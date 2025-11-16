予約とクライアント管理に最適なサロン向けCRMソフトトップ10

サロンサービスのプロバイダーとして働くことは芸術です。しかし、予約の調整、クライアントの好みを記憶し、スタッフのスケジュール管理？それ自体がフルタイムの仕事です。
信頼できる顧客管理ソフトウェアが必要です。予約の自動化、リマインダー送信、クライアントのサービス・購入履歴の保存が可能で、すべてが新鮮なブローのようにスムーズに運営されるようにしましょう。
この記事では、予約管理と関係管理を効率化する最高のサロン向けCRMソフトウェアを厳選してご紹介します。サロンに最適なCRMを選ぶコツも解説。二重予約やフォローアップ漏れにさよならを告げ、満足したクライアントと落ち着いたあなた自身を手に入れましょう。
🔎 ご存知ですか？ 席数で世界最大のヘアサロンとしてギネス世界記録を保持しているのは、ブラジルにある「Romeu Felipe F. da Silva Cabelereiros」で、227席のキャパシティを誇ります。繁忙日の活気あふれる様子を想像してみてください！
おすすめサロン向けCRMソフト一覧
|ClickUp
|オールインワンのサロン運営＆チーム連携ツール
|クライアントプロフィール、予約管理、自動化機能、ダッシュボード、時間追跡、完全な文脈認識型AI
|Free Foreverプラン；企業向けカスタム対応
|Fresha
|新規クライアントからのオンライン予約獲得
|サロン向けマーケットプレイス、マーケティング分析、クライアント行動追跡
|無料；カスタム可能
|Invoay
|高度な在庫管理
|CRMキャンペーン、WhatsApp自動化、生体認証追跡
|有料プランは月額69ドルから
|Zenoti
|24時間365日オンライン予約
|自動待機リスト、デュアルアプリ、内蔵POS
|カスタム価格設定
|Phorest
|複数サロンのブランチ管理
|場所同期、POSシステム、ロイヤルティプログラム
|カスタム価格設定
|Salon 360
|サロンの経費管理
|コミッション追跡、CRM分析、スタッフパフォーマンス
|カスタム価格設定
|Zoho Bookings
|サロンスタッフの自律性を高める
|スタッフスケジュール管理、予約上限設定、定期サービス
|有料プランは月額6ドルから
|ロージー
|これからサロンの所有者になる方へ
|カーサイドチェックイン、RosyPay、POS、画像アップロード
|有料プランは月額39ドルから
|Vagaro
|詳細なクライアントデータベースの維持
|クライアントプロフィール、フォーム、在庫管理、マーケットプレイス
|カスタム価格設定
|Pipedrive
|サロン向けのカスタム可能なパイプライン
|セールスパイプライン、自動化、ダッシュボード
|サロン向けパイプラインのカスタム
サロン向けCRMソフトを選ぶ際のポイントとは？
約80％のビジネスが営業レポート作成や業務プロセスの自動化にCRMソフトウェアを活用しており、サロン業界でも導入が進んでいます。
サロン管理システムに必須のCRM機能は以下の通りです。
- 予約管理：オンライン予約、自動リマインダー、カレンダー同期を提供。手間いらずのシステムで施術枠を埋めてクライアント満足度を向上
- クライアント履歴のストレージ：過去の施術内容、購入履歴、好み、特別なメモを追跡。お気に入りのヘアカラーやマッサージの種類を覚えておくだけでも、顧客エンゲージメントとロイヤルティ向上につながります
- 支払いシステム：POSシステムと連携し、複数の支払いオプションをサポート。請求書の自動発行を実現。スムーズなトランザクションで待ち時間を削減し、効率性を向上させます
- スタッフ管理：予約の割り当て、勤務時間の追跡、オーバーブッキングや燃え尽き症候群の防止を実現。チームのパフォーマンスを管理するための組み込み型モニタリング機能を探しましょう
- マーケティング自動化： ターゲットを絞った電子メールやSMSプロモーション、ロイヤルティプログラムのオファーを送信。クライアントとの接続を維持し、リピート率向上を支援します
- 在庫管理： 在庫レベルを監視し、再注文のリマインダーを送信。施術中に必須商品がなくなる心配はもうありません
- 分析とレポート作成機能：収益、予約状況、人気サービスに関するレポートを生成。データに基づいた意思決定を支援し、より優れた顧客管理戦略への道を開きます。
- モバイル対応性：モバイルアプリによるクラウドベースのアクセスをプロバイダー。いつでもどこでもサロンを管理可能
- 連携機能：ウェブサイト、ソーシャルメディア、マーケティングツール、アカウントソフトと同期。予約から財務まで、すべてを管理するシームレスなシステムを構築
🧠 面白い事実： カナダの起業家、マーサ・マチルダ・ハーパーは、1891年にニューヨーク州ロチェスターで史上初の近代的な美容院を開業しました。彼女はまた、美容院のフランチャイズ化の先駆者でもあります。
サロン向けCRMソフトベスト10
選択を容易にするため、トップ10サロン向けCRMソフトのリストを掲載しました。各ソフトの機能・リミット・価格に加え、評価やレビューもご紹介します。あなたのサロンに最適な1本を見つけてください。
ClickUp（オールインワンのサロン運営とチームコラボレーションに最適）
サロン経営には創造性だけでなく、調整力・一貫性・接続が不可欠です。そこでClickUpの出番です。世界初の統合型AIワークスペースであるClickUpなら、予約管理・売上追跡・クライアントケアの個別対応など、あらゆるニーズにぴったりのサロン向けCRMを構築できます。
ClickUp CRM（AI搭載）なら、詳細なレポート作成、顧客とのコミュニケーション、既存ツールとの接続が可能です。スペース、フォルダ、リストでCRMを整理。見込み客、連絡先、クライアント、取引（サービスパッケージや会員制）ごとにリストを作成できます。各顧客や見込み客はタスクとして表示されるため、あらゆるやり取りや機会を簡単に追跡できます。
ClickUp Docsで詳細なクライアントプロフィールとサービス履歴を作成。すべてのクライアント情報をすぐに確認可能。連絡先情報、予約履歴、好み、フィードバックを整理されたビューに一元管理。個別の対応をパーソナライズし、顧客の長期的な信頼を獲得する詳細を追跡しましょう。
ClickUpタスクとタイムラインでスケジュールを直接管理。予約のスケジュール設定・変更・追跡が簡単に行え、リマインダーを自動化することでノーショーを減らし顧客維持率を向上させます。
ClickUpカスタムフィールドで、希望のスタイリスト、ヘアカラーの式、アレルギー、ロイヤルティステータスなどの詳細情報を管理。サービス種類、来店頻度、総支出額でクライアントをグループ分けし、オファーやコミュニケーションをカスタマイズできます。
予約リマインダー送信、休眠クライアントのフラグ付け、週次売上活動の要約するといった反復タスクを自動化。AIエージェントはスケジュールやトリガーで動作するよう設定可能で、時間節約と手仕事の削減を実現します。
ClickUpカレンダーは予約状況を視覚的に整理し、空き枠の予約を瞬時にスケジュールできます。
ClickUpのAI搭載カレンダーで仕事を自動スケジュールする方法はこちらのビデオでチェック👇🏼
反復作業を排除。ClickUp自動化を設定し、予約確認・誕生日挨拶・フォローアップメッセージを自動送信。新規見込み客から常連クライアントへ、手間をかけずに移行させられます。
ビジネスの健全性を一目で可視化。ClickUpダッシュボードで予約状況、クライアントの維持率、トップスタイリストのパフォーマンス、収益動向を監視。データに基づいた賢明な意思決定を簡単に実現。
手動で予約を逐一記録する時間がない？ご安心ください。オンライン予約が入るとすぐに、ClickUp Brainにサービス種類・クライアント名・予約時間を伝えるだけで、瞬時に整理されたタスクリストを作成します。
パーソナライズされたサービスは収益を10～15％向上させます。クライアントの好みに合わせたサービスを提供する時間を割けば、必ずやその違いに気づいてもらえるでしょう。
やること 위해서는、整理されたクライアントデータベースが必要です。ClickUpのセールス＆CRMテンプレートを使えば、簡単に設定できます。
例、ClickUp CRMテンプレートを使えば、パイプライン全体、クライアント情報、期日、そしてその間のあらゆる情報を可視化できます。
活用方法：
- 顧客データを一元管理し、情報検索を容易に
- 顧客とのコミュニケーションとサポートを効率化
- 反復タスクを自動化し、より複雑な業務に時間を割けるようにしましょう
- 顧客データから実用的な知見を引き出し、体験をパーソナライズしましょう
立て続けの予約対応は大変ですが、ClickUpがここでもサポートします。予約リマインダーを設定するか、ClickUp Brainに自動通知を任せましょう。ノートパソコンから離れている場合でも問題ありません！モバイル端末から直接リマインダーの設定や編集が可能です。
優れたサロン管理ソフトウェアは、既存のテクノロジースタックとシームレスに連携し、業務全体の完了する全体像を把握できるようにすべきです。ClickUp Integrationsは、主要なCRMシステムを含む300以上のプラットフォームと同期します。
ClickUpの主な機能
- 50以上の自動トリガー機能で、予約リマインダーの自動設定、タスクステータスの更新、サービス種別に応じたチームメンバー割り当てを実現
- ClickUpプロジェクト時間追跡で各サービスの所要時間を追跡
- ClickUpフォームテンプレートでクライアントデータを収集し、サロン管理ソフトに直接連携させましょう
- 商品在庫のタスク作成・追跡、再発注リマインダー設定、在庫レベルの管理をすべてClickUp内で完結させましょう。
ClickUpの制限事項
- 初めてプラットフォームを利用する初心者には、少し学習曲線があります
ClickUpの料金プラン
ClickUpの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (9,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)
実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？
G2のレビューアーはこう述べています：
ClickUpが日々のタスクを整理・スケジュールしてくれるのが本当に気に入っています。毎週や隔週で繰り返すミーティングやタスクがあれば、ClickUpに入力するだけで仕事タイムラインが明確に把握できます。さらに同僚が参加して特定のタスクの調整や責任分担ができると、さらに便利になります。私にとって、毎日タスクを完了するたびにチェックを入れることで、進捗が得られ、日々の成果を記録できるのが大きなメリットです。
2. Fresha（新規クライアントからのオンライン予約獲得に最適）
Freshaは、クライアント管理と新規クライアント獲得に優れたサロン管理ソフトウェアとして際立っています。予約管理やクライアント履歴追跡といった基本のCRM機能に加え、潜在クライアントがあなたのサービスを発見し直接予約できる組み込み型マーケットプレイスを提供しています。
この二重機能によりクライアント体験が効率化され、新規クライアントの獲得と既存クライアントの効果的な管理を同時に実現。Freshaのマーケティングツールと予約システムのシームレスな連携は、時間削減とクライアント維持率・成長率の向上を両立させます。
Freshaの主な機能
- 美容・ウェルネス業界の市場で新規クライアントを獲得しましょう
- 最も成果を上げているマーケティングキャンペーンとチャネルを特定する
- CRMレポートで顧客の行動・嗜好・予約パターンを追跡
Freshaの制限事項
- マーケットプレイス経由で予約が成立した場合、たとえ後でキャンセルされても、一部のユーザーには料金が発生します。
- トランザクションにはサードパーティ製POSシステムとの連携が必要です
Freshaの料金プラン
- Free
- オプションの有料機能
フレシャの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: 4.6/5点（1,430件以上のレビュー）
Freshaについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
G2ユーザーの声：
予約管理や自分とクライアントのスケジュール調整が驚くほど簡単で気に入っています。開業当初も登録が非常に迅速で、スムーズに仕事しました。
3. Invoay（高度な在庫管理に最適）
予約のない時期でも定期的にクライアントとコミュニケーションを取れば、強い顧客関係を築き、ロイヤルティを高められます。Invoayのサロン管理ソフトウェアはまさにそのための理想的なツールです。このプラットフォームを使えば、請求書の自動発行、お得な情報の定期的な共有などが可能です。
このシステムは高度な在庫管理機能も提供し、必須商品が常に在庫切れにならないようサポートします。
Invoayの主な機能
- 統合型生体認証追跡で、従業員のパフォーマンス・スケジュール・出勤状況を管理。
- WhatsAppでのCRMキャンペーン、顧客エンゲージメント、リマインダーを自動化
- クライアントの好みに応じて、カスタムプロモーションやギフト券を含むパッケージプランや会員プランを作成
Invoayの制限事項
- 独自のサロンCRMワークフローに対応したカスタム機能が不足しています
- 一部のユーザーからは頻繁な接続切れ、誤った計算、スケジューリングの問題がレポート作成されており、安定性に懸念が生じる可能性があります
Invoayの価格設定
- 月額料金：69ドル～
- Grow: 月額99ドル
- 詳細：月額149ドル
- 企業： カスタム価格設定
Invoayの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビューはまだありません
Invoayについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
TrustPilotのレビューではこう言われています：
彼らのソフトウェアは、サロンが求めるほぼ全ての機能を備えています。請求管理、SMSマーケティング（フィードバック、紹介、ポイント還元）からレポート（離脱顧客、リピート客、新規客）まで、あらゆる機能を搭載しています
ClickUpインサイト：アンケート回答者の18%が、カレンダー・タスク・リマインダーを通じて生活を整理するためにAIを活用したいと考えています。さらに15%が、日常業務や事務仕事をAIに任せたいと回答しています。
これを実現するには、AIが以下の能力を持つ必要があります：ワークフロー内の各タスクの優先度レベルを理解すること、タスク作成や調整に必要なステップを実行すること、そして自動化されたワークフローを設定すること。
多くのツールはこれらのステップのうち1～2つしか対応していません。しかしClickUpなら、最大5つ以上のアプリをプラットフォーム上で統合可能！優先度に基づいてタスクやミーティングをカレンダーの空き枠に自動割り当てするAI搭載スケジューリングを体験してください。ClickUp Brainでカスタム自動化ルールを設定し、ルーチン業務を処理することも可能です。煩雑な作業にさよならを！
4. Zenoti（24時間365日オンライン予約に最適）
59％の人が予約待ちの電話対応に不満を感じており、約5人に1人はビジネス営業時間外に予約できない不便さを訴えています。
Zenotiはこの課題を解決します。24時間365日のオンライン予約を可能にし、キャンセルが発生した際に空き枠を迅速に埋められるウェイティングリスト管理機能も備えています。これにより、時間と収益の損失を軽減します。
Zenotiの主な機能
- フランチャイズ店とクライアント側の両方で使えるデュアルアプリ
- 自動待機リストが直前キャンセルの空き枠を自動補充
- スムーズな一括支払いを実現する内蔵POSシステム
Zenotiのリミット
- このソフトウェアは初心者にはかなり複雑で圧倒されるかもしれません
- 一部のユーザーからは、特にモバイルアプリにおいて頻繁なクラッシュやバグが発生しているとの報告があります
Zenotiの料金体系
- カスタム価格設定
Zenotiの評価とレビュー
- G2: 4. 4/5点 (190件以上のレビュー)
- Capterra: 4. 4/5 (1,200件以上のレビュー)
Zenotiについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
Capterraのレビューアーはこう書いています：
Zenotiは優れた予約管理・クライアント管理システムです。クライアントとの連絡、オンライン予約、アポイントメント、支払い、マーケティング、フィードバックがすべて一元管理できる点が魅力です。
📖 こちらもご覧ください：生産性向上に役立つCRMソフトウェアのベスト例と活用ケース
5. Phorest（複数ブランチの管理に最適）
Phorestは複数場所管理とリアルタイム在庫追跡機能で際立ち、複数ブランチを運営するサロン所有者に最適です。安全なPOSシステムが収益データを一元管理するため、プラットフォームを切り替えることなく全場所の収入を監視できます。
各場所ごとのスタッフスケジュールや商品在庫も管理可能。これにより無駄を減らし、より効果的な仕入れ計画を立てられます。さらに、クライアントプロフィールとポイント情報が自動同期されるため、全ブランチで一貫した顧客体験を提供できます。
Phorestの主な機能
- WhatsApp APIを通じてクライアントと直接コミュニケーション
- Google検索とマップから直接オンライン予約を提供
- 全サロンのブランチから、予約と請求を一元管理
Phorestの制限事項
- 高額な料金プランは小規模サロンや個人事業主には適さない場合があります
- ピーク時間帯にモバイルアプリで時々遅延が発生するとのレポート作成あり
- サポートの応答時間は、場所やサブスクリプションによって異なる場合があります
Phorestの料金体系
- カスタム価格設定
フォレストの評価とレビュー
- G2: 4. 4/5 (35件以上のレビュー)
- Capterra: 4.8/5 (380件以上のレビュー)
Phorestについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
G2のレビューではこう言われています：
iPhoneのカレンダーよりずっとシンプルで気に入っています。その日の自分の予約と全スタッフの予定が一目で確認できます。サービスのカスタムや時間追加も簡単にアドオンでき、使いやすさと機能性に感嘆しています！
6. Salon 360（サロン経費管理に最適）
サロンの財務管理をより効果的に行いたいなら、Salon 360が有用な選択肢です。オンライン予約や自動化された会話といった標準機能に加え、売上コンバージョンの追跡やスタッフの生産性モニタリングツールを提供します。
このソフトウェアには経費とコミッションの追跡機能も含まれているため、収入と支出を把握できます。こうした可視性により、負担を感じることなくビジネスコストを管理しやすくなります。
Salon 360の主な機能
- サービス内容を掲載したオンラインカタログを作成しましょう
- 請求可能時間と業績を追跡し、スタッフのインセンティブやコミッションを公平に管理
- 経費やブランチの業績を監視し、リアルタイムレポートでコンバージョンを追跡してCRM戦略を調整しましょう
Salon 360の制限事項
- 小規模サロンは拡張機能の多いソフトウェアに圧倒される可能性があります
Salon 360の料金プラン
- カスタム価格設定
Salon 360の評価とレビュー
- G2: レビューはありません
- Capterra: レビューはまだありません
🧠 豆知識：中世の理髪師は単なる散髪だけでなく、外科手術や歯科仕事、さらには瀉血（しゃけつ）も行っていたのです！これが、伝統的な理髪店のポールが赤と白の縞模様になっている理由。赤は血を、白は包帯を象徴しています。
7. Zoho Bookings（サロンスタッフの自律性を高めるのに最適）
Zoho Bookingsは、サロン管理システムとしても機能するCRMツールです。予約数の上限設定や、直前キャンセル・変更のリミットが可能です。
予約前に正確なサービス料金をリストし、クライアントに完了するコスト透明性を提供できます。ノーショーを減らすため、プラットフォームでは事前支払いが可能。予約がキャンセルされても、時間と収益を確実に保護します。
Zoho Bookingsの主な機能
- 締切を設定し、1日に受け付けるオンライン予約の数を決めましょう
- スタッフが自身のスケジュールを設定し、今後の予約を管理できるようにする
- 定期的なサービスをスケジュールし、複数セッションにわたる施術の在庫管理を追跡
Zoho Bookingsの制限事項
- このサロン向けCRMツールはカスタム性に欠ける
- サマータイムの対応は問題を引き起こす可能性があります
Zoho Bookingsの料金プラン
- 基本プラン： ユーザーあたり月額6ドル
- プレミアムプラン：月額9ドル/ユーザー
Zoho Bookingsの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: 4.5/5点（40件以上のレビュー）
Zoho Bookingsについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
G2のレビューアーはこう書いています：
異なるタイムゾーンで仕事をする複数のユーザーの設定が驚くほど簡単。予定外のスケジュール変更やプランの変更にも柔軟に対応し、カスタムが容易です。
📖 こちらもご覧ください：キャリアアップに役立つ主要CRM認定資格
8. Rosy Salon Software（新規サロン所有者に最適）
新規スパやヘアサロンのビジネスは大変ですが、ロージーサロンソフトウェアがサポートします。カーサイドチェックインと独自決済システム「ロージーペイ」を備えた当ソフトは、開業直後のサロン所有者に最適です。
このソフトウェアは手頃な価格で使いやすい設計です。在庫管理、クライアントコミュニケーション、組み込み型POSシステムなど、必須ツールを網羅しています。
ロージーサロンの主な機能
- クライアントが近くに来たらチェックインしてもらい、スタイリストに即時通知
- 事前承認とカード情報登録トランザクションでクレジットカード決済を簡素化
- クライアント画像をアップロード・編集して、すぐに参照できるように
ロージーサロンのリミット
- 紹介レポートの機能が十分でない
- このプラットフォームでは予約間隔が15分単位に制限されるため、全てのサービス形態に適しているとは限りません
ロージーサロンの料金体系
- 月額39ドルから
- カスタム可能
ロージーサロンの評価と口コミ
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: 4.6/5点（140件以上のレビュー）
ロージーサロンについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
G2のレビューではこう言われています：
システムのシンプルさと柔軟性が気に入っています。さらに、従業員と独立契約者の両方に使える点も魅力です。G2.comで収集・掲載されたレビュー。
9. Vagaro（詳細なクライアントデータベース管理に最適）
Vagaroは主にウェルネス・美容業界向けのマーケットプレイスであり、包括的なサロン向けCRMソフトウェアも提供しています。特に際立つ機能の一つは、詳細なクライアントプロフィールです。これにより、クライアントの好み、利用サービス、利用履歴などを追跡することができます。
このレベルのパーソナライゼーションにより、顧客エンゲージメントを高め、カスタムされた体験を提供し、顧客維持率を向上させることができます。
Vagaroの主な機能
- 写真、サービス履歴、好み、過去の購入履歴など、詳細なクライアント記録を管理
- カスタムフォーム、アンケート、同意書をデザインして送信。クライアントプロフィールに保存され、簡単にアクセス可能
- クライアントの需要に基づいた在庫管理を設定し、マーケットプレイスで限定商品を販売しましょう
Vagaroの制限事項
- 他のサロン管理システムと比べてレポート作成機能がリミット
- 小規模なサロンやビジネスにとって、料金体系は高額になりがちです
Vagaroの料金体系
1場所：
- 月額24ドルから
複数場所対応：
- カスタム価格設定
Vagaroの評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (260件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (3,400件以上のレビュー)
Vagaroについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
G2のレビューアーはこう述べています：
Vagaroの機能とフローの融合が素晴らしい—スケジュール管理、SOAPメモ、クライアント記録をすべて一箇所にまとめつつ、重たさを感じさせない。
10. Pipedrive（サロン向けにカスタムされたパイプライン構築に最適）
従来型CRMであるPipedriveは、強力なサロン管理ソフトとしても機能します。セッションのスケジュール設定が容易で、ニーズに合わせて販売パイプラインをカスタム可能。高度な在庫管理機能により、商品と在庫レベルを効率的に追跡できます。
このソフトウェアはクライアントとのコミュニケーションも自動化するため、時間を節約しながらクライアントに確実に情報を届けられます。
Pipedriveの主な機能
- クライアントの特定の購買プロセスを反映した販売パイプラインを設計する
- 電子メールやSMSでクライアントとのコミュニケーションを自動化
- ビジュアルダッシュボードと詳細レポートで、サロンの業績メトリクス、クライアントの維持率、美容業界の収益動向を追跡
Pipedriveの制限事項
- 電子メール連携機能をご利用いただくには、アドバンスドプランへのアップグレードが必要です
- 美容製品に特化した在庫管理など、業界固有の機能が不足している
- 高度なCRM機能と習得の難しさから、小規模サロンの所有者にとっては負担に感じられることも
- サロン内でのスムーズなトランザクション処理のための直接的なPOS（販売時点情報管理）システムとの連携機能はありません
Pipedriveの価格
- ライトプラン：1ユーザーあたり月額19ドル
- Growth: 月額34ドル/ユーザー
- プレミアムプラン：月額64ドル/ユーザー
- Ultimate: $89/月（ユーザーあたり）
Pipedriveの評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (2,400件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (3,000件以上のレビュー)
実際のユーザーはPipedriveについてどう評価しているのでしょうか？
G2のレビューにはこう書かれています：
Pipedriveは技術に詳しくないユーザーでも使いやすい点が気に入っています。視覚的なセールスパイプラインで各案件の進捗が一目で把握でき、カスタマイズ可能なフェーズ設定により様々なワークフローに対応できます。
📖 こちらもご覧ください：顧客管理のためのCRM活用術
ClickUpであなたのサロンを刷新しましょう
サロン経営には基本的なCRM以上の機能が必要です。予約管理から売上追跡まですべてをカバーするシステムが求められます。優れた機能を提供するCRMツールは数多く存在しますが、特定の面で妥協を強いられるケースが少なくありません。
CRM導入を簡素化したいですか？ClickUpは業務を統合するのに最適な選択肢です。タスク管理？チェック。自動化されたワークフロー？もちろん。カスタムダッシュボード？もちろん！
予約追跡、マーケティングキャンペーン、スタッフのスケジュール管理など、ClickUpは他のサロン管理ソフトでは実現できないほど、あなたの業務プロセスに柔軟に対応します。
今すぐClickUpに無料で登録し、サロンの運営を掌握しましょう！