読み込みが遅くなる可能性があるとのユーザーからのレポートがあります
- 小規模チームにとって、各価格帯間の価格差が急激に高くなる場合があります
Jotformの価格
- スターター: Free
- ブロンズ：月額39ドル
- シルバー：月額49ドル
- ゴールド：月額129ドル
- 企業：カスタム価格
Jotformの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (3,600件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (2,500件以上のレビュー)
実際のユーザーはJotformについてどう評価しているのか？
Capterraのレビューアーはこう述べています：
JotFormは本当に気に入っています。フォーム作成がとても簡単です。イベントや製品に関するフィードバック収集に活用しています。無料バージョンでも月間100件の提出制限がありますが、それでも非常に有用です。
👀 ご存知ですか？ 多くの人が、企業が実際にフィードバックを反映すると信じていれば、アンケートに回答することを厭いません。
6. SurveyMonkey（企業レベルのフィードバックと分析に最適）
SurveyMonkeyは、複雑なアンケート分析を扱うチーム向けに高度な分岐機能、多言語サポート、詳細な分析機能を提供します。人事、マーケティング、製品開発チームがトレンドや感情の変化を長期的に追跡するために広く利用されています。
業界標準との比較機能もサポートしており、自社の結果を業界基準と照らし合わせて測定できます。
SurveyMonkeyの主な機能
- 感情分析とキーワード抽出を用いてテキスト回答を分析
- SMS、ウェブサイト埋め込み、QRコードなど、複数のチャネルでアンケートを配布
- 高度なロジックとスコアリングモデルで回答経路をカスタム
- 自動翻訳管理機能で多言語アンケートを実現
SurveyMonkeyのリミット
- 高度なAI分析（感情分析、クラスタリング）は有料プランで利用可能
- 下位プランのカスタムブランディングオプションにはリミットがあります
SurveyMonkeyの料金プラン
- Free
- チームアドバンテージ：ユーザーあたり月額32ドル（年額一括課金）
- チームプレミア：ユーザーあたり月額92ドル（年額一括請求）
- 企業：カスタム価格
SurveyMonkeyの評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (23,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (10,300件以上のレビュー)
SurveyMonkeyについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
G2レビュアーのコメント：
SurveyMonkeyなら、技術に詳しくないチームメンバーでも、洗練されたモバイル対応のアンケートを数分で作成できます。豊富な質問テンプレートと分岐ロジックのライブラリにより、一から作成することはほとんどなく、リアルタイム分析ダッシュボードでステークホルダーとの知見共有がほぼ瞬時に行えます…
7. Typeform（インタラクティブでデザイン重視のフォームに最適）
ユーザー体験とデザインを重視するブランド向けに、Typeformは洗練された「1問ずつ回答する」インターフェースを採用。従来のアンケートというより、会話のような自然な体験を提供します。
強力なロジック機能と、HubSpot、Slack、Notionなどのツールとの連携が視覚的な魅力に見事にマッチ。これにより、リードジェネレーション、フィードバック収集、クイズ、オンボーディングフローに最適です。特にユーザー体験アンケートの質問への関与度や回答完了率が最も重要となる場面で威力を発揮します。
Typeformの主な機能
- ロジックジャンプと計算機能で設計し、リアルタイムにアンケートフローをパーソナライズ
- レスポンシブ性とデザイン忠実性を維持しながら、ウェブページ内にフォームを埋め込みます
- 部分的な回答を自動収集し、離脱の影響を軽減
- リコール機能で、後続の質問において先行する回答を参照できます
- VideoAskでビデオ連携し、双方向の対面式データ収集を実現
Typeformの制限事項
- Freeプランと基本プランでは回答数にリミットがあります
- 高度なブランディング機能は上位プランでのみ利用可能です
Typeformの価格
- Free
- ベーシック：月額29ドル
- プラス：月額59ドル
- ビジネス：月額99ドル
- 企業：カスタム価格
Typeformの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (870件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (920件以上のレビュー)
実際のユーザーはTypeformについてどう評価しているのか？
G2レビュアーのコメント：
洗練されたインターフェースは使いやすく、回答者にも魅力的です。条件分岐と連携機能により、ワークフローがシームレスに実現します。
🧠 豆知識： アンケートツールは、必ずしもデジタルだったわけではありません。
大規模データ収集における最初の画期的な進歩は1890年に訪れました。ハーマン・ホレリスがパンチカードを用いて米国国勢調査データを処理し、手作業による集計に要する年数を大幅に短縮したのです。
今日のAI搭載アンケートプラットフォームは、全く異なる規模で同じことを実現します：生の回答を数ヶ月ではなく数秒で洞察に変えるのです。
8. Zoho Survey（Zohoエコシステムを既に利用しているチームに最適）
Zoho SurveyはZohoスイートに自然に統合され、既にZoho CRM、Zoho Campaigns、またはZoho Analyticsを利用しているチームにとって信頼性の高い選択肢を提供します。
既存のシステム群とのネイティブ連携を基盤とし、適切なカスタム性・ロジック・レポート作成機能を備えた中規模向けアンケートツールを求めるビジネス向けに設計されています。
Zoho Surveyの主な機能
- アンケートの結果に基づいてZoho Campaigns経由で電子メールキャンペーンをトリガーして自動配信
- Zoho Analytics内でクロス集計アンケートレポートとトレンド分析を設定
- スコアリングとカスタム変数で回答者を自動セグメント化
- FacebookやTwitterでアンケートを共有したり、ポップアップとして表示したりして、より広範囲にリーチしましょう
- モバイルアプリでオフライン回答を収集、インターネット接続がなくても可能
Zohoアンケートの制限事項
- UIは新しいツールと比べると古く感じるかもしれません
- 大規模な回答者データセットではパフォーマンスの遅延が発生するとの報告があります
Zohoアンケートの料金プラン
- Free
- ベーシック：月額9ドル
- プラス：月額35ドル
- プロ版：月額49ドル
- 企業：月額109ドル
Zohoアンケートの評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (900件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (440件以上のレビュー)
実際のユーザーはZoho Surveyについてどう評価しているのか？
Capterraのレビューアーはこう述べています：
優れたアンケートツールで、非常に充実しており分かりやすい。Zoho Oneユーザー全員に推奨します。
9. Cognito フォーム（高度なデータ収集と計算に最適）
Cognito Formsは、基本的なフィードバックだけでなく、見積もり依頼、イベント登録、社内レポート作成など幅広い用途に適しています。フォームロジック、計算機能、条件付きフォーマット設定を組み合わせることで、より複雑なワークフローをサポートします。
特に運用チーム、会計担当者、フィールドサービスに有用で、コーディングなしで動的なデータ駆動型フォームを構築できます。
Cognito Formsの主な機能
- 過去の提出データを活用して事前入力し、ユーザー体験を向上させましょう
- 繰り返しセクションを使用して、1回の提出内で複数のエントリーを収集できます
- 暗号化でエントリーを保存し、セキュリティのあるポータル経由でアクセス
- カスタムPDFを印刷可能な出力用に作成する
Cognito Formsの制限事項
- 高度な機能の習得難易度は平均より高い
- Typeformなどのツールと比較して、ビジュアルスタイリングの機能がリミットされています
Cognito Formsの価格
- Free
- Pro：月額19ドル
- チーム: 月額39ドル
- 企業：月額129ドル
Cognito Formsの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (80件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (130件以上のレビュー)
Cognito Formsについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
Capterraのレビューアーはこう述べています：
優れた高機能フォームで、Zapierと連携可能。Googleアナリティクスで訪問者を追跡できます。スムーズな操作感。
10. forms.app（自動化機能付きモバイル対応フォームに最適）
シンプルさと機動性を核に構築されたforms.appは、特にモバイル端末からフォームを迅速に作成・共有・管理する必要があるユーザーに最適です。
このフォーム自動化ソフトウェアプラットフォームでは、ソーシャルメディアやウェブサイト、WhatsApp経由でのフォーム共有も簡単に行え、技術的なセットアップが不要な基本承認フローも実現します。
forms. アプリの主な機能
- 製品フィールドを通じて注文や予約を受け付けます
- 提出物に対してカスタマイズ可能なステータス変更で承認フローを自動化
- プッシュ通知で回答を追跡・管理し、リアルタイムで最新情報を把握
- フォーム内で価格設定やスコアリングロジックに計算フィールドを活用する
- フォームデータを詳細レポートや視覚的ダッシュボードにエクスポートし、迅速なインサイトを得られます
- 質問設計にAI支援を活用
フォームアプリ制限事項
- カスタムドメインのサポートは有料プランでのみ利用可能です
- デザイン柔軟性は、ハイエンドのフォームツールよりもリミットされています
forms. アプリ 価格
- Free
- ベーシック：月額25ドル
- プロ：月額35ドル
- プレミアム：月額99ドル
フォームアプリの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (450件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (240件以上のレビュー)
フォームアプリについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
G2のレビュアーはこう述べています：
Forms. アプリでは、個別カスタマーサポートの必要性は感じていません。ユーザーは当社に連絡することなく簡単にアンケートを完了でき、それがユーザーにとってより良い体験だと確信しています。
11. Qualtrics（企業調査と顧客体験に最適）
その深さと精度で知られるQualtricsは、高度な市場調査やエクスペリエンス管理プログラムを実施する大企業向けに設計されています。コンジョイント分析、ネットプロモータースコア（NPS）、従業員ライフサイクル追跡といった高度な手法をサポートし、厳格なコンプライアンスとデータセキュリティ基準を満たしています。
Qualtricsの主な機能
- 高度なロジック、分岐、組み込みデータワークフローを活用したアンケート構築
- 電子メール、SMS、アプリ内インターセプトなど、マルチチャネル配布を実行
- 高度なダッシュボードと役割ベースの許可管理でフィードバックの傾向を可視化
- AIを活用した分析で感情、意図、主要テーマを抽出
- リアルタイムのフィードバックに基づくトリガーとワークフローを自動化
- AI駆動の予測分析と自動化によるテキスト解析を入手
Qualtricsの制限事項
- 新規ユーザーにとって習得が難しい
- プレミアム機能は上位のエンタープライズプランでのみ利用可能です
Qualtricsの価格
- カスタム価格設定
Qualtricsの評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (4,200件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
実際のユーザーはQualtricsについてどう評価しているのか？
G2レビュアーのコメント：
カスタムアンケートの作成や詳細なデータ分析のための強力な機能を提供します。ロジックツールとレポート作成ダッシュボードにより、複数のチーム横断でパターンを特定し戦略を改善できます。
👀 ご存知ですか？カスタマーサービス・カスタマーサポート部門の責任者の84%が、目標達成において顧客データと分析を「非常に重要」または「極めて重要」と認識しています。だからこそ、アンケートを通じて適切なインサイトを収集することがこれまで以上に重要になっているのです。
12. LimeSurvey（学術研究者・非営利研究者に最適）
LimeSurveyはオープンソースのアンケートツールで、学術界や公共部門で高い評価を得ています。技術的知識があり予算が限られているチームに、最大限の柔軟性と制御性を提供します。カスタムホスティング、多言語サポート、ロジックスクリプティングにより、研究集約型プロジェクトに最適な選択肢です。
LimeSurveyの主な機能
- サードパーティ連携によるオフラインデータ収集のサポート
- 高度な分析のために、SPSS、R、Excelへデータをエクスポート
- 参加メンバーパネルを管理し、回答をセキュリティ上安全に匿名化
LimeSurveyの制限事項
- インターフェースは時代遅れで直感的でない場合があります
- 商用ツールと比較して技術的なセットアップがより多く必要です
LimeSurveyの価格
- ベーシック：月額39ドル
- エキスパート：月額36ドル（年額一括払い）
- ビジネス：月額105ドル（年額一括払い）
- 法人向け： カスタム価格（年額課金）
LimeSurveyの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: 4.4/5 (50件以上のレビュー)
実際のユーザーはLimeSurveyについてどう評価しているのか？
Capterraのレビューアーはこう述べています：
アンケートに便利なツールです。ただし、コードの知識がない人には簡単ではありません。解決策を探すのにフォーラムで時間を費やしました。幸い、フォーラムの専門家は非常にサポート的です。
13. Sogolytics（コンプライアンス重視の業界や人事チームに最適）
Sogolyticsは、セキュリティの高い企業グレードのアンケートツールで、機密性の高い従業員エンゲージメントアンケート、患者フィードバック、顧客感情追跡に有用な機能を備えています。
自動匿名化、強力な暗号化、監査証跡もサポートしているため、フィードバック収集と並行してデータ完全性を優先する規制産業の定番ツールとなっています。
Sogolyticsの主な機能
- 組み込みテンプレートと分析機能で360度フィードバックプログラムを実施
- 業界データや履歴データとの自動化ベンチマークを有効化
- 経営陣やボードのレビューにすぐ使えるPDFレポートとダッシュボードを生成
Sogolyticsの制限事項
- ブランディングのためのカスタムデザインオプションが少ない
- 小規模組織には価格が高すぎる可能性があります
Sogolyticsの価格
- 無料プロ版
- 特典：月額99ドル
- プロ：月額199ドル
- 企業：カスタム価格
Sogolyticsの評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (80件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (730件以上のレビュー)
Sogolyticsについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
G2レビュアーのコメント：
アンケートデータの分析や多様なビューでのレポート作成における柔軟性が素晴らしい。サポートも非常に優れています。
📖 こちらもご覧ください：ClickUpフォームの力：ソフトウェアチームの仕事効率化
14. SoSci アンケート（学術・心理学研究に最適）
SoSciアンケートは心理学、教育学、社会科学におけるデータ集約型アンケート向けに設計されています。視覚的な洗練度では劣るものの、スクリプティング、ランダム化、回答者制御において比類のない柔軟性を提供します。
主にドイツ語圏で使用されていますが、英語対応および国際的なデータコンプライアンスをサポートしています。
SoSciアンケートの主な機能
- 複雑な論理条件や質問のランダム化をスクリプトで実現
- 回答クォータ、タイミング、回答者アクセスを管理
- EU規制に準拠したセキュリティの高いデータ保管を実現
- キーボードショートカットで操作とテストを高速化
- 学術データセットや外部パネルとの連携が可能
SoSciアンケートの制限事項
- インターフェースは技術的で、視覚的なカスタムオプションが不足しています
- 英語圏ユーザー向けのサポートリソースはリミットがあります
SoSci アンケートの価格
- カスタム価格設定
SoSciアンケートの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
15. Formbricks（オープンソース・プライバシー優先のフィードバック収集に最適）
SaaSチームやプライバシーを重視する開発者に最適なFormbricksは、ユーザーデータをサードパーティサーバーに送信することなく、アプリ内フィードバック収集を実現します。オープンソースツールとして完全なホスティング制御を提供し、GDPRおよびCCPAへの準拠をデフォルトで保証します。
Formbricksの主な機能
- クライアントのオンボーディング、機能利用、解約といった重要なタイミングでアプリ内マイクロアンケートを実施
- セッションベースの追跡を活用し、ユーザーージャーニーにおける感情の変化を分析しましょう
- 最小限のフロントエンド努力で導入可能な、開発者向けのウィジェット統合機能を備えています
Formbricksの制限事項
- 開発者によるセットアップとホスティングの知識が必要です
- 商用ツールと比較してビジュアルカスタムがリミット
Formbricksの価格
- Free
- スタートアップ：月額49ドル
- Scale & 企業: カスタム価格設定
- 企業（自社ホスティング）：カスタム価格
Formbricksの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
実際のユーザーはFormbricksについてどう評価しているのか？
G2レビュアーのコメント：
Formbricksの最大の魅力は、その統合の容易さです。ノーコードオプションでもReactのようなSDKでも、セットアップは迅速かつスムーズ。さらにプラットフォームは完全にプライバシー重視で、GDPRやCCPAに完全準拠。希望すれば自社ホスティングも可能で、これは素晴らしい
アンケート？ClickUpならワンランク上の体験を
学術レベルの高機能プラットフォームからプライバシー重視のマイクロアンケートまで、利用可能なアンケートツールは多様で進化を続けています。しかし、単にデータを収集するだけでなく、次のステップとして実行可能なタスクに変換するソリューションをお探しなら、ClickUpが総合的に最良の選択肢として際立っています。
このプラットフォームはフォーム作成だけにとどまりません。ClickUpはフォーム回答をチームのワークフローに直接接続。タスクの割り当て、優先度設定、ステータス追跡、対応まで、ツールを切り替えることなく完結します。プロジェクト管理にClickUpを活用しているチームには特に強力で、アンケートから実行まで真に統合された体験を実現します。
アンケートデータをアクションに変えたいですか？ClickUpに登録して、今日からスマートなワークフローの構築を始めましょう。
よくある質問
最適な無料アンケートツールは、求める機能によって異なります。迅速なセットアップが必要な場合は、Googleフォームがシンプルな選択肢です。ワークフローと接続するアンケート（回答をタスクに変換したりフォローアップを自動ルーティングするなど）が必要な場合は、ClickUpのような組み込みの自動化機能とダッシュボードを備えたツールが適しています。
はい、多くの無料アンケートツールには現在、テンプレート、基本ロジック、共有リンク、エクスポートといった基本機能が搭載されています。最も一般的な制限は、回答数のリミット、ブランディング制御、高度なロジック、レポート作成の詳細度です。
一部は対応していますが、多くのツールでは高度な分岐/スキップロジックは有料プラン限定です。複雑なロジック（回答に基づく異なる経路）が必要な場合は、Freeプランのロジックリミットを確認してから導入を決めましょう。