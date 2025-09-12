2025年版 接続思考のためのScrintal代替ツールトップ10

アイデアは簡単に浮かぶものですが、それを実用的な形にまとめるのは？ そこが本当の仕事の始まりです。

Scrintalは思考を視覚的に捉え、アイデア・リンクされているリンク・調査内容を1つのマインドマップで接続します。多くのユーザーにとって、メモ取り・思考の整理・未整理なアイデアの構造化に適したツールです。

しかし、構想やプランから実際の実行段階に移ると、Scrintalにはリミットを感じ始めます。思考を整理することはできても、次に構築すべきものを必ずしも整理できるわけではありません。多くのビジュアルシンカーがここで壁にぶつかるのです。

アイデアから実行へ移行する際にツールを切り替える必要がないよう、トップ10のScrintal代替ツールを厳選しました。ビジュアル思考と実際の実行力を兼ね備えた優れたツールをお探しなら、ClickUpが最適です。

Scrintalの代替ツール一覧

ツール* 主な機能 最適な用途* 価格* ClickUp マインドマップ、ドキュメント、AI、ホワイトボード エンドツーエンドのプラン、実行、コラボレーションを必要とする個人、チーム、企業に最適です。 Freeプランあり；企業向けカスタム対応 ヘプタベース 空間ホワイトボード、ツェッテルカステン式カードリンクされている、非線形アイデマップ 空間的思考と深い知識構造化を好む研究者や学者に最適 無料試用版、有料プランは月額12ドルから Obsidian ローカルファーストのメモ、バックリンク、ビジュアルグラフ、プラグインエコシステム プライバシーを最優先するユーザーや、PKMシステムを完全に制御したいメモの達人に最適 個人利用は無料；有料プランは月額5ドルから Notion ブロック、データベース、wiki、共同編集ページ 個人事業主やチームが共有ドキュメント、wiki、軽量プロジェクトシステムを構築するのに最適です Freeプランあり；有料プランは月額12ドルから Milanote ムードボード、ドラッグ＆ドロップによるビジュアル操作、チームの共有機能 デザイナー、マーケター、クリエイティブ職の方々に最適。視覚的に仕事を行い、非線形な方法でブレインストーミングを行う方々へ。 Freeプランあり；有料プランは月額12.50ドルから Xmind テンプレート、構造化されたレイアウト、そして集中を妨げないエディター 学生や専門家が学習やプレゼンテーション用に正式なマインドマップを作成するのに最適です Freeプランあり；有料プランはユーザーあたり月額10ドルから Freeplane スクリプトサポート、条件付き書式設定、ロジックベースのマッピング 深いカスタムと制御を求める開発者や技術ユーザーに最適 100%無料かつオープンソース GitMind フローチャート、リアルタイム共同作業、迅速なエクスポート リモートチームやフリーランサーに最適。迅速で共同作業可能なビジュアルプランを実現 Freeプランあり；有料プランは月額19ドルから Logseq アウトライン機能、バックリンク、グラフビュー、タスククエリ ジャーナリング重視のユーザーや、AIサポート付き構造化メモ作成を好むPKM愛好家に最適 カスタム価格設定 Noteey ミニマルなUI、ビジュアルメモカード、ドラッグ＆ドロップレイアウト シンプルで軽量なビジュアルメモ作成を求めるミニマリストや個人ユーザーに最適 無料バージョンあり；有料プランは99ドルから（1回限りの購入）

Scrintalの代替ツールを選ぶ際に重視すべき点は？

Scrintalはアイデアの視覚的整理に特化していますが、多くのユーザーは単体のマインドマップ以上の機能が必要となるワークフローに成長するにつれ、その限界を感じます。

プロジェクトプランのリミット、連携機能の不足、静的なホワイトボードに頭打ちを感じているなら、あなただけではありません。優れたScrintal代替ツールは見た目の美しさを超え、思考・プラン・実行をすべて一つの空間で実現します。

より高性能なソリューションを選ぶ際に注目すべきポイント：

スクリンタルに代わる10のベスト代替ツール

視覚的な明瞭さ、迅速なプラン立案、シームレスな実行が必要な場合でも、これらのScrintal代替ツールは単なるアイデアの記録を超え、摩擦なく仕事を整理し、構築し、前進させる手助けをします。

1. ClickUp（タスク・メモ・プロジェクトの視覚的コラボレーションによる整理に最適）

タスクをステータス・優先度・進捗で簡単に整理——ClickUpならすべての一ビューで管理

ClickUpは、視覚的に思考しながら成果を求められる人々のために設計されています。アイデアのマッピング、リサーチプラン、チーム調整など、あらゆる場面でメモ、マインドマップ、ホワイトボード、タスクを一元管理。ツールの継ぎ接ぎ作業から解放され、シームレスなワークフローを実現します。

ClickUpが従来のマインドマッピングツールと一線を画すのは、思考プロセスのあらゆるステップを実際の仕事に接続できる点です。

まず思考を視覚的にスケッチし、文書で展開し、次のステップをタスクとして割り当て、タイムラインやボードで全てを管理できます。これら全てを単一の統合ワークスペース内で実現します。

ClickUpマインドマップで視覚的にプランを立てよう

キャンペーン、タスク、アイデアを視覚的にマップ化し、ClickUpマインドマップで実行に移しましょう

ClickUpのマインドマップは、単なるブレインストーミング用の空白キャンバスではありません。ワークフローと密接に接続しています。

シンプルなアイデアから始め、関連するブランチを展開し、クリック一つで任意のノードをタスクに変換できます。つまり、思考をマップするだけでなく、ステップごとに勢いを築いていくのです。使い方の簡単な説明はこちら：

スタンドアロンツールとは異なり、ClickUpはすべてリンクされている状態を保っています。2種類のマップを作成できます：

タスクベースのマップ : 既存のワークスペースから情報を抽出し、プロジェクトの構造を可視化します

ブランクマップ: 自由なアイデア創出、調査プラン、コンセプトのリンクされているに活用

各要素にはタグ、関係、添付ファイルを含めることができ、柔軟性を損なうことなく完全な制御を実現します。

ClickUp Brainでよりスマートに、より速く

ClickUp Brainでワークスペース全体から即座に回答、アクションアイテム、洞察を引き出せます

ClickUp Brainは、別ツールのように感じることなく、AIをノート取り・計画立案・マインドマッピングのワークフローに直接組み込みます。文書を要約し、仕事内容に基づいたアイデアを生成し、ミーティングメモやマインドマップから次のステップを自動提案することも可能です。

視覚的思考者にとって、これはツールを切り替えたり汎用的なプロンプトに頼ったりする必要がないことを意味します。散らかったホワイトボードで仕事をしているときも、研究ドキュメントのアウトラインを作成しているときも、ClickUp Brainは文脈を理解し、特に行き詰まった時や時間が足りない時に、物事をより速く前進させる手助けをします。

何よりも素晴らしいのは、ClickUp BrainユーザーがChatGPT、Claude、Geminiといった複数の外部AIモデルを、ClickUpワークスペースから直接連携して利用できる点です！🚀 複数のAIツールを使い分け、各ツール間でコンテキストを構築する手間はもう不要。AIツールの乱立に別れを告げ、ClickUpで全てを完結させましょう！

ClickUpドキュメントでアイデアを書き出し、磨き上げ、実行に移しましょう

ClickUp Docsでリアルタイムに共同作業し、コメントを割り当て、メモから直接リンクされているタスクにアクセスできます。

ClickUp Docsはノートツールのような感覚で使えるのに、動的なワードプロセッサー兼ワークスペースとして機能します。ドキュメントの作成・フォーマット・共同編集をリアルタイムで行え、タスクへのリンク設定、チェックリストの埋め込み、アクションアイテムの直接割り当てが可能です。

視覚的かつ調査を多用するワークフローにおいて、これは大きな違いを生みます。新しいアイデアをアウトライン化し、ホワイトボードからのスクリーンショットを挿入し、チームメンバーにタグ付けして意見を求め、任意の段落をタスクに変換できます——すべてページを離れることなく行えます。

ドキュメントはスラッシュコマンド、バックリンク、ネストされたフォルダもサポートしており、プロジェクト横断的な知識の整理を容易にします。

💡 プロのコツ： ClickUpドキュメント内でプロンプトスタックを作成し、プロジェクト間で再利用しましょう。 以下に例を挙げます： この調査ドキュメントに基づき、3つの見出し案を生成してください

このマインドマップを、来週の3つの主要な優先度で要約する。

このホワイトボード上のブレインストーミングを箇条書き付きのプロジェクト概要書に変換しましょう

タスク、タイムライン、ホワイトボードで思考を行動に変える

ClickUpホワイトボードでワークフローを可視化し、AIを活用したアイデアを生成し、メモを瞬時にタスクに変換しましょう。

ClickUpホワイトボードはアイデアを可視化するだけでなく、行動に移す手助けをします。すべてのホワイトボード、ドキュメント、マインドマップは完全なタスク管理システムと接続しているため、プラン段階で停滞することはありません。

ホワイトボードから付箋をタスクリストへドラッグし、期限を設定、依存関係を追加、カレンダーやガントチャート形式のタイムラインで進捗を追跡できます。これにより、複雑なプロジェクトに取り組むチームや創造性を追求する個人ユーザーにとって、構想から完了するまでのシームレスなフローが実現します。

🧠 豆知識：ガントチャートの原型は1900年代初頭に遡り、第一次世界大戦中の造船管理に活用されました。複雑な実行には常に視覚的プランが不可欠だった証左です。

ClickUpの主な機能

タスクベースまたはブランクのマインドマップを作成し、アイデアやワークフローを可視化しましょう

ホワイトボード上のブレインストーミングセッションを、sprintボードやドキュメントに直接リンクさせましょう

ドキュメントでコメントを割り当て、フィードバックを実行可能なフォローアップに変換

ドラッグ＆ドロップ式タイムラインでプラン構造全体をビュー

繰り返し行う調査やコンテンツフォーマット用のドキュメントテンプレートを作成する

アイデアの捕捉に紐づけたトリガーで反復的なワークフローを自動化

「インスピレーション」「優先度」「調査必要」などのタグでメモやタスクをフィルタリング

個人用ビューとチームビューの切り替えで、単独の仕事と共同作業を管理

すべてのドキュメント、タスク、マインドマップ、コメントを一か所から検索

ClickUpの制限事項

ミニマルなインターフェースを求めるユーザーにとっては複雑に感じられるかもしれません

特定のクリエイティブワークフローに合わせてカスタムするには時間がかかる場合があります

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーの声：ClickUpの評判

G2ユーザーのうちの一人がこう述べています：

ClickUpは、タスク管理、時間追跡、ガントチャート、カンバンボード、マインドマップ、wikiなど、幅広い機能を提供します。これにより、プロジェクト管理のあらゆるニーズに対応するワンストップソリューションとなります。

2. Heptabase（空間ホワイトボードによる接続思考に最適）

viaHeptabase

Heptabaseは、単なるデジタルメモ以上のもの——視覚的な知識環境を必要とする思考者のために設計されています。その空間的なホワイトボードインターフェースにより、物理的な付箋の壁のようにカードをグループ化し、関係を描き、アイデアのクラスターをズームインできます。

これにより、ゼッテルカステンやマインドマップなどの手法を実践する研究者、教育者、視覚的学習者に最適です。フォルダやタイムラインに縛られることなく、思考がどのように進化するかを探求できるキャンバスを提供します。

Heptabaseの主な機能

Heptabaseの制限事項

タスク管理やプロジェクト実行機能がリミット

直線的なメモツールに慣れたユーザーには、UIが非伝統的に感じられるかもしれません

Heptabaseの価格

無料試用版*

月額プラン: $11.99/月

Heptabaseの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーが語るHeptabaseの評価

G2のレビューにはこう書かれています：

彼らのキャンバスが保持できる情報量の多さが気に入っています。

ご存知ですか？* 1974年、英国の教育者でありテレビパーソナリティでもあったトニー・ブザンが、BBCの番組「Use Your Head」でマインドマップの概念を紹介しました。彼は中心となるアイデアから言葉が放射状に広がるカラフルな樹形図を提示し、「マインドマップ」という用語を考案しました。これが、視覚的思考と整理ツールとしてのマインドマップの普及と理解の始まりとなりました。

3. Obsidian（ローカルファーストのMarkdownメモ作成とバックリンクに最適）

viaObsidian

Obsidianは、メモを完全に制御したいユーザーのために設計されています。クラウド依存、強制同期、ロックインはありません。作成したすべてのコンテンツはプレーンテキストのMarkdownファイルとして端末内に保存され、構造を損なうことなくプライバシーと柔軟性を実現します。

その核心的な強みはネットワーク化された思考にあります。バックリンクとグラフビューを活用することで、アイデアがメモ間でどのようにつながっているかを可視化できます。これにより、 マインドマップやメモ取りが時間の経過とともに進化することを求める作家、研究者、思考者にとって頼りになるツールとなっています。

Obsidianの主な機能

クラウドストレージに依存しないオフライン優先のドキュメントを設計する

強力なバックリンクと視覚的グラフで思考ネットワークを可視化

タスク、テーマ、自動化のためのプラグインで機能を拡張

日々のメモと再利用可能なテンプレートで一貫した記録を実現

Obsidianの制限リミット

組み込みのコラボレーション機能やチーム共有機能はありません

markdownやネットワーク思考に慣れていないユーザーには習得がやや難しい

Obsidianの価格

制限なしの無料版*

同期（アドオン）:* 5ドル/ユーザー・月

Publish（アドオン）: $10/サイト、月

Obsidianの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: 4.8/5 (30件以上のレビュー)

Obsidianについて実際のユーザーが語る

Capterraのレビューにはこう書かれています：

メモを整理する際に、つまり私のセカンドブレインを管理する際に、コントロール感を得られる点が気に入っています。

4. Notion（ドキュメント、wiki、プロジェクトプランの統合に最適）

viaNotion

Notionでは、シンプルなメモから本格的なナレッジベースまで、情報を思い通りに構造化できます。モジュール式のブロックシステムにより、テキスト、データベース、埋め込みコンテンツ、チェックリストを自由に組み合わせて、ニーズに合わせて拡張可能な高度にカスタムされたワークスペースを作成できます。

特に、非構造化されたメモを共同作業可能な整理されたワークフローに変換したい個人事業主やチームに人気です。チームWikiの構築からコンテンツパイプラインを跨いだプロジェクト管理まで、Notionは迅速に適応し、すぐに使えるワークフローテンプレートを提供するツールとの連携に優れ、作業効率を向上させます。

Notionの主な機能

データベースを活用して関連するメモやプロジェクトを分類・フィルタリングし、接続しましょう

埋め込み、切り替え、カレンダー、カンバンボードを備えた動的なページを作成

チームメンバーやクライアントとページを共有し、リアルタイムで共同作業を行えます

コンテンツプランやリサーチなど、繰り返し発生するワークフロー向けにテンプレートをカスタムする

Notionの制限事項

オフラインアクセスはリミットされており、信頼性が低い場合があります

組み込みのビジュアルマインドマップやホワイトボード機能はありません

Notionの価格設定

*Freeプラン

追加料金： ユーザーあたり月額12ドル

ビジネスプラン: ユーザーあたり月額24ドル

*企業: カスタム価格

Notionの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (6,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (2,500件以上のレビュー)

Notionについて実際のユーザーが語る声

G2ユーザーの声：

*Notionの最も優れた点は、その柔軟性とほぼあらゆるワークフローに適応する能力です。プロジェクト管理、ドキュメント作成、ダッシュボード構築、あるいは単なるメモ取りに至るまで、Notionはコード不要でカスタムページやデータベースを設計することを可能にします。

5. Milanote（ビジュアル思考者やムードボードスタイルのプランに最適）

viaMilanote

Milanoteはクリエイティブ向けのデジタルピンボードのような存在です。ドラッグ＆ドロップインターフェースにより、メモ、画像、リンク、チェックリストを自由に配置可能——固定グリッドやテキストブロックに縛られません。全体像を一目で把握する仕事スタイルに最適なツールです。

特にデザイナー、マーケター、ライターに人気で、自由にブレインストーミングしたり、アイデアをストーリーボード化したり、コンテンツプランを視覚的に構築したい方に最適です。

少し構造化して始めたい場合は、Milanoteと組み合わせて柔軟なブレインストーミングテンプレートを活用すれば、創造的なフローを妨げることなく導くことができます。

Milanoteの主な機能

フリーフォームボードでムードボード、キャンペーン、クリエイティブブリーフをプランしましょう

ビジュアル要素、やることリスト、テキストメモを1つのスペースに追加・配置

チームメンバーやクライアントとのリアルタイム／非同期コラボレーションにボードを共有

列と色コードされたカードで階層的なアイデアを整理

Milanoteの制限事項

カレンダー機能、タスク追跡、従来のプロジェクトビューは搭載されていません

オフラインアクセスはProプランユーザーのみにリミットされます

Milanoteの価格

*Freeプラン

ユーザーごとの課金プラン: 1ユーザーあたり月額12.50ドル

チームプランをアップグレード： 最大10名まで月額49ドル

Milanoteの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (40件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (60件以上のレビュー)

Milanoteについて実際のユーザーが語る声

G2のレビューにはこう書かれています：

*数ヶ月前からMilanoteを利用していますが、メモ取りやチームとの共同作業において画期的なツールです。日々のタスク管理、プランニング、プロセスマッピングにおいて欠かせない存在となり、与えられたタスクを確実に遂行できるよう支えてくれています。

💡 プロの秘訣：ミーティング中のメモ書きに疲れていませんか？ClickUp AI Notetakerに任せてみましょう！通話に参加し、要点を記録し、会話を整理された実行可能な要約に変換します。そうすれば、本当に重要なことに集中できます。 ClickUp AIノートテイカーがすべてを記録するので、ミーティングに集中できます

6. Xmind（テンプレートを用いた構造化されたマインドマッピングに最適）

viaXmind

Xmindはマインドマップ分野で最も確立されたツールの一つであり、洗練されたビジュアルと構造化されたロジックで知られています。自由形式のホワイトボードではなく、正式なプレゼンテーション対応の図表を作成する必要があるプロフェッショナルや学生に最適です。

このツールは、フィッシュボーン図からマトリックス図まで多様なマップレイアウトを提供し、境界ボックスや関係線といった高度なフォーマットをサポートします。創造的な広がりよりも洗練された階層的なマッピングを好む方に最適です。

Xmindの主な機能

数十種類の既製マインドマップテンプレートで構造化されたブレインストーミングを即座に開始

思考スタイルに合わせて、ツリー、フィッシュボーン、マトリックスレイアウトから選択可能

ZENモードで集中力を高め、シンプルで邪魔のない編集環境を実現

モバイルやタブレットでのクロスプラットフォームサポートで、どこでもマインドマップにアクセス可能

Xmindのリミット

タスク管理や詳細なプロジェクトプランには適していません

チームワークフロー向けの限定的なコラボレーション機能

Xmindの価格

*Freeプラン

プロプラン: 月額10ドル

プレミアムプラン: 月額15ドル

ビジネスプラン: 月額18ドル

*企業: カスタム価格

Xmindの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (50件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (110件以上のレビュー)

実際のユーザーが語るXmindの評価

G2のレビューにはこう書かれています：

初めてXMindを試した時、その直感的な操作性に驚きました。非常にシンプルでありながら、主要テーマと二次的なブランチを表示する際の明瞭さが損なわれることはありません。

7. Freeplane（高度でカスタマイズ可能なマインドマップワークフローに最適）

viaFreeplane

Freeplaneは、構造からスクリプティングまでマインドマップを完全に制御したいユーザー向けに設計されています。オープンソースで無料であり、洗練されたUIではなく生のパワーと柔軟性を求める技術系思考者にとって理想的です。

条件分岐の作成、マップ動作の自動化、スクリプトによる機能拡張が可能です。最も派手な選択肢ではありませんが、高度な複雑性を要するシステム図、論理ツリー、マインドマップの例を作成する場合、Freeplaneが真価を発揮します。

Freeplaneの主な機能

インタラクティブなマップ作成のため、ノードにスクリプトと条件を追加

キーボードショートカットを活用して大規模なマップを効率的に作成

アイコン、色、コネクターでビジュアル要素をカスタム

マップをHTMLやXMLを含む複数のフォーマットでエクスポート

Freeplaneの制限事項

非技術系ユーザー向けの古臭いインターフェースと急勾配の学習曲線

リアルタイム共同編集機能やクラウド同期機能は標準装備されていません

Freeplaneの価格

100%無料かつオープンソース

Freeplaneの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

8. GitMind（オンラインでの迅速なブレインストーミングやフローチャート作成に最適）

viaGitMind

GitMindは、高速なマインドマップ作成や図解のための軽量なブラウザベースツールです。アイデアをスケッチしたり、フローチャートを作成したり、素早くプロジェクト構造をアウトライン化するための共有スペースを必要とするリモートチームに最適です。

リアルタイム共同編集、AI機能、クラウド自動保存、ワンクリックエクスポートを備えたGitMindは、タイムゾーンを跨ぐチームワークに最適です。あるいは、摩擦の少ない環境で新しいブレインストーミング手法を試したい方にもぴったりです。

GitMindの主な機能

マインドマップ、フローチャート、組織図用の数十種類の無料テンプレートを活用しましょう

リアルタイム編集とコメント機能で簡単に共同作業

ワンクリックで図をPDF、PNG、またはTXT形式でエクスポート

クラウドベースの自動保存とクロスデバイス同期でシームレスに仕事

GitMindの制限事項

プロ向けツールと比較してカスタムがリミット

無料バージョンではオフラインアクセスは利用できません

GitMindの価格

*Freeプラン

プロプラン: 月額19ドル

ウルトラプラン: 月額39ドル

GitMindの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

9. Logseq（構造化されたジャーナリングとタスクベースのPKMに最適）

viaLogseq

Logseqはアウトライン作成、バックリンク、日々のメモをローカルファーストのナレッジシステムに統合します。長文メモではなく箇条書きで思考するユーザー向けに設計されており、特にジャーナリング、プロジェクト追跡、相互接続された思考ログの作成に強力です。

グラフビューでズームアウトし思考の進化を俯瞰できる一方、組み込みのタスク管理機能はアイデアと実行の橋渡しを支援します。ネットワーク思考、アウトライン作成、デザインではなく構造を通じたビジュアルプロジェクト管理を志向するなら、Logseqがまさに理想的です。

Logseqの主な機能

日々のメモと日記形式の記録で長期的な文脈を構築する

markdown形式のファイルをローカルに保存し、完全なデータ所有権を確保

バックリンクとグラフビューで関連コンテンツを接続

タスククエリとフィルターで個人ワークフローを管理

Logseqの制限事項

ネイティブの共同編集機能やリアルタイム編集機能はありません

従来のツールから移行したユーザーには、ビジュアルインターフェースが簡素に感じられるかもしれません

Logseqの価格

カスタム価格設定

Logseqの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

10. Noteey（集中を妨げないミニマルなビジュアルメモに最適）

viaNoteey

Noteeyは、最小限の構造を求めるミニマリスト向けに設計されています。洗練されたインターフェースで、邪魔されることなくビジュアルメモを取れます。素早いアイデアの記録、シンプルなマップ、軽いリサーチの整理に最適です。

完全なタスク管理ツールやナレッジベースを目指しているわけではありません。代わりに、視覚的に整理された状態で、明確に思考することを支援することに焦点を当てています。新たに始める場合、Noteeyと外部マインドマップテンプレートとを組み合わせることで、初期フェーズのアイデアを体系化できます。

Noteeyの主な機能

ドラッグ＆ドロップ式キャンバスでビジュアルメモを整理

アイデアや参照資料を色コードのカードで分類する

クラウドベースの自動保存で、デバイス間でシームレスに同期

最小限の無料UIで集中して書き、マップする

Noteeyの制限リミット

連携機能やタスク管理ツールは含まれません

リアルタイム共同作業やオフラインアクセス機能がない

Noteeyの価格

*Freeプラン

デスクトッププロプラン: 99ドル（1回限りの購入）

デスクトップ Pro Plus プラン: 159ドル（1回限りの購入）

Noteeyの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

プランを書き直すのはやめよう。ClickUpで一度アイデアを形にし、素早く行動に移そう

ほとんどのビジュアルメモアプリはブレインストーミングで終わります。そこで本当のイライラが始まるのです——同じプランをドキュメント、タスク、タイムライン、そしてまた別のアプリで再構築する作業が。

ClickUpがそれを変えます。

ボードを作成し、思考をマップし、即座に追跡可能なタスクに変換できます。マインドマップ、ホワイトボード、ドキュメント、タスクを統合することで、アイデアは単に見た目が良いだけでなく、確実に前進をもたらします。

研究管理、市場投入プランの策定、ビデオスクリプトのアウトライン作成など、あらゆる作業をClickUpで一元管理。すべてが接続され、即実行可能な状態に保たれます。

思考の重複を止め、その上に構築を始めるために、ClickUpに登録しましょう。