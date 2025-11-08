よりスマートなフィードバックとエンゲージメントを実現するSurveySparrowの代替ツール11選

あなたはすでにビジネスに心血を注いでいるかもしれませんが、顧客が本当に求めているものを提供できているかどうか、どうやって確かめればよいのでしょうか？

シンプルです：フィードバックを求めること。これは製品を磨き、サービスを改善し、より良い顧客体験を提供する最も簡単な方法の一つです。

SurveySparrowは、多くのビジネス、マーケター、研究者にとって、重要な顧客データを収集・分析するための確かなツールでした。しかし、より高度なカスタム、より良い価格設定、または高度な分析機能を求めるなら、選択肢はあります。

/AIによる分析機能や洗練されたデザイン、既存ツールとのシームレスな連携など、それぞれが独自の特長を備えたSurveySparrowの代替ツール11選を厳選しました。

SurveySparrowのリミット事項

SurveySparrowは会話型アンケートと自動化機能で知られていますが、代替ツールを検討する理由となるいくつかの欠点があります：

価格に関する懸念点： 一部のユーザーは高額だと感じており、鍵機能が上位プラン限定となっている

カスタムのリミット： 基本的なブランディング調整は可能ですが、高度なデザイン制御や高度なロジック機能は不足しています

基本分析機能： 機能は備えているものの、他ツールに見られる深みのある分析やAI駆動型の洞察には欠ける

低価格プランにおける機能制限：自動化や高度なレポート作成といった必須ツールはプレミアムプランでのみ利用可能です

連携制限事項： 主要ツールはサポートしていますが、一部の接続にはリミットがあるか、回避策が必要です

回答管理の問題：大規模なアンケートでは、回答のフィルタリングやセグメンテーションが煩雑になりがちです

SurveySparrow代替ツール一覧

SurveySparrowに代わる最適な代替ツール

SurveySparrowの代替ツールをお探しですか？以下の厳選ツールがご要望にお応えします：

ClickUp（カスタマイズ可能なフォーム作成、データ収集、AIを活用したフィードバック分析・管理に最適）

ClickUp Formsで構造化されたデータを簡単に収集し、回答を実行可能なタスクに変換しましょう

世界初の統合型AIワークスペース「ClickUp」なら、カスタムフォームの作成、データ収集、ユーザーフィードバックの活用が簡単。内蔵AIがこのフィードバックをアクションアイテムや追跡可能なインサイトに変換します！

まずはClickUp Brainに、主要トレンド、新製品リリース、または自社製品に関するソーシャルメディアの話題に基づいてアンケート質問を作成するよう依頼しましょう。その後、ClickUp Formsで自社ブランドに合わせたカスタムされたフォームを作成します。

すべてのフォーム提出をタスクに変換し、フィールドを更新し、自動ワークフローをトリガーすることで、見落としを防止できます。ワークスペース内のどこからでも既存のタスクフィールドやClickUpカスタムフィールドを取り込めるため、データを構造化され一貫性のある状態で維持できます。

条件分岐ロジックサポートのスマートフォームにより、ユーザー体験を制御し、過去の回答に基づいて必要なフィールドのみを表示できます。例：依頼が「緊急」とマークされた場合、自動的に「期日」フィールドが表示され、重要な詳細を事前に確実に収集します。

既成の構造が必要な場合、ClickUpフォームテンプレートは顧客フィードバック、プロジェクト依頼、ITカスタマーサービスサポートチケットなど、一般的なワークフロー向けに事前構築されたフォーム構造を提供します。フィードバックフォームテンプレートをニーズに合わせてカスタマイズできるため、構造化されたデータフローを維持しながらフォーム作成を迅速化できます。

無料テンプレートを入手 ClickUpフォームテンプレートでデータエントリーの効率化と正確性を実現

しかし回答収集は、強固な顧客関係構築の始まりに過ぎません。ClickUp Automationは、通常続く手動のフォローアップ仕事不要にします。

ClickUp Automationでアクションをトリガーし、タスクを割り当て、ワークフローを継続させることで、フィードバックの手動実装を排除します

提出を適切なチームメンバーに割り当てるルール、関係者に通知するルール、さらには電子メール返信をトリガーするルールを設定できます。

データがフローするにつれ、ClickUpダッシュボードは現状を明確に可視化します。個々の回答を精査する代わりに、トレンド、ボトルネック、チームの作業量をリアルタイムで視覚的に把握できます。

カスタムレポート、リアルタイム更新、主要メトリクスを一元管理するClickUpダッシュボードでフィードバックを追跡

高優先度の未処理リクエスト件数を確認する必要がありますか？それともカスタマーサービスの満足度スコアを長期的に追跡したいですか？カスタム可能なウィジェットで、最も重要なデータをフィルタリングして表示でき、チームの連携と積極的な対応を維持します。

ClickUpはAIフォームビルダーとして機能し、フィードバックフォームにおける繰り返し発生する課題を特定し、新規リクエストから生じる作業負荷の不均衡を把握するのに役立ちます。

ClickUp Brainでこの流れを完了します。ClickUp Brainでは、Gemini、ChatGPT、Claudeを含む複数のLLMを、ClickUpワークスペースから直接柔軟に活用できます。ClickUp AIを活用してフィードバックを分析し、パターンを要約する、その分析に基づいて次のステップを提案しましょう。

ClickUp BrainのLLM統合で意思決定を強化し、ワークフローに合わせたAIインサイトを活用しましょう

詳細なコンテンツ生成、高度なデータ分析、文脈に応じた推奨事項など、必要な機能に応じてモデルを簡単に切り替えられます。これにより、特定のニーズに最適なAIサポートを、すべてClickUp内で確実に得られます。

ClickUpの主な機能

各アンケート質問に対して、ドロップダウンからテキストボックスまでカスタムフィールドを作成できます

フォーム提出内容をタスクに変換し、追跡とフォローアップを容易にします

回答にタグ付けと分類を行い、迅速なフィルタリングと分析を実現

カスタマイズ可能なダッシュボードで傾向と洞察を可視化

任意のフィールドで回答をフィルタリング・ソートし、鍵のフィードバックを特定できます

コメント、担当者、サブタスクを追加してチームと共同作業しましょう

ビューやステータスを横断した調査の進捗状況と完了率を追跡する

ユーザーが回答提出後に任意のリンクへリダイレクトされ、よりスムーズな体験を実現します

ClickUpの制限事項

豊富な機能セットのため習得に時間がかかる

条件分岐などの高度なフォーム機能を利用するには上位プランが必要です

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのでしょうか？

G2のレビューアーはこう述べています：

ClickUpの自動化機能と連携機能が大好きです。タスクの自動スケジュール設定、追跡、コミュニケーションを効率的に行う可能性を秘めています。また、フォームやアンケートを活用したフランチャイズ加盟店との連携にも活用しており、非常に効果的です

2. Typeform（インタラクティブで魅力的なアンケートのための最適）

viaTypeform

堅苦しい質問票ではなく、自然な対話のように感じられるアンケートを作成する点で、 Typeformは際立っています。

質問を1問ずつ表示することで、回答者の関心を維持するインタラクティブな体験を実現します。洗練されたモダンなインターフェースは高度にカスタマイズ可能で、フォント、色、ブランディングをニーズに合わせて調整できます。

しかし、見た目の美しさだけが重要なのではありません。論理ジャンプ機能によりアンケート体験がパーソナライズされ、回答者の選択肢に応じて異なる回答経路へ誘導します。

HubSpot、Slack、Google スプレッドシート、Zapierとの簡単な連携により、自動化が容易になります。簡単な埋め込みオプションにより、電子メール、ウェブサイト、ポップアップ内にアンケートを設置することも可能です。

Typeformの主な機能

回答者の進捗状況をリアルタイムで追跡し、離脱ポイントを特定してフローを最適化します

ビデオやGIFでの回答を可能にし、より豊かで魅力的なフィードバックを収集しましょう

Stripe連携により、寄付や予約の支払いをアンケート内で収集

インタラクティブなチャットボットのような体験でフォームをウェブサイトに埋め込み、エンゲージメントを高めましょう

非表示フィールドを使用してキャンペーンソースを追跡し、回答を自動的にセグメント化します

Typeformのリミット

複雑なアンケート構造に対するデザイン柔軟性のリミット

Freeプランには回答数に厳しいリミットがあります

Typeformの価格

Free

基本プラン : 月額29ドル

プラス ：月額59ドル

ビジネス : 月額99ドル

企業: カスタム価格

Typeformの評価とレビュー

G2 : 4.5/5 (800件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (900件以上のレビュー)

実際のユーザーはTypeformについてどう評価しているのでしょうか？

TrustRadiusのレビューでは次のように述べています：

当社では、コースに関心を持つ方から追加情報を収集するために利用していました。すべての質問を一画面にまとめて表示するのではなく、1回に1つの質問を提示する方式で実施できた点が効果的でした。*

💡 プロの秘訣：アンケートの構造をA/Bテストしましょう。 多くの人は件名や電子メール本文のみをテストしますが、アンケートの構造（質問の順序、長さ、トーン）は回答の質を劇的に変えます。異なるバージョンを試して、完了率と回答の深さを比較してみてください。

3. Qualtrics（企業レベルのアンケートおよび体験管理に最適）

viaQualtrics

単なるアンケートツールを超え、Qualtricsは包括的なエクスペリエンス管理プラットフォームとして機能します。顧客、従業員、市場を対象とした大規模なアンケートを実施する組織に最適です。

Qualtricsの高度なブランチ機能とロジック機能により、ソフトウェアチーム向けに回答者の入力に応じて動的に調整される、高度にカスタマイズされたアンケートをを作成できます。

配布も同様に柔軟で、電子メール、SMS、モバイルアプリ、ウェブサイト上の埋め込みフォームをカバーしています。

多くの競合他社とは異なり、Qualtricsは組み込みの回答者パネルも提供しており、ビジネスが調査対象のターゲット層にアクセスできるようにしています。

機密データを扱うユーザーにとって、HIPAA、GDPR、ISO 27001への準拠により最高水準のセキュリティが保証されるため、医療、金融、高等教育などの業界に適した選択肢です。

Qualtricsの主な機能

ヒートマップを活用して、ユーザーがクリックや操作を行う場所を追跡し、UXリサーチに役立てましょう

コンジョイント分析を活用し、どの機能と価格帯が最も重要かを理解しましょう

モバイルアプリにアンケートを埋め込み、追加のコードなしでリアルタイムのフィードバックを収集できます

サポートや営業システムにおける顧客のインタラクションに基づいて、フォローアップアンケートをトリガーで開始します。

セッション記録ツールで行動データを収集し、回答者の完了する旅程を把握

Qualtricsのリミット

豊富な機能セットのため習得に時間がかかる

シンプルなアンケートニーズには、豊富なカスタムオプションが過剰に感じられる場合があります

Qualtricsの価格

カスタム価格設定

Qualtricsの評価とレビュー

G2 : 4.3/5 (730件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはQualtricsについてどう評価しているのか？

G2のレビューアーは次のように書いています：

Qualtrics Strategy & Researchの最大の利点は柔軟性です。高度なロジックを多用するアンケートにも対応できるほど強力でありながら、コードを書かずにチームがすぐに使い始められるほど直感的です。

Qualtrics Strategy & Researchの最大の利点は柔軟性です。高度なロジックを多用するアンケートにも対応できる強力な機能を備えつつ、コードを書かずにチームがすぐに運用を開始できるほど直感的です。

4. Google Forms（シンプルで無料のアンケートに最適）

Googleフォーム経由

最もユーザーフレンドリーで費用対効果の高いアンケートツールの一つであるGoogleフォームでは、回答数リミットを気にすることなく、数分でアンケートを作成・配布できます。

高度なデザイン要素や詳細な分析機能は備えていませんが、基本的な論理ブランチ、自動データ可視化、Google スプレッドシートとの直接連携による回答追跡の容易さといった基本機能を提供しています。

GoogleフォームはGoogleエコシステムに組み込まれているため、Gmail、ドライブ、ドキュメントを既に利用しているチームにとって、Googleフォームでのアンケート作成は便利です。

Googleフォームの主な機能

電子メールや過去の回答を貼り付けて回答を事前入力し、アンケートの完了を迅速化します

QRコードを生成し、対面回答者が即座にアンケートにアクセスできるようにします

回答の正確性と完了を確保するため、回答検証を設定してください

アンケート内でファイルアップロードを有効化し、書類提出や課題の提出を可能にします

Form Publisherなどのアドオンを活用し、回答を自動的にGoogle ドキュメントやPDFに変換しましょう

新しい回答に対する電子メール通知の設定を行い、チームがリアルタイムで最新情報を把握できるようにします

Googleフォームの制限事項

プレミアムアンケートツールと比較してカスタムオプションにリミットがある

Googleエコシステム以外の組み込み統合機能はありません

Googleフォームの価格

Free

Google Formsの評価とレビュー

G2 : 4.6/5 (42,800件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (11,000件以上のレビュー)

Google Formsについて、実際のユーザーはどのような評価をしていますか？

Capterraのレビューアーはこう述べています：

Google Formsは、すぐに始められる事前作成済みテンプレートを提供するプロバイダーであるため、非常に使いやすいです。また、シンプルで直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースも備えています。

🧠 豆知識: Googleフォームではクイズの自動採点や不正防止のための問題シャッフルが可能で、教師やトレーナーにとって意外なほど有用です。

5. SurveyMonkey（市場調査と顧客フィードバックに最適）

viaSurveyMonkey

アクセシビリティと高度なデータ分析のバランスを求める方にとって、SurveyMonkeyは万能な選択肢としてステップします。

使いやすさと/AIを活用した質問提案、スキップロジック、回答重み付け、自動レポート作成機能を兼ね備えています。これにより、調査重視のプラットフォームの複雑さなしに詳細なフィードバックが必要なビジネスにとって最適な選択肢となります。

SurveyMonkeyでは、電子メール、SMS、ソーシャルメディア、ウェブサイト埋め込みなど、様々な配布方法も提供しています。

業界標準との比較を可能にするベンチマーク機能も提供しており、ビジネスは自社のアンケート結果を業界基準と照らし合わせることができます。

SurveyMonkeyの主な機能

アンケート内でA/Bテストを実施し、質問フォーマットを比較してエンゲージメントを向上させましょう

自動リマインダー とSurveyMonkeyテンプレート で定期的なアンケートをスケジュールし、顧客フィードバックの収集を継続しましょう

前の回答に基づいて質問を表示または非表示にするアンケートのロジックを適用する

自動翻訳機能で多言語アンケートをを作成し、グローバルなリーチを実現

回答に加重スコアを割り当て、高度なデータ分析とレポート作成を実現

SurveyMonkeyのリミット

Freeプランは回答数にリミットがあり、 他のSurveyMonkey代替ツール と比較して高度な機能が不足しています

上位プランは中小企業にとって高額になる可能性があります

SurveyMonkeyの価格

チームアドバンテージ : 18ドル/ユーザー/月

チームプレミア : 44ドル/ユーザー/月

個人プラン – プレミア年間契約： 月額57ドル

個人プラン – アドバンテージ年額: 月額23ドル

スタンダード月額プラン: 10ドル/月

企業: カスタム価格

SurveyMonkeyの評価とレビュー

G2 : 4.4/5 (24,940件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (10,000件以上のレビュー)

SurveyMonkeyについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？

TrustRadiusのレビューでは次のように述べています：

SurveyMonkeyは、収集したデータのグラフ化をプロバイダーとして提供したい場合にも最適です。これにより手作業でやることの必要な手間が省けます。SurveyMonkeyが不適切な場面は考えられません。

🧠 豆知識: Brand Right MarketingはClickUpの自動化機能とタスクテンプレートを活用してワークフローを変革し、プロジェクトセットアップ時間を50%削減。 キャンペーンを順調に進めることに成功しました。

6. Jotform（支払い機能と自動化機能を備えたフォーム作成に最適）

viaJotform

従来のアンケートプラットフォームとは異なり、Jotformはドラッグ＆ドロップ式フォームビルダーで際立っています。高度な条件機能も備えており、ユーザーは動的でパーソナライズされた体験を創出できます。

PayPal、Stripe、Squareとの連携により、アンケート内で直接支払いを受け取れる点が強みの一つです。

さらに、回答からカスタムPDFを自動生成できるため、契約書・申請書・アンケートレポートを扱うビジネスにとって強力なツールとなります。

データのセキュリティを確保するデータ収集が必要な業界向けに、JotformはHIPAA準拠オプションも提供しており、医療、金融、法律事務所にとって優れた選択肢となります。

Jotformの主な機能

キオスクモードを活用し、タブレットを専用フォーム端末として現場でデータ収集を行う

回答内容に応じた条件付き電子メールロジックを適用し、回答者ごとにカスタムされたフォローアップ電子メールを送信します

フォームワークフローを自動化し、提出物を異なるチームメンバーに振り分けます

処理前にフォーム提出内容を審査・検証するための承認ワークフローを設定する

DropboxまたはGoogle Driveと連携し、提出されたファイルを自動的に保存します

見積もり価格やスコアベースの評価など、フォーム内でスマートな計算を可能にします

Jotformの制限事項

Jotformの価格

スターター: 無料

ブロンズ : 月額39ドル

シルバー ：月額49ドル

ゴールド ：月額129ドル

企業: カスタム価格

Jotformの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (3,500件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (2,400件以上のレビュー)

実際のユーザーはJotformについてどう評価しているのでしょうか？

G2のレビューでは次のように述べています：

Jotformで最も気に入っている点は、その直感的な操作性です。フォームに条件分岐を設定できる機能が非常に役立ちました。ウィジェットも非常に便利です。最近ワークフロープロセスを統合したところ、大幅な時間短縮が実現しました。

7. Zoho Survey（CRM連携機能付きで予算に優しいアンケート作成に最適）

viaZoho アンケート

Zoho CRM、Zoho Analytics、Zoho Mailとの仕事を効率的に設計したZohoアンケンは、御社が既にZohoスイートを利用している場合に最適な選択肢です。

オフラインでのアンケート収集、多言語サポート、ホワイトレーベル対応により、グローバル調査や従業員フィードバックキャンペーンを実施するビジネスにとって特に有用です。

高度な回答フィルタリングとセグメンテーションツールが企業のトレンド分析を支援し、自動生成レポートが迅速なインサイトを提供します。

Zoho Surveyの主な機能

カスタマイズ可能なテーマとブランディングオプションで無制限のアンケートを作成

詳細なレポート作成と感情分析で回答をリアルタイムに分析

Zoho CRMとマーケティングツールでアンケートの配布とフォローアップを自動化

電子メール、ソーシャルメディア、ウェブサイト埋め込みを通じてフィードバックを収集

Zoho アンケートのリミット

Freeプランでは回答数にリミットがあり、高度な分析機能が利用できません

一部の連携にはZapierなどのサードパーティ製コネクタが必要です

Zohoアンケート価格

Free Forever

基本プラン: ユーザーあたり月額6ドル

追加特典： ユーザーあたり月額10ドル

プロプラン： ユーザーあたり月額29ドル

企業: ユーザーあたり月額68ドル

Zohoアンケートの評価とレビュー

G2 : 4.4/5 (900件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (430件以上のレビュー)

実際のユーザーはZoho アンケートについてどう評価しているのでしょうか？

Capterraのレビューアーは次のように書いています：

優れたアンケートツールで、非常に完了しており分かりやすい。Zoho Oneユーザーの全員に推奨します。

💡 プロの秘訣：匿名での従業員パルスアンケートを活用し、率直なフィードバックを促すことで、オープンで継続的な改善を重視する文化を育みましょう.

8. QuestionPro（学術研究や企業向けのアンケートに最適）

viaQuestionPro

詳細な市場調査や製品テストを実施する方にとって、QuestionProは他の多くのアンケートツールにはない分析の深さを提供します。

高度な質問タイプ（ヒートマップ、コンジョイント分析、感情分析など）を備え、単純な多肢選択式データを超えた洞察を提供します。オフライン機能によりフィールド調査に最適であり、組み込みのオーディエンスパネルにより、ビジネスはアンケート配布のためのターゲットへのアクセスが可能になります。

データ駆動型の意思決定を優先度とする場合、このプラットフォームはより戦略的なビジネス判断に必要な調査レベルの洞察も提供します。

QuestionProの主な機能

論理ブランチ、パイプ処理、スコアリング機能を備えたアンケートを erstellen

/AIを活用した分析と予測インサイトにより回答を分析

電子メールやソーシャルメディアを含む複数のチャネルでアンケート配布

パネル管理システムで学術調査と市場調査を実施

QuestionProの制限事項

Freeプランではプレミアム機能の利用が制限されます

インターフェースは初心者には複雑に感じられる場合があります

QuestionProの価格

基本版 : 無料

アドバンスド : ユーザーあたり月額99ドル（年額一括払い）

チーム版 : ユーザーあたり月額83ドル（年額一括課金）

Research Suite: カスタム価格

QuestionProの評価とレビュー

G2 : 4.5/5 (1,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (480件以上のレビュー)

実際のユーザーはQuestionProについてどう評価しているのでしょうか？

G2のレビューアーはこう述べています：

アンケートの作成・評価・統合が簡単に行える使いやすさが、このツールの大きな魅力です！

💡 プロの秘訣: ユーザーが実際にどのように意思決定を行うか（例えばどの製品機能を最も価値とするか）を理解したい場合、コンジョイント分析は従来の評価尺度よりも優れた結果をもたらします。 重要な要素を尋ねる代わりに、トレードオフ（例：価格 vs. 速度 vs. 機能）を提示し、回答者に選択を迫ります。これにより真の嗜好が明らかになり、人々が購入または採用する可能性が高い製品設計に役立ちます。プロの活用法：ロードマップ策定、価格設定、階層型パッケージ構築時に活用しましょう。

9. Tally（ミニマルなインターフェースで無制限の無料アンケートの点で最適）

viaTally

Tallyはスタートアップ、フリーランサー、小規模チーム向けに、驚くほどシンプルで完全無料の代替ツールを提供します。

多くのフィードバック収集向けフリーミアムアンケートツールとは異なり、Tallyは回答数リミットを設けず、鍵機能を課金制で制限することもありません。直感的なブロックベースのインターフェースにより、フォーム作成が文書作成のように感じられ、技術に詳しくないユーザーでも簡単に操作できます。

シンプルでありながらも、組み込みのロジック機能、計算機能、Stripe支払い連携を提供しており、一見した以上に多機能です。

主要機能の比較

ブランディング、ロジックジャンプ、条件付きフィールドでフォームをカスタム

Notion、Airtable、Zapierなどの連携機能で回答を自動化

webhookを使用してフォームデータを他のアプリに送信し、ワークフローを自動化しましょう

集計機能の制限事項

Freeプランには、アップグレードしない限りTallyのブランディングが含まれます

企業向けツールと比較して連携機能が少ない

Tallyの価格

Pro : 月額29ドル

ビジネスプラン: 月額89ドル

評価とレビューを集計する

G2 : 4.7/5 (20件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

Tallyについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？

G2のレビューでは次のように述べています：

シンプルで使いやすいながらも非常に強力なフォームビルダーです。自社ウェブサイト訪問者向けリード獲得フォーム、サービス見積もり希望者向け登録フォーム、ウェビナー参加申込フォームなど、当社で使用する全てのフォームはタリーで作成しています。9ヶ月以上問題なく稼働しており、事業拡大に伴い今後も継続利用予定です。🙂

10. Formstack（セキュリティかつHIPAA準拠のデータ収集に最適）

viaFormstack

ワークフロー自動化機能を内蔵したアンケートツールを必要とする組織にとって、Formstackは有力な選択肢です。単純なインタラクティブアンケートを超えて、チームが承認プロセスを自動化し、回答を転送し、ユーザーの入力に基づいて特定のアクションをトリガーすることを可能にします。

条件分岐ロジック、高度なセキュリティ機能、HIPAA準拠を備えており、カスタム性と厳格なデータ保護の両方が求められる医療や法務サービスなどの業界で広く活用されています。

Formstackの主な機能

CRMデータでフォームを事前入力し、手動入力の削減と精度の向上を実現

アンケートの内にある電子署名を有効化し、法的拘束力のある契約書に変換します

複数ステップの承認ワークフローを設定し、回答を異なる部署間でルーティングします

機密情報を扱う業界向けに、SOC 2準拠と暗号化によるデータ保護を実現

オフラインでフォームデータを収集し、再接続時に自動的に同期します

動的な事前入力機能を活用し、ユーザー情報に基づいてフォームをパーソナライズします

Formstackの制限事項

複雑なワークフロー自動化には習得が難しい

Freeプランでは機能がリミットされています

Formstackの価格

フォーム : 月額99ドル

Suite : 月額299ドル

企業: カスタム価格

Formstackの評価とレビュー

G2 : 4.3/5 (450件以上のレビュー)

Capterra: 4.0/5 (110件以上のレビュー)

実際のユーザーはFormstackについてどう評価しているのか？

Capterraのレビューアーはこう述べています：

コストパフォーマンスに優れた価値があり、比較的使いやすいツールです。当社では数年間使用しており、これなしでは仕事が成り立たないほど不可欠です。中小企業にとって効率的な仕事フローに不可欠であり、同じタスクを管理者に任せるよりもはるかに低コストです。

11. Alchemer（高度なアンケートのカスタムとフィードバック管理に最適）

viaG2

最大限のカスタム、高度な分析機能、企業レベルのセキュリティを求める企業には、Alchemer（旧SurveyGizmo）が最適なソリューションを提供します。

Alchemerでは完全にカスタムなダッシュボードを構築でき、リアルタイムのインサイトをフィルタリング、可視化、チーム間で共有できます。GDPR、HIPAA、SOC 2準拠を含む厳格なセキュリティ基準を満たしているため、機密情報や規制対象データを扱う組織にとって有力な選択肢です。

プラットフォームのAPIとwebhookサポートにより、CRM、自動化ツール、分析プラットフォームとの容易な連携が可能となり、アンケートデータが孤立しないことを保証します。

Alchemerの主な機能

アンケートの回答から自動アクションをトリガーし、CRMレコードを更新したりタスクを割り当てたりできます

アンケートのブランチ機能で、回答に基づく超パーソナライズされた体験を創出

インタラクティブなダッシュボードをレポートに埋め込み、アンケート結果を動的に可視化・共有しましょう

チーム間でアンケート作成とデータ可視性を管理するため、役割ベースのアクセス制御を導入する

アンケート回答に基づく電子メール通知を自動化し、即時フォローアップを実現

回答者を長期的に追跡し、より深い洞察を得るための縦断的研究を実施

Alchemerの制限事項

よりシンプルなアンケートツールと比較して価格が高い

一部の高度な機能には追加アドオンが必要です

Alchemerの価格

Collaborator : ユーザーあたり月額55ドル

プロフェッショナル : ユーザーあたり月額165ドル

フルアクセス : ユーザーあたり月額275ドル

ビジネスプラットフォーム: カスタム価格設定

Alchemerの評価とレビュー

G2 : 4.4/5 (900件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (300件以上のレビュー)

Alchemerについて実際のユーザーはどのような評価をしていますか？

Capterraのレビューでは次のように述べています：

他のツールやプラットフォームとの連携機能は私にとって非常に大きな利点です。Alchemerアカウントを仕事で使用している他のアプリと接続できるため、効率と生産性が大幅に向上しました。

SurveySparrowの最適な代替ツール？ClickUpがすべてをやること

回答収集は方程式の一部に過ぎません。真の価値は、フィードバックを実際に活用できる洞察に変えることにあります。Typeform、Qualtrics、Google FormsといったツールはそれぞれSurveySparrowの代替として強みを持っていますが、ClickUpは究極のオールインワンソリューションとして際立っています。

事前アンケート調査から適切な質問の作成、配布、そして最終的な分析とアクションまで、ClickUpがすべてをカバーします。何より、カスタムClickUpエージェントを構築してこのワークフロー全体を調整できます。

カスタマイズ可能なフォーム、自動化機能、深い連携機能を備えたClickUpなら、既存のワークフロー内で顧客フィードバック収集が驚くほど簡単になります。顧客インサイトの収集、従業員パルスアンケートの実施、ステークホルダーのフィードバック管理など、あらゆる回答が確実に実効性のある成果へと結びつきます。

エンゲージメント向上とデータ駆動型の意思決定を真剣に考えているなら、ClickUpが賢い選択です。今すぐ無料登録し、フィードバックの収集と活用方法を変革しましょう！